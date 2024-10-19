الجمع بين الكفاءة والراحة: أفضل 10 تطبيقات لإدارة المشاريع على نظام أندرويد

توفر القدرة على إدارة المشاريع بكفاءة من هاتفك المحمول مباشرةً راحة ومرونة لا مثيل لها. سواء كنت تعمل من المكتب أو من المنزل أو أثناء التنقل، تتيح لك التطبيقات تتبع التقدم المحرز وتعيين المهام وتعزيز التعاون السلس بين أعضاء الفريق وكل ذلك في متناول يدك. هذا المستوى من سهولة الوصول يضمن لك الحفاظ على إنتاجيتك واستجابتك أينما كنت. 🌐

لقد بحثنا في سوق التطبيقات واخترنا أفضل 10 تطبيقات لإدارة المشاريع لنظام Android في عام 2023. يمكن أن تكون هذه التطبيقات أدواتك المفضلة لإنجاز المهام وجعل العمل الجماعي في غاية السهولة، وهي مخبأة في جيبك بكل سهولة!

ما هو تطبيق إدارة المشاريع؟

تطبيق إدارة المشاريع هو نوع من برنامج إدارة المشاريع مصممة لمساعدة الأفراد والفرق على تخطيط وتنفيذ ومراقبة المهام والمشاريع بكفاءة. تعمل هذه التطبيقات على تبسيط الجوانب المختلفة لإدارة المشاريع، مما يسهل التعاون وتخصيص الموارد وتتبع التقدم المحرز والوفاء أهداف المشروع . 🎯

فيما يلي بعض الميزات والوظائف الشائعة لتطبيقات إدارة المشاريع:

إدارة المهام: إنشاء المهام وتعيينها بسهولة، وتحديد تواريخ استحقاقها وتنظيمها بكفاءة تخطيط المشاريع : وضع خطط المشروع ومعالمه الرئيسية والجداول الزمنية لخارطة طريق واضحة للمشروع التعاون: تعزيز التواصل بين الفريق من خلال لوحات المناقشة واللوحات البيضاء والتعليقات ومشاركة الملفات تخصيص الموارد: تعيين أعضاء الفريق وموارده للمهام، وضمان فعالية إدارة عبء العمل التصورات: استخدم عناصر مثل مخططات جانت ولوحات كانبان لتصور الجداول الزمنية للمشروع والتبعيات وتبسيط جدولة المشروع إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: الوصول إلى المهام وإدارتها أثناء التنقل باستخدام الأجهزة المحمولة لزيادة المرونة

كيفية اختيار أفضل تطبيق لإدارة المشاريع لنظام Android

إذا كنت تبحث عن تطبيق قادر على إدارة المشاريع لنظام أندرويد، فضع في اعتبارك الصفات الأساسية التالية:

تعزيز الكفاءة : ابحث عن أداة إدارة المشروع التي تعمل على تبسيط سير عملك، مما يجعل إدارة المهام أكثر كفاءة

: ابحث عن أداة إدارة المشروع التي تعمل على تبسيط سير عملك، مما يجعل إدارة المهام أكثر كفاءة تعاون سلس : اختر تطبيق Android الذي يعزز العمل الجماعي والتواصل الفعال بين أعضاء الفريق

: اختر تطبيق Android الذي يعزز العمل الجماعي والتواصل الفعال بين أعضاء الفريق سهل الاستخدام : اختر تطبيقًا يسهل التنقل فيه بغض النظر عن مستوى خبرتك أو خبرتك التقنية

: اختر تطبيقًا يسهل التنقل فيه بغض النظر عن مستوى خبرتك أو خبرتك التقنية القدرة على التكامل : تأكد من أنه يتكامل بشكل جيد مع مجموعة أدواتك البرمجية الحالية للحفاظ على سير العمل دون انقطاع

: تأكد من أنه يتكامل بشكل جيد مع مجموعة أدواتك البرمجية الحالية للحفاظ على سير العمل دون انقطاع إعداد تقارير قوية : اختر تطبيق أندرويد مع ميزات إعداد تقارير قوية لتتبع التقدم المحرز وأداء المشروع

: اختر تطبيق أندرويد مع ميزات إعداد تقارير قوية لتتبع التقدم المحرز وأداء المشروع القدرة على تحمل التكاليف: ضع في اعتبارك ما إذا كان التطبيق يوفر قيمة جيدة مقابل المال مع عدم التضحية بالوظائف

تقرير عن أفضل 10 تطبيقات لإدارة المشاريع على نظام أندرويد: أفضل 10 اختيارات

لقد استكشفنا العديد من الحلول المتاحة في السوق واخترنا أفضل 10 تطبيقات لإدارة المشاريع على نظام أندرويد لمساعدتك على إنجاز المهام والتعاون بسلاسة وتحقيق السكينة في المشروع. 🧘

1. انقر فوق

إدارة المشروع من أي مكان يمكنك الحصول على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك على الإنترنت!

ليس من المستغرب أن إصدار ClickUp للهاتف المحمول يحتل المركز الأول في قائمتنا لأفضل تطبيقات إدارة المشاريع على نظام أندرويد. فمع ميزات مثل تتبع المعالم، وتخصيص الموارد، وعروض مخطط جانت، لم يكن تخطيط وتنفيذ المشاريع أكثر كفاءة وملاءمة من أي وقت مضى. 🤩

كليك أب مجموعة إدارة المشاريع تتضمن لوحات معلومات مخصصة تمنحك نظرة عامة واضحة على جميع أعمالك داخل مساحة العمل الخاصة بك.

في صميم وظائف التطبيق تكمن وظيفة أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تزيل متاعب إدارة المهام والتواصل الجماعي. ClickUp AI هو مساعد كتابي مفيد للغاية قادر على إنشاء ملخصات المشاريع والجداول الزمنية وعناصر إجراءات المهام، بالإضافة إلى تلخيص تفاصيل الاجتماعات والمحادثات. وهو يتولى المهام الدنيوية التي تستغرق وقتاً طويلاً حتى تتمكن أنت وفريقك من التركيز على أنشطة المشروع التي تحقق قيمة إضافية لعملائك وأصحاب المصلحة.

بالنسبة للفرق التي تتطلع إلى تبسيط إدارة المستندات، فإن ClickUp Docs ميزة كنز دفين من القدرات التعاونية. فهي تبسّط عملية إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها، مع تحديثات في الوقت الفعلي مدمجة بسلاسة في مهام مشروعك وجداولك الزمنية - وكل ذلك متاح أثناء التنقل من جهاز Android الخاص بك.

يبسّط تطبيق ClickUp للأجهزة المحمولة عملك من خلال الاتصال بسلاسة مع أدوات التقويم والبريد الإلكتروني الشائعة، مما يتيح لك العمل دون انقطاع بسبب التبديل بين المنصات المختلفة. وهو يتخطى ذلك من خلال مكتبة التكامل الشاملة التي تضم أكثر من 1000 أداة للإنتاجية والتواصل، بما في ذلك Slack وGoogle Drive وFigma وLoom. لا تقتصر قدرات التكامل القوية هذه على تعزيز إدارة المشروع البراعة ولكن أيضًا تعزيز العمل الجماعي والإنتاجية الإجمالية.

ClickUp أفضل الميزات

إدارة مشاريع ومهام متعددة بكفاءة من خلال لوحات تحكم قابلة للتخصيص ومحرر السحب والإفلات ومئات القوالب المعدة مسبقًا

ميزات إدارة المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي والأتمتة

إدارة المستندات التعاونية مع ClickUp Docs

تصور العمل مع أكثر من 15 طرق عرض ClickUp تكامل سلس مع أكثر من 1,000 أداة عمل

تذكيرات وإشعارات قابلة للتخصيص

تتبع الوقت الأصلي

قيود ClickUp

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

ميزات محدودة مع الباقة المجانية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدودة : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل بالشركة لمعرفة الأسعار

: اتصل بالشركة لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. أسانا

عبر أسانا Asana هو تطبيق سهل الاستخدام لإدارة المشاريع يبسط إدارة المهام وتنظيم المشاريع. باستخدام Asana على جهاز الأندرويد الخاص بك، يمكنك تبسيط سير العمل والتعاون بفعالية والبقاء منظماً أينما كنت. 🏖️

باستخدام تطبيق Asana، يمكنك بسهولة كتابة الملاحظات الصوتية أو التقاط الصور لإنشاء المهام. كما أن إدارة صندوق الوارد الخاص بك أمر سهل للغاية، مما يتيح لك أرشفة المهام ووضع إشارات مرجعية وإنشاء مهام متابعة بنقرة واحدة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك البقاء على اتصال مع الإشعارات الفورية للمهام الجديدة والتعليقات والتحديثات، مما يضمن لك البقاء على اطلاع دائم.

أفضل ميزات أسانا

مراقبة أنشطة المشروع في الوقت الفعلي

تخصيص قوائم المهام لتتناسب مع سير عملك

إسناد المهام مع تواريخ الاستحقاق، والمكلفين، والمتابعين، والملاحظات، والملفات

حافظ على إنتاجيتك حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت؛ قم بتحديث المزامنة عند إعادة الاتصال

ابقَ على تواصل مع فريقك من خلال المحادثات المستمرة

قيود أسانا

ميزات محدودة مع الخطة الأساسية

لا توجد مخططات جانت وميزات تتبع الوقت الأصلية

تسعير #### تسعير أسانا

الأساسية : مجاني

: مجاني قسط : 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات أسانا

G2 : 4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

3. جيرا

عبر: جيرا يُعد Jira من أقوى تطبيقات إدارة المشاريع على نظام أندرويد للمطورين، حيث يتيح لك Jira إنشاء مهام المشروع وتتبعها وتنفيذها بسهولة ببضع نقرات وضربات بأصابعك. يمكنك دون عناء تحديث عناصر العمل مثل إدارة التذاكر والمهام المتراكمة أثناء التنقل من خلال إرفاق الملفات والرد على التعليقات وإجراء تغييرات سريعة على الأوصاف أو الحالات.

ما الميزة الإضافية؟ يوفر بيانات مرئية تزيد من إنتاجية فريقك. 👀

لكن جيرا لا يتوقف عند هذا الحد؛ فهو حليفك الموثوق في إدارة البرامج المرنة على نظام أندرويد. يمكنك الحصول على لوحة تحكم مركزية حيث يمكن لفريقك تخطيط المشاريع بسلاسة، مهما كانت معقدة. وبفضل دعم المنهجيات الرشيقة مثل Scrum وKanban، بالإضافة إلى تدفقات العمل القابلة للتخصيص، فإن Jira تبسّط إدارة المشاريع والمنتجات من البداية إلى النهاية.

أفضل ميزات Jira

يتيح لك إنشاء المهام وتتبعها وتحديد أولوياتها وإصدارها لتبسيط إدارة المشروع

رؤى مرئية لتعزيز إنتاجية الفريق

يدعم المنهجيات الرشيقة مثل Scrum وKanban

إشعارات فورية وإشعارات فورية ولوحات معلومات مركزية

يتكامل مع أكثر من 100 تطبيق خارجي مثل Slack وGmail وBitbucket

قيود Jira

لا يمكن تعيين أكثر من شخص واحد للمهمة الواحدة

يستغرق وقتاً طويلاً لتعلم كيفية استخدام التطبيق

تسعير #### تسعير جيرا

مجاني لما يصل إلى 10 مستخدمين

لما يصل إلى 10 مستخدمين عادي : 7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم قسط : 15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: 134,500 دولار/سنة (بحد أدنى 801 مستخدم)

تقييمات ومراجعات جيرا

G2 : 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

4. تريلو

عبر: تريلو Trello هي أداة استثنائية لإدارة المشاريع تلبي احتياجات أصحاب التفكير البصري من خلال نهجها القائم على كانبان. وبفضل ميزات مثل قوائم المراجعة، والتسميات، وتواريخ الاستحقاق، فإنه يتفوق في تتبع المهام، سواء المهنية أو الشخصية، في حين أن طرق عرض التقويم والخريطة تجعله مثاليًا للتعامل مع المشاريع المعقدة.

يوفر تطبيق Trello سهل الاستخدام على نظام أندرويد إمكانية التحقق السريع من المهام، والتنقل السهل، والتواصل السلس مع الفريق. وفي الوقت نفسه، يتعامل مساعد الأتمتة المدمج فيه، بتلر، مع المهام المتكررة، مثل نقل المهام، والتذكير بالموعد النهائي، وجدولة مهام الفريق. 🗓️

أفضل ميزات Trello

تتبع التقدم المرئي مع لوحات كانبان

تخصيص اللوحات، والقوائم، والبطاقات في ثوانٍ

إضافة قوائم مراجعة وتسميات وتواريخ استحقاق لكل مهمة/بطاقة

يتكامل مع تطبيقات مثل Jira و Slack و Google Drive و InVision

إشعارات فورية بشأن تعيينات البطاقات والتحديثات والإكمال

قيود Trello

لا توجد تقارير مدمجة

لا يوجد عرض مخطط جانت

تسعير #### تسعير Trello

مجاني للأبد

قياسي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (ل 50 مستخدمًا)

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Trello

G2 : 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

5. Monday.com

عبر Monday.com Monday.com هو أداة أنيقة وعصرية لإدارة المشاريع تستفيد من المرئيات الجذابة لتسهيل تفويض المهام وإنجاز الأهداف. فهو يتيح لك إدارة مشاريع متعددة، وتبسيط العمليات، وضمان تعاون الفريق بسلاسة لتحقيق الكفاءة المثلى.

وبفضل الأتمتة والإشعارات في الوقت الفعلي، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بتقدم المشروع بغض النظر عن مكان وجودك. بالإضافة إلى ذلك، توفر لوحة التحكم الجذابة بصريًا نظرة عامة واضحة وموجزة لجميع مشاريعك، بنقرات قليلة فقط. 📱

وفي الوقت نفسه، ساهمت التحسينات الأخيرة التي أُدخلت على تطبيقه للجوّال، مثل تجربة التكبير/التصغير المحسّنة وميزات قائمة الأعمدة المتقدمة، في جعل التنقل أكثر سلاسة.

Monday.com أفضل الميزات

قوالب متنوعة ومخططات ملونة

موجز للأخبار مع تحديثات من اللوحات المشتركة

طرق عرض متعددة لتحليل البيانات المرئية

تحديد أولويات المهام مع تنبيهات مخصصة

قيود يوم الاثنين

بطء وقت التحميل، وفقًا لبعض المستخدمين

واجهة معقدة للمستخدمين الجدد

تسعير موقع Monday.com

مجاني للأبد (لما يصل إلى مستخدمين اثنين)

(لما يصل إلى مستخدمين اثنين) الأساسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم (لثلاثة مستخدمين كحد أدنى)

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم (لثلاثة مستخدمين كحد أدنى) المعيار: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (بحد أدنى ثلاثة مستخدمين)

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (بحد أدنى ثلاثة مستخدمين) المحترف: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (لثلاثة مستخدمين كحد أدنى)

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (لثلاثة مستخدمين كحد أدنى) المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

6. Smartsheet

عبر: ورقة ذكية Smartsheet هو تطبيق شبيه بجداول البيانات يعمل على تبسيط إدارة المهام والمشروعات من خلال لوحات معلومات مرئية محسّنة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة. يحتوي على مجموعة كبيرة من القوالب القابلة للتخصيص، وهو مثالي لتبسيط سير العمل من خلال الأتمتة.

يتيح لك تطبيق الهاتف المحمول هذا البقاء على اطلاع دائم بمسؤوليات العمل من أي مكان في العالم. تلقَّ التحديثات والإشعارات في الوقت الفعلي وتصرّف بناءً عليها أثناء التنقل للحفاظ على سير العمل. أضف التفاصيل إلى مهامك من خلال تضمين الصور والإشارة إلى موقعك ومسح الرموز الشريطية.

يتفوق التطبيق في تعزيز تعاون الفريق أثناء التنقل، مما يتيح لك عرض التعليقات والرد عليها في الوقت الفعلي، بغض النظر عما إذا كنت تنزه كلبك في حديقة أو تعمل من شاطئ على الجانب الآخر من العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تُعد بوابة العميل في Smartsheet بمثابة مساحة آمنة لمشاركة تفاصيل المشروع مع العملاء. وهي مزودة بجداول زمنية وميزانيات ومراحل رئيسية وتحميل الملفات والتعليق - كل ذلك في حزمة واحدة فعالة.

أفضل ميزات Smartsheet

الوصول إلى الأوراق المباشرة ولوحات المعلومات والتقارير

الاستجابة للتحديثات وطلبات الموافقة في الوقت الفعلي، بغض النظر عن الموقع

قوالب قابلة للتخصيص لتبسيط مهام سير العمل باستخدام الأتمتة

التعاون في المهام الجارية من خلال عرض التعليقات والرد عليها

توفير مساحة آمنة لمشاركة تفاصيل المشروع مع العملاء

نماذج ملائمة للعمل في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

قيود سمارتشيت #### قيود سمارتشيت

ميزات محدودة لتطبيق الهاتف المحمول

إمكانيات محدودة لإعداد التقارير

تسعير سمارتشيت

مجانًا

محترف : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم (لما يصل إلى 10 مستخدمين)

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم (لما يصل إلى 10 مستخدمين) شركة : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (لثلاثة مستخدمين على الأقل)

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (لثلاثة مستخدمين على الأقل) المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Smartsheet

G2 : 4.4/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 14,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

7. مايستر تاسك

عبر ميستر تاسك يعد MeisterTask جوهرة حقيقية عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع على جهاز الأندرويد الخاص بك. حيث تسهل لوحاته العملية على غرار كانبان التعاون وتجعل تغيير حالات المهام أمراً سهلاً للغاية. ما عليك سوى نقل البطاقات التي تمثل المهام والمشاريع إلى المكان المناسب على اللوحة لتعكس التغييرات المطلوبة.

وبفضل الإشعارات في الوقت الفعلي، ستكون دائماً على دراية بمسؤولياتك. وفي الوقت نفسه، يتيح لك المؤقت المدمج في التطبيق المؤقت المدمج تتبع الوقت المستغرق في المهام الفردية والبقاء على اطلاع على المواعيد النهائية القادمة.

يمكنك أنت وفريقك مشاركة الملفات والأفكار والتحديثات في مكان واحد. ولا تنس تدفق الأنشطة الذي يبقي الجميع على اطلاع على المهام المهمة والمواعيد النهائية.

ميستر تاسك أفضل الميزات

إعداد المهام والموارد لتبسيط سير عمل المشروع

يبسّط إدارة المهام باستخدام لوحات كانبان سهلة التنقل

مؤقت مدمج للبقاء على رأس المواعيد النهائية

يسمح بمشاركة الملفات والأفكار والتحديثات والمهام بين أعضاء الفريق

لوحات معلومات قابلة للتخصيص

قيود برنامج MeisterTask

تميل إشعارات الهاتف المحمول إلى البطء

ميزات محدودة مع الباقة الأساسية

تسعير مايستر تاسك

أساسي : مجاني

: مجاني محترف : 6.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 6.50 دولار شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ميستر #### تقييمات ومراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,000+ تقييم)

8. وريك

عبر: وريك Wrike هو تطبيق تخطيط مشاريع غني بالميزات ومعروف بوظائفه المتفوقة وتصميمه سهل الاستخدام. وهو يتميز بلوحة تحكم لإدارة المشاريع قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة ويتفوق في تعزيز تعاون الفريق.

يوفر التطبيق مساحة مخصصة لإنشاء جداول المشروع وتخصيص الموارد وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي. تُمكِّنك رؤيته المحسّنة للمهام من الوفاء بالمواعيد النهائية والميزانيات الخاصة بالمشروع باستمرار. علاوةً على ذلك، تعمل إمكانيات الأتمتة التي توفرها الأداة على تبسيط رسائل البريد الإلكتروني والمهام، مما يتيح لك التركيز على المهام الهامة التي تتطلب منك التركيز على المهام الحرجة التي تتطلب منك اهتمامك.

أفضل ميزات Wrike

متابعة تقدم المشروع والمواعيد النهائية

أتمتة رسائل البريد الإلكتروني والمهام لتبسيط سير العمل

يكيّف لوحة تحكم إدارة مشروعك لتناسب احتياجاتك

يحسن العمل الجماعي مع فعالية أدوات التعاون قيود Wrike

بطء تحميل الصفحات

منحنى التعلم الحاد

تسعير Wrike

مجاني للأبد

الفريق : 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم شركة : 24.80 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 24.80 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

G2 : 4.2/5 (أكثر من 3000 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

9. بوديو

عبر بوديو Podio هو أداة متعددة الاستخدامات تسمح لك بالتوفيق بين مشاريع متعددة دون عناء مع نظرة عامة واضحة تمامًا لجميع المهام المرتبطة بها. تخيل أن يكون لديك لوحة تحكم قوية تسهل عليك تصور حالات المهام والتسليمات الجارية - تطبيق Podio يجعل ذلك حقيقة.

ما يجعل Podio استثنائيًا هو واجهته سهلة الاستخدام التي تتميز بتدفقات الأنشطة والتقويمات لسير عمل سلس. يمكنك أيضًا الحصول على إشعارات في الوقت الفعلي حتى لا يفوتك أي عنصر عمل مهم.

يتيح لك التطبيق إمكانية الوصول إلى أي محتوى متعلق بالعمل من جهازك المحمول بكل سهولة، سواء كانت ملاحظات من آخر اجتماع لك أو ملخصات التصميم المتعلقة بمشروعك الجاري.

بوديو أفضل الميزات

تصور حالات المهام وتقدم المشروع بكل سهولة

إشعارات في الوقت الفعلي وتدفقات الأنشطة والتقويمات

الوصول بسهولة إلى المحتوى من مساحات عمل Podio الخاصة بك على جهاز Android الخاص بك

إمكانات تكامل غنية، بما في ذلك إمكانات مخصصة من خلال واجهة برمجة التطبيقات

مجموعة واسعة من الإضافات، من مخططات جانت إلى أدوات تتبع الوقت

قيود Podio

أوقات استجابة بطيئة

منحنى التعلم للتخصيصات

تسعير بوديو

مجاني للأبد

بالإضافة إلى : 11.20 دولار شهريًا

: 11.20 دولار شهريًا قسط: 19.20$/شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

بوديو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

10. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعي يتمحور العمل الجماعي حول ضمان التعاون الخالي من الاحتكاك والالتزام بالموعد النهائي وإنجاز المشروع بنجاح، حتى عندما تكون بعيداً عن مكان عملك المعتاد. يحتوي تطبيق Android هذا على ميزات غنية للتعاون في الوقت الفعلي، وإدارة عبء العمل والموارد، وتتبع الوقت، وغير ذلك الكثير.

يسمح لك تطبيق Teamwork على الهاتف المحمول بمراقبة تقدم مشروعك عن كثب باستخدام لوحات المعلومات والتقويمات والمعالم الرئيسية وخيارات عرض المهام المختلفة مثل اللوحات والقوائم. وبفضل القدرة على قراءة الرسائل والرد عليها، والاطلاع على أحدث أنشطة المشروع، وتحميل الملفات والصور مباشرةً من جهازك المحمول، يمكنك البقاء على رأس مهامك مع الاستمتاع بمرونة العمل عن بُعد.

أفضل ميزات فريق العمل الجماعي

مراقبة مهام المهام والتقدم المحرز

عبء العمل وتتبع الوقت وأدوات التعاون

تمكين الردود على التعليقات والإشعارات

حساب الساعات القابلة للفوترة وإنشاء فواتير العميل

قيود العمل الجماعي

تطبيق جوال دون المستوى

خيارات محدودة مع الباقة المجانية

تسعير العمل الجماعي

مجاني للأبد

بداية 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم تقديم : 9.99$/شهرًا لكل مستخدم

: 9.99$/شهرًا لكل مستخدم تنمو : 19.99$/شهرًا لكل مستخدم

: 19.99$/شهرًا لكل مستخدم النطاق: متاح عند الطلب

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات فريق العمل الجماعي

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

اختر رفيقك في إدارة مشاريع الأندرويد بحكمة

كما رأينا، يجب أن يسمح لك تطبيق إدارة المشاريع القوي الذي يعمل بنظام أندرويد بإدارة المهام بسلاسة والتعاون مع فريقك أينما كنت، طالما كان لديك جهازك المحمول وإمكانية الوصول إلى الإنترنت.

ولكن إذا كنت تبحث عن حل شامل يغطي جميع جوانب إدارة المشاريع، فإن تطبيق ClickUp يتميز بميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول إدارة المستندات، وعالم من إمكانيات التكامل. تنزيل تطبيق ClickUp على نظام أندرويد مجانًا واختبر كفاءة ومرونة غير مسبوقة في إدارة مشاريعك! 🌻