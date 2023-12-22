الأهداف قصيرة الأجل مقابل الأهداف طويلة الأجل (أمثلة، أسئلة وأجوبة)

لا تنجز الأمور من تلقاء نفسها.

وبغض النظر عما تريد تحقيقه، عليك أن تضع أهدافًا قصيرة وطويلة الأجل على حد سواء لتحقيق أي شيء.

وفهم عملية تحديد الأهداف سيساعدك أيضًا في الإجابة على الوظيفة أسئلة مقابلات العمل مثل "أين ترى نفسك بعد خمس سنوات؟

ولكن مهلاً، ما الفرق بين الأهداف قصيرة الأجل والأهداف طويلة الأجل؟

ولماذا يجب أن تضع كلاهما؟

في هذه المقالة، سنقارن بين الأهداف قصيرة الأجل والأهداف طويلة الأجل، وسنشارك بعض الأمثلة على الأهداف المهنية والنصائح حول وضع أهداف مهنية قابلة للتحقيق. سنجيب أيضاً على الأسئلة الشائعة حول الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

الأهداف: قصيرة أو طويلة، ها نحن قادمون! [ ]( https://clickup.com/events/vision-to-victory-summit?utm مصدر=قابلللتغيير&utm_medium=راية&utm_campaign=bl-13-03-24-gl-v2v-on-demand-banner-banner&utm_medium_medium=لا-مقدم&utmcontent=v2operationalvisibilityblogcta)

ما هي الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل؟

عند تحديد الأهداف، عليك التفكير في الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

أ. ما هو الهدف قصير المدى؟

الهدف قصير المدى هو شيء ترغب في تحقيقه في المستقبل القريب.

ما هي الأهداف قصيرة الأجل؟

هي احتياجات قصيرة الأجل يمكنك تحقيقها اليوم أو هذا الأسبوع أو هذا الشهر أو حتى هذا العام. على سبيل المثال، يمكنك تحديد هدف مهني مثل إكمال دورة تدريبية لتعزيز المهارات أو هدف ادخاري قصير الأجل مثل تخصيص مبلغ من المال لصندوق للطوارئ.

كما يمكن أن تكون الأهداف قصيرة الأجل بمثابة خطوات تمهيدية أو خطوات قابلة للتنفيذ للوصول إلى هدف طويل الأجل في المستقبل.

يشبه الأمر الركض بسرعة من المستوى الثاني على جهاز المشي للوصول إلى سرعة المستوى السادس في نهاية المطاف.

ابدأ بالسرعة السادسة، وقد يكون هدفك النهائي هو الوصول إلى مستوى الطوارئ. ـ

ضع أهدافًا قصيرة المدى وراقب نفسك وأنت تتقدم لتحقيق تلك الرؤى التي تغير حياتك. 💃

ب. ما هو الهدف طويل المدى؟

الهدف طويل المدى هو الشيء الذي ترغب في تحقيقه في المستقبل البعيد ويستغرق المزيد من الوقت والتخطيط والصبر. لا يمكنك أن تنجزه في أسابيع قليلة وتنفض الغبار عن يديك؛ فقد تحتاج إلى عشر سنوات.

وعادةً ما تتكون هذه الأهداف من عدة أهداف صغيرة أو خطوات، ولهذا السبب من المهم تحديد الأهداف قصيرة المدى إلى جانب خطتك طويلة المدى.

يمكنك القول أن الأهداف طويلة المدى تستخدم عادةً لدعم أهدافك قصيرة المدى.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون هدفك طويل الأجل هو إنشاء عملك الخاص، أو هدف الادخار لحساب تقاعدك، وما إلى ذلك.

_انظر كيف أن كل واحد منها بمثابة هدف كبير، أو رؤية طويلة الأمد، تمنحك إحساساً بالاتجاه في الحياة؟

من المؤكد أن الأهداف طويلة المدى قد تبدو مربكة أو حتى مستحيلة في بعض الأحيان. ولكن عندما تتابع كل هدف قصير المدى على طول الطريق، ستصل في النهاية إلى هدفك. 💪

ماذا عن الهدف الذي ليس قصيرًا أو طويلًا بما فيه الكفاية؟

يمكنك تقسيم أهدافك إلى ثلاثة أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى

يأتي الهدف المتوسط أو المتوسط أو متوسط المدى عندما تحتاج إلى حل وسط بين الأهداف القصيرة والطويلة المدى.

في حين أنه يمكنك عادةً تحقيق الأهداف متوسطة المدى بين ستة أشهر إلى أقل من خمس سنوات، إلا أن الأمر قد يختلف من شخص لآخر ومن هدف لآخر.

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الأهداف قصيرة المدى مقابل الأهداف طويلة المدى

ما هو الفرق بين الأهداف قصيرة الأجل والأهداف طويلة الأجل؟

يتمثل الفرق الرئيسي بين الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل في أن الأهداف طويلة الأجل تميل إلى توجيه الاتجاه والاستراتيجية بينما الأهداف قصيرة الأجل مرتبطة بوضعك الحالي وتميل إلى أن تكون أسهل في التحقيق. وبالطبع، فإن الفرق الأكثر وضوحًا هو مقدار الوقت والموارد اللازمة لتحقيق كل منهما.

دعنا نقارن بين الأهداف طويلة الأجل والأهداف قصيرة الأجل لتحديد بعض الاختلافات الرئيسية.

1. الاستراتيجية

في جوهرها، الهدف طويل الأجل هو هدف استراتيجي.

تحتاج إلى إجراء تغييرات صغيرة في حياتك اليومية لتحقيقها.

لهذا السبب عليك تقسيم الهدف طويل الأجل إلى أهداف أصغر يمكن التحكم فيها والتأكد من وجود نوع من التذكير لتحقيقها.

إن الأهداف طويلة المدى هي اختبار لحافزك ومثابرتك، وغالباً ما ستواجه عقبات كبيرة في طريقك.

من ناحية أخرى، الأهداف قصيرة المدى تحتاج إلى استراتيجيات لها علاقة أكثر بأدائك الحالي. ستبني استراتيجيتك في المقام الأول على مدى اقترابك من تحقيق هدفك النهائي.

2. عدد الأهداف

عادة، يمكن أن يكون لديك هدفان أو ربما ثلاثة أهداف طويلة المدى في ذهنك. وعادةً ما تكون صورة كبيرة ويمكن أن تكون هدفًا مهنيًا أو ماليًا أو هدفًا شخصيًا. ولكن ليس الكثير.

إذا كان لديك الكثير من الأهداف طويلة المدى، ستشعر بالإرهاق والإرهاق. 😓

صديقك الموثوق به، القهوة، لن يساعدك أيضًا.

ومع ذلك، نظرًا لقصر مدتها، يمكنك التركيز على أهداف متعددة قصيرة المدى في نفس الوقت. ويمكنك سحقهم جميعًا، واحدًا تلو الآخر!

إليك جدول مفيد سيساعدك على تصور الفرق بين الأهداف طويلة وقصيرة المدى.

أهداف قصيرة المدى أهداف طويلة المدى الأهداف قصيرة المدى ترتبط عادةً بأدائك ووضعك الحالي. الأهداف طويلة الأجل مرتبطة بشكل كبير بمهمتك واستراتيجيتك يمكن أن يكون لديك العديد من الأهداف قصيرة المدى في فئات متعددة تعمل في وقت واحد. من المحتمل أن يكون لديك عدد محدود من الأهداف طويلة الأجل. من المحتمل أن تقاس الأهداف قصيرة المدى بالأسابيع أو الأشهر أو الأرباع. يمكن قياس الأهداف طويلة المدى بالسنوات وقد يكون لها جدول زمني غير محدد. من الأسهل بكثير تحقيق الأهداف قصيرة المدى لأنه يمكنك رؤية التقدم المحرز بسهولة. الأهداف طويلة المدى صعبة وتتطلب الصبر حيث لا يوجد مردود فوري واضح. لأن الأهداف قصيرة المدى لها مواعيد نهائية أوضح وأقرب، فهي غير مرنة إلى حد ما. نظرًا لأن الأهداف طويلة المدى لها جدول زمني أوسع، فإنها تتأثر بسهولة بظروف الحياة أو تغير الشغف.

مكافأة: هل أنت مهتم بتتبع أهدافك رقميًا؟ اقرأ دليلنا على

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أمثلة على الأهداف المهنية قصيرة المدى وطويلة المدى

الهدف الوظيفي هو هدف تسعى لتحقيقه في حياتك المهنية.

وهو يرسم صورة واضحة لما تريد تحقيقه. ستفهم أيضًا كيفية الوصول إلى هناك.

دعنا نستكشف بعض الأمثلة على الأهداف القصيرة والطويلة الأجل لحياتك المهنية:

أ. ما هي بعض الأهداف المهنية قصيرة المدى؟

الأهداف قصيرة المدى لحياتك المهنية لها نتائج محددة يمكنك البدء في تحقيقها في غضون شهرين إلى سنة. يمكن أن تكون جزءًا من مخطط كبير أو أهدافًا قائمة بذاتها لتعزيز حياتك المهنية. إليك العديد من الأهداف قصيرة المدى:

1. تعلم مهارة جديدة

تعلم مهارة جديدة يمكن أن يكون هدفًا مستمرًا. تحتاج إلى مواكبة متطلبات الصناعة واختيار مهارات محددة لمهنتك.

إذا كنت أخصائي تغذية غير ملم بتدريبات القوة، يمكنك أن تصبح مدرباً معتمداً.

_شخص يعرف طعامه وتدريباته؟

ستكون سيرتك الذاتية مضاءة. 🔥

2. إنشاء موقع إلكتروني احترافي

إن وجود بصمة رقمية قوية أمر بالغ الأهمية للنجاح المهني، وإطلاق موقع إلكتروني هو أحد أفضل الأهداف قصيرة المدى.

ذلك لأن صاحب العمل أو العميل المحتمل قد يبحث عنك على الويب لمعرفة المزيد عنك وعن عملك. تماماً مثلما بحثنا جميعاً عن أنفسنا على جوجل في وقت ما أو آخر. 😛

وأنت تريد أن يجدك الناس، أليس كذلك؟

إذن إنشاء موقع ويب لـ

تسليط الضوء على مهاراتك ومشاريعك السابقة

تأسيس نفسك كعلامة تجارية

استهداف العملاء وأصحاب العمل المناسبين

إذا كنت مدرب لياقة بدنية، فأنشئ مدونة لياقة بدنية أو شارك مقاطع الفيديو الخاصة بك على قناة يوتيوب. سيضع هذا اسمك أمام الجمهور المناسب.

3. تحسين الإنتاجية

أحد الأهداف المهنية الأكثر وضوحًا هو تحسين جودة عملك ، وكميته ، و كفاءته .

تعتمد هذه المقاييس على مهنتك وشركتك. ولكنها عادةً ما تتضمن زيادة رضا العملاء، وتسليم المشاريع في المواعيد المحددة، وتقليل نفقات الشركة.

اعمل على هذه المقاييس طوال اليوم، كل يوم، وقد تحوّل هدفك طويل الأجل للترقية إلى هدف قصير الأجل. 🎉

ب. ما هي بعض الأهداف المهنية طويلة الأجل؟

الهدف الوظيفي طويل الأجل أوسع نطاقاً من الهدف قصير الأجل. فبعضها ليس له جدول زمني محدد على هذا النحو وقد يستغرق عدة سنوات لإكماله.

إليك بعض الأمثلة:

1. الحصول على شهادة

التخرج من إحدى الجامعات و الحصول على درجة البكالوريوس يمكن أن يكون أول هدف طويل الأجل تحدده لتأمين حياتك المهنية. سوف تحديد مسارك المهني وتعيين المبتدئين، والراتب، وما إلى ذلك.

تأكد من حصولك على تلك الدرجة العلمية واستعد للذهاب إلى أماكن أخرى!

2. احصل على ترقية

الحصول على ترقية هو هدف مهني شائع على المدى الطويل.

قد يستغرق الأمر سنة أو أكثر للحصول على ترقية. ومع ذلك، فإننا جميعاً نرغب في الحصول على هذا الشرف الذي يدل على أدائنا الرائع وأخلاقيات العمل.

والأهم من ذلك: راتب كبير قادم! 💰

3. قم ببناء شبكتك

لكي تنجح في أي مهنة تحتاج إلى بناء شبكة علاقاتك.

يمكنك التواصل مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل وقادة الصناعة من خلال بوابات مثل LinkedIn وTwitter وما إلى ذلك، أو مقابلة المزيد من الأشخاص الذين لديهم خلفيتك في اللقاءات المهنية أو المؤتمرات أو الخلوات.

_ذكاء، أليس كذلك؟

بناء شبكة علاقات سيساعدك:

البقاء على اطلاع على أحدث اتجاهات الصناعة

جس النبض في سوق العمل

مقابلة المرشدين والشركاء والعملاء المحتملين

والأهم من ذلك، يمكن للأشخاص في شبكتك أن يكونوا مناصرين لك عندما تبحث عن وظيفة.

أو حتى أفضل من ذلك، قد يفتح لك الباب أمام جميع إمكانيات ريادة الأعمال في المستقبل. 💼

تفقد المزيد_ أمثلة على الأهداف المهنية لفكرة أفضل.

كيفية وضع أهداف مهنية قصيرة الأجل وطويلة الأجل

يعتمد تحديد الأهداف طويلة وقصيرة الأجل على ما هو مهم بالنسبة لك وما يمكن أن يفيدك في تطورك المهني.

فيما يلي ثلاث نصائح حول كيفية تحديد أهدافك المهنية القصيرة والطويلة الأجل:

1. ضع أهدافاً محددة وقابلة للقياس

لنفترض أن هدفك هو أن تكون سعيداً.

هذا ليس هدفاً محدداً.

السعادة بالنسبة لك قد تكون ترقية. 😎

بالنسبة لشخص آخر، قد تكون بالنسبة لشخص آخر مغادرة العمل مبكراً يوم الجمعة. 🍸

عندما تقوم بإنشاء الأهداف، هذا هو السبب في أنك تحتاج إلى التأكد من أن كل هدف هو هدف محدد.

أفضل طريقة للقيام بذلك هي الإجابة على أسئلة "و" الثلاثة:

ماذا أريد تحقيقه؟

أريد تحقيقه؟ لماذا أريد تحقيق هذا الهدف؟

أريد تحقيق هذا الهدف؟ متى أريد تحقيق هذا الهدف؟

يجب أن يكون الهدف أيضًا هدفًا قابلًا للقياس.

_كيف؟

اطرح على نفسك أسئلة مثل

ما هو الإطار الزمني لتحقيق الهدف؟

ما هو مؤشر التقدم؟

كيف سأعرف ما إذا كنت قد حققت هدفي؟

لست متأكداً كيف تختلف الأهداف عن الغايات؟

_ألقِ نظرة على الأهداف مقابل الغايات المقارنة.

2. كن واقعيًا

يجب أن تكون أهدافك في حدود إمكانياتك.

لا يمكنك أن تقول: "أريد أن تحصل كل منشورات مدونتي على 500 تعليق"، خاصةً عندما تكون في البداية. سيؤدي ذلك إلى إعدادك للفشل.

بدلاً من ذلك، ضع الأهداف الأسبوعية يمكنك تحقيقها، مثل "سأسعى إلى الحصول على 1-10 تعليقات كل أسبوع."

الأهداف الواقعية أكثر قابلية للتحقيق، وعندما تكملها ، ستشعر بالإنجاز. سيجعلك ذلك متحمسًا للمضي قدمًا.

3. كن مرنًا وإيجابيًا

العقبات مجرد جزء من الحياة. لا تدع ذلك يخرجك عن المسار الصحيح.

بدلاً من ذلك، عدّل أهدافك وفقًا لذلك وتمسك بـ موقف إيجابي.

المثابرة والتفاؤل هما وصفة للنجاح.

كيفية إدارة الأهداف قصيرة وطويلة الأجل ## كيفية إدارة الأهداف قصيرة وطويلة الأجل

ClickUp هي واحدة من الأعلى تصنيفًا أدوات الإنتاجية التي تمكّن كل فرد وشركة لتحديد وتحقيق أهدافهم طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل.

إليك كيف يساعدك ClickUp على القيام بذلك:

1. الأهداف الأهداف في ClickUp يتيح لك البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك بجداول زمنية واضحة,

OKRs (الأهداف والنتائج الرئيسية)، والتتبع التلقائي للتقدم المحرز.

استخدمه لتحديد أهداف عالية المستوى ثم تقسيمها إلى أهداف يمكن التحكم فيها.

يمكن أن يحتوي الهدف (الهدف الأصغر) على OKRs التي يمكنك تتبعها في شكل أرقام أو أموال أو مهام أو بيانات صواب/خطأ.

اضرب كل هدف وتصور تقدمك نحو إكمال الهدف!

تحديد أنواع الأهداف في خاصية الأهداف في ClickUp

عرض التقدم المحرز في مجلد أهداف ClickUp

**_تريد أن تتفوق في OKRs الخاصة بك؟

_تحقق من

/مرجع/ /مدونة؟ ص=9018 بعض أمثلة OKR */%/href/

وهذه القائمة من أفضل برامج OKR !

2. عرض مخطط جانت البياني مخطط جانت البياني لـ ClickUp تتيح لك ميزة إنشاء جدول زمني محدد لأهدافك قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

يمكنك استخدامه لـ

جدولة المهام أو الأهداف

تحريكها لإعادة ترتيبها باستخدام وظيفة السحب والإفلات

تصور وإدارة التبعيات

إدارة التبعيات في طريقة عرض مخطط جانت في ClickUp

راجع دليلنا الإرشادي على_% كيفية استخدام ClickUp لتحديد الأهداف لفريقك .

الأسئلة الشائعة حول الأهداف قصيرة المدى وطويلة المدى

_هل تريد المزيد من الإجابات حول الأهداف؟

يجب أن تساعدك هذه الأسئلة الشائعة:

1. ما هي الأهداف الذكية؟

صيغة SMART هي اختصار صغير لطيف لمساعدتك في تحديد هدف جيد. إنها مفيد لتحديد أهداف SMART بسبب التفكير فيها.

A سمارت ز o يجب أن يكون

م ممحدداً: تحديد النتيجة المرجوة بعبارات واضحة ومحددة

ممحدداً: تحديد النتيجة المرجوة بعبارات واضحة ومحددة م قابلة للقياس: يجب أن تكون قابلة للقياس بمعايير محددة مثل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والمعالم الرئيسية حتى تتمكن من تتبع النجاح

قابلة للقياس: يجب أن تكون قابلة للقياس بمعايير محددة مثل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والمعالم الرئيسية حتى تتمكن من تتبع النجاح قابلة للتحقيق: واقعية وفي حدود الإمكانات

ذات صلة بالموضوع: متزامنة مع أهداف عملك ويجب أن تضيف إلى مخططك الكبير

مموقوتة: في الوقت المناسب: أن يكون لديك جدول زمني محدد، بما في ذلك تاريخ البدء والتاريخ المستهدف

المكافأة: اطلع على هذه

_/مرجع/ /مدونة؟ ص=41834 أهداف الموارد البشرية الذكية *%/href/_

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2. ما هي بعض الأمثلة على الأهداف قصيرة وطويلة الأجل للأعمال التجارية؟

فيما يلي بعض الأهداف قصيرة الأجل الشائعة أهداف العمل :

تعيين محدد نتائج المبيعات الجيدة و أهداف التسويق تقليل النفقات اليومية

تنفيذ استراتيجية تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تحسين خدمة العملاءتحسين تقارير المبيعات _مثل ClickUp حتى تتمكن من تتبعها وتصور التقدم المحرز؟

يمكنك إدارة المشاريع و إلى-دوس ، وخطط لأهدافك قصيرة الأجل وطويلة الأجل على منصة واحدة.

حدد بعض الأهداف الثابتة مع انقر فوق مجانًا للتوقف عن الحلم بما تريده والبدء في العمل في الاتجاه الصحيح. 😜