أفضل 10 برامج لأتمتة المكاتب في عام 2025

المهام المتكررة هي لعنة حياة كل عامل. إنها جزء أساسي من إدارة البيانات وإدارة المكاتب، لكنها تستغرق وقتًا طويلاً وغالبًا ما تكون مملة. والأسوأ من ذلك كله، إذا لم تكن منتبهًا لها، فقد تؤدي إلى أخطاء تتسبب في حدوث تأثير مضاعف في عمليات الأعمال الأخرى. 👀

في السابق لم يكن هناك مفر من هذه العمليات اليدوية - لكن التكنولوجيا تطورت، وأصبح لدينا الآن المزيد من الخيارات. أدخل المكتب برنامج الأتمتة .

دعنا نستكشف أدوات أتمتة المكاتب وكيف يمكنها تبسيط سير عملك. ثم تعرف على بعض من أفضل برامج التشغيل الآلي للمكاتب المتاحة اليوم حتى تتمكن من اختيار البرنامج المناسب للحفاظ على ازدهار عملك.

ما هي برامج أتمتة المكاتب؟

تتولى برامج أتمتة المكاتب المهام الإدارية المتكررة، دون الحاجة إلى تدخل بشري كبير - إن كان هناك أي تدخل بشري. وهذا يترك لك ولفريقك الحرية في التركيز على المهام الأكثر استراتيجية أو التي تتطلب لمسة بشرية على وجه التحديد.

تم تصميم برنامج التشغيل الآلي للمكاتب لإدارة العمليات الآلية من خلال سلسلة من المشغلات. حيث تقوم هذه المشغلات بتعيين إجراءات محددة، على سبيل المثال، لإنشاء تحديث للحالة أو تغيير تاريخ استحقاق أو إرسال بريد إلكتروني أو إشعار تذكير. 📤

تحتوي الأنواع المختلفة من أدوات التشغيل الآلي للمكاتب على مجموعة متنوعة من التطبيقات. على سبيل المثال

مهام المكاتب الأمامية مثل التحكم في الوصول، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، ووظائف مكتب مساعدة خدمة العملاء

أتمتة المكاتب الخلفية، ودعم العمليات مثل إدارة المرافق، وإدارة المخزون، والفواتير، وكشوف المرتبات

وظائف الموارد البشرية، مثل تتبع مقدمي الطلبات والتأهيل والتدريب

تتضمن بعض المزايا العديدة لتقنية التشغيل الآلي للمكاتب ما يلي كفاءة العمليات والإنتاجية من خلال:

دقة أكبر بسبب تقليل الأخطاء البشرية

تحسين سير العمل حتى تعمل جميع عملياتك كالساعة

تقليل الوقت الضائع - لا تأخذ الآلات استراحات الغداء أو تفقد تركيزها

انخفاض تكاليف التشغيل، مما يؤدي إلى زيادة الأرباح

تحسين رضا الموظفين _وإرضاء العملاء

وهذا فقط كبداية. 🤩

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج أتمتة المكاتب؟

عندما تقوم بتنفيذ برنامج أتمتة المكاتب، ستحتاج على الأرجح إلى القيام ببعض إعادة هندسة العمليات التجارية . ولتقليل ذلك إلى الحد الأدنى، اختر نظام التشغيل الآلي للمكاتب الذي يتوافق مع متطلباتك.

على سبيل المثال، أي من هذه الأنظمة تحتاج؟

برنامج تخطيط العمليات لتخطيط عمليات عملك

نظام إدارة البيانات الذي يبسط إدخال البيانات وتبادل البيانات

برنامج إدارة سير العمل لتحسين سير العمل في مكتبك وتقليل الاختناقات

برنامج إدارة المهام لإبقاء أعضاء فريقك على المسار الصحيح، مما يجعل إدارة المشروع سهلة

الأدوات التي تساعدك تفويض العمل ومن ثم مراقبة التقدم المحرز عن كثب - دون إدارة دقيقة

قنوات الاتصال التي تساعد فريقك على التعاون ومشاركة المعلومات

برنامج أتمتة التسويق للحفاظ على تحرك العملاء عبر مسار المبيعات الخاص بك

تنفيذ منخفض الكود، بحيث لا تحتاج إلى فريق تكنولوجيا المعلومات للبدء في التنفيذ

تخزين آمن للبيانات بحيث تكون جميع معلومات عملائك وأعمالك محمية

تقارير ثاقبة تخبرك بما ينجح وما لا ينجح

سيوفر لك أفضل حل برمجي للتشغيل الآلي للمكاتب المجموعة الصحيحة من الأدوات. ستظل بحاجة إلى إجراء تحليل منتظم لسير العمل للتحقق من أن جميع عمليات مكتبك تسير على المسار الصحيح، ولكن إذا كنت تبدأ من أساس آلي قوي، فأنت بالفعل متقدم خطوة إلى الأمام. 💪

أفضل 10 برامج لأتمتة المكاتب لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن عرفت ما هو ممكن مع برنامج أتمتة سير العمل الحل، استعد للتحقق من بعض أفضل الخيارات المتاحة اليوم.

1. انقر فوق

استخدم وصفات الأتمتة المبنية مسبقًا أو قم بتخصيصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية

ClickUp هو برنامج الكل في واحد أداة لإدارة المشاريع التي تساعدك على البقاء على رأس كل جانب من جوانب عملك. مع التركيز القوي على تحسين الكفاءة والإنتاجية، تم تصميم برنامج التشغيل الآلي للمكاتب هذا لتبسيط سير عملك بأكبر قدر ممكن من الطرق. 🙌

اختر من بين أكثر من 100 برنامج مدمج مسبقًا أتمتة ClickUp أو تخصيصها - أو تخصيصها - للتعامل مع الأعمال الروتينية لإدارة المكتب. على سبيل المثال، قم بإنشاء مهام جديدة بسرعة ثم قم بتعيينها تلقائيًا لأعضاء الفريق المناسبين، مع إرفاق التعليقات.

ستتكرر المهام المتكررة تلقائيًا، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر منك. أو قم بإعداد المشغّلات أو الشروط لتعيين الإجراءات اللازمة، مثل تغيير الحالات أو تواريخ الاستحقاق أو الأولويات، أو إعادة تخصيص المهام حسب الحاجة.

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

استفد من المجموعة الواسعة من القوالب المتاحة لكل احتياجات العمل، من قالب إدارة المساحات المكتبية ClickUp إلى قالب تأهيل الموظفين في ClickUp أو قالب مكتب المساعدة ClickUp .

راقب كل شيء على الإطلاق باستخدام لوحات معلومات ClickUp . يمكنك تخصيصها لتظهر لك المقاييس في الوقت الفعلي والرؤى العميقة التي تحتاجها لاتخاذ قرارات جيدة. 📊

ClickUp أفضل الميزات:

ابدأ على الفور مع حل أتمتة المكاتب الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية

استخدم ClickUp Mindmaps أو ClickUp Whiteboard لتصميم مهام سير العمل الخاصة بك قبل تشغيلها تلقائيًا

أتمتة إشعارات التذكير حتى يعرف الجميع ما يجب القيام به ومتى

استفد من ميزة أدوات ClickUp AI لتبسيط العمليات مثل كتابة النسخ وتحريرها، وتلخيص ملاحظات الاجتماعات، وتنسيق المحتوى لك

جمع كل شيء في سير عمل مشترك واحد من خلال عمليات التكامل مع مجموعة من تطبيقات الجهات الخارجية، بما في ذلك Outlook وTrello وSlack وZoom وMicrosoft Teams وHubSpot وغيرها الكثير

استخدم المزايا المدمجة أدوات تحسين العملية مثل وثائق العملية وسير العمل المرئي والتقارير التفصيلية لضبط كل عنصر من عناصر عملك باستمرار

قيود ClickUp:

على الرغم من أن ClickUp سهل الاستخدام للغاية، إلا أن هناك العديد من الخيارات التي قد يستغرق الأمر بعض الوقت لفهمها جميعًا

تطبيق الهاتف المحمول لا يرقى إلى مستوى إصدار سطح المكتب، ولكنه في طريقه إلى ذلك

أسعار ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. بيتر كلاود

عبر بيتر كلاود BetterCloud هو برنامج للتشغيل الآلي للمكاتب بدون تعليمات برمجية يدير البيئات عبر الإنترنت ويحميها من الثغرات الأمنية. وهو مصمم لتحسين إنتاجية وكفاءة فرق تكنولوجيا المعلومات، باستخدام الأتمتة لتبسيط العمليات اليومية.

استخدم مهام سير العمل التي تم تكوينها مسبقاً لأتمتة مهام تكنولوجيا المعلومات النموذجية مثل تأهيل المستخدمين وإدارة التراخيص. يؤدي ذلك إلى توفير الوقت وتحسين الدقة، حيث يقل التدخل اليدوي. ✅

التقييم و أدوات إعداد التقارير توفر نظرة ثاقبة حول كيفية استخدام النظام الأساسي المستند إلى السحابة والإبلاغ عن التهديدات الأمنية المحتملة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

أفضل ميزات BetterCloud:

توفير المال عن طريق الدمج التلقائي للتكرار مثل الترخيص الزائد

أتمتة عمليات دورة حياة المستخدم من خلال التأهيل ثم إلغاء التأهيل في الأوقات المناسبة

حافظ على أمان بيانات الشركة وتوافقها مع ميزات المسح التلقائي للملفات والنسخ الاحتياطية والاسترداد

التكامل مع أكثر من 70 تطبيق SaaS، مثل Google Workspace وSalesforce وAsana وClickUp

قيود BetterCloud:

هناك منحنى تعلُّم أولي للوصول إلى السرعة على منصة BetterCloud

يشعر بعض المستخدمين أن تدفقات العمل يمكن أن تكون أكثر قابلية للتخصيص حسب احتياجاتهم الخاصة

تسعير BetterCloud:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات BetterCloud

G2: 4.4/5 (340+ تقييم)

4.4/5 (340+ تقييم) Capterra: 4/5 (27 مراجعة)

3. عملي

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عبر قابل للتطبيق Workable هي أداة للتشغيل الآلي للمكاتب تستهدف مسؤولي التوظيف. تعمل هذه الأداة على أتمتة عملية البحث عن موظفين جدد، وتأهيلهم، ثم إدارتهم، مما يوفر الوقت ويقلل من التكاليف.

استخدم أدوات السحب والإفلات في Workable لإنشاء صفحة وظائف بسرعة لجذب المرشحين ذوي الجودة العالية. بعد ذلك، استخدم قوالب الوصف الوظيفي المُنشأة مسبقاً لإنشاء توصيفات للأدوار. تُنشئ أدوات الذكاء الاصطناعي قائمة المتقدمين من خلال البحث عبر الإنترنت عن المرشحين السلبيين الذين قد يكونون مهتمين بالأدوار الجديدة، وكذلك عن المرشحين الذين تقدموا بطلبات توظيف سابقة.

يمكنك أتمتة جدولة المقابلات الشخصية، ثم تقييم المرشحين من خلال جمع الملاحظات من فريق التوظيف عبر المنصة، مما يسهل عليك تحديد الشخص المناسب للوظيفة. 🥇

أفضل الميزات القابلة للتطبيق:

انشر الوظائف بسرعة وسهولة على أكثر من 200 موقع، بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك

جمع الملفات الشخصية وتفاصيل الاتصال بالمرشحين من مواقع التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn وTwitter

ملء الملفات الشخصية للمتقدمين تلقائياً باستخدام تحليل السيرة الذاتية

استخدم اختبارات التقييم التلقائي للتحقق من أن المرشحين مؤهلين للوظيفة

احصل على توقيع الموظفين الجدد على المستندات إلكترونياً، ثم قم بتخزينها بأمان على النظام

القيود العملية:

تحتاج إلى دفع مبلغ إضافي للحصول على ميزات متميزة مثل التقييمات، والرسائل النصية من خلال المنصة، ومقابلات الفيديو

في بعض الأحيان لا يتم دمج بيانات المرشحين بسلاسة من التطبيقات الأخرى وتحتاج إلى إدخالها يدوياً

أسعار قابلة للتطبيق:

المبتدئ: 149 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 50 موظفًا

149 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 50 موظفًا المعيار: ابتداءً من 299 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 20 موظفًا

ابتداءً من 299 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 20 موظفًا الرئيسية: بدءاً من 599 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 20 موظفاً

تقييمات ومراجعات قابلة للتطبيق:

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 430 تقييم)

4. بريفو

عبر بريفو برنامج أتمتة المكاتب هذا عبارة عن منصة إدارة علاقات العملاء (CRM) التي تُبسِّط دورة المبيعات وتساعد على نقل العملاء عبر خط أنابيبك. اختر من بين منصة التسويق، ومنصة المبيعات، وأداة البريد الإلكتروني للمعاملات، وأداة المحادثات، أو احصل عليها جميعًا معًا في BrevoPlus.

قم بإعداد الرسائل التلقائية التي يتم إرسالها في الوقت المناسب. على سبيل المثال، رسالة بريد إلكتروني ترحيبية عند التسجيل، أو رسالة تذكير عندما يتخلى العميل عن عربة التسوق، أو رسالة تسجيل دخول عندما لا تكون قد رأيته منذ فترة.

قم بأتمتة التجزئة لتحديد اهتمامات العميل وسلوكه وصفاته الأخرى حتى تتمكن من تخصيص المحتوى وبناء علاقات أفضل. ثم استخدم سجل الشراء الخاص بالعميل للتوصية بعمليات البيع التبادلي والبيع المتقاطع لزيادة أرباحك. 💰

أفضل ميزات بريفو:

إعداد حملات تسويقية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو واتساب أو الدردشة

إرسال ما يصل إلى 300 رسالة بريد إلكتروني يوميًا على الباقة المجانية

إذا كنت لا ترغب في الاشتراك في خطة شهرية، يمكنك شراء أرصدة مدفوعة مسبقًا لإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ورسائل واتساب عبر خطة الدفع حسب الاستخدام

استخدم خاصية تسجيل العملاء المحتملين لتحديد أفضل العملاء المحتملين حتى تتمكن من التركيز على إتمام عملية البيع

يمكنك التكامل مع أكثر من 150 أداة رقمية أخرى مثل Salesforce وZendesk وZapier وShopify وWooCommerce

قيود بريفو:

بريفو جيد للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل، ولكنه لا يوفر التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

القوالب المدمجة محدودة نوعًا ما، وبعضها ليس جذابًا كما ينبغي

أسعار بريفو:

مجانًا: مجانًا

مجانًا للمبتدئين: ابتداءً من 25 دولارًا شهريًا لكل صندوق وارد مشترك

ابتداءً من 25 دولارًا شهريًا لكل صندوق وارد مشترك الشركات: ابتداءً من 65 دولارًا شهريًا لكل صندوق بريد مشترك

ابتداءً من 65 دولارًا شهريًا لكل صندوق بريد مشترك بريفو بلس: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات بريفو

G2: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1700 تقييم)

5. زيرو

عبر زيرو Xero هو برنامج محاسبة يساعدك على التعامل مع كل شيء بدءاً من إنشاء الفواتير والمطالبة بالمصروفات تلقائياً إلى دفع الفواتير وإدارة التدفق النقدي وإنشاء التقارير. وهو يتزامن مع البنك الذي تتعامل معه، بحيث تتم تسوية جميع معلوماتك المالية ويمكن الوصول إليها بسهولة في لمحة.

يساعدك برنامج تعقب المشاريع على معرفة مكانك بالضبط في أي عمل، بدءاً من عرض الأسعار وحتى الحصول على الأموال. يمكنك أيضًا الدفع لفريقك وتخزين سجلات الرواتب وتشغيل تقارير الرواتب. 💸

أداة أتمتة المكاتب هذه مصممة في المقام الأول للأفراد والشركات الصغيرة، ولكنها تقدم حزمة متميزة للشركات الكبيرة.

أفضل ميزات Xero:

قبول المدفوعات من عملائك عن طريق الخصم أو بطاقة الائتمان، مباشرةً من فاتورتهم

استيراد المعاملات اليومية بشكل آمن من حسابك المصرفي إلى نظام Xero الخاص بك

استخدم تطبيق Xero المستند إلى السحابة للتحقق من أرقامك، حتى عندما تكون متنقلاً

ادعُ فريقك المالي (أو صديقًا متعاونًا وبارعًا في مجال المال) للتعاون معك في الوقت الفعلي عند العمل على حساباتك

قيود Xero:

قد تجد الشركات الصغيرة أن باقة Xero Starter باهظة الثمن بعض الشيء بالنسبة لميزانيتها

نظراً لأنها تعتمد على السحابة، فإنك تحتاج إلى اتصال موثوق بالإنترنت للوصول إليها، وهو ما قد يمثل مشكلة للشركات في المواقع البعيدة

تسعير Xero:

المبتدئ: 25 دولاراً شهرياً

25 دولاراً شهرياً المعيار: 40 دولارًا في الشهر

40 دولارًا في الشهر القسط: 54 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات Xero:

G2: 4.3/5 (أكثر من 580+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 580+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2,700 تقييم)

6. e-Procure

عبر الشراء الإلكتروني صُمم برنامج e-Procure لتبسيط وأتمتة عمليات البيع والشراء لشركات الأعمال بين الشركات. تم تصميمه على شبكة بلوك تشين آمنة، ويربط برنامج أتمتة المكاتب هذا بين المشترين والموردين في جميع أنحاء العالم ويساعدهم على القيام بالأعمال التجارية.

يمكن للبائعين إنشاء كتالوج ذكي للمنتجات أو الخدمات على النظام، أو إنشاء وتقديم عروض أسعار أو عروض أسعار أو عروض أسعار أو مقترحات. يمكن للمشترين العثور على موردين جدد على مستوى العالم ثم إدارة عملية الشراء عبر المنصة. عندما يتم إبرام الصفقة، تكون عملية الدفع آمنة وخاضعة لرقابة صارمة. 💳

أفضل ميزات الشراء الإلكتروني

التواصل من خلال المنصة، والتفاوض على العقود وإدارتها، والدفع أو الحصول على الأموال

إجراء المناقصات الإلكترونية المباشرة أو المشاركة فيها على منصة e-Procure

إنشاء تقارير لتحليل مبيعات B2B الخاصة بك وإعطائك نظرة ثاقبة لمبيعات B2B

استعن بخبراء موثوق بهم في فئات مختلفة من الأعمال والمشتريات عندما تحتاج إلى المشورة

قيود منصة e-Procure:

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لمعالجة جميع خطوات المعاملة والتنقل بين مختلف الموافقات المطلوبة

ليس لدى الشركة حتى الآن تقييمات كافية للحكم على فعاليتها

تسعير e-Procure:

مجاني

تقييمات ومراجعات المشتريات الإلكترونية

G2: 4.8/5 (2 مراجعة)

4.8/5 (2 مراجعة) Capterra: 5/5 (1 تقييم)

7. كوبا

عبر كوبا تساعدك أداة أتمتة المكاتب هذه على إدارة إنفاق أعمالك وتوفير المال وتقليل المخاطر. وهدفها هو جعل المؤسسات المتوسطة والكبيرة أكثر استدامة وربحية حتى تكون في وضع جيد للنمو.

تعمل Coupa مع العديد من الشركاء الذين تم فحصهم لتقديم خدمات لعملائها لتحسين إنفاق الأعمال - على سبيل المثال، الحلول التكنولوجية أو أنظمة الدفع أو خدمات الاستشارات الإدارية. 🤝

أفضل ميزات Coupa:

ادمج تخطيط موارد مؤسستك مع Coupa لأتمتة العمليات اليدوية وتحسين التحكم المالي لديك

اجعل مورديك يستخدمون الفواتير الإلكترونية، ثم ادفع لهم تلقائيًا وقم بإرسال الفواتير إلى حساب المصروفات الصحيح، مما يقلل الوقت المستغرق في معالجة الفواتير

تخلص من مدفوعات الفواتير المكررة أو الاحتيالية باستخدام Spend Guard

يمكنك تبسيط عمليات الشراء وتتبعها في الوقت الفعلي لتعزيز إنفاقك المعتمد مسبقاً

قيود Coupa:

لا تسير عمليات التكامل دائمًا بالسلاسة التي يجب أن تكون عليها، وقد يستغرق حل أي مشكلات بعض الوقت

يجد بعض المستخدمين، وخاصة الشركات الصغيرة، أن أسعار Coupa مرتفعة قليلاً بالنسبة لميزانيتهم

تسعير Coupa:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Coupa:

G2: 4.2/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 80 تقييم)

8. يو آي باث

عبر مسار UiPath يستخدم UiPath أتمتة العمليات الروبوتية والذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات ومنحك نظرة ثاقبة في جميع مجالات عملك.

أنشئ تطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية أو أنشئ عمليات أتمتة من خلال تسجيل إجراءاتك على الشاشة ثم إعادة تشغيلها. استخدم الروبوتات لاستخراج البيانات من المستندات بجميع أنواعها ثم معالجتها، بحيث لا تحتاج إلى التحقق من صحتها أو التعامل مع الاستثناءات، مما يوفر الوقت والمال ويقلل من الأخطاء.

عرض كل شيء في مكان واحد حتى تتمكن من مراقبته وإدارته، ومن ثم تحسين العمليات عند الضرورة.

أفضل الميزات #### UiPath:

استفد من أكثر من 25 نموذجًا للتعلم الآلي المُنشأ مسبقًا لحالات استخدام مختلفة

تدريب روبوتاتك على إخطارك عبر مركز العمل عندما تحتاج إلى تدخل بشري 🤖

استخدام UiPath مع مستندات وجداول بيانات Microsoft Office وجداول البيانات الخاصة بك، وGmail، ومدير الملفات

التكامل مع SAP و Citrix لزيادة الإنتاجية في جميع أعمالك

قيود UiPath:

يود بعض المستخدمين رؤية المزيد من خيارات التكامل مع جهات خارجية لبرنامج التشغيل الآلي للمكاتب هذا

قد تحتاج الأتمتة القائمة على الصور إلى بعض التحسينات

تسعير UiPath:

مجاناً: مجاناً

مجاناً احترافي: بدءًا من 420 دولارًا شهريًا

بدءًا من 420 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات UiPath:

G2: 4.6/5 (18 مراجعة)

4.6/5 (18 مراجعة) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

9. إنفوي

عبر المبعوث Envoy هو حل لمكان العمل يساعد على تحسين مساحات العمل المختلطة وإدارة الزوار.

تسمح أداة أتمتة المكاتب هذه للموظفين المختلطين بحجز المكتب الذي يريدونه لنوع العمل الذي يخططون للقيام به في ذلك اليوم - اعتماداً على ما إذا كان هدفهم الرئيسي هو التركيز أو التعاون. يمكنهم أيضاً حجز غرف الاجتماعات والحصول على تذكير قبل بدء الاجتماع.

قم بفحص الزوار قبل وصولهم، ثم اطلب منهم تسجيل الدخول رقمياً، والموافقة على أي اتفاقيات عدم إفشاء أو تنازلات في هذه العملية. يطبع النظام شارة الزائر، ويتم إخطار الموظفين المضيفين تلقائياً حتى يتمكنوا من مرافقة ضيوفهم. 🙋‍♀️

Envoy أفضل الميزات:

إدارة حجوزات المكاتب والغرف للقوى العاملة لديك، مما يمنحك رؤية واضحة لاستخدام المساحة

تعيين معايير الدخول للحفاظ على سلامة موظفيك ورأس مالك الفكري

تتبع البريد وعمليات التسليم من خلال حفظ سجلات واضحة وتوزيع آمن

تعرّف على الأشخاص الموجودين في المبنى في أي وقت مع تحليلات وتقارير مفصلة

قيود Envoy:

قد لا يشعر بعض الزوار بالراحة مع عملية تسجيل الوصول الرقمي

تحتاج بشكل مثالي إلى الاستثمار في جهاز مثل الآيباد للمكتب الأمامي - الهاتف الذكي صغير جداً

سعر إنفوي:

عادي: 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم

3 دولارات شهرياً لكل مستخدم القسط: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Envoy:

G2: 4.6/5 (أكثر من 490+ تقييم)

4.6/5 (أكثر من 490+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

10. زابير

عبر زابير يشتهر Zapier بأتمتة الاتصالات بتطبيقات الطرف الثالث وتبسيط سير العمل.

يمكنك أتمتة المهام اليدوية المتكررة من خلال ربط تطبيقين أو أكثر وتحديد المشغلات والإجراءات المترتبة على ذلك، على سبيل المثال، تحديث تفاصيل الاتصال بالعميل على إدارة علاقات العملاء الخاصة بك عندما يملأ نموذج تغيير التفاصيل أو إرسال بريد إلكتروني ترحيبي عند التسجيل في موقعك. 📨

الاهتمام بالمهام الإدارية الروتينية في المشاريع وإرسال تحديثات المهام والمشروعات. تعاون عبر الفرق - على سبيل المثال، بين المبيعات والتسويق، أو بين مكتب المساعدة وقسم تكنولوجيا المعلومات - من خلال عمليات التسليم الآلي. ثم قم بتوسيع نطاق كل شيء مع نمو أعمالك.

أفضل ميزات Zapier:

استخدم أداة السحب والإفلات لإنشاء سير عملك الآلي

اختر من بين 1000 خدمة من خدمات الويب لربط الخدمات التي تحتاج إليها عبر منصات مختلفة

قم بتخزين بياناتك في جداول مصممة للتشغيل الآلي، ودمج التحديثات من أي من التطبيقات المتصلة

شجع التعاون وتحكم في من يمكنه الوصول إلى ماذا من خلال مجموعة متنوعة من خيارات المشاركة والترخيص

قيود Zapier:

إذا كانت هناك مشاكل في تطبيقات الطرف الثالث التي تقوم بتوصيلها، فقد يتعطل النظام مؤقتًا

يحدك الإصدار المجاني من التطبيق من 100 مهمة فقط في الشهر مع أتمتة خطوة واحدة، وهو ما قد لا يكون كافياً للشركات الكبيرة

تسعير Zapier:

مجانًا: مجانًا

مجانًا المبتدئ: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم فريق: 69 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

69 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين الشركة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Zapier:

G2: 4.5/5 (1,100+ تقييم)

4.5/5 (1,100+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,700+ تقييم)

وفر الوقت والمال مع أفضل برامج التشغيل الآلي للمكاتب

تعمل أدوات التشغيل الآلي للمكاتب على إدارة المهام المتكررة التي تستغرق وقتاً طويلاً نيابةً عنك، مما يؤدي إلى تبسيط سير العمل وتحريرك للقيام بأعمال أكثر أهمية. إنها تقلل من الأخطاء البشرية، وتحسن الكفاءة والإنتاجية، وتساعد على إسعاد عملائك وموظفيك، وكل ذلك يعزز أرباحك النهائية

سيوفر لك أفضل برنامج أتمتة مكتبية لعملك الأدوات التي تحتاجها لربط النقاط بين عمليات شركتك المحددة. كما سيوفر لك أيضًا رؤى لمساعدتك على الضبط الدقيق عند الضرورة.

في حين أن هناك العديد من حلول أتمتة المكاتب المتاحة، فإن أحد أفضلها هو ClickUp. ClickUp هو متجر شامل يساعدك على إدارة كل جانب من جوانب عملك بشكل أفضل، وتبسيط وتبسيط جميع عمليات مكتبك. ✨ اشترك في ClickUp مجاناً اليوم!