أفضل 15 أداة مجانية لتحليل المنافسين للشركات في عام 2025

يمثل بناء حضور قوي على الإنترنت والحفاظ عليه تحدياً كبيراً، يشبه إلى حد كبير زراعة نبتة صحية في حديقة مزدحمة. ولكن مثلما يمكن لمجموعة جيدة من أدوات البستنة أن تُحدث فرقاً كبيراً، فإن أدوات تحليل المنافسين تساعد عملك على الازدهار على الإنترنت. 🛠️

فهي تُظهر لك كيف يتراكم نشاطك التجاري في مواجهة المنافسين وتمنحك نظرة ثاقبة على استراتيجياتهم، بدءًا من تحسين محركات البحث وتكتيكات وسائل التواصل الاجتماعي إلى تقنيات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

استعير صفحة من كتاب ستيف جوبز "الفنانون الجيدون ينسخون. الفنانون العظماء يسرقون." الهدف هنا هو التعلم من نقاط القوة والضعف لدى منافسيك ثم تكييف تلك الدروس لتناسب عملك.

هل أنت مستعد لتنمية حضورك الرقمي؟ في هذه المقالة، قمنا بتجميع أفضل 15 أداة مجانية (ومدفوعة) لتحليل المنافسين في عام 2024 وما بعده. ستساعدك هذه الأدوات على بناء حضور مزدهر على الإنترنت، مما يسمح لعملك بالتميز وسط المنافسة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تحليل المنافسين؟

تتخصص أدوات تحليل المنافسين المختلفة في مجالات مختلفة، ومن المهم مراعاة احتياجات عملك وأهدافك عند اختيار الأداة المناسبة.

مع وضع ذلك في الاعتبار، إليك بعض المجالات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها أثناء التقييم:

البساطة: يجب أن تكون الأداة سهلة الاستخدام ومباشرة. فأنت لا تريد أن تقضي كل وقتك في معرفة كيفية استخدامها

يجب أن تكون الأداة سهلة الاستخدام ومباشرة. فأنت لا تريد أن تقضي كل وقتك في معرفة كيفية استخدامها البيانات الشاملة: اعتمادًا على حالة الاستخدام الأساسية للأداة، يجب أن توفر مجموعة من الميزات لتحليل استراتيجيات منافسيك وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين استراتيجياتك تصور البيانات وخدمة عملاء جيدة. ستكون هذه مفيدة إذا واجهتك أي مشاكل أو احتجت إلى مساعدة في فهم كيفية استخدام الأداة

## أفضل 15 أداة لتحليل المنافسين لاستخدامها في 2024

إن معرفة ما يفعله منافسوك يشبه امتلاك سلاح سري في صندوق أدوات عملك. ولكن مع وجود العديد من الأدوات، قد يكون من الصعب العثور على الأدوات المناسبة.

دعنا نساعدك على التخلص من هذه الضوضاء. إليك أفضل 15 أداة لتحليل المنافسين يجب أن تفكر في استخدامها في عام 2024.

1. ClickUp #### الأفضل لإدارة الويكي للتحليل التنافسي

استخدم ClickUp Whiteboards لتعيين المهام، ووضع علامات على المعينين، وأي شيء مطلوب لبدء تعاونك التالي

ClickUp هي أداتك المتكاملة لإدارة التحليل التنافسي الرؤى

إحدى ميزاته البارزة هي أداة اللوح الأبيض المدمجة فيه كليك أب السبورة البيضاء -مساحة تعاونية لتحليل استراتيجيات المنافسين. من خلال ميزات مثل أداة القلم، والملاحظات اللاصقة، وأقلام التظليل، والخرائط الذهنية، يمكنك تصور أفكارك ونتائجك، والعصف الذهني، والعصف الذهني، وتحديد الخطوط العريضة خطط الطوارئ الاستراتيجية .

ثم هناك مستندات ClickUp -مركز مركزي لإنشاء مستنداتك وتخزينها، بما في ذلك خطط البحث وبيانات أبحاث السوق والبحوث التنافسية، وملامح المنافسين، واستراتيجية العمل.

يمكنك مشاركة هذه المستندات بسهولة مع فريقك، مما يسمح لهم بترك التعليقات والاقتراحات مباشرةً في المستندات. وهذا يجعل العمل الجماعي في غاية السهولة ويبقي الجميع على اطلاع دائم. ✨

لكن ClickUp لا يتوقف عند تنظيم المعلومات. إنه أيضًا أداة فعالة أداة فعالة لإدارة المشاريع لتنفيذ جهودك واستراتيجيتك التسويقية. يمكنك تقسيم أهداف عملك إلى خطوات قابلة للتنفيذ، وتفويضها إلى فريقك، وتحديد المواعيد النهائية، ومتابعة التقدم المحرز. باستخدام ClickUp، يصبح تنفيذ استراتيجيتك عملية مبسطة ومباشرة.

أفضل ميزات ClickUp

جرِّب جميع الميزات الرئيسية في الباقة المجانية

استخدم ميزة الأهداف لتعيين وتتبع أهداف العمل ومؤشرات الأداء الرئيسية التكامل مع أكثر من 80 أداة بما في ذلك Google Drive وDropbox وSlack

تعاون عبر مساحة عمل ClickUp من خلال التعليقات والمحادثات والمستندات ولوحات المعلومات

توفير الوقت وزيادة إنتاجية الفريق من خلال أتمتة المهام المتكررة

احصل على رؤى متعمقة حول فريقك والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيتك باستخدام لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص و أدوات إعداد التقارير استخدمقالب التحليل التنافسي ClickUpأحد نماذج1,000+ قالب ClickUpلبدء وتبسيط عملية التحليل الخاصة بك

الاستفادة من ClickUp AI لتلخيص بحثك عن المنافسين بسرعة، وطرح أفكار جديدة، وإنشاء خطط عمل

قيود ClickUp

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للمستخدمين الجدد لتعلم جميع ميزات ClickUp الشاملة

لا يتوفر ClickUp AI حاليًا على الباقة المجانية، ولكنه متاح من خلال نسخة تجريبية مجانية

أسعار ClickUp ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. شبكة مماثلة

الأفضل لتحليل الحصة السوقية

عبر الويب المماثل تشابه ويب هو موقع على الإنترنت أداة تسويق التي تمنحك لمحة عامة عن أداء موقعك الإلكتروني وحصته في السوق - وكيف يتراكم مقارنةً بأداء منافسيك الكبار.

يمكنك تتبع مقاييس مختلفة مثل زيارات الصفحة اليومية، ومصادر زيارات البحث، ومدة الزيارة، والصفحات لكل زيارة، ومعدل الارتداد. سواء كنت تتطلع إلى تحسين استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك أو اكتشاف فرص شراكة جديدة، فإن Similarweb هو موردك المفضل. 🧰

أفضل ميزات موقع Similarweb

يحتوي على واجهة بديهية يسهل التنقل فيها

امتداد كروم متاح لتحليل التنافسية "في الموقع"

يتم تحديث قاعدة بيانات المنصة يوميًا حتى تتمكن من البقاء على اطلاع على الاتجاهات السائدة

ستحصل على لمحة عامة عن القنوات التي تساهم في حركة المرور على الموقع الإلكتروني لمنافسك - مثل القنوات المباشرة، والبريد الإلكتروني، والإحالات، والقنوات الاجتماعية، والبحث العضوي، والبحث المدفوع، والإعلانات المصوّرة

تُظهر لك أهم الكلمات المفتاحية المدفوعة والعضوية التي يقوم منافسوك بترتيبها

تتيح لك هذه الأداة الاطلاع على أهم مواقع الإحالة ومصادر وسائل التواصل الاجتماعي التي تجلب أكبر عدد من الزيارات لمنافسيك

يمكنك تصور أداء موقعك الإلكتروني مقابل ما يصل إلى أربعة منافسين في لمحة سريعة

قيود الويب المتشابهة

لا يمكن التقاط البيانات من مواقع الويب ذات الزيارات المنخفضة

البيانات من بعض البلدان غير مشمولة

بطء امتداد كروم في بعض الأحيان

خطط مدفوعة باهظة الثمن

تسعير #### تسعير الويب المماثل

المبتدئين: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات مماثلة على الويب

G2: 4.5/5 (760+ تقييم)

4.5/5 (760+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (90+ تقييم)

3. أهريفز

الأفضل لتحليل تحسين محركات البحث

عبر Ahrefs Ahrefs هو موقع شامل برنامج تحسين محركات البحث مصمم لمساعدتك على تحسين حركة المرور العضوية لموقعك الإلكتروني. تساعدك أداة البحث التنافسي هذه في العثور على الكلمات المفتاحية المربحة، واكتشاف المحتوى المتخصص الناجح، وتتبع تقدم الترتيب بمرور الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاطلاع على أداء منافسيك في تحسين محركات البحث من خلال عرض حركة المرور العضوية وترتيب الكلمات الرئيسية ونطاقات الإحالة وإعلانات الدفع بالنقرة.

يعد Ahrefs مثاليًا لوكالات تحسين محركات البحث وفرق تسويق المحتوى ومالكي المواقع الإلكترونية الذين يتطلعون إلى ترتيب المحتوى على المواقع الإلكترونية الجديدة (والحالية) بسرعة أو تعزيز أداء البحث العضوي بشكل عام. 📈

أفضل ميزات Ahrefs

يتيح لك تقييم مشكلات موقعك مع توصيات لإصلاحها

يمنحك رؤى من خلال أداة البحث عن الكلمات الرئيسية حول الكلمات الرئيسية لمنافسيك - بما في ذلك حجم البحث، والصعوبة، والكلمات الرئيسية ذات الصلة، والأسئلة الشائعة

تتيح لك تتبُّع حجم المحتوى الذي ينشره منافسوك

يُظهر لك الكلمات المفتاحية التي يحتل منافسوك مراتب متقدمة فيها ولكنك لا تحتل مرتبة متقدمة من خلال ميزة فجوة المحتوى

يحتوي على امتداد كروم لجمع رؤى الكلمات المفتاحية في عمليات بحث جوجل في الوقت الحقيقي

يتيح لك الاطلاع على صفحات الويب الأعلى تصنيفًا لموقعك الإلكتروني بالإضافة إلى تلك الموجودة على مواقع منافسيك

يمنحك نظرة عامة على كمية ونوعية الروابط الخلفية لمنافسيك

قيود موقع Ahrefs

كل نقرة أثناء البحث عن الكلمات الرئيسية تستهلك رصيدًا

قد تبدو الواجهة مربكة للمستخدمين الجدد

لديها بيانات محدودة عن الكلمات المفتاحية منخفضة الحجم

لا توجد خطة مجانية

تسعير Ahrefs

لايت: تبدأ من 99 دولارًا في الشهر

تبدأ من 99 دولارًا في الشهر القياسية: تبدأ من 199 دولارًا شهريًا

تبدأ من 199 دولارًا شهريًا متقدم: يبدأ من 399 دولارًا شهريًا

يبدأ من 399 دولارًا شهريًا المؤسسات: يبدأ من 999 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Ahrefs

G2: 4.6/5 (470+ تقييم)

4.6/5 (470+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 520 تقييم)

4. بازسومو

الأفضل لتحليل المحتوى

عبر بازسومو BuzzSumo هي واحدة من أفضل أدوات تحليل المنافسين للمساعدة في إنشاء محتوى جذاب لجمهورك. تسمح لك بالعثور على الموضوعات الشائعة والرائجة، مما يوفر لك رؤى حول المحتوى الذي قد يجذب انتباه جمهورك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مراقبة وجود علامتك التجارية على الإنترنت، ومقارنتها بالمنافسين، والاستفادة من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع نطاق وصولك. إذا كنت تتطلع إلى تحسين استراتيجية تسويق المحتوى الخاص بك والتواصل الفعال مع جمهورك المستهدف، فإن BuzzSumo هو الأداة المناسبة لإنجاز المهمة.

أفضل ميزات BuzzSumo

يجعل من السهل العثور على الموضوعات الشائعة في مجال عملك

يتيح لك مقارنة مواضيع متعددة وتتبع اتجاهاتها بمرور الوقت

يتتبع كل ذكر لأسماء العلامات التجارية المنافسة (بما في ذلك علامتك التجارية) ومنتجاتك

يتيح لك متابعة الكلمات المفتاحية والمحتوى العضوي من مواقع إلكترونية ومؤلفين محددين

يجمع الأسئلة الشائعة المتعلقة بكلمة مفتاحية معينة من المنتديات على الإنترنت، بما في ذلك Reddit وQuora وAmazon

يتيح لك تحليل أداء المحتوى الخاص بمنافسيك من خلال تفاعلهم على المنصات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر وبينتيريست

يمنحك لمحة عامة عن أهم المؤثرين وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي للشراكات والتعاون المحتملين

قيود BuzzSumo

يفتقر إلى التكامل مع منصات مثل لينكد إن وسناب شات وتيك توك

يعمل بشكل جيد فقط مع الموضوعات العامة

واجهة غير بديهية

خطط باهظة الثمن

تسعير BuzzSumo

الأساسية: 119 دولارًا شهريًا

119 دولارًا شهريًا إنشاء المحتوى: 249 دولاراً شهرياً

249 دولاراً شهرياً الإعلانات العامة والاتصالات: 249 دولاراً شهرياً

249 دولاراً شهرياً الجناح: 499 دولارًا شهريًا

499 دولارًا شهريًا المؤسسات: 999 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات BuzzSumo BuzzSumo

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

5. سيرفر

الأفضل لتحليل المحتوى

عبر راكب الأمواج Surfer هي أداة لتحليل تحسين محركات البحث (SEO) تساعد على تحسين المحتوى المكتوب الخاص بك للحصول على تصنيفات بحث أعلى بين منافسيك. وهو يوفر اقتراحات في الوقت الفعلي لتحسين النص الخاص بك، مثل تحسين استخدام الكلمات المفتاحية وتحسين البنية وتحسين سهولة القراءة.

سواء كنت مسوق محتوى أو خبيرًا في تحسين محركات البحث، يمكن أن تساعدك أداة Surfer في إنشاء مقالات عالية الجودة ومحسّنة لتحسين محركات البحث. 🤩

سيرفر أفضل الميزات

يساعد في تحديد المشكلات الفنية ومشكلات تحسين محركات البحث على الصفحة وإصلاحها

يوفر رؤى حول الكلمات المفتاحية، بما في ذلك أحجام البحث وصعوبته والمصطلحات ذات الصلة

يوفر اقتراحات لتحسين محركات البحث في الوقت الفعلي لتحسين المحتوى الخاص بك من أجل البحث

يجعل من السهل البحث عن مقالاتك وإنشاءها وتحسينها بسرعة باستخدام Surfer AI

يحتوي على ملحق كروم للكشف بسرعة عن حجم البحث وتكلفة النقرة والكلمات المفتاحية ذات الصلة حول مصطلحات معينة تكتبها في بحث جوجل

يسمح لك بفهم ما الذي يجعل الصفحات التي تحتل المراتب الأولى ناجحة من خلال أداة "محلل سيرب" (SERP Analyzer)، حتى تتمكن من عكس تلك النتائج

قيود متصفح الإنترنت

لا يسمح لك محرر المحتوى بإنشاء أو إضافة جداول

التسعير ليس مناسبًا للشركات الصغيرة

يمكن أن يصبح بطيئًا في بعض الأحيان

تسعير #### سيرفر

أساسي: 89 دولارًا أمريكيًا في الشهر

89 دولارًا أمريكيًا في الشهر متقدم: 179 دولارًا في الشهر

179 دولارًا في الشهر الحد الأقصى: 299 دولارًا شهريًا

299 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

سيرفر التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 460 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 460 تقييم) Capterra: 4.9/5 (370+ تقييم)

6. مؤشرات جوجل

الأفضل للتنبؤ بالاتجاهات

عبر مؤشرات جوجل Google Trends هي أداة تحليل تنافسية مجانية من Google تتيح لك تتبع تكرار البحث عن كلمات رئيسية أو عبارات معينة. وهي تقدم رؤى حول مدى انتشار كلمة أو عبارة ما على المستويين العالمي والإقليمي.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك هذه الأداة المجانية مراقبة التغييرات في الشعبية مع مرور الوقت، مما يجعلها موردًا ممتازًا لتحديد اتجاهات وأنماط المستخدمين. استخدم هذه البيانات للإبلاغ عن استراتيجية التسويق والخطط التسويقية .

أفضل ميزات Google Trends

يتيح لك قسما "استكشاف" و"الموضوعات الرائجة الآن" اكتشاف الموضوعات الشائعة في العديد من البلدان والفئات

تُسهِّل الرسوم البيانية الخطية والأشرطة والخرائط تفسير بيانات الشركة في لمحة سريعة

استخدام قوالب المقارنة لمقارنة شعبية واتجاهات ما يصل إلى خمس كلمات مفتاحية في المرة الواحدة

تساعدك ميزة الاستعلامات ذات الصلة في الكشف عن الكلمات المفتاحية المرتبطة بالمصطلح الذي تبحث عنه

بالإضافة إلى بحث الويب من Google، يمكنك استكشاف عمليات البحث عبر المنصات، مثل البحث عن الصور، والبحث عن الأخبار، والتسوّق من Google، والبحث على YouTube

قيود "مؤشرات Google

يستغرق تحديث البيانات بضعة أيام

لا يسجل مصطلحات البحث منخفضة الحجم

لا يوفر حجم البحث الدقيق للكلمات الرئيسية

تسعير Google Trends

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات Google Trends

G2: 4.5/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

7. تحليلات جوجل

الأفضل لتحليل المواقع الإلكترونية

عبر تحليلات جوجل يُعد Google Analytics أداة قوية تمنحك رؤى عميقة حول حركة المرور على موقعك الإلكتروني. فهي توفر معلومات عن زوار موقعك الإلكتروني، بما في ذلك التركيبة السكانية والموقع الجغرافي والسلوك العام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك فهم كيفية تفاعل المستخدمين مع موقعك الإلكتروني، مثل الصفحات التي يزورونها، ومدة بقائهم، والإجراءات التي يتخذونها (مثل إجراء عملية شراء أو ملء نموذج). تساعدك هذه الرؤى على تحسين موقعك الإلكترونيّ للحصول على تجربة مستخدم أفضل وزيادة التحويلات.

أفضل ميزات Google Analytics

لديه خطة مجانية سخية تلبي احتياجات معظم الشركات

يجمع تفاصيل ديموغرافية عن زوار موقعك الإلكتروني، بما في ذلك أعمارهم وجنسهم وموقعهم

يوفر تحليلات مفصّلة لحركة المرور بما في ذلك عدد الزائرين اليومي، ومصادر الزيارات (على سبيل المثال، وسائل التواصل الاجتماعي، وإعلانات جوجل، وما إلى ذلك)، والأجهزة والمتصفحات المستخدمة

يتيح لك تصور الخطوات المحددة التي يتخذها المستخدمون أثناء تصفحهم لموقعك باستخدام ميزة تدفق السلوك

تسمح لك بتعيين مقاييس التحويل وتتبُّعها، مثل قيام زائر الموقع بإجراء عملية شراء، أو مشاهدة صفحة معينة، أو قضاء وقت معين على موقعك الإلكتروني

قيود Google Analytics

منحنى تعليمي حاد

بطء تحميل البيانات في بعض الأحيان

هناك قفزة كبيرة في السعر من الإصدار المجاني إلى Analytics 360

تسعير Google Analytics

Google Analytics: مجانًا

مجانًا تحليلات جوجل 360: 12,500 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات Google Analytics

G2: 4.5/5 (أكثر من 6,100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 6,100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7,500 تقييم)

8. ماجستيك

الأفضل لتحليل الروابط الخلفية

عبر ماجستيك Majestic هي أداة لتحليل المنافسين لتحسين محركات البحث متخصصة في تحليل الروابط الخلفية. فهي تمنحك نظرة عامة شاملة على ملفك الشخصي للروابط الخلفية وملف منافسيك. تساعد هذه الرؤى في تحسين استراتيجية بناء الروابط الخاصة بك، وبالتالي تحسين الأداء العام لتحسين محركات البحث لموقعك.

يحظى Majestic بشعبية كبيرة بين مالكي المواقع الإلكترونية وخبراء تحسين محركات البحث والمسوقين الرقميين الذين يتطلعون إلى تعزيز سلطة نطاق موقعهم وتصنيفات محركات البحث. 💪🏻

ماجيستيك أفضل الميزات

يسمح لك بتحليل بيانات الروابط الخلفية لعناوين URL متعددة في وقت واحد

يقدم فهرسين منفصلين لعنوان URL محدد - الفهرس التاريخي لبيانات الروابط الخلفية السابقة والفهرس الحديث لأحدث بيانات الروابط الخلفية

يقيس نوعية وكمية الروابط الخلفية لموقعك وموقع منافسيك على الويب

يتيح لك عرض مقارنة جنبًا إلى جنب بين ملفات تعريف الروابط لموقعين إلكترونيين

قيود ماجيستيك

واجهة غير بديهية

خطط باهظة الثمن

لا توجد باقة مجانية

تسعير ماجيستيك

لايت : 49.99 دولارًا شهريًا

: 49.99 دولارًا شهريًا الإيجابي: 99.99 دولارًا شهريًا

99.99 دولارًا شهريًا API: يبدأ من 399.99 دولارًا في الشهر

التقييمات والمراجعات المهيبة

G2: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

9. هوتسويت

الأفضل لتحليل التواجد الرقمي والاجتماعي

عبر هوتسويت Hootsuite هي استراتيجية تسويق شاملة وأداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تستخدمها العديد من الفرق لتحليل المنافسين. من لوحة تحكم واحدة، يمكنك النشر على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في نفس الوقت والالتزام بجدول نشر منتظم.

يمكنك أيضاً استخدام Hootsuite لتبسيط أنشطتك على وسائل التواصل الاجتماعي (على سبيل المثال، عرض موجز الصفحة الرئيسية، والرد على التعليقات، وما إلى ذلك) دون الحاجة إلى زيارة كل موقع على حدة. إنها أداة رائعة للشركات التي تكافح من أجل إدارة تواجدها على منصات التواصل الاجتماعي المتعددة.

أفضل ميزات Hootsuite

يتصل بسبع منصات شهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي - إنستغرام وفيسبوك وتيك توك وتويتر ولينكد إن وبنترست ويوتيوب

يقترح الأوقات الموصى بها للنشر على حساباتك لتحقيق أقصى قدر من المشاركة

يساعدك على إنشاء تسميات توضيحية سريعة للمنشورات باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي المدمج ومُنشئ الهاشتاج

يتكامل مع Canva و Grammarly لتبسيط إنشاء محتوى جذاب بصريًا مع تعليقات خالية من الأخطاء

يتيح لك مراقبة المحادثات والإشارات حول علامتك التجارية عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة

يحتوي على أدوات تحليلات شاملة لتتبع أداء وسائل التواصل الاجتماعي

قيود Hootsuite

لا توجد خطة مجانية

مستخدم واحد فقط على الباقة الأساسية

واجهة معقدة للمستخدمين الجدد

بطيئة خلال ساعات الذروة

تسعير #### هوتسويت

المحترفين: 99 دولاراً شهرياً

99 دولاراً شهرياً الفريق: 249 دولاراً في الشهر

249 دولاراً في الشهر الشركات: 739 دولارًا شهريًا

739 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات هوتسويت #### تقييمات ومراجعات هوتسويت

G2: 4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3,460 تقييم)

10. الرسالة

الأفضل لتحليل تنافسية التسويق عبر البريد الإلكتروني

عبر الرسالة Owletter هو أداة مراقبة لتتبع الرسائل الإخبارية لمنافسيك عبر البريد الإلكتروني. فبدلاً من الاشتراك في الرسائل الإخبارية الفردية وازدحام صندوق الوارد الخاص بك، تلتقط هذه الأداة رسائل البريد الإلكتروني من نطاقات منافسيك وتحفظها.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على ميزات تحليلية لمساعدتك على فهم استراتيجيات البريد الإلكتروني لمنافسيك من خلال اكتشاف السمات والأنماط الشائعة من رسائلهم الإلكترونية لمنحك ميزة تنافسية. هذه الأفكار مفيدة لصياغة حملات تسويق أكثر فعالية عبر البريد الإلكتروني.

Owletter أفضل الميزات

يحتوي على واجهة سهلة التنقل

يسمح لك بتتبع العديد من المواقع الإلكترونية المنافسة في وقت واحد

يلتقط ويخزن تلقائياً كل بريد إلكتروني من المواقع الإلكترونية التي تختار تتبعها

يحافظ على المظهر الأصلي لكل بريد إلكتروني كلقطة، حتى تتمكن من رؤية التنسيق والصور المرئية المستخدمة بالضبط

يتيح لك الاطلاع على عدد رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها منافسوك، واليوم والوقت الذي أرسلوها فيه، وسمعتهم كرسائل غير مرغوب فيها

قيود الرسائل الإلكترونية

لا توجد خطة مجانية

تكامل محدود مع التطبيقات الخارجية

يفتقر إلى المزيد من التحليلات المتعمقة، مثل معدلات النقر إلى الظهور ومعدلات التحويل

تسعير #### تسعير أورايتر

المبتدئ: 19 دولارًا في الشهر

19 دولارًا في الشهر المحترف: 39 دولارًا في الشهر

39 دولارًا في الشهر غير محدود: 79 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات #### Owletter

G2: لا توجد تقييمات

لا توجد تقييمات Capterra: لا توجد مراجعات

11. سبايفو

الأفضل لتحليل الدفع بالنقرة

عبر SpyFu SpyFu هي أداة شاملة لتحسين محركات البحث توفر بيانات مفصلة عن استراتيجيات تحسين محركات البحث الخاصة بمنافسيك. وهي تقدم رؤى حول كلماتهم الرئيسية الأكثر ربحية، وعمليات البحث المدفوعة والعضوية، وسجل الترتيب. تُعد SpyFu أداة رائعة للبحث عن منافسي PPC ويمكن أن تساعدك على اكتشاف كلمات رئيسية جديدة لاستهدافها.

أفضل ميزات SpyFu أفضل الميزات

يسمح لك بتحميل الكلمات المفتاحية الخاصة بمنافسيك في الدفع بالنقرة

يوفر سجل ترتيب البحث العضوي لأكثر من عقد من الزمان

يقدم نتائج بحث غير محدودة، وتصدير البيانات، وملفات PDF لنظرة عامة على المجال

تبسيط إدارة مشروع تحسين محركات البحث عن طريق إنشاء مجموعات الكلمات الرئيسية وإعداد الإشعارات

SpyFu القيود

أبلغ بعض المستخدمين أن البيانات قد تكون قديمة بعض الشيء في بعض الأحيان

قد تكون الواجهة مربكة للمبتدئين

SpyFu التجسس التسعير

الخطة الأساسية : 39 دولارًا شهريًا

: 39 دولارًا شهريًا الخطة الاحترافية: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

SpyFu تقييمات ومراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

12 . iSpionage

الأفضل للأبحاث التنافسية لوسائل التواصل الاجتماعي

عبر iSpionage iSpionage هي أداة متقدمة لتحسين محركات البحث تساعدك على فهم استراتيجيات منافسيك. تشمل مجموعة ميزاته الشاملة البحث عن منافسي الدفع لكل نقرة PPC، والبحث عن منافسي تحسين محركات البحث، والبحث عن منافسي وسائل التواصل الاجتماعي. يوفر iSpionage بيانات مفصلة عن الكلمات الرئيسية للمنافسين ومحتوى الإعلانات والروابط الخلفية، مما يمنحك رؤية كاملة لتكتيكاتهم.

أفضل ميزات iSpionage

يقدم بيانات شاملة عن الكلمات الرئيسية ونسخ الإعلانات لسبعة محركات بحث في أكثر من 90 دولة

يوفر رؤى حول استراتيجيات التحويل الخاصة بالمنافسين

تتيح لك خاصية مراقبة الحملة مراقبة استراتيجيات حملات المنافسين

التكامل مع أدوات مثل إعلانات جوجل وإعلانات بينج وإعلانات ياهو لتعزيز جهود تحسين محركات البحث

قيود iSpionage

أبلغ المستخدمون أن تصميم النظام قد يكون قديمًا بعض الشيء

قد يكون باهظ الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة أو المستخدمين الأفراد

تسعير iSpionage

المبتدئين: 59 دولارًا في الشهر

59 دولارًا في الشهر احترافي: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا متقدم: 299 دولاراً شهرياً

299 دولاراً شهرياً المؤسسات: اتصل بالمبيعات

iSpionage التقييمات والمراجعات

G2: 3.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3.5/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

13. سيمروش

الأفضل للتسويق الرقمي #### الأفضل للتسويق الرقمي

عبر Semrush Semrush هي مجموعة أدوات كاملة لمحترفي التسويق الرقمي. وهي تغطي تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة (PPC)، وتحليل SMM، والتحليل التنافسي. تساعدك هذه الأداة على فهم استراتيجيات منافسيك، بما في ذلك الإعلانات الصورية وبناء الروابط والبحث العضوي والمدفوع. تقدم Semrush مجموعة من التقارير التحليلية للتعمق في حركة مرور منافسيك على الويب وظهورهم على الإنترنت.

أفضل ميزات Semrush

يوفر بيانات حول مصادر حركة مرور منافسيك، وترتيب الكلمات المفتاحية ونتائج وسائل التواصل الاجتماعي

يقدم تحليلاً متعمقًا للروابط لأي نطاق

تتيح لك أداة البحث الإعلاني تشريح ميزانيات إعلانات منافسيك واكتشاف أنجح نسخ إعلاناتهم

التكامل مع Google Analytics وGoogle Analytics وGoogle Search Console وGoogle My Business وإعلانات Google

قيود Semrush

أفاد بعض المستخدمين أن الكم الهائل من البيانات قد يكون مربكًا

قد تستغرق الواجهة بعض الوقت حتى يعتاد عليها المبتدئون

تسعير Semrush

المحترف: 129.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

129.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 249.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

249.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 499.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Semrush

G2: 4.5/5 (1,800+ تقييم)

4.5/5 (1,800+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

14. كومبيتي

الأفضل للحصول على أحدث المعلومات التنافسية

عبر كومبيتي Kompyte هي أداة استخبارات تنافسية تزود الشركات برؤى حول استراتيجيات منافسيها وتصرفاتهم، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات فعالة. باستخدام هذه الأداة، يمكن للمستخدمين تتبع المنافسين عبر قنوات متعددة والحصول على التحديثات في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Kompyte

تنبيهات في الوقت الفعلي لتحديثات المنافسين عبر قنوات مثل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والحملات الإعلانية وغيرها

المقارنة بين المواقع الإلكترونية للمستخدم والمنافسين جنبًا إلى جنب لتسليط الضوء على التغييرات

توفر التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي نظرة ثاقبة لاستراتيجيات المنافسين، مما يساعد المستخدمين على اغتنام الفرص

التكامل مع منصات المبيعات والتسويق الشهيرة، بما في ذلك HubSpot وSalesforce وSlack

قيود Kompyte

أفاد بعض المستخدمين أن الأداة تتطلب قدراً كبيراً من التخصيص للحصول على أفضل النتائج المناسبة.

يمكن أن يكون السعر أقل سهولة للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة

تسعير Kompyte

اتصل بالمبيعات لـخطط التسعير تقييمات ومراجعات Kompyte

G2: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

15. كرايون

الأفضل لتحليل المنافسين بالذكاء الاصطناعي

عبر Crayon يوفر Crayon مجموعة كاملة من ميزات تحليل المنافسين، مما يسمح للمستخدمين بتتبع الجوانب المختلفة لاستراتيجية المنافسين. يستخدم Crayon الذكاء الاصطناعي لتقديم نظرة عامة تنافسية كاملة، بما في ذلك نشاط وسائل التواصل الاجتماعي وتغييرات الموقع الإلكتروني وغير ذلك.

كرايون أفضل الميزات

رؤى تفصيلية حول أسعار المنافسين ومنتجاتهم واستراتيجياتهم

تحليل السوق وتتبع الاتجاهات يساعد الشركات على تحديد اتجاهات السوق الساخنة والاستفادة منها قبل المنافسين

التكامل مع أدوات المبيعات والتسويق الشائعة للحصول على تجربة أكثر انسيابية

تنبيهات في الوقت الفعلي، مما يضمن أن يكون المستخدمون على اطلاع دائم بأنشطة المنافسين

قيود قلم التلوين

قد يكون إعداد النظام الأساسي والتعود عليه معقداً للغاية بالنسبة لبعض المستخدمين

الميزات المميزة لا يمكن الوصول إليها إلا في الخطط الأعلى سعراً

تسعير كرايون

اتصل بالمبيعات للحصول علىعرض توضيحي للبرامج والتسعير Crayon التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (6 مراجعات)

تقدم في اللعبة مع أدوات التحليل التنافسي المجانية

يمكن لأفضل 15 أداة من أدوات تحليل المنافسين هذه أن تغير قواعد اللعبة لتعزيز ظهور عملك على الإنترنت وزيادة النمو.

ولكن في حين أنها يمكن أن توفر لك رؤى قيمة، فإن إدارة وتنظيم هذه النتائج لا يقل أهمية عن ذلك. ولحسن الحظ، فإن ClickUp تجعل الأمر سهلاً للغاية.

وباعتبارها منصة إنتاجية شاملة، يمكن أن تساعدك ClickUp على تتبع رؤى المنافسين الرئيسيين أثناء الإشراف على تنفيذ أعمالك و استراتيجية المنتج . ونتيجة لذلك، لن تفهم منافسيك بشكل أفضل فحسب - بل ستتفوق عليهم. 🏆

هل أنت جاهز للتقدم على منافسيك وجذب انتباه عملائك المحتملين؟ اشترك في ClickUp اليوم!