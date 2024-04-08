نوتيون مقابل مستندات جوجل: ما هي أداة تدوين الملاحظات الأفضل؟

يعشق العالم المواجهات - لا شيء يضاهي دراما المواجهة بين عملاقين يتنافسان وجهاً لوجه على الصدارة. وعندما يتعلق الأمر ب تطبيقات تدوين الملاحظات نوتيون ضد مستندات Google Docs مثل جو فريزر ضد محمد علي. كلاهما من الوزن الثقيل يتمتعان بحركات، ولكن أيهما يملك الضربة القاضية؟ 🥊

سنكتشف ذلك في هذه المواجهة بين Notion و Google Docs.

سنقارن بين هذين التطبيقين جنبًا إلى جنب، ونلقي نظرة على إيجابيات وسلبيات كل منصة، ونحدد أيهما أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات بشكل نهائي.

هذه هي مواجهة العام. إنها ثريلا من مانيلا فولديرز (أو على الأقل المكافئ الرقمي لمجلدات مانيلا)، ولديك مقعد في الحلبة. لذا، ضعوا رهاناتكم على أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات، ودعونا نستعد للمباراة.

ما هو تطبيق Notion؟ مفهوم عبارة عن منصة قائمة على الويب يمكنك استخدامها لمهام بسيطة مثل تدوين الملاحظات أو معقدة مثل إنشاء ويكي للشركة. التصميم أقل شبهاً بمعالج النصوص القديم (على غرار Microsoft Word) وأكثر شبهاً بمساحة عمل رقمية.

ستبدو صفحات Notion أشبه بالتمرير اللانهائي لصفحة الويب أكثر من كونها قطعة ورق. لا يزال بإمكانك تصدير مستندات Notion إلى ملف PDF وطباعتها - لأنه لا بد من وجود شخص ما لا يزال يطبع - ولكنك لن ترى فواصل الصفحات حتى تقوم بالتصدير. 🖨️

عبر فكرة الفائدة هي أن التطبيق يبدو وكأنه تجربة ويب رقمية أولاً. العيب: إنها هي تجربة ويب. إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى الإنترنت، فلن تتمكن من الوصول إلى ملفات Notion أو استخدام التطبيق لتدوين الملاحظات.

ميزات Notion

هذه هي أساسيات منصة Notion. والآن دعنا نتناول ميزاته بالتفصيل.

1. الويكي

تعد مواقع الويكي في Notion مثالية لتوثيق العمليات وإنشاء قاعدة معرفية على مستوى الشركة.

يتيح لك الشريط الجانبي الموجود دائمًا التنقل بين الصفحات بنقرة واحدة حتى لا تكون هناك حاجة للعودة إلى جدول المحتويات. يساعدك المحتوى المتداخل في الحفاظ على تنظيمك أثناء تقسيم مشاركة المعرفة حسب القسم أو الموضوع. وتشارك الكتل المتزامنة المحتوى نفسه في أماكن متعددة، مع وجود مكان واحد للتحديثات.

عبر نوتيون

من السهل إعداد الويكي الخاص بك باستخدام قالب قاعدة المعرفة . تقدم Notion العديد منها من خلال مكتبة القوالب الخاصة بها.

2. المستندات

من السهل تنسيق المستندات باستخدام كتل تسمح لك بتنظيم المحتوى الخاص بك وإعادة تنظيمه باستخدام وظيفة السحب والإفلات. هناك أكثر من 50 نوعًا من كتل المحتوى، بما في ذلك التبديلات، ومقاطع الفيديو، والصور، والمعادلات الرياضية، ومقتطفات التعليمات البرمجية، والإشارات المرجعية على الويب، والإشارات إلى @، وغيرها.

لديهم أيضًا قوالب مستندات لعشرات من حالات الاستخدام، بما في ذلك جداول أعمال الاجتماعات , خطة المشروع والمقترحات. أضف جدول محتويات لتسهيل التنقل في مستندك وإنقاذ فريقك من الارتباك.

3. أدوات التعاون

يمكن لأعضاء فريقك تحرير المستندات في وقت واحد أو الإشارة إلى بعضهم البعض في التعليقات لطرح الأسئلة أو الحصول على توضيح أو تعيين قسم من المستند ليقوم شخص آخر بكتابته.

وباستخدام إعدادات أذونات مختلفة، يمكنك منح حق الوصول إلى مستندات مختلفة للأفراد أو للفرق بأكملها. وبالنسبة لكل مستند، يمكنك اختيار من يمكنه التعديل، ومن يمكنه التعليق فقط، ومن يمكنه عرضه فقط.

4. AI

يمكنك الآن إضافة مفهوم الذكاء الاصطناعي، وهو أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي مدمجة مباشرةً في تطبيق Notion. ويمكنها مساعدتك في إعادة كتابة المحتوى وتلخيصه وتحديد موقعه داخل قاعدة معارف Notion. قد تكون هذه الميزة هي المفتاح لاستبدال مستندات Google Docs.

عبر Notion

لكنها تكلفتها إضافية. يمكنك إضافة Notion AI إلى الباقات المدفوعة مقابل 8 دولارات إضافية لكل عضو شهرياً أو إضافته إلى الباقة المجانية مقابل 10 دولارات إضافية شهرياً.

تسعير Notion

Notion مجاني للمستخدمين الأفراد ويقدم هيكل تسعير متدرج لفرق العمل.

مجاني

بالإضافة : 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً الشركات: 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ما هو محرر مستندات Google؟

عبر جوجلمستندات جوجل مألوفة، والمألوف مريح مثل الاسترخاء تحت تلك البطانية التي حاكتها جدتك. 🧶

المألوف هو أيضًا سهل الاستخدام. فمع مظهر برنامج معالجة النصوص القياسي، سيكون محرر المستندات بديهيًا لأي شخص سبق له استخدام Microsoft Word.

ولكن لا تدع الحنين إلى الماضي يجعلك تعتقد أن ما يقدمه محرر مستندات Google قديم. تقدم المنصة ميزات الويب أولاً مثل التعاون في الوقت الفعلي والقدرة على تضمين ملفات الوسائط الغنية. وعلى الرغم من أن محرر مستندات Google هو تطبيق يستند إلى الويب، إلا أنه يحتوي على وضع غير متصل بالإنترنت يتيح لك مواصلة العمل على المستندات حتى إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت.

ميزات مستندات Google Docs

لإعطائك فكرة أفضل عن كيفية مقارنة ميزات مستندات Google Docs بـ Notion، سنقوم بتغطيتها واحدة تلو الأخرى.

1. محرك الأقراص جوجل درايف هو بمثابة القاعدة الرئيسية لجميع مستنداتك وجداول البيانات وعروض الشرائح والمجلدات. في الأساس، أي شيء تقوم بإنشائه في

مساحة عمل جوجل سيتم تخزينها في Google Drive الخاص بك.

عبر جوجل

في حين أن Drive ليس مصممًا خصيصًا ليكون بمثابة ويكي، يمكنك استخدام المجلدات لتنظيمه في قاعدة معرفية. ولكن عندما يرغب الأشخاص في الانتقال من مستند إلى شيء آخر في محرك الأقراص الخاص بك، سيتعين عليهم العودة إلى محرك الأقراص الخاص بك أولاً.

نظرًا لأن Google هو محرك بحث، فلن يفاجئ أي شخص معرفة أن إمكانية البحث هي إحدى مزايا Google Drive. يمكنك وضع أي شيء في شريط البحث في محرك الأقراص الخاص بك، وسوف يسحب كل عنصر يحتوي على تلك العبارة، لذلك لن تفقد أبداً أثر مستنداتك.

2. المستندات

صُمم محرر مستندات Google في الأصل كمعالج للنصوص ويحتوي على جميع الميزات التي تتوقعها من محرر مستندات. هناك الكثير من خيارات التنسيق، بما في ذلك العشرات من الخطوط، والعناوين، والنقاط، وفواصل الصفحات، وفواصل المقاطع، وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إدراج وسائط غنية، مثل الصور ومقاطع الفيديو (التي يمكنك سحبها من القرص الصلب الخاص بك أو العثور عليها وتضمينها من بحث على الإنترنت)، والجداول، والرسومات، والرسوم البيانية، والرسوم البيانية، والرموز التعبيرية، والرقائق الذكية، والقوائم المنسدلة، والحواشي السفلية.

لطالما تضمن البرنامج مجموعة واسعة من القوالب، مثل السير الذاتية والرسائل والوصفات ومقترحات المشاريع وملاحظات الاجتماعات والكتيبات وغيرها. هناك أيضًا طريقة عرض المخطط التفصيلي في المستندات، والتي تقوم تلقائيًا بإنشاء جدول محتويات في الشريط الجانبي بناءً على عناوين المستند.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت Google مؤخرًا مجموعة من الميزات الجديدة:

التبديل من عرض الصفحة إلى عرض بدون صفحات (أو التمرير اللانهائي)

استخدام الكتل الإنشائية لإنشاء ملاحظات اجتماع، ومسودة بريد إلكتروني، وخريطة طريق للمنتج، والمزيد

ستقوم ميزات "ملخص المستند" تلقائيًا بإنشاء ملخص لملاحظاتك يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

3. أدوات التعاون

مستندات Google بمثابة الأب المؤسس للمستندات التعاونية. فهي تسمح للعديد من أعضاء الفريق بالعمل على مستند واحد في نفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على ميزات التعليق ومجموعة من الأذونات، بما في ذلك أذونات التعليق فقط، والعرض فقط، وأذونات التحرير الكاملة.

عبر جوجل

يسمح لك محفوظات الإصدارات بمشاهدة جميع التغييرات التي أُجريت على مستندك ومن قام بها. كما يتيح لك العودة إلى إصدار سابق إذا حدث خطأ ما. وتتيح لك ميزة الدردشة المباشرة الجديدة مناقشة مستند في الوقت الفعلي دون ترك تعليقات.

4. التكامل

يوفر محرر مستندات Google عمليات تكامل تتكامل بسلاسة مع مساحة العمل بأكملها. يمكنك بسهولة إضافة المستندات إلى تقويم جوجل الاجتماعات، وربطها من جداول البيانات، وتضمينها في مجلدات مشتركة، وغير ذلك عبر واجهة سهلة الاستخدام. باستخدام مختبرات Google Workspace Labs، يمكنك استخدام Google التجريبية أدوات الذكاء الاصطناعي في مستندات Google للكتابة بشكل أسرع أو التحرير أو إعادة الكتابة أو التلخيص.

بخلاف مساحة عمل Google، لا تقدم Google نفسها عمليات تكامل أخرى. لكن كل أداة برمجية موجودة تقريبًا - من Slack إلى Figma إلى Salesforce -قد أنشأ تكاملاته الخاصة مع Google Workspace. قد يكون من الأسهل سرد البرامج التي _لا يمكنها الاتصال بمحرّر مستندات Google.

تسعير مستندات Google Docs

مُحرّر مستندات Google مجاني للمستخدمين الشخصيين، ولكن إذا كان لديك فريق عمل كبير، وتخطط لتخزين الكثير من الملفات، وتريد استخدامه مع تطبيقات Google الأخرى، فقد ترغب في الاشتراك في خطة عمل Google Workspace.

مجانًا

خدمة Business Starter: 6$ لكل مستخدم شهريًا

6$ لكل مستخدم شهريًا خطة الأعمال القياسية: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة الأعمال الإضافية : 18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

# #مفهوم مقابل مستندات جوجل: مقارنة الميزات

حان وقت المواجهة المباشرة. سنترك هذه التطبيقات تتنافس في أربع جولات ونعلن الفائز في كل جولة. 🤼

سهولة الاستخدام

على الرغم من أن تطبيق Notion لا يتطلب أي خبرة تقنية، إلا أن واجهته سهلة الاستخدام إلى حد ما ستكون أقل اعتيادًا لمعظم المستخدمين الجدد من واجهة مستندات Google. وعلى عكس مستندات Google Docs، سيكون هناك منحنى تعليمي حاد وقد تضطر إلى تخصيص وقت لدروس Notion التعليمية عند تقديم هذا البرنامج.

يحتوي كل من Notion و Google Docs على تطبيقات لنظامي iOS و Android، مما يسهل الوصول إليها من هاتفك أو جهاز iPad أو الجهاز اللوحي. يوفر Notion أيضًا تطبيقات لسطح المكتب لنظامي التشغيل Mac وWindows، بينما لا يمكن استخدام محرّر مستندات Google على سطح المكتب إلا من خلال متصفحك.

ولكن على الرغم من أن Notion لديها تطبيقات لسطح المكتب، إلا أنها غير متوفرة دون اتصال بالإنترنت - بل يتوفر محرر مستندات Google. بشكل عام، علينا أن نمنح محرر مستندات Google الأفضلية عندما يتعلق الأمر بسهولة الاستخدام.

التنسيق

قبل أن يقدم مستندات Google Docs ميزاته الجديدة في بداية العام، كان برنامج Notion سيحصل على جائزة التنسيق. ولكن مع وجود مجموعة واسعة من خيارات التنسيق الجديدة في محرّر مستندات Google، والقدرة على التبديل بين عرض الصفحة والتمرير اللانهائي، وإدخال الكتل الإنشائية، علينا أن نقول إن محرّر مستندات Google قد لحق بمحرّر مستندات Google - إن لم يكن قد تجاوزه -.

يقدم Notion تنسيقًا أفضل لتنظيم ويكي الشركة، ولكن هذا كل ما في الأمر. عندما يتعلق الأمر بتنسيق المستندات الفعلية، فإن Google أفضل.

التعاون

يوفر كل من Notion ومحرّر مستندات Google التعاون في الوقت الفعلي و أداة إنتاجية مع خيار منح مستويات مختلفة من الوصول لمستخدمين مختلفين - بما في ذلك الوصول الكامل للتحرير، والوصول للتعليق فقط، والوصول للعرض فقط.

يعجبنا أن Notion تسمح لك بإنشاء فرق وإنشاء أذونات على مستوى الفريق. ولكن على سبيل المقايضة، لا يحتوي Notion على ميزة الدردشة المباشرة التي أضافها محرر مستندات Google للتو. سنسمي هذه الجولة بالتعادل.

السعر

يقدم كل من Notion ومحرر مستندات Google خطط مجانية للمستخدمين الأفراد وخطط تسعير متدرجة للمستخدمين من الشركات. لكن Google Workspace لديه خياران إضافيان للتسعير، وتبدأ الخطة المدفوعة الأقل تكلفة ببضعة دولارات أقل شهرياً. أضف إلى ذلك أنك ستحصل على المزيد من التطبيقات مقابل المال، وسيفوز محرر مستندات Google بهذه الجولة.

# #مفهوم مقابل محرر مستندات Google على Reddit

إذا كان مستخدمو ريديت يحكمون على هذه المعركة، فإن العديد منهم سيصفونها بالتعادل ويطلبون منك استخدام كلا النظامين. 👯

تشير الكثير من أحاديث Notion مقابل محرر مستندات Google على Reddit إلى أن Notion يسمح لك بتضمين محرر مستندات Google وجداول بيانات Google. لذا يوصون بالاحتفاظ بكلا التطبيقين لحالات استخدام مختلفة: Google Workspace لوثائقك المتعمقة و Notion للويكي الخاص بشركتك.

ومع ذلك، فقد فضّل العديد من مستخدمي Reddit محرر مستندات Google على تطبيق Notion. 🏆

أعرب العديد من هؤلاء المستخدمين عن تقديرهم لإمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت إلى مستنداتهم (إدارة المعرفة). ورأى آخرون أنه على الرغم من أن Notion يؤدي وظائف أكثر، إلا أنه لا يؤدي أيًا منها بشكل جيد.

على سبيل المثال، يحتوي كل من مستندات Google و Notion على جداول بيانات وجداول يمكنك إضافتها إلى مستنداتك. ومع ذلك، مع أدوات الإنتاجية في Notion، لا يمكنك استخدامها لتشغيل العمليات الحسابية المعقدة كما يمكنك في Excel و جداول بيانات جوجل .

وعلى الرغم من أن برنامج Notion يقدم إدارة المهام ميزات مثل القدرة على إنشاء لوحة كانبان، إلا أنه لا يحتوي على ميزات مضمنة مثل الأتمتة أو المهام الفرعية أو مشغلات الأحداث. وفي الوقت نفسه، تأتي هذه الميزات قياسية مع أدوات إدارة المهام الأخرى في السوق، بما في ذلك Trello جيرا أسانا و ClickUp.

تعرّف على ClickUp - أفضل بديل لـ Notion ومحرّر مستندات Google

قم بإنشاء مستندات جميلة ومواقع ويكي الشركة باستخدام ClickUp Docs

نحن نعلم أن هذا أمر غير تقليدي، ولكن يبدو أن متسابقاً آخر يدخل الحلبة. يحتوي ClickUp على ميزات تنافس كلاً من Notion و Google Docs أفضل ميزات مستندات Google. وهذا التطبيق جاهز ليثبت لك لماذا هو بطل الوزن الثقيل الجديد في تدوين الملاحظات. 💪

ClickUp Docs مستندات ClickUp توفر مستندات قابلة للتخصيص بشكل كبير، بفضل مكتبة ضخمة من خيارات التنسيق التي يوفرها ClickUp، بما في ذلك

جداول المحتويات

الرؤوس واللافتات والفواصل

الإشارات المرجعية والمرفقات

الجداول

الصور ومقاطع الفيديو

الأزرار والأدوات

كتل التعليمات البرمجية

علاوة على ذلك، تربط المهام على الفور المستندات بأدوات إدارة مشروع ClickUp. أضف هذه العناصر باستخدام أوامر الشرطة المائلة للتنسيق بسرعة البرق.

ستعرض صفحاتك في تخطيط تمرير لا نهائي، ولكن لديك أيضًا خيار إضافة فواصل الصفحات ورؤية صفحات المستند والصفحات الفرعية في شريط جانبي. هذا التنقل في الشريط الجانبي يجعل من السهل أيضًا إنشاء ويكي الشركة وتنظيمه. بالإضافة إلى ذلك، مع قوالب ClickUp ، ستبدأ في تنسيق المستندات في لحظة.

تعزز ClickUp Docs أيضًا التعاون في الوقت الفعلي من خلال التحرير المتزامن، والتعليق، وعلامات @، والقدرة على تحويل أي نص مستند إلى مهمة وتعيينها لأحد أعضاء فريقك.

وتسمح لك إعدادات الأذونات المتقدمة بجعل المستند عاماً أو خاصاً أو محمياً ومشاركة مستنداتك مع المتعاونين باستخدام دعوة أو رابط.

شاهد المزيد من الميزات في هذا فيديو تعليمي لمستندات ClickUp Docs .

انقر فوق المفكرة

استخدم ClickUp Notepad لإضافة تحرير نصي غني مثل قوائم التدقيق والعناوين والتصميم لتنظيم أفكارك على الفور

لتدوين الملاحظات السريعة، بدلاً من التوثيق الرسمي، فإن ميزة انقر فوق المفكرة يسمح لك بتدوين أفكارك، وإنشاء قوائم مراجعة، وتدوين ملاحظات الاجتماعات، وتحويل العناصر إلى مهام قابلة للتتبع بنقرة واحدة. إنها أداة إنتاجية سهلة الاستخدام من شأنها أن تنقل قوائمك من المهام إلى المهام المنجزة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى ملاحظاتك من ملحق كروم في متصفحك أو من تطبيق ClickUp لنظامي iOS أو Android.

ClickUp AI ClickUp AI ليس أداة ذكاء اصطناعي عادية. نعم، يمكنها تسهيل كتابة المستندات باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتلخيص وإعادة الكتابة والتحرير. ولكن يمكنها أيضًا القيام بمئات المهام الأخرى.

استخدم ClickUp AI لإنشاء موجز مشروع في لمح البصر

يأتي ClickUp AI مبرمجًا مسبقًا بمطالبات خاصة بوظائف أعضاء فريقك حتى يتمكنوا من معرفة كيفية البدء في استخدامه على الفور. سواء كنت تريد استخدام هذا أداة الذكاء الاصطناعي للاجتماعات أو وثائق متطلبات المنتج، أو إنشاء خطة المشروع، أو تقارير الحالة، أو أدلة أنماط العلامة التجارية، سترى قيمتها في لحظة.

ClickUp التسعير

تقدم ClickUp أيضًا خطة مجانية لتبدأ بها أو أسعارًا متدرجة للفرق من جميع الأحجام.

مجانية للأبد

غير محدود: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

7 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفرة في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

المكافأة: *مكافأة مقابل تودويست* !

بدء تدوين الملاحظات باستخدام ClickUp

في المواجهة بين محرر مستندات Google Docs Notion، علينا أن نعلن أن Google هو الفائز. فهو يتمتع بأفضلية طفيفة بسبب تصميمه المألوف وسهل الاستخدام والعدد الأكبر من خيارات التسعير.

ولكن هناك منافس جديد في مجال تدوين الملاحظات. يمكّنك ClickUp Docs من توثيق جميع عملياتك واجتماعاتك وغير ذلك. يمكنك تضمين وسائط غنية، وإنشاء ويكي للشركة، والتنقل بين جميع معلوماتك بسهولة باستخدام المحتوى المتداخل وميزات البحث.

يجمع ClickUp أيضًا فريقك معًا من خلال التعاون في الوقت الفعلي والقدرة على ربط المستندات بالمهام في لوحات إدارة المشاريع ClickUp . هناك المئات من القوالب للاختيار من بينها، ويمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي المدمج في التوثيق بشكل أسرع وإنجاز المزيد من الأعمال. اشترك مجاناً واكتشف لماذا ClickUp هو بطل تدوين الملاحظات الجديد. 💪