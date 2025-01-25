كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لمستندات Word لتبسيط إنشاء المحتوى

عندما أواجه الاستحالة الموحشة لكتابة خمسمائة صفحة، ينتابني إحساس مريض بالفشل، وأعلم أنني لن أستطيع فعل ذلك أبداً.

جون شتاينبك، كاتب حائز على جائزة نوبل

سواء كنت روائيًا مشهودًا له بالكثير من الشهرة أو كاتب محتوى طموح في مجال تحسين محركات البحث، فإن الخوف من الصفحة الفارغة أمر حقيقي للغاية. فعبر الآلات الكاتبة أو الشاشات الفارغة، عانى الكتّاب بانتظام من مشكلة البدء في الكتابة. لحسن الحظ، وضع الذكاء الاصطناعي حداً لذلك!

الذكاء الاصطناعي لمستندات وورد أو مستندات جوجل أو ClickUp Docs جعل البدء أسهل بشكل عجيب. لقد سهّل الذكاء الاصطناعي عملية العصف الذهني دون إصدار أحكام مسبقة والكتابة مع رفيق لطيف.

في هذه التدوينة عزيزي الكاتب، نقدم لك في هذه المدونة استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط وتحسين عملية إنشاء المحتوى الخاص بك.

سحابة شاشة لمستند Word مع Copilot [المصدر: مايكروسوفت كوبيلوت ]

وإليك كيفية إنشاء مستند مع ClickUp Brain:

استخدام ClickUp Brain لإنشاء مستند

⏰ ملخص 60 ثانية

الذكاء الاصطناعي لمستندات Word هو ممارسة استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية لأتمتة أجزاء مختلفة من إنشاء المحتوى.

يدعم إنشاء مستندات الذكاء الاصطناعي للفرق في:

إنشاء المحتوى

المساعدة في التحرير والكتابة

التنسيق والتصميم

تحليلات البيانات والرؤى

بالإضافة إلى التسويق أو محتوى العلامة التجارية، يدعم الذكاء الاصطناعي لمستندات Word مجموعة من حالات الاستخدام، مثل

التطبيقات المهنية، مثل المقترحات والمراجعات

المستندات القانونية، مثل العقود والإيداعات

المحتوى التعليمي مثل نصوص الفيديو والعناوين الفرعية وملاحظات الفصل الدراسي

المستندات المالية، مثل كشوف الحسابات والتقارير السنوية وملفات الامتثال

مستندات إدارة المشاريع، مثل مستندات جمع المتطلبات أو تقارير الأداء أو تحديثات الفريق

الجزء الأساسي من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إنشاء المستندات هو اختيار الأداة المناسبة. مايكروسوفت وورد، ومحرّر مستندات جوجل، و ClickUp Brain، و Quillbot، وغيرها من الأدوات الشائعة المتاحة اليوم.

لمعرفة كيفية اختيار الأداة المناسبة، وكيفية توجيه الذكاء الاصطناعي، وكيفية تحقيق أقصى قدر من النتائج، تابع القراءة!

ما هو الذكاء الاصطناعي لمستندات Word؟

الذكاء الاصطناعي لإنشاء المستندات هو دمج تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في برامج معالجة النصوص لدعم الكاتب في مختلف المهام الإبداعية.

تحتوي برامج إنشاء المحتوى الشائعة، مثل Microsoft Word وGoogle Docs، على برنامجي Microsoft Copilot وGoogle Gemini المدمجين في برنامجي Microsoft Copilot وGoogle Gemini. لكنها ليست الوحيدة. يمكنك إنشاء محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة واسعة من الأدوات، والتي نناقش بعضها لاحقًا في هذه التدوينة.

ولكن أولاً، دعنا نرى ما يستلزمه الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى.

ميزات الذكاء الاصطناعي لمستندات Word

في أبسط أشكاله، ينشئ الذكاء الاصطناعي لمستندات Word محتوى استجابةً لمدخلات صاغها المستخدم، والمعروفة باسم المطالبات. ومع ذلك، يمكنه القيام بأكثر من ذلك بكثير.

توليد المحتوى

يساعدك مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي على الكتابة بشكل أسرع وأفضل. فهو يأخذ أفكارك/مقترحاتك العامة وينشئ مسودة أولى. فهو يفهم جمهورك وأسلوبك وشكل المحتوى الخاص بك لإنشاء مسودة يمكنك البناء عليها.

المساعدة في الكتابة

بمجرد الانتهاء من الكتابة، هناك الكثير مما يمكن للذكاء الاصطناعي القيام به كـ برنامج أتمتة المستندات .

بعض ميزات المساعدة في الكتابة الأكثر شيوعًا هي:

التدقيق الإملائي : الإبلاغ عن الأخطاء الإملائية واللغوية

: الإبلاغ عن الأخطاء الإملائية واللغوية النحو : إصلاح بنية الجملة، وبناء الجملة، وعلامات الترقيم، وما إلى ذلك.

: إصلاح بنية الجملة، وبناء الجملة، وعلامات الترقيم، وما إلى ذلك. التلخيص : تلخيص: إضافة ملخصات تنفيذية أو جدول المحتويات أو ملخصات قصيرة

: تلخيص: إضافة ملخصات تنفيذية أو جدول المحتويات أو ملخصات قصيرة تعديل اللهجة : إعادة الكتابة من أجل تغيير اللهجة، مثل جعلها أكثر مرحًا أو أكاديمية

: إعادة الكتابة من أجل تغيير اللهجة، مثل جعلها أكثر مرحًا أو أكاديمية إعادة الصياغة: إعادة الصياغة: إيجاد طرق أكثر تأثيرًا لقول نفس الشيء

التنسيق والتصميم

المحتوى الجيد متعدد الوسائط هذه الأيام. يمكن لمنشئ مستند الذكاء الاصطناعي الخاص بك إنشاء عناصر مرئية، مثل اللافتات والصور والجداول وعروض الأسعار، وما إلى ذلك.

تحليلات البيانات والرؤى

هل تحتاج إلى مراجع نقدي للمحتوى الخاص بك؟ جرّب الذكاء الاصطناعي. يمنحك صانع مستندات الذكاء الاصطناعي الجيد مجموعة من ميزات التحليلات، مثل:

إحصائيات المستندات : احصل على درجة سهولة القراءة في الوقت الفعلي، ومستوى التقدير، وعدد الكلمات

: احصل على درجة سهولة القراءة في الوقت الفعلي، ومستوى التقدير، وعدد الكلمات كشف الانتحال : تأكد من أن مستندات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك فريدة من نوعها وخالية من الانتحال

: تأكد من أن مستندات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك فريدة من نوعها وخالية من الانتحال تحليل النص : اطلب من الذكاء الاصطناعي مساعدتك في اكتشاف أي مشاكل في الموضوعية واللغة الشاملة وما إلى ذلك.

: اطلب من الذكاء الاصطناعي مساعدتك في اكتشاف أي مشاكل في الموضوعية واللغة الشاملة وما إلى ذلك. تحويل الصوت إلى نص: تحويل الصوت إلى نص: هل لديك تسجيل مقابلة تحتاج إلى تفريغها؟ جرّب الذكاء الاصطناعي. هل تفضل التحدث بالمحتوى الخاص بك أثناء الجري على جهاز المشي؟ جرّب الذكاء الاصطناعي لذلك أيضاً!

كل هذا، ونحن ما زلنا في المراحل الأولى من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. مع تطور الذكاء الاصطناعي، يمكنه القيام بالمزيد والمزيد، وتقديم بعض المزايا الاستثنائية.

💡 نصيحة احترافية: إليك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مستندات ClickUp لإنشاء المستندات:

## فوائد إنشاء مستندات الذكاء الاصطناعي

تتمثل الفائدة الأولى والأهم من استخدام الذكاء الاصطناعي في أنه يُزيل احتكاك الخطوة الأولى. فبمجرد كتابة بضع كلمات، يمكنك أن تجعل الذكاء الاصطناعي يطرح عليك أفكارًا يمكنك استكشاف بعضها والتوسع فيها. وهذا بدوره يوفر مزايا أخرى في المراحل اللاحقة، مثل:

السرعة: يهتم الذكاء الاصطناعي لمستندات Word بالخطوتين الأوليين لإنشاء المحتوى، أي البحث والمسودة الأولى. وهذا يزيد بشكل كبير من السرعة التي يمكنك بها إنشاء المستندات. إذا كنت تستغرق ثلاث ساعات للبحث، وساعتين للكتابة، وساعة واحدة للتحرير. فقد تختصر ما يصل إلى أربع ساعات (66% من الوقت) باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الكفاءة: البحث والمسودة الأولى عمل إبداعي مرهق. من خلال تسريع هاتين المرحلتين، يخلق الذكاء الاصطناعي المزيد من الطاقة الإبداعية لدى الكتّاب، والتي يمكن تطبيقها على توسيع نطاق محرك المحتوى الخاص بهم.

الإنتاجية: جزء أساسي من عملية توليد المحتوى هو أيضًا إعادة استخدام المحتوى، أي إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء مقتطفات، وكتابة نصوص الفيديو، وما إلى ذلك. يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة ذلك وإعادة توظيف المحتوى في غضون ثوانٍ.

توفير التكاليف: يمكّن توليد المستندات بالذكاء الاصطناعي المؤسسات من إنشاء المزيد من المحتوى بفرق عمل بسيطة.

تجربة الكاتب: يمكن أن تكون الكتابة عملاً وحيدًا. يصبح الذكاء الاصطناعي الشريك الخالي من الضجة الذي يمكنك معه طرح الأفكار ومناقشة الأفكار والعثور على نقاط البيانات وتحريرها وربط كل شيء بقوس.

حالات استخدام توليد المستندات بالذكاء الاصطناعي

كل هذا رائع، ولكن لمن يستخدم توليد مستندات الذكاء الاصطناعي حقًا؟ هل هو فقط لكتاب تحسين محركات البحث الذين يحتاجون إلى إنشاء محتوى على نطاق لم يسبق له مثيل؟ أو هل هو فقط للمسوقين الذين يحتاجون إلى ابتكار طرق مبتكرة للتعبير بانتظام؟

حسنًا، توليد مستندات الذكاء الاصطناعي مخصص لأي شخص يحتاج إلى كتابة أي شيء - بريد إلكتروني أو تقرير أو ملخص أو محضر اجتماع وغير ذلك. إذا كنت تتواصل، فإن توليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي مناسب لك!

تطبيقات الأعمال والتطبيقات المهنية

ينشئ المحترفون عددًا من المستندات بشكل منتظم - المقترحات والعقود وتقارير الأداء الدورية وملخصات الأبحاث ورؤى السوق وملاحظات العملاء وما إلى ذلك.

دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة.

المقترحات القياسية: استخدم الذكاء الاصطناعي للبحث في مستنداتك الحالية لتحديد المستندات الأكثر صلة بالموضوع، وبناءً على ذلك يمكن إنشاء مقترح قياسي مع أجزاء قابلة للتخصيص للحقول، مثل اسم العميل والسعر وبعض المصطلحات.

إعداد تقارير الأداء: قم بدمج الذكاء الاصطناعي مع تطبيقات أعمالك، مثل إدارة علاقات العملاء أو بوابة الموظفين، لتلخيص المعلومات من لوحات المعلومات الرئيسية.

رؤى العملاء: استفد من الذكاء الاصطناعي لمعالجة الملاحظات من المئات، إن لم يكن الآلاف، من تفاعلات العملاء واستخلاص رؤى قوية. استخدم هذا لإنشاء استراتيجية أو تصميم حملات أو تخصيص المحادثات مع العملاء في المستقبل.

إنشاء المحتوى التعليمي

ربما تكون الجائحة قد دفعت الناس إلى الاتصال بالإنترنت، لكن الإمكانيات التحويلية الحقيقية للمحتوى الرقمي أبقت الناس هناك.

لا عجب في أن سوق التعليم الإلكتروني ما يقرب من 300 مليار دولار أمريكي كبير! استفد من هذه الفرصة مع الذكاء الاصطناعي.

التلخيص: أنشئ محتوى تعليمي صغير الحجم للمنصات عبر الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي. قم بالعصف الذهني باستخدام أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مخططات شاملة ومفصلة لموضوعات من جميع مستويات التعقيد.

مواد داعمة: معظم التدريب عبر الإنترنت يعتمد على الفيديو أولاً. أنشئ مواد داعمة نصية ومواد داعمة قائمة على الصور، مثل نصوص الفيديو، وملخصات النقاط الرئيسية، وبطاقات الفهرسة، والمزيد باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الاختبارات: قم بأتمتة الاختبارات والاختبارات لطلابك بذكاء. والأكثر من ذلك؟ قم بإنشاء مجموعات غير محدودة من الأسئلة لإبقاء الفصل في حالة تأهب في جميع الأوقات.

معالجة المستندات المالية

يتعامل قسم الشؤون المالية مع عدد غير عادي من المستندات، بما في ذلك أوامر الشراء والفواتير وكشوف حسابات العملاء/المصارف، إلخ. وبصفتك مسؤولاً ماليًا، فإن أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي تسهل عليك التواصل مع زملائك وزملائك بشكل غير عادي.

إعداد التقارير: معالجة عدد لا يحصى من المستندات، واستخلاص الرؤى الرئيسية، وإعداد التقارير لأصحاب المصلحة المعنيين، سواء كانوا مجلس الإدارة أو زملاءك. يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي أيضًا في التحكم في إصدار المستندات لتحسين إمكانية التدقيق.

ملخصات: دراسة التقارير المالية الطويلة والشاملة، مثل بيانات الأرباح والخسائر، وحسابات العملاء، ووثائق الامتثال، وما إلى ذلك، وإنشاء ملخصات تنفيذية لفريق القيادة.

📖 قراءة إضافية: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للتوثيق

إدارة المشروع وتعاون الفريق

في التواصل التنظيمي، يتمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه الفرق في الحفاظ على السياق المشترك.

عندما يغادر شخص ما المنظمة، فإنه يأخذ معه الكثير من المعرفة التاريخية. وعندما ينضم عضو جديد إلى الفريق، فإنه يكرر الأخطاء ويتعلم منها. ماذا لو كان بإمكان الذكاء الاصطناعي منع أوجه القصور هذه؟

ClickUp Brain لإدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي

ملخص تاريخي: تخيل موظفًا جديدًا يفتح أداة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ويسأل "أطلعني على المشروع حتى الآن" ستلخص الأداة الجيدة كل ما حدث حتى الآن، وتحدد المعالم الرئيسية، وتطلع الجميع على ما تم إنجازه حتى الآن.

المواقف/التحديثات: يمكن للذكاء الاصطناعي تلخيص جميع تحديثات المشروع وتعليقاته لتوفير سياق شامل للجميع في الفريق.

كما ترى، الاحتمالات لا حصر لها. كيف نجني الفوائد؟ لنكتشف ذلك.

كيفية تنفيذ توليد مستندات الذكاء الاصطناعي

كما هو الحال مع معظم التطورات التكنولوجية الحديثة، يمكنك البدء في توليد مستندات الذكاء الاصطناعي على الفور تقريبًا.

1. اختر أدوات إنشاء مستندات الذكاء الاصطناعي المناسبة

هناك مجموعة كبيرة من أدوات إنشاء المستندات مع دمج الذكاء الاصطناعي فيها. فيما يلي بعض الأدوات الشائعة.

مايكروسوفت وورد: يأتي معالج النصوص هذا الذي تم اختباره عبر الزمن مزودًا ببرنامج Copilot مدمجًا لإنشاء المحتوى والتلخيص والتحرير وغير ذلك. إذا كنت مشتركًا بالفعل في MS365، فإن الذكاء الاصطناعي يأتي مدمجًا معه.

📖 مكافأة للقراءة: سواء كان الذكاء الاصطناعي أو بدونه، إليك بعض اختراقات مايكروسوفت وورد .

مستندات جوجل: تأتي مجموعة إنتاجية Google مع مجموعة Gemini المدمجة لإنشاء أي نوع من المحتوى الذي تحتاجه. كما يمكن للعرض الأعلى مستوى الاستفادة من المحتوى الموجود في Google Drive الخاص بك لإنشاء محتوى مخصص.

ClickUp Docs لمستندات فعالة وجميلة

ClickUp Docs: انقر فوق يتيح لك إنشاء مستندات سياقية بسيطة وجميلة ومناسبة للسياق داخل أداة إدارة المشروع مباشرةً. قم بالتدوير ClickUp Brain لتوليد المسودات، وتشغيل عمليات التدقيق الإملائي، وإنشاء جداول/قوالب/نسخ نصية، والمزيد.

داخل ClickUp Docs، يمكنك تضمين الإشارات المرجعية، وإضافة المهام، وتضمين الصور، والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي. بمجرد الانتهاء، شاركه بأمان داخل مؤسستك وخارجها.

كويلبوت: Quillbot عبارة عن مجموعة أدوات تحتوي على منتجات لإنشاء المحتوى، والتدقيق الإملائي، والتدقيق الإملائي، والنحو، والكشف عن الانتحال، والترجمة، والملخصات، وإنشاء الاقتباسات.

Grammarly: من كونه مدققًا إملائيًا ونحويًا قبل بضع سنوات، أصبح Grammarly اليوم مساعدًا أكثر شمولاً للكتابة بالذكاء الاصطناعي يمكنه تأليف المحتوى الخاص بك أو إعادة كتابته أو الرد عليه أو تكييفه مع جمهور مختلف.

2. تعلم كيفية توجيه أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي

إن المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي لا يكون جيدًا إلا بقدر جودة المطالبات التي تقدمها لها. للحصول على محتوى فريد وعالي الجودة، اجعل مطالباتك مفصلة قدر الإمكان. قم بتضمين:

الجمهور المستهدف

عدد الكلمات

وصف ما تريد أن يكون المحتوى عنه

المؤشرات التي يجب تضمينها

الكلمة الرئيسية

نبرة الصوت

أمثلة، إن وجدت

تذكّر أن المطالبة ليست حالة سؤال واحد وإجابة واحدة. يمكنك الرد على إجابات الذكاء الاصطناعي والطلب منه إعادة كتابتها/تعديلها حسب احتياجاتك، وبالتالي تدريبها على المدى الطويل.

للمزيد حول الاستفادة من مولدات محتوى الذكاء الاصطناعي اقرأ هذا الدليل التمهيدي على مطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي .

3. دمجها في سير عملك

كما رأينا أعلاه، يمكن للذكاء الاصطناعي لمستندات Word القيام بأكثر من مجرد إنشاء المسودة الأولى. لذا، ادمجه في كل خطوة من خطواتك في سير عمل إدارة المستندات .

الإدماج: عندما ينتهي الكاتب من الجزء الخاص به من عملية إنشاء المستند، قم بإعداد طرق لاستيراد الملفات تلقائيًا إلى خط أنابيب الذكاء الاصطناعي. يمكنك القيام بذلك ببساطة عن طريق مشاركة الملفات على محرك أقراص مشترك أو إعداد واجهة برمجة تطبيقات للاستيراد.

ميزات خاصة بالشخصية: إذا كان لديك محرر يعمل على كل المحتوى الخاص بك، فقم بدمج وحدتي التدقيق الإملائي والنحوي في مجموعة التحرير الخاصة بهم. امنح المصممين القدرة على إنشاء صور مرئية وتضمينها في المستند. إذا كنت تعمل على مستندات قانونية، فقم بتمكين التحقق من الحقائق والتطبيق للفرق ذات الصلة.

تحسينات المحتوى: قبل النشر، امنح المحتوى الخاص بك تعزيزاً مرئياً باستخدام الذكاء الاصطناعي. استخدم الذكاء الاصطناعي لمستندات Word لتمييز النقاط المهمة، وكتابة ملخص قصير، وتحديد الاقتباسات المسحوبة، وما إلى ذلك.

إدارة المشروع: إذا كنت تستخدم مستندات ClickUp Docs لتسجيل مناقشاتك واجتماعاتك وتخطيط سباقات السرعة وجمع المتطلبات وما إلى ذلك، فقم بإنشاء المهام بذكاء من داخل المستند وإدارة المشروع.

4. مراقبة ومضاعفة

كتقنية ناشئة، لا تزال هناك ثغرات في الذكاء الاصطناعي. ولتحقيق أقصى استفادة منها، راقب تفاعلاتك معها بعناية.

حدِّد اتجاهات الأخطاء/الأخطاء التي يرتكبها مُولِّد مستندات الذكاء الاصطناعي لديك

تشغيل/إيقاف تشغيل الإعدادات الخاصة بالعناصر الإملائية والأسلوبية

حفظ مصطلحات العلامة التجارية والكلمات الرئيسية

راقب نوع المطالبات التي تحقق لك أفضل النتائج

افعل المزيد مما يناسب سير عمل المحتوى الخاص بك للحصول على مستندات مصقولة بشكل مثالي بشكل أسرع.

## نصائح لتعظيم الذكاء الاصطناعي في مستندات Word

بمجرد الانتهاء من إعداد العملية الشاملة، إليك بعض النصائح والحيل التي يجب مراعاتها.

ابدأ بالذكاء الاصطناعي

تخلص من عائق الكاتب من خلال الطلب من الذكاء الاصطناعي أن يمنحك نقطة بداية. افتح مستندك واطرح سؤالاً على الذكاء الاصطناعي. قم ببناء المحتوى الخاص بك من هناك.

استخدم الذكاء الاصطناعي بدقة

لا يحتاج منك كل الذكاء الاصطناعي إلى طرح سؤال شامل. على سبيل المثال، مع ClickUp Brain، يمكنك الاختيار من قائمة منسدلة من التنسيقات المختلفة بدلاً من وصفها في مطالبتك.

إنتاج محتوى مخصص في لمح البصر باستخدام ClickUp Brain

بمجرد اختيارك لـ أداة كتابة الذكاء الاصطناعي التي تريد استخدامها، اقضِ بعض الوقت في تعلم كل ما تقدمه. استخدم كل ميزة ذات صلة بك.

قم بإعداد القوالب

لا تستمر في إعادة اختراع العجلة ووفر على نفسك تذكر أفضل المطالبات. أنشئ قوالب للمستندات، والأنماط، والمطالبات، وما إلى ذلك، وأعد استخدامها لزيادة الكفاءة. إليك بعض قوالب وثائق العملية للإلهام

اذكر مصادرك

التحدي الأكبر مع الذكاء الاصطناعي هو أنه غالبًا ما يخفي مصدر معرفته بموضوع معين. وهذا أمر طبيعي، نظرًا لحجم البيانات المستخدمة لتدريب LLMs. ومع ذلك، لا يجب أن يكون المحتوى الخاص بك لا أساس له من الصحة.

اطلب من الذكاء الاصطناعي إظهار مصادرك واستشهد بها في المحتوى الخاص بك لبناء المصداقية والسلطة في مجال عملك.

مكافأة: لست مستعدًا لإنشاء المستندات بعد؟ لا تقلق. إليك تنزيل على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للإنتاجية .

## التحديات والاعتبارات

على الرغم من الإمكانيات الهائلة، إلا أن الذكاء الاصطناعي لا يزال في مرحلة النشأة. ستلاحظ أن كل أداة تعرض تنويهًا ينص على أن الذكاء الاصطناعي قد يرتكب أخطاء، وأن عبء الدقة يقع على عاتقك. هذه هي البداية فقط.

لذا، كن حذرًا بشأن عمل الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه. تحقق مرة أخرى من الحقائق وراجع الأفكار بدقة في مستنداتك المهنية.

الظهور على أنه من إنتاج الذكاء الاصطناعي

وجهة نظري هنا ليست أنني لا أحب كلمة "ديلف"، على الرغم من أنني أحبها، ولكن هذه علامة على أن النص مكتوب بواسطة ChatGPT. pic.twitter.com/2i3GUgynuL بول غراهام (@paulg) 7 أبريل 2024 تغريدة من بول غراهام التي تلتقط نص ChatGPT

كانت نظريته هي أن استخدام كلمات مثل delve هو علامة على أنها كُتبت بواسطة ChatGPT. في حين أن ذلك قد يكون قابلاً للنقاش، إلا أن استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في المجال العام كان تحت المجهر.

على سبيل المثال، فرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم أن يتم وضع علامة مناسبة على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي. لا تعاقب Google محتوى الذكاء الاصطناعي في صفحات نتائج محرك البحث (SERPs). ومع ذلك، فإنه يشجع بشدة على عدم استخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره "طريقة سهلة وغير مكلفة للتلاعب بترتيب محرك البحث"

بطريقة ما، يمكن أن يؤدي ظهور مستندات عملك على أنها من إنشاء الذكاء الاصطناعي إلى خلق انطباع غير مواتٍ لدى جمهورك. أفضل طريقة لتجنب ذلك هو جعلها أكثر تجذراً وتماشياً مع وعد علامتك التجارية.

عدم وجود ابتكار حقيقي

غالبًا ما تكون المستندات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي عبارة عن ملخص أو تنظيم لمحتوى موجود بالفعل. وبما أن هذا على موقع جائزة الكتاب يقول: "إن LLMs هي نظرة إلى الوراء. إنها مشتقة، حتى عند إنشاء تركيبات جديدة؛ إنها مرآة عملاقة للرؤية الخلفية. فهي تنتج تقليدًا للنصوص التي ينتجها البشر."

باختصار، الذكاء الاصطناعي، بمفرده، لا يقدم أفكارًا جديدة رائدة. فالطريقة الوحيدة لتجنب الانحدار النهائي للمحتوى هي الارتقاء به مع الإبداع البشري.

## خطّط خط أنابيب المحتوى الخاص بك مع ClickUp

لقد أصبحت كلمة محتوى تعني المدونات أو مقاطع فيديو تيك توك أو يوتيوب، ومعظمها يُستخدم لأغراض تسويقية. لذا، فلا عجب أن المسوقين قد تبنوا الذكاء الاصطناعي التوليدي كما لم يفعل أحد.

ومع ذلك، فإن التفكير في أن المستند الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يقتصر على التسويق يقلل من فرصة هائلة. لأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد كل موظف أو مدير أو مساهم فردي أو مستشار أو رائد أعمال على التواصل بشكل أفضل.

من إصلاح الأخطاء النحوية إلى إعادة الكتابة من أجل الوضوح/التأثير، يمكن للذكاء الاصطناعي لمستندات Word تحسين البريد الإلكتروني المتواضع. ويمكن أن يوفر وقتاً ثميناً للقادة من خلال تلخيص المستندات الطويلة واختصارها في رؤى أساسية. يمكن أن يساعد المعلمين على إنشاء دروس متعددة الوسائط تكون فعالة لمجموعة واسعة من المتعلمين.

من نواحٍ عديدة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدك على القيام بالمزيد مما تقوم به بشكل أفضل. لذا، انغمس في الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى. افتح ClickUp Docs وابدأ. جرّب ClickUp مجاناً اليوم .