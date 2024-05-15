أفضل 15 أداة لإدارة المشاريع في 2025

بصفتي مدير مشروع، تعلمت شيئًا واحدًا مؤكدًا، وهو أن هذه الوظيفة ليست لضعاف القلوب.

من المعتاد يوم في حياتي هو زوبعة مستمرة من التسابق وراء المواعيد النهائية، والتوفيق بين الموارد، وإشراك أصحاب المصلحة - كل هذه الأمور تمثل صعودًا شاقًا (خاصةً عندما يكون لديك عملاء صعبون).

في السنوات الأولى من حياتي المهنية، عانيت حتى في الأساسيات. فبين السعي الحثيث لتلبية طلبات العملاء وأصحاب المصلحة والبحث في التقارير والتحليلات، كان ينتهي بي الأمر إلى تفويت مهمة أو اثنتين مهمتين. أو ثلاثة. لقد فهمت ما أقوم به.

لحسن الحظ، اكتشفت في نهاية المطاف كيفية جعل العمل (والحياة) أسهل باستخدام برنامج إدارة المشاريع. لدي الآن عمليات وأنظمة قوية في مكانها الصحيح، وأستخدم الأدوات والأتمتة للقيام بالكثير من المهام الشاقة لمشاريعي.

واستناداً إلى تجربتي والأبحاث والاختبارات التي أجراها فريقنا في ClickUp، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 15 أداة لإدارة المشاريع.

لذا، دون مزيد من اللغط، لنبدأ!

سأبدأ بتقديم بعض المعلومات حول أهمية هذا النوع من البرامج وما يجب البحث عنه عند إعداد قائمة مختصرة للأدوات.

## فوائد استخدام أدوات إدارة المشاريع

فيما يلي لمحة عامة عن الأسباب التي لا يمكنني المبالغة في التأكيد عليها أهمية أدوات إدارة المشاريع .

### زيادة الكفاءة

ستساعدك أدوات إدارة المشاريع على زيادة كفاءتك وإنتاجيتك إلى أقصى حد. ويمكنها تبسيط عمليات سير العمل المعقدة وأتمتة المهام المتكررة، مما يوفر وقتك لتوظيف عقلك في العمل الحقيقي.

علاوة على ذلك، فهي تساعدك على بناء مصدر واحد للحقيقة لجميع المشاركين في المشروع. وبهذه الطريقة، لن تضطر إلى التعامل مع الاختلافات في التقارير من مصادر مختلفة أو التعامل مع طلبات المعلومات المتضاربة من الفرق.

لقد استخدمت هذا البرنامج لتعيين تذكيرات للمهام المعلقة، وإعداد تدفقات عمل تلقائية تستند إلى منطق مشروط، وإنشاء وصول مخصص إلى وثائق المشروع لمختلف أنواع أصحاب المصلحة. اعتبرها بمثابة مساعد إضافي لمهمة إدارة مشروعك.

تنظيم محسّن

التنظيم هو العمود الفقري لإدارة المشروع بكفاءة. سواء كنت تدير المستندات المتعلقة بتخطيط المشروع أو تنفيذ إدارة التغيير، فإن أدوات إدارة المشروع تساعدني على البقاء منظماً. قم بإقران هذا المستوى من التنظيم مع قدرات تصور المشروع، وها هي معادلة النجاح!

مركزية العمل

أرتجف عندما أتذكر التبديل بين جداول بيانات جوجل، والبريد الإلكتروني في Outlook، والبريد الإلكتروني في Outlook، وSlack، وMicrosoft Word، وNotion، وJira، وبضع عشرات من الأدوات الأخرى في يوم عمل عادي. تصبح الحياة أسهل عندما تكون جميع الأنشطة والمعلومات المتعلقة بالمشروع متوفرة في مركز مركزي واحد. من ملخصات المشروع إلى تحديثات التقدم المحرز إلى دعوات الاجتماعات، تجمع هذه الأدوات المعلومات في مكان واحد وتجعلها في متناول أصحاب المصلحة المعتمدين.

لست مضطرًا للتنسيق مع فرق وأقسام مختلفة للحصول على البيانات أو التحديثات. كل شيء متاح في مكان واحد لأن الجميع يستخدم نفس المنصة. هناك الكثير مما يمكن قوله عن عدم التبديل بين الشاشات باستمرار!

سرعة وتحسين التعاون

الأيدي الكثيرة تجعل العمل خفيفًا هو شعاري وأنا متأكد من أن جميع مديري المشاريع سيوافقونني الرأي. ومع ذلك، فإن تنظيم منصة عمل تعاونية ليست بالمهمة السهلة. ومن المثير للاهتمام أن برامج إدارة المشاريع تنجز هذه المهمة أيضاً. تتضمن العديد من الأدوات اليوم ميزات مثل مشاركة الملفات والدردشة وأشكال أخرى من التواصل بين الفرق. وهذا يجمع الفرق معًا في مساحة عمل مشتركة حيث يمكنهم العمل كفريق واحد

يمكن أن تكون هذه ميزة كبيرة، خاصة بين الفرق البعيدة. أنا أعمل مع أشخاص موزعين في ثلاث قارات، وأحب أن نتمكن من التواصل بشكل متزامن دون إفساد جدول أعمال أي شخص.

تحسين إدارة الموارد

أنظمة إدارة المشاريع هي عيون وآذان مديري المشاريع. لقد استخدمتها لتتبع أعباء عمل الفريق (تريد ضمان التوازن)، وتحديد متطلبات الموارد، ومعالجة الاختناقات، و تخصيص الموارد بشكل ديناميكي للحفاظ على سير الأمور.

من خلال إبقاء إصبعي على هذا النبض، يمكنني تقديم الدعم المناسب لفريقي في الوقت المناسب لضمان النجاح. بالإضافة إلى ذلك، لم يعد لديّ ما يدعو للقلق بشأن احتراق أي شخص من فرط العمل.

تخفيف المخاطر الاستباقية

بعد أن عملت في هذا المجال لبضع سنوات، حصلت على نصيبي العادل من المخاطر. لحسن الحظ، يمكنك تجنب المخاطر إلى حد كبير باستخدام حلول إدارة المشاريع الصحيحة. فهي توفر نظرة شاملة للمشروع وأنشطته الأساسية، ويمكنك إعداد الأمور بحيث يتم إخطارك إذا كان هناك شيء ما غير صحيح.

يساعدني الحصول على نظرة عامة واضحة للتقدم المحرز والتأخيرات، إن وجدت، على الاستعداد لأي مخاطر أو تعويضها بشكل استباقي.

الرؤى المستندة إلى البيانات

عندما تدير مشاريع معقدة مع العديد من أصحاب المصلحة، عليك أن تعرف أرقامك. نحن نستخدم أدوات إدارة المشاريع لتتبع أداء المشروع وصحته وحالته. أحب إعداد لوحات معلومات لجميع المقاييس المهمة وقياس الأداء.

من خلال لوحات المعلومات التفاعلية التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي، يمكنك أيضًا التأكد من أن فريقك وأصحاب المصلحة على نفس الصفحة. فهي تمكّنك من اتخاذ قرارات أكثر وضوحًا وتصحيح المسار. كما أنه من الصعب أن تشك في نفسك (أو في قدراتك) عندما تكون البيانات بجانبك!

الشفافية والمساءلة

أنا لا أحب - أو لا أريد - أن أدير فريقي بشكل دقيق، لكنني أحتاج إلى معرفة أن الأمور تسير على المسار الصحيح. لقد وجدتُ أن أفضل أدوات إدارة المشاريع يمكن أن تساعد في خلق إحساس بالملكية. يتم إنشاء المساءلة تلقائيًا عندما يتم تمييزك على المنصة كمالك للمهمة.

كما أن استخدام برنامج إدارة المشروع يعزز الشفافية لأن جميع التحديثات وبيانات الأداء متاحة للفريق. ستجد أعضاء الفريق يتقدمون ويظهرون صفاتهم القيادية.

المرونة والقدرة على التكيف

قد لا يمكن التنبؤ بالمشاريع؛ في بعض الأحيان، ما يبدأ كخطة لميزة ثانوية يتحول إلى تجديد أو إصدار منتج كامل. في مثل هذه الحالات، أريد حلاً يلبي متطلباتي المتغيرة. معظم أدوات إدارة المشاريع تتناسب مع احتياجاتك. وهذا يسمح لك بالبناء على الميزات والقدرات الحالية وانتقاء الوظائف الإضافية مع نمو فريقك أو عملك.

## أهم الميزات التي يجب البحث عنها في أداة إدارة المشاريع

ليست كل أدوات إدارة المشاريع متشابهة.

قد يستخدم مديرو المشاريع أدوات إدارة المشاريع المجانية للمشاريع البسيطة أو أدوات إدارة الموارد على مستوى المؤسسات للمتطلبات المعقدة. وقد يستخدمونها لتتبع الوقت أو تخطيط المشروع. الاحتمالات لا حصر لها.

لهذا السبب، يجب عليك اختيار مجموعة مناسبة من الميزات. لتبسيط هذا الاختيار، قمتُ بتصنيف أهم الميزات التي يجب البحث عنها في أداة إدارة المشروع إلى ثلاثة محاور: الوظائف الأساسية، والميزات المتقدمة، والاعتبارات الإضافية.

الوظائف الأساسية

تعددية طرق العرض والحقول المخصصة هما من الميزات الأساسية التي أبحث عنها في حل إدارة المشاريع

تشمل الوظائف الأساسية لهذه الأداة ما يلي:

إدارة المهام: نستخدم ميزات إدارة المهام لإنشاء المهام وتعيينها وإدارتها، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وتحديد الأولويات، وإبراز التبعيات. يساعد تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر في إدارة المهام بشكل فعال

نستخدم ميزات إدارة المهام لإنشاء المهام وتعيينها وإدارتها، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وتحديد الأولويات، وإبراز التبعيات. يساعد تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر في إدارة المهام بشكل فعال ميزات التعاون: بما أن المشاريع أصبحت أكثر تشاركية، فأنت بحاجة إلى برنامج لإدارة المشاريع مزود بأدوات تعاون. يجب أن تجمع المنصة الفرق معًا على نفس الصفحة الافتراضية، وتشارك المستندات وتتحاور. اختر شيئًا يساعد الفرق على أن تكون فرقًا. في الواقع، أنصحك بأن تجعل بعض أعضاء الفريق يقومون بتجربة المنتج معك قبل وضع اللمسات الأخيرة على الأداة

بما أن المشاريع أصبحت أكثر تشاركية، فأنت بحاجة إلى برنامج لإدارة المشاريع مزود بأدوات تعاون. يجب أن على نفس الصفحة الافتراضية، وتشارك المستندات وتتحاور. اختر شيئًا يساعد الفرق على أن تكون فرقًا. في الواقع، أنصحك بأن تجعل بعض أعضاء الفريق يقومون بتجربة المنتج معك قبل وضع اللمسات الأخيرة على الأداة إدارة المعرفة: يجب أن توفر أي أداة لإدارة المشاريع تتنافس على المركز الأول طرقًا بديهية وقابلة للتخصيص لإنشاء وإدارة ومشاركة الوثائق . غالبًا ما وجدت أن ملخصات المشروع وإجراءات التشغيل الموحدة والقوالب ومواقع الويكي القابلة للبحث والتعديل والمشاركة هي عوامل مساعدة على نجاح المشروع

يجب أن توفر أي أداة لإدارة المشاريع تتنافس على المركز الأول طرقًا بديهية وقابلة للتخصيص لإنشاء وإدارة ومشاركة . غالبًا ما وجدت أن ملخصات المشروع وإجراءات التشغيل الموحدة والقوالب ومواقع الويكي القابلة للبحث والتعديل والمشاركة هي عوامل مساعدة على نجاح المشروع التخطيط والجدولة: هل تتذكر ما قلته عن أن أدوات إدارة المشروع هي عينيك وأذنيك؟ في هذا السياق، أنت تريد ميزات تخطيط المشروع وجدولته حتى تتمكن من رؤية جميع المهام في مختلف المراحل. على أقل تقدير، يجب أن يكون لديك مخططات جانت، وقوائم مهام يمكنك ترجمة هيكل تقسيم العمل إليها، وتتبع الوقت، والميزانية، وتحليل عبء العمل، والقدرة على إضافة مراحل رئيسية وتبعيات

هل تتذكر ما قلته عن أن أدوات إدارة المشروع هي عينيك وأذنيك؟ في هذا السياق، أنت تريد ميزات تخطيط المشروع وجدولته حتى تتمكن من رؤية جميع المهام في مختلف المراحل. على أقل تقدير، يجب أن يكون لديك مخططات جانت، وقوائم مهام يمكنك ترجمة هيكل تقسيم العمل إليها، وتتبع الوقت، والميزانية، وتحليل عبء العمل، والقدرة على إضافة مراحل رئيسية وتبعيات الذكاء الاصطناعي: أدوات الذكاء الاصطناعي كانت في يوم من الأيام ميزة لطيفة لمدير المشروع ولكنها أصبحت الآن من أساسيات العمل. تأتي جميع برامج إدارة المشاريع الرائدة اليوم مزودة بقدرات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في الحصول على المزيد من البيانات والموارد المتاحة. من اتخاذ قرارات مستنيرة إلى أتمتة و تسريع سير العمل الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع هو عامل تغيير مطلق في اللعبة

أدوات الذكاء الاصطناعي كانت في يوم من الأيام ميزة لطيفة لمدير المشروع ولكنها أصبحت الآن من أساسيات العمل. تأتي جميع برامج إدارة المشاريع الرائدة اليوم مزودة بقدرات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في الحصول على المزيد من البيانات والموارد المتاحة. من اتخاذ قرارات مستنيرة إلى أتمتة و

القدرات المتقدمة

تهتم الميزات المتقدمة بتغطية تعقيدات المشروع لتغطية:

إدارة الموارد: يجب على مديري المشاريع تخصيص الموارد ونقلها بناءً على متطلبات المشروع المتغيرة. سواء كانت الموارد المشتركة مثل الأدوات والمنصات أو الموارد المحدودة مثل المواهب أو الميزانية، فإن ميزات إدارة الموارد ضرورية في أداة للإنتاجية والأداء. وهذا يشمل أيضًا تتبع الوقت وتتبع الأهداف وغيرها

يجب على مديري المشاريع تخصيص الموارد ونقلها بناءً على متطلبات المشروع المتغيرة. سواء كانت الموارد المشتركة مثل الأدوات والمنصات أو الموارد المحدودة مثل المواهب أو الميزانية، فإن ميزات إدارة الموارد ضرورية في أداة للإنتاجية والأداء. وهذا يشمل أيضًا تتبع الوقت وتتبع الأهداف وغيرها التقارير والتحليلات: يساعد تحليل البيانات والتقارير في تتبع وإدارة صحة المشروع والأداء مقابل الأهداف. من المفيد أن يكون لديك تقارير في الوقت الحقيقي مدعومة بالبيانات ولوحات معلومات تحسب الوقت المستغرق والتكلفة المتكبدة والقيمة المكتسبة وما إلى ذلك. تعمل التدخلات المدعومة بهذه البيانات على إبقاء كل شيء على المسار الصحيح

يساعد تحليل البيانات والتقارير في تتبع وإدارة صحة المشروع والأداء مقابل الأهداف. من المفيد أن يكون لديك مدعومة بالبيانات ولوحات معلومات تحسب الوقت المستغرق والتكلفة المتكبدة والقيمة المكتسبة وما إلى ذلك. تعمل التدخلات المدعومة بهذه البيانات على إبقاء كل شيء على المسار الصحيح الأتمتة: لم يقل أي مدير مشروع حتى الآن: "أحب قضاء ساعات في العمل الشاق"! نحن نحب أدوات الإنتاجية التي تساعدنا على أتمتة المهام الروتينية والمتكررة. التحديثات الآلية وسير العمل الآلي تقلل من العمل اليدوي دون المساس بالسرعة أو الدقة

لم يقل أي مدير مشروع حتى الآن: "أحب قضاء ساعات في العمل الشاق"! نحن نحب أدوات الإنتاجية التي تساعدنا على أتمتة المهام الروتينية والمتكررة. التحديثات الآلية وسير العمل الآلي دون المساس بالسرعة أو الدقة التخصيص: سيتيح لك برنامج إدارة المشاريع المثالي تخصيص تدفقات العمل ولوحات المعلومات وطرق عرض المشروع لتناسب تفضيلات فريقك أو احتياجاته الخاصة. على سبيل المثال، نستخدم الحقول المخصصة لالتقاط المعلومات الخاصة بالمشروع وتحديد التحكم في الوصول لإدارة تفاصيل المشروع

اعتبارات إضافية

سيكون لمديري المشاريع الذين يبحثون عن أفضل الحلول اعتبارات إضافية مثل:

عمليات التكامل: العمل مع الأدوات التي تتصل بسهولة مع بعضها البعض هو مستوى آخر من السلام. تحقق مما إذا كان برنامج إدارة المشاريع يتكامل مع التطبيقات والأنظمة الأساسية والأنظمة الأخرى مثل CRM وبرامج المحاسبة وما إلى ذلك. تحقق أيضًا مما إذا كانت هذه التكاملات أصلية أم أنها ستحتاج إلى أداة خارجية

العمل مع الأدوات التي تتصل بسهولة مع بعضها البعض هو مستوى آخر من السلام. تحقق مما إذا كان برنامج إدارة المشاريع يتكامل مع التطبيقات والأنظمة الأساسية والأنظمة الأخرى مثل CRM وبرامج المحاسبة وما إلى ذلك. تحقق أيضًا مما إذا كانت هذه التكاملات أصلية أم أنها ستحتاج إلى أداة خارجية أمان البيانات والخصوصية: إذا كنت متأخرًا في هذا الأمر، ففكر في ذلك: 7 من أصل 10 مستهلكين عالميين قلقون بشأن خصوصية بياناتهم. لذا، تأكد من أن النظام الأساسي يوفر ضوابط كافية لأمن البيانات والخصوصية للتمتع بالملكية المطلقة لبياناتك

إذا كنت متأخرًا في هذا الأمر، ففكر في ذلك: 7 من أصل 10 مستهلكين عالميين قلقون بشأن خصوصية بياناتهم. لذا، تأكد من أن النظام الأساسي يوفر ضوابط كافية لأمن البيانات والخصوصية للتمتع بالملكية المطلقة لبياناتك قابلية التوسع : لقد تطرقت إلى هذا الأمر سابقًا. سواء كنت تعمل على منتج أو ميزة، فأنت تريد شيئًا ينمو مع مشروعك - والعكس صحيح. لذا، قم بتقييم ما إذا كانت أداة إدارة المشروع يمكن أن تتوسع أو تنخفض استجابةً لاحتياجاتك المتغيرة. أيضاً، يمكن أن تكون قابلية التوسع أفقياً وعمودياً؛ راجع البرنامج على كلا الخطين للحصول على المزيد من الفائدة مقابل المال الذي ستحصل عليه

: لقد تطرقت إلى هذا الأمر سابقًا. سواء كنت تعمل على منتج أو ميزة، فأنت تريد شيئًا ينمو مع مشروعك - والعكس صحيح. لذا، قم بتقييم ما إذا كانت أداة إدارة المشروع يمكن أن تتوسع أو تنخفض استجابةً لاحتياجاتك المتغيرة. أيضاً، يمكن أن تكون قابلية التوسع أفقياً وعمودياً؛ راجع البرنامج على كلا الخطين للحصول على المزيد من الفائدة مقابل المال الذي ستحصل عليه سهولة الاستخدام: قد تكون من السكان الأصليين الرقميين الذين يرتاحون للتكنولوجيا وأدوات إدارة المشاريع. ومع ذلك، ستعمل أيضًا مع أصحاب المصلحة الذين قد لا يكونون بارعين في استخدام التكنولوجيا. اختبر أدوات إدارة المشروع المفضلة لديك للتأكد من سهولة الاستخدام وسهولة الاستخدام (لضمان اعتمادها) وسهولة التصفح (لزيادة سهولة الاستخدام)

قد تكون من السكان الأصليين الرقميين الذين يرتاحون للتكنولوجيا وأدوات إدارة المشاريع. ومع ذلك، ستعمل أيضًا مع أصحاب المصلحة الذين قد لا يكونون بارعين في استخدام التكنولوجيا. اختبر أدوات إدارة المشروع المفضلة لديك للتأكد من سهولة الاستخدام وسهولة الاستخدام (لضمان اعتمادها) وسهولة التصفح (لزيادة سهولة الاستخدام) التسعير: سواء اخترت نموذج اشتراك الدفع حسب الاستخدام أو رسوم الترخيص، فإن حساب القيمة الاسمية للاستثمار سيكون خطأ مبتدئًا. احسب التكلفة الشاملة بما في ذلك التكاليف لمرة واحدة والنفقات المتكررة وحتى الإضافات - وتحقق مما إذا كانت تناسب ميزانيتك وحجم فريقك

سواء اخترت نموذج اشتراك الدفع حسب الاستخدام أو رسوم الترخيص، فإن حساب القيمة الاسمية للاستثمار سيكون خطأ مبتدئًا. احسب

اقرأ المزيد: الفرق_المختلفة

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/types-of-project-management-software// أنواع برمجيات إدارة المشاريع *%[## ## أفضل 15 أداة لإدارة المشاريع لاستخدامها في عام 2024]()_

ليس على مستخدمي Zoho المخلصين البحث عن أداة لإدارة المشاريع. زوهو بروجكتس هو نظام إدارة المهام عندما ترغب في البقاء داخل منصة Zoho. كما أنه يعمل أيضًا بأسعار معقولة جدًا إذا كنت مستثمرًا بالفعل في نظام Zoho البيئي.

أعجبتني الطريقة التي يتكامل بها Zoho Projects بسلاسة مع تطبيقات Zoho الأخرى وأدوات الطرف الثالث التي يستخدمها فريقي يوميًا. ولكن مع واجهة مستخدم ليست بديهية للغاية ولا تركز على ميزات إعداد التقارير، قد لا يكون هذا البرنامج هو خيارك الأفضل. بالإضافة إلى أن الاستثمار في بيئة Zoho لا يصلح إلا إذا كانت لديك متطلبات واسعة النطاق ومعقدة.

أفضل ميزات مشاريع زوهو أفضل الميزات

تنفيذ إدارة المهام العملية مع هياكل تقسيم العمل والإضافة العامة وقوائم المهام والتذكيرات والمهام المتكررة

تخصيص التخطيطات، والحقول، والعروض، والحالات، والقوالب، والعلامات، وما إلى ذلك.

التعاون مع الآخرين باستخدام الخلاصات والدردشة والإشارات والمنتديات ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات

تصميم تدفقات عمل تلقائية لمطابقة قواعد العمل ومنطقه

تبسيط إدارة الوقت للفوترة وإدارة عبء العمل

قيود مشاريع زوهو

تحتاج لوحة معلومات Zoho وواجهة المستخدم إلى الكثير من العمل وتفتقر إلى ميزات إعداد التقارير الأساسية

تنظيم البيانات وفرزها والبحث فيها غير بديهية بشكل مؤلم

التخصيص ممل ويستغرق وقتاً طويلاً

تسعير مشاريع زوهو

مجانًا: 0 دولار

0 دولار القسط: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مشاريع زوهو

G2: 4.3/5.0 (أكثر من 400 تقييم)

4.3/5.0 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.4/5.0 (أكثر من 500 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن Zoho Projects

زوهو ون هو نظام جيد لإدارة علاقات العملاء ومجموعة من الأدوات للشركات الصغيرة التي تهتم بالأسعار. إنه سهل الاستخدام للأشخاص غير المعتادين على إدارة علاقات العملاء. إنه يفتقر إلى العديد من عمليات التكامل والوظائف التي يمكنك الحصول عليها مع Hubspot أو Salesforce ولكنه يعمل بشكل جيد إذا كنت تحتاج فقط إلى التسويق الأساسي عبر البريد الإلكتروني، وطريقة لإدارة جهات الاتصال، والاشتراكات والمنتجات البسيطة.

مراجعة G2

اقرأ أيضًا:_ أفضل الأدوات لإدارة مشاريع الإنشاءات_*

6. Monday.com

أفضل برنامج لإدارة المشاريع للشركات من جميع الأحجام* أفضل برنامج لإدارة المشاريع للشركات من جميع الأحجام

via

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سواء كنت شركة ناشئة عالية النمو وذات إمكانات عالية أو مؤسسة راسخة، يمكن لموقع Monday.com أن يناسب احتياجاتك المتغيرة. لقد اكتشفنا أن برنامج إدارة المشاريع واجهة مستخدم بديهية تتطور بشكل جيد ، مما يسمح للفرق من مختلف الأحجام بأداء مجموعة من الوظائف.

وسواء أكنت تدير قائمة مهام بسيطة أو تنشئ هيكلية تقسيم العمل لمشروع معقد، يتيح لك Monday.com القيام بذلك بسهولة نسبية. كما يتيح لك التبديل من عرض مخطط جانت إلى طرق عرض التقويم إلى لوحات كانبان، اعتمادًا على المشروع.

لسوء الحظ، ستحتاج إلى إحدى الباقات المدفوعة الأعلى سعراً للوصول إلى الميزات الهامة مثل التكامل والأتمتة. لا يقدم Monday.com أيضًا ميزة التقاط الشاشة الضرورية للفرق البعيدة.

أفضل ميزات Monday.com

احصل على المساعدة من مساعد الذكاء الاصطناعي Monday.com لأتمتة العمل وإنشاء المحتوى

اتخذ قرارات أكثر ذكاءً مع لوحات المعلومات القابلة للتخصيص مع أكثر من 30 عنصر واجهة مستخدم

اعرض مشروعك بالطريقة التي تريدها مع أكثر من 10 طرق عرض للمشروع مثل مخططات جانت، ولوحة كانبان، وما إلى ذلك

استفد من البناء بدون تعليمات برمجية لتخصيص وأتمتة مهام سير العمل في المشروع

تنفيذ إدارة المهام من البداية إلى النهاية لتتناسب مع مشاريعك وأهدافك وسير عملك

تعاون بسلاسة باستخدام السبورة البيضاء، والمستندات المضمنة، وقسم التحديث، إلخ.

قيود Monday.com

أشار بعض المستخدمين إلى أن برنامج إدارة المشاريع المجاني مخفف بشكل كبير، مما يجعله يبدو وكأنه برنامج Excel ملون

منحنى التعلم الحاد المقترن بالتسعير المكلف غير مشجع

يستهلك كميات كبيرة من البيانات، مما يؤثر على الأداء ويجعل المنصة بطيئة

تسعير Monday.com

لـ 3 إلى 49 مقعداً

مجاناً

الأساسي: 12 دولار/شهرًا لكل مقعد

12 دولار/شهرًا لكل مقعد المعيار: 14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد المحترف: 24 دولاراً شهرياً لكل مقعد

24 دولاراً شهرياً لكل مقعد المؤسسات: أسعار مخصصة

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5.0 (أكثر من 10,600 تقييم)

Capterra: 4.6/5.0 (أكثر من 4,700 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن Monday.com

_ إجمالاً الاثنين أداة جيدة لإدارة المشاريع. أوصي به بشدة لمن يعملون في الشركات الناشئة أو الشركات ذات الحجم الكبير

مراجعة Capterra

هل تعاني من كآبة يوم الاثنين؟ نحن لدينا بدائل يوم الإثنين

10. أدوبي وورك فرونت

أفضل نظام أساسي لإدارة المشاريع لفرق التسويق* أفضل منصة لإدارة المشاريع لفرق التسويق

via أدوبي أنا مع استخدام أداة واحدة بدلاً من العديد من الأنظمة أو المنصات المختلفة. ومع ذلك، كلما اضطررت إلى العمل على مشروع إبداعي أو تسويقي، كان Adobe Workfront هو الخيار المفضل لدي، وسأخبرك لماذا.

يمكن ل Adobe Workfront ومنتجات Adobe الأخرى، مثل Illustrator و Photoshop، بناء بيئة إبداعية متماسكة لفريقك. ميزات إدارة المشروع، مثل إدارة الأصول وجدولة الموارد والتدقيق الرقمي، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المشروع الإبداعي.

فهو يوفر مجموعة كاملة من الأدوات لأي نوع من المتطلبات الإبداعية. هذا النهج المركّز يحرر الفنانين من أجل مساعيهم الإبداعية. ومع ذلك، فقد وجدت أن مجموعة ميزاته الواسعة وسير العمل المعقد إلى حد ما مربك إلى حد ما.

نعتقد أن Workfront قد يناسب فقط المؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى أدوات إدارة إبداعية مخصصة.

أدوبي وورك فرونت أفضل الميزات

تخطيط العمل وتعيينه وتسليمه أثناء التنقل باستخدام إدارة المهام الديناميكية

استخدم الأتمتة لتحديد أولويات المهام وتعيينها للفرق المناسبة بسرعة

تتبع تقدم المشروع وتحديد حالات التأخير مع لوحات المعلومات في الوقت الفعلي

قم بتوصيل الفرق الموزعة من خلال الاتصال المركزي وعملية الموافقة عبر الإنترنت

يمكنك التكامل مع منتجات Adobe الأخرى مثل Adobe Experience Cloud وAdobe Creative Cloud وMarketo Engage وغيرها.

قيود Adobe Workfront

يستخدم تقنيات قديمة مثل تسجيل الدليل الذاتي والمنتديات التي يحركها المجتمع للإعداد والتدريب

واجهة المستخدم جامدة وثقيلة ولا يمكن تخصيصها لتتناسب مع متطلبات العمل

يميل إلى إغراق صندوق الوارد الخاص بك بالإشعارات غير المرغوب فيها، حتى إذا قمت بتغيير الإعدادات لتقييدها

تسعير Adobe Workfront

اختيار: تسعير مخصص

تسعير مخصص الرئيسي: تسعير مخصص

تسعير مخصص أعلى سعر: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أدوبي ووركفرونت

G2: 4.1/5.0 (أكثر من 900 تقييم)

4.1/5.0 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.4/5.0 (أكثر من 1400 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن Adobe Workfront

قبل Workfront كان قسم التسويق في شركتي يواجه صعوبة في توصيل المهام التسويقية مع عدة أشخاص في مواقع متعددة. لقد بحثنا في العديد من الأدوات قبل أن نقرر أن WF لديها أفضل العمليات وسير العمل والتقارير لقسم الإبداع. أداة التدقيق وحدها هي من الدرجة الأولى

مراجعة G2

11. مشروع مايكروسوفت

أفضل أداة لإدارة المشاريع لتخطيط الموارد بفعالية

via Microsoft سيتم تغيير علامته التجارية قريبًا إلى Microsoft Planner، يستهدف Project الشركات التي تعمل على مشاريع متعددة ذات متطلبات معقدة من الموارد. وتستخدمه الشركات الراسخة لتخطيط وتنفيذ وتتبع المشاريع واسعة النطاق بسهولة. في الواقع، يمكنني أن أسميه أداة لإدارة المحافظ.

تساعدك ميزات الجدولة القوية في Microsoft Project على تطوير جداول زمنية مفصلة للمشروع، وإدارة تبعيات المهام، وتحسين تخصيص الموارد لمنع التعارضات. وبطبيعة الحال، تكون هذه المشاكل أكثر إلحاحًا في العمليات واسعة النطاق.

لقد أحببنا حقًا إمكانيات إعداد التقارير الشاملة؛ حيث تتيح المنصة لمديري المشاريع تتبع سلامة المشروع وأداء الميزانية والقيمة المكتسبة في كل مرحلة من مراحل المشروع. ويُعد التكامل مع مجموعة مايكروسوفت ميزة إضافية، خاصةً إذا كنت تعمل بالفعل في نظام Microsoft 365 البيئي.

سيكون Microsoft Project خياراً جيداً للمؤسسات التي تتطلع إلى إدارة مشاريع متعددة. ومع ذلك، لا أوصي به لحالات الاستخدام الأخرى.

كما أن النمط الانحداري لإدارة المشاريع قد يطرح مشاكل لفرق المشاريع الرشيقة التي تتبع نهجاً أكثر تكرارية في نهجها. وبعبارة أخرى، فإن سوق مايكروسوفت بروجكت متخصص جداً.

أفضل ميزات مشروع مايكروسوفت بروجكت

النشر كبرنامج لإدارة المشاريع في مكان العمل أو على السحابة

إدارة الجداول الزمنية الديناميكية بناءً على مدة المشروع والجهد المطلوب وقوة الفريق وما إلى ذلك.

التعاون مع أعضاء الفريق باستخدام Microsoft Teams لمشاركة الملفات والدردشة واستضافة الاجتماعات وما إلى ذلك.

إنشاء لوحات معلومات تفاعلية باستخدام Power BI لتتبع تقدم المشروع وتبعياته

يمكنك التكامل بسلاسة مع تجارب Microsoft 365 الأخرى مثل Loop وOutlook وViva Goals وTeams، إلخ.

قيود مشروع مايكروسوفت

نظرًا لأنه أكثر من برنامج لإدارة المحافظ، فإنه ليس مثاليًا للمشاريع الصغيرة

لديه منحنى تعليمي حاد، مما يجعله غير مناسب للمستخدمين الجدد

لا يتكامل مع تطبيقات وبرامج ومنصات الطرف الثالث

تسعير مشروع مايكروسوفت

النشر السحابي

خطة المخطط 1: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم خطة المشروع 3: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المشروع 5: 55 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

النشر في مكان العمل

خطة المشروع القياسية 2021: 679.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة

679.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة مشروع احترافي 2021: 1,299.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة

1,299.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة خادم المشروع: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مشروع مايكروسوفت

G2: 4.0/5.0 (1,600+ تقييم)

4.0/5.0 (1,600+ تقييم) Capterra: 4.4/5.0 (أكثر من 1,800 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن Microsoft Project

إن ميزتهم الأنيقة لتخطيط السعة تبسط عملنا في تخصيص الموارد بكفاءة. كما أن أدوات الجدولة والتخطيط رائعة - الجدول الزمني المرئي (مخططات جانت) وتتبع التبعية، مما يساعدنا على مراقبة تقدم المشروع.

مراجعة G2

12. TeamWork

أفضل أداة لإدارة المشاريع للتتبع وإعداد التقارير

via TeamWork إذا كنت تبحث عن برنامج بسيط لإدارة المشاريع لمراقبة الأداء والجداول الزمنية، فيجب أن يكون TeamWork هو اختيارك.

وعلى الرغم من أن جميع أدوات إدارة المشاريع تشترك في رؤى المشروع في الوقت الفعلي، إلا أننا وجدنا أن TeamWork يقطع شوطاً إضافياً من خلال إعداد التقارير القابلة للتخصيص. يمكنك إنشاء لوحات معلومات مصممة خصيصاً في TeamWork لتتبع المقاييس المتعلقة بالشؤون المالية للمشروع والجداول الزمنية وأعباء العمل وغير ذلك الكثير.

يساعدك هذا التتبع اليقظ لسلامة المشروع على تحديد المشاكل قبل ظهورها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على تقارير شاملة لمشاركتها مع أصحاب المصلحة لإبقاء الجميع على اطلاع دائم.

ومع ذلك، فقد أدركنا أنك ستحتاج إلى إحدى الباقات المدفوعة للوصول إلى ميزات الأداة الأكثر أهمية.

أفضل ميزات فريق العمل الجماعي

إدارة الموارد وأعباء العمل والتوفيق بينها بكفاءة

تتبع الوقت باستخدام أداة تعقب الوقت المدمجة لإعداد الفواتير والتعامل مع النفقات وإدارة الميزانية وحساب التكاليف القابلة للفوترة أو تكاليف المشروع دون عناء

تنظيم المهام والمهام الفرعية باستخدام حقول وعلامات وإصدارات مخصصة

التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين من خلال التعليقات والرسائل والمستندات والإثباتات

إعداد أتمتة سير العمل وإنشاء مشاريع من قوالب قابلة للتخصيص

قيود فريق العمل

قد يجد المشرفون صعوبة في تتبع الوصول والأذونات عبر مشاريع متعددة

يفتقر إلى دعم الدردشة في الوقت الفعلي

الإصدار المجاني من البرنامج محدود أكثر من الأدوات الأخرى

تسعير فريق العمل

مجاني

التوصيل: 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو: 25.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النطاق: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات فريق العمل

G2: 4.4/5.0 (أكثر من 1100 تقييم)

4.4/5.0 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.5/5.0 (أكثر من 800 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن TeamWork

أحب الطريقة التي يمكننا من خلالها رؤية جميع التقارير والإحصائيات حول كل مشروع وكل مستخدم. تتيح لك تخطيط المشروع بالتفصيل والتأكد من حصولك على المعلومات الضرورية كلها في مكان واحد

مراجعة G2

13. سيلوكسيس

أفضل برنامج لإدارة المشاريع للتعامل مع المحفظة

via سيلوكسيس إذا كنت قد سئمت من التنقل بين مشاريع متعددة، فيجب أن يكون Celoxis جزءًا من مجموعة تقنيات إدارة المشاريع الخاصة بك. تقوم أداة إدارة المشاريع والمحافظ هذه بتركيز المشاريع المختلفة وإبراز التبعيات وربط المهام بالأهداف الشاملة.

يحتوي Celoxis على واجهة سهلة الاستخدام توفر نظرة عامة شاملة على سلامة المشروع وموارده. تساعد مديري المشاريع على تحقيق أهداف المحفظة مع إدارة الموارد بخبرة.

وفي الوقت نفسه، يوفر درجة عالية من التفصيل. ويمكنك ربط أصغر المهام أو الأنشطة بالهدف الأكبر، مما يضمن شعور الجميع بالمشاركة.

ليست لدي خبرة واسعة في هذه الأداة، فهي جديدة جدًا في السوق. ومع ذلك، فقد مررنا بتجربة إيجابية إلى حد كبير، وأنا حريص على رؤية كيفية تطور Celoxis في المستقبل.

أفضل مزايا سيلوكسيس

مركزية طلبات المشاريع من مصادر مختلفة لمطابقة الطلب مع السعة

تطوير خطط مشاريع ديناميكية تتناسب مع ظروف السوق ومتطلبات المشروع

تتبع التقدم المحرز في المشروع في الوقت الفعلي ومعالجة المشاكل دون مغادرة لوحة التحكم

إدارة مستحقات الحسابات، والإنفاق، والربحية، ومقاييس الميزانية الأخرى عبر المشاريع والمحافظ

تتبُّع الموارد وتوفيرها بناءً على الطلب والتوافر والمهارة

قيود سيلوكسيس

لا يقدم فئة مجانية أو نسخة مجانية

يفتقر إلى زر للتراجع، وإذا قمت بحذف عنصر من عناصر المشروع - سيختفي إلى الأبد

سيتعين عليك الدفع مقابل حسابات لأصحاب المصلحة الخارجيين

تسعير سيلوكسيس

المدير: 25 دولارًا شهريًا (تدفع سنويًا)

25 دولارًا شهريًا (تدفع سنويًا) عضو الفريق: 15 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات سيلوكسيس

G2: 4.5/5.0 (أكثر من 140 تقييم)

4.5/5.0 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.4/5.0 (أكثر من 300 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن Celoxis

_ لقد أحدثت إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الجديدة تحولاً جذريًا في تسليم المشاريع، مما جعل 4 أدوات زائدة عن الحاجة، مما أدى إلى رؤية جديدة لمحفظة المشاريع، وتحسين التعاون الداخلي بشكل كبير عبر 5 أقسام، وتسريع التسليم من النهاية إلى النهاية

مراجعة Capterra

14. ميرو

أفضل نظام أساسي لإدارة المشاريع للتفكير القائم على السبورة البيضاء

via ميرو يدور برنامج Miro حول حل المشكلات الإبداعية. فكثيرًا ما ساعدتني السبورة التفاعلية الخاصة به على التفكير خارج الصندوق من خلال إتاحة جلسات العصف الذهني عبر الإنترنت. يتعاون فريقي في الوقت الفعلي، ويُنشئ خرائط ذهنية ورسومات رقمية وملاحظات لاصقة - وهو ما يجعلهم فريقًا في الأساس. لقد وجدت أن أداة العصف الذهني عبر الإنترنت يمكن أن تشجع على المشاركة، حتى من الانطوائيين في الفريق.

تساعد ميرو أيضًا في تخزين وتنظيم مخرجات تبادل الأفكار هذه للرجوع إليها لاحقًا. سواءً كنت تستكشف تصميم تجربة المستخدم لتطبيق ما أو تعقد اجتماعاً تعاونياً، يمكن لـ Miro إعداده ببضع نقرات فقط.

على الرغم من أنه يجعل الكتابة على السبورة البيضاء ورسم الخرائط الذهنية أمرًا بسيطًا، إلا أننا وجدنا أن Miro لا يمكنه المساعدة في الأبعاد الأخرى المهمة لإدارة المشروع. إنها سبورة بيضاء فاخرة (ولكن لطيفة للغاية)، والتي قد تضغط على جيوبك عندما تفكر في أن هذا هو كل ما تفعله!

أفضل ميزات ميرو

إنشاء إطارات سلكية، وتقديرات للمشروع، وخطط المنتجات، وخرائط التبعية، وخرائط الرحلة، ومخططات انسيابية مبسطة

الاستفادة من Talktrack، وهي أداة تيسير متقدمة للتعاون غير المتزامن

استخدم أداة Miro Assist لإنشاء المخططات والخرائط الذهنية والرموز والملخصات تلقائياً

تحسين تعاون الفريق باستخدام ميزات ملائمة عن بُعد

قيود ميرو

يعد التنقل إلى منطقة معينة أمرًا صعبًا، حيث سيتعين عليك التمرير عبر كل المحتوى على السبورة البيضاء

تميل الواجهة إلى التباطؤ أثناء تضمين المحتوى والروابط والمستندات وما إلى ذلك أو التعاون على السبورة البيضاء

لديها تحكم ضعيف في الوصول مع القليل من الشفافية حول من لديه حق الوصول إلى السبورة البيضاء

تسعير ميرو

مجاني

المبتدئين: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

10 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ميرو

G2: 4.8/5.0 (أكثر من 5,500 تقييم)

4.8/5.0 (أكثر من 5,500 تقييم) Capterra: 4.7/5.0 (أكثر من 1,500 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن ميرو

_ لقد جربت كل أدوات السبورة البيضاء تقريبًا التي ظهرت في السوق على مر السنين، و Miro هو المفضل لدي إلى حد بعيد. أنا أستخدمه لأكثر من مجرد دفع الملاحظات اللاصقة، فقد أصبح في الواقع أداة التصميم المفضلة لدي للخرائط المرئية مثل خرائط الرحلات وما شابه ذلك

مراجعة G2

15. أنيق

أفضل نظام لإدارة المشاريع للفرق الافتراضية

via Nifty Nifty هو أداة قوية لإدارة المشاريع لفرق العمل عن بُعد. يعالج نظام التشغيل الافتراضي هذا التحديات الفريدة للعمل مع الفرق الافتراضية أو المختلطة. يربط Nifty فرق العمل عن بُعد بأدوات إدارة المهام، وقنوات الاتصال المركزية، والمناقشات المتزامنة وغير المتزامنة.

يمكن للفرق التعاون في المهام، وتبادل الأفكار، والبقاء على اطلاع دائم على تقدم المشروع بغض النظر عن المناطق الزمنية أو المواقع. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتضمن بعض الميزات الأنيقة (انظر ماذا فعلت هناك؟) للتعرف الاجتماعي ومحادثات الفريق لخلق شعور بالانتماء.

ومع ذلك، وجدنا أن Nifty يخفي العديد من الميزات المهمة خلف جدران الحماية. حتى باقات الأعمال والباقات غير المحدودة لا تقدم ميزات رئيسية مثل تتبع الأهداف وإدارة عبء العمل الجماعي.

أفضل ميزات Nifty

إنشاء خرائط طريق للمشروع باستخدام مخططات جانت التي تُعرض في مخطط زمني ومخطط مسار السباحة ونظرة عامة رئيسية

ربط الفرق، وتبادل الأفكار، ومشاركة الملفات، والتعاون باستخدام مناقشات Nifty

تعيين أولويات المهام وإنشاء أتمتة قائمة على المشغلات لتناسب متطلبات المشروع

إنشاء مستندات في Nifty وتحريرها وتنظيمها ومشاركتها وإثباتها باستخدام مستندات وجداول بيانات وعروض تقديمية من Google

إنشاء نماذج مخصصة لجمع المدخلات وتجميعها عبر مستودع مركزي

قيود Nifty

سعر أعلى بكثير من البرامج المماثلة

يمكن أن يتسبب ترحيل البيانات في فقدان التكامل والجودة

بعض المستخدمين وجدوا أن دعم العملاء بطيء بشكل مؤلم

أوقات التحميل البطيئة تمنع الإدارة العملية للمشروع

تسعير أنيق

مجاني: 0 دولار

0 دولار المبتدئ: 49 دولارًا/شهرًا

49 دولارًا/شهرًا المحترف: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا الشركات: 149 دولارًا شهريًا: 149 دولارًا شهريًا

149 دولارًا شهريًا: 149 دولارًا شهريًا غير محدود: 499 دولارًا شهريًا: 499 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات أنيقة

G2: 4.7/5.0 (أكثر من 430 تقييم)

4.7/5.0 (أكثر من 430 تقييم) Capterra: 4.7/5.0 (أكثر من 400 تقييم)

ما يقوله المستخدمون عن Nifty

_ أقدّر بساطة وأناقة واجهة Nifty. فتصميمه الأنيق ومستوى التخصيص العالي وميزاته العملية تجعله خيارًا رائعًا لأي مشروع أو مؤسسة تتطلع إلى تقليل الوقت المستغرق في تنظيم المستندات وإدارة سير العمل

مراجعة G2

## كيفية اختيار أداة إدارة المشاريع

قائمة أفضل حلول لإدارة المشاريع قد يجعلك تتساءل عن كيفية اختيار واحد فقط. ففي النهاية، لكل منها قيمة فريدة من نوعها!

ولتسهيل الأمر عليك، قمنا بتجميع عملية بسيطة من 5 خطوات تسير على النحو التالي:

الخطوة 1: حدد احتياجاتك في إدارة مشروعك وفقًا لأنواع المشاريع، وحجم الفريق وهيكله، وسير العمل، وأساليب التعاون، وما إلى ذلك.

حدد احتياجاتك في إدارة مشروعك وفقًا لأنواع المشاريع، وحجم الفريق وهيكله، وسير العمل، وأساليب التعاون، وما إلى ذلك. الخطوة 2: قسّم قائمة رغباتك من إمكانيات إدارة المشاريع إلى أربع مجموعات: الميزات الضرورية والميزات المتقدمة والمتطلبات المستقبلية واعتبارات أخرى

قسّم قائمة رغباتك من إمكانيات إدارة المشاريع إلى أربع مجموعات: الميزات الضرورية والميزات المتقدمة والمتطلبات المستقبلية واعتبارات أخرى الخطوة 3: ضع قائمة مختصرة بالخيارات المتاحة وابحث عن ميزاتها وأسعارها وقدراتها ومراجعاتها وما إلى ذلك، لتتناسب مع أولوياتك من الخطوة 2 (القائمة أعلاه هي نقطة انطلاق رائعة!)

ضع قائمة مختصرة بالخيارات المتاحة وابحث عن ميزاتها وأسعارها وقدراتها ومراجعاتها وما إلى ذلك، لتتناسب مع أولوياتك من الخطوة 2 (القائمة أعلاه هي نقطة انطلاق رائعة!) الخطوة 4: قم بالتسجيل للحصول على تجارب مجانية أو عروض تجريبية للمنتج لاختبار برنامج إدارة المشاريع في بيئة واقعية وعملية

قم بالتسجيل للحصول على تجارب مجانية أو عروض تجريبية للمنتج لاختبار برنامج إدارة المشاريع في بيئة واقعية وعملية الخطوة 5: قم بتحليل النتائج التي توصلت إليها واختر الأنسب لك

ابدأ على نطاق صغير أثناء تنفيذ حل إدارة المشاريع. يمكنك دائماً توسيع نطاق العمليات وإضافة ميزات مع تطور احتياجاتك.

تنظيم العمل باستخدام أدوات إدارة المشاريع

هذا يقودنا إلى نهاية قائمتنا لأفضل أدوات إدارة المشاريع.

على الرغم من عدم وجود فائز واضح، إلا أن لديك 15 متنافسًا مثيرًا للإعجاب يمكن أن يناسب متطلبات مشروعك وفريقك وسير عملك. وسواء كنت شركة ناشئة صغيرة تهدف إلى النمو السريع أو مؤسسة تهدف إلى إدارة الموارد بشكل عملي، ستجد الأداة التي تلبي متطلباتك.

أشجعك على استكشاف خياراتنا المشتركة واتخاذ قرار مستنير بناءً على تجربتك المباشرة. قد يكون اختيارك لبرنامج إدارة المشاريع هو الفرق بين الفوضى والتنظيم، لذا اختر بحكمة!

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