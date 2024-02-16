أفضل 10 عمليات تكامل لأتمتة سير العمل في عام 2025

هل تشعر بأنك غارق في مهام لا نهاية لها؟

لقد مررنا جميعًا بتلك الحالة، حيث نواجه ملايين المهام ونتمنى لو كان لدينا ساعات أكثر في اليوم.

حسناً، هناك طريقة فعالة للتغلب على الأعمال المتكررة و توفير الوقت لما هو مهم إجراء عمليات التكامل. Make هو مساعدك الفائق لأتمتة أي شيء بدءًا من المهام اليومية البسيطة إلى مهام سير العمل المعقدة! وهو سهل الاستخدام بصريًا.

عبر اصنع تخيل ...💭

لا مزيد من نسخ ولصق البيانات بين تطبيقات المراسلة المفضلة لديك! قم بنقل المعلومات لك دون عناء، مما يوفر عليك نقرات وإحباطات لا نهاية لها

لا تكتب رسائل البريد الإلكتروني والرسائل المملة مرة أخرى. قم بأتمتة اتصالاتك وقل مرحباً بصندوق وارد خالٍ من الإجهاد

الوفاء بجميع مواعيدك النهائية! ️ يتكامل ️Make مع تطبيقاتك المفضلة للحفاظ على سير عملك المعقد على المسار الصحيح مع التذكيرات والإشعارات التلقائية

دعنا نوضح لك كيفية التخلص من الانشغال والعمل بذكاء وليس بجهد أكبر، مع أفضل 10 عمليات تكامل لـ Make التي ستحدث ثورة في عمليات الأعمال في عام 2024 (وما بعده).

ما الذي يجب أن تبحث عنه في عمليات تكامل "ميك"؟

فكر في تكاملات Make على أنها مهندسي سير عملك الشخصي. إليك ما يجب أن تبحث عنه فيها:

إنشاء السيناريوهات وإدارتها: يمكن أن يساعدك Make في إنشاء سيناريو جديد وإدارة السيناريوهات الحالية من خلال دمج أدواتك الأكثر استخدامًا مع بعضها البعض. هذا يعني أنه يمكنك إنشاء تسلسلات تلقائية من الإجراءات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات سير العمل الخاصة بك

يمكن أن يساعدك Make في إنشاء سيناريو جديد وإدارة السيناريوهات الحالية من خلال دمج أدواتك الأكثر استخدامًا مع بعضها البعض. هذا يعني أنه يمكنك إنشاء تسلسلات تلقائية من الإجراءات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات سير العمل الخاصة بك تكامل التطبيقات المخصصة: تكمن قوة Make في قدرته على إنشاء أو تحديث الاتصالات في التطبيقات المخصصة. هذا أمر ضروري للشركات التي تتطلع إلى دمج حلول برمجية مخصصة في سير العمل الخاصة بها

تكمن قوة Make في قدرته على إنشاء أو تحديث الاتصالات في التطبيقات المخصصة. هذا أمر ضروري للشركات التي تتطلع إلى دمج حلول برمجية مخصصة في سير العمل الخاصة بها خيارات التخصيص المتقدمة: إن القدرة على إنشاء أو تحديث وظائف ووحدات لغة الترميز Integromat Markup Language (IML) المخصصة هي ما يميز Make. وهذا يسمح بعمليات أتمتة معقدة ومخصصة يمكن أن تتكيف مع احتياجات العمل المعقدة

إن القدرة على إنشاء أو تحديث وظائف ووحدات لغة الترميز Integromat Markup Language (IML) المخصصة هي ما يميز Make. وهذا يسمح بعمليات أتمتة معقدة ومخصصة يمكن أن تتكيف مع احتياجات العمل المعقدة وظائف خطاف الويب ووظائف استدعاءات الإجراءات عن بُعد: يوفر دعم Make للخطافات الشبكية وRPCs (استدعاءات الإجراءات عن بُعد) قدرات متقدمة لتبادل البيانات في الوقت الحقيقي وإمكانات الإجراءات الخارجية، مما يعزز من استجابة الأتمتة وتعدد استخداماتها

إذا كنت أنت أيضًا على استعداد لترك العمل اليدوي المزدحم الذي يستغرق وقتًا طويلاً ويستغرق وقتًا طويلاً في الماضي، فيجب عليك بالتأكيد استكشاف تكامل Make.

أفضل 10 عمليات تكامل لـ Make في عام 2024

فيما يلي أفضل 10 عمليات تكامل لـ Make لفتح المزيد من عمليات سير العمل الآلية المبسطة والآلية:

1. ClickUp

استخدم أداة إنشاء الأتمتة المرئية من Make لربط ClickUp بآلاف الأدوات

هل تواجه صعوبة في إدارة أدوات متعددة في سير عملك؟ تكامل ClickUp's Make سيتكفل بذلك نيابةً عنك. فهو يربط ClickUp بأي تطبيق عبر الإنترنت أو واجهة برمجة التطبيقات، مما يؤدي إلى أتمتة المهام ومزامنة البيانات في الوقت الفعلي.

على سبيل المثال، إذا سئمت من إرسال تحديث Slack إلى رئيسك في كل مرة تنشر فيها منشور مدونة من ClickUp، يمكن لـ Make أتمتة ذلك.

من خلال إعداد بسيط، في كل مرة يتم نشر منشور جديد من قائمة انتظار ClickUp، يرسل Make تلقائيًا إشعارًا عبر Slack. وهذا يوفر عليك الوقت ويضمن أن يكون فريقك على اطلاع دائم.

إذا كنت تحلم بالعثور بسرعة على أي مهمة أو مستند أو رسالة دون التحقق يدويًا من كل تطبيق، إذن البحث الشامل من ClickUp هو حلمك

ما عليك سوى توصيل تطبيقاتك وملفاتك والبحث عبر مساحة عمل ClickUp الخاصة بك، بشكل أسرع من أي وقت مضى.

يعمل هذا التكامل على تبسيط إدارة المهام ويعزز قدرتك على الوصول إلى المعلومات وتنظيمها عبر المنصات.

بفضل مزامنة البيانات في الوقت الفعلي وإمكانيات البحث الشاملة، يمكنك العمل بكفاءة أكبر من أي وقت مضى.

يمكنك البحث بسهولة عن الملفات وتحديد موقعها في ClickUp أو التطبيقات المتصلة أو محرك الأقراص المحلي باستخدام Universal Search

ClickUp أفضل الميزات

أتمتة مهام ClickUp المتنوعة باستخدام مئات القوالب، وربط Slack و HubSpot CRM والمزيد من الأدوات، دون الحاجة إلى خبرة في الترميز

تخصيص إجراءات ClickUp على نطاق واسع، بما في ذلك إنشاء المهام وتخصيصات التعليقات وتفاعلات واجهة برمجة التطبيقات

البحث عن بيانات ClickUp والوصول إليها عبر التطبيقات، بدءاً من طرق عرض المساحة إلى مهام فرعية محددة

تبسيط مهام سير العمل باستخدام قوالب جاهزة لدمج تطبيقات المراسلة وجهات اتصال HubSpot CRM في المهام

قيود ClickUp

يجد بعض المستخدمين الواجهة معقدة في البداية

تكاليف أعلى لاحتياجات تخزين البيانات الواسعة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. كاليندلي

عبر كاليندلي هل تعبت من البحث في سلاسل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي لمجرد جدولة اجتماع؟ يوفر لك تطبيق Make for Calendly جدولة لا تجلب لك أي ضجة من خلال واجهة سحب وإفلات بسيطة.

فهي تتيح لك توصيل Calendly بتطبيقات مختلفة دون عناء، مما يجعل إدارة المشاريع وسير عمل إدارة علاقات العملاء أمراً سهلاً، وكل ذلك دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.

إنها مجموعة أدوات بديهية بصرياً وقوية لا تحتاج إلى ترميز. على الرغم من منحنى التعلم الأولي، ستتمكن من تخطيط وأتمتة حتى أكثر مهام سير العمل تعقيدًا في وقت قصير باستخدام تكامل Calendly من Make. سهولة الاستخدام هذه تجعلها واحدة من أفضل الأدوات التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لمديري المنتجات .

Calendly أفضل الميزات

التكامل مع إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع أدوات لإنشاء المهام وإدارة جهات الاتصال

إنشاء أو تحديث التذاكر في النظام الخاص بك لكل حدث

تحديث السجلات والحالات تلقائيًا في جداول بيانات Google أو قواعد البيانات من أحداث Calendly (أو حتى تقويم Google)

قيود Calendly

قد لا يدعم جميع تطبيقات الطرف الثالث المطلوبة

قد يكرر الوظائف الموجودة بالفعل في أدوات أخرى

تسعير #### تسعير Calendly

مجاني للأبد

الأساسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الفرق: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات التقويمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,300 تقييم)

3. بايبيدرايف

عبر Pipedrive تخيل خط أنابيب مبيعات يدير نفسه بنفسه. يبدو غير واقعي؟ ليس كذلك. إن Pipedrive و Make معًا يجعلان هذا ممكنًا.

يتجاوز هذا التعاون إدارة خط أنابيب المبيعات القياسي - إنه يتعلق بتحويل كفاءة مبيعاتك.

يتيح لك هذا التكامل التعامل تلقائيًا مع اتصالات البيانات بين Pipedrive وتطبيقات مثل Airtable وAsana وMailchimp. وكل ذلك من خلال نظام سهل الاستخدام منصة بدون رمز .

على سبيل المثال، أضف صفقة جديدة في Pipedrive، وسيقوم Make تلقائيًا بإعداد مهمة جديدة في Asana لإدارتها. عملاء محتملين جدد في Pipedrive؟ تتم إضافتهم على الفور إلى Mailchimp للمتابعة الفورية عبر البريد الإلكتروني.

علاوة على ذلك، يؤدي دمج Pipedrive مع Airtable إلى تحديث قواعد بياناتك في الوقت الفعلي، مما يعزز دقة التقارير وتحليل الاتجاهات.

تعمل هذه الأتمتة على إلغاء الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا، مما يحافظ على تركيز فريق المبيعات لديك على البيع. تتيح أتمتة مهام سير العمل المعقدة في دقائق لفريقك قضاء المزيد من الوقت مع العملاء والعملاء المحتملين، مما يؤدي إلى تحقيق النتائج التي تريدها.

أفضل ميزات Pipedrive

التصميم و أتمتة سير العمل بصريًا باستخدام واجهة السحب والإفلات، حتى مع عدم وجود خبرة في الترميز

تواصل مع آلاف التطبيقات، بما في ذلك Airtable وAsana وMailchimp، لأتمتة شاملة

دمج تطبيقات متعددة في سير عمل واحد لإمكانيات أتمتة غير محدودة

قيود Pipedrive

قد تكون الخيارات والتخصيصات الهائلة مربكة للمستخدمين الجدد

مفيدة بشكل أساسي لسير عمل المبيعات وإدارة علاقات العملاء

تسعير #### تسعير Pipedrive

أساسي: 11.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

11.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم متقدم: 24.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

24.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 49.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة: 59.90 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

59.90 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 74.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.2/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,900 تقييم)

4. إيرتابل

عبر اصنع لا يقتصر دور كل من Make و Airtable معًا على تخزين بياناتك فحسب؛ بل يبثان الحياة فيها.

والنتيجة؟ تتحول مهام البيانات المعقدة إلى عمليات منظمة وآلية.

على سبيل المثال، يمكنك أتمتة عملية تحديث حالات المشاريع في Airtable بناءً على تحديثات البريد الإلكتروني.

عندما تتلقى بريدًا إلكترونيًا يتضمن تحديثًا للمشروع، يمكن لـ Make تحليل محتوى البريد الإلكتروني وتحديث السجل المقابل في قاعدة Airtable، مما يضمن أن تكون حالات المشروع محدثة دائمًا دون إدخال يدوي.

مثال آخر هو دمج Airtable مع منصة دعم العملاء الخاصة بك. كلما تم إنشاء تذكرة دعم جديدة، يمكن لـ Make إضافة سجل في Airtable تلقائيًا.

يسمح ذلك بتتبع طلبات الدعم وتحليلها بالتفصيل، مما يساعد فريقك على تحديد الاتجاهات وتحسين أوقات الاستجابة.

للاستفادة من الإمكانات الكاملة لتكامل Airtable في Make، يجب عليك تبني منحنى التعلم الخاص به ودمجه مع أدوات أتمتة العمليات .

Airtable أفضل الميزات

ربط Airtable بالعديد من التطبيقات، مما يمهد الطريق لأتمتة واسعة النطاق

احصل على واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام، مما يجعل تصميم سير العمل الآلي أمرًا سهلاً للغاية

تمكين إعداد أتمتة متطورة لا تتطلب أي خبرة في الترميز

قيود Airtable

مجموعة كبيرة ومتنوعة من الميزات قد تربك المستخدمين غير التقنيين في البداية

تسعير #### Airtable

مجانًا: الميزات الأساسية

الميزات الأساسية الفريق: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 54 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

54 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Airtable

G2: 4.6/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,900 تقييم)

5. HubSpot CRM

عبر هبسبوت غالبًا ما تكون فرق المبيعات غارقة في كثير من الأحيان في العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات، وكلها تحتاج إلى الاهتمام في الوقت المناسب. يمكن أن يؤدي تكامل HubSpot CRM مع Make إلى تحويل هذه الفوضى المحتملة إلى خط مبيعات منظم وفعال لعمليات مبيعات أكثر سلاسة.

يلبي هذا الحل احتياجات الفرق التي تتطلع إلى أتمتة مهام إدارة علاقات العملاء، حيث يوفر ميزات تبسط إدارة جهات الاتصال والصفقات.

على سبيل المثال، عندما يملأ عميل محتمل جديد نموذج اتصال على موقع الويب الخاص بك، يمكن ل Make إضافة معلوماته تلقائيًا إلى HubSpot CRM كجهة اتصال جديدة.

يمكن أن يؤدي هذا التكامل أيضًا إلى تشغيل تسلسل بريد إلكتروني للمتابعة من HubSpot، مما يضمن المشاركة الفورية دون تدخل يدوي.

كميزة فريدة من نوعها مثال على أتمتة العمليات التجارية ، يمكن لـ HubSpot CRM والتعاون في جعل التعاون يمكن أن يرفع من تأثير عمليات المبيعات الخاصة بك.

أفضل ميزات HubSpot CRM

إضافة جهات اتصال إلى القوائم وسير العمل تلقائياً

تبسيط عملية إنشاء الصفقات وإدارتها

إنشاء كائنات مخصصة لتنظيم البيانات بشكل أفضل

قيود HubSpot CRM

مفيد بشكل أساسي للمهام التي تركز على إدارة علاقات العملاء، وأقل فائدة لمجالات العمل الأخرى

أفضل استخدام داخل بيئة HubSpot فقط

تسعير HubSpot CRM

مجاني

المبتدئ: يبدأ من 25 دولارًا شهريًا

يبدأ من 25 دولارًا شهريًا احترافي: يبدأ من 400 دولار شهريًا (يتم الالتزام به سنويًا)

يبدأ من 400 دولار شهريًا (يتم الالتزام به سنويًا) المؤسسات: يبدأ من 1,200 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

6. ويب فلو

عبر ويب فلو مساحة عمل المصمم هي المكان الذي يلتقي فيه الإبداع مع الكفاءة. Webflow هو خير مثال على ذلك. إنه نظام أساسي مرئي بميزات متقدمة لتصميم مواقع الويب بدون تعليمات برمجية.

يجمع تكامل Webflow و Make بين الجوهر الفني لبرامج تصميم الويب والتطبيق العملي لـ برنامج أتمتة المهام .

على الرغم من أنها نعمة للمصممين، إلا أن إطلاق إمكاناتها الكاملة لتصميم وإنشاء وأتمتة مواقع الويب يتطلب نهجًا استراتيجيًا وبعض الإلمام بواجهات برمجة التطبيقات.

أفضل ميزات Webflow

التكامل مع أكثر من 1500 تطبيق شائع باستخدام Make

استخدام واجهة السحب والإفلات لبناء مهام سير العمل بسهولة

السماح بتشغيل السيناريوهات على الفور أو حسب الجدول الزمني، والتكيف مع احتياجات التصميم الديناميكية

قيود Webflow

يقدم فوائد محدودة للمستخدمين خارج تصميم الويب

يتطلب الإلمام بواجهات برمجة التطبيقات

تسعير #### تسعير Webflow

المبتدئين: مجانًا

مجانًا الأساسي: 18 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

18 دولارًا أمريكيًا/شهريًا CMS: 29$/شهريًا

29$/شهريًا الشركات: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Webflow

G2: 4.4/5 (أكثر من 520 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 520 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 230 تقييم)

7. OpenAI

عبر اصنع يدمج OpenAI for Make الذكاء الاصطناعي مع عملياتك التجارية اليومية.

يوفر هذا المزيج القوي مزايا كبيرة في أتمتة أي شيء بدءًا من المهام البسيطة إلى المعقدة. إليك بعض الأمثلة:

أتمتة تحليل البيانات: تلخيص ملاحظات العملاء تلقائيًا لتحديد مستويات الرضا ومجالات التحسين بسرعة

تلخيص ملاحظات العملاء تلقائيًا لتحديد مستويات الرضا ومجالات التحسين بسرعة إنشاء محتوى بلغة طبيعية: إنشاء وصف للمنتج أو نسخة تسويقية على الفور من مدخلات موجزة، مما يوفر الوقت

إنشاء وصف للمنتج أو نسخة تسويقية على الفور من مدخلات موجزة، مما يوفر الوقت تحسين عمليات اتخاذ القرار: تحليل بيانات المبيعات واتجاهات السوق للتوصية باستراتيجيات فعالة، مما يسرع من عملية اتخاذ القرار

نصيحة للمحترفين: إذا كنت تفكر في استخدام تكاملات الذكاء الاصطناعي لبرامجك، جرّب بدائل لملعب OpenAI Playground كذلك لبناء وأتمتة أي شيء.

أفضل ميزات OpenAI

تسخير قوة GPT-3 للتطبيقات المتنوعة عبر تدفقات عمل غير محدودة

استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى نصي ومعالجة البيانات

توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مدعومة بتفسير ثاقب للبيانات

قيود OpenAI

مقيدة بالقدرات والقيود المحددة لواجهة برمجة تطبيقات OpenAI GPT-3

قد يتطلب موارد حسابية كبيرة، مما يؤثر على كفاءة سير العمل

تسعير OpenAI

الأساسي: مجانًا

مجانًا بالإضافة: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات OpenAI

G2: 4.7/5 (أكثر من 420 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 420 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 35 تقييم)

8. نوتون

عبر فكرة هل قوائم المهام التي لا نهاية لها والمستندات المبعثرة تجعل الحياة في العمل صعبة؟ مع برنامج Make، يمكنك إرسال المعلومات بين Notion والمنصات الأخرى لضمان حصولك على المعلومات التي تحتاجها في المكان الذي تحتاج إليه.

استخدم تكامل Notion's Make لـ:

إضافة تفاصيل جديدة تلقائيًا إلى إدخالات قاعدة البيانات الحالية

إعداد صفحات جديدة داخل أقسام محددة لتنظيم ملاحظات المشروع أو وثائقه

إنشاء قواعد بيانات جديدة كصفحات فرعية لتتبع المشروع أو العميل بشكل مفصل

تعيين الصفحات أو الكتل تلقائيًا على أنها مؤرشفة للحفاظ على مساحة عملك نظيفة ومحدثة

استفد من براعة Notion التنظيمية، المعززة بقدرة الأتمتة في Make لأتمتة المهام الروتينية والتركيز على الصورة الأكبر.

أفضل ميزات برنامج Notion

إنشاء مهام سير عمل مخصصة باستخدام مشغلات وإجراءات وعمليات بحث محددة

تنظيم العمليات بين Notion والأدوات الأخرى، مما يعزز الكفاءة

احصل على إمكانيات غير محدودة لربط Notion بالتطبيقات والخدمات الأخرى

قيود Notion

يتوقف على توافق ووظائف التطبيقات المتصلة الأخرى المتصلة

إمكانية تكرار الوظائف التي قد تكون موجودة بالفعل داخل Notion أو غيرها من الأدوات المدمجة الأخرى

تسعير Notion

شخصي: مجاناً

مجاناً بالإضافة: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

10 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

9. الاثنين

عبر اصنع Monday.com و Make كلاهما من الدرجة الأولى برنامج أتمتة عبء العمل .

إذا كنت تشعر بالرغبة في التوفيق بين الكثير من المهام عند إدارة المشاريع، فإن هذه المجموعة هي شبكة الأمان الخاصة بك ومعزز قوي للإنتاجية.

على سبيل المثال، قم بإعداد نموذج على موقع Monday.com للحصول على تفاصيل العميل لتبسيط عملية تأهيل العميل. بمجرد إرساله، يمكن لـ Make إنشاء لوحة مشروع جديد للعميل تلقائيًا، وتعيين أعضاء الفريق، وإرسال رسالة ترحيبية عبر البريد الإلكتروني إلى العميل تتضمن تفاصيل المشروع والخطوات التالية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في إبلاغ فريقك عندما تتغير حالة المهمة، يمكنك أتمتة هذه الإشعارات باستخدام Monday.com.

عندما يتم تحديث حالة المهمة إلى "مكتمل"، يمكن لـ Make تشغيل رسالة بريد إلكتروني إلى الفريق للاحتفال بالإنجاز وإبلاغهم بالخطوات التالية.

أفضل ميزات Monday.com

أتمتة إضافة المشتركين والأعمدة إلى اللوحات، مما يعزز تعاون الفريق

تبسيط معالجة المستندات عن طريق إضافة ملفات إلى التحديثات وأعمدة الملفات

إنشاء لوحات ومجموعات وعناصر فرعية جديدة للمشاريع المخصصة

قيود Monday.com

يتطلب تخطيطًا دقيقًا للمشغلات والإجراءات الخاصة بالتشغيل الآلي

قد يكون التكامل مع أدوات العمل الأخرى أمرًا صعبًا

تسعير موقع Monday.com

مجاني للأبد

الأساسي: 12 دولارًا/مقعد/شهرًا

12 دولارًا/مقعد/شهرًا المعيار: 14 دولاراً/مقعد/شهرياً

14 دولاراً/مقعد/شهرياً المحترف: 24 دولاراً/مقعد/شهرياً

24 دولاراً/مقعد/شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,500 تقييم)

10. خلاف

عبر اصنع عندما تتضافر جهود Discord مع Make، فإنها تعمل على تبسيط عمليات مجتمعك وأعمالك من خلال الأتمتة.

يمكن للشركات والمجتمعات على حد سواء الاستفادة من هذا الثنائي القوي. يمكنك استخدام تطبيق Make لتنظيم المهام البسيطة في Discord، بما في ذلك إدارة الأدوار أو إرسال تذكيرات أو تشغيل تدفقات عمل معقدة بناءً على رسائل دردشة محددة.

يتكامل Make أيضًا مع بعض بدائل ديسكورد لجعل إدارة المجتمع والتعاون في مكان العمل في غاية السهولة.

أفضل ميزات #### ديسكورد

تنظيم المهام مثل الإشعارات وإدارة الأعضاء في Discord

تيسير الاستجابات التلقائية ومشاركة المحتوى داخل قنوات Discord

ربط أنشطة Discord بأدوات العمل الأخرى لإدارة سير العمل بشكل متماسك

قيود ديسكورد

قد تقدم فوائد محدودة للشركات التي لا تتمحور حول المجتمع

يتطلب تخطيطًا مدروسًا لدمج أنشطة Discord مع تدفقات العمل الأخرى بشكل فعال

تسعير #### تسعير ديسكورد

مجاني: الميزات الأساسية

الميزات الأساسية نيترو أساسي: 2.99 دولار/شهريًا

2.99 دولار/شهريًا نيترو كلاسيكي: 4.99 دولار شهريًا

4.99 دولار شهريًا نيترو: 9.99 دولار/شهرًا

ديسكورد التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

قم بتبسيط سير عملك مع تكامل Make Integrations

لقد رأينا كيف يمكن لعمليات تكامل Make مثل Calendly و Monday.com وغيرها أن تعزز عمليات عملك بشكل كبير. هذه الأدوات حيوية في أتمتة المهام وتبسيطها وتوفير الوقت وزيادة الكفاءة.

من بين هؤلاء، تبرز ClickUp. إنه أكثر من مجرد تكامل آخر لبرنامج Make؛ إنه التطبيق الوحيد الذي ستحتاج إليه لإدارة المشاريع والفرق وسير العمل المتنوعة. يعمل ClickUp في جوهره على تبسيط العمل الجماعي التعاوني من خلال نظام أساسي مرئي يتيح لك مركزية معلومات مكان العمل وأتمتة المهام.

لكن ClickUp يصبح أكثر قوة عند دمجه مع تطبيقاتك المفضلة الأخرى. والجزء الأفضل؟ أنه لا يتطلب أي خبرة في البرمجة.

والنتائج؟ لا مزيد من التبديل المستمر بين التطبيقات، وعمليات تسليم أكثر سلاسة بين الفرق، والعمليات التي تتحرك تلقائياً في الخلفية. استمر في التركيز على العمل الأكثر أهمية. توقف عن المعاناة مع سير العمل المجزأ. جرّب ClickUp واختبر مستوى جديدًا من الكفاءة.