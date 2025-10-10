كيفية اختيار مساعدات الكتابة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى

تنفق معظم فرق المحتوى ميزانيتها المخصصة للكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي على أدوات تتخلى عنها في غضون ثلاثة أش

اسألنا، وسنقول لك إن الشيطان يكمن في التفاصيل.

لا يحتاج مؤسس شركة ناشئة إلى نفس إعدادات الكتابة بالذكاء الاصطناعي التي يحتاجها فريق تسويق مكون من 50 شخصًا. كما أن أولويات كاتب الإعلانات المستقل تختلف عن أولويات وكالة تدير 12 عميلاً. ومع ذلك، يختار معظم الناس أدوات الذكاء الاصطناعي كما يختارون برامج Netflix، بناءً على ما يتحدث عنه الجميع.

يشرح هذا الدليل كيفية اختيار مساعدات الكتابة بالذكاء الاصطناعي بناءً على حجم العمل وحجم الفريق وأهداف المحتوى. سنستعرض أيضًا نماذج التسعير المناسبة لمختلف السيناريوهات ونسلط الضوء على أفضل الخيارات (مثل ClickUp!). 🤩

ما هي برامج المساعدة في الكتابة بالذكاء الاصطناعي؟

مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي هم أدوات ذكية تساعدك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع. يمكنهم التحقق من قواعد اللغة، واقتراح خيارات الكلمات، ومساعدتك في طرح الأفكار، وحتى كتابة جمل أو فقرات كاملة بناءً على ما تخبرهم به.

تستخدم هذه الأدوات الذكاء الاصطناعي لفهم ما تحاول قوله وتقديم اقتراحات مفيدة لتحسين كتاباتك. وهي تعمل مع جميع أنواع المحتوى، سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني للعمل أو منشورات مدونة أو تحديثات على وسائل التواصل الاجتماعي.

يتعلم معظم مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي من أسلوبك في الكتابة بمرور الوقت، مما يجعلهم يقدمون اقتراحات أكثر فائدة كلما زاد استخدامك لهم

🔍 هل تعلم؟ أظهرت تجربة أجريت على أكثر من 5000 موظف دعم عملاء أن إنتاجية الأشخاص الذين حصلوا على مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي قفزت بنسبة 14% في المتوسط. ومن المثير للاهتمام أن المكاسب الأكبر جاءت من الموظفين الأقل خبرة، حيث ساعدهم الذكاء الاصطناعي على الظهور بمظهر أكثر احترافية وثقة.

أهمية اختيار مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي المناسب

يؤثر اختيارك لأداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي بشكل مباشر على سير عمل إنشاء المحتوى ونتائج الكتابة. إليك ما تحتاج إلى أخذه في الاعتبار:

تختلف الأدوات في أدائها لمهام مختلفة: بعضها ممتاز في التدقيق النحوي، بينما يتفوق البعض الآخر في إنشاء المحتوى من الصفر

تختلف الأسعار كثيرًا: لا تريد أن تدفع أكثر من اللازم مقابل ميزات لن تستخدمها أو أن تعلق بأداة ميسورة التكلفة لا تلبي احتياجاتك

التكامل مهم: أفضل أفضل برنامج مساعد للكتابة هو الذي يعمل بسلاسة مع التطبيقات والمنصات التي تستخدمها بالفعل

تختلف مستويات الدقة: تقدم بعض أدوات الذكاء الاصطناعي اقتراحات أفضل وترتكب أخطاء أقل من غيرها

🧠 حقيقة ممتعة: تعود فكرة استخدام الآلات للمساعدة في كتابة النصوص إلى الخمسينيات من القرن الماضي. كان أحد أول الاختراقات الكبيرة هو تجربة جورجتاون-آي بي إم في عام 1954، حيث قام كمبيوتر آي بي إم بترجمة 60 جملة روسية إلى الإنجليزية.

العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي

قبل أن تلتزم بأي أداة لإنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي، قم بتقييم العوامل التالية:

جودة المخرجات ومرونة النبرة: اختبر كيفية تعامل الأداة مع عملية الكتابة الخاصة بك وما إذا كان بإمكانها التبديل بين كتابة بريد إلكتروني غير رسمي ومقترح رسمي دون أن تبدو آلية

ميزات التعاون في الوقت الفعلي: تحقق مما إذا كان بإمكان زملائك في الفريق ترك تعليقات واقتراح تعديلات وتتبع التغييرات دون الحاجة إلى إنشاء نسخة مراقبة

خيارات التدريب المخصصة: ابحث عن أدوات تتعلم من نماذج كتاباتك السابقة لتتناسب مع أسلوب شركتك والمصطلحات الخاصة بقطاعك

خيارات التصدير والنسخ الاحتياطي: تأكد من أنه يمكنك نقل المحتوى بسهولة إلى تأكد من أنه يمكنك نقل المحتوى بسهولة إلى برنامج إدارة المستندات أو WordPress أو منصات CMS أخرى دون فقدان التنسيق

💡 نصيحة احترافية: قم بتقييم كيفية تعامل أداة الذكاء الاصطناعي للكتابة مع السياق في المحتوى الطويل. هل يمكنها الحفاظ على اتساق الرسائل والأسلوب في مقال من 3000 كلمة أو عدة مقالات مرتبطة ببعضها؟ هذا أمر بالغ الأهمية للحملات أو الأدلة التي تهم فيها الاستمرارية.

كم يجب أن تدفع مقابل مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي؟

يجب أن تتناسب ميزانيتك مع كمية المحتوى الذي تنشئه ومقدار الخسائر التي يتكبدها عملك بسبب الكتابة السيئة.

ابدأ من هنا لاختبار نماذج مختلفة من الذكاء الاصطناعي والعثور على أسلوب الكتابة الذي يناسب علامتك التجارية. تسمح الإصدارات المجانية عادةً بكتابة 2000-10000 كلمة شهريًا، وهو ما يغطي المنشورات الاجتماعية العرضية ومسودات البريد الإلكتروني وتجربة المحتوى الأساسي دون أي التزام مالي.

💡 نصيحة احترافية: حلل آثار تعديلات أداة تحسين الكتابة بالذكاء الاصطناعي. تتيح بعض الأدوات تتبع الاقتراحات التي قدمها الذكاء الاصطناعي مقابل تلك التي قدمها البشر. تساعد هذه الشفافية الفرق على تحسين المحتوى دون فقدان الرقابة.

10-20 دولارًا شهريًا

ادفع هذا المبلغ عندما تحتاج إلى إنشاء محتوى يومي متسق.

ستحصل على عدد كلمات غير محدود ونماذج ذكاء اصطناعي تفهم السياق بشكل أفضل وتدريب أساسي على صوت العلامة التجارية. هذا مناسب للمسوقين الفرديين الذين ينشرون 2-3 مقالات أسبوعيًا على المدونة أو الفرق الصغيرة التي تدير حسابات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي

📮 ClickUp Insight: 37٪ من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، تتطلب هذه العملية عادةً التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد — كل ذلك مع الحفاظ على سياق مساحة العمل بأكملها.

30-50 دولارًا شهريًا

استثمر هذا المبلغ عندما يؤدي إنشاء المحتوى إلى زيادة إيراداتك بشكل مباشر. ستتمكن عادةً من الوصول إلى ميزات التعاون الجماعي، وإنشاء محتوى مجمع لإطلاق الحملات، وأدوات التحرير المتقدمة، والتكامل مع مجموعة أدوات التسويق الحالية لديك. وهو مثالي للوكالات أو فرق التسويق النامية.

100 دولار أمريكي شهريًا

لا تنفق هذا المبلغ إلا عندما تدير عملية إنتاج محتوى واسعة النطاق أو تحتاج إلى حلول ذات علامة بيضاء للعملاء. تمنحك التكلفة الإضافية تدريبًا مخصصًا على الذكاء الاصطناعي ودعمًا فنيًا ذو أولوية وميزات متقدمة لإدارة الفريق.

مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي الشائعون في السوق

دعنا نستكشف بعضًا من أشهر أدوات كتابة المحتوى بالذكاء الاصطناعي المتاحة حاليًا لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير.

1. ClickUp (الأفضل للكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي وسير عمل إنشاء المحتوى الشامل)

أنشئ نصوص الحملات التسويقية في مكان التعاون مباشرةً باستخدام ClickUp Brain في Chat

عندما تتراكم الحملات وتقترب المواعيد النهائية بشكل مقلق، لا تريد أن تتعامل مع انتشار الذكاء الاصطناعي عبر عشرات التطبيقات. يحافظ ClickUp على كل شيء في مكان واحد حتى تتمكن من تبادل الأفكار وصياغة المحتوى وصقله دون أن تفقد الزخم.

اكتب في سياق عملك

يعمل ClickUp Brain أينما يتواصل فريقك ويخطط. وهذا يعني أنه يمكنك إنشاء المحتوى أثناء مناقشة الحملات أو مراجعة الملخصات أو تبادل الأفكار.

لنفترض أن مديرك أرسل رسالة في ClickUp Chat يطلب فيها أفكارًا لتعليقات Instagram لإطلاق منتج جديد. يمكنك تشغيل ClickUp Brain مباشرةً داخل المحادثة والحصول على خيارات متعددة للتعليقات جاهزة للمشاركة في ثوانٍ.

📌 جرب هذا الموجه: اكتب خمسة تعليقات على Instagram لحملة إطلاق منتج SaaS مالي. اجعل كل تعليق أقل من 15 كلمة، وأضف نبرة مرحة، وقم بتضمين دعوة واضحة لاتخاذ إجراء.

قم بصياغة وتحرير نصوص خالية من الأخطاء في مكان واحد

خطط لاستراتيجية المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp Brain في Docs للتعاون في الوقت الفعلي

يوفر لك ClickUp Docs مساحة تعاونية لتصميم المدونات أو الأوراق البيضاء أو الصفحات المقصودة، مع القوة الإضافية لأدوات الكتابة في ClickUp Brain.

يمكن لفريقك العمل معًا في الوقت الفعلي وترك التعليقات وتحسين المحتوى في نفس المستند. يتم تتبع كل تغيير في سجل الإصدارات، بحيث يمكنك رؤية المسودات السابقة ومقارنة التعديلات أو استعادة المحتوى عند الحاجة.

يمنحك AI Writer المرونة في كل مرحلة من مراحل إنشاء المحتوى. يمكنك:

قم بتوسيع مسودة قصيرة إلى مدونة كاملة

بسّط الأقسام المعقدة لتصل إلى جمهور أوسع

لخص تقارير البحث الطويلة في موجز سريع

ترجم أصول الحملة للأسواق العالمية

أنشئ عناصر عمل مباشرة من خطة المحتوى

📌 جرب هذا الموجه: اكتب صفحة هبوط لندوة عبر الإنترنت لمديري التسويق الراغبين في فهم دور أدوات الذكاء الاصطناعي في التسويق. اجعلها أقل من 200 كلمة، وسلط الضوء على النتائج التي سيحصلون عليها من حضور الندوة، واجعل أسلوب الكتابة حواريًا.

الوصول إلى نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي في مكان واحد

يضيف ClickUp Brain MAX طبقة أخرى مع مرافق الذكاء الاصطناعي المخصص للكمبيوتر المكتبي. يمكنك الاستفادة من ChatGPT و Gemini و Claude جنبًا إلى جنب، مع الحفاظ على ارتباط البحث والكتابة بمشاريعك.

اختر من بين عدة نماذج للذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain MAX

على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن اتجاهات تحسين محركات البحث (SEO)، فاطرح نفس السؤال على ClickUp Brain MAX عبر نماذج مختلفة واسحب أفضل النقاط مباشرة إلى مستند، لتشكيل استراتيجيتك بشكل أسرع وبمدخلات أفضل.

📌 جرب هذا الموجه: لخص أهم خمسة اتجاهات في تحسين محركات البحث (SEO) لبرامج SaaS بين الشركات (B2B). لكل اتجاه، قدم إحصائية داعمة واقترح فكرتين عمليتين للمحتوى لفرق التسويق.

أفضل ميزات ClickUp

احفظ المطالبات لاستخدامها مرارًا وتكرارًا: قم بتخزين المطالبات المفضلة لديك داخل ClickUp Brain حتى تتمكن من إعادة تشغيلها بسرعة لمقدمات المدونات أو تعليقات الوسائط الاجتماعية أو الأوصاف التعريفية

إضفاء الطابع الشخصي على مخرجات الذكاء الاصطناعي: أضف الأسماء ومصطلحات المنتجات ومفردات الصناعة إلى قاموس Brain MAX لإنشاء نصوص دقيقة تعكس صوت علامتك التجارية

أتمتة سير عمل الكتابة: استخدم استخدم ClickUp Automations لتوجيه مراجعات المسودات، وتعيين المحررين تلقائيًا عندما تنتقل المهمة إلى "جاهزة للمراجعة"، أو إخطار أصحاب المصلحة بمجرد الموافقة على النسخة النهائية

ابحث عن المراجع على الفور: حدد موقع المسودات السابقة أو أدلة الأسلوب أو ملخصات الحملات في مساحة العمل الخاصة بك والتطبيقات المتصلة باستخدام حدد موقع المسودات السابقة أو أدلة الأسلوب أو ملخصات الحملات في مساحة العمل الخاصة بك والتطبيقات المتصلة باستخدام ClickUp Enterprise Search

إنشاء عناصر مرئية إلى جانب النصوص: قم بإنشاء رسومات داعمة لمنشورات المدونة أو الأصول الاجتماعية داخل مساحة العمل الخاصة بك باستخدام إمكانات إنشاء الصور في ClickUp Brain

حوّل الاجتماعات إلى ملاحظات قابلة للتنفيذ: دع دع مساعد الكتابة الذكي من ClickUp يسجل الملاحظات التحريرية، ويقوم بإنشاء نسخة مكتوبة، ويضع مهام متابعة مثل "مراجعة المقدمة"

استخدم الوكلاء الأذكياء للعمل نيابة عنك: راقب التغييرات بشكل مستقل، واستخرج الرؤى، وأنشئ المهام، أو انشر التقارير بناءً على المحفزات المكونة باستخدام راقب التغييرات بشكل مستقل، واستخرج الرؤى، وأنشئ المهام، أو انشر التقارير بناءً على المحفزات المكونة باستخدام وكلاء ClickUp Autopilot

قيود ClickUp

قد يحتاج منشئو المحتوى إلى وقت لإتقان الميزات الشاملة لـ ClickUp، مما قد يؤدي في البداية إلى إبطاء إنتاج المحتوى

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,555+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ في إحدى التجارب، حقق الأشخاص الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي لممارسة الكتابة تحسناً أكبر في الاختبارات اللاحقة مقارنةً بأولئك الذين كتبوا دون استخدام الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنهم قضوا وقتاً أقل في الكتابة.

2. Jasper (الأفضل لفرق التسويق التي تعمل على نطاق واسع)

عبر Jasper

يستخدم Jasper الوكلاء الذكيين للتعامل مع سير العمل مثل حملات وسائل التواصل الاجتماعي وتسلسلات البريد الإلكتروني. يمكنك تدريب الأداة على صوت علامتك التجارية، وستحافظ على هذا النبرة عبر أنواع المحتوى المختلفة.

يعمل Canvas كمسحة عمل مشتركة حيث يمكن للفرق التعاون في إنشاء المحتوى وتخطيط الحملات. يتضمن الكاتب الذكي أيضًا قوالب لكتابة المحتوى لتلبية احتياجات تسويقية مختلفة، مثل أوصاف مقاطع فيديو YouTube وعناوين إعلانات Google.

أفضل ميزات Jasper

اطلب من وكيل الأبحاث تحليل المنافسين وتحويل النتائج إلى موجزات الحملات وأفكار المحتوى تلقائيًا

قم بتشغيل وكيل التحسين لتحسين عناوينك ووصفك التعريفي وارتباطاتك الداخلية باستخدام بيانات من Semrush

قم بإعداد وكيل التخصيص لإنشاء حملات بريد إلكتروني وإعلانات مستهدفة باستخدام بيانات عملائك

قم بإنشاء سير عمل تسويقي مخصص في أداة إنشاء التطبيقات التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية دون الحاجة إلى أي خبرة تق

قيود Jasper

يبلغ المستخدمون عن تجاربهم مع القوالب وتدفق غير متسق في المحتوى الموسع

يركز التسويق على الحد من وظائف الكتابة التجارية العامة خارج نطاق الحملات وإنشاء المحتوى

على الرغم من تكاملات تحسين محركات البحث (SEO)، يحذر المستخدمون من أن ذلك قد يضر بالظهور في محركات البحث

أسعار Jasper

تجربة مجانية

المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jasper

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1260 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (1,845+ تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Jasper

3. Copy. ai (الأفضل للتسويق وأتمتة المحتوى)

Copy. ai هي منصة وكلاء GTM تربط بين المبيعات والتسويق والعمليات. يمكنك إنشاء سير عمل يربط بين المهام، مثل تحويل البحث عن العملاء المحتملين إلى تواصل شخصي ومتابعة متسلسلة.

تخزن قاعدة المعلومات معلومات شركتك بحيث يرجع الذكاء الاصطناعي إلى تفاصيل متسقة عبر المشاريع. تتصل المنصة أيضًا بأكثر من 2000 أداة، بما في ذلك Salesforce وHubSpot وGong.

أفضل ميزات Copy.ai

ابحث بعمق عن العملاء المحتملين من خلال استخراج البيانات من مواقع الويب الخاصة بالشركات وملفات LinkedIn والأخبار الحديثة لتخصيص التواصل معهم

اكتب سلسلة كاملة من رسائل البريد الإلكتروني التي تتابع تلقائيًا بناءً على سلوك العملاء المحتملين ومستويات تفاعلهم

حوّل منشورات المدونة إلى محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرات إخبارية عبر البريد الإلكتروني ونصوص إعلانية من خلال سير عمل المحتوى متعدد التنسيقات

أنشئ حملات تسويقية قائمة على الحسابات باستخدام صفحات هبوط ورسائل بريد إلكتروني مخصصة لشركات مستهدفة محددة

قيود Copy.ai

تختلف النتائج بشكل كبير؛ ففي حين أن النصوص القصيرة تبرز بشكل جيد، فإن المهام الطويلة أو المعقدة قد تنتج نتائج غير ذات صلة أو عرضة للأخطاء

تحتوي الخطة المجانية واشتراكات المستويات الأدنى من Copy.ai على قيود على الاستخدام (على سبيل المثال، عدد محدود من الكلمات أو المشاريع)

قوالب محدودة لتنسيقات مثل الأوراق البيضاء أو التقارير الفنية، والتي قد تتطلب المزيد من الصياغة اليدوية

أسعار Copy.ai

الخدمة الذاتية ( الدردشة): 29 دولارًا شهريًا (مع خمسة مقاعد)

الخدمة الذاتية (الوكلاء): 249 دولارًا شهريًا (مع ما يصل إلى 10 مقاعد)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Copy.ai

G2: 4. 7/5 (أكثر من 180 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (65+ تقييمًا)

4. ChatGPT (الأفضل لمساعدة الكتابة التخاطبية)

عبر ChatGPT

يتعامل ChatGPT مع الكتابة من خلال محادثة طبيعية بدلاً من القوالب أو سير العمل. يمكنك تبادل الأفكار، وتكرار المحتوى، وصقل المسودات من خلال حوار متبادل.

اضبط التعليمات المخصصة لتطبيق التفضيلات عبر المحادثات، بينما تقوم GPTs المخصصة بإنشاء إصدارات متخصصة لمهام محددة. تتذكر وظيفة الذاكرة التفاصيل من محادثاتك لتخصيص الردود المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام ChatGPT لإنشاء المحتوى لتنظيم المحادثات والملفات والسياق حول أهداف محددة.

أفضل ميزات ChatGPT

اطلب من ChatGPT البحث في الويب عن المعلومات الحالية ودمج البيانات الحديثة في مشاريع الكتابة الخاصة بك.

تحدث صوتياً مع الذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار دون استخدام اليدين أثناء المشي أو القيادة أو الابتعاد عن جهاز الكمبيوتر.

قم بإدراج الملفات والصور للحصول على تحليلات أو ملخصات أو محتوى بناءً على أي مواد مرئية أو وثائقية تقدمها.

أنشئ تصورات بيانات ومخططات متقدمة من خلال وصف ما تريده والسماح لـ ChatGPT بإنشائه.

قيود ChatGPT

قد يصل المستخدمون إلى الحد الأقصى لعدد المحادثات المخزنة، مما يتطلب حذف المحادثات القديمة يدويًا لتحرير مساحة والحفاظ على التنظيم.

خيارات تكامل محدودة مقارنة ببدائل ChatGPT المصممة لسير عمل الفريق والتعاون

في المحادثات المطولة، قد لا يحتفظ ChatGPT بالتفاصيل السابقة بالكامل، مما يؤدي إلى استجابات أقل تخصيصًا بمرور الوقت.

أسعار ChatGPT

مجاني

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

المزايا: 200 دولار شهريًا

الأعمال: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1010 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 260 تقييمًا)

5. Grammarly (الأفضل لتحسين الكتابة في الوقت الفعلي)

عبر Grammarly

يعمل Grammarly مع أكثر من 500,000 تطبيق وموقع ويب، ويقدم اقتراحات في الوقت الفعلي أينما تكتب.

بالإضافة إلى التدقيق النحوي والإملائي، يوفر Grammarly إعادة كتابة الفقرات بالكامل وتعديل النبرة واقتراحات مخصصة بناءً على جمهورك وأهدافك.

توفر ميزة Docs مساحة عمل للكتابة تدعمك من المسودة الأولية إلى النسخة النهائية. بالإضافة إلى ذلك، تشرح ميزة Knowledge Share مصطلحات الشركة تلقائيًا عندما يمرر أعضاء الفريق مؤشر الفأرة فوق المصطلحات.

أفضل ميزات Grammarly

درب أداة التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي على صوت علامتك التجارية حتى يكتب جميع أعضاء فريقك بنفس الأسلوب.

احصل على ملخصات عبر البريد الإلكتروني تسلط الضوء على النقاط الرئيسية من الرسائل الطويلة حتى تتمكن من الرد بسرعة دون تفويت أي تفاصيل مهمة.

افحص كتاباتك مقابل مليارات الصفحات الإلكترونية والأوراق الأكاديمية للكشف عن الانتحال قبل النشر.

تميّز بين المحتوى المكتوب بواسطة البشر والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام كاشف الذكاء الاص

قيود Grammarly

تتطلب الميزات المتقدمة مثل الكشف عن النبرة والتحقق من الانتحال وصوت العلامة التجارية اشتراكًا مدفوعًا.

قد تغير اقتراحات الذكاء الاصطناعي المعنى المقصود أو أسلوبك الشخصي في الكتابة أثناء عملية التحرير.

أبلغ بعض المستخدمين أن Grammarly أحيانًا ما يشير إلى الصياغة الصحيحة على أنها أخطاء.

أسعار Grammarly

مجاني

المزايا: 30 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Grammarly

G2: 4. 7/5 (أكثر من 12,050 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (7,190+ تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 2014، أطلق الباحثون برنامج SciGen، وهو برنامج يقوم تلقائيًا بإنشاء أوراق بحثية غير مفهومة. وقد خدع هذا البرنامج بعض المؤتمرات لقبول الأوراق للعرض، مما أثار نقاشات عالمية حول المراجعة النظيرة والأتمتة في الأوساط الأكاديمية.

حالات استخدام مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الشائعة

كل فريق يواجه تحديات مختلفة في الكتابة.

بالنسبة للبعض، يتعلق الأمر بإنتاج محتوى يتطلب الكثير من البحث ويحصل على ترتيب جيد. بالنسبة للآخرين، يتعلق الأمر بكتابة نصوص حملات سريعة تحقق التحويل. يمكن لأدوات مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي تسريع كل من هذه العمليات. دعونا نفهم هذا بشكل أفضل. 🎯

فرق المحتوى الطويل

الكتاب والمحررون الذين يعملون على محتوى طويل لديهم متطلبان: العمق وسهولة الاكتشاف. تحتاج المدونات والورقات البيضاء إلى بحث موثوق به ومخططات منظمة وتحسين محركات البحث (SEO) مدمج من البداية. يستغرق القيام بذلك يدويًا ساعات طويلة — للعثور على الإحصائيات وتشكيل التدفق ودمج الكلمات الرئيسية في الأماكن المناسبة.

تسريع مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي هذه العملية من خلال إنشاء مخططات تفصيلية، واستخراج أمثلة، واقتراح مواقع الكلمات المفتاحية التي

📌 جرب هذه المطالبات: أنشئ مخططًا تفصيليًا لمدونة SEO حول "التخصيص بالذكاء الاصطناعي في التسويق B2B". قم بتضمين H2s و H3s مع اقتراحات الكلمات الرئيسية وعدد الكلمات المستهدف

قارن نتائج النموذج بالسؤال التالي: كيف يستجيب مشترو B2B لتخصيص المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي؟ لخص التداخلات في 250 كلمة

اختر خمسة إحصائيات حديثة عن المسوقين B2B الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي للتخصيص. ضع رابطًا للمصدر واقترح مثالًا داعمًا لكل إحصائية يمكن إدراجه في ورقة بيضاء

يجعل ClickUp Brain MAX هذا الأمر أكثر فعالية من خلال السماح لفرق المحتوى بمقارنة الاستجابات عبر نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة في تطبيق سطح المكتب الخاص به. على سبيل المثال، عند إعداد ورقة بيضاء حول الذكاء الاصطناعي في التسويق B2B، يمكنك:

اسأل ClickUp Brain MAX عن فرص الكلمات المفتاحية المتعلقة بالتخصيص في B2B

قارن بين الطرق التي تشرح بها النماذج المختلفة الاتجاهات الناشئة

قم بتجميعها في مخطط منظم في ClickUp Docs قبل تمريرها إلى الكاتب

اجمع الأبحاث وقم بإنشاء مخططات جاهزة لتحسين محركات البحث (SEO) للمدونات والورقات البيضاء باستخدام ClickUp Brain MAX

فرق التسويق

تعمل فرق التسويق في ظل مواعيد تسليم ضيقة.

عندما يحين موعد إطلاق منتج ما، تجد نفسك فجأة بحاجة إلى صفحة مقصودة وثلاثة نماذج مختلفة من رسائل البريد الإلكتروني ونص إعلاني. أصعب جزء في ذلك هو جعل كل عنصر يبدو دقيقًا ومتسقًا مع الرسالة المراد توصيلها دون قضاء ساعات في صقل العبارات.

تساعد برامج المساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إنشاء العديد من الصيغ المختلفة بسرعة، بحيث يمكن للفرق اختبار الزوايا

📌 جرب هذه المطالبات: اكتب خمسة عناوين لصفحة الهبوط لإطلاق SaaS يستهدف مديري التسويق في السوق المتوسطة. كل عنوان يجب أن يكون أقل من 12 كلمة وموجه نحو الفوائد

صقل هذه المسودة لتصبح رسالة بريد إلكتروني ترويجية من 100 كلمة مع عنوان أكثر جاذبية، ودعوة واضحة لاتخاذ إجراء، وعنوان أقل من 40 حرفًا

أعد كتابة نص هذه الصفحة الرئيسية في ثلاثة إعلانات مختلفة على LinkedIn لا يتجاوز عدد كلمات كل منها 25 كلمة

يضيف ClickUp Brain و Docs هذه الميزة إلى سير عمل الحملة. يمكن تحسين المسودات في الوقت الفعلي، ويمكن للفرق إنشاء عناوين رئيسية ورسائل بريد إلكتروني ومقتطفات إعلانية من نفس المكان الذي يقومون فيه بمراجعة المحتوى الإبداعي.

لنفترض أنك تطلق ميزة SaaS جديدة. يمكنك:

اكتب عنوانًا لصفحة الهبوط، ثم اطلب من ClickUp Brain خمسة تنويعات مع عناصر دعوة إلى اتخاذ إجراء أقوى

الصق نسخة أولية من رسالتك الإلكترونية في المستند ودع ClickUp Brain يقوم بتحسينها لتصبح نسخة نهائية

قم بتمييز نص الصفحة المقصودة وقم بإنشاء إصدارات إعلانية أقصر لاستخدامها عبر القنوات

قم بصياغة وتحسين أصول الحملة في مكان واحد باستخدام ClickUp Brain في Docs

مديرو وسائل التواصل الاجتماعي

يحتاج مديرو وسائل التواصل الاجتماعي إلى تدفق مستمر من المحتوى الجذاب: تعليقات تبدو جديدة، ومواضيع تحكي قصة، وردود سريعة للحفاظ على نشاط المجتمع. الوتيرة لا هوادة فيها، ويمكن أن يكون عجز الكاتب عن الكتابة حقيقة يومية.

تخفف برامج المساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هذا العبء من خلال اقتراح أفكار جديدة، وإعادة استخدام محتوى الحملات في صيغ اجتماعية، وإنشاء تنويعات جاهزة للاستخدام.

لإطلاق منتج، يمكنك القيام بما يلي: اطلب من ClickUp Brain عشرة تعليقات على Instagram بأسلوب مختلف

ضع مخططًا لسلسلة من خمسة أجزاء تسلط الضوء على ثلاث مزايا للمنتج

صياغة نماذج للردود للتعامل مع التعليقات الشائعة من المتابعين

اطلب من ClickUp Brain كتابة نصوص وتسميات توضيحية جذابة من أي مكان في مساحة عملك

🧠 حقيقة ممتعة: استخدمت أليسون نولز لغة البرمجة FORTRAN لتأليف قصائد، مما يمثل واحدة من أقدم الأمثلة على الكتابة الإبداعية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

فرق المنتجات

غالبًا ما تبدأ تحديثات المنتجات كمواصفات تقنية أولية مليئة بالتفاصيل، ولكنها غير قابلة للقراءة بالنسبة للعملاء. ويكمن التحدي في تحويلها إلى مقالات واضحة في قاعدة المعرفة وملاحظات الإصدار وأدلة تفصيلية.

قد يؤدي القيام بذلك يدويًا إلى إنتاج نصوص كثيفة تربك المستخدمين بدلاً من مساعدتهم. تعمل برامج المساعدة في الكتابة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط المواد الفنية وتنسيقها لتصبح محتوى واضحًا وجاهزًا للعملاء.

ClickUp Docs يجعل هذه العملية سهلة. ما عليك سوى لصق المسودة الفنية، ثم اطلب من ClickUp Brain تبسيطها وتنظيمها وصقلها لتصبح ملاحظات إصدار أو دليل إرشادي.

بدلاً من ذلك، يمكنك فتح المهمة ذات الصلة في ClickUp وطلب من ClickUp Brain كتابة ملاحظات الإصدار مع السياق الكامل.

حوّل المواصفات الفنية إلى وثائق واضحة وموجهة للعملاء باستخدام ClickUp Brain

📌 جرب هذه المطالبات: أعد كتابة هذه المواصفات الفنية في ملاحظات الإصدار للعملاء. اجعلها أقل من 150 كلمة، بلغة بسيطة، وسلط الضوء على ثلاث مزايا

اكتب مقالًا من 500 كلمة في قاعدة المعرفة يشرح كيفية إعداد [الميزة]. قم بتضمين خطوات مرقمة وأسئلة وأجوبة قصيرة

بسّط دليل المنتج هذا المكون من 400 كلمة للمستخدمين الجدد. قسّمه إلى فقرات قصيرة وأضف عناوين فرعية

فرق المبيعات

يتمثل التحدي الذي يواجه فرق المبيعات في تحقيق التوازن بين التخصيص والسرعة. غالبًا ما يستغرق صياغة رسائل تواصل تبدو مخصصة وقتًا طويلاً، كما أن التسرع في ذلك قد يؤدي إلى ظهورها بشكل عام.

تساعدك أدوات المساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء مسودات رسائل البريد الإلكتروني ونصوص المكالمات الهاتفية وملخصات العروض التي يمكن للممثلين تكي

قم بصياغة رسائل تواصل وبرامج نصية ومقترحات مخصصة مباشرة في سير عمل المبيعات الخاص بك باستخدام ClickUp Brain

يجعل ClickUp Brain سير العمل هذا سلسًا داخل مهام المبيعات الخاصة بك. يمكنك إنشاء اتصالات أو نصوص أو ملخصات مباشرة في نفس المكان الذي تتابع فيه نشاط خط الأنابيب.

📌 جرب هذه المطالبات: اكتب رسالة بريد إلكتروني متابعة إلى عميل محتمل حضر عرضًا توضيحيًا للمنتج. اجعلها أقل من 120 كلمة، وسلط الضوء على توفير الوقت كميزة، واقترح إجراء مكالمة مدتها 30 دقيقة الأسبوع المقبل

اكتب نص مكالمة من ثلاثة أجزاء يتناول الاعتراضات: الميزانية والتكامل واعتماد الفريق. اجعل كل إجابة أقل من 50 كلمة

قم بإنشاء ملخص تنفيذي من صفحة واحدة لعرض مبيعات موجه إلى مدير التسويق. ركز على عائد الاستثمار وسهولة الاستخدام والدعم

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الإنتاجية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للاستخدام

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي

غالبًا ما تستخدم فرق التسويق أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي كعصا سحرية — تعطيها أمرًا غامضًا وتتوقع منها الكمال. وهنا يكمن الخطأ:

طلب "اكتب لي منشورًا في المدونة عن X": هذا يمنحك محتوى عامًا في كل مرة. بدلاً من ذلك، أخبر الذكاء الاصطناعي بوجهة نظرك المحددة والجمهور المستهدف والرؤية الفريدة التي تريد مشاركتها

قبول المسودة الأولى كنسخة نهائية: اعتبر الذكاء الاصطناعي شريكك في الكتابة، وليس بديلاً عنه. استخدم مخرجاته كنقطة انطلاق، ثم أضف خبراتك الشخصية ومهاراتك

نسيان التحقق من صحة المعلومات: غالبًا ما يختلق الذكاء الاصطناعي المعلومات بثقة. تحقق دائمًا من الإحصاءات والاقتباسات والادعاءات قبل النشر

تجاهل عدد الكلمات: اطلب 500 كلمة، واحصل على 800. اطلب 200 كلمة، واحصل على 400. حدد دائمًا احتياجاتك بدقة في اطلب 500 كلمة، واحصل على 800. اطلب 200 كلمة، واحصل على 400. حدد دائمًا احتياجاتك بدقة في موجه الكتابة بالذكاء الاصطناعي : "اكتب 300 كلمة بالضبط، لا أكثر ولا أقل"

استخدام الذكاء الاصطناعي في الموضوعات الحساسة: دع البشر يتعاملون مع أي موضوعات مثيرة للجدل أو شخصية أو تتطلب ذكاءً عاطفيًا. فالذكاء الاصطناعي يفتقر

🔍 هل تعلم؟ وجدت ورقة بحثية بعنوان القيمة والفوائد والمخاوف المتعلقة بالمساعدة التوليدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الكتابة أن الناس يفضلون استخدام المساعدة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي طالما أن المهمة إبداعية ويساعد الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى. كما وجدت أن الذكاء الاصطناعي يساعد في تعزيز الثقة في الكتابة.

📣 تسليط الضوء على العملاء: قلصت وكالة التسويق Hawke Media وقت إدارة المشاريع بنسبة 30% باستخدام ClickUp، مما وفر المزيد من الوقت للتركيز على تحقيق النتائج لعملائها. جربت ClickUp وأعجبتني كثيرًا. أصبحت هذه المنصة جزءًا مفضلًا من يوم عملي. أنا من أشد المعجبين بها، وأخبر الجميع عن ClickUp. جربت ClickUp وأعجبتني كثيرًا. أصبحت هذه المنصة جزءًا مفضلًا من يوم عملي. أنا من أشد المعجبين بها، وأخبر الجميع عن ClickUp. شاهد هذا الفيديو لفهم كيف استخدم فريقهم ClickUp:

نصائح إضافية للاستفادة القصوى من مساعدات الكتابة بالذكاء الاصطناعي

طبق هذه النصائح لاستخدام مساعدات الكتابة بالذكاء الاصطناعي بكفاءة. 👇

ابدأ بموجز تفصيلي

تحتاج أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي إلى سياق لتجنب الكتابة العامة.

📌 جرب هذا: اكتب مقالًا من 500 كلمة لمديري التسويق المرهقين حول حيل الإنتاجية التي لا تتطلب تطبيقات أو أنظمة جديدة. استخدم نبرة متعاطفة ولكن عملية، وقم بتضمين مثالين محددين على الأقل يمكنهم تجربتهما صباح الغد.

ينجح هذا لأنك حددت الجمهور (مديري التسويق المرهقين)، والقيود (عدم وجود أدوات جديدة)، والنبرة (متعاطفة ولكن عملية)، وقدمت متطلبات محددة (مثالان قابلان للتنفيذ).

أصبح الآن لدى منشئ المحتوى بالذكاء الاصطناعي حواجز تحول دون انحرافه إلى مجال النصائح العامة.

استخدم الذكاء الاصطناعي كشريك في البحث والعصف الذهني

طور سير عمل منهجي لتوليد الأفكار للمحتوى. ابدأ بالسؤال: "ما هي 10 زوايا فريدة حول [الموضوع] لم يتم تناولها بشكل مكثف؟"

اختر الزاوية الأكثر إقناعًا، ثم اطلب "ما هي خمسة أمثلة محددة أو دراسات حالة تدعم هذا المنظور؟" وأخيرًا، اسأل "ما هي الاعتراضات التي قد يثيرها المشككون، وكيف ستتعامل معها؟"

تحول هذه العملية ساعات من البحث والعصف الذهني إلى جلسة مركزة مدتها 10 دقائق داخل برنامج سير عمل المحتوى.

🧠 حقيقة ممتعة: وجدت ورقة بحثية حول "الكتابة المشتركة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي" أن جعل مساعدات الذكاء الاصطناعي تقترح الفقرات التالية بدلاً من الجمل التالية فقط ساعد الناس على الكتابة بشكل أسرع وأفضل. وشهد الأشخاص الذين لا يكتبون كل يوم مكاسب كبيرة بشكل خاص.

قدم ملاحظات محددة وكرر ذلك خلال المحادثات

عندما لا تفي النتائج بالتوقعات، استمر في نفس المحادثة وقدم توجيهات دقيقة.

📌 جرب هذا: "النبرة رسمية للغاية بالنسبة لجمهورنا. قم بتعديلها لتبدو أكثر حوارية مع الحفاظ على الاحترافية، أو "أضف أمثلة محددة مع مقاييس محددة أو أسماء شركات لدعم كل نقطة رئيسية."

يتعلم الذكاء الاصطناعي من ملاحظاتك أثناء المحادثة، لذا ستظهر التحسينات في المحاولات اللاحقة مقارنة بالمحاولات الأولية.

ركز الذكاء الاصطناعي على المهام الروتينية التي تستغرق وقتًا طويلاً

احتفظ بالذكاء الاصطناعي لتجميع الأبحاث وإنشاء المخططات وإعادة تنسيق المحتوى بدلاً من الأعمال الإبداعية.

📌 جرب هذا: "حوّل هذه المقالة المكونة من 2000 كلمة إلى خمسة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بالمنصة، يسلط كل منها الضوء على رؤى رئيسية مختلفة" أو "حوّل شهادات العملاء هذه إلى دراسة حالة متماسكة توضح كيف تعالج حلولنا تحديًا تجاريًا محددًا"

يمكنك تحقيق أقصى قدر من الكفاءة من خلال السماح للذكاء الاصطناعي بالتعامل مع المهام المنهجية مع الحفاظ على طاقتك الإبداعية للاستراتيجية والتفك

🚀 ميزة ClickUp: تساعدك ميزة Talk to Text في ClickUp على تدوين الأفكار على الصفحة فور خطرتها على بالك. اضغط باستمرار على مفتاح الاختصار، وابدأ في التحدث، وشاهد كلماتك تظهر في الوقت الفعلي. التقط أفكار الحملات وحسّنها دون استخدام اليدين باستخدام ClickUp Talk to Text على سبيل المثال، بعد مكالمة مع أحد العملاء، يمكنك طرح عشرة أفكار لعناوين حملة إعلانية جديدة. يقوم ClickUp Brain MAX بتسجيلها على الفور في مستند. ومن هناك، يمكنك صقل أفضلها لتصبح نسخة نهائية ومشاركتها مع فريقك للحصول على تعليقاتهم. تعرف على المزيد هنا:

جميع الحقوق محفوظة لـ ClickUp

هناك عدد لا يحصى من التطبيقات التي تعرض عليك كتابة مدوناتك أو صقل رسائلك الإلكترونية أو طرح أفكار للتعليقات. يكمن السر في معرفة كيفية اختيار مساعدات الكتابة بالذكاء الاصطناعي التي تسهل عملك دون إضافة طبقة أخرى من التعقيد.

الآن مع ClickUp، يمكنك الحصول على ClickUp Brain و Brain MAX داخل المنصة التي تضم مشاريعك وحملاتك ووثائقك بالفعل. يمكن لفرق التسويق تحسين الصفحات المقصودة في ثوانٍ معدودة، ويمكن لمديري الشبكات الاجتماعية صياغة التعليقات دون مغادرة مساحة عملهم، ويمكن لفرق المنتجات أو المبيعات تحويل الملاحظات الجافة إلى محتوى جذاب.

إذا كنت مستعدًا لتجنب عبء التطبيقات الزائد ووضع كل كتاباتك في مكان واحد، فقم بالتسجيل في ClickUp اليوم! ✅

الأسئلة المتداولة (FAQ)

A. ClickUp Brain هو الخيار الأفضل للمحتوى الطويل، خاصة إذا كنت تدير بالفعل مشاريع في ClickUp. يتكامل هذا البرنامج بسلاسة مع سير عملك، مما يتيح لك إنشاء وتحرير مقالات طويلة مباشرةً داخل نظام إدارة المشاريع الخاص بك.

ج. لا، لا يمكن لمساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي أن يحلوا محل الكتّاب البشريين بالكامل. يتفوق الذكاء الاصطناعي في البحث والمسودات الأولية والمحتوى الروتيني، ولكنه يفتقر إلى الإبداع الحقيقي والخبرة الشخصية والذكاء العاطفي. كما أنه لا يمكنه إجراء مقابلات أصلية أو تطوير رؤى فريدة أو فهم الفروق الدقيقة المعقدة للعلامة التجارية.

تقدم ClickUp ميزة الكتابة بالذكاء الاصطناعي كجزء من خططها المدفوعة، مما يجعلها فعالة للغاية من حيث التكلفة مقارنة بالأدوات المستقلة. تبلغ تكلفة ChatGPT Plus 20 دولارًا شهريًا، وتبدأ تكلفة Jasper من 69 دولارًا شهريًا، وتبدأ تكلفة Copy.ai من 29 دولارًا شهريًا.

أ. لضمان جودة المحتوى باستخدام الكتابة بالذكاء الاصطناعي، تحقق من صحة الإحصاءات والادعاءات. قدم توجيهات مفصلة مع تحديد السياق والجمهور ونبرة الصوت. استخدم مخرجات الذكاء الاصطناعي كمسودة أولية، ثم قم بتحريرها لتناسب صوت علامتك التجارية وأضف رؤيتك الشخصية.

A. ClickUp هو الخيار الأفضل لفرق التسويق لأنه يجمع بين الكتابة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع، مما يحافظ على تنظيم جميع حملاتك في مكان واحد. يمكنك إنشاء ملخصات المحتوى وإنشاء نسخ وإدارة سير عمل الموافقة دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات الأخرى.