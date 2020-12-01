20 سببًا لا يحتاج إلى تفكير لاختيار ClickUp على أسانا

البحث عن البعض بدائل أسانا الرائعة ?

بالتأكيد، يحتوي Asana على بعض الميزات الرائعة، وهو برنامج لائق أداة جيدة لإدارة المشاريع لتنظيم المهام الأساسية.

ولكنها محدودة إدارة المهام وهو ما يمثل مشكلة بالنسبة لمعظم الفرق التي تحتاج إلى التعاون. ببساطة، نحن نعتقد أن Asana لا يمتلك ما يكفي من الميزات الرئيسية التي يمكن أن تساعدك في إدارة المشروع من البداية إلى النهاية

لهذا السبب تبحث العديد من الفرق عن بديل، مثلك تمامًا!

ولكن، عندما يتعلق الأمر بـ أفضلها، لا تبحث عن بديل آخر غير ClickUp.

ClickUp هو أداة لإدارة المشاريع التي تحتوي على العديد من الميزات سهلة الاستخدام التي تتفوق على أسانا على عدة جبهات

_غير مقتنع؟

_لا تقلق، نحن لسنا مجرد كلام ولا عرض!

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على 20 سببًا يجعلك تنتقل إلى ClickUp من أسانا.

لنبدأ العمل!

20 سببًا لا تحتاج إلى تفكير لاختيار ClickUp كبديل لـ Asana

1. بديل مجاني للأبد

أسانا هي أداة مجانية لإدارة المشاريع، ولكن هناك مشكلة كبيرة.

قيود أسانا

معظم الميزات المفيدة حقاً في Asana هي جزء من الباقة المدفوعة. بالإضافة إلى أن الباقة المجانية تسمح فقط بـ 15 مستخدمًا فقط لكل فريق. لذلك إذا كنت تريد حقًا استخدام Asana بفعالية، فسيتعين عليك الدفع... كثيرًا.

يبدأ السعر من 10.99$ لكل مستخدم شهريًا مما يجعلها واحدة من أغلى أدوات إدارة المشاريع.

إذا كان لديك 20 شخصًا في فريقك، فأنت بحاجة إلى إنفاق أكثر من 200 دولار شهريًا لإدارة المشروع فقط!

هذا لأنه هو، هومر

ميزة النقر فوق الميزة

لدى ClickUp خطة مجانية أفضل.

_لماذا؟

ClickUp هي برنامج إدارة المشاريع مع إلى الأبد خطة مجانية مع مشاريع غير محدودة و عدد غير محدود من المستخدمين. وتوفر النسخة المجانية جميع الميزات التي تحتاجها معظم الشركات الصغيرة!

وحتى إذا كنت ترغب في الترقية والحصول على المزيد من السعة التخزينية والوصول إلى التقارير واستخدامات غير محدودة للحقول المخصصة، فإن السعر يبدأ من 5 دولارات للمستخدم .

أنت توفر 50% مما ستدفعه مقابل Asana. _شاهد الأسعار في ClickUp!

2. شركة واحدة، أداة واحدة لتسلسل هرمي أفضل

تنسى معظم أدوات إدارة المشاريع حقيقة واحدة بسيطة: الناس لديهم أنماط إنتاجية مختلفة.

إذا كنت مثل معظم الشركات، فإن العاملين في مشروعك يستخدمون جيرا بينما يستخدم موظفو التسويق والمبيعات لديك شيئًا آخر تمامًا؛ Asana أو Trello أو Basecamp أو أيًا كان. مقارنة Asana و JIRA مع ClickUp !

يمكن أن يصبح هذا مربكًا للغاية عندما يعمل فريقان أو أكثر معًا في مشروع واحد، مثل إطلاق الميزة .

نحن لا نريد أن يتحول فريقك_ إلى مجموعة من المجانين أليس كذلك؟

المنتج فرق المبيعات والتسويق سيحتاجون إلى التعاون، وإليك ما سيحدث:

ستهدر الفرق المختلفة الكثير من الوقت في إعادة إنشاء بعض المشاريع والمهام في أدواتهم الخاصة

لن تكون هناك نظرة عامة موحدة واحدة موحدة للمشروع بأكمله يمكن للمديرين التنفيذيين تتبعها

وبالتالي، سيكون هناك المزيد من الأسئلة: الاجتماعات، وتبادل البريد الإلكتروني، وكل تلك الأسئلة ثغرات التواصل التي تكرهها فقط! 😠

التحديات على المستوى الفردي

تذكر أن تأخذ بعين الاعتبار أساليب الإنتاجية المختلفة التي يتبعها أعضاء الفريق.

على سبيل المثال، لنفترض أن مدير مشروعك يحب أدوات إدارة المشاريع الرشيقة ، لكن نهج Agile ليس من اختصاصك.

وإذا كنت مجبرًا على اتباع نهج إدارة المشروع الذي لا تحبه، فسيؤدي ذلك إلى أمرين

ستبدأ في استخدام أداة أخرى بسيطة لإدارة المشروع خاصة بك. بشكل أساسي نسخ كل مهمة يدويًا من إحداهما إلى الأخرى وإضاعة الوقت

أو ستهمل استخدام أداة الإدارة "الرسمية". لن يتم تحديث حالات المشروع بانتظام، وسيتأثر التواصل بين أعضاء الفريق

قيود أسانا

مع وجود طرق عرض محدودة للاختيار من بينها، لا توفر لك Asana مرونة كاملة لأي نوع من العمل مثل ClickUp.

يتضمن التسلسل الهرمي في Asana الفرق، والمشاريع، والمهام، والمهام الفرعية، والمحافظ، والمحافظ المتداخلة. على الرغم من أن هذا قد يبدو وكأنه الكثير من الطبقات، إلا أنه ليس من السهل رؤية تمثيلات مرئية تتجاوز المستوى الأول من التداخل.

يجب أن يمنحك بديل Asana طبقات مرئية للغاية للتنظيم. لماذا؟ قد تحتاج إلى إنشاء وحدات عمل وأقسام قد تكون متصلة ولكنها تحتاج إلى بعض الفصل مثل ClickUp.

ميزة ClickUp

من الأسباب الأخرى التي تجعل ClickUp أفضل بديل لـ Asana هو أن ClickUp طرق عرض متعددة للمشروع . كما يتيح لك التبديل بين طرق العرض بنقرة واحدة فقط.

مع أكثر من 10 طرق عرض للاختيار من بينها، يمكنك دائمًا عرض مشاريعك بالطريقة التي تريدها!

النقر فوق التسلسل الهرمي يتصدر الحزمة مع القدرات الأكثر شمولاً:

إليكم التسلسل الهرمي لـ ClickUp فرق العمل > المساحات > المشاريع > القوائم > المهام > المهام الفرعية

_انظر كم هو رائع؟

يمكنك حتى مقارنة كيف أن جميع أنظمة إدارة المشاريع الرائدة كيف يتم إعدادها.

كانت نقطة ضعف Asana هنا تمثل عائقاً كبيراً لمؤسسينا قبل إنشاء ClickUp، وهي أحد العوامل الرئيسية الدافعة لوجود شركتنا.

لقد واجهنا مشاكل في التوسع بالإضافة إلى عدم وجود اتساق في كيفية عملنا حول هيكلها. كان لدينا مشاريع للميزات والأشخاص والمشاريع المتراكمة وما إلى ذلك دون وجود حاويات متسقة.

يوفر التسلسل الهرمي لـ ClickUp للفرق إدارة محسّنة لسير العمل، حيث سيكون لكل عملك مكان، مما يتيح لك أن تكون دقيقًا بقدر ما تحتاج إليه.

ClickUp مشاهدات متعددة تجعل منه أيضًا نظامًا رائعًا لتتبع المشكلات.

مع طرق عرض ClickUp المصممة خصيصًا و لوحات المعلومات ، يمكن للفرق اكتشاف عقبات المشروع قبل أن تتحول إلى مشاكل حقيقية.

دعنا نلقي نظرة:

مشاهدات متعددة عرض اللوحة

9. الفلاتر المحفوظة

_ هل سئمت من البحث عن نفس المهام أو حالات المشروع مراراً وتكراراً؟

لو كان بإمكانك فقط لعب لعبة ماركو بولو مع مهامك!

لا تقلق، إليك ما هو أفضل من ذلك! 😉

قم بتصفية قائمة مهامك حسب الأولوية وتاريخ الاستحقاق والحقل المخصص وغير ذلك، ثم احفظ طريقة العرض هذه للعودة إليها مرارًا وتكرارًا.

قيود أسانا

باستخدام Asana، يمكنك حفظ الفلاتر لعروض القائمة واللوحة والجدول الزمني والتقويم. مع ClickUp، يمكنك حفظ عوامل التصفية الخاصة بك لأي طريقة عرض!

ميزة #### ميزة ClickUp

في ClickUp، يمكنك تطبيق نفس المرشحات المحفوظة لجميع طرق العرض الخاصة بك، من القائمة إلى الخريطة وما بعدها! يمكنك حفظ أي مرشح كقالب وتطبيقه على أي طريقة عرض من اختيارك.

٪ / href/ https://docs.clickup.com/features/saving-filters انظر كيف تعمل المرشحات المحفوظة في ClickUp! %/%href/_

10. تتبع الوقت

إذا كنت تتبع الوقت في مهامك لمدير أو لعميل، فسيتعين عليك استخدام تكامل إضافي في Asana.

قد يكون لديك تكامل مفضل مثل الحصاد أو Everhour (والتي يمكنك استخدامه في ClickUp أيضًا!) لاستخدامها في Asana، ولكن ليس لديهم إمكانية تتبع الوقت الأصلي.

قيود أسانا

مع عدم وجود تتبع أصلي للوقت، يجب عليك تحميل وتثبيت مكون إضافي آخر، مما يمنح فريقك فريقًا آخر لاستخدامه. قد لا يستخدم فريقك بأكمله نفس الأداة.

ونتيجة لذلك، سيشعر فريقك بما يلي:

ميزة النقر فوق الميزة

مع ميزة ClickUp الأصلية مؤقت عالمي يمكنك بدء وإيقاف تتبع الوقت من أي جهاز كمبيوتر قمت بتسجيل الدخول إليه.

اختر أن يكون المؤقِّت في الوضع المصغر، حتى لا تنسى الضغط على إيقاف بمجرد الانتهاء. إذا أردت اختبار مهاراتك في تعدد المهام، يمكنك الانتقال بين المهام بالنقر على إدخال مهمة سابقة.

وإذا كنت تريد أن تصبح أكثر دقة وذكاءً، فيمكن لمستخدمي Business + تتبع الوقت دون تحديد مهمة.

الإنتاجية أولاً، التفاصيل لاحقاً 👋 تعرف على المزيد حول كيفية عمل تتبع الوقت في ClickUp .

وإذا كنت تبحث عن ميزة لا تراها، يمكنك التصويت للميزات التي تريد أن تراها.

12. المشاركة والخصوصية

أصبحت المشاركة والخصوصية أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى.

تحتاج الشركات إلى ضمان حصول الأشخاص المعنيين على البيانات ذات الصلة لمنع اختناق المعلومات المميزة أو تسريبها.

فكّر في المشاركة والخصوصية كأبطال خارقين موجودين لحماية شركتك من أي شيء آخر!

قيود أسانا

لن تسمح لك أسانا بإخفاء المهام الخاصة داخل مشروع عام. هذا مهم حقًا إذا كنت تريد التحكم في من يمكنه رؤية ماذا بالضبط من خلال طرق العرض المشتركة الخاصة بك!

ميزة ClickUp ميزة

يتيح لك ClickUp جعل أي مهمة خاصة بغض النظر عن القائمة أو المشروع الموجود فيه.

_هل لديك قائمة كاملة بالمهام التي يجب أن تكون خاصة؟

لا مشكلة.

باستخدام ClickUp، يمكنك أن تكون كبيراً أو صغيراً كما تريد، بدءاً من المهام الخاصة وصولاً إلى المساحات الخاصة.

13. وضع عدم الاتصال

إذا كنت أنت أو فريقك تسافر كثيراً، فيجب أن يحتوي برنامج إدارة المشاريع الذي تختاره على نوع من الوظائف غير المتصلة بالإنترنت.

قيود أسانا

_ هيوستن، لدينا مشكلة!

لا يمكن الوصول إلى وضع عدم الاتصال بالإنترنت في Asana إلا من خلال تطبيقات Asana لنظامي Android وiOS. إن الاقتصار على جهازك المحمول للعمل دون اتصال بالإنترنت ليس مثاليًا لمعظم الفرق.

ميزة ميزة النقر على زر الاتصال

باستخدام ClickUp، يمكنك العمل دون اتصال بالإنترنت من أي مكان وعلى أي جهاز (نعم، حتى على الكمبيوتر المحمول أثناء ركوبك مع أوبر!) تظل مهامك متزامنة بمجرد اتصالك بالإنترنت. وضع عدم الاتصال بالإنترنت متاح لـ

الويب

سطح المكتبiOS !

هذا ليس هذا هو الحال مع ClickUp.

ClickUp هو _أسرع منافس لـ Asana نموًا لأن واجهة المستخدم البديهية الخاصة به مصممة من قبل أشخاص يفهمون حقًا الفروق الدقيقة في تعاون الفريق وإنتاجيته.

هل أنت مقتنع، ولكنك ما زلت بحاجة إلى استخدام Asana؟

يمكنك دمج ClickUp مع أسانا وإنشاء المهام كلما تمت إضافتها أو تحريرها في Asana. سيساعدك هذا على العمل مع الأقسام في مؤسستك التي قد لا تزال تستخدم Asana.

وعندما تريد أخيرًا التبديل إلى حل إدارة المشاريع في ClickUp، فقط قم باستيراد جميع بياناتك من Asana إلى ClickUp . احصل على ClickUp مجانًا وأوقف بحثك لاستبدال Asana اليوم.

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