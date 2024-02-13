18 أفضل 18 قالبًا مجانيًا لوسائل التواصل الاجتماعي للمنشورات والحملات والمحتوى

هل تعلم أن 69% من المسوقين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي بعلامتهم التجارية؟ والآن، أكثر من أي وقت مضى، بدأت الشركات في ابتكار طرق ذكية لتبسيط سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي .

لهذا السبب، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة بشكل أكبر على قوالب مصممة بشكل احترافي أكثر من أي وقت مضى لإكمال المهام المختلفة بشكل جيد وفي الوقت المحدد. وباستخدام القوالب، يمكن للعلامات التجارية أخيرًا توفير بعض الوقت والتركيز على مهام التسويق الرقمي الأخرى التي تتطلب اهتمامهم الكامل.

دعنا نلقي نظرة على 18 من أفضل قوالب الوسائط الاجتماعية التي يمكنك استخدامها لزيادة إنتاجيتك إلى أقصى حد، وإنجاز المزيد في وقت أقل، وتحقيق الاتساق بين الفرق والمشاريع وغيرها!

ما الذي تبحث عنه في قالب وسائل التواصل الاجتماعي؟

وجود مكتبة قوالب في متناول يدك يمكن أن يرتقي بمشاريعك إلى المستوى التالي. للبدء، دعنا نستكشف أهم الأجزاء التي يجب البحث عنها في قوالب وسائل التواصل الاجتماعي:

التصميم النظيف: ابحث عن قالب بتصميم بديهي وسهل التنقل فيه. يجب أن يكون مرئيًا للغاية ومنظمًا بشكل صحيح ويحتوي على وسيلة إيضاح مفصلة إذا لزم الأمر

ابحث عن قالب بتصميم بديهي وسهل التنقل فيه. يجب أن يكون مرئيًا للغاية ومنظمًا بشكل صحيح ويحتوي على وسيلة إيضاح مفصلة إذا لزم الأمر سهولة التخصيص: من التفاصيل المهمة الأخرى عند البحث عن قوالب وسائل التواصل الاجتماعي التأكد من أنها قابلة للتخصيص بالكامل. بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة إضافة ألوان علامتك التجارية وخطوطها وشعارك. يجب أيضًا أن تكون قادرًا على تعديل عناصرها وتغيير موضعها وملء الفراغات حسب الحاجة

من التفاصيل المهمة الأخرى عند البحث عن قوالب وسائل التواصل الاجتماعي التأكد من أنها قابلة للتخصيص بالكامل. بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة إضافة ألوان علامتك التجارية وخطوطها وشعارك. يجب أيضًا أن تكون قادرًا على تعديل عناصرها وتغيير موضعها وملء الفراغات حسب الحاجة المحتوى خطوة بخطوة: لا يمكن للقالب أن يصبح أداة تسويقية كاملة إلا عندما يحتوي على محتوى قوي. حاول دائمًا اتباع قالب خطوة بخطوة مع إرشادات شاملة تتماشى مع استراتيجيتك

18 قالبًا لوسائل التواصل الاجتماعي لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي

اطلع على بعض من أفضل القوالب المتاحة اليوم، واستخدمها لتبسيط عملياتك على وسائل التواصل الاجتماعي وجني فوائدها!

1. قالب سير عمل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

قالب سير عمل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

إذا كنت تبحث عن أحد أفضل برامج الإنتاجية هناك ، ClickUp هو أحد أدوات إدارة المشاريع والإنتاجية الرائدة لفرق العمل في جميع الصناعات والشركات من جميع الأحجام. هذه المنصة المتكاملة لإدارة المشاريع قابلة للتخصيص بالكامل، مما يعني أنه يمكنك تهيئة المنصة بأكملها لتناسب أي حالة استخدام، واحتياجات المشروع، وتفضيلات سير العمل، وغير ذلك.

تقدم ClickUp المئات من الميزات المرنة، بما في ذلك مكتبة من قوالب لكل فريق بما في ذلك فرق التسويق. أولاً، يمكن للمسوقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي استخدام قالب سير عمل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp الذي يزيل كل التخمينات من بناء استراتيجية لوسائل التواصل الاجتماعي من الألف إلى الياء.

يتضمن هذا القالب:

خمسة أنواع عرض مخصصة، بما في ذلك خطوات استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي في عرض القائمة، ومرحلة الإنشاء في عرض اللوحة، ووثيقة إرشادات العلامة التجارية, لوحة المزاج والمزيد

حقول مخصصة وحالات مهام مخصصة لتبسيط سير عملك وتبسيطه

دليل البدء لمساعدتك على البدء

يضمن استخدام قالب سير العمل هذا عدم إهمال أي مهمة، وتتبع تقدمك من خلال هذا القالب المفصل خطوة بخطوة الذي يركز على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك الأولويات وتعيين كل مهمة إلى فريق محدد أعضاء الفريق.

2. قالب استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي من SocialBee

عبر SocialBee

حان الوقت لجمع كل أنشطتك التسويقية في مكان واحد. باستخدام استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الصحيحة، يمكنك مراقبة منافسيك وجمهورك المستهدف وأهدافك واستراتيجية المحتوى من مكان واحد. وللقيام بذلك بنجاح، يجب أن تبدأ بالاعتماد على قالب يضعك على المسار الصحيح.

إليك مكونات قالب استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي:

تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي: تتبع مدى وصولك ومشاركتك ومعلومات حسابك لتطوير استراتيجية قوية. بالإضافة إلى ذلك، قم بتدوين العائد على الأصول وتحليلات جوجل للحصول على نظرة عامة أفضل

تتبع مدى وصولك ومشاركتك ومعلومات حسابك لتطوير استراتيجية قوية. بالإضافة إلى ذلك، قم بتدوين العائد على الأصول وتحليلات جوجل للحصول على نظرة عامة أفضل تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات من خلال الإجابة على سلسلة من الأسئلة المفيدة حول عملك

برنامج التحليل التنافسي : قم بدراسة منافسيك عن كثب من خلال تدوين مشاعرهم وتكرار النشر والمحتوى الأكثر شيوعًا وغير ذلك. سيساعدك هذا على اكتساب اليد العليا

قم بدراسة منافسيك عن كثب من خلال تدوين مشاعرهم وتكرار النشر والمحتوى الأكثر شيوعًا وغير ذلك. سيساعدك هذا على اكتساب اليد العليا قالب شخصية المشتري: حدد عميلك المثالي باستخدام قالب شخصية المستخدم . لاحظ رغباتهم واحتياجاتهم وأهدافهم وتفضيلاتهم لفهم جمهورك المستهدف بشكل أفضل

حدد عميلك المثالي باستخدام قالب شخصية المستخدم . لاحظ رغباتهم واحتياجاتهم وأهدافهم وتفضيلاتهم لفهم جمهورك المستهدف بشكل أفضل أهداف وسائل التواصل الاجتماعي: حدد أهداف عملك وأهداف وسائل التواصل الاجتماعي وقم بإدراج المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك. بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة الاستمرار في التركيز على ما هو أكثر أهمية لعملك

حدد أهداف عملك وأهداف وسائل التواصل الاجتماعي وقم بإدراج المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك. بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة الاستمرار في التركيز على ما هو أكثر أهمية لعملك شهرياًمخطط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي: ضع خطة شهرية لكل قناة اجتماعية تستخدمها. سيساعدك هذا على تتبع ما تم نشره ومدى جودة أدائه

يمكنك تعديل هذا القالب بسهولة عن طريق كتابة المعلومات في كل خلية من الخلايا المتاحة. ببساطة قم بعمل نسخة منه وانقله إلى مجلد شخصي حيث يمكنك تخصيصه كما تراه مناسباً.

3. قالب تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي من SocialBee

عبر SocialBee

يهدف تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي إلى مساعدتك في وضع استراتيجيتك في منظورها الصحيح. من خلال تقييم كل قناة اجتماعية تستخدمها، يمكنك الحصول على صورة أوضح لكيفية تحسين جهودك الحالية على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديد المزيد من فرص النمو لعملك.

مع نموذج تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي الخاص ب SocialBee يمكنك مراجعة حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي وفهم المزيد عن أدائك العام. كمكافأة، يمكنك أيضًا الوصول إلى مثال مفيد لتحليل المنافسين. استخدمه كوسيلة لمقارنة أدائك بأداء منافسيك.

5. قالب تقويم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

قالب تقويم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي بواسطة ClickUp

تحتاج إلى ضرب المحتوى الخاص بك oKRs التسويق OKRs ?

القابلة للتخصيص قالب الوسائط الاجتماعية المتقدمة من ClickUp أساسًا قويًا لإدارة المحتوى الخاص بك.

يتضمن هذا القالب:

طرق عرض مبنية مسبقًا، بما في ذلك منشورات الوسائط الاجتماعية في عرض القائمة وعرض التقويم، وعرض اللوحة، والمزيد

حقول مخصصة وحالات مهام مخصصة لتنظيم مهامك وإنشاء سير عمل سلس

مستند كيفية استخدام هذا القالب لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من القالب

وغيرها من الأدوات المرنة التي تتيح لك تحسين المحتوى الخاص بك ووضع استراتيجياتك بكل سهولة

يتيح لك هذا القالب أيضًا إضافة تفاصيل تنظيمية مهمة، مثل فئات المحتوى وروابط المسودة. علاوة على ذلك، ستساعد ميزة الحالات المخصصة جميع أعضاء الفريق على تتبع التقدم الذي يتم إحرازه لكل منشور قادم على وسائل التواصل الاجتماعي.

6. قالب تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من SocialBee

عبر SocialBee

مورد آخر رائع هو قالب تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الخاص ب SocialBee . إنه سهل التخصيص ويتميز بتفاصيل تنظيمية مهمة، مثل أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي المعين، ونسخة المنشور والصور والوسوم. وأخيراً، يمكن للفرق استخدام قالب تقويم المحتوى لتتبع تواريخ نشر كل منشور وعناوين URL والتحليلات الخاصة بكل منشور عن طريق إضافتها إلى هذا القالب.

8 . قالب تتبع أداء وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

قالب تتبع أداء وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

ربما تعلم الآن أن جمع البيانات من حساباتك الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي وتحليلها يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً من الناحية التجارية.

تتبع المقاييس ذات الصلة، مثل مدى وصولك على فيسبوك وإعجابات صفحتك أو تعليقاتك على إنستجرام ومرات الظهور، باستخدام قالب تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp . مع تصميمه البديهي والملون، سيكون لديك وقت أسهل بكثير لتتبع مقاييس الأداء الرئيسية الخاصة بك.

يتضمن هذا القالب:

طرق عرض مبنية مسبقًا مثل الملخص في عرض اللوحة، والتحليلات في عرض القائمة، والأداء في عرض الجدول

حقول مخصصة وحالات مخصصة لإدارة المهام بفعالية

مستند البدء لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من هذا القالب القابل للتخصيص

توفير الوقت على المشاركات مع

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9. تقويم حملة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

تقويم حملة وسائل التواصل الاجتماعي بواسطة ClickUp

سر نجاح إدارة الحملات التسويقية هي تعدد المهام ولكن بطريقة ذكية وليست فوضوية أو فوضوية بشكل مفرط.

لهذا السبب تقويم حملة وسائل التواصل الاجتماعي بواسطة ClickUp قد يكون مفيداً للشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء. باستخدام هذا القالب المرئي للغاية، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بكل التقدم الذي يحرزه كل عضو من أعضاء الفريق المعينين.

يتضمن هذا القالب:

طرق عرض مبنية مسبقًا مثل الأحداث في عرض التقويم، والحملة في عرض القائمة، وعملية الحملة في عرض الجدول

حقول مخصصة وحالات مهام مخصصة لتنظيم سير عملك وإنشاء عملية متسقة عبر الفرق والمشاريع

سيحدد هذا القالب مهامك من خلال إدراج أهدافك الرئيسية وميزانيات الحملة ومراحل الحملة.

10. قالب مخطط إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

قالب مخطط إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

حان الوقت لحقيقة ممتعة. هل تعلم أنه من المتوقع أن تنمو ميزانيات الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي 11.76% سنويًا بحلول عام 2026 ?

إذا كنت تخطط لإطلاق عدد قليل من إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل أنك في حيرة من أمرك حول كيفية تتبع كل هدف من أهدافك التسويقية. لا تقلق، لأنه مع قالب جدول الإعلانات من ClickUp يمكنك الآن تدوين البيانات ذات الصلة، مثل تواريخ البدء والاستحقاق لكل إعلان أنت على وشك طرحه.

يتضمن هذا القالب:

طرق عرض معدة مسبقًا، بما في ذلك خط أنابيب الإعلانات في عرض اللوحة وعرض التقويم

حقول مخصصة وحالات مهام مخصصة للحفاظ على تنظيم مهامك وجدولك الإعلاني بشكل منظم ومرئي

حدد أولويات إعلاناتك وفقًا لذلك وراقب حالتها الحالية. الآن، أصبح إطلاق الإعلانات أسهل من أي وقت مضى والتأكد فعلياً من أن الاستثمار يؤتي ثماره.

11. قالب إرشادات العلامة التجارية لوسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

قالب إرشادات العلامة التجارية لوسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

ما الذي يحدد هوية العلامة التجارية القوية؟ شعار العلامة التجارية والخطوط والألوان والأصول الأخرى بالطبع. يجب أن تكون لافتة للنظر ويمكن التعرف عليها على الفور. في الواقع، ينبغي أن تكون الشركات قادرة دائمًا على مشاركة إرشادات العلامة التجارية مع كل من المتعاونين وأعضاء الفريق.

هناك بعض التفاصيل الجديرة بالملاحظة عند محاولة تطوير إرشادات علامتك التجارية. دعنا نلقي نظرة على تلك التي يمكنك العثور عليها في نموذج إرشادات العلامة التجارية من ClickUp :

شركتك: ادخل في تفاصيل تاريخ علامتك التجارية وروحها. قدم أيضًا معلومات ثاقبة يجب أن يكون أعضاء فريقك والمتعاونون معك على دراية بها

ادخل في تفاصيل تاريخ علامتك التجارية وروحها. قدم أيضًا معلومات ثاقبة يجب أن يكون أعضاء فريقك والمتعاونون معك على دراية بها مهمتك: ما هو الغرض من علامتك التجارية؟ ما الذي تهدف إلى تقديمه، وكيف ستجعل العالم أفضل؟ ضع أهدافاً واضحة وحدد رؤيتك بالتفصيل

ما هو الغرض من علامتك التجارية؟ ما الذي تهدف إلى تقديمه، وكيف ستجعل العالم أفضل؟ ضع أهدافاً واضحة وحدد رؤيتك بالتفصيل شعار علامتك التجارية: من الناحية المثالية، يجب أن يحتوي شعار علامتك التجارية على نسختين في الوضعين الفاتح والداكن. يمكن أن يكون تنسيقها إما PNG أو SVG، حسب المشروع

من الناحية المثالية، يجب أن يحتوي شعار علامتك التجارية على نسختين في الوضعين الفاتح والداكن. يمكن أن يكون تنسيقها إما PNG أو SVG، حسب المشروع ممارسات الشعار: قد تكون محددًا جدًا بشأن كيفية استخدام شعارك عندما يتعلق الأمر بالتصميم. إذا كان الأمر كذلك، تأكد من تدوين تلك المواصفات في القالب

قد تكون محددًا جدًا بشأن كيفية استخدام شعارك عندما يتعلق الأمر بالتصميم. إذا كان الأمر كذلك، تأكد من تدوين تلك المواصفات في القالب ما يجب فعله وما لا يجب فعله: أصول علامتك التجارية يجب استخدامها وفقًا لإرشاداتك الخاصة. ضع قيودًا وأعطِ تعليمات مفصلة. علامتك التجارية، قواعدك. يضمن لك قالب إرشادات العلامة التجارية الخاص بـ ClickUp أن يكون كتاب علامتك التجارية جاهزًا للعمل

أصول علامتك التجارية يجب استخدامها وفقًا لإرشاداتك الخاصة. ضع قيودًا وأعطِ تعليمات مفصلة. علامتك التجارية، قواعدك. يضمن لك قالب إرشادات العلامة التجارية الخاص بـ ClickUp أن يكون كتاب علامتك التجارية جاهزًا للعمل لوحة الألوان: استخدم تركيبات لونية مذهلة وفريدة من نوعها تعكس هوية علامتك التجارية. وبهذه الطريقة، لن يضطر جمهورك إلى التحقق مما إذا كنت أنت. سيعرفون ذلك. أضف ألوانك المفضلة إلى القالب ودوّن رموزها السداسية

استخدم تركيبات لونية مذهلة وفريدة من نوعها تعكس هوية علامتك التجارية. وبهذه الطريقة، لن يضطر جمهورك إلى التحقق مما إذا كنت أنت. سيعرفون ذلك. أضف ألوانك المفضلة إلى القالب ودوّن رموزها السداسية الطباعة: الألوان والخطوط متلازمان، أليس كذلك؟ إلى جانب ذلك، ما هو كتاب العلامة التجارية بدون اسم خط واحد فاخر على الأقل؟ ما عليك سوى إضافة الخطوط المفضلة لديك إلى قالب إرشادات العلامة التجارية

12. قوالب منشورات فيسبوك من كانفا

عبر كانفا

هل فيسبوك إحدى قنوات التواصل الاجتماعي المفضلة لديك؟

إذا كان الأمر كذلك، فسوف يسعدك أن تكتشف قوالب منشورات كانفا المجانية على فيسبوك . وهي سهلة التخصيص وتأتي في مجموعة متنوعة من المواضيع، خاصة للمناسبات الخاصة.

تحقق من هذه

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13. قوالب منشورات انستجرام بواسطة SocialBee

عبر SocialBee

تشير الإحصائيات إلى أن إنستاجرام لديه حوالي 1.318 مليار مستخدم من جميع أنحاء العالم. رائع، أليس كذلك؟ قد تعلم أن نشر قصص إنستجرام طريقة سريعة للتواصل مع متابعيك. ولكن ماذا لو لم تكن لديك أفكار للعمل بها؟ قوالب قصص إنستجرام المجانية من SocialBee على إنستجرام ستوفر لك بعض الإلهام الذي أنت في أمس الحاجة إليه في تلك الأيام التي لا يمكنك فيها إنشاء تصميم جذاب بصريًا.

14. قوالب منشورات تويتر بواسطة Piktochart

عبر Piktochart

باستخدام Piktochart، يمكنك الآن تصفح مجموعة كبيرة من قوالب تويتر الجاهزة والمعدة مسبقاً للاستخدام. وهي تأتي في مجموعة متنوعة من الألوان والتصاميم التي تستحق الاطلاع عليها. تأكد من إضافة شعارك وتخصيصها لتعكس هوية علامتك التجارية.

15. قوالب منشورات لينكد إن بواسطة Freepik

عبر Freepik

يتمحور لينكد إن حول ترك انطباع لا تشوبه شائبة بين أقرانك ومنافسيك وقادة الصناعة. انضم إلى صفوفهم من خلال تحديث حسابك باستمرار بمحتوى غني بالمعلومات ومذهل بصرياً.

تعد قوالب منشورات Freepik المجانية على LinkedIn خيارًا رائعًا. ما عليك سوى اختيار القالب المجاني المفضل لديك والضغط على زر التنزيل. ثم تذكر أن تقوم بالتخصيص وفقاً لذلك.

16. قوالب منشور Pinterest بواسطة Freepik

عبر فريبيك

يدور Pinterest حول المرئيات الجذابة وأوصاف الصور الذكية. لوضع الأمور في نصابها، حول 445 مليون شخص يستخدمون هذه المنصة الاجتماعية كل شهر.

اعرض منتجاتك وخدماتك بطريقة فريدة من نوعها مع قوالب Freepik المجانية على Pinterest. تأتي في جميع الأشكال والأحجام ويمكن تخصيصها بسهولة.

17. قوالب منشورات تيك توك من كانفا

عبر كانفا

كان TikTok مفضلاً خلال السنوات القليلة الماضية، وهو محق في ذلك. فالعديد من الشركات التي تسوّق أحدث منتجاتها وخدماتها تستخدم هذه المنصة التي تعتمد على الفيديو أولاً.

لكي تصبح منتشراً على تيك توك، تأكد من استخدام قالب معد مسبقاً يمكنك تخصيصه بسهولة. لا حاجة للبدء من الصفر. ما عليك سوى الوصول إلى قوالب فيديو TikTok المجانية من Canva، ونأمل أن تكون مستعدًا للنجومية العالمية.

18. قوالب نشر يوتيوب بواسطة ClickUp

قوالب منشورات يوتيوب بواسطة ClickUp

إن امتلاك قناة على YouTube ليس بالتأكيد لضعاف القلوب. ستحتاج الشركات إلى استراتيجية واضحة، ونصوص جذابة، وصور مصغرة لافتة للنظر، وبعض مهارات التحرير الرائعة. إذا كنت بحاجة إلى طريقة أفضل لإدارة الأفكار المختلفة لمحتوى الفيديو القادم الخاص بك، استخدم قالب يوتيوب من ClickUp لالتقاط جميع أفكارك الإبداعية والحفاظ على تنظيمها. بهذه الطريقة، يمكنك تصنيفها في فئات وقوائم تشغيل وإرفاق عناوين URL الخاصة بها.

الجزء الأفضل؟ يمكنك مشاركة الملفات مع المسؤولين عن قناتك على YouTube وجعل التعاون سلسًا.

ابدأ باستخدام قوالب الوسائط الاجتماعية وعزز إنتاجيتك كما لم يحدث من قبل

هل أنت مستعد لغزو عالم وسائل التواصل الاجتماعي؟ إذا كان الأمر كذلك، فاحرص على استخدام القوالب التي شاركناها معك وترقب زيادة الإنتاجية. كما رأينا، فإن الاستخدام المنتظم لقوالب وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يوفر لك الوقت بشكل كبير، ويحد من الجهد اليومي لفرقك، ويضمن لك الاتساق في العمل.

باستخدام ClickUp، يمكنك الآن إدارة المهام والمشروعات وسير العمل بأقل جهد وفي وقت أقل من أي وقت مضى. خطط، وأدِر، وتتبّع استراتيجياتك على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هذا البرنامج. احصل على الكل في واحد أداة إدارة المشروع مع الآلاف من القوالب القابلة للتخصيص والاستمتاع بالإنتاجية المثلى - إنها مجانًا للبدء .

وإذا كنت تبحث عن إدارة وسائل التواصل الاجتماعي و برنامج تسويق يمكنه مساعدتك في التخطيط وإنشاء وجدولة منشوراتك القادمة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن SocialBee هو الخيار المناسب لك. هذه المنصة رائعة للشركات الصغيرة، وأصحاب الأعمال المنفردة، والوكالات التي ترغب في إنجاز المزيد من الأعمال بأقل من ذلك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا الآن

وأفضل ما في الأمر أنه يمكنك دمج هاتين الأداتين القويتين معًا. استخدم ClickUp من أجل فعالية إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي وتعاون الفريق و SocialBee لرفع مستوى استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك! 🙌 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/ClickUp-Blog-Simple-CTA.png ClickUp مدونة CTA بسيطة /%img/ ---

الكاتب الضيف:_

رالوكا هي كاتبة تسويق المحتوى في

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_. تقوم دائماً بإنشاء مقالات مثيرة حول إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي. وهي أيضًا كاتبة إعلانات مستقلة ومتخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي

في وقت فراغها، تكتب الشعر، وتنشئ محتوى جديدًا لقناتها على يوتيوب، ولديها نقطة ضعف لكل ما يتعلق بالفن