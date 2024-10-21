10 أدوات لأتمتة عمليات الأعمال يجب تجربتها في عام 2025

هل فريقك مثقل بالمهام المتكررة والعمليات اليدوية الصعبة؟

في بعض الأحيان لا توجد طريقة للقيام بالأمور يدوياً. ولكن لم يكن أتمتة العمليات التجارية أسهل من أي وقت مضى بفضل الابتكارات في مجال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي (AI).

كما أنك لست بحاجة إلى معرفة كيفية البرمجة أو إنشاء نماذج التعلم الآلي. أدوات أتمتة العمليات التجارية تجعل من السهل تقديم الأتمتة لأعضاء الفريق غير التقنيين - طالما أنك تختار الحل المناسب. 🛠️

إن اختيار أداة أتمتة العمليات ليس بالمهمة السهلة، لذا فكر جيدًا قبل الالتزام. تحقيقًا لهذه الغاية، سنعرض لك ما الذي تبحث عنه في أدوات أتمتة العمليات ونشارك أفضل 10 أدوات مفضلة لدينا منصات أتمتة العمليات لعام 2024

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات أتمتة العمليات؟

هناك الكثير من أدوات أتمتة العمليات في السوق، ولكن كحد أدنى، يجب أن يكون سير عملك برنامج أتمتة العمليات يجب أن يقدم الميزات التالية.

أتمتة العمليات الروبوتية ( RPA ): أتمتة العمليات الروبوتية هي طريقة منمقة للقول بأن البرنامج يستخدم روبوتات للقيام بالمهام نيابةً عنك. لا تقدم بعض المنصات سوى الأتمتة القائمة على المشغّل، وهي رائعة، ولكن الأتمتة الآلية للعمليات الآلية تأخذ المزيد من المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً من وقتك

RPA ): أتمتة العمليات الروبوتية هي طريقة منمقة للقول بأن البرنامج يستخدم روبوتات للقيام بالمهام نيابةً عنك. لا تقدم بعض المنصات سوى الأتمتة القائمة على المشغّل، وهي رائعة، ولكن الأتمتة الآلية للعمليات الآلية تأخذ المزيد من المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً من وقتك عمليات التكامل: نحن لا نتحدث فقط عن اتصالات Zapier هنا. بل ابحث عن الحلول التي تتكامل أصلاً مع Excel وGmail وSlack ووسائل التواصل الاجتماعي وأي منصات أخرى تستخدمها

نحن لا نتحدث فقط عن اتصالات Zapier هنا. بل ابحث عن الحلول التي تتكامل أصلاً مع Excel وGmail وSlack ووسائل التواصل الاجتماعي وأي منصات أخرى تستخدمها القابلية للتطوير: يجب أن تكون قادرًا على استخدام أداة الأتمتة في العديد من حالات الاستخدام. على سبيل المثال، قد تبدأ باستخدامها فقط لإدخال البيانات، ولكن مع مرور الوقت، يمكنك توسيعها إلى تحليل العمليات وتحسينها للمحاسبة والتسويق وغير ذلك

يجب أن تكون قادرًا على استخدام أداة الأتمتة في العديد من حالات الاستخدام. على سبيل المثال، قد تبدأ باستخدامها فقط لإدخال البيانات، ولكن مع مرور الوقت، يمكنك توسيعها إلى تحليل العمليات وتحسينها للمحاسبة والتسويق وغير ذلك واجهة سهلة الاستخدام: كلما كان الحل أكثر سهولة في الاستخدام، كلما زادت سرعة استفادة المستخدم منه. اختر برنامج أتمتة العمليات الذي يكون إما بدون كود أو منخفض الكود. كما أن واجهة السحب والإفلات أمر لا بد منه أيضًا

## أفضل 10 أدوات لأتمتة العمليات لاستخدامها في عام 2024

يحتاج عملك إلى المزيد من العملاء لينمو، ولكن إذا كنت قد استنفذت الحد الأقصى من عبء العمل على فريقك، فقد حان الوقت للتخلص من الاختناقات باستخدام قوة الروبوتات. 🤖

باستخدام أداة أتمتة العمليات الصحيحة, سيعمل فريقك بشكل أسرع أثناء الوفاء بـ الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) .

إذا كنت في السوق لشراء شركة إدارة العمليات أداة ، لقد أجرينا كل الأبحاث من أجلك. اطلع على قائمتنا لأفضل 10 أدوات لأتمتة العمليات للقضاء على أوجه القصور بشكل نهائي.

1. انقر فوق

استخدم وصفات الأتمتة المبنية مسبقًا أو خصصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية

يستغرق التنقل بين عشرات علامات تبويب المتصفح والبرامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك الكثير من الوقت. بدلاً من البحث عن رسائل البريد الإلكتروني والمستندات والبيانات، احتفظ بكل شيء في نفس المكان باستخدام ClickUp.

هذا صحيح: التطبيق المفضل في العالم أداة إدارة المشاريع هي أيضًا من أفضل المنافسين لأتمتة العمليات. 🙌 أتمتة ClickUp تعمل على تبسيط كل جانب من جوانب سير عملك تقريبًا، بدءًا من عمليات التسليم إلى الموافقات إلى التبعيات. تعمل أداة أتمتة العمليات من ClickUp على إزالة الجهد اليدوي من على كاهل فريقك لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء البشرية وتعزيز عملية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

وهي تتمتع بالقدرة الكافية لدعم حتى أكثر إجراءات التشغيل الموحدة تعقيدًا. ثق في ClickUp لأتمتة المهام الصعبة مثل:

تغييرات الحالة

تعيين المهام

نشر التعليقات

إدارة الأتمتة بسهولة في ClickUp

هناك أكثر من 100 عملية أتمتة جاهزة للاختيار من بينها، ولكن لك مطلق الحرية في نسخ أحد أجهزتنا وتعديله لصنع شيء فريد تمامًا. ما عليك سوى اختيار مشغل وشرط - سيبدأ ClickUp في توجيه كل شيء من هناك. 📍

ولكن هذا ليس كل شيء. يأتي ClickUp محملاً بالمئات من لتعزيز الإنتاجية .

جرّب ClickUp إنشاء قالب إنشاء عملية بكفاءة لتصور عمليات عملك من البداية إلى النهاية. سيكون من السهل جدًا إنشاء الأتمتة بمجرد أن تفهم بالضبط ما تريد أن تقوم به العملية. 🎯

ClickUp أفضل الميزات

ClickUp AI يساعدك على توفير المزيد من الوقت باعتباره المساعد الوحيد المدعوم بالذكاء الاصطناعي المصمم خصيصًا لدورك

يمكنك توصيل أتمتة ClickUp بتطبيقات مثل Twilio وSlack وDropbox وCalendly وGoogle Sheets للتعامل مع جميع أعمالك في منصة واحدة

افعل إعادة هندسة العمليات التجارية مع ClickUp Whiteboards و الخرائط الذهنية تتبّع نجاح عملياتك الجديدة في الوقت الفعلي باستخدام لوحة معلومات ClickUp قيود ClickUp

ClickUp AI متاح فقط على الباقات المدفوعة

يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات، والتي يجدها المبتدئون أحيانًا مربكة في البداية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. مختبر CMW

عبر مختبر CMW تقوم CMW بإنشاء برنامج أتمتة عمليات الأعمال (BPA) لتعزيز الإنتاجية وخفض تكاليف العمالة. وتصف نفسها بأنها حل أتمتة كامل مع تطبيقات لكل شيء بدءًا من تحليل البيانات إلى إعداد التقارير.

وأفضل ما في الأمر أنك لست بحاجة إلى أن تكون مستخدمًا تقنيًا لاستخدام مختبر CMW. إنه مصمم للأشخاص غير التقنيين، لذا يمكنك السحب والإفلات في طريقك إلى النصر. 🏆

أفضل ميزات مختبر CMW Lab

استخدم مصمم العمليات المرئية لنمذجة الأتمتة الخاصة بك بسرعة - لا حاجة إلى كود برمجي

مختبر CMW Lab قائم على السحابة، لذلك لا حاجة لتنزيل برنامج خاص

تبسيط عملية إدخال البيانات باستخدام أداة إنشاء النماذج المرئية من CMW Lab

يتكامل مختبر CMW Lab مع العديد من الحلول، بما في ذلك Microsoft Outlook

قيود مختبر CMW Lab

يقول بعض المستخدمين إنه من الصعب الوصول إلى دعم العملاء

ويقول آخرون أن الواجهة ليست سهلة الاستخدام ويتم تحميلها ببطء

أسعار مختبر CMW Lab

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات مختبر CMW Lab

G2: 4.6/5 (أكثر من 110 تقييمات)

4.6/5 (أكثر من 110 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 370+ تقييم)

3. أكتيف باتش

عبر ActiveBatch ActiveBatch هي أداة مرنة لأتمتة العمليات تتصل بأي تطبيق أو خادم. قم بتوصيل نظام إدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات وذكاء الأعمال وغيرها من الأدوات بأداة ActiveBatch ودع الروبوتات تتعامل مع كل شيء من إدارة المهام لتجربة العميل

إذا كنت تعرف القليل من التعليمات البرمجية، استخدم محول واجهة برمجة تطبيقات REST API منخفضة التعليمات البرمجية من ActiveBatch للمزيد تدفقات عمل مخصصة .

ActiveBatch أفضل الميزات

تعمل الأداة على أي جهاز

ActiveBatch Job Scheduler هو أداة إنشاء سير عمل مصممة للفرق متعددة الوظائف

محول REST API يجعل من الممكن أتمتة أي شيء تقريبًا (طالما أنك تعرف القليل من التعليمات البرمجية)

يتكامل ActiveBatch أصلاً مع Microsoft Azure وHadoop وOracle وSharePoint وغيرها

قيود ActiveBatch

يقول المستخدمون أنه من الصعب العثور على بعض الميزات في ActiveBatch

يقول آخرون أن المشغلات المستندة إلى الأحداث لا يمكن الاعتماد عليها دائمًا

تسعير ActiveBatch

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ActiveBatch #### تقييمات ومراجعات ActiveBatch

G2: 4.6/5 (190+ تقييم)

4.6/5 (190+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 55 تقييم)

4. ProcessMaker

عبر ProcessMaker إنه باهظ الثمن، ولكن الناس يحبون ProcessMaker لأنه يجمع بين قوة كل من أتمتة العمليات والذكاء الاصطناعي. إذا كنت قد جربت أدوات أتمتة أخرى واصطدمت بحائط مسدود، فقد يكون هذا خيارًا مفيدًا يتضمن التعلم الآلي الذكي. 💡

لمعلوماتك، لدى ProcessMaker أيضًا عروض متخصصة للخدمات المصرفية والتعليم العالي، والتي يمكن أن تساعدك على تجنب مشاكل الامتثال.

أفضل ميزات ProcessMaker

دعم الأتمتة المستندة إلى المشغلات باستخدام محرك قرار الذكاء الاصطناعي

الحصول على معالجة ذكية للمستندات (IDP) لاستخراج البيانات غير المهيكلة وتصنيفها وتحديدها

يحتوي ProcessMaker على بحث معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسريع الأمور

استخدام قوالب ProcessMaker الجاهزة أو إنشاء نموذج خاص بك

قيود ProcessMaker

تحتاج إلى معرفة بعض التعليمات البرمجية لاستخدام ProcessMaker بفعالية

يتمنى بعض المستخدمين وجود لوحات معلومات وواجهة مستخدم خاصة بالوظيفة

تسعير ProcessMaker

المنصة: 1,475 دولار شهريًا لمستخدمين غير محدودين

1,475 دولار شهريًا لمستخدمين غير محدودين المحترفين: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات+: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات ProcessMaker

G2: 4.3/5 (أكثر من 280+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 280+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (175+ تقييم)

5. كيس فلو

عبر كيس فلو Kissflow هي نوع مختلف من أدوات أتمتة العمليات التي تأتي مع إعدادات خلفية فريدة من نوعها لتكنولوجيا المعلومات والمطورين ومالكي العمليات ومستخدمي الأعمال. إذا كانت هناك عدة أقسام أو فرق ستستخدم أداة الأتمتة هذه، فإن Kissflow تجعل من السهل الوصول إلى الأرض مع القليل من التخصيص. 🏃

الآن، لا تزال بحاجة إلى معرفة القليل من التعليمات البرمجية لهذه المنصة. ولكن بمجرد الانتهاء من ذلك، سترى فوائد قواعد الأتمتة التي تعتمد على النموذج أولاً في Kissflow.

أفضل ميزات Kissflow

استخدام لوحات إدارة الحالات لتتبع المشكلات وإدارة الحالات

يوفر Kissflow موصلات بدون تعليمات برمجية

إنشاء بوابة خارجية للبائعين والعملاء والمتعاونين

الوصول إلى نماذج للمشتريات والتمويل والموارد البشرية والعمليات التجارية

قيود Kissflow

أبلغ بعض المستخدمين عن بطء أوقات الاستجابة وصعوبة تصدير البيانات والتقارير

أبلغ مستخدمون آخرون عن تجارب سلبية مع دعم العملاء

تسعير كيس فلو

الأساسي: 1,500 دولار شهريًا

1,500 دولار شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كيس فلو

G2: 4.3/5 (أكثر من 530 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 530 تقييم) Capterra: 3.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

6. بونيتاسوفت

عبر بونيتاسوفت Bonitasoft هي إحدى أدوات أتمتة العمليات التي يستخدمها المطورون بشكل أساسي. سواء كنت تعمل في الواجهة الأمامية أو الخلفية أو المكدس الكامل، فإن Bonitasoft تسرّع أتمتة العمليات لك بأدوات بسيطة منخفضة التعليمات البرمجية.

لديك تحكم كامل في المهام المؤتمتة وعناصر السحب والإفلات. حتى أنها تعمل على أتمتة النشر، لذلك إذا كان لدى شركتك تطبيق خاص بها، فقد تكون هذه أداة الأتمتة المناسبة لك.

بونيتاسوفت أفضل الميزات

تعيين المهام بناءً على مخططك التنظيمي

مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية

إدارة البيانات المهيكلة وغير المهيكلة باستخدام إدارة الحالات Bonitasoft

تتصل بونيتاسوفت بإدارة علاقات العملاء، وإدارة المحتوى الإلكتروني، وتخطيط موارد المؤسسة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وخدمات الويب، وقواعد البيانات، وغيرها

قيود Bonitasoft

واجهة المستخدم ليست الأكثر حداثة التي رأيناها

بونيتاسوفت تقني بعض الشيء، مما يجعله الأفضل لفرق تكنولوجيا المعلومات

تسعير بونيتاسوفت #### بونيتاسوفت

اتصل لمعرفة الأسعار

بونيتاسوفت التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (4 مراجعات)

4.5/5 (4 مراجعات) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 15 تقييم)

7. كونيكت وايز

عبر كونيكت وايز يحتوي ConnectWise على عدد مذهل من الأدوات في مجموعة برامجه المصممة لمقدمي الخدمات المدارة (MSPs). إذا لم تكن شركة تكنولوجيا معلومات محترفة تقدم خدمات لشركات أخرى، فلن تنطبق عليك هذه الأداة.

ولكن إذا كنت شركة تكنولوجيا معلومات، فإن ConnectWise PSA تعمل على أتمتة كل شيء بدءاً من عروض الأسعار إلى ملاحظات العملاء إلى وثائق تكنولوجيا المعلومات. حتى أنها ستجمع البيانات لقياس أداء شركتك. 📈

أفضل ميزات ConnectWise

تقوم أداة SmileBack بجمع ملاحظات العملاء تلقائيًا

تعمل أداة ConnectWise PSA على تبسيط الفوترة عبر الإنترنت وتذاكر مكتب المساعدة ومشتريات سلسلة التوريد

إدارة جميع المهام والمشاريع والجداول الزمنية في مكان واحد

تعمل أداة ConnectWise CPQ على أتمتة عروض الأسعار والمقترحات

قيود ConnectWise

ذكر العديد من المستخدمين تجارب سلبية مع التدريب والدعم

يقول آخرون إن التطبيقات متباينة للغاية

تسعير ConnectWise

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ConnectWise

G2: 3.9/5 (أكثر من 460 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 460 تقييم) Capterra: 4.⅕ (أكثر من 230 تقييم)

8. كويكسي

عبر كويكسي Quixy هي أداة لأتمتة العمليات بدون تعليمات برمجية لتطوير التطبيقات وأتمتة سير العمل وأتمتة العمليات التجارية. لديك تحكم مطلق في تجربة المستخدم في هذه المنصة القابلة للتخصيص بنسبة 100%.

قم بالعصف الذهني للعمليات قبل تنفيذها في واجهة Quixy المرئية. لا يوجد حد لعدد الخطوات التي يمكنك إضافتها، لذا كن معقدًا كما تريد. 🧠

أفضل ميزات Quixy

إنشاء تطبيقات الويب الخاصة بك بواجهة سحب وإفلات بسيطة

الوصول إلى ميزات متقدمة مثل التعرف على الوجه ومسح رمز الاستجابة السريعة

اختر من سير العمل المتسلسل والمتوازي والمشروط

يقدم Quixy تطبيقات وقوالب لتتبع مقدمي الطلبات، وإعداد الموظفين، وإدارة المشاريع، وغير ذلك الكثير

قيود Quixy

ليس لدى Quixy الكثير من الوثائق لمساعدة المستخدمين الجدد على التنقل في النظام الأساسي

يواجه بعض المستخدمين صعوبة في التنقل في النظام

تسعير Quixy

المنصة: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الحل: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

كويكسي التقييمات والمراجعات

G2: 5/5 (أكثر من 125 تقييم)

5/5 (أكثر من 125 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 25 تقييم)

9. كاموندا

عبر كاموندا يستخدم Camunda الذكاء التنبؤي والذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء المعزز لدمج الذكاء الاصطناعي مع عملياتك التجارية. وهي تستخدم بنية مفتوحة تتكامل بشكل جيد مع جميع أطر عمل الويب الشائعة، مما يجعل التوافق غير مشكلة.

كما توفر Camunda أيضاً لوحات معلومات عن صحة العمليات، حتى تتمكن من معرفة مدى فعالية عمليات الأتمتة الجديدة. الجانب السلبي هو أن هذه المنصة تتطلب كوداً، لذلك من الأفضل تركها لفريق التطوير الخاص بك. 🧑‍💻

كاموندا أفضل الميزات

ترتبط Camunda بأي نقطة نهاية عملية، لذا فإن حالات الاستخدام لا حصر لها

البناء باستخدام Java أو Go أو Node.js أو Python أو C#

يقوم Camunda Modeler ببناء مخططات العمليات عبر الويب أو سطح المكتب

قيود Camunda

أداة إنشاء النماذج هي أداة للسحب والإفلات لبناء سير العمل التي لا تزال تتطلب تفاعلًا بشريًا

أبلغ بعض المستخدمين عن عدم وجود وثائق جيدة كافية، مما قد يجعل من الصعب إعدادها والتنقل فيها

تسعير كاموندا

مجاني لما يصل إلى خمسة مستخدمين

المبتدئين: 103 دولار (99 يورو) / شهريًا ل 10 مستخدمين

103 دولار (99 يورو) / شهريًا ل 10 مستخدمين المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

كاموندا التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (9 تقييمات)

10. نينتكس

عبر نينتكس ألن يكون من الجيد أن يكون لديك أداة تحدد لك فرص الأتمتة؟ حسنًا، هذا بالضبط ما تفعله Nintex.

تستخدم Nintex الذكاء الاصطناعي للتنقيب عن مهامك لاكتشاف عملياتك وتوثيقها. من هناك، تقوم المنصة بأتمتة كل شيء، بما في ذلك تخطيط العمليات وإدارة المستندات - لتوفير الكثير من الوقت على فريقك. ⌛

أفضل ميزات Nintex

جرّب تحليلات Nintex لتحسين أداء الأتمتة

تقوم Nintex تلقائياً بإنشاء مستندات للتوقيع الإلكتروني

تتضمن الأداة روبوتات RPA لتسريع سير العمل

تصور بيانات العملية الخاصة بك للعثور على مجالات للتحسين

قيود Nintex

يقول بعض المستخدمين إن المنصة معقدة وغير عملية

يتمنى مستخدمون آخرون وجود المزيد من عمليات التكامل

تسعير #### تسعير نينتكس

المحترف: 25,000 دولار في السنة

25,000 دولار في السنة القسط: 50,000 دولار في السنة

50,000 دولار في السنة مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Nintex

G2: 4.2/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 80 تقييم)

إدارة سير العمل أصبحت سهلة

فريقك هو بالفعل أفضل فريق، ولكن أتمتة سير العمل سينتقل بطاقمك إلى المستوى التالي. تخلَّص من المهام اليدوية ووفِّر المزيد من الوقت من خلال الاستفادة من أفضل أدوات أتمتة العمليات 2024. ✨

الأتمتة أمر لا بد منه، ولكن حتى مع ذلك، لا تزال معظم هذه المنصات تفصل الأتمتة عن عملك الفعلي. توفير الوقت وحافظ على كل شيء في نفس المكان مع ClickUp. نحن نقدم لك ميزة الأداة المتكاملة وبعض الأتمتة القوية للغاية.

وأفضل ما في الأمر أن ClickUp مجاني للأبد. اشترك في ClickUp الآن -لا حاجة لبطاقة ائتمان.