Google Workspace Studio مقابل ClickUp Agents: كيفية الاختيار

تكشف الأبحاث حول اعتماد الذكاء الاصطناعي عن حقيقة مثيرة للاهتمام: 88% من المؤسسات تستخدم الآن الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل من وظائف الأعمال.

ومع ذلك، لم يقم سوى 7% بتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في مؤسساتهم. ويقوم 31% آخرون بتوسيع نطاقه، بينما لا يزال 30% في المرحلة التجريبية لمبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

من الواضح أن العديد من الفرق تجرب الذكاء الاصطناعي، ولكن قلة منها وصلت إلى مرحلة دمجه بالكامل في العمل اليومي.

إحصائيات استخدام الذكاء الاصطناعي من McKinsey & Company

لذلك، عندما تبدأ الفرق في استكشاف الذكاء الاصطناعي للعمل، قد تبدو الخيارات مربكة.

على سبيل المثال، يدمج Google Workspace Studio الذكاء الاصطناعي مباشرة في Gmail و Docs و Google Sheets. من ناحية أخرى، تم تصميم ClickUp Agents لأتمتة المهام وإدارة المشاريع والحفاظ على تزامن العمل متعدد الوظائف.

كلاهما يعد بتوفير الوقت، ولكن طريقة اندماجهما في سير عملك قد تختلف كثيرًا.

لذلك، في هذا المنشور على المدونة، سنقوم بتحليل Google Workspace Studio و ClickUp Agents بشكل صحيح. في النهاية، ستكون لديك صورة أوضح عن كيفية الانتقال من تجربة الذكاء الاصطناعي إلى استخدامه فعليًا لإنجاز العمل.

نظرة عامة على Google Workspace Studio و ClickUp Agents

فيما يلي مقارنة بين Google Workspace Studio و ClickUp Agents.

الجانب Google Workspace Studio ClickUp Agents الغرض الأساسي أتمتة سير العمل متعدد الخطوات في تطبيقات Google مثل البريد الإلكتروني والمستندات والدردشة باستخدام Gemini إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة المهام وإدارة المعرفة وسير العمل القائم على الأدوار طريقة الإنشاء مطالبات باللغة الطبيعية للمبتدئين والخطوات والمتغيرات؛ لا حاجة إلى الترميز ميزات الذكاء الاصطناعي التخاطبي مدمجة في كل مكان، ووكلاء قابلون للتخصيص للعمليات والفرق المحفزات والأتمتة الوقت/التاريخ، رسائل البريد الإلكتروني من أشخاص معينين؛ سلسلة المهام مثل التلخيص أو التصنيف تحليل البيانات التاريخية، والتنبؤ بالعقبات، وأتمتة تحديد الأولويات، وتكييف سير العمل التكامل Gmail و Drive و Chat و Calendar؛ تطبيقات تابعة لجهات خارجية مثل Jira و Asana و Salesforce أكثر من 1000 تطبيق، بما في ذلك Slack و GitHub و Zapier؛ متوافقة مع التسلسل الهرمي لـ ClickUp (المساحات والمجلدات والقوائم) قدرات الذكاء الاصطناعي تحليل المشاعر، التلخيص، استخراج البيانات، إنشاء المحتوى البحث بالذكاء الاصطناعي والكتابة والملخصات والنصوص وتوليد التسميات والتقارير المتقدمة والرؤى الاستباقية حالات الاستخدام الرد على رسائل البريد الإلكتروني وتحديث جداول البيانات وتلخيص الاجتماعات وجدولة الأحداث تحديد أولويات الأخطاء، ومراجعة الكود، وتحسين السبرينت، ورؤى التسويق، وتحسينات العمليات المشاركة والتعاون شارك الوكلاء مثل ملفات Drive وإشعارات الفريق دردشة سياقية، مستندات في الوقت الفعلي، ألواح بيضاء، وصول للضيوف، وذكاء اصطناعي على مستوى الفريق قابلية التوسع متوفر في خطط Business/Enterprise؛ سيتم طرحه للجمهور قريبًا يتعامل مع فرق كبيرة (Fortune 500)؛ تخصيص غير محدود للمشاريع المعقدة نقاط القوة بسيط للأتمتة التي تركز على Google؛ في الوقت الفعلي عبر Workspace منصة شاملة مع عروض مشاريع فائقة الجودة وأتمتة وعمق الذكاء الاصطناعي

ما هو ClickUp؟

حسّن عملياتك باستخدام ClickUp بسّط إدارة العمل والجدول الزمني عبر الفرق باستخدام ClickUp 4.0 ووكلائه الفائقين!

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، حيث يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل مهامك ومشاريعك وسير عملك.

لن تضطر إلى التنقل بين أدوات غير متصلة أو إضاعة الوقت في التبديل بين السياقات.

مع ClickUp 4.0، تظل مهامك ووثائقك ومعارفك ومحادثاتك ونصوص اجتماعاتك وجميع الأدوات المتعلقة بالعمل متصلة في مساحة عمل واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويمكنك إنشاء ونشر وكلاء ذكاء اصطناعي بدون كود مباشرةً داخل ClickUp، دون إضافة المزيد من سير العمل غير المتصل والتطبيقات المتعددة.

ميزات ClickUp

دعنا نتعمق في ما يقدمه برنامج مساحة العمل الموحدة:

ClickUp Agents هي أدوات مساعدة آلية مدمجة في مساحة العمل الخاصة بك تعمل في الخلفية وتهتم بالمهام المتكررة أو التي تتطلب سياقًا معينًا. وهي مدركة للسياق، لذا فهي تعرف ما تحتويه مهامك ووثائقك ومحادثاتك وغير ذلك، وتعمل دون الحاجة إلى تشغيل كل إجراء يدويًا. ولا يتطلب إنشاؤها أي ترميز!

ستحصل على مجموعة من الوكلاء الجاهزين الذين يمكنك تشغيلهم والبدء في استخدامهم على الفور. هذه قوالب أو وكلاء "جاهزون للاستخدام" مصممون لسير العمل الشائع، ولا يتطلبون أي تهيئة.

فيما يلي بعض الأمثلة الممتازة التي يمكنك الاختيار من بينها:

وكيل الإجابات الذي يرد بإجابة مناسبة مستمدة من سياق مساحة العمل الخاصة بك في قناة الذي يرد بإجابة مناسبة مستمدة من سياق مساحة العمل الخاصة بك في قناة الدردشة ClickUp

تقارير يومية أو أسبوعية Agents التي تولد تحديثات روتينية لمساحة أو مجلد أو قائمة وفقًا لجدول زمني محدد

StandUp Agents التي تلخص نشاط الفريق في وقت معين

يمكنك استخدام هذه الوكلاء المُعدة مسبقًا عندما تريد سير عمل قياسي للذكاء الاصطناعي مع الحد الأدنى من الإعداد.

من ناحية أخرى، لديك ClickUp Custom Agents الذي يتيح لك إنشاء أتمتة خاصة بك باستخدام أداة إنشاء بدون كود. هذه الأداة أكثر مرونة وتتيح لك تخصيص ما يفعله الوكيل ومتى يعمل وكيف يتفاعل مع مساحة العمل الخاصة بك. إليك مثال من فريقنا:

يتم تعريف هذه الوكالات الفائقة من خلال المكونات التالية:

المحفزات: ما الحدث الذي يجعل الوكيل يعمل (على سبيل المثال، نشر رسالة أو تحديث مهمة) الشروط: القواعد التي تحدد ما إذا كان يجب على الوكيل أن يتصرف (على سبيل المثال، الرد فقط إذا كانت الرسالة تحتوي على سؤال واضح) الإجراءات: ما يقوم به الوكيل فعليًا (مثل نشر رد أو إنشاء مهام أو تلخيص المعلومات) المعرفة والأدوات: ما هي البيانات التي يمكن للوكيل الوصول إليها والأدوات التي يمكنه استخدامها لاتخاذ الإجراءات اللازمة

على سبيل المثال، إذا تلقى فريق الدعم الخاص بك الكثير من الأسئلة في قناة الدردشة، يمكنك إنشاء وكيل مخصص يقوم بما يلي:

يتم تشغيله عند وصول رسالة جديدة

لا ترد إلا إذا كانت الرسالة تبدو كسؤال

يستخدم مستندات ومهام مساحة العمل كـ "قاعدة معرفية"

تم الرد بإجابة مدروسة ودقيقة من حيث السياق

الميزة رقم 2: مجموعة أدوات إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يوجد ClickUp Brain داخل مساحة العمل الخاصة بك، حيث يستخرج السياق من المهام والمستندات والمحادثات وحتى التطبيقات المتصلة لأتمتة العمل. أداة الإنتاجية القائمة على الذكاء الاصطناعي هي شبكة "تعمل دائمًا" تربط بين موظفيك ومشاريعك ومعرفتك.

يقدم إجابات سياقية فورية حول المهام والوثائق والمواعيد النهائية والتبعيات والمناقشات. يمكن للفرق استرداد المتطلبات بسرعة أو تحديد القرارات أو تذكر سبب تغيير حالة المهمة، كل ذلك دون الحاجة إلى البحث في طبقات من المستندات أو سلاسل المحادثات.

📌 أمثلة على المطالبات: لماذا تم إعادة مهمة تكامل واجهة برمجة التطبيقات إلى "قيد التقدم"؟ لخص المناقشة التي أدت إلى هذا التغيير.

اسحب متطلبات تحديث تدفق التهيئة من جميع المستندات والمهام المرتبطة.

حدد موقع الاجتماع الذي حددنا فيه نطاق الميزة XYZ، ولخص القرارات التي تم اتخاذها.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم ClickUp Brain أيضًا بأتمتة المهام الروتينية التي تستغرق وقتًا طويلاً في المشاريع. يمكنه تلخيص سلاسل المهام الطويلة، وإنشاء تحديثات أو تقارير يومية، وصياغة الوثائق أو خطط المشاريع.

أفضل جزء؟ يمكن أن يساعدك أيضًا في إنشاء وكلاء. ما عليك سوى بدء محادثة مع BrainGPT باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية، وسوف يرشدك!

احصل على ClickUp Brain لمساعدتك في إنشاء وكلاء

🚀 ميزة ClickUp: استبدل مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة ببعضها البعض بمحرك إنتاجية واحد يدرك السياق: ClickUp BrainGPT. يرتبط هذا المحرك مباشرة بعملك عبر التطبيقات والمنصات، ويوحد البحث والأتمتة وإنشاء المحتوى والأوامر الصوتية. استخدم ملحق BrainGPT Chrome من ClickUp للبحث والتلخيص والتصرف من أي علامة تبويب في المتصفح إليك كيفية استخدامها للقضاء على انتشار الذكاء الاصطناعي: مساحة عمل موحدة للذكاء الاصطناعي لطرح الأسئلة وأتمتة المهام وإنشاء المحتوى باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة مثل ChatGPT وClaude وGemini

البحث السياقي عبر تطبيقات أخرى مثل ClickUp و Google Drive و GitHub و Notion و SharePoint و OneDrive

Talk-to-Text للإنتاجية التي تعتمد على الصوت أولاً والتي تتيح لك إملاء الأفكار أو التحديثات أو مهام المهام أو الرسائل صوتياً مباشرة في سير عملك للإنتاجية التي تعتمد على الصوت أولاً والتي تتيح لك إملاء الأفكار أو التحديثات أو مهام المهام أو الرسائل صوتياً مباشرة في سير عملك

بحث عميق + بحث على الويب ورؤى للحصول على إجابات مدروسة وغنية بالسياق

الميزة رقم 3: ميزات تعاون مدمجة

يجمع ClickUp المحادثات والتحديثات والقرارات التي عادةً ما تكون موزعة على عدة تطبيقات في مكان واحد. وهذا يوفر للفرق مركزًا واحدًا يتقدم فيه العمل ويمكن للوكلاء من خلاله فهم ما يجري بالفعل لأن كل السياق موجود في مكان واحد.

كل فريق يمر بهذه المهام المتكررة: توضيح المتطلبات، والتحقق من التقدم المحرز، ومشاركة لقطة شاشة سريعة، أو السؤال "من يعمل على هذا؟".

في ClickUp، تجري هذه المحادثات بجوار المهام والمستندات والجداول الزمنية التي تتعلق بها عبر ClickUp Chat . لا يضيع أي شيء في قناة بعيدة عن العمل.

نظرًا لأن الدردشة تتم داخل سير العمل، يمكن لموظفيك التدخل في السياق الحقيقي. يمكنهم رؤية المهمة التي تتم مناقشتها، والوثيقة التي تحتوي على المتطلبات، وآخر تحديث، والقرارات التي تم اتخاذها في مكالمة SyncUp أمس وملاحظات الاجتماع من AI Notetaker.

يمكن لـ Agents سحب المعلومات من مساحة العمل الخاصة بك والإجابة على الاستفسارات ومواصلة المضي قدمًا في العمل.

تصبح إدارة المهام نتيجة طبيعية للمحادثة. تتحول رسالة توضيحية إلى مهمة ClickUp بنقرة واحدة.

ClickUp Docs يندمج في هذه الحلقة بشكل طبيعي من خلال التقاط المواصفات وملاحظات الاجتماعات وأدلة العمليات والعصف الذهني، والتي ترتبط جميعها بالمهام والمحادثات. عندما تقوم الفرق بتحديث مستند، يراه الوكلاء. عندما يتغير أحد المتطلبات، يراه أي شخص يتحدث عنه. عندما يترك شخص ما تعليقًا، يمكن أن يتحول إلى مهمة دون فقدان السياق.

والنتيجة هي قرارات أسرع، وتسليم مهام أوضح، وتقليل لحظات "أين هذا؟" على مدار الأسبوع.

أسعار ClickUp

إليك ما قاله مستخدم حقيقي عن استخدام ClickUp:

قبل التحول إلى ClickUp، كنا نستخدم Redbooth لإدارة المشاريع، وبمقارنة الاثنين، أستطيع أن أرى تحسناً كبيراً. أنا أقدر حقًا ميزات الأتمتة وأدوات الذكاء الاصطناعي في ClickUp. لوحة التحكم جذابة، وأنا أستمتع بتصميمها البصري. أجد أن الأقسام المنفصلة للمهام المخصصة والأعمال المنجزة والعناصر قيد مراجعة العميل من بين أفضل ميزاتها. القدرة على إضافة الوسائط وإنشاء المستندات والعمل على الأوراق البيضاء هي أيضًا بعض الجوانب التي أستمتع بها أكثر في ClickUp. بشكل عام، لقد ساعدني ذلك بالتأكيد على أن أصبح أكثر كفاءة في عملي.

📮 ClickUp Insight: 32٪ من العاملين يعتقدون أن الأتمتة ستوفر بضع دقائق فقط في كل مرة، ولكن 19٪ يقولون إنها يمكن أن توفر 3-5 ساعات في الأسبوع. والحقيقة هي أن حتى أصغر توفير للوقت يتراكم على المدى الطويل. على سبيل المثال، توفير 5 دقائق فقط يوميًا في المهام المتكررة يمكن أن يوفر أكثر من 20 ساعة كل ثلاثة أشهر، وهو وقت يمكن توجيهه نحو أعمال أكثر قيمة واستراتيجية. مع ClickUp، تستغرق أتمتة المهام الصغيرة — مثل تعيين تواريخ الاستحقاق أو وضع علامات على زملاء الفريق — أقل من دقيقة. لديك وكلاء ذكاء اصطناعي مدمجون لإنشاء ملخصات وتقارير تلقائية، بينما يتولى وكلاء مخصصون سير عمل محدد. استرجع وقتك! 💫 نتائج حقيقية: قللت STANLEY Security الوقت المستغرق في إعداد التقارير بنسبة 50٪ أو أكثر باستخدام أدوات إعداد التقارير القابلة للتخصيص من ClickUp، مما أدى إلى تحرير فرق العمل لديها للتركيز بشكل أقل على التنسيق وأكثر على التنبؤ.

ما هو Google Workspace Studio؟

عبر Google Workspace

Google Workspace Studio هي منصة لا تتطلب كتابة أكواد برمجية ضمن Google Workspace تتيح للمستخدمين إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين مدعومين من Gemini. تساعد هذه المنصة في أتمتة سير العمل عبر مختلف التطبيقات، بما في ذلك Gmail وDrive وDocs وSheets وChat وأدوات الجهات الخارجية مثل Microsoft 365.

يمكنك إنشاء وكلاء من خلال أوصاف بلغة بسيطة، باتباع منطق "إذا حدث هذا، فسيحدث ذاك" المعزز بالمنطق القائم على الذكاء الاصطناعي للمهام التي تراعي السياق. يتكيف الوكلاء مع المواقف، ويتعاملون مع العمليات متعددة الخطوات، ويندمجون مباشرة في تطبيقات Workspace عبر رمز اختصار.

🧠 حقيقة ممتعة: أصبح الروبوت Shakey، الذي تم تصنيعه في عام 1966، أول روبوت قادر على تخطيط أفعاله بنفسه، وكانت مقاطع الفيديو التوضيحية الخاصة به مذهلة للغاية في ذلك الوقت لدرجة أن بعض الناس اعتقدوا أنها مزيفة.

ميزات Google Workspace Studio

دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات التي تتيح لك أتمتة العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

الميزة رقم 1: وكلاء بدون كود

استخدم أوامر لغوية بسيطة لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين في Google Workspace Studio ( المصدر )

يتيح لك Google Workspace Studio إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي بمجرد وصف ما تريد منهم القيام به. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول: "ضع علامة على رسائل البريد الإلكتروني الواردة من قسم المالية، واستخرج مبالغ الفواتير، وأضفها إلى Sheets، وأعلمني في Chat".

يحول Gemini 3 ذلك إلى أتمتة عملية على الفور دون الحاجة إلى إنشاء قواعد. كما يتضمن قوالب جاهزة لإدارة المهام مثل متابعة الاجتماعات أو ملخصات البريد الوارد أو وضع علامات على الرسائل. كل شيء يتبع أذونات مؤسستك، بحيث يتفاعل الوكلاء فقط مع البيانات المسموح لهم برؤيتها.

🧠 حقيقة ممتعة: صمم الباحثون في التسعينيات روبوتًا باسم Genghis يمكنه المشي على الأراضي الوعرة باستخدام ردود أفعال متعددة الطبقات فقط. لم يكن لديه دماغ بالمعنى المعتاد، لكنه كان يتصرف ككائن مستقل، مما ساعد على إثارة الاهتمام بسلوك الوكلاء المستوحى من الحشرات.

الميزة رقم 2: مشاركة الوكلاء

شارك الوكلاء عبر Google Workspace مع الحفاظ على الأمان والامتثال ( المصدر )

يتضمن Workspace Studio لوحة تحكم مركزية حيث يمكن للفرق عرض القوالب وتحرير الوكلاء وتتبع الأنشطة ومراجعة الأداء. يمكن الوصول إلى كل شيء من الشريط الجانبي لـ Workspace، لذا لا تحتاج إلى تبديل الأدوات.

يمكنك أيضًا مشاركة الوكلاء تمامًا كما تشارك مستندات Google أو جداول بيانات Google. وهذا يسهل على الفرق التعاون وإعادة استخدام أمثلة أتمتة سير العمل ونشرها عبر القسم.

🔍 هل تعلم؟ أبحاث حول سلوك الوكلاء الجماعي المستوحى مباشرة من الطبيعة: أدرك العلماء الذين يدرسون النمل والنحل والنمل الأبيض أن سربًا من الوكلاء البسيطين الذين يتبعون قواعد محلية أساسية يمكن أن ينتج سلوكًا جماعيًا معقدًا للغاية؛ هذه الرؤية هي التي تغذي الروبوتات الحديثة متعددة الوكلاء والسرب.

الميزة رقم 3: تطوير الوكلاء التعاوني والتكامل مع Google Workspace

اطلب من Workspace Studio Agents العمل ضمن حساب الدردشة الخاص بك ( المصدر )

يقوم هؤلاء الوكلاء بتنسيق المهام عبر Gmail و Docs و Sheets و Drive و Chat. وهذا يعني أنه يمكنك أتمتة سير العمل مثل:

سحب بيانات CRM إلى Sheets لإعداد التقارير الأسبوعية

تحويل ملاحظات الدردشة إلى اقتراح منسق في Docs

تنظيم ملفات التهيئة وتعيين الأذونات تلقائيًا

نظرًا لأن أدوات الأتمتة تفهم النصوص والمرفقات والسياق، فإنها يمكنها التكيف مع الاختلافات بدلاً من الاعتماد على قواعد صارمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعمل كأصول مشتركة في Workspace. لذلك يمكن لفريقك:

تحرير تعليمات الوكيل بشكل مشترك

انسخ وكيلًا وقم بتخصيصه لغرض جديد

تحديث المنطق مع تطور العمليات

وهذا يشجع الفرق على إنشاء مكتبة مشتركة من الوكلاء المفيدة بدلاً من عشرات الأتمتة الشخصية المعزولة.

📖 اقرأ أيضًا: أفكار لأتمتة جداول بيانات Google

أسعار Google Workspace Studio

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

أسعار مخصصة

أنشئ أول وكيل ذكاء اصطناعي لك في أقل من 20 دقيقة!

ClickUp Agents مقابل Google Workspace Studio: مقارنة الميزات

يتعامل كل من ClickUp و Google Workspace Studio مع أتمتة الذكاء الاصطناعي من زوايا مختلفة تمامًا، على الرغم من أنهما يهدفان إلى حل مشكلة مماثلة.

يركز ClickUp على إدخال الذكاء الاصطناعي مباشرة في إدارة المشاريع والتوثيق وسير العمل متعدد الوظائف. من ناحية أخرى، يركز Workspace Studio على أتمتة المهام داخل نظام Google البيئي.

دعنا نحلل كيفية عمل كل منصة:

الميزة رقم 1: سير عمل الوكلاء

ClickUp

تعمل ClickUp AI Agents مباشرة داخل منصة العمل الخاصة بك، حيث توجد المهام والمحادثات والمستندات والتحديثات بالفعل.

نظرًا لأن كل شيء متصل في مكان واحد، فإنهم يمتلكون السياق الذي يحتاجونه لاتخاذ إجراءات دقيقة، مثل تحديث المهام أو النشر في الدردشة أو تلخيص التقدم المحرز أو تشغيل سير العمل المتكرر. يمكنك تشغيل الوكلاء المُعدين مسبقًا لتلبية الاحتياجات الشائعة أو إنشاء وكلاء مخصصين باستخدام أداة إنشاء بدون كود، ويمكن أن تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة مثل Brain في تصميم المنطق.

يأتي هذا الوكيل الفائق مزودًا بفهم سياقي لمبادئ القابلية للقراءة لدينا ويقدم اقتراحات قوية لتحسين درجة القابلية للقراءة.

Google Workspace Studio

يتيح لك Google Workspace Studio إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي يعملون على أتمتة سير العمل عبر تطبيقات Workspace مثل Gmail وDrive وCalendar وChat. يتمتع هؤلاء الوكلاء بقوة كبيرة في الروتينات المشتركة بين التطبيقات، مثل صياغة رسائل البريد الإلكتروني ومعالجة المستندات واستخراج المعلومات أو تنسيق الخطوات عبر العديد من أدوات Google. يستفيدون من قدرات Gemini على التفكير المنطقي، لكنهم ليسوا مرتبطين بمشروع واحد أو نظام مهام واحد، ويأتي سياقهم من تطبيقات Workspace الفردية بدلاً من بيئة عمل موحدة.

🏆 الفائز: ClickUp Agents، لأنها تعمل داخل مساحة عمل موحدة تربط بين المشاريع والمحادثات والوثائق. وهذا يوفر لها سياقًا أعمق على مستوى المهام ويمكّنها من اتخاذ إجراءات أكثر تحديدًا وموجهة بسير العمل. تتميز وكالات Google Workspace Studio بقوتها في الأتمتة الشاملة عبر التطبيقات، ولكنها تعمل عبر أدوات منفصلة وتتمتع برؤية أقل في سير عمل المشاريع المنظم.

الميزة رقم 2: عمق إدارة المشاريع

فيما يلي مقارنة بين أدوات إدارة المشاريع:

ClickUp

تم تصميم ClickUp للفرق التي تدير مشاريع معقدة. تحصل على أكثر من 15 عرضًا من ClickUp، بما في ذلك مخططات جانت ومخططات كانبان وعرض الجدول الزمني والتقويمات والخرائط الذهنية، حتى تتمكن من تخطيط العمل بالطريقة التي تفضلها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تقسيم العمل إلى مهام ومهام فرعية وتبعيات وسباقات وحقول مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعلها مثالية للعمل متعدد المراحل أو متعدد الوظائف.

تساعد ClickUp Automations و AI Agents الفرق على إدارة عمليات التسليم والتحديثات والتذكيرات وتغييرات الحالة عبر آلاف المهام.

إليك كيفية عملها في الواقع:

Google Workspace Studio

يدعم Workspace Studio التخطيط الأساسي من خلال قوالب Sheets والملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة Gemini وعناصر العمل من الاجتماعات.

ومع ذلك، لا يوفر ميزات إدارة المشاريع الأصلية، مثل التسلسل الهرمي للمهام أو التبعيات أو تتبع الوقت. غالبًا ما تعتمد الفرق على جداول البيانات اليدوية أو الوظائف الإضافية أو الأدوات الخارجية، مما قد يجعل تتبع سير العمل أكثر صعوبة مع توسع نطاق المشاريع.

🏆 الفائز: ClickUp لإدارة المشاريع والبرامج بشكل أكثر قوة، خاصةً للفرق التي تدير أعمالًا منظمة ومتعددة الخطوات.

الميزة رقم 3: قدرات الذكاء الاصطناعي

مقارنة موجزة بين ميزات الذكاء الاصطناعي لكل منهما:

ClickUp

يوفر BrainGPT الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل: المهام والمستندات والدردشات ولوحات المعلومات. يجيب على الأسئلة بناءً على سياق المهمة، ويقوم بإنشاء تحديثات أو تقارير يومية، ويلخص سلاسل التعليقات الطويلة، ويساعد في إنشاء خطط المشاريع على الفور.

تتولى ClickUp AI Agents سير العمل القابل للتكرار، بينما يعتبر Brain MAX رائعًا للتفكير عالي الأداء والمهام المعقدة. يمكنك أيضًا الحصول على ClickUp AI Notetaker، الذي يسجل ملاحظات الاجتماعات وبنود العمل والقرارات تلقائيًا. ما عليك سوى وضع علامة @brain على أي مهمة للحصول على مساعدة فورية!

Google Workspace Studio

يضم Workspace Studio Gemini داخل Gmail و Docs و Sheets و Meet.

إنه موثوق به في صياغة المحتوى وتلخيص النصوص وتحويل ملاحظات الاجتماعات إلى بنود عمل أو تحليل البيانات في Sheets. ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي الخاص بالمشاريع، مثل تحديد التبعيات أو تتبع الحالة أو التنبؤ، غير مدمج. تتطلب هذه المهام عملاً يدويًا أو برمجة مخصصة.

🏆 الفائز: ClickUp بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة فيه والتي تعتبر مثالية لتنفيذ المشاريع، وليس فقط لإنشاء المحتوى.

الميزة رقم 4: التعاون والتواصل

توفر كلتا أداتي التعاون ميزات شاملة لتوصيلك بفريقك. وإليك كيف يبدو ذلك:

ClickUp

يجمع التعاون في مكان واحد من خلال سلاسل محادثات على مستوى المهام، وClickUp Chat للمحادثات في الوقت الفعلي، والمكالمات الصوتية والمرئية، وDocs مع إمكانية التحرير في الوقت الفعلي، وClickUp Whiteboards للعصف الذهني، و@mentions للتسليم السريع.

هناك أيضًا ClickUp Clips للتواصل غير المتزامن.

Google Workspace Studio

تتميز Google أيضًا بقدراتها الرائعة في التحرير المشترك في الوقت الفعلي في Docs و Sheets و Slides. تغطي Gmail و Meet و Chat احتياجات الاتصال بشكل جيد. تحصل الفرق على بيئة مألوفة وسلسة للتعاون.

ومع ذلك، نظرًا لأن العمل غالبًا ما يمتد عبر عدة تطبيقات، فقد تتوزع المهام والمناقشات عبر منصات مختلفة.

🏆 الفائز: التعادل! يوفر لك Google Workspace Studio إمكانية التحرير في الوقت الفعلي ومساحة عمل مألوفة، بينما يربط ClickUp الاتصال مباشرةً بالعمل، مع ميزات إدارة مشاريع أكثر تعمقًا.

ClickUp Agents مقابل Google Workspace Studio على Reddit

للمقارنة بينهما، لجأنا إلى Reddit للحصول على التقييمات.

تم إطلاق Google Workspace Studio مؤخرًا، ولا تزال المناقشات حوله في مرحلة التكوين. يقوم المستخدمون الأوائل بتجربته ومشاركة انطباعاتهم الأولى وتحديد مدى ملاءمته لسير عملهم.

تجدر الإشارة إلى أن Studio تعرض لانقطاع في الخدمة بعد فترة وجيزة من إطلاقه. إليك ما قاله المستخدمون الجدد:

كلما أحاول استخدام إجراء "Gemini"، تظهر لي الرسالة التالية: "لقد وصلنا إلى سعتنا القصوى — سنعود قريبًا." بالإضافة إلى ذلك، عندما أحاول استخدام "وصف مهمة لـ Gemini" على الصفحة الرئيسية، أحصل على: "لم أفهم طلبك. حاول إضافة المزيد من التفاصيل أو استكشاف الأمثلة."

كلما أحاول استخدام إجراء "Gemini"، تظهر لي الرسالة التالية: "لقد وصلنا إلى سعتنا القصوى — سنعود قريبًا."

بالإضافة إلى ذلك، عندما أحاول استخدام "وصف مهمة لـ Gemini" على الصفحة الرئيسية، أحصل على: "لم أفهم طلبك. حاول إضافة المزيد من التفاصيل أو استكشاف الأمثلة."

قامت Google بحل المشكلة منذ ذلك الحين.

من ناحية أخرى، يتمتع ClickUp بحضور أكثر رسوخًا على Reddit، حيث توجد مجتمع يناقش ميزاته وتحديثاته وقدرات الذكاء الاصطناعي منذ سنوات.

أشاد أحد مستخدمي ClickUp بميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها:

أعتقد أن أروع شيء أفعله هو استخدام أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي، حيث أقوم بتشغيل النصوص عبر عقل اصطناعي، ويكون الناتج في شكل أسئلة وأجوبة محددة، ويتم نشرها في دردشة ClickUp حيث يبحث أحد الوكلاء عن تلك المعلومات وينشر الأسئلة والأجوبة تلقائيًا في قائمة، مما يؤدي إلى ترقية ديناميكية لكتاب القواعد من خلال جميع الأسئلة والأجوبة.

أعرب مستخدم آخر عن تقديره لـ ClickUp BrainGPT لقدرته على إدارة المشاريع:

كان من المفيد أيضًا القيام بالأعمال العادية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مكان مركزي واحد. نظرًا لأنني أدفع مقابل ميزات الذكاء الاصطناعي لكل فرد من أفراد فريقي، فقد طلبت منهم استخدامها، وقد ساعد ذلك مديري المشروع بشكل كبير. لديها مطالبات ذكاء اصطناعي يتم تحديثها باستمرار لتبقيها على اطلاع بأكثر من مائة مهمة معينة في وقت واحد تم تكليف فريق إبداعي مكون من ثمانية أفراد بها. إذا كان الهدف من الذكاء الاصطناعي هو أن يكون مساعدًا شخصيًا وكان عملك منظمًا في ClickUp، فمن المهم للغاية أن يكون لكل عضو في الفريق مساعد ذكاء اصطناعي خاص به يساعده من خلال معرفته المتقدمة بعمله بالضبط.

ما هي أداة الأتمتة بالذكاء الاصطناعي الأفضل؟

الحكم صدر! 🎉

يعمل Google Workspace Studio عندما تحتاج إلى تعاون سريع وتحرير مشترك في الوقت الفعلي وقوة Gemini AI داخل Docs و Sheets و Slides. إنه مألوف وسلس ومثالي للفرق التي تعمل يوميًا داخل نظام Google البيئي.

ولكن عندما يتعلق الأمر بتنفيذ العمل، وليس مجرد الحديث عنه، فإن ClickUp تأخذ زمام المبادرة.

مع ClickUp Brain MAX و AI Agents و AI Notetaker و Chat و Whiteboards و Meetings و end-to-end project Views، يمكن للفرق تحويل الأفكار إلى أفعال. تصبح كل مناقشة مهمة، ويتم توثيق كل اجتماع، ويصبح كل متابعة قابلاً للتتبع.