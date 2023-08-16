10 أمثلة على إرشادات العلامة التجارية للمساعدة في بناء علامة تجارية ملهمة

إرشادات العلامة التجارية هي حجر الزاوية لأي علامة تجارية قوية في السوق. فهي تلعب دورًا حيويًا في بناء ثقة العميل وإضفاء الاتساق على العلامة التجارية

وهذا أمر لا يمكنك تجاهله لأن نجاح رسائل علامتك التجارية يعتمد على الاتساق. إنه أحد الأشياء التي تغري جمهورك المستهدف بالشراء منك مرارًا وتكرارًا.

بالإضافة إلى ذلك، وبشكل لا لبس فيه، تعتمد الاتصالات التسويقية الحديثة بشكل كبير على قنوات اتصال متعددة. واتساق العلامة التجارية يربط بين جميع تلك القنوات.

في هذه المقالة، ستتعرف في هذه المقالة على إرشادات العلامة التجارية. ولكن الأهم من ذلك، ستجد أمثلة متنوعة على إرشادات العلامة التجارية وبعض قوالب العلامات التجارية لمساعدتك في إنشاء إرشاداتك الخاصة.

ما هي إرشادات العلامة التجارية؟

إرشادات العلامة التجارية هي وثيقة تحدد كيفية توصيل علامتك التجارية عبر القنوات. وهي لا تحدد قواعد التواصل المرئي فحسب، بل تحدد أيضًا قواعد التواصل اللفظي والمكتوب.

مع وجود إرشادات قوية للعلامة التجارية، ستعبر نبرة رسائلك عن علامتك التجارية باستمرار. وستؤثر على الطريقة التي يشعر بها عملاؤك تجاه منتجاتك. ونتيجة لذلك، ستساعد في تحديد الطريقة التي يشعر بها العملاء حول قيمة منتجاتك.

يتعرف العملاء على العلامات التجارية ذات الإرشادات القوية للعلامة التجارية. بالإضافة إلى أن هذه الإرشادات هي أحد مكونات هوية العلامة التجارية . بدونها، لن يكون لديك علامة تجارية تتحدث بشكل فريد لعملائك. وبالتأكيد لن تكون قادراً على منافسة منافسيك.

كما أنك ستواجه مشكلة في تعزيز صورة موحدة لعلامتك التجارية. لأن قنواتك وأعضاء فريقك- المسوقين , المصممين و مطورو الويب -يمكن أن يكون في كل مكان

ولماذا تعتبر صورة العلامة التجارية الموحدة ضرورية؟ فالعلامة التجارية التي تبدو متماسكة ومتماسكة تعطي شعوراً بالأمان والموثوقية، وكلا الشعورين يدفعان المبيعات.

10 أمثلة على إرشادات العلامة التجارية للمساعدة في إطلاق بعض الإلهام

الآن بعد أن عرفت أين يمكنك العثور على بعض النماذج المفيدة، قد يكون من المفيد أن ترى بعض الأمثلة الرائعة لإرشادات العلامة التجارية أيضًا. لذا، لديك هنا 10 أمثلة على إرشادات العلامة التجارية لإلهامك أثناء وضع إرشادات علامتك التجارية مع القوالب الخاصة بنا.

1. انقر فوق

راجع صفحة علامتنا التجارية لتحميل جميع أصول علامتنا التجارية

كليك أب أصول العلامة التجارية كلها قابلة للتنزيل من صفحة علامتنا التجارية. من الشعار والأيقونات إلى مجموعة متنوعة من لقطات الشاشة لتطبيقنا، كلها متاحة لك في دليل نمط العلامة التجارية الكامل هذا.

قمنا أيضاً بتضمين قواعد استخدام شعار ClickUp، ولوحة الألوان، والخطوط. وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول مشاركة استخدام شعارنا ونسبة علاماتنا التجارية، راجع إرشادات العلامات التجارية .

عبر سبوتيفاي

تبدأ سبوتيفاي إرشادات التصميم الخاصة بها بالنص على كيفية إرفاق البيانات الوصفية من منصتها - مثل اسم الألبوم أو العمل الفني - بالعلامة التجارية. كما تحدد الإرشادات أيضاً كيفية تضمين محتوى سبوتيفاي والربط به وتشغيله.

هذه القواعد منطقية لأن أعمال سبوتيفاي تعتمد بشكل كبير على احترام حقوق النشر. لكن إرشادات تصميم العلامة التجارية تحتوي على المزيد من التعليمات - حول استخدام شعار سبوتيفاي وأشكاله المختلفة، ولوحة الألوان، والخطوط.

يتضمن دليل أسلوب تصميم العلامة التجارية لسبوتيفاي الكثير من التعليمات التي يجب اتباعها والتي لا يجب اتباعها. ويمكنك تنزيل شعار العلامة التجارية وأيقوناتها، مما يضمن اتساقها أينما ظهرت.

3. نتفليكس

عبر نتفليكس

بعض أصول العلامة التجارية ل Netflix متاحة فقط من خلال تسجيل الدخول إلى منصة العلامة التجارية الخاصة بهم. ولكن بعض هذه الأصول والإرشادات متاحة للجميع - تلك المتعلقة بوضع الشعار وعلامة الكلمات.

لهذا السبب يركز دليل أسلوب علامة نتفليكس التجارية العامة على الجوانب المرئية مثل اللون والتباعد. كما تقدم الإرشادات أيضاً العديد من الواجبات والمحظورات والأمثلة التي تحسن من فهمها والرجوع إليها بسرعة.

عبر Slack

نشر سلاك إرشادات أسلوب علامته التجارية ضمن مجموعة الوسائط الخاصة به. وتتكون هذه الأخيرة من لقطات شاشة للمنتج قابلة للتنزيل وشعارات وصور لأعضاء فريق سلاك القيادي والموظفين الآخرين ومكاتبها.

ولكن يمكننا القول بسهولة أن مجموعة أدوات سلاك الإعلامية هي جزء من إرشادات علامتها التجارية. ففي نهاية المطاف، كما هو الحال مع أي أمثلة أخرى لإرشادات العلامة التجارية، كلاهما ولد من الحاجة إلى تشكيل صورة العلامة التجارية لسلاك، أليس كذلك؟

إرشادات علامة سلاك التجارية القابلة للتنزيل شاملة تماماً. لكنها أيضاً نظيفة ومنظمة بشكل جيد وسهلة القراءة. النص متوازن بشكل جيد مع وجود مساحة بيضاء وصور كافية، والتي، إلى جانب الخطوط المختارة، تجعلها جذابة للغاية.

عبر Zendesk

أطلق فريق العلامة التجارية في Zendesk على إرشادات علامتهم التجارية اسم "براند لاند" وهي واسعة النطاق مثل اسمهم الإبداعي.

تحتوي الإرشادات على العناصر الأكثر تقليدية لمثل هذا المورد. لكنها تحتوي أيضاً على العديد من العناصر الأخرى، مثل تصوير الأفلام, التخطيط التسويقي وتصميم المكاتب وقواعد البضائع ذات العلامات التجارية، وهي نادرة في إرشادات العلامة التجارية.

عبر كونكلين ميديا

أحد أكثر العناصر المميزة لإرشادات العلامة التجارية لشركة Conklin هو شخصية العلامة التجارية. وهي الشخصية التي ستكون عليها العلامة التجارية إذا كانت شخصاً، وفي حالة كونكلين، فهي سبايدرمان مع طفلين.

قام متخصصو العلامة التجارية في كونكلين ببناء الشخصية من خلال تقسيم قيم العلامة التجارية إلى صفات. ثم اختاروا شخصية تتطابق شخصيتها مع تلك الصفات - سبايدرمان.

وأخيرًا، أضاف المتخصصون الخبرة والحكمة إلى سمات الشخصية لجعلها أكثر نضجًا. والآن، يقوم كتّاب كونكلين بإنشاء نسخة الموقع الإلكتروني من خلال تخيل ما سيقوله الأب سبايدرمان.

عبر تشيكر

تبدأ شركة Checkr إرشادات العلامة التجارية بذكر "مفهومها الإبداعي الأساسي"، وهو "واضح" وهذا المفهوم هو الفكرة التي تدعم تجربة العلامة التجارية للشركة بالكامل.

كما تعلن الإرشادات أيضًا عن سمات العلامة التجارية - أو قيمها - وتحتوي على:

مجموعة شعار قابلة للتنزيل

تعليمات حول كيفية استخدام الشعار

شرح كيف يجب أن تبدو الصور التي يستخدمونها

لوحة ألوان قابلة للتنزيل

خطوط العلامة التجارية

عبر PartnerStack

إلى جانب مواصفات الشعار واللون والخط، تركز إرشادات العلامة التجارية لـ PartnerStack على صوت العلامة التجارية ونبرة الصوت. لذلك، على الرغم من أنهم لم يدرجوا شخصية العلامة التجارية في الإرشادات، لا يزال بإمكان أعضاء فريق PartnerStack إدراك كيفية توصيل العلامة التجارية.

كل ما عليهم فعله هو مراعاة السمات الصوتية الموضحة في إرشادات العلامة التجارية.

عبر مُحسّنات محرّكات البحث في لندن

SEO.London عبارة عن شركة صغيرة مكونة من شخصين وكالة تحسين محركات البحث ومع ذلك فهم يدركون تمامًا أهمية العلامة التجارية. لهذا السبب قاموا بتكليف وكالة تصميم بوضع العلامة التجارية الكاملة لموقعهم الإلكتروني وشعارهم.

وكانت الخطوة الأولى التي اتخذتها وكالة التصميم هي تحديد إرشادات العلامة التجارية لموقع SEO.London. ونتيجة لذلك، تميز الموقع الإلكتروني لشركة SEO.London عن منافسيها الذين استخدموا حلولاً رسومية جاهزة بدلاً من تطوير إرشادات العلامة التجارية الخاصة بها.

عبر رابطة الأزياء

لم تنشئ Fashion League وثيقة منفصلة مع إرشادات علامتها التجارية. لكن بيان مهمتها ولونها الأساسي قويان للغاية بحيث يمكنك فهم النبرة الجريئة للعلامة التجارية من خلالهما.

يلفت اللون الأرجواني الأنظار عبر محتوى فاشن ليج. فهو يعني القوة ويتماشى تماماً مع رسالة العلامة التجارية.

قائمة مراجعة إرشادات العلامة التجارية الأساسية

مستوحاة من بعض الأمثلة الرائعة لإرشادات صوت العلامة التجارية، قمنا بتجميع قائمة المراجعة هذه من أجلك. وهي تحدد العناصر التي يجب تضمينها في إرشادات علامتك التجارية، لذا استخدمها أثناء تجميع أو مراجعة المستند الخاص بك.

1. بيان المهمة

لماذا أنشأت شركتك في المقام الأول؟ ما هو الغرض من عملك؟ وما الفرق الذي تريد أن تحدثه علامتك التجارية في حياة عملائك؟

مهمتك مميزة وثابتة على مر الزمن. ولهذا السبب يجب عليك تضمينها في إرشادات علامتك التجارية. اشرحها بوضوح وموضوعية بكلمات واضحة، حتى يفهمها كل فرد في فريقك.

وقم بمواءمة العناصر المتبقية في وثيقة دليل أسلوب العلامة التجارية مع الغرض المشترك الذي تمثله رسالتك.

2. قيم العلامة التجارية

ما هي مبادئ شركتك وأخلاقياتها ومعتقداتها؟ ما هي ركائز كل ما تقوم به في مؤسستك؟ وما الذي يمثله فريقك في العمل؟

على سبيل المثال، قد تكون إحدى قيم علامتك التجارية هي الاستدامة. وهذا يعني أنك تريد أن تجذب العملاء الذين يتجاوبون مع الأعمال المستدامة مثل أعمالك. لذا، يجب أن تعكس رسائلك اهتمامات الاستدامة لديك.

ترجم قيم علامتك التجارية إلى صور وكلمات تستخدمها في اتصالاتك التسويقية. لأن ما يراه عملاؤك والكلمات التي يستمعون إليها ويقرؤونها عن علامتك التجارية على نفس القدر من الأهمية. وعلاوة على ذلك، فإن قيمك توجه قرارات فريقك وأنشطته في جميع عناصر علامتك التجارية.

3. الجمهور المستهدف

من هم قراء أو مستمعو المحتوى الخاص بك؟ كم أعمارهم؟ ما هي طبيعة عملهم؟ وما هي المشاكل التي يواجهونها - خاصة تلك التي يمكنك حلها بمنتجك؟

ستساعدك الإجابة على هذه الأسئلة في الكشف عن شخصية المشتري أو الجمهور المستهدف . وستساعد هذه الشخصية فريقك في توصيل هوية العلامة التجارية بشكل فعال مع العملاء المحتملين والحاليين.

نصيحة احترافية حدد شخصية المشتري خلال عملية التخطيط التسويقي وتوثيق التعريف في إرشادات علامتك التجارية.

4. صوت العلامة التجارية

قم بتضمين إرشاداتك التحريرية في إرشادات علامتك التجارية. هذه هي اللغة - المرئية والمكتوبة أو المنطوقة - التي يجب أن يستخدمها أعضاء فريقك. وهي أيضًا اللغة التي ستثير مشاعر علامتك التجارية ومزاج جمهورك المستهدف.

على سبيل المثال، تتسم بعض العلامات التجارية بالرقي والرسمية، في حين أن البعض الآخر يتسم بالعفوية وأحياناً بالظرافة. بعضها مباشر أو جريء أو استفزازي، في حين أن البعض الآخر محايد. يمكن أن تكون هوية العلامة التجارية تعليمية، في حين أن البعض الآخر ترفيهية.

ولكن أياً كانت أمثلة إرشادات العلامة التجارية التي تصفها، قم بذلك من منظورين. على سبيل المثال، وضح كيف يجب على فريقك أن يشير إلى مزايا منتجك، وخاصةً حدوده. حدّد المصطلحات والتعبيرات التي يجب استخدامها في مقابل المصطلحات المحظورة، ووضح علامات الترقيم أيضًا.

إجمالًا، ستعطي إرشاداتك التحريرية انطباعًا بأن شخصًا واحدًا كتب كل المحتوى الخاص بك. وهذا هو الاتساق.

5. لوحة الألوان

الألوان لها معاني، والمعاني ترسل رسالة إلى جمهورك المستهدف. لذا اختر لوحة الألوان بعناية وحكمة. ثم اشرح في دليل أسلوب علامتك التجارية سبب اختيارك لهذه اللوحة لأن السبب الأساسي هو الرسالة التي تريد نشرها في اتصالاتك.

بالإضافة إلى ذلك، تؤثر لوحة ألوان علامتك التجارية على تصميم موقعك الإلكتروني وكل صورة مرئية سينشئها فريقك. ولكنه يساعدهم أيضًا على تعيين الاتساق المرئي لعلامتك التجارية والحفاظ عليه عبر القنوات.

6. الصور

هل يمكن أن يحتوي المحتوى الخاص بك على صور فوتوغرافية أو رسوم توضيحية أو كليهما؟ وماذا عن مقاطع الفيديو والرسوم المتحركة؟ هل يجوز أن يحتوي المحتوى الخاص بك على أي من ذلك أيضًا؟

اجعل كل ذلك واضحًا في دليل أسلوب علامتك التجارية لأن صورك تدعم رسائلك. ويجب أن يعرف فريقك ما يجب أن تكون عليه جماليات تلك الموارد، وأين يمكن العثور عليها، ومتى تستخدمها.

7. الخطوط والشعار والشعار والشعار

إلى جانب الكلمات التي يجب استخدامها، يجب أن يحدد دليل أسلوب علامتك التجارية كيف تبدو تلك الكلمات من الناحية البيانية. نحن نتحدث هنا عن الخطوط التي يجب أن يستخدمها فريقك في قنوات التواصل المختلفة، سواء عبر الإنترنت أو خارجها.

ونحن نتحدث عن ألوان الخط وأحجامه وتباعد الحروف. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تخبر إرشادات الخط الخاصة بك أعضاء فريقك متى يجب استخدام الخط الغامق والمائل.

أخيرًا، قم بتضمين شعارك (واستخدام الشعار) وأشكاله المختلفة والمظهر المرئي لشعارك في إرشادات علامتك التجارية. اجعلها جميعاً جذابة بصرياً وسهلة القراءة ويمكن الوصول إليها.

نصيحة احترافية لا تنسَ الارتباط بإرشادات علامتك التجارية من خلال الملخصات الإبداعية ضمن سير عمل التصميم الجرافيكي !

## قوالب إرشادات العلامة التجارية لتبدأ الآن

قبل مناقشة اختيارنا لأمثلة إرشادات العلامة التجارية، دعونا نلقي نظرة على بعض نماذج إرشادات العلامة التجارية التي يمكن أن تسرّع العملية.

1. نموذج إرشادات العلامة التجارية ClickUp (المستندات)

قم بتوثيق شكل ومظهر علامتك التجارية بوضوح من خلال هذا القالب الشامل

سيضفي قالب دليل نمط العلامة التجارية هذا على إرشادات علامتك التجارية شكل المستند المطبوع. إنه مناسب تمامًا لإنشاء إرشادات العلامة التجارية الأولى للشركة. ولأنه قالب على مستوى المبتدئين، فإنه يحتوي على الكثير من الإرشادات حول كيفية ملئه وتضمين جميع عناصر علامتك التجارية.

2. قالب لوحة إرشادات العلامة التجارية ClickUp

قم بتصور إرشادات علامتك التجارية في عرض السبورة لرؤية الألوان والنصوص والشعارات والمزيد بسهولة

اختر هذا القالب إذا كان فريقك يستمتع بالعمل مع مستندات تشبه السبورة البيضاء. إنه جذاب بصريًا، وإذا كان أعضاء فريقك يتمتعون بذاكرة بصرية قوية، فسوف يتذكرون إرشادات علامتك التجارية دون عناء.

ابدأ باستخدام أمثلة على إرشادات العلامة التجارية من مؤسساتك المفضلة أو قم بتضمين إرشاداتك الخاصة في هذا القالب سهل الاستخدام.

3. قالب إرشادات العلامة التجارية ClickUp

نظّم مبادرات علامتك التجارية وقم ببناء عملية بسيطة للموارد الداخلية أو الخارجية للبقاء على اطلاع

استخدم هذا القالب لتنظيم مشروع تطوير إرشادات علامتك التجارية. فهو يسهل إدارة المهام، ووثيقة دليل نمط العلامة التجارية، والمخرجات الأخرى، والتقدم المحرز في المشروع.

يحتوي القالب على طرق عرض متعددة للمشروع، مثل قائمة المهام والتقويم والجدول الزمني والجدول الزمني. يمكنك التبديل بينها لتحديد مراحل المشروع وتحديد الأولويات والجداول الزمنية وحتى تعيين المهام.

القالب مناسب أيضاً لتطوير مشاريع العلامات التجارية لعملائك. يسمح لك بإبقائهم على اطلاع دائم بتقدم المشروع، بالإضافة إلى طلب موافقتهم على مخرجات المشروع .

ابدأ العمل على دليل نمط علامتك التجارية مع هذا النموذج المفيد!

## ابدأ في بناء علامة تجارية ملهمة اليوم

لن تندم على استثمار الوقت والمال في تطوير إرشادات قوية وواضحة ومنظمة للعلامة التجارية. ألق نظرة فاحصة على أمثلة إرشادات العلامة التجارية التي شاركناها معك.

وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تنظيم أو توثيق استراتيجية إرشادات علامتك التجارية، فنحن نساعدك في ذلك. تفضل بزيارة مركز قوالب ClickUp لتجربة واحد من مئات القوالب التسويقية التي يمكنك استخدامها مجانًا!