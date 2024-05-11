أفضل 15 مُولِّدًا لمحتوى الذكاء الاصطناعي لتجربته في 2025 (مجانًا ومدفوعًا)

ينتشر الذكاء الاصطناعي بشكل كبير وليس من المستغرب لماذا. فهناك عالم جديد بالكامل من الأدوات المصممة لجعل العمل أكثر كفاءة وسلاسة. بالنسبة للعديد من الشركات، لا يحتاج الأمر إلى تفكير. الجزء الصعب هو اختيار أداة جيدة مع وجود الكثير من الأدوات التي تغرق السوق.

لحسن حظك، قمنا بتجميع هذا الدليل المفيد لمساعدتك في العثور على أفضل مولد محتوى للذكاء الاصطناعي.

سواء كنت مسوقاً تبحث عن أدوات لإنشاء رسائل بريد إلكتروني أو مستقلاً تحاول تعزيز محتوى مدونتك، هناك ما يناسب الجميع. سنوضح لك كيفية اختيار منشئ محتوى رائع بالذكاء الاصطناعي ونوضح لك أفضل الخيارات التي يمكنك تجربتها. ✨

ما هو مولد محتوى الذكاء الاصطناعي؟

مولد محتوى الذكاء الاصطناعي هو أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى أصلي وملائم. يمكن استخدام هذا المحتوى للمدونات أو المواقع الإلكترونية أو لأغراض أخرى. تعد مولدات محتوى الذكاء الاصطناعي رائعة للشركات التي ترغب في إنتاج محتوى عالي الجودة بسرعة ولكن ليس لديها الوقت أو الموارد اللازمة لتكريسها لإنشاء المحتوى بشكل تقليدي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولدات محتوى الذكاء الاصطناعي؟

تم تصميم أدوات توليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي لجعل عملك أسهل، ولكن بعضها يعمل بشكل أفضل من البعض الآخر. يختلف كل فريق عن الآخر، وقد لا تكون الأداة التي تعمل مع شركة ما هي الخيار الأفضل لشركة أخرى. ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يجب أن يتمتع بها كل مولد محتوى ذكاء اصطناعي رائع.

فيما يلي علامات مولد محتوى الذكاء الاصطناعي الرائع:

سهل الاستخدام : ستحتاج إلى أداة لا تستغرق الكثير من الوقت للتنقل فيها أو لديها منحنى تعليمي حاد للبدء. ابحث عن أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي التي تتميز بواجهة سهلة الاستخدام وواجهة مستخدم بسيطة.

: ستحتاج إلى أداة لا تستغرق الكثير من الوقت للتنقل فيها أو لديها منحنى تعليمي حاد للبدء. ابحث عن أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي التي تتميز بواجهة سهلة الاستخدام وواجهة مستخدم بسيطة. محتوى عالي الجودة : تجنب أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي منخفض الجودة التي تضخ محتوى رديء مليء بالأخطاء الإملائية والنحوية - أو حتى الانتحال. تأكد من أن المُنشئ الذي تختاره لديه ضمانات وأدوات لإنتاج محتوى جيد.

: تجنب أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي منخفض الجودة التي تضخ محتوى رديء مليء بالأخطاء الإملائية والنحوية - أو حتى الانتحال. تأكد من أن المُنشئ الذي تختاره لديه ضمانات وأدوات لإنتاج محتوى جيد. مجموعة متنوعة من الميزات : ابحث عن مولدات محتوى الذكاء الاصطناعي التي تقدم الميزات التي تحتاجها. إن التخصيص من حيث الأسلوب والعلامة التجارية ونوع المحتوى يصنع الفرق بين الأداة الجيدة والأداة الرائعة.

: ابحث عن مولدات محتوى الذكاء الاصطناعي التي تقدم الميزات التي تحتاجها. إن التخصيص من حيث الأسلوب والعلامة التجارية ونوع المحتوى يصنع الفرق بين الأداة الجيدة والأداة الرائعة. مستويات التسعير: تحتوي العديد من مولدات محتوى الذكاء الاصطناعي على عدة مستويات للتسعير، مما يسهل عليك ملاءمتها لعملك، بغض النظر عن ميزانيتك. 🙌

أفضل 15 أداة لتوليد محتوى الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

تعمل ClickUp على تسهيل العمل منذ سنوات. من بين أحدث عروضنا

أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي

. تتيح لك أداة إدارة المشروع التعاون عبر الأقسام من خلال أدوات مثل إدارة المهام، ولوحات معلومات التقارير، والقوالب المخصصة.

مع

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp

توليد الأفكار، وكتابة أي جزء من المحتوى مثل منشور مدونة أو بريد إلكتروني للمبيعات، وتحرير النسخ أسهل من أي وقت مضى. تعاون داخل الأداة، وانضم إلى أعضاء الفريق الآخرين لتقديم الملاحظات وإنتاج أفضل محتوى ممكن. 🤩

ClickUp أفضل الميزات:

تخلص من عائق الكاتب من خلال اقتراحات أفكار الذكاء الاصطناعي لجميع أنواع المحتوى - من رسائل البريد الإلكتروني و أوصاف المنتج لنسخة منشور المدونة والمزيد

أنشئ محتوى عالي الجودة حتى لا تضطر إلى أن تكون محررًا محترفًا بفضل ميزة تحرير النسخ التي تسهل عليك تنظيف عملك

قوالب المطالبة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي

لخص بسهولة النقاط الرئيسية من المستندات مثل دراسات الحالة والمحتويات الأخرى

قيود ClickUp:

حاليًا، هناك قائمة انتظار، ولكن كضيف أو مستخدم على الباقة المجانية، يمكنك الانضمام للتسجيل للوصول المبكر

باقة ClickUp المجانية للأبد تحتوي على 5 مساحات كحد أقصى، مما يجعلها صعبة للفرق الكبيرة

تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

يتوفر ClickUp AI على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً.

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. كوبيسميث

عبر Copysmith Copysmith هي أداة مُحسّنة لكتابة الإعلانات ومحتوى الذكاء الاصطناعي مصممة للتجارة الإلكترونية والنسخ التسويقية. يمكنك بسهولة إنشاء أوصاف المنتجات لمتجرك عبر الإنترنت من خلال استيراد كتالوج المنتجات الخاصة بك. تتكامل مع مجموعة من أدوات التجارة الإلكترونية بما في ذلك Shopify و Amazon. 🛠️

Copysmith أفضل الميزات:

إنشاء محتوى دفعي ببضع نقرات فقط، بحيث تقضي وقتًا أقل في المهام الشاقة ووقتًا أطول في تحقيق أهدافك

تخصيص المحتوى لصوت واحد لعلامتك التجارية أو ضبطه على عدة نغمات لجميع جماهيرك المختلفة وتلبية استراتيجيات إدارة العلامة التجارية

صمم أدواتك الخاصة لتعزيز الإنتاجية حقًا بفضل تكامل واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها

واجهة المستخدم والواجهة البسيطة سهلة الاستخدام ولا يوجد منحنى تعليمي حاد للبدء في كتابة منشور مدونة أو نسخة إعلانية

قيود Copysmith:

لا يمكنك إنشاء محتوى جماعي إلا إذا اشتركت في خطة Pro

لا توجد أي مستويات تسعير مجانية ويقتصر محتوى المستوى الأقل سعراً على 20,000 كلمة شهرياً

في بعض الأحيان يسيء مولد محتوى الذكاء الاصطناعي تفسير بياناتك المدخلة، مما يعني أنه سيتعين عليك الانتباه جيداً أثناء التحرير

تسعير Copysmith:

للمبتدئين: 19 دولاراً شهرياً

محترف: 49 دولارًا شهريًا

للمؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Copysmith:

G2: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

كابيترا: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

3. كيبسونيك

عبر يكتبونك Writesonic هي أداة رائدة في كتابة المحتوى بالذكاء الاصطناعي، بفضل عشرات الميزات التي تجعلها

مفيدة لأي فريق تسويق تقريبًا

. إنشاء مجموعة كبيرة من المحتوى بدءًا من منشور مدونة بسيط إلى العلامات الوصفية وإعلانات فيسبوك,

النشرات الصحفية

,

منشورات وسائل التواصل الاجتماعي

ونسخة موقع الويب الملائمة لتحسين محركات البحث 📚

أفضل الميزات #### Writesonic:

هناك أكثر من 100 ميزة تتراوح من أدوات التحقق من الانتحال وأدوات إعادة الصياغة إلى أدوات استخراج الكلمات الرئيسية

مع أكثر من 25 خيار لغة، يمكنك إنشاء محتوى لمجموعة واسعة من الجماهير

صُمم من GPT-4 وليس GPT-3، وبذلك ستحصل على أحدث التقنيات في متناول يدك عند صياغة المحتوى

يتكامل مع العشرات من أدوات نشر المدونات بما في ذلك ووردبريس، ولينكد إن، ومحرك بحث جوجل، وأدوات تحسين محركات البحث مثل SEMRush

قيود كتابيسونيك:

لا توجد تجارب مجانية للفرق لأن الفئة المجانية تقتصر على مستخدم واحد لمحتوى الذكاء الاصطناعي

جميع خطط التسعير لها حدود ائتمانية، لذلك ستحتاج إلى التخطيط المسبق عند إنشاء مجموعات كبيرة من المحتوى

تسعير #### تسعير Writesonic:

نسخة تجريبية مجانية: مستخدم واحد بحد أقصى 10,000 كلمة شهريًا

نسخة طويلة: بدءًا من 12.67 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد بحد أقصى 60,000 كلمة

مخصص: أسعار خاصة مصممة للفرق والشركات (تحقق من هذه بدائل Writesonic )

تقييمات ومراجعات Writesonic:

G2: 4.7/5 (1,700+ تقييم)

كابيترا: 4.8/5 (1,700+ تقييم)

_المكافأة: تحقق من ذلك

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/106414/undefined/ 7 قوالب مجانية لكتابة المحتوى من أجل إنشاء محتوى أسرع %/%href/_

4. كافكاي

عبر كافكاي Kafkai هو منشئ محتوى مجاني يعمل بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى جعل إنشاء المحتوى في متناول الجميع. فبدلاً من إنفاق مئات الدولارات على كاتب، يمكنك إدخال مطالبة وبعض المعلمات لإنشاء محتوى عالي الجودة في ثوانٍ. إنه مثالي لفرق تسويق المحتوى التي تتطلع إلى إنشاء منشورات مدونة دون الحاجة إلى الكثير من العمل الشاق. يمكنك أيضًا استخدام هذا

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي

للتحرير التفصيلي على المحتوى الجديد أو الحالي.

كافكاي أفضل الميزات:

يمكنك البدء بسهولة من خلال واجهة مبسطة عن طريق اختيار مجال تخصصك من قاعدة البيانات ثم إدخال مطالبة أو كلمة رئيسية لمحتوى الذكاء الاصطناعي

تستخدم أداة المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي التعلم الآلي لإنشاء مقالات يسهل قراءتها - لا يبدو أن روبوتًا كتبها

أنشئ ما يصل إلى 10 مقالات في وقت واحد واجمع بين أقسام مختلفة لإنشاء مقال قوي في دقائق

قيود كافكاي:

جودة الكتابة ليست الأفضل مقارنةً بمولِّدات محتوى الذكاء الاصطناعي الأخرى، لذا سيتعين عليك القيام بقدر لا بأس به من التحرير وإعادة التنسيق قبل النشر

اعتقد بعض المستخدمين أن محتوى الذكاء الاصطناعي كان رقيقًا

تسعير كافكاي:

الكاتب: 29 دولارًا في الشهر مع 100 مقال شهريًا كحد أقصى

غرفة الأخبار: 49 دولارًا شهريًا مع 250 مقالة شهريًا كحد أقصى

مطبعة 129 دولارًا شهريًا مع 1,000 مقال شهريًا كحد أقصى

طابعة صناعية: 199 دولاراً شهرياً مع 2,500 مقال شهرياً كحد أقصى

كافكاي التقييمات والمراجعات:

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

5. جاسبر

عبر جاسبر تعمل أداة Jasper للذكاء الاصطناعي على تسريع عملية كتابة النصوص

تنفيذ المشروع

عن طريق تقليل الوقت الذي تقضيه في المسودة بنسبة تصل إلى 80%. وهذا يعني سير عمل أسرع ومحتوى أكثر جودة ونتائج أفضل. مع العديد من الميزات، استخدمه لإنشاء كل شيء بدءًا من السوناتات والقصائد الشعرية إلى نسخ الإعلانات القصيرة والمحتوى الطويل مثل منشور المدونة. 📜

جاسبر أفضل الميزات:

ال امتداد جوجل كروم يجعل كتابة المحتوى بالذكاء الاصطناعي أسرع للمدونات والشركات

مع أكثر من 50 حالة استخدام، فهو مثالي للجميع، بدءًا من فرق التسويق الرقمي وأقسام المبيعات إلى الفنانين وكُتّاب المدونات

إنه أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي تتعلّم من علامتك التجارية أثناء إنشاء المحتوى، وتشحذ نبرة صوتك للحصول على محتوى فريد من نوعه يترك بصمتك

توفر واجهة المستخدم وظائف مبسطة دون منحنى تعليمي حاد

يعني محتوى الذكاء الاصطناعي الخالي من الانتحال أنك تقضي وقتًا أقل في التحرير ووقتًا أطول في الإنشاء

جاسبر آرت ل توليد فن الذكاء الاصطناعي

قيود جاسبر:

لا يمكنك العمل دون اتصال بالإنترنت - لذلك لا يمكنك العمل في منتصف الطائرة، أو على شاطئ بعيد، أو في أي مكان لا يتوفر فيه اتصال بالإنترنت

يعد Jasper أغلى من مولدات محتوى الذكاء الاصطناعي الأخرى، مما يحد من فائدته للفرق والأفراد الذين لديهم رأس مال أكبر لإنفاقه

أسعار جاسبر:

منشئ المحتوى: بدءاً من 39 دولاراً شهرياً (لمستخدم واحد)

الفرق: بدءًا من 99 دولارًا شهريًا (ثلاثة مستخدمين، مع خيار إضافة ما يصل إلى سبعة مستخدمين آخرين)

الأعمال: تسعير مخصص (ل 10 أعضاء فريق أو أكثر)

تقييمات ومراجعات جاسبر:

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

Capterra: 4.8/5 (1,700+ تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/63039/undefined/ بدائل جاسبر %/%href/_

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6. Copy.ai

عبر Copy.ai Copy.ai مولد النص هي أداة مصممة للفرق التي تتطلع إلى تبسيط إنتاج المحتوى الخاص بهم عملية الإنتاج. لإنشاء إرشادات العلامة التجارية أو كتابة المدونات، أو إنشاء خطط التسويق ، فقط أدخل نوع المحتوى الخاص بك، وأضف بعض السياقات، وقم بتحرير النتائج بخفة.

مع مولد محتوى الذكاء الاصطناعي المجاني هذا، ستحصل على محتوى يلبي أهدافك التسويقية أو التجارية في دقائق. 🌻

أفضل ميزات #### Copy.ai:

مع أكثر من 90 قالبًا، من السهل أن زيادة الإنتاجية وإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى الأصلي

تدعم أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي أكثر من 25 لغة، مما يجعلها مثالية للشركات التي لديها جمهور في جميع أنحاء العالم

يضمن مدقق الانتحال أن النص الذي تم إنشاؤه فريد من نوعه، سواء كنت تنشئ نسخة إعلانية أو سير الفريق أو مقالات الذكاء الاصطناعي لمدونتك

قيود Copy.ai:

وجد بعض المستخدمين أن المحتوى الطويل يتطلب تحريرًا مكثفًا مقارنةً بمولدات محتوى الذكاء الاصطناعي الأخرى

المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي أصلي، ولكن يمكن أن يتحسن أكثر في دمج صوت العلامة التجارية

يقتصر خيار إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي المجاني على 2,000 كلمة شهريًا (راجع هذه بدائل Copy.ai )

أسعار Copy.ai:

مجاناً: مستخدم واحد، بحد أقصى 2,000 كلمة شهريًا

Pro: 36 دولارًا شهريًا، بحد أقصى خمسة مستخدمين، وكلمات غير محدودة

للمؤسسات: تسعير مخصص

Copy.ai التقييمات والمراجعات:

G2: غير متاح

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

7. ريتر

عبر ريتر باستخدام منشئ المحتوى Rytr AI، يمكنك طرح أفكار المحتوى في لمح البصر للتغلب على مشكلة الكتابة. بمجرد أن تكون لديك فكرة في ذهنك، لا يستغرق الأمر سوى بضع نقرات لإنتاج أنواع مختلفة من المحتوى. حوّل أفكارك إلى إعلان مبيعات أو مقالة مدونة عن طريق الاختيار من مكتبة القوالب الكبيرة.

إلى جانب المحتوى الجديد، يمكنك أيضًا تحميل المحتوى الحالي واستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي للتدقيق الإملائي والانتحال لجعله جاهزًا للنشر.

Rytr أفضل الميزات:

يتيح لك أكثر من 40 قالبًا إنشاء المحتوى الذي تحتاجه

20 إعدادًا مختلفًا لنبرة الصوت تجعل دمج علامتك التجارية في عملك أسهل من أي وقت مضى

تنفيذ صيغ AIDA و PAS لتقليل الوقت الذي تستغرقه في تحرير المحتوى الذي تم إنشاؤه

يوجد مولد صور بالذكاء الاصطناعي لإنشاء رسومات تتماشى مع المحتوى الخاص بك

خيار منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي المجاني للمستخدمين الأفراد

قيود ريتر:

حتى الباقات المدفوعة تقتصر على مستخدم واحد وسيتعين عليك الدفع مقابل الباقة الأعلى مستوى لتجنب حدود الأحرف

المحتوى المكتوب عالي الجودة، لكن بعض المستخدمين وجدوا سرقة أدبية عند استخدام الأداة

تسعير Rytr:

مجاني

التوفير: 9 دولارات شهريًا

غير محدود: 29 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات رايتر

G2: 4.7/5 (أكثر من 750 تقييم)

كابيترا: 4.4/5 (أكثر من 9 تقييمات)

8. ContentBot

عبر ContentBot برنامج ContentBot هو أحد مولدات محتوى الذكاء الاصطناعي الجديدة المصممة من أجل إنشاء منشورات المدونة والنسخة التسويقية والصفحات المقصودة.

أنشئ محتوى جديدًا لتحسين محركات البحث لزيادة عدد زيارات المدونة أو استخدمه لإعادة صياغة المحتوى الحالي عند إجراء التحسينات.

أفضل ميزات ContentBot:

45 حالة استخدام لإنشاء مجموعة كبيرة من المحتوى

ترسل أداة الإلهام بالذكاء الاصطناعي موضوعات يومية أو أسبوعية أو شهرية وأفكارًا للمدونات لجعل تخطيط المحتوى الخاص بك أكثر إبداعًا

مع أكثر من 110 لغات، فهي واحدة من أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي شمولاً

قيود ContentBot:

يقتصر المحتوى على 250 كلمة في المرة الواحدة. لمزيد من الكلمات، سيتعين عليك النقر على زر "اكتب لي" مرة أخرى، مما يجعل من الصعب إنشاء مقالات أطول

وجد بعض المستخدمين أن المحتوى يحتوي على مستوى قراءة أعلى، مما يجعل من الصعب إنشاء محتوى للجماهير الجديدة

ليس منشئ محتوى ذكاء اصطناعي مجاني

تسعير ContentBot:

الدفع المسبق: 1 دولار لكل 1,000 كلمة

المبتدئ: 19 دولارًا شهريًا لكل 50,000 كلمة شهريًا

قسط: 59 دولارًا شهريًا مقابل 150,000 كلمة شهريًا

بريميوم +: 99 دولارًا شهريًا مقابل 400,000 كلمة شهريًا

تقييمات ومراجعات ContentBot:

G2: 4.8/5 (أكثر من 120 تقييم)

كابيترا: غير متاح

9. Wordtune

عبر ضبط الكلمات Wordtune هي أداة لتوليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي للأفراد وأصحاب الأعمال الذين يتطلعون إلى توفير الوقت والمال عند صياغة المحتوى.

لا تحتوي الواجهة البسيطة على أي أجراس أو صفارات - ينصب التركيز هنا فقط على إنشاء محتوى جيد من كاتب الذكاء الاصطناعي.

Wordtune أفضل الميزات:

يتكامل مع Microsoft Word وiOS وGoogle Chrome لسهولة التحرير والكتابة

استخدم ميزة المرادفات للتوصل إلى طرق جديدة لقول الأشياء

باستخدام أداة تلخيص مقاطع الفيديو على يوتيوب، يمكنك إعادة توظيف المحتوى الخاص بك من منصات الفيديو إلى المدونات المكتوبة ورسائل البريد الإلكتروني

أحد الخيارات القليلة لمُنشئ محتوى الذكاء الاصطناعي المجاني

قيود Wordtune:

لا يوجد الكثير من الميزات، لذلك إذا كنت بحاجة إلى أداة توفر إعدادات نغمة الصوت ومئات القوالب، فهذا ليس الخيار الأفضل

أحيانًا يغير Wordtune معنى النص عند محاولة إعادة الصياغة

تسعير Wordtune:

مجاني: 0 دولار مع 10 تكرارات في اليوم الواحد

بريميوم: 9.99 دولار شهرياً مع عدد غير محدود من التكرارات إنشاء المحتوى لمستخدم واحد

قسط للفرق: تسعير مخصص لفرق منشئي المحتوى

تقييمات ومراجعات Wordtune:

G2: 4.4 /5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

_تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/71532/undefined/ بدائل_Wordtune* %/%href/_

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10. الفقرةAI

عبر الفقرةAI باستخدام ParagraphAI، يمكنك إنشاء مواد مكتوبة بسرعة - من تقويمات المحتوى والكتيبات التقنية إلى قوائم العقارات والسير الذاتية. صمم المحتوى من أي جهاز، سواء كنت تستخدم جهاز Android أو iPhone أو تعمل من كمبيوتر مكتبي.

أفضل ميزات ParagraphAI:

يعمل مدقق الانتحال ومدقق التدقيق الإملائي والنحوي على تحسين كتابتك بملاحظات موجزة

من خلال الردود الآلية، يمكنك الرد على رسائل البريد الإلكتروني وتعليقات المدونة بشكل أسرع من ذي قبل

إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى مع الحفاظ على هوية علامتك التجارية بفضل أداة تخصيص الصوت

قيود ParagraphAI:

تقوم الأداة أحيانًا بإعادة صياغة المحتوى الذي أدخلته، بدلاً من إضافة سياق أو توليد أفكار جديدة

بعض المعلومات التي تم إنشاؤها أساسية للغاية، مما يجعل من الصعب الكتابة عن مواضيع معقدة قد لا تعرف الكثير عنها

لا يوجد خيار إنشاء محتوى ذكاء اصطناعي مجاني

تسعير ParagraphAI:

الطالب: 9.99 دولار شهريًا مصمم للطلاب فقط

احترافي: 12.49 دولارًا شهريًا مع إنشاء محتوى غير محدود

فريق: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ParagraphAI:

G2: 5/5 (أكثر من 4 مراجعات)

Capterra: 4/5 (1+ مراجعات)

11. كويلبوت

عبر كويلبوت تستفيد QuillBot من خوارزميات التعلّم الآلي المتقدمة لتقديم سبعة أوضاع كتابة متميزة، كل منها يلبي أسلوبًا أو نبرة معينة. يمكن للمستخدمين تخصيص الإخراج حسب تفضيلاتهم، مما يجعله خيارًا ممتازًا لاحتياجات المحتوى المتنوعة.

يأتي QuillBot أيضًا مزودًا بوظيفة مكنز مدمجة، مما يساعد في اختيار الكلمات وتنويع المفردات. سواء كنت تتطلع إلى تبسيط النص المعقد أو إضافة الأناقة إلى كتابتك، فإن QuillBot يقدم حلاً عمليًا وموفرًا للوقت.

أفضل ميزات QuillBot

التكامل في كروم ومايكروسوفت وورد

دعم متزايد للغات الأجنبية، بما في ذلك إمكانات الترجمة

بسيط وسهل الاستخدام عندما تحتاج فقط إلى إعادة صياغة المحتوى أو التحقق منه

أداة مرادفات قوية تقدم لك اقتراحات وتتيح لك الاختيار

نسخة مجانية تغطي أساسيات إعادة الصياغة والتدقيق النحوي

قيود كويلبوت #### قيود كويلبوت

لكل وظيفة واجهة مستخدم خاصة بها

يمكن أن تكون الدقة النحوية أفضل

لا يقوم دائمًا بإعادة صياغة كل شيء

تسعير كويلبوت

الأساسي: مجاني

مجاني القسط: 19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات QuillBot

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

_جرب هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/61389/undefined/ بدائل #QuillBot_QuillBotبدائل_ %/%href/_

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12. الكتابة السريعة

عبر الكتابة السريعة SpeedWrite عبارة عن منشئ محتوى يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه إحداث ثورة في عملية إنشاء المحتوى الخاص بك. فهو يستفيد من الخوارزميات المتقدمة وتقنيات التعلم الآلي لصياغة محتوى عالي الجودة مصمم خصيصًا لاحتياجاتك في غضون دقائق.

تم تصميم الأداة لفهم السياق، مما يضمن ألا يكون المحتوى الخاص بك صحيحًا نحويًا فحسب، بل أن يكون ملائمًا وجذابًا أيضًا.

أفضل ميزات أداة الكتابة السريعة

تحويل أي نص إلى محتوى جديد بسرعة مع إمكانات إعادة الصياغة

تحسين إمكانية المسح الضوئي للمحتوى باستخدام فواصل الأسطر

قيود الكتابة السريعة

مقارنةً بالأدوات الأخرى، ليست مثالية لإنشاء محتوى من الصفر

لا توجد خيارات لضبط نبرة المحتوى وأسلوبه ولغته

تسعير الكتابة السريعة

اشتراك شهري: 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا

19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا اشتراك نصف سنوي: 11.65 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وتبلغ قيمة الفاتورة 69.95 دولارًا أمريكيًا

11.65 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وتبلغ قيمة الفاتورة 69.95 دولارًا أمريكيًا اشتراك سنوي: 8.33 دولارًا أمريكيًا في الشهر، بسعر 99.95 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات سبيد وايت

لا توجد مراجعات على G2 أو Capterra

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/64453/undefined/ بدائل الكتابة السريعة* %/%href/_

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13. فريس

عبر فراس Frase هو منشئ محتوى ذكاء اصطناعي متطور يبرز في المشهد الرقمي.

يتميز نهجها القائم على الخوارزميات في إنشاء المحتوى بالابتكار والفعالية في آن واحد، مما يسمح بتوليد محتوى عالي الجودة ومحسّن لتحسين محركات البحث تلقائيًا. يستخدم Frase الذكاء الاصطناعي لفهم نوايا المستخدم، والإجابة عن أسئلة العملاء، وتقديم ملخصات محتوى تعتمد على البيانات.

باستخدام Frase، لم تكن عملية إنشاء محتوى جذاب وملائم ومفيد أسهل أو أكثر كفاءة من أي وقت مضى.

أفضل ميزات Frase

يوفر بحثًا سريعًا ومفصلاً على الإنترنت

يقدم نظرة عامة شاملة عن المواضيع

ينشئ ملخصات المحتوى تلقائيًا

قيود فريس

ميزات تنظيمية مفقودة

لا يوجد مدقق للانتحال

يمكن أن يكون مكلفاً

تسعير #### Frase

فرد: 14.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

14.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا أساسي: 44.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

44.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الفريق: 114.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات #### Frase

G2: 4.9/5 (أكثر من 280+ تقييم)

4.9/5 (أكثر من 280+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (320+ تقييم)

14. أي كلمة

عبر أي كلمة Anyword هو منشئ محتوى مبتكر يعمل بالذكاء الاصطناعي ويستخدم نماذج لغوية متقدمة لإنشاء محتوى مقنع وجذاب.

يتميز بخاصية "الأداء التنبؤي" التي تُمكِّن المستخدمين من التنبؤ بفعالية المحتوى الخاص بهم، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز معدلات المشاركة.

يدعم برنامج Anyword العديد من احتياجات إنشاء المحتوى، بدءاً من إنشاء نسخ إعلانية مقنعة ومنشورات مدونة مقنعة إلى صياغة رسائل بريد إلكتروني مقنعة وتحديثات وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات Anyword

يستوعب استفسارات المستخدم والفروق الدقيقة والسياق

أسلوب ونبرة قابلة للتخصيص لتحسين إدارة العلامة التجارية من خلال الاتساق في جميع المحتويات

قيود أي كلمة

خطة مجانية محدودة

قوالب شائعة مفقودة مثل العناوين الرئيسية والأوصاف الوصفية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي

تسعير #### تسعير Anyword

المبتدئين: 39 دولارًا/شهرًا

39 دولارًا/شهرًا الفرق المستندة إلى البيانات: 79 دولارًا/شهرًا

79 دولارًا/شهرًا الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أي كلمة

G2: 4.8/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

15. ووردأي

عبر WordAI تستفيد WordAI من خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة لإنتاج محتوى فريد وعالي الجودة في غضون ثوانٍ.

على عكس أدوات تدوير المحتوى التقليدية، تتفوق WordAI في فهم السياق والفروق الدقيقة في اللغة، مما يضمن أن النص الذي تم إنشاؤه يحافظ على التدفق الطبيعي وسهولة القراءة. يُعد WordAI مثاليًا للمدونين والمسوقين الرقميين وخبراء تحسين محركات البحث، وهو أداة فعالة لتوسيع نطاق جهود إنشاء المحتوى بسرعة مع الحفاظ على مستوى مذهل من الجودة والأصالة.

أفضل ميزات WordAi

يستخدم تقنيات البرمجة اللغوية العصبية المتقدمة لإعادة الصياغة وإعادة الكتابة

تنتج مواد مقروءة وطبيعية

يفهم سياق النص

قيود WordAi

يمكن أن يواجه مشاكل مع الموضوعات المعقدة

قد تكون الخطط المميزة باهظة الثمن بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمستخدمين الأفراد

تسعير WordAi

المبتدئين: 9 دولارات شهريًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

9 دولارات شهريًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا القوة: 27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

WordAi التقييمات والمراجعات

G2: 3.9/5 (أكثر من 15 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 10 مراجعات)

اختيار مولد محتوى الذكاء الاصطناعي لفريقك

مع وجود العديد من الميزات والوظائف المختلفة، لا يوجد مولد محتوى ذكاء اصطناعي واحد محدد هو الأفضل لكل شركة. ستحتاج إلى التفكير في الطريقة التي تريد استخدام

أداة الذكاء الاصطناعي

، ما هي عمليات التكامل والميزات المهمة لأعمالك، ووازن بين ذلك وبين ميزانيتك للعثور على أفضلها.

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