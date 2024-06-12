أفضل 13 أداة لكتابة المحتوى بالذكاء الاصطناعي في عام 2025

منذ ذلك الحين دردشة OpenAI's ChatGPT إلى العالم، كان المسوقون والشركات الصغيرة وكُتّاب المحتوى يبحثون عن أداة لكتابة المحتوى بالذكاء الاصطناعي لتسهيل أعباء العمل عليهم.

ولكن في حين تم استخدام ChatGPT في العديد من المخرجات⏤ من التخطيط المالي إلى نصائح التغذية إلى منشورات الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي ⏤ ليست الأداة الوحيدة في المدينة

ستجد الكثير من مولد محتوى الذكاء الاصطناعي منصات ذات ميزات متقدمة تساعدك في كتابة المدونة، وكتابة أوصاف المنتجات، وإجراء البحث عن الكلمات المفتاحية، وحتى تقييم المحتوى الموجود. قد يبدو كل ذلك مربكاً إذا لم تكن متأكداً من أين تبدأ.

لحسن الحظ، لقد قمنا بواجبنا حتى لا تضطر إلى ذلك. هنا، سوف نشاركك أفضل 13 أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي ومقارنة الميزات والإيجابيات والسلبيات والمراجعات والأسعار.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي؟

تعتمد أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي على نماذج لغوية كبيرة (LLMs). يتم تدريب النماذج اللغوية الكبيرة باستخدام تقنيات التعلم الآلي الخاضع للإشراف الذاتي ومعالجة اللغة الطبيعية على كميات هائلة من البيانات. على سبيل المثال، كان ChatGPT-4 الخاص ب OpenAI، على سبيل المثال تم تدريبه على 300 مليار كلمة .

بمجرد التدريب، يتم إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي. يمكن لأي شخص استخدامها عن طريق إدخال "مطالبات" (كما تفعل مع محركات البحث للعثور على الكلمات المفتاحية)، وتقوم أدوات الذكاء الاصطناعي بتوليد الردود وإنشاء المحتوى. ومن هنا جاء مصطلح الذكاء الاصطناعي التوليدي.

يجب أن يحتوي برنامج كتابة الذكاء الاصطناعي الذي تختاره على الميزات التالية:

الأدوات المبنية على النماذج اللغوية: الحجم مهم عندما يتعلق الأمر بالنماذج اللغوية. اختر نماذج أساس ChatGPT أو نماذج أساس التعلم الآلي ذات الحجم المماثل لكتابة المحتوى. خلاف ذلك، حتى المطالبات التفصيلية ستنتج محتوى غير مرغوب فيه وضعيف الجودة

الحجم مهم عندما يتعلق الأمر بالنماذج اللغوية. اختر نماذج أساس ChatGPT أو نماذج أساس التعلم الآلي ذات الحجم المماثل لكتابة المحتوى. خلاف ذلك، حتى المطالبات التفصيلية ستنتج محتوى غير مرغوب فيه وضعيف الجودة الكثير من التحكم في مخرجات النص: يجب أن تكون قادرًا على التأثير على الأسلوب والنبرة واللغة والمحتوى الذي ينشئه أي برنامج كتابة بالذكاء الاصطناعي

يجب أن تكون قادرًا على التأثير على الأسلوب والنبرة واللغة والمحتوى الذي ينشئه أي برنامج كتابة بالذكاء الاصطناعي تطبيق سهل الاستخدام على الويب: يجب أن تجعل أدوات كتابة محتوى الذكاء الاصطناعي عملك أسهل وليس أصعب. ابحث عن تطبيق مريح مثل أي تطبيقبرنامج وكالة تسويق تستخدمه بالفعل. يجب أن يعمل كـمساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي وليس كاتباً بديلاً

يجب أن تجعل أدوات كتابة محتوى الذكاء الاصطناعي عملك أسهل وليس أصعب. ابحث عن تطبيق مريح مثل أي تطبيقبرنامج وكالة تسويق تستخدمه بالفعل. يجب أن يعمل كـمساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي وليس كاتباً بديلاً ميسور التكلفة بالنسبة لمخرجات المحتوى الخاص بك: يتطور سوق تكنولوجيا وبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة، لذا من المرجح أن تتغير الأسعار مع تطوير ميزات جديدة. لكنك لا تريد أن تنفق الكثير إذا كنت تستخدم أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي لتوليد الأفكار أوتلخيص المستندات لنرى الآن كيف نقارن بين أفضل أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي.

أفضل 13 أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي متاحة حاليًا في عام 2024

سواء كنت صاحب عمل، أو كاتب محتوى، أو جزءًا من فريق تسويق، يمكن لأدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي أن تعزز عملية الكتابة وتقلل من مهام الكتابة المتكررة والمستهلكة للوقت - مثل تلخيص حملتك الأخيرة، أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات، أو إنشاء أفكار لمشاركات المدونة.

إليك قائمة بأفضل 13 أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي مع كل التفاصيل التي تحتاج إلى معرفتها.

1. انقر فوق الأفضل لإدارة المشاريع المدمجة بالذكاء الاصطناعي

يعمل مساعد ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي على جعل كل شيء من كتابة رسائل البريد الإلكتروني إلى المحتوى الاجتماعي وأفكار المدونات أسرع

ClickUp، منصة الإنتاجية المتكاملة، تتضمن الآن ما يلي ClickUp Brain منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي ومدير المشروع ومدير المعرفة وهو أفضل مساعد افتراضي لك لإنجاز العمل بشكل أسرع. يُساعدك برنامج ClickUp Brain's AI Writer for Work في التغلب على عائق الكتابة، والعصف الذهني، وتبسيط عملية إنشاء المحتوى.

وهو مصمم لتسريع الإنتاجية مع مطالبات مدعومة بالأبحاث لكل دور وحالة استخدام. يتضمن ذلك العشرات من المطالبات لفرق التسويق ومديري المحتوى والكتّاب لمساعدتك في إنشاء أي شيء بدءًا من الملخصات ودراسات الحالة إلى النسخ التسويقية عالية الجودة وأوصاف المنتجات ومحتوى المدونة.

أفضل جزء في ClickUp هو أنه يمكنك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة به لكتابة نسخة مقنعة والاحتفاظ أيضًا بكل المستندات في مكان واحد. أو يمكنك استخدام انقر فوق المفكرة لتدوين الأفكار وتخزينها داخل المنصة.

سواء كنت بحاجة إلى إنشاء تقويم تسويقي أو خطة وسائل التواصل الاجتماعي ، ClickUp هو برنامج الإنتاجية الوحيد المجهز للفرق من أي حجم في أي مجال. ارتقِ بمهاراتك في الكتابة واجعل أفكارك تنبض بالحياة بسرعة مع ClickUp Brain.

ClickUp أفضل الميزات

أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لـتوليد السير الذاتيةكتابة موجزةتحويل الأفكار إلى خطوط عريضة للمحتوى لبناءسير العمل,مشاريع المستنداتوخرائط العمليات في وقت قياسي

ميزات متقدمة مثل اللوحات البيضاء التعاونية والخرائط الذهنية لتحويل الأفكار إلى خطط قابلة للتنفيذ مع فريقك

أكثر من 1,000 تكامل لتسريع وتخصيص وتبسيط مهام سير عملك من خلال جلب أدوات أخرى إلى ClickUp، بما في ذلك Slack وGoogle Drive وغيرها الكثير

أتمتة ClickUp تقليل الانشغال بالعمل حتى تتمكن من التركيز على ما هو مهم

قيود ClickUp

يأتي مع الكثير من الميزات، لذلك قد يكون هناك منحنى تعليمي (لحسن الحظ، هناك تفاصيل مركز المساعدة , ندوات عبر الإنترنت والقوالب والأدلة و الدعم لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من المنصة)

عمليات تكامل Slack ليست مثالية - حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص

: اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص يتوفر ClickUp Brain على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

مراجعات عملاء ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. ريتر

الأفضل لإنشاء المحتوى

عبر رايتري Rytr هي أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي مبنية على واجهة برمجة تطبيقات GPT-3 الخاصة بالذكاء الاصطناعي المفتوح، تم إنشاؤها خصيصًا لمولدي المحتوى والكتّاب, تحسين محركات البحث ومؤلفو الإعلانات

إذن لماذا استخدام Rytr (أو أي منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي) بدلاً من Chat GPT؟ تتمثل إحدى مزايا استخدام مساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي في أن المطالبات والقوالب مدمجة لأكثر من 40 حالة استخدام، بدءًا من كتابة نسخة إعلانات فيسبوك أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى إنشاء منشور مدونة ملخصات

ريتر أفضل الميزات

اكتب المحتوى بأكثر من 30 لغة واستخدم أكثر من 20 نغمة ونمطًا

التحقق من الانتحال عند كتابة المقالات وتحرير مخرجات النص

إنشاء صور قائمة على الذكاء الاصطناعي من المطالبات

إنشاء حالات استخدام مخصصة لإنشاء المحتوى باستخدام اشتراك مميز

قيود ريتر

تُظهر المراجعات والأبحاث التي أجريناها أنه ليس بنفس قوة مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي الآخرين

تطبيق الكتابة بالذكاء الاصطناعي له قيود على عدد الكلمات، حتى على الباقة غير المحدودة

تسعير #### Rytr

خطة مجانية

خطة التوفير: 9 دولارات شهريًا أو 90 دولارًا سنويًا

9 دولارات شهريًا أو 90 دولارًا سنويًا الخطة غير المحدودة: 29 دولارًا شهريًا أو 290 دولارًا سنويًا

مراجعات العملاء #### Rytr

G2: 4.7/5 (أكثر من 750 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 750 تقييم) Trustpilot: 4.8/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

تحقق من هذه

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/66701/undefined/ أدواتالنشراتالإخبارية *%مراجع/_

!

3. مبسط

الأفضل لتبسيط عملية الكتابة

عبر مبسط مع مليون مستخدم والعشرات من جوائز G2، تعد Simplified واحدة من الشركات الرائدة في السوق في مجال كتابة الذكاء الاصطناعي و تطبيقات إنشاء المحتوى . تساعدك مجموعة أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي على إنشاء محتوى عالي الجودة للصفحات المقصودة وأوصاف المنتجات ومحتوى المدونة. وهي تندرج في قائمة أفضل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي لأنها تساعد أيضًا في تنسيقات أخرى، مثل التصميم الجرافيكي، وجدولة الوسائط الاجتماعية، وحتى تحرير الفيديو.

أبسط كاتب الذكاء الاصطناعي المبسط أفضل الميزات

أكثر من 50 نموذجًا لأنواع مختلفة من توليد المحتوى

تخصيصه لإنتاج محتوى قصير أو طويل بأكثر من 10 نغمات وأكثر من 30 لغة

إعادة توظيف المحتوى المنشور الخاص بك باستخدامأداة إعادة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي القيود المبسطة

مخرجات النص ليست أفضل بكثير من ChatGPT-4 لأنها تسحب المخرجات من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم

قيود على عدد أعضاء الفريق في كل خطة سعرية (لا يزيد عن 5 أعضاء)

حدود التخزين 1 جيجابايت في الإصدار المجاني وما يصل إلى 500 جيجابايت في الباقة الأعلى سعراً

التسعير المبسط

خطة مجانية

الفريق الصغير: 30 دولارًا شهريًا لـ 5 مستخدمين

30 دولارًا شهريًا لـ 5 مستخدمين الشركات: 50 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين)

50 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين) النمو: 125 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين)

125 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين) المؤسسة أو الوكالة: اتصل ب Simplified لمعرفة الأسعار

مراجعات العملاء المبسطة

G2: 4.7/5 (أكثر من 850 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 850 تقييم) Capterra: 4.7/5 (88 تقييمًا)

مكافأة: تحقق من ذلك

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/106414/undefined/ 7 قوالب مجانية لكتابة المحتوى من أجل إنشاء محتوى أسرع %/%href/_

4. فريس

الأفضل للمحتوى المحسّن لتحسين محركات البحث

عبر فراس يجمع Frase بين البحث عن تحسين محركات البحث والكتابة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعله أداة شاملة لتوليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي وتحسينه. هذا أمر جيد لمديري تحسين محركات البحث ومديري المحتوى الذين يحتاجون إلى حل شامل لإخراج الملخصات بسرعة. باستخدام Frase، يمكنك إدارة دورة حياة المحتوى من البداية إلى النهاية من البحث إلى التحسين.

أفضل ميزات Frase

تحليل سيرب وتقييم المنافسين إنشاء ملخصات موجزة لمحتوى المدونة والنسخة التسويقية

تقوم أداة مؤلف الإعلانات المدمجة بإنشاء أقسام من النسخ، مثلمقترحات المشاريعوالمقدمات والأسئلة الشائعة

القيود #### القيود

لتوليد أكثر من 4,000 كلمة، تبلغ تكلفة الإضافة الاحترافية 35 دولارًا شهريًا

يفتقر إلى الدقة عند إنشاء كلمات رئيسية لتحسين محركات البحث والتوصيات المستندة إلى SERP

لا توجد نسخة مجانية حقيقية مقارنة ببعض أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

تسعير #### Frase

فرد: 14.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

14.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا الإصدار الأساسي: 44.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

44.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الفريق: 114.99 دولارًا (3 مستخدمين، و25 دولارًا شهريًا لأعضاء الفريق الإضافيين)

Frase تقييمات العملاء

G2: 4.9/5 (أكثر من 280 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 280 تقييم) Capterra: غير متاح

5. السرد

الأفضل للمساعدة في الكتابة الإبداعية

عبر السرد يعد Narrato وافدًا جديدًا نسبيًا على مشهد كتابة أدوات الذكاء الاصطناعي، وإن لم يكن لتسويق المحتوى. يمكن لمديري المحتوى ومحترفي تحسين محركات البحث استخدام هذا أداة الذكاء الاصطناعي لكتابة المحتوى وكتابة الإعلانات لإنشاء ملخصات وتعيينها للكتاب من خلال سوق Narrato، وإدارة سير عمل المحتوى باستخدام المنصة.

أفضل ميزات Narrato

أدوات إدارة مشروع تسويق المحتوى

تحويلات في غضون 24-48 ساعة بأسعار منخفضة ومراجعات غير محدودة

أداة مدمجة للتحقق من الانتحال أثناء عملية إنشاء المحتوى

قيود ناراتو

لا تصل أداة الذكاء الاصطناعي دائمًا إلى الهدف من مخرجات المحتوى

حد 76,000 كلمة شهريًا على مدقق الانتحال

تسعير #### تسعير ناراتو

المحترف: 65 دولارًا شهريًا (حتى 5 مستخدمين)

65 دولارًا شهريًا (حتى 5 مستخدمين) الشركات: 125 دولارًا شهريًا (حتى 5 مستخدمين)

125 دولارًا شهريًا (حتى 5 مستخدمين) مخصص: اتصل ب Narrato لمعرفة الأسعار

مراجعات عملاء Narrato

G2: 4.2/5 (5 تقييمات)

4.2/5 (5 تقييمات) Trustpilot: 3.2/5 (8 تقييمات)

6. WordAI

الأفضل لتوليد اللغة الطبيعية

عبر WordAI WordAI هو أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي مصممة لزيادة مخرجات المحتوى الخاص بك عن طريق إعادة صياغة وإعادة كتابة وإعادة هيكلة الجمل والمقاطع النصية في كل شيء بدءًا من نسخة الويب إلى وصف المنتج وعروض المبيعات. ويمكنها إنشاء ما يصل إلى 1000 إعادة كتابة لتحسين محركات البحث من جزء واحد من المحتوى من خلال أدوات توليد اللغة الطبيعية.

أفضل ميزات WordAI

مصممة لتجنب الازدواجية واكتشاف الذكاء الاصطناعي

منصة إنشاء المحتوى تعيد كتابة مقالات كاملة في ثوانٍ معدودة

تتيح لك عناصر التحكم التحريرية تحديد مدى قربها من المحتوى الأصلي

قيود WordAI

عدد قليل من المراجعات التي يصف الكثير منها WordAI بأنه أداة لإعادة الصياغة أو تدوير المحتوى

محدودية وظائف التحكم والتحرير للكتّاب والمحررين

تسعير WordAI

شهريًا: 57 دولارًا شهريًا

57 دولارًا شهريًا سنويًا: 27 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

27 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: اتصل ب WordAI لمعرفة الأسعار

مراجعات عملاء WordAI

G2: 3.9/5 (17 تقييمًا)

3.9/5 (17 تقييمًا) Trustpilot: 2.6/5 (6 تقييمات)

7. Copy.ai

الأفضل لكتابة الإعلانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

عبر Copy.ai Copy.ai هو وافد جديد نسبيًا آخر على مشهد كتابة محتوى الذكاء الاصطناعي. إنه مبني على الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات ChatGPT-4، لذا من المفترض أن ينتج مدونة جيدة ومسودات كتابة النصوص مع المطالبات والمدخلات الصحيحة.

يعدك منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي ومساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي هذا بمحتوى متميز في ثوانٍ ويقدم قوالب لكتابة المقالات والنسخ الاجتماعية ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها. يمكنك الاختيار بسهولة من بين مكتبة من أدوات النسخ القصيرة والطويلة للمساعدة في تقديم اقتراحات النسخ والأسلوب المناسب بناءً على اختيارك.

أفضل ميزات #### Copy.ai

مكتبة قوالب للمساعدة في إنتاج الخطوط العريضة للمدونة والموجزات للكتاب

مستويات أعلى من الأمان تجعلها أفضل للمؤسسات التي تشعر بالقلق بشأن الامتثال للبيانات

قيود Copy.ai

تشكو المراجعات الأخيرة من أن الخدمة تنخفض من ChatGPT-4 إلى GPT-3 بعد بضع دقائق، مما يحد من جودة الردود

تقول العديد من المراجعات أن أسئلة خدمة العملاء لا يتم الرد عليها وأن إلغاء الاشتراكات أمر صعب

تسعير Copy.ai

مجاني: ما يصل إلى 2,000 كلمة شهريًا

ما يصل إلى 2,000 كلمة شهريًا المحترف: 49 دولارًا شهريًا، مع عدد غير محدود من الكلمات (يقتصر على مستخدم واحد)

49 دولارًا شهريًا، مع عدد غير محدود من الكلمات (يقتصر على مستخدم واحد) المؤسسات: اتصل ب Copy.ai لمعرفة الأسعار

مراجعات عملاء Copy.ai

G2: 4.8/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 160 تقييمًا) Trustpilot: 3.9/5 (أكثر من 160 تقييمًا) جرب بدائل Copy.ai هذه !

9. كاتب

الأفضل في تحرير النسخ والتدقيق اللغوي

عبر كاتب Writerly عبارة عن مجموعة برمجيات إنتاجية تعمل بالذكاء الاصطناعي لفرق التسويق ودعم العملاء والتجارة الإلكترونية. إلى جانب أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي، تقدم Writerly أيضًا أداة توليدية امتداد كروم للذكاء الاصطناعي . يتيح لك امتداد كروم أخذ الأفكار من المقالات أثناء تصفحك وإنشاء ملخصات محتوى لكتابك.

أفضل ميزات Writerly

يتكامل Writerly Go مع Gmail لتوفير الوقت

تتضمن سحابة المبدع عشرات القوالب المخصصة لكتابة المحتوى ونسخة الإعلانات

يمكن أن يساعد في اكتشاف الأخطاء النحوية في أداة الكاتب بالذكاء الاصطناعي

قيود Writerly

انخفاض عدد الكلمات في الخطط المجانية والأقل سعرًا

تحتاج القوالب إلى تخصيص أكثر من غيرها من أدوات كتابة المحتوى بالذكاء الاصطناعي

تسعير #### تسعير Writerly

مجانًا: منشئ واحد، ما يصل إلى 10,000 كلمة

منشئ واحد، ما يصل إلى 10,000 كلمة Creator AI Chat: 4 دولارات شهريًا لمستخدم واحد، كلمات غير محدودة

4 دولارات شهريًا لمستخدم واحد، كلمات غير محدودة Creator AI Studio: 14 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، كلمات غير محدودة، أكثر من 50 قالبًا

14 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، كلمات غير محدودة، أكثر من 50 قالبًا استوديو الذكاء الاصطناعي الجماعي: 34 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 3 مستخدمين، كلمات غير محدودة، أكثر من 50 قالبًا

مراجعات عملاء Writerly

G2: 5/5 (5 تقييمات)

5/5 (5 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (15 تقييمًا)

المكافأة:

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/72503/undefined/ _تقويمات_AI %/%href/_

!

10. نسخ

الأفضل في الترجمة اللغوية وإعادة الصياغة

عبر Copymatic Copymatic هي أداة للذكاء الاصطناعي تدعم إنشاء المحتوى بأكثر من 20 لغة وتأتي مع توليد صور بالذكاء الاصطناعي. إنها أداة متعددة الاستعمالات وسهلة الاستخدام مع قوالب ووظيفة دردشة ومحرر ذكي ووظيفة تحويل النص إلى كلام.

أفضل الميزات #### Copymatic

إمكانات إنشاء المحتوى لكل شيء بدءًا من محتوى الوسائط الاجتماعية إلى مقالات المدونات الطويلة

استخدم مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت باستخدامامتداد كروم الخاص به يتضمن مساعد دردشة بالذكاء الاصطناعي - كوبي تشات - لتلخيص المحتوى عبر الإنترنت



قيود النسخ

لا يوجد زر مراجعة، لذا فإن إعادة الكتابة تكلفته إضافية، والتي يمكن أن تكون مكلفة مقارنة بأدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي الأخرى يمكن أن تواجه صعوبة في الحفاظ على الأسلوب أو الأسلوب المطلوب مع المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي



التسعير النسخي

المحترف: 29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الفريق: 49 دولارًا شهريًا (حتى 5 مستخدمين)

49 دولارًا شهريًا (حتى 5 مستخدمين) المؤسسة: 99 دولارًا شهريًا (حتى 25 مستخدمًا)

مراجعات عملاء Copymatic

Trustpilot: 4.8/5 (أكثر من 1250 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 1250 تقييمًا) G2: 4.7/5 (29 تقييمًا)

11. جاسبر

الأفضل لكتابة المحتوى الطويل

عبر جاسبر Jasper AI هي أداة متطورة للكتابة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط إنشاء المحتوى. وهي تستفيد من تقنية GPT-3 الخاصة ب OpenAI لإنشاء محتوى عالي الجودة يظهر كما لو أن إنسانًا هو الذي كتبه.

أفضل ميزات Jasper

كتابة محتوى طويل: يمكنه إنشاء منشورات مدونة، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ونسخ إعلانية، وغير ذلك الكثير.

مُحسِّن المحتوى: يسمح للمستخدمين بتجديد المحتوى الحالي وتحسينه بمجرد إدخاله في النظام

مناسب لمجموعة متنوعة من احتياجات العمل: قادر على توليد قصص إبداعية، وموضوعات ونصوص البريد الإلكتروني، ومنشورات المدونات الملائمة لتحسين محركات البحث

يوفر قوالب جاهزة: يتضمن قوالب لمختلف احتياجات الكتابة، من أوصاف المنتجات إلى السير الشخصية

قيود جاسبر

يمكن أن تختلف جودة المحتوى: يمكن أن يمثل إنشاء محتوى متخصص جدًا وتقني للغاية تحديًا لهذا الذكاء الاصطناعي

يمكن أن ينتج إجابات غير ذات صلة: في بعض الأحيان، قد يقدم الذكاء الاصطناعي إجابات غير منطقية أو غير ذات صلة بالمطلب

يتطلب تحريرًا: مثل معظم أدوات الذكاء الاصطناعي، يتطلب المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي من جاسبر بعض التحرير البشري لتحقيق الكمال

تسعير جاسبر

المبدع : للهواة، مقابل 49 دولارًا شهريًا

: للهواة، مقابل 49 دولارًا شهريًا محترف : للأفراد والفرق الصغيرة، بسعر 69 دولارًا شهريًا

: للأفراد والفرق الصغيرة، بسعر 69 دولارًا شهريًا للأعمال: خطة مخصصة للفرق والشركات المتنامية

تقييمات عملاء #### جاسبر

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,700+ تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/63039/undefined/ بدائل جاسبر %/%href/_

!

12. الكتابة السريعة

الأفضل للتدقيق في الانتحال #### الأفضل للتدقيق في الانتحال

عبر الكتابة السريعة Speedwrite هو مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذي يبسط عملية إعادة الكتابة. وهو مصمم لإعادة كتابة أي محتوى يتم تزويده به مع الحفاظ على المعنى الأصلي للنص.

أفضل ميزات سبيد وايت

محتوى خالٍ من الانتحال: يساعد على إنشاء محتوى أصلي عن طريق إعادة صياغة وإعادة صياغة النص الموجود

ملخصات شاملة: تلخيص المقالات الطويلة في ملخص موجز دون فقدان النقاط الرئيسية

إنشاء محتوى جماعي: يسمح للمستخدمين بإعادة كتابة مقالات متعددة في وقت واحد، مما يوفر الوقت في إعادة الكتابة اليدوية

قيود الكتابة السريعة

تنويع محدود: غالبًا ما يعيد استخدام نفس المجموعة من المرادفات مما يؤدي إلى نطاق محدود من المفردات

الإفراط في استخدام المبني للمجهول: قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى تحويل الجمل المبني للمجهول إلى مبني للمجهول أثناء عملية إعادة الكتابة

يتطلب تدقيقًا لغويًا: على الرغم من أنه يعيد كتابة المحتوى، إلا أن المخرجات غالبًا ما تتطلب تدقيقًا لغويًا وتحريرًا بشريًا

تسعير الكتابة السريعة

مجانًا

شهريًا: 7.99 دولارًا أمريكيًا

7.99 دولارًا أمريكيًا نصف سنوي: 39.95 دولارًا أمريكيًا

39.95 دولارًا أمريكيًا سنويًا: 59.95 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات سبيد وايت

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: المراجعة غير متوفرة

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/64453/undefined/ بدائل الكتابة السريعة* %/%href/_

!

13. سبينبوت

أفضل أداة مجانية للكتابة بالذكاء الاصطناعي

عبر سبينبوت Spinbot عبارة عن أداة سبينبوت مجانية وأوتوماتيكية لتدوير المقالات تقوم بإعادة كتابة نص يمكن للبشر قراءته في نص إضافي، بهدف الاستفادة من المحتوى مع تجنب الانتحال.

أفضل ميزات SpinBot

لا يوجد اشتراك أو تسجيل: يمكن للمستخدمين البدء في استخدامه على الفور دون أي عملية تسجيل

قادر على تدوير كميات كبيرة من المحتوى على الفور

متوافق مع مُحسّنات محرّكات البحث: يساعد في إنشاء محتوى متوافق مع مُحسّنات محرّكات البحث بفضل مكتبته الغنية بالمرادفات والعبارات

قيود سبينبوت #### قيود سبينبوت

يفتقر المحتوى إلى الوضوح أو قد لا ينقل المعنى الأصلي بدقة

الإفراط في استخدام المرادفات مما يجعل النص الناتج يبدو متكررًا

عدد محدود من الكلمات: بالنسبة للمستخدمين المجانيين، يوجد حد أقصى لعدد الكلمات لكل جلسة غزل

تسعير سبينبوت #### تسعير سبينبوت

مجاناً

تقييمات ومراجعات سبينبوت #### تقييمات ومراجعات سبينبوت

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/61537/undefined/ بدائلسبينبوت_ %/%href/_

!

ابحث عن أفضل أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي لاحتياجاتك

لا تزال أدوات إنشاء وكتابة المحتوى بالذكاء الاصطناعي في تطور مستمر. ولكن حتى في هذه المرحلة من تطورها، يمكنها تبسيط العمل للمسوقين والكتاب أثناء عملية إنشاء المحتوى.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى ما هو أبعد من ChatGPT، هناك الكثير من الخيارات. معظم الميزات متشابهة: القوالب، والواجهات المستندة إلى الويب، وتوليد الخطوط العريضة. وبعضها يأتي مع أدوات إضافية، مثل توليد الصور.

عند اختيار أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي، تحقق من الميزات والمراجعات والقيود. اختر الأداة التي ستساعدك على إنشاء حجم المحتوى الذي تحتاجه مع الحفاظ على الجودة التي تهدف إليها شركتك.

للحصول على أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي تتكامل مع مجموعة برامج قوية شاملة لإدارة المشاريع، فكر في ClickUp Brain. لن يكلفك ذلك أي شيء ويمكنك الاشتراك مجاناً اليوم!