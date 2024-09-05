10 قوالب تصميم جرافيك مجانية للفرق الإبداعية في 2025

التصميم الجرافيكي مطلب أساسي لأي شركة أو مؤسسة. فهو وسيلة للتواصل البصري مع جمهورك ونقل رسالة العلامة التجارية بفعالية.

ومع ذلك، فإن بعض الشركات فقط هي التي تمتلك مهارات التصميم المطلوبة أو الوقت أو الموارد اللازمة لإنشاء تصميمات ذات مظهر احترافي في الموعد النهائي. وهنا تأتي فائدة قوالب التصميم الجرافيكي.

فباستخدام القوالب، تعمل فرق التصميم وأصحاب المصلحة على تبسيط سير العمل وتسريع عملية تقديم الملاحظات وتقديم نتائج أفضل في وقت أقل، حيث توفر القوالب نقطة انطلاق لمشاريع التصميم ويمكن استخدامها من قبل الأفراد الذين لا يتمتعون بخبرة كبيرة في التصميم أو لا يمتلكون خبرة في التصميم. 🎨👩‍🎨

ما هي قوالب التصميم الجرافيكي؟

قوالب التصميم الجرافيكي هي أصول مصممة مسبقاً يمكنك تخصيصها بالنصوص والصور والألوان والعلامات التجارية الخاصة بك.

يمكن استخدام القوالب لمختلف مشاريع التصميم، من إنشاء المحتوى لوسائل التواصل الاجتماعي إلى تصميم بطاقات العمل والكتيبات، ويمكن تخصيصها ببضع نقرات فقط.

الأمر الآخر الذي يجب مراعاته قبل استخدام القوالب هو أنها قد لا تناسب دائماً احتياجاتك الخاصة أو علامتك التجارية. في هذه الحالة، من المهم تخصيص القالب قدر الإمكان لجعله فريدًا ومتوافقًا مع علامتك التجارية. 📌

قم بإنشاء سير عمل سلس للتصميم الجرافيكي وتبسيط عملية الطلب باستخدام قالب التصميم الجرافيكي من ClickUp

ما الذي يجعل قالب التصميم الجرافيكي جيدًا؟

يمكن أن تكون قوالب التصميم الجرافيكي أداة قيّمة للشركات والأفراد الذين يرغبون في تبسيط سير عمل التصميم الجرافيكي وإنشاء تصميمات ذات مظهر احترافي في حدود الميزانية. ولكن لماذا يستخدم مصمم الجرافيك قالباً لإكمال مشروع ما؟

سواءً كانت فرق التصميم والإبداع لديك داخلية أو يعملون لحسابهم الخاص ، فإن أحد التحديات التي يواجهها جميع المصممين في عملهم اليومي هو مقدار المحتوى الذي يحتاجون إلى تقديمه بسرعة لتلبية احتياجات العميل.

وهنا تأتي فائدة قوالب التصميم الجرافيكي. 👏

تتراوح هذه القوالب من قوالب إدارة المشاريع وسير العمل لتبسيط عملياتك إلى قوالب التصميم التي يمكن لفريقك الاستفادة منها كنقاط انطلاق لتصميماتهم التي يمكنهم تخصيصها وتكييفها لاحقًا لتلبية احتياجات عملائهم وفريقهم.

تشمل المزايا الأخرى لقوالب التصميم ما يلي:

توفير الوقت والمال: بدلاً من البدء من الصفر، يمكنك اختيار قالب يناسب احتياجاتك وتخصيصه لجعله خاصاً بك. وفقًا لاستطلاع أجراه موقع Creative Market,58% من مصممي الجرافيك يستخدمون القوالب لتسريع سير العمل وزيادة الإنتاجية. هذا مفيد بشكل خاص للشركات الصغيرة أو الأفراد الذين لا يملكون الميزانية اللازمة لتصميم كل شيء من الصفر، مثل الشعارات أو الرسوم التوضيحية أو العروض التقديمية أو النشرات أو تنفيذ أفكار أخرى للعلامة التجارية

بدلاً من البدء من الصفر، يمكنك اختيار قالب يناسب احتياجاتك وتخصيصه لجعله خاصاً بك. وفقًا لاستطلاع أجراه موقع Creative Market,58% من مصممي الجرافيك يستخدمون القوالب لتسريع سير العمل وزيادة الإنتاجية. هذا مفيد بشكل خاص للشركات الصغيرة أو الأفراد الذين لا يملكون الميزانية اللازمة لتصميم كل شيء من الصفر، مثل الشعارات أو الرسوم التوضيحية أو العروض التقديمية أو النشرات أو تنفيذ أفكار أخرى للعلامة التجارية وفر نقطة انطلاق لتصميمك : حتى مع القليل من الخبرة في التصميم، يمكنك استخدام قالب كدليل والتعرف على مبادئ التصميم مثل اللون والطباعة والتخطيط. كما أن استخدامها يتيح لك تغيير الألوان أو تعديل الخطوط وفقًا لاحتياجات التصميم الخاصة بك

: حتى مع القليل من الخبرة في التصميم، يمكنك استخدام قالب كدليل والتعرف على مبادئ التصميم مثل اللون والطباعة والتخطيط. كما أن استخدامها يتيح لك تغيير الألوان أو تعديل الخطوط وفقًا لاحتياجات التصميم الخاصة بك تساعدك على إنشاء تصميمات أكثر فعالية : تراعي القوالب توقعات المستخدمين واتجاهاتهم أثناء تصميم المصممين لها. فهي تتمتع بفرصة كبيرة للنجاح وتناسب أغراضك التسويقية. في الواقع89% من المسوقين أن المحتوى المرئي ضروري في استراتيجية التسويق وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Venngage

: تراعي القوالب توقعات المستخدمين واتجاهاتهم أثناء تصميم المصممين لها. فهي تتمتع بفرصة كبيرة للنجاح وتناسب أغراضك التسويقية. في الواقع89% من المسوقين أن المحتوى المرئي ضروري في استراتيجية التسويق وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Venngage تمكّنك من توسيع نطاق تصميماتك الجرافيكية: بالنسبة للمشاريع التي يكون فيها الحجم مهمًا، على سبيل المثال، عندما تقوم باختبار تصميمات AB، تمكّنك القوالب من تكرار التصميمات التي تنشئها بسرعة وسهولة

الفعالية في عملية التصميم أمر أساسي، خاصةً عند العمل مع العملاء أو العلامات التجارية التي تتطلب سير عمل مستمر للحفاظ على تحديث محتواها.

10 قوالب تصميم مجاني 2024

يمكن أن يؤدي اختيار قالب التصميم المناسب للاحتياجات المحددة لكل مشروع إلى تحسين سير عمل فريقك بشكل كبير.

A قالب جيد التصميم مثل تلك التي سنقوم بإدراجها أدناه، يمكن أن توفر إطار عمل منظم يمكّنك من التركيز على التنفيذ وإنتاج المحتوى وتحسين وظائف المشروع.

1. قالب التصميم الجرافيكي من ClickUp

استبق كل طلبات التصميم مع قوائم متعددة معدة مسبقًا في قالب التصميم الجرافيكي هذا من ClickUp

قالب قالب التصميم الجرافيكي من ClickUp يتضمن كل أداة وطريقة عرض ضرورية لمساعدة المصممين:

العثور على جميع ملفات التصميم والوصول إليها على الفور

وضع تقديرات زمنية لجميع المشاريع والمهام

تصور وترتيب أولويات جميع المهام في خط سير التصميم

وبفضل طرق العرض المرنة المبنية مسبقًا، والحالات المخصصة، والحقول المخصصة، والمزيد، يمنحك قالب تصميم ClickUp القدرة على إنشاء سير عمل التصميم مصممة بشكل مثالي لتعكس عملية التصميم المثالية لديك.

يساعدك قالب التصميم الجرافيكي من ClickUp على القيام بكل ما سبق وأكثر - كل ذلك في مكان واحد!

2. قالب إبداعي وتصميم من كليك أب

قم ببناء سير عمل كامل لفرق الإبداع والتصميم لديك باستخدام قالب ClickUp المفيد هذا

غالبًا ما تنهال على فرق الإبداع والتصميم طلبات تصميم وتطوير الأصول الإبداعية من أقسام متعددة. ولكن مع هذا القالب، يصبح الإنتاج الإبداعي في غاية السهولة.

إن قالب الإبداع والتصميم من ClickUp يدعم سير العمل من البداية إلى النهاية الذي ينتقل من استلام الطلب إلى التخطيط مع مستندات الموجز الإبداعي وتنفيذ المشروع باستخدام مهام فرعية، ومكتبة أصول للحفاظ على تنظيم كل شيء.

من خلال هذه العملية المبسطة، يمكن لفريقك التركيز على أفضل ما يبرع فيه - إنشاء تصميمات مذهلة وتقديم أصول عالية الجودة.

3. قالب موجز التصميم من كليك أب

خطط لعملية إبداعية وتعاون بسهولة مع فريقك باستخدام قالب موجز التصميم من ClickUp

عزز التواصل في مشروعك باستخدام قالب موجز التصميم من ClickUp.

إن نموذج موجز التصميم من ClickUp يبسط العملية الإبداعية من خلال توفير خارطة طريق واضحة لأهداف مشروعك واتجاهه ونطاقه وجدوله الزمني.

من خلال استخدام ملخص التصميم هذا، يمكنك التواصل بفعالية مع كل من الأقسام الإبداعية والتسويقية على حد سواء، مما يسد الفجوة بين الأعمال التجارية وجانبي التصميم والتنفيذ في مشروعك وتحسين تحديد أولويات المشروع .

مع هذا المستوى من المعلومات، تبقى المشاريع على المسار الصحيح، ويتم توصيل الأهداف بشكل صحيح، مما يضمن توافق الجميع. وبعبارة أخرى، فإنه يمكّن جميع المعنيين من فهم المشروع وكيفية تنفيذه.

4. قالب محفظة التصميم من كليك أب

قالب بسيط ومرئي للحفاظ على مشاريعك منظمة ويمكن الوصول إليها في جميع الأوقات.

حسِّن علامتك التجارية أو مشروع تصميم منتجك باستخدام قالب محفظة التصميم من ClickUp .

يتيح لك هذا القالب البسيط والمرن والجذاب بصريًا تخطيط مشروعك ومراقبته بسهولة.

يعمل القالب على تبسيط التواصل بين أعضاء الفريق ويضمن التنفيذ الفوري للمهام، مما يجعله خيارًا مثاليًا لأي مشروع.

باستخدام الحقول المخصصة والحالات المخصصة وطرق العرض المخصصة مثل القائمة واللوحة وطريقة عرض الجدول وغير ذلك، يمكنك تحديد رؤيتك والبقاء على المسار الصحيح طوال العملية.

ابدأ باستخدام قالب محفظة التصميم اليوم لتحسين جودة مشروعك وتحقيق أهدافك بكفاءة.

5. قالب تصميم جرافيك بسيط من كليك أب

تبسيط الرسم الخاص بك سير عمل التصميم وتعزيز تعاون الفريق باستخدام التصميم الجرافيكي قالب بسيط من ClickUp

هل تبحث عن تبسيط سير عمل التصميم الجرافيكي الخاص بك؟

إن قالب تصميم جرافيك بسيط من ClickUp تم تصميمه خصيصًا لمساعدة مصممي الجرافيك والفرق الإبداعية على إنشاء عملية سلسة من البداية إلى النهاية وعملية مبسطة تلغي الخطوات غير الضرورية وتبسط المهام المعقدة

سواءً كنت تعمل على مشروع صغير أو حملة واسعة النطاق، فإن قالب التصميم الجرافيكي البسيط يحتوي على كل ما تحتاجه للتنظيم وإنجاز مشاريع ناجحة.

نصيحة للمحترفين يقدم ClickUp مئات القوالب القابلة للتخصيص - اكتشف المزيد قوالب لفرق الإبداع والتصميم وتخصيصها لتناسب احتياجاتك، وتعديلها مع توسع أعمالك.

6. قالب تصميم الشعار من إنفاتو

عبر Envato Elements

باستخدام هذا قالب تصميم الشعار يمكن أن يكون خيارًا ذكيًا لشركات صناعة الأغذية أو المطاعم.

يركز تصميم الشعار البسيط من Envato Elements على البساطة، مع تخطيط نظيف ومرتب وخط بلا رقيق. يمكن أن يساعد التصميم البسيط على جذب انتباه المشاهد إلى العناصر الأساسية للشعار: اسم العلامة التجارية والرسم التوضيحي، مما يجعله أكثر قابلية للتمييز والتمييز.

قالب الشعار البسيط مثل هذا يمكن تكييفه بسهولة مع سياقات وتطبيقات مختلفة.

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7. قالب عنصر رسومي من إنفاتو

عبر Envato Elements

ستوفر لك هذه المجموعة من الأيقونات وعناصر واجهة المستخدم من Envato Elements الوقت وتضمن أن تكون عناصر التصميم الخاصة بك مصقولة ومتسقة. جميع العناصر الرسومية عبارة عن رسومات متجهة 100%، بحيث يمكنك تخصيصها وتحريرها باستخدام Adobe Illustrator.

تضمن لك هذه المجموعة من الأيقونات أن تكون تصميماتك متماسكة مع إضافة الاهتمام والوضوح البصري.

يشتمل الملف القابل للتنزيل على نوعي ملفات .EPS و .AI؛ جميع عناصرها منظمة وذات طبقات.

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8. قالب كتيب من إنفاتو

عبر Envato Elements

ستناسب الرسوم البيانية المتكاملة وعناصر الرسوم البيانية المتجهة البسيطة مثل تلك الموجودة في قالب الكتيب هذا المستندات المطبوعة أو الرقمية بتخطيطات مصنوعة باحترافية.

إحدى مزايا هذا القالب بالذات هي أنه يمكنك إعادة تلوين العمل الفني باستخدام حوامل الألوان، لذلك يناسب إرشادات علامتك التجارية أفضل طريقة

استخدم هذا القالب لإنشاء كتيب إنفوجرافيك تفصيلي متعمق ومفصل من أجل تصور البيانات . يحتوي ملف Adobe Illustrator على نص بالفعل، لذا لن يستغرق الأمر سوى بضع دقائق لإضافة نسختك الخاصة.

9. قالب البريد الإلكتروني من إنفاتو

عبر Envato Elements

يقوم قالب البريد الإلكتروني سريع الاستجابة مثل هذا القالب من Envato Elements بضبط تخطيط وتصميم بريدك الإلكتروني تلقائيًا ليناسب حجم شاشة الجهاز الذي يتم عرضه عليه.

هذا يعني أن الصور والعناصر الرسومية والنصوص لن تكون في غير محلها. سوف تتكيف مع حجم الشاشة، مما يضمن أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك تبدو احترافية ويمكن الوصول إليها بغض النظر عن الجهاز. نتيجة لذلك، تساعد قوالب البريد الإلكتروني على كتابة رسائل بريد إلكتروني أفضل حيث لا داعي للقلق بشأن المرئيات اللافتة للنظر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قوالب البريد الإلكتروني سريعة الاستجابة والتخصيص المتوفرة في العديد من أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني الرائدة أن تساعد في تحسين معدلات فتح البريد الإلكتروني ونسب النقر إلى الظهور من خلال بنسبة تصل إلى 139% ، حيث من المرجح أن يتفاعل المستلمون مع رسائل البريد الإلكتروني التي يسهل قراءتها وتصفحها.

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10. قالب الموقع الإلكتروني

عبر Envato Elements

استخدام الحد الأدنى قالب موقع الويب مثل هذا يمكن أن يكون خيارًا ذكيًا لأسباب مختلفة. نظرًا لتصميمه البسيط، يضمن قالب الموقع الإلكتروني الخالد والمتعدد الاستخدامات هذا تحميل موقعك الإلكتروني بسرعة وسهولة التنقل فيه. يمكن أن يؤدي ذلك في النهاية إلى تحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك وتقليل معدلات الارتداد.

يركز التصميم البسيط بالأبيض والأسود على البساطة، والتخطيط النظيف والمرتب، والاستخدام البسيط للألوان والرسومات. إلى جانب ميزات التخصيص، يتضمن القالب استجابة كاملة، و Bootstrap مدمج، وتأثيرات / رسوم متحركة CSS3، ورمز محسن، وخرائط جوجل، ومحفظة قابلة للتصفية.

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قم بتحسين سير عمل التصميم الخاص بك باستخدام قوالب التصميم الجرافيكي

يمكن أن تستفيد فرق التصميم من استخدام قوالب التصميم الجرافيكي لأنها توفر الوقت والمال، وتوفر نقطة انطلاق لمشاريع التصميم، ويمكن استخدامها من قبل الأفراد الذين لا يتمتعون بخبرة كبيرة في التصميم أو لا يتمتعون بأي خبرة في التصميم. المسوقون والمصممون استخدام القوالب الاحترافية لزيادة الإنتاجية. على الرغم من أن القوالب قد يكون لها بعض العيوب، مثل الافتقار إلى الأصالة أو عدم ملاءمتها لاحتياجات العلامة التجارية المحددة، إلا أن الأمثلة المعروضة تثبت أن القوالب يمكن أن تكون أداة قيمة للشركات والفرق والأفراد الذين يتطلعون إلى إنشاء تصميمات ذات مظهر احترافي.

يمكن لقوالب التصميم أن تغير قواعد اللعبة لتحسين عملية التصميم وإفادة علامتك التجارية. يضمن استخدام قوالب الإدارة والتصميم أن تكون تصميماتك متسقة واحترافية ومتوافقة مع الهوية المرئية لعلامتك التجارية مع الالتزام بالمواعيد النهائية.

تقدم ClickUp وEnvato Elements مجموعة كبيرة من قوالب التصميم، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وقوالب البريد الإلكتروني. هذه القوالب القابلة للتخصيص قابلة للتخصيص بحيث يمكن تخصيصها حسب احتياجاتك مع الحفاظ على الشكل والمظهر المتماسك. 😌 ---

الكاتب الضيف:%

ألينا ميدوري هيرنانديز صحفية تحولت إلى منتجة محتوى تعمل في Envato. وهي شغوفة بكتابة الإعلانات وكتابة المحتوىو_تستمتع بالشعر وقراءة القصص الواقعية