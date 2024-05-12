أفضل 10 أدوات لإنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي في 2025

هناك الكثير من الضجة حول إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي، ولكنك على الأرجح ما زلت متشككاً قليلاً في استخدام الذكاء الاصطناعي أدوات إنشاء المحتوى .

ماذا لو كانت جودة المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي لا ترقى إلى المعايير؟ ماذا لو لم يتطابق محتوى الذكاء الاصطناعي مع أسلوبك وأسلوبك؟ الحقيقة هي أن الأمر كله يتلخص في كيفية استخدامك للأدوات لتمنحك أفضل المخرجات واختيار الأدوات المناسبة لحالات الاستخدام الخاصة بك.

يمكن لأدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي أن تعزز إنتاجية فريق المحتوى الخاص بك بأضعاف مضاعفة وتساعدك على توسيع نطاق إنتاج المحتوى لتلبية الطلبات المتزايدة. ولكن المعضلة الأكبر هي العثور على الأداة المناسبة لتلبية احتياجاتك.

ثق بنا، بمجرد عثورك على أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي المناسبة لإضافتها إلى ترسانتك، لن تفكر أبدًا في العودة إلى الطرق التقليدية لإنشاء المحتوى. وفقًا لـ تقرير حالة الذكاء الاصطناعي في المؤسسات يعتقد 94% من قادة الأعمال أن الذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. يمكن لفرق إنشاء المحتوى أن تتوقع زيادة الإنتاجية، اعتمادًا على مدى قدرتها على تضمين الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى، وعوائد هذا الاستثمار واضحة ومثيرة للإعجاب على الفور.

لذا، إذا كنت تبحث عن أداة لإنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي تلبي جميع احتياجاتك ويمكنها تعزيز سرعة إنشاء المحتوى وكفاءته دون المساس بالجودة، فهذا الدليل مناسب لك.

ما هي أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي؟

تستخدم أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مكتوب أو مرئي بناءً على مطالبات نصية. يمكنها إنشاء محتوى مثل المقالات, منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وأوصاف المنتجات، وحتى مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى تدخل بشري.

على وجه التحديد، يتم تدريب أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي هذه باستخدام خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لتحليل البيانات وإنشاء محتوى ملائم وجذاب.

الهدف النهائي للكثير من هذه الأدوات هو المساعدة في تقليل الوقت والجهد والموارد التي يتم إنفاقها على إنشاء المحتوى.

فوائد أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي

بدأت أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي تصبح شيئاً فشيئاً أصولاً لا غنى عنها لمنشئي المحتوى وأصحاب الأعمال. يمكن لكتّاب الذكاء الاصطناعي تعزيز الإنتاجية ومساعدة فرق المحتوى في التغلب على العوائق الإبداعية أيضًا.

فيما يلي بعض فوائد أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي التي من المؤكد أنك ستشهدها:

توفر الوقت : إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعيأدوات يمكن أن توفر لك ساعات من البحث وإنشاء المحتوى

: إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعيأدوات يمكن أن توفر لك ساعات من البحث وإنشاء المحتوى تقلل التكاليف : تتيح لك أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي إنشاء محتوى بموارد أقل، وبالتالي توفير المال والموارد على إنتاج المحتوى

: تتيح لك أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي إنشاء محتوى بموارد أقل، وبالتالي توفير المال والموارد على إنتاج المحتوى يساعد في تنسيقات المحتوى المتنوعة : على عكس التنسيقات التقليديةبرامج معالجة النصوصيمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تساعد في إنشاء محتوى لأنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك المدونات والمقالات ونسخ الويب وتوليد الصور المخصصة من المطالبات النصية، إلخ.

: على عكس التنسيقات التقليديةبرامج معالجة النصوصيمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تساعد في إنشاء محتوى لأنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك المدونات والمقالات ونسخ الويب وتوليد الصور المخصصة من المطالبات النصية، إلخ. يضمن الاتساق : أدوات الذكاء الاصطناعي من المرجح أن تعطي جودة متناسقة للمخرجات طالما كانت مدخلاتك للأداة في مكانها الصحيح

: أدوات الذكاء الاصطناعي من المرجح أن تعطي جودة متناسقة للمخرجات طالما كانت مدخلاتك للأداة في مكانها الصحيح يساعد على توسيع نطاق إنشاء المحتوى : بمساعدة من الذكاء الاصطناعي، يمكنك زيادة حجم إنتاج المحتوى بشكل كبير لمواكبة الطلب والمنافسة

: بمساعدة من الذكاء الاصطناعي، يمكنك زيادة حجم إنتاج المحتوى بشكل كبير لمواكبة الطلب والمنافسة تخصيص المحتوى للجمهور: من خلال تحديد الأسلوب والجمهور المستهدف، يمكنك تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي على تخصيص المحتوى لجمهورك. يمكن لبعض أدوات الذكاء الاصطناعي أيضًا المساعدة في إنشاء محتوى بلغات متعددة أو استخدام بيانات العملاء لتخصيص المحتوى الخاص بك بشكل أكبر

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ما الذي يجعل منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي جيدًا؟

كل فريق محتوى أو فريق متعدد الوظائف لديه أولويات مختلفة، وقد تختلف الميزات التي تحتاجها في أداة إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي وفقًا لذلك. ولكن هناك بعض الخصائص الرئيسية التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار.

سهولة الاستخدام ومنحنى التعلم : لتحقيق النتائج بشكل أسرع، من المهم أن يتمكن فريق المحتوى لديك من تعلم التنقل في أداة الذكاء الاصطناعي بسرعة. من الأفضل اختيار أدوات ذات واجهة مستخدم سهلة ومنحنى تعليمي مسطح نسبيًا

: لتحقيق النتائج بشكل أسرع، من المهم أن يتمكن فريق المحتوى لديك من تعلم التنقل في أداة الذكاء الاصطناعي بسرعة. من الأفضل اختيار أدوات ذات واجهة مستخدم سهلة ومنحنى تعليمي مسطح نسبيًا جودة المحتوى : جودة المحتوى الذي تولده أداة الذكاء الاصطناعي هي العامل الأكثر أهمية إلى حد بعيد. تأكد من أنه يلبي معايير الجودة الخاصة بك وأنه دقيق وخالٍ من الأخطاء.

: جودة المحتوى الذي تولده أداة الذكاء الاصطناعي هي العامل الأكثر أهمية إلى حد بعيد. تأكد من أنه يلبي معايير الجودة الخاصة بك وأنه دقيق وخالٍ من الأخطاء. خيارات التخصيص : ابحث عن الأدوات ذات خيارات التخصيص المثلى. الأدوات التي تتيح لك اختيار النغمة والأسلوب والشكل وما إلى ذلك، ستمنحك على الأرجح محتوى أكثر ملاءمة وجاذبية

: ابحث عن الأدوات ذات خيارات التخصيص المثلى. الأدوات التي تتيح لك اختيار النغمة والأسلوب والشكل وما إلى ذلك، ستمنحك على الأرجح محتوى أكثر ملاءمة وجاذبية حالات الاستخدام : كلما زادت حالات الاستخدام، كان ذلك أفضل. على سبيل المثال، أداةأداة توليد نصوص الذكاء الاصطناعييجب أن تتيح لك إنشاء جميع أنواع المحتوى المكتوب، من المدونات إلى رسائل البريد الإلكتروني، حتى لا تضطر إلى شراء أدوات متعددة لأغراض مختلفة

: كلما زادت حالات الاستخدام، كان ذلك أفضل. على سبيل المثال، أداةأداة توليد نصوص الذكاء الاصطناعييجب أن تتيح لك إنشاء جميع أنواع المحتوى المكتوب، من المدونات إلى رسائل البريد الإلكتروني، حتى لا تضطر إلى شراء أدوات متعددة لأغراض مختلفة التسعير: ابحث عنالأدوات التي تناسب ميزانيتك في تسويق المحتوى. تهدف أدوات الذكاء الاصطناعي إلى توفير التكاليف، وليس زيادتها، لذا احرص على تحقيق عائد استثمار جيد

أفضل 10 أدوات لإنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي في عام 2024

مع وجود العديد من أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي في السوق اليوم، قد يكون اختيار أفضلها لمجموعة أدواتك أمرًا صعبًا. ولتسهيل اتخاذ هذا القرار عليك، قمنا بتصنيف 10 من أفضل أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي لعام 2024 التي يمكن أن تساعدك في تنسيقات المحتوى المختلفة. تحتوي هذه القائمة النهائية لأدوات محتوى الذكاء الاصطناعي على أدوات إنشاء النصوص بالذكاء الاصطناعي، وأدوات إنشاء الصور، وأدوات إنشاء الفيديو، وأدوات إنشاء الصوت.

لذلك دون مزيد من اللغط، دعنا نتعمق في الأمر!

1. انقر فوق #### الأفضل ل

إدارة مشاريع التسويق ومساعد كتابة المحتوى بالذكاء الاصطناعي

اكتب بشكل أفضل وأسرع مع ClickUp Brain

ClickUp هو برنامج شامل برنامج إدارة المشاريع الذي يوفر المئات من الميزات القابلة للتخصيص لمنح الأفراد والفرق المرونة والأدوات التي يحتاجونها للعمل بذكاء أكبر وزيادة الإنتاجية.

ما يميز ClickUp عن البقية هو وظائفه. إنه أداة لإدارة المشاريع مع ميزات مدمجة لتعاون الفريق. المنصة بأكملها قابلة للتخصيص بالكامل، مما يعني أنه يمكن لأي مستخدم أو فريق أو مؤسسة تهيئة ClickUp لتناسب احتياجاتهم الفريدة وتعديلها مع توسع أعمالهم.

يوفر ClickUp ميزات لإدارة المهام، والتعاون المرئي باستخدام اللوحات البيضاء الافتراضية، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي عبر لوحات المعلومات، وآلاف القوالب المخصصة، وغير ذلك الكثير. لذا سواء كنت بحاجة إلى قوالب إرشادات العلامة التجارية ، لوحات المعلومات الخاصة بـ إدارة الحملات التسويقية أو مستندات لـ إدارة مشروع الموقع الإلكتروني يمكن القول أن ClickUp لديه كل شيء.

ولكن كيف يمكن إدراجها في قائمة أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي؟ ذلك لأنه، إضافةً إلى مجموعة أدواته المذهلة، يحتوي ClickUp الآن على شبكة عصبية مدمجة للذكاء الاصطناعي تسمى ClickUp Brain . إحدى ميزاته الرئيسية هي "كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل"، وهي أداة لتصميم وإنشاء المحتوى في ClickUp Docs تساعد في توليد الأفكار، وكتابة النصوص، وتحرير النسخ وتلخيص نص طويل، وغير ذلك.

أنشئ مستندات جميلة وجداول أعمال الاجتماعات ومذكرات الويكي والمزيد - ثم اربطها بسير العمل ونفذ الأفكار مع فريقك

هذا الذكاء الاصطناعي التعاوني أداة الكتابة يمكن أن تساعدك في:

البحث عن المحتوى ووضع الأفكار : توليد محتوى فوري وعالي الجودة لمنشورات المدونات ورسائل البريد الإلكتروني والنسخ الإعلانية وغيرها

: توليد محتوى فوري وعالي الجودة لمنشورات المدونات ورسائل البريد الإلكتروني والنسخ الإعلانية وغيرها تحرير النسخ : احصل على اقتراحات لتحسين الكتابة لتبسيط المحتوى الخاص بك وتحسينه

: احصل على اقتراحات لتحسين الكتابة لتبسيط المحتوى الخاص بك وتحسينه تلخيص المحتوى : تلخيص المحتوى: تلخيص النقاط الرئيسية من المستندات والمهام والتعليقات

: تلخيص المحتوى: تلخيص النقاط الرئيسية من المستندات والمهام والتعليقات الإجراءات الآلية: احصل على قائمة مراجعة لعناصر الإجراءات من ملاحظات الاجتماع

هذا أداة إدارة المشروع مع الذكاء الاصطناعي المساعدة في الكتابة تجعلها الخيار الأفضل للفرق في مختلف المجالات لأنها توفر جميع هذه الميزات الرئيسية في تطبيق واحد.

أفضل الميزات

أكثر من 15 مناظر مخصصة لإدارة المشاريع: تصور المهام والمشاريع وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل مع طرق عرض ClickUp القابلة للتخصيص

مناظر مخصصة لإدارة المشاريع: تصور المهام والمشاريع وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل مع طرق عرض ClickUp القابلة للتخصيص مجموعة من أدوات العمل والتعاون : اللوحات البيضاء الرقمية, مستندات ClickUp وميزة الدردشة المدمجة والخرائط الذهنية والمزيد

: اللوحات البيضاء الرقمية, مستندات ClickUp وميزة الدردشة المدمجة والخرائط الذهنية والمزيد ClickUp's مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي: أكثر من 100 أداة قائمة على البحث تضمن محتوى عالي الجودة باستخدام مطالبات مصممة خصيصًا لأدوار محددة

مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي: أكثر من 100 أداة قائمة على البحث تضمن محتوى عالي الجودة باستخدام مطالبات مصممة خصيصًا لأدوار محددة لوحة معلومات مع تقارير في الوقت الفعلي : أنشئ لوحة تحكم مخصصة وأنشئ نظرة عامة عالية المستوى لعملك

: أنشئ لوحة تحكم مخصصة وأنشئ نظرة عامة عالية المستوى لعملك أتمتة مخصصة ومُعدة مسبقًا : وفر وقتًا ثمينًا من خلال أتمتة الإجراءات الروتينية بناءً على مشغلات وشروط محددة. استخدم الأتمتة المبنية مسبقًا أو أنشئ أتمتة خاصة بك لتقليل العمليات اليدوية وتسريع سير عملك

: وفر وقتًا ثمينًا من خلال أتمتة الإجراءات الروتينية بناءً على مشغلات وشروط محددة. استخدم الأتمتة المبنية مسبقًا أو أنشئ أتمتة خاصة بك لتقليل العمليات اليدوية وتسريع سير عملك إمكانيات التكامل : قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 تطبيق عمل لدمج تطبيقاتك وتبسيط سير العمل

: قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 تطبيق عمل لدمج تطبيقاتك وتبسيط سير العمل مكتبة مخصصة قوالب لكل فريق : الوصول إلى أكثر من 1000 نموذج قابل للتخصيص للمساعدة في بدء عملك والحفاظ على اتساق العمليات في جميع المجالات

: الوصول إلى أكثر من 1000 نموذج قابل للتخصيص للمساعدة في بدء عملك والحفاظ على اتساق العمليات في جميع المجالات تطبيق الهاتف المحمول: الوصول إلى ClickUp الخاص بك في أي وقت ومن أي مكان باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

القيود

في الوقت الحالي، لا يمكن للضيوف والباقات المجانية للأبد الوصول إلى الذكاء الاصطناعي

التسعير

مجانية للأبد : خطة مجانية غنية بالميزات

: خطة مجانية غنية بالميزات غير محدودة : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7 من أصل 5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7 من أصل 5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 3,519 تقييم)

جرِّب ClickUp مجانًا

2. ناراتو

الأفضل لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي المتكامل، وتخطيط محتوى الذكاء الاصطناعي والتعاون فيه، وإدارة سير العمل

إذا كنت تبحث عن حل شامل لإدارة عملية إنشاء المحتوى والتخطيط والتعاون بالكامل، باستخدام أدوات إنشاء وتخطيط المحتوى المدمجة في سير العمل بالذكاء الاصطناعي وأدوات التخطيط، فإن Narrato هو الحل الأمثل. ناراتو هي مساحة عمل للمحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إدارة عملية إنشاء المحتوى بالكامل في مكان واحد.

يقع في صميم Narrato منصة Narrato الفعالة مساعد إنشاء المحتوى والتخطيط بالذكاء الاصطناعي الذي يساعد في وضع أفكار لمحتوى الذكاء الاصطناعي (مولد أفكار الموضوعات/المحتوى)، وإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي (لحالات استخدام متعددة مثل منشورات المدونة ونسخ الويب والإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني وصور ورسوم الذكاء الاصطناعي ومخططات نصوص الفيديو وأوصاف المنتجات وغيرها الكثير)، بالإضافة إلى تخطيط المحتوى وتحسينه.

أفضل الميزات

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي مع حالات استخدام متعددة : يساعد في إنشاء محتوى للمدونات، ورسائل البريد الإلكتروني، ونسخ الويب، وأوصاف المنتجات، والبيانات الصحفية، ورسائل البريد الإلكتروني، ونصوص الفيديو، وما إلى ذلك.

: يساعد في إنشاء محتوى للمدونات، ورسائل البريد الإلكتروني، ونسخ الويب، وأوصاف المنتجات، والبيانات الصحفية، ورسائل البريد الإلكتروني، ونصوص الفيديو، وما إلى ذلك. مُنشئ موجز محتوى SEO : ينشئ ملخصات المحتوى في أقل من دقيقة، ويقدم اقتراحات بالكلمات الرئيسية، والأسئلة الأكثر شيوعًا حول المواضيع، والمراجع، واقتراحات لهيكلة المحتوى

: ينشئ ملخصات المحتوى في أقل من دقيقة، ويقدم اقتراحات بالكلمات الرئيسية، والأسئلة الأكثر شيوعًا حول المواضيع، والمراجع، واقتراحات لهيكلة المحتوى مُنشئ مواضيع الذكاء الاصطناعي : للعصف الذهني والتفكير

: للعصف الذهني والتفكير صور الذكاء الاصطناعي : توليد صور مخصصة بأنماط مختلفة بناءً على مطالبات نصية. البحث عن صور المشاع الإبداعي إضافة رائعة أخرى.

: توليد صور مخصصة بأنماط مختلفة بناءً على مطالبات نصية. البحث عن صور المشاع الإبداعي إضافة رائعة أخرى. أتمتة سير العمل : لتبسيط وتبسيطسير عمل المحتوى عن طريق أتمتة المهام المتكررة

: لتبسيط وتبسيطسير عمل المحتوى عن طريق أتمتة المهام المتكررة أتمتة النشر : النشر الآلي على ووردبريس ومنصات أخرى من خلال عمليات تكامل مخصصة

: النشر الآلي على ووردبريس ومنصات أخرى من خلال عمليات تكامل مخصصة تخطيط المحتوى وتنظيمه: تقويمات المحتوى ، قوالب المحتوى المخصصة، مستودع المحتوى

مساعد النحو وسهولة القراءة: مساعد محتوى الذكاء الاصطناعي يقدم اقتراحات لتحسين المحتوى

القيود

يمكن أن يكون لها عدد قليل من حالات الاستخدام المخصصة لتوليد محتوى الوسائط الاجتماعية

التسعير

محترف : للفرق الصغيرة وأصحاب المشاريع الفردية بسعر 36 دولارًا شهريًا

: للفرق الصغيرة وأصحاب المشاريع الفردية بسعر 36 دولارًا شهريًا للشركات : للفرق الكبيرة والشركات الكبيرة بسعر 76 دولارًا شهريًا

: للفرق الكبيرة والشركات الكبيرة بسعر 76 دولارًا شهريًا خطط مخصصة بمستخدمين غير محدودين وأسعار ثابتة وما إلى ذلك.

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.8 من 5 (28 تقييمًا)

: 4.8 من 5 (28 تقييمًا) Capterra: 4.9 من 5 (14 مراجعة)

مكافأة: تحقق من 5 (14 مراجعة)

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/106414/undefined/ 7 قوالب مجانية لكتابة المحتوى من أجل إنشاء محتوى أسرع %/%href/_

3. مؤخرًا

الأفضل لمنشئ منشورات وسائل التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي

عندما تتحدث عن استراتيجية قوية لتسويق المحتوى لا يمكنك الاستغناء عن محتوى وسائل التواصل الاجتماعي. في الآونة الأخيرة هي أداة إعادة تخصيص محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات المدونات ومقاطع الفيديو والمحتويات الطويلة الأخرى. إنها أداة ذكاء اصطناعي مصممة لتسريع إنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية. تساعدك الأداة على إنشاء العشرات من المنشورات الاجتماعية من المحتوى الطويل الخاص بك، مثل المدونات والمقالات وما إلى ذلك، في غضون دقائق. هذا يمكن أن يجعل توزيع المحتوى والترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي والحفاظ على تقويم التسويق على المسار الصحيح دون عناء على الإطلاق

كما يمكن للمنصة في الآونة الأخيرة تجزئة محتوى الفيديو والمحتوى الصوتي الطويل إلى مقاطع صغيرة الحجم لجعلها قابلة للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي. بصرف النظر عن إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي، تحتوي المنصة على بعض أدوات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى التي تجعل إدارة حملاتك أسهل.

أفضل ميزات Latter

كاتب محتوى بالذكاء الاصطناعي : إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من أي محتوى

: إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من أي محتوى مُنشئ مقاطع الفيديو : توليد مقاطع فيديو صغيرة الحجم للتواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو قديمة وطويلة

: توليد مقاطع فيديو صغيرة الحجم للتواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو قديمة وطويلة مُنشئ مقاطع البودكاست : توليد مقاطع صوتية قصيرة من البودكاست لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي

: توليد مقاطع صوتية قصيرة من البودكاست لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي النصوص : إنشاء نصوص الصوت والفيديو

: إنشاء نصوص الصوت والفيديو الإعداد التلقائي للنشر: ينشئ تلقائيًا النسخة والصورة وروابط التتبع ومقطع الصوت أو الفيديو المقابل لكل منشور

القيود

مخصص فقط لإنشاء محتوى قصير لوسائل التواصل الاجتماعي. لا ينطبق على التنسيقات الأخرى

التسعير

4 قنوات اجتماعية: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا 10 قنوات اجتماعية : 119 دولارًا شهريًا

: 119 دولارًا شهريًا قنوات تواصل اجتماعي غير محدودة: 199 دولارًا شهريًا

199 دولارًا شهريًا المؤسسات: خطط مخصصة

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.5 من 5 (15 تقييم)

: 4.5 من 5 (15 تقييم) Capterra: 4.9 من 5 (7 مراجعات)

أدوات الذكاء الاصطناعي الإضافية:

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/61537/undefined/ بدائلسبينبوت_ %/%href/_

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4. جاسبر

الأفضل لتوليد محتوى الذكاء الاصطناعي للمدونات

احصل على نسخة منشأة بالذكاء الاصطناعي باستخدام Jasper جاسبر مشهور منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي للشركات التي تتيح لك إنشاء مجموعة متنوعة من المحتوى للتسويق. على الرغم من أنه يركز في المقام الأول على إنشاء محتوى المدونة، إلا أن Jasper يتيح لك أيضاً إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات، ورسائل البريد الإلكتروني، والإعلانات، وغيرها.

تحتوي المنصة على خاصية تسمى "وضع الرئيس" تتيح لك إنشاء محتوى طويل مثل منشورات المدونة والتقارير ورسائل البريد الإلكتروني. ومع ذلك، يُنصح دائمًا ببعض الإشراف البشري عندما استخدام كتّاب الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى وخاصةً المحتوى الطويل، كما في هذه الحالة.

بصرف النظر عن هذا، يحتوي Jasper على بعض الميزات الأخرى مثل دردشة Jasper وفن الذكاء الاصطناعي، ويدعم أكثر من 29 لغة.

أفضل الميزات

وضع الرئيس : إنشاء محتوى طويل مثل منشورات المدونة ورسائل البريد الإلكتروني والتقارير والقصص

: إنشاء محتوى طويل مثل منشورات المدونة ورسائل البريد الإلكتروني والتقارير والقصص محادثة جاسبر : روبوت دردشة تفاعلي يعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى بسرعة

: روبوت دردشة تفاعلي يعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى بسرعة الذكاء الاصطناعي الفني : توليد الفن للصور المصغرة والرسوم التوضيحية والإعلانات وما إلى ذلك.

: توليد الفن للصور المصغرة والرسوم التوضيحية والإعلانات وما إلى ذلك. تكامل SurferSEO: لتحسين الكلمات الرئيسية

القيود

لا يحتوي على أي منأدوات لتحسين محركات البحثأو التحقق من الانتحال أو ميزات تحسين المحتوى الأخرى.

يمكن أن تكون مكلفة للشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال الفردية

التسعير

المبدع : للهواة، بسعر 49 دولارًا شهريًا

: للهواة، بسعر 49 دولارًا شهريًا محترف : للأفراد والفرق الصغيرة، بسعر 69 دولارًا شهريًا

: للأفراد والفرق الصغيرة، بسعر 69 دولارًا شهريًا للأعمال: خطة مخصصة للفرق والشركات المتنامية

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7 من 5 (1,203 تقييمات)

: 4.7 من 5 (1,203 تقييمات) Capterra: 4.8 من أصل 5 (1,759 مراجعة)

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/63039/undefined/ _تحقق من بدائل Jasper AI هذه %/%href/

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5. Copy.ai الأفضل للكتابة الحرة للذكاء الاصطناعي

إنشاء محتوى ذكاء اصطناعي باستخدام Copy.ai Copy.ai هو آخر أداة مشهورة لكتابة الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على إنشاء المحتوى بشكل أسرع. ما يميز Copy.ai عن بعض أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي الأخرى هو أنه يتيح لك تقديم سياق واضح للغاية، مثل النقاط الرئيسية التي تريد تغطيتها، وإرشادات العلامة التجارية التي يجب اتباعها، وما إلى ذلك.

يساعدك Copy.ai في إنشاء نسخ مبيعات مخصصة، ورسائل بريد إلكتروني للتوعية الباردة، ومنشورات المدونات، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وغير ذلك. تحتوي المنصة أيضًا على روبوت دردشة آلي يطلقون عليه اسم Chat by Copy.ai لمساعدتك في البحث عن المحتوى وإنشاءه باستخدام واجهة تفاعلية للذكاء الاصطناعي. يحتوي Copy.ai أيضًا على بعض المطالبات المبنية مسبقًا التي يمكنك استخدامها للحصول على مخرجات قياسية من مولد محتوى الذكاء الاصطناعي.

أفضل الميزات

جمع البيانات : جمع البيانات في الوقت الحقيقي مع الدردشة بواسطة Copy.ai

: جمع البيانات في الوقت الحقيقي مع الدردشة بواسطة Copy.ai محرر المحتوى : محرر مستندات مدمج لتحرير محتوى الذكاء الاصطناعي وصقله

: محرر مستندات مدمج لتحرير محتوى الذكاء الاصطناعي وصقله المطالبات : مطالبات مبنية مسبقًا للحصول على مخرجات عالية الجودة لأشياء مثل المدونات أوالسير التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي ملخص : تلخيص مقاطع فيديو يوتيوب في نقاط

: مطالبات مبنية مسبقًا للحصول على مخرجات عالية الجودة لأشياء مثل المدونات أوالسير التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

القيود

لا يوجد مدقق للانتحال على المنصة

الأسعار مرتفعة، والإصدار المجاني لا يقدم سوى إمكانيات محدودة

التسعير

مجاني : تقدم ما يصل إلى 2000 كلمة شهريًا

: تقدم ما يصل إلى 2000 كلمة شهريًا محترف : كلمات غير محدودة وما يصل إلى 5 مستخدمين، بسعر 36 دولارًا شهريًا

: كلمات غير محدودة وما يصل إلى 5 مستخدمين، بسعر 36 دولارًا شهريًا فريق : عدد كلمات غير محدود وما يصل إلى 20 مستخدمًا، بسعر 186 دولارًا شهريًا

: عدد كلمات غير محدود وما يصل إلى 20 مستخدمًا، بسعر 186 دولارًا شهريًا المؤسسة: خطة مخصصة لأتمتة أي سير عمل

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.8 من 5 (166 تقييم)

: 4.8 من 5 (166 تقييم) Capterra: 4.5 من 5 (52 مراجعة)

6. سينثيا

الأفضل لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي

إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة نص، وإنشاء مقاطع فيديو تفاعلية مع مقدمي العروض البشرية Synthesia هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء مقاطع فيديو من نص عادي في دقائق. تساعدك أداة إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي هذه على إنشاء مقاطع فيديو احترافية كاملة مع السرد وحتى صورة رمزية بشرية من إنشاء الذكاء الاصطناعي. تُستخدم Synthesia على نطاق واسع لإنشاء مقاطع الفيديو في التعلم والتطوير, تمكين المبيعات والتسويق ومجالات أخرى.

تقدم المنصة أكثر من 125 صورة رمزية للذكاء الاصطناعي يمكنك الاختيار من بينها. يمكنك أيضًا إنشاء صورة رمزية مخصصة خاصة بك. يمكن ترجمة التعليقات الصوتية للفيديو بأكثر من 120 لغة أيضاً. يمكنك تخصيص مقاطع الفيديو الخاصة بك بألوان علامتك التجارية وشعارك أيضاً. تتيح منصة إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي التعاونية لأعضاء الفريق العمل معاً على إنتاج الفيديو من خلال التعليقات والتعليقات.

أفضل الميزات

صور رمزية للذكاء الاصطناعي : صور رمزية بشرية احترافية كمقدمين في مقاطع الفيديو. خيارات لكل من الصور الرمزية المخزنة والصور الرمزية المخصصة

: صور رمزية بشرية احترافية كمقدمين في مقاطع الفيديو. خيارات لكل من الصور الرمزية المخزنة والصور الرمزية المخصصة تعليقات صوتية احترافية : تعليقات صوتية بأكثر من 120 لغة، بما في ذلك التعليقات المغلقة

: تعليقات صوتية بأكثر من 120 لغة، بما في ذلك التعليقات المغلقة قوالب فيديو مصممة مسبقًا : 55 قالبًا مصممًا مسبقًا. يمكن إنشاء قالب مخصص خاص بك أيضًا

: 55 قالبًا مصممًا مسبقًا. يمكن إنشاء قالب مخصص خاص بك أيضًا مسجل الشاشة : لقطات شاشة سريعة وسهلة لإضافتها إلى مقاطع الفيديو

: لقطات شاشة سريعة وسهلة لإضافتها إلى مقاطع الفيديو أصول هوية العلامة التجارية: خصص مقاطع الفيديو الخاصة بك بأصول العلامة التجارية مثل شعارك وخطك وألوانك ومقاطع الصوت والمزيد

القيود

قد يكون تحرير مقاطع الفيديو مرهقًا بعض الشيء عند وجود عدة مربعات نصية في مشهد واحد

هناك قيود على عدد المشاهد التي يمكنك إضافتها وفقًا لخطة التسعير

التسعير

الخطة : للأفراد، بسعر 22 دولارًا شهريًا

: للأفراد، بسعر 22 دولارًا شهريًا المبدع : للفرق الصغيرة، بسعر 67 دولارًا شهريًا

: للفرق الصغيرة، بسعر 67 دولارًا شهريًا المؤسسة: خطة مخصصة للفرق. يعتمد السعر على عدد المقاعد

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.8 من 5 (546 تقييم)

: 4.8 من 5 (546 تقييم) Capterra: 5 من 5 (2 تقييمات)

7. مرف

الأفضل لتوليد صوت الذكاء الاصطناعي

استخدام منصة Murf AI لتحويل النص إلى كلام لإنشاء تعليقات صوتية للمحتوى مرف هو نظام أساسي لتوليد الصوت بالذكاء الاصطناعي يتيح لك إنشاء تعليقات صوتية شبيهة بصوت الإنسان لمقاطع الفيديو الخاصة بك. يتم استخدامه لإنشاء التعليقات الصوتية لمقاطع الفيديو التعليمية الإلكترونية ومقاطع الفيديو التوضيحية وغيرها. كل ما عليك فعله هو إدخال نص التعليق الصوتي الخاص بك في الحقول المخصصة على المنصة، واختيار الصوت واللهجة المفضلين لديك، ثم عرض الفيديو.

يمكنك أيضًا تخصيص التعليق الصوتي للذكاء الاصطناعي عن طريق إضافة وقفات ونبرات الصوت والتركيز عند الضرورة لجعله يبدو أكثر شبهاً بالبشر. إلى جانب التعليقات الصوتية بجودة الذكاء الاصطناعي، يمكنك أيضًا إضافة الموسيقى والصور ومقاطع الفيديو إلى المحتوى الخاص بك. يوفر Murf دعمًا متعدد اللغات ويحتوي أيضًا على ميزة تغيير الصوت التي يمكنها تحويل تسجيلك المنزلي إلى تعليق صوتي أكثر احترافية للذكاء الاصطناعي

أفضل الميزات

تحويل النص إلى كلام : تعليق صوتي بأصوات واقعية تعمل بالذكاء الاصطناعي يتم إنشاؤها من إدخال النص. يدعم 20 لغة

: تعليق صوتي بأصوات واقعية تعمل بالذكاء الاصطناعي يتم إنشاؤها من إدخال النص. يدعم 20 لغة استنساخ الصوت : توليد صوت مستنسخ من الذكاء الاصطناعي يحاكي المشاعر البشرية الحقيقية مثل الغضب والسعادة والحزن وغيرها

: توليد صوت مستنسخ من الذكاء الاصطناعي يحاكي المشاعر البشرية الحقيقية مثل الغضب والسعادة والحزن وغيرها فيديو صوتي : أكثر من 120 صوتًا لتحويل النص إلى كلام و20 لغة لإنشاء مقاطع فيديو صوتية

: أكثر من 120 صوتًا لتحويل النص إلى كلام و20 لغة لإنشاء مقاطع فيديو صوتية مغير الصوت : يحول التعليق الصوتي المسجل في المنزل إلى صوت احترافي بجودة الاستوديو بجودة صوت الذكاء الاصطناعي

: يحول التعليق الصوتي المسجل في المنزل إلى صوت احترافي بجودة الاستوديو بجودة صوت الذكاء الاصطناعي الوظيفة الإضافية للتعليق الصوتي على العروض التقديمية من Google: وظيفة إضافية لإضافة تعليقات صوتية إلى العروض التقديمية في Google Slides

القيود

لا يمكن إضافة مربعات نصية جديدة بين المربعات الموجودة. صعوبة تحرير نصوص التعليق الصوتي

لديه منحنى تعليمي بسيط

التسعير

مجاناً : للفرق والأفراد الذين بدأوا للتو

: للفرق والأفراد الذين بدأوا للتو أساسي : الميزات الأساسية والأصوات الأساسية بسعر 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: الميزات الأساسية والأصوات الأساسية بسعر 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا محترف : للتعليقات الصوتية عالية الجودة بسعر 26 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: للتعليقات الصوتية عالية الجودة بسعر 26 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: لوصول غير محدود وتخصيص غير محدود بسعر 75 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.6 من 5 (81 تقييمًا)

: 4.6 من 5 (81 تقييمًا) Capterra: 4.5 من 5 (4 مراجعات)

8. كانفا

الأفضل لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي

يمكنك إنشاء التصميمات والمواد التسويقية والمزيد بسهولة باستخدام Canva كانفا هي واحدة من أشهر منصات التصميم الجرافيكي التي لا تعتمد على التعليمات البرمجية والتي توفر أيضًا إمكانات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي. يتيح لك مُنشئ تحويل النص إلى صورة بالذكاء الاصطناعي على Canva إنشاء صور مخصصة مع مطالبات نصية بسيطة لإضافتها إلى تصميماتك.

يمكنك أيضًا الاختيار من بين عدة أنماط لصور الذكاء الاصطناعي الخاصة بك، بما في ذلك الألوان المائية، وقلم الرصاص الملون، والنيون، والموجات القديمة، وغيرها. ويمكنك أيضًا تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع للصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، بحيث تتناسب مع تصميمك. تحتوي أداة الذكاء الاصطناعي أيضًا على محرر صور قوي يمكنه تحسين صورك وإضافة تأثيرات وإدراج تعليقات وملصقات وما إلى ذلك.

أفضل الميزات

تحويل النص إلى صورة : توليد الصور من الأوصاف النصية

: توليد الصور من الأوصاف النصية أنماط صور متنوعة : اختيار أنماط فنية متنوعة لعرض الصور

: اختيار أنماط فنية متنوعة لعرض الصور تحسين الصور : تحسين الصور: تأثيرات الصور والمرشحات لتحسين الصور

: تحسين الصور: تأثيرات الصور والمرشحات لتحسين الصور تعديل سحري : تحرير سحري: إضافة عناصر أو تعديلها عن طريق وصف ما يجب القيام به

: تحرير سحري: إضافة عناصر أو تعديلها عن طريق وصف ما يجب القيام به ممحاة سحرية: ممحاة سحرية: إزالة العناصر غير المرغوب فيها وتنظيف الصور على الفور دون تحرير يدوي

القيود

جميع أفضل القوالب والعناصر والصور وما إلى ذلك متاحة فقط مع الخطط المدفوعة

التسعير

كانفا مجاني : مجاني لأي شخص يحتاج إلى إمكانيات التصميم الأساسية

: مجاني لأي شخص يحتاج إلى إمكانيات التصميم الأساسية كانفا برو : للأفراد وأصحاب الأعمال الفردية والمصممين المستقلين، مقابل 14.99 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد فقط

: للأفراد وأصحاب الأعمال الفردية والمصممين المستقلين، مقابل 14.99 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد فقط كانفا للفرق: للفرق من جميع الأحجام، بسعر 29.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لأول خمسة أشخاص

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.7 من أصل 5 (3,937 تقييمًا)

: 4.7 من أصل 5 (3,937 تقييمًا) Capterra: 4.7 من أصل 5 (11,045 تقييم)

تحقق من هذه

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9. بودكاستل

الأفضل لتحويل المدونات إلى بودكاست باستخدام الذكاء الاصطناعي

أنشئ ملفات بودكاست بجودة احترافية، وقم بتسجيل المحتوى الخاص بك وتحريره ونسخه وتصديره باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي بودكاستل هي عبارة عن منصة لتوليد الصوت مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك تحويل منشورات مدونتك ومقالاتك وما إلى ذلك إلى ملفات بودكاست وكتب صوتية وغيرها. توفر المنصة تسجيل صوت وفيديو عالي الجودة. يمكنك أيضًا تحسين الصوت الخاص بك من خلال التسوية التلقائية وإلغاء الضوضاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

يمكن أيضًا استخدام Podcastle لنسخ الصوت، أي تحويل كلامك أو صوتك إلى نص، وتحويل النص إلى كلام أيضًا. مثل Murf، تحتوي هذه المنصة أيضًا على ميزة إنشاء نسخة رقمية من صوتك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أفضل الميزات

استوديو تسجيل : تسجيلات فردية وجماعية سلسة بدون معدات الاستوديو

: تسجيلات فردية وجماعية سلسة بدون معدات الاستوديو محرر الصوت : محرر صوت عبر الإنترنت لإنشاء وتحرير وتحسين البودكاست الغبار السحري : إزالة ضوضاء الخلفية وتحسين الكلام بنقرات قليلة

: محرر صوت عبر الإنترنت لإنشاء وتحرير وتحسين البودكاست Revoice : نسخة رقمية من صوت الراوي البشري مع أشكال صوت الذكاء الاصطناعي

: نسخة رقمية من صوت الراوي البشري مع أشكال صوت الذكاء الاصطناعي النسخ الصوتي: تحويل الكلام أو الصوت المباشر إلى نص

القيود

قد يكون من الصعب العثور على الملفات التي تم تحميلها وفرزها على المنصة

إنها منصة جديدة، ولا تزال تخضع لتغييرات في واجهة المستخدم/تجربة المستخدم. يمكن أن يصبح الأمر مربكاً بعض الشيء عند طرح التغييرات

التسعير

أساسي : مجاني للأبد

: مجاني للأبد السجل : للهواة ومستخدمي البودكاست المنتظمين بسعر 11.99 دولارًا شهريًا

: للهواة ومستخدمي البودكاست المنتظمين بسعر 11.99 دولارًا شهريًا محترف : للمحترفين بسعر 23.99 دولارًا شهريًا

: للمحترفين بسعر 23.99 دولارًا شهريًا أسعار مخصصة إذا كنت ترغب في إنشاء قائمة الميزات الخاصة بك

تقييمات ومراجعات العملاء

G2 : 4.8 من 5 (23 تقييمًا)

: 4.8 من 5 (23 تقييمًا) Trustpilot: 2.8 من 5 (3 تقييمات)

10. جميل

الأفضل للعروض التقديمية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

إنشاء عروض تقديمية والتعاون والتقديم من أي مكان باستخدام أداة محتوى الذكاء الاصطناعي هذه

تُعد العروض التقديمية ضرورية لجميع الشركات من أجل اجتماعات العملاء أو التقارير الداخلية. إن تصميم العروض التقديمية يتطلب جهدًا كبيرًا، ولكي نكون صادقين، لا أحد يستمتع حقًا بقضاء ساعات في هذا الأمر بالإضافة إلى مئات المهام الأخرى التي لدينا. هنا يمكن لأداة مثل Beautiful.ai أن تساعدنا. Beautiful.ai هو صانع عروض تقديمية يعمل بالذكاء الاصطناعي. يساعد "DesignerBot" في إنشاء شرائح العروض التقديمية بسرعة وطرح الأفكار بسرعة، بينما تمنح القوالب الذكية على المنصة منشئي المحتوى السبق في عروضهم التقديمية. تقوم التصاميم المتكيفة بتنسيق الشرائح تلقائياً، لذا لا داعي للقلق بشأن تغيير حجم الصور أو النصوص لإنشاء عرض تقديمي مثالي.

تتيح لك أداة إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي أيضاً تخصيص عرضك التقديمي ليعكس أسلوب علامتك التجارية مع التحكم الكامل في التصميم. يمكن لـ DesignerBot على المنصة أيضاً إنشاء صور ومخططات بالذكاء الاصطناعي لعروضك التقديمية.

أفضل الميزات

سهولة تصميم الشرائح : يجعل DesignerBot تصميم الشرائح سهلًا وسريعًا حيث تتكيف الشرائح مع مدخلاتك

: يجعل DesignerBot تصميم الشرائح سهلًا وسريعًا حيث تتكيف الشرائح مع مدخلاتك قوالب الشرائح : مكتبة قوالب ومنشئ قوالب مخصصة للشرائح

: مكتبة قوالب ومنشئ قوالب مخصصة للشرائح إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي : تلخيص النص وتغيير النغمة وتخصيص النص والمزيد

: تلخيص النص وتغيير النغمة وتخصيص النص والمزيد أ إنشاء صور : توليد الصور: إنشاء صور إبداعية من المطالبات النصية

: توليد الصور: إنشاء صور إبداعية من المطالبات النصية تعديلات سريعة: تحرير سريع: تحرير سهل وعناصر تحكم بسيطة

القيود

قيود في تحرير القوالب الحالية وتخصيصها

التسعير

محترف : للأفراد، مقابل 12 دولارًا شهريًا

: للأفراد، مقابل 12 دولارًا شهريًا الفريق : للفرق، مقابل 40 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: للفرق، مقابل 40 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: باقة مخصصة للأمان والدعم والتحكم المتقدمين

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.8 من 5 (132 تقييمًا)

: 4.8 من 5 (132 تقييمًا) Capterra: 4.7 من 5 (69 مراجعة)

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كيف تفيد أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي الفرق المختلفة

مع تزايد تطور أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي، فإنها تقدم مجموعة من المزايا لمساعدة الفرق في مختلف الأقسام على تبسيط عملياتها وتعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المحتوى. دعنا نلقي نظرة على الكيفية التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها أن يمنح ميزة مميزة لمختلف الفرق في مؤسستك:

فرق التسويق

غالبًا ما تتحمل فرق التسويق عبء إنشاء محتوى مقنع وجذاب لجذب العملاء والاحتفاظ بهم. يمكن أن تساعد أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي من خلال أتمتة عملية إنشاء المحتوى، وبالتالي توفير الوقت وتقليل عبء العمل. توفر أدوات مثل ClickUp Brain قوالب محتوى جاهزة للاستخدام واقتراحات ذكية، مما يساعد المسوقين على إنتاج منشورات أكثر تأثيراً على وسائل التواصل الاجتماعي ومقالات المدونات وحملات البريد الإلكتروني بشكل أسرع من ذي قبل.

فرق المبيعات

حتى فرق المبيعات يمكنها الاستفادة من أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي. يمكن لهذه الأدوات إنشاء عروض ومقترحات مبيعات مخصصة، ورسائل بريد إلكتروني مخصصة للتواصل، وردود تلقائية على استفسارات العملاء. من خلال أتمتة هذه المهام المتكررة، يمكن لمندوبي المبيعات التركيز بشكل أكبر على بناء العلاقات وإتمام الصفقات.

فرق الموارد البشرية

يمكن تحويل إعلانات التوظيف، وتوصيفات الوظائف، ومواد التأهيل، واتصالات الموظفين باستخدام أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي. يمكن لفرق الموارد البشرية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في أتمتة هذه المهام وضمان تواصل متسق وواضح وجذاب عبر جميع القنوات. كما تساعد هذه الأدوات أيضاً في ضمان التزام جميع الاتصالات بالعلامة التجارية للشركة ونبرة الصوت، مما يؤدي إلى صورة أكثر تماسكاً للعلامة التجارية لصاحب العمل.

فرق دعم العملاء

يمكن لأدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي أن تعزز خدمة العملاء بشكل كبير من خلال توفير استجابات آلية ومخصصة في الوقت نفسه، ومقالات قاعدة المعرفة، والمحتوى المفيد الذي يمكن أن يعالج مشكلات العملاء على الفور. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين رضا العملاء وولائهم، مع تقليل عبء العمل على فرق دعم العملاء.

فرق العلاقات العامة والاتصالات

غالباً ما يتعين على فرق العلاقات العامة إنشاء الكثير من البيانات الصحفية والعروض الإعلامية والخطابات وغيرها من الاتصالات الهامة. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي صياغة هذه الأجزاء من المحتوى وتحريرها وتصميمها بسرعة. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا تحليل البيانات لتوفير رؤى حول أداء المحتوى، مما يمكّن فرق العلاقات العامة من ضبط استراتيجياتها وتحسين فعالية التواصل.

فرق البحث والتطوير

يمكن لفرق البحث والتطوير الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي لتبسيط المفاهيم المعقدة، وإنشاء تقارير شاملة وجذابة في نفس الوقت، وتفسير البيانات بصرياً. يمكن أن يساعدهم ذلك في توصيل نتائجهم بشكل أكثر فعالية إلى أصحاب المصلحة والفريق الأوسع، أو إنشاء مواد ترويجية للمنتجات أو الحلول الجديدة.

تعزيز عملية إنشاء المحتوى الخاص بك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

يُعد إنشاء المحتوى جزءًا مهمًا من استراتيجيتك التسويقية. يمكن أن يؤدي المحتوى الجيد إلى نجاح أو فشل حملة تسويقية ناجحة. لكن إنشاء محتوى عالي الجودة يستغرق الكثير من وقتك، خاصةً عندما تحتاج إلى تنسيقات متنوعة ومحتوى جذاب للوصول إلى عملائك المحتملين على قنوات متعددة. وهنا يمكن لأدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي أن تنقذ الموقف.

يمكن لأدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي أن توفر لك الوقت وتضمن الاتساق في المحتوى الذي تنتجه. يمكن للمحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي أن يكون بنفس فعالية المحتوى المكتوب بواسطة البشر لعلامتك التجارية طالما اخترت أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة وتحكمت في عملية إنشاء المحتوى.

يمكن لأدوات مثل ClickUp AI، ومساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي من Narrato، وأدوات إنشاء المحتوى السمعي البصري مثل Synthesia أو Podcastle أن تغطي استراتيجية المحتوى بالكامل. ستوفر لك أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي القوية هذه مئات الساعات من الموارد التي يمكنك استثمارها في أنشطة أخرى موجهة نحو تحقيق النتائج مثل أبحاث السوق وبناء الاستراتيجيات.

كما يمكن لأدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي أن ترفع من معنويات فريق المحتوى الخاص بك لأنها تزيل جزءًا كبيرًا من العبء عن كاهلهم، مما يمنحهم الوقت لالتقاط الأنفاس وابتكار المزيد من الأفكار الإبداعية.

نأمل أن تسهّل عليك هذه الجولة التي تضم 10 أدوات لإنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي التي يجب تجربتها تحديد استراتيجية المحتوى وفريقك. استكشف هذه الأدوات، ونحن متأكدون من أنك ستتمكن من بناء مجموعة أدوات قوية لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي مع هذه المعرفة. ⚡️ ---

الكاتب الضيف:_

نيلام جوسوامي متخصصة في المحتوى في ناراتو. وهي متخصصة في كتابة مقالات غنية بالمعلومات عن التسويق الرقمي وتسويق المحتوى.