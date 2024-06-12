أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لملاحظات الاجتماعات في 2025

كان هناك وقت، منذ وقت ليس ببعيد، عندما كانت إدارة الاجتماع تتطلب بعض المهام المتعددة الرئيسية. فبين تتبع جدول أعمال الاجتماع، وإدارة المحادثة، وتدوين الملاحظات اليدوية من الصفر، كان لا بد أن يسقط شيء ما من خلال الشقوق. لحسن الحظ، مع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات، انتهت تلك الأيام. 🙌 برامج الذكاء الاصطناعي (AI) غيّر طريقة عملنا. يجعل الذكاء الاصطناعي للاجتماعات من السهل التقاط المحادثة ثم معالجتها وتنظيمها. هذا يترك لك حرية أكبر في التركيز على ما يحدث، مع العلم أنه يمكنك مراجعة ملاحظات اجتماع الذكاء الاصطناعي في وقتك الخاص لاتخاذ القرارات واستخراج البيانات من أجل تقرير حالة المشروع .

لذلك مع كل أدوات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي المتاحة، أي منها سيكون الأفضل لعملك؟ انضم إلينا بينما نستعرض أهم الميزات والوظائف التي يجب البحث عنها ونأخذك إلى أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات المتاحة هذا العام. ✨

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات؟

يعزز مساعد الاجتماعات القائم على الذكاء الاصطناعي الإنتاجية ويحسن الدقة ويدعم شفافية المشروع . كما أنها تسهل عليك مشاركة ملاحظات الاجتماعات. توفر لك أدوات الذكاء الاصطناعي الوقت أيضًا، بحيث يمكنك الوصول إلى أهدافك بسهولة أكبر في حدود قيود المشروع . 🛠️

سيتمكن مدون الملاحظات الجيد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من القيام بمجموعة من هذه المهام نيابةً عنك:

التكامل مع منصات مؤتمرات الفيديو مثل Teams أو Zoom

تسجيل الاجتماع ثم حفظ التسجيل

توفير تفريغ مباشر حتى يتمكن جميع المشاركين في الاجتماع من متابعة الإجراءات بسهولة

تسهيل تدوين الملاحظات التعاونية بين أعضاء الفريق المتعددين

استخدم ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتلخيص النقاط الرئيسية، مما يسهل تحديد النقاط الرئيسية التي تم تدوينها

المساعدة في إنشاء محاضر الاجتماعات من ملاحظات الاجتماع

تحديد عناصر العمل وأتمتة تفويض المهام من ملاحظات الاجتماعات عبر الإنترنت

توفير تجربة مستخدم رائعة تعمل على تبسيط سير عملك

توفير أمان البيانات بحيث تتم حماية محادثاتك السرية

## أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لملاحظات الاجتماعات لاستخدامها في عام 2024

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للاجتماعات، بدءاً من تطبيقات تدوين الملاحظات الرائعة إلى تطبيقات النسخ وغيرها. دعنا نرى ما يمكن أن تفعله تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لجعل اجتماعاتك أكثر إنتاجية على جميع المستويات.

1. انقر فوق

تلخيص ملاحظات الاجتماع في ثوانٍ باستخدام ميزة ClickUp AI

ClickUp هي واحدة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة المتاحة اليوم. إنه تطبيق شامل لإدارة المشاريع يساعدك على إدارة كل جانب من جوانب عملك - تبسيط سير العمل، وتعزيز الإنتاجية، وتمكين التعاون. ولأنه قابل للتخصيص بالكامل، يمكنك تكييفه ليناسب احتياجاتك الخاصة.

توفر أداة الذكاء الاصطناعي هذه لملاحظات الاجتماعات مجموعة من الميزات لـ تحسين كفاءة العملية وتعزيز الإبداع. وفر الوقت مقدمًا باستخدام أحد قوالب جدول أعمال الاجتماعات لوضع توقعات واضحة وجعل الجميع على نفس الصفحة. إنشاء مشاركة فورية باستخدام موجهات ClickUp's ChatGPT لاجتماعات الفريق لبدء عملية العصف الذهني وتوليد نقاط للمناقشة.

لخص على الفور سلاسل التعليقات الطويلة بنقرة زر واحدة باستخدام ClickUp AI

تدوين ملاحظات الاجتماع باستخدام قالب نمط مذكرة الاجتماع أو استخدم انقر فوق المستند لالتقاط اللحظات الرئيسية والدروس المستفادة. يمكنك أيضًا تدوين الملاحظات السريعة أو قوائم المراجعة على ClickUp Notepad . 📝

يأتي كل من المفكرة والمستندات مع كل من ClickUp Brain مدمج مباشرةً حتى تتمكن من كتابة الملاحظات بسرعة وإيجاز وإبداع أكبر. باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain، يمكنك تبسيط سير عملك وتحسين إنتاجية الاجتماعات بعدة طرق:

إنشاء محاضر الاجتماعات: بدلاً من التدافع لتدوين كل كلمة أثناء الاجتماعات، دع مساعد الذكاء الاصطناعي يساعدك. ويمكنه المساعدة في صياغة محاضر واضحة ومنظمة تلتقط جوهر المناقشة، مما يضمن عدم انزلاق أي شيء مهم من خلال الشقوق

بدلاً من التدافع لتدوين كل كلمة أثناء الاجتماعات، دع مساعد الذكاء الاصطناعي يساعدك. ويمكنه المساعدة في صياغة محاضر واضحة ومنظمة تلتقط جوهر المناقشة، مما يضمن عدم انزلاق أي شيء مهم من خلال الشقوق لخّص ملاحظاتك: بعد جلسة عصف ذهني طويلة أو غوص بحثي، قد ينتهي بك الأمر بصفحات وصفحات من الملاحظات. يمكن لكاتب الذكاء الاصطناعي أن يلخص هذه المعلومات في ملخصات موجزة في مستنداتك، مما يسهل مراجعة النقاط الرئيسية ومشاركتها

ثم، نظرًا لأن مستنداتك تتصل بسير عملك، يمكنك تحويل هذه المهام بسرعة وسهولة إلى عناصر عمل وتعيينها لأعضاء فريقك.

ClickUp أفضل الميزات

يخزن ClickUp جميع مستندات اجتماعاتك في مكان واحد لسهولة الوصول إليها والبحث فيها

يمكنك تحرير تلك المستندات في الوقت الفعلي مع فريقك، مما يعزز التعاون بشكل كبير

بالنسبة للفرق متعددة اللغات، يمكنك ترجمة مستندات اجتماعاتك من الإنجليزية إلى الإسبانية أو الفرنسية أو اليابانية، من بين لغات أخرى

طرق عرض مخصصة تساعدك على رؤية جميع مهامك وسير العمل والمشاريع بالطريقة التي تناسبك

يمكنك الوصول إلى ClickUp من متصفح الويب، أو تطبيق سطح المكتب، أو تطبيق الهاتف المحمول الذي يعمل بنظام iOS أو Android، أو امتداد كروم يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق عمل، بما في ذلك Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet وSlack وOutlook وHubSpot وSalesforce للمساعدة في تبسيط سير العمل



قيود ClickUp

لا يوفر تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن جميع طرق العرض التي يوفرها تطبيق سطح المكتب

على الرغم من أن واجهة المستخدم بديهية للغاية، إلا أنه نظرًا لوجود العديد من الميزات، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود عليها جميعًا 👀

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. أوتر

عبر Otter.ai Otter.ai هي أداة لنسخ الاجتماعات يمكنها تحويل المحادثات الصوتية من اجتماعات الفيديو أو الملفات الصوتية إلى نص. ويمكنه تحديد المتحدثين، وتسمية النص باسم المتحدث، والتقاط الشرائح التي تتم مشاركتها.

وتسمح ميزة الدردشة المباشرة لفريقك بالدردشة أو طرح الأسئلة أثناء الاجتماع، ويمكن لأي شخص إضافة تعليقات إلى النص المباشر أو تسليط الضوء على نقطة رئيسية. وفي حالة تشتيت انتباهك أو انضمامك في وقت متأخر، فإنه ينشئ ملخصاً مباشراً في الوقت الفعلي من ملاحظات الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكنك دائماً متابعة ما فاتك.

Otter.ai أفضل الميزات

يمكن ل Otter.ai تحديد الكلمات الرئيسية والعبارات حتى تتمكن من البحث عنها في تفريغ طويل

إذا قمت بتوصيله بتقويم مايكروسوفت أو جوجل، فسوف يقوم تلقائيًا بتسجيل اجتماعاتك على Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams

تسمح لك كل حزمة متتالية بتدوين المزيد من الدقائق في الشهر ولكل محادثة وتحميل المزيد من الملفات

يتوفر Otter.ai على منصات الويب والجوال، لذا يمكن استخدامه أثناء التنقل 📱

قيود Otter.ai

يرتبك الذكاء الاصطناعي أحياناً عندما يكون هناك عدة متحدثين

يعمل فقط لنسخ الاجتماعات ولا يسمح لك بتدوين ملاحظاتك الخاصة في التطبيق

أسعار تطبيق Otter.ai

الأساسي: مجانًا

مجانًا المحترف : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

أوتر.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.0/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

3. لاكسيس

عبر لاكسيس تم تصميم Laxis لدعم المبيعات، وتسويق المحتوى، وفرق أبحاث المنتجات والسوق - بالإضافة إلى أي شخص آخر يتحدث إلى العملاء أو العملاء المحتملين. فهو يدوّن الملاحظات أثناء الاجتماعات الافتراضية ويسجّل كلمات كل مشارك حرفيًا، حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على المحادثة.

بعد ذلك، تقوم أداة الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات هذه بإنشاء ملخصات تلقائياً واستخراج الرؤى وتحديد متطلبات العميل. كما أنها تسحب أي عناصر عمل أو خطوات تالية مطلوبة ويمكنها أيضًا إرسال بريد إلكتروني للمتابعة تلقائيًا لإغلاق الحلقة. 📤

أفضل ميزات لاكسيس

يساعدك على فرز وتصنيف الموضوعات في ملاحظات الاجتماع

نسخ النصوص سريعة وسهلة التنزيل والمشاركة

يمكنك طرح أسئلة Laxis بناءً على المحادثات السابقة

يتكامل مع Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet وCisco Webex

قيود Laxis

في حين يمكنك نسخ ما يصل إلى 300 دقيقة شهرياً على الباقة المجانية، فإن كاتب الذكاء الاصطناعي - الذي ينشئ محتوى للمتابعة - متاح فقط من الباقة المميزة وما فوق

لا يوجد تكامل CRM حتى الآن، على الرغم من أنه من المخطط له

تسعير لاكسيس

الأساسي: مجانًا

مجانًا القسط: 13.33 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

13.33 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الشركات: 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات لاكسيس

G2: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.7/5 (16 مراجعة)

4. شخبطة

عبر رسومات الشعار المبتكرة قبل أن تتمكن من إنشاء ملاحظات الاجتماع، تحتاج أولاً إلى تنسيق تقويمات الحاضرين لإيصالهم إلى ذلك الاجتماع. وهنا يأتي دور Doodle. يمكنك جدولة الاجتماعات الفردية واجتماعات الفريق بسرعة وسهولة.

قم بإعداد التوفر الخاص بك، ثم شاركه عن طريق إرسال رابط إلى المدعوين الذين اخترتهم. ويمكنهم بعد ذلك اختيار الوقت الذي يناسبهم، مما يؤدي إلى حظر ذلك الوقت في تقويمك، لذلك لن تحجز لأي شخص مرتين مرة أخرى. وعندما يكون لديك عدة مدعوين، يمكنك بسهولة العثور على الوقت الأنسب للجميع.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Doodle مع منصات الاجتماعات مثل Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet. 🗓️

Doodle أفضل الميزات

يرسل النظام رسائل تذكير بالاجتماعات المجدولة، حتى لا تضطر إلى التعامل مع عدم الحضور

تسمح لك العلامة التجارية القابلة للتخصيص بمواءمة النظام مع العلامة التجارية لشركتك

يمكنك أيضًا استخدام Doodle لجمع البيانات عبر استطلاع رأي أو استطلاع رأي

يعمل نظام Doodle على الأجهزة المحمولة أيضاً، بحيث يمكنك جدولة الاجتماعات أثناء تواجدك خارج المنزل

قيود Doodle

يشعر بعض المستخدمين أن جدولة فعاليات متعددة لمجموعات كبيرة من الأشخاص تستغرق وقتاً أطول مما ينبغي

يمكن أن يكون من الصعب استخدامه عند العمل مع المدعوين عبر مناطق زمنية مختلفة

تسعير Doodle

مجانًا: 0 دولار

0 دولار الإيجابي : 6.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 6.95 دولار شهريًا لكل مستخدم الفريق: 8.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.95 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Doodle التقييمات والمراجعات

G2: 3.7/5 (13 تقييم)

3.7/5 (13 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات بعد

5. Fireflies.ai

عبر Fireflies.ai يمكن ل Fireflies.ai إجراء النسخ في الوقت الفعلي أثناء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو أو النسخ من تسجيل اجتماع. ويمكنه بعد ذلك تلخيص النقاط الرئيسية والقرارات وعناصر الإجراءات التي خرجت من الاجتماع. ✍️

إذا كنت ترغب في إعادة الاستماع إلى أي جزء من الاجتماع، يمكنك البحث عن الكلمات الرئيسية ثم تشغيل التشغيل بالسرعة العادية أو حتى ضعفها. تسمح أدوات التعاون لفريقك بالتعليق على المحادثة أو تثبيتها أو التفاعل معها، أو سحب مقتطفات لإنشاء مقاطع صوتية.

تتيح الباقة المجانية مساحة تخزين تصل إلى 800 دقيقة وخطة Pro تصل إلى 8000 دقيقة، بينما توفر باقتا الأعمال والمؤسسات مساحة غير محدودة.

Fireflies.ai أفضل الميزات

يعمل Fireflies.ai بأكثر من 40 لغة، ويتعامل مع اللهجات واللهجات المختلفة

يمكنه اكتشاف أصوات المتحدثين المختلفين وتسميتها

يتكامل مع العديد من منصات الاجتماعات، بما في ذلك Microsoft Teams وZoom وSkype وGoogle Meet

يمكنك مشاركة ملاحظات الاجتماعات على منصات أخرى مثل Asana أو Slack أو Notion

قيود Fireflies.ai

إذا لم يكن المسار الصوتي بجودة جيدة، فقد يؤثر ذلك على دقة النسخ

تكاملات CRM و Zapier و Slack متاحة فقط من خطة Pro وما فوق

تسعير Fireflies.ai

مجانًا: مجانًا

مجانًا محترف : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

Fireflies.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: 4.0/5 (5 مراجعات)

6. ملاحظات دوبر

عبر ملاحظات دوبر كان يُعرف سابقًا باسم Notiv، ويدّعي Notes by Dubber أنه يساعدك على "الاجتماع بذكاء وليس بجهد أكبر" يتزامن مع تقويم Outlook أو Google الخاص بك، وينضم تلقائيًا إلى مكالماتك المجدولة ويسجلها. وبمجرد دخولك الاجتماع، يقوم البرنامج بإنشاء نص، ثم يقوم بعد ذلك بإنشاء ملخص يمكنك مشاركته.

تقوم أداة الذكاء الاصطناعي أيضاً باستخراج عناصر الإجراءات للمتابعة وإنشاء المهام تلقائياً لكل مشارك. وتساعد عمليات التكامل مع تطبيقات مثل Asana وSlack على تبسيط سير العمل وتسهيل متابعة المهام المخصصة. ✅

Notes من دابر أفضل الميزات

يمكنك أيضًا تحميل ملف صوتي أو فيديو مسجل ونسخه

أداة الذكاء الاصطناعي هذه لملاحظات الاجتماعات قابلة للتطوير وتتوافق مع قنوات البيع المعتادة

وهي متوفرة في جميع أنحاء العالم على أكثر من 170 شبكة هاتف محمول بالإضافة إلى مزودي خدمات الفيديو والصوت والدردشة

يمكنك مشاركة التسجيلات أو النصوص أو الملاحظات عبر إدارة علاقات العملاء أو أي أداة تعاون أخرى

Notes بواسطة دوبر القيود

تدعم أداة الذكاء الاصطناعي هذه اللغة الإنجليزية فقط، لذا فهي غير مناسبة إذا كنت ترغب في الاجتماع بلغة أخرى

يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم مربكة بعض الشيء في التنقل فيها

أسعار #### Notes by Dubber

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات #### نوتس باي دابر

G2: 5/5 (مراجعة واحدة)

5/5 (مراجعة واحدة) Capterra: لا توجد تقييمات بعد

7. تيمز.فلورز

عبر تيمز.فلورز Timz.Flowers عبارة عن منصة مؤتمرات مختلطة مصممة للفرق الموزعة، تجمع بين مكالمات الفيديو والتعاون غير المتزامن.

ويمكنه تسجيل الاجتماعات المباشرة ثم إنشاء ملخص نصي أو فيديو ومحضر اجتماع يسهل مشاركته مع أي شخص لم يتمكن من حضور الاجتماع. بالنسبة للاجتماعات غير المتزامنة، يمكن للمشاركين المساهمة برسائل فيديو مسجلة. 🙋‍♀️

يرسل النظام تلقائياً ملخصاً عبر البريد الإلكتروني بعد كل اجتماع. وإذا كنت ترغب في الرجوع إلى قسم معين، يساعدك روبوت الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي في العثور عليه بسرعة.

Timz.Flowers أفضل الميزات

يمنحك المخطط الانسيابي القائم على الزهور صورة مرئية مفيدة لجميع الملاحظات والاستفسارات

حتى إذا تم عقد اجتماع بشكل غير متزامن، فإن النظام يخلق شعوراً بالمحادثة المباشرة

يوفر نسخاً نصية مع طوابع زمنية حتى تعرف دائماً مكانك في الاجتماع

على الرغم من وجود خيار مجاني، إلا أن حزمتي Pro و Business تمنحك ساعات أكثر من وقت التسجيل، ويتم حفظ بياناتك لفترة أطول

قيود Timz.Flowers

يشعر بعض المستخدمين أن الإعداد الأولي يستغرق وقتاً طويلاً بعض الشيء

لا يتم دعم جميع المتصفحات حتى الآن، لذلك قد تضطر إلى استخدام متصفح ليس خيارك الأول

تسعير Timz.Flowers

الأساسي: مجاناً

مجاناً المحترف : 6.99 يورو/شهرًا لكل فريق

: 6.99 يورو/شهرًا لكل فريق الشركات: 13.99 يورو/شهرًا لكل فريق

تيمز.فلاورز التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (13 تقييم)

4.5/5 (13 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات بعد

8. سمبلي إيه آي

عبر Sembly AI كأداة ذكاء اصطناعي لملاحظات الاجتماعات، تقوم Sembly AI بتسجيل الاجتماعات وتدوينها. ثم يقوم بإنشاء ملخصات ومحاضر الاجتماعات، مع تسليط الضوء على الرؤى الرئيسية من المناقشة. وإذا لم تتمكن من حضور الاجتماع، يمكنك إرسال Sembly بدلاً من ذلك، ثم مراجعة ملاحظات الاجتماع لاحقًا. 🧑‍💻

يتم تحديد المهام ووصفها تلقائياً، ثم يتم تعيينها إلى أحد أعضاء الفريق. تسمح لك عمليات التكامل مع أدوات مثل Slack و Trello ببث المهام، إلى جانب أي ملاحظات، مباشرةً إلى مساحات العمل تلك.

Sembly AI أفضل الميزات

يتم حفظ ملاحظات الاجتماع على النظام، ويمكنك دائمًا العودة إليها للبحث عن الكلمات الرئيسية أو الحضور

يعمل Sembly AI بأكثر من 35 لغة

متاح لتطبيقات Android و iOS وكذلك على الويب

قيود Sembly AI

يفشل أحيانًا في الانضمام إلى الاجتماع أو تسجيله

لا يعكس شعور الاجتماع دائمًا الاجتماع بأكمله، حيث يركز على جزء منه فقط

تسعير Sembly AI

شخصي: مجانًا

مجانًا احترافي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الفريق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات برنامج Sembly AI

G2: 4.3/5 (11 تقييم)

4.3/5 (11 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات بعد

9. فاثوم

عبر فاثوم Fathom هي أداة ذكاء اصطناعي لملاحظات الاجتماعات تقوم بتسجيل الاجتماعات وتدوينها وتلخيصها. يتوفر كل من التسجيل والتفريغ على الفور عند إنهاء الاجتماع. بعد ذلك يمكنك ببساطة نسخ الملخصات وعناصر الإجراءات ولصقها في Gmail أو محرر مستندات Google أو أداة إدارة المهام.

تتم مزامنة ملاحظات المكالمات تلقائيًا مع إدارة علاقات العملاء، بحيث يكون لديك دائمًا سجل لتفاعلاتك مع أي شخص في قاعدة بياناتك. يمكنك أيضاً تحويل النقاط البارزة من اجتماعك إلى قائمة تشغيل ومشاركتها مع الأطراف الأخرى المهتمة.

Fathom أفضل الميزات

يعمل مع Microsoft Teams وZoom وGoogle Meetings

عند تسليط الضوء على جزء من المكالمة، يلخص لك نظام Fathom ذلك

يدعم النظام سبع لغات، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية

يحتوي الإصدار المدفوع للفريق على ميزات إضافية وهو مصمم للتطبيق في جميع أنحاء المؤسسة 🏢

قيود Fathom

يشعر بعض المستخدمين أن الواجهة مظلمة بعض الشيء، ويرغبون في خيار أفتح للاختيار من بينها

على الرغم من أنه يعمل بشكل جيد للاجتماعات المجدولة، إلا أنه لا يدعم حاليًا بعض الاجتماعات المرتجلة، وتحديدًا على Microsoft Teams

تسعير #### Fathom

مجاني

إصدار الفريق: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fathom

G2: 5/5 (أكثر من 1300 تقييم)

5/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (8 مراجعات)

10. خارق

عبر خارق يقوم Superpowered بنسخ الاجتماع الخاص بك، ولكن دون تسجيله أو استخدام الروبوتات - فهو يعمل مباشرةً من صوت جهازك. يتم تخزين هذه التدوينات لمدة سبعة أيام لمنحك الوقت لإنشاء ملاحظات قبل حذفها.

تلخص أداة الذكاء الاصطناعي هذه لملاحظات الاجتماع تلقائياً المحادثة وتحدد لك عناصر الإجراءات.

كما أنها تبقيك على اطلاع على تقويمك. يتم عرض تذكيرات الاجتماعات القادمة على شريط القوائم، ويمكنك النقر مباشرةً على الاجتماع من هناك. 🖱️

Superpowerered أفضل الميزات

يعمل مع كل منصة اجتماعات

يعمل Superpowered حتى على تحديد وتوثيق المشاعر أثناء الاجتماع

فريق التطوير منفتح للغاية ومتجاوب مع الملاحظات والاقتراحات

القيود المفروضة على Superpowered

لا يتكامل الإصدار المجاني إلا مع البريد الإلكتروني و Slack، لذلك إذا كنت ترغب في استخدامه مع Google Drive أو Salesforce، على سبيل المثال، عليك اختيار خطة مدفوعة

لم يتم دعم الهاتف المحمول ولينكس بعد

تسعير #### Superpowered

مجاني

أساسي : 30 دولارًا شهريًا

: 30 دولارًا شهريًا الإحترافي : 90 دولارًا في الشهر

: 90 دولارًا في الشهر المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات خارقة

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

وفر الوقت وعزّز الإنتاجية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات

يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي للاجتماعات في كل جانب من جوانب تفاعلاتك مع فريقك أو عملائك أو عملائك أو العملاء المحتملين. أفضل ذكاء اصطناعي أدوات الاجتماعات يمكنها تبسيط الجدولة وتسجيل ملاحظات الاجتماع وتدوينها أو توفير قوالب مع الذكاء الاصطناعي أدوات الكتابة لمساعدتك في تدوين ملاحظاتك الخاصة.

يمكن أن تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي أيضاً في تلخيص جميع ملاحظات الاجتماع، وإبراز أهم أجزاء المحادثة وتحديد المهام والخطوات التالية. ويمكنها أيضاً أن تتكامل مع أدوات إدارة المهام، مما يوفر لك المزيد من الوقت ويسهّل سير عملك في كل مرة. 🪄

وبالحديث عن تبسيط سير عملك، فإن ClickUp تتولى ذلك - ليس فقط عندما تدير اجتماعاً ولكن أيضاً عندما تدير شركتك أو تدير فريقاً. مع القوالب و أدوات إدارة المشاريع التي تغطي كل جانب من جوانب عملك والتكاملات التي توفر لك الوقت والجهد، فهو متجر شامل لجميع احتياجات عملك. 🤩 اشترك مجاناً اليوم، وابدأ في استخدام ClickUp لتبسيط أعمالك - وحياتك.