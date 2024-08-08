أفضل موجهات الكتابة بالذكاء الاصطناعي للمسوقين والكتاب

نحن الآن في عام 2024، ولم تعد أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي التوليدي خيالات مستقبلية. إنها أدوات عملية مع عدد من التطبيقات في مكان العمل التي تجعل حياتنا أسهل.

ربما يستخدم المسوقون والمتخصصون في المحتوى أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي أكثر من غيرهم - فقد تضاعف اعتمادها بين المسوقين، وفقاً تقرير ماكينزي .

إذا كنت تستخدم أدوات GenAI لوضع الأفكار أو وضع الاستراتيجيات أو صياغة أو تحرير المحتوى التسويقي، فربما سمعت الكثير عن "المحولات التوليدية المدربة مسبقًا"، أو "GPT" في ChatGPT. إن GPTs هي نماذج لغوية متقدمة تم تدريبها على كميات هائلة من البيانات النصية، مما يمكّنها من فهم وإنشاء نص شبيه بالبشر عبر مجموعة واسعة من الموضوعات والأساليب.

على الرغم من أن التعقيدات التقنية لنماذج GPTs معقدة، إلا أن مفتاح تسخير قوتها يكمن في مفهوم أبسط: المطالبات. الموجهات هي التعليمات التي تعطيها لأدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي، حيث تعمل كجسر بين نيتك الإبداعية ومخرجات الذكاء الاصطناعي.

والقاعدة الأساسية لإنشاء محتوى رائع بسيطة: كلما كانت المطالبة أفضل، كانت النتائج أفضل.

توجه المطالبات المصممة بشكل جيد أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مناسب وفعال من خلال توفير السياق، وتحديد النتائج المرجوة، وتحديد المعلمات للذكاء الاصطناعي للعمل ضمنها.

من خلال إتقان فن كتابة المطالبات، يمكنك الاستفادة من الإمكانات الكاملة لأدوات كتابة الذكاء الاصطناعي، مما يضمن توافق المخرجات مع أهدافك وتوافقها مع جمهورك.

في منشور المدونة هذا، سنستكشف بعضًا من أفضل مطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للمسوقين والكتاب.

فهم موجهات الكتابة بالذكاء الاصطناعي

موجهات الكتابة بالذكاء الاصطناعي هي مدخلات المستخدم التي توجه أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية في إنشاء محتوى محدد. موجهات الكتابة بالذكاء الاصطناعي هي مجموعة من التعليمات، توجه الذكاء الاصطناعي إلى ما تحتاج إليه - سواء كنت تقوم بصياغة المحتوى أو تحليل البيانات أو محاكاة محادثة.

فكّر في إنشاء موجهات الذكاء الاصطناعي مثل تقديم طلب في مطعم: لن تقول فقط أنك جائع؛ بل ستحدد ما تريد أن تأكله وكيف تريد أن يكون الطبق. من المحتمل أن تحدد المكونات التي لديك حساسية منها وتقرن الطبق بمشروب أو حلوى. وبالمثل، عندما تتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، يجب أن تعطيه توجيهات واضحة ومحددة.

على سبيل المثال، يمكنك إدخال المطالبة "صياغة رسالة تذكير ودية عبر البريد الإلكتروني لاجتماع الفريق يوم الثلاثاء القادم الساعة 10 صباحًا." ثم تستخدم الأداة مطالبتك لإنشاء استجابة مصممة خصيصًا لتلبية متطلباتك.

أنواع مطالبات الذكاء الاصطناعي

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تكون متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق، ولكن من المهم فهم الأنواع المختلفة من المطالبات لاستخدامها بفعالية. يخدم كل نوع من أنواع المطالبات جمهورًا مستهدفًا وغرضًا محددًا، بدءًا من البحث عن معلومات واقعية إلى إلهام الإبداع:

1. المطالبات الإعلامية

تُستخدم المطالبات الإعلامية للبحث عن معلومات محددة أو تفاصيل واقعية. وهي تشبه الاستعلام عن محرك بحث، حيث تطلب من النموذج بيانات أو توضيحات محددة.

مثال: "ما هي السمات الرئيسية لتطبيق التجارة الإلكترونية الناجح؟

2. مطالبات إبداعية

المطالبات الإبداعية تلهم الإبداع وتولد أفكارًا جديدة. يمكن استخدامها لكتابة القصص، أو إنشاء محتوى تسويقي، أو العصف الذهني للمفاهيم المبتكرة.

مثال: "اكتب قصة قصيرة عن مدينة مستقبلية"

3. مطالبات تعليمية

توفر المطالبات التعليمية إرشادات أو عمليات خطوة بخطوة. وهي مثالية لشرح كيفية إنجاز مهمة أو استخدام أداة.

مثال: "اشرح كيفية إنشاء واجهة تطبيق جوال سهلة الاستخدام"

4. مطالبات التوضيح

تشجع مطالبات التوضيح على تقديم المزيد من الشرح أو التفاصيل. وهي مفيدة عندما تحتاج إلى مزيد من المعلومات أو فهم أعمق لموضوع معين.

مثال: "هل يمكنك توضيح فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية؟

5. مطالبات المقارنة

تطلب المطالبات المقارنة من النموذج المقارنة بين عنصرين أو أكثر من العناصر أو المفاهيم. هذا النوع من المطالبات رائع للموازنة بين الخيارات واتخاذ قرارات مستنيرة.

مثال: "قارن بين مزايا وعيوب السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة"

6. مطالبات افتراضية

تستكشف المطالبات الافتراضية السيناريوهات أو النتائج المحتملة. وهي مفيدة في تخيل الاحتمالات المستقبلية أو تحليل المواقف الافتراضية.

مثال: "ماذا سيحدث إذا تمكن البشر من العيش على المريخ؟

7. مطالبات تحليلية

تتضمن المطالبات التحليلية تحليل البيانات والمواقف أو تفسيرها. يتم استخدامها لتقديم رؤى أو استخلاص استنتاجات أو حل المشكلات بناءً على المعلومات المعطاة.

مثال: "تحليل تأثير العمل عن بُعد على إنتاجية الموظفين"

8. المطالبات القائمة على الرأي

تسعى المطالبات المستندة إلى الآراء أو وجهات النظر الشخصية. وهي مثالية لجمع وجهات نظر مختلفة أو تأملات شخصية حول مواضيع مختلفة.

مثال: "ما هي أفضل الممارسات للحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الشخصية؟

يمكن أن يساعدك فهم هذه الأنواع من المطالبات على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بكفاءة وتقديم الإجابات الأكثر دقة وإبداعًا وتبصّرًا لاحتياجاتك الخاصة.

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كيف يتم استخدام مطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى وتحسين محركات البحث

من العصف الذهني للأفكار الإبداعية إلى ضبط استراتيجيات تحسين محركات البحث, أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل التسويق الرقمي.

إليك كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن ترتقي بعملية إنشاء المحتوى وصياغة استراتيجية فعالة لتحسين محركات البحث:

1. توليد أفكار المحتوى

يعد نشر محتوى متسق وعالي الجودة أمرًا بالغ الأهمية لأي استراتيجية لتحسين محركات البحث. ولكن، قد يكون الخروج بأفكار جديدة أمرًا صعبًا. يمكن أن تساعدك مطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي على طرح أفكار لموضوعات محتوى لا نهاية لها، مما يضمن بقاء المحتوى الخاص بك جذابًا وملائمًا لجمهورك.

مثال على المطالبة: "اكتب منشور مدونة حول الحياة المستدامة، مستهدفًا الكلمة الرئيسية "أسلوب حياة صديق للبيئة" يُرجى تقديم قائمة بالزوايا الفريدة والمبتكرة لتناول هذا الموضوع مع تحقيق هدف البحث الأساسي للقارئ"

2. صياغة الخطوط العريضة الذكية

يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في إنشاء الخطوط العريضة المفصلة التي تتضمن العناصر الأساسية مع إتاحة المجال لوجهة نظرك الفريدة. ويضمن هذا التوازن تميز المحتوى الخاص بك عن المنافسين ويتوافق مع أفضل ممارسات تحسين محركات البحث.

مثال على المطالبة: "استنادًا إلى العنوان "فوائد النظام الغذائي النباتي" والكلمة الرئيسية المستهدفة الرئيسية "التغذية النباتية"، أنشئ مخططًا شاملاً لمشاركة مدونة من 1500 كلمة. قم بتضمين الجوانب الشائعة للموضوع واقتراحات لتعزيزه برؤى فريدة من نوعها

3. إنشاء عناوين وأوصاف تعريفية مقنعة

تُعد العناوين والأوصاف التعريفية ضرورية لجذب القراء إلى المحتوى الخاص بك. يمكن لمطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي أن تولد خيارات متنوعة، مما يسهل العثور على التركيبة المثالية التي تجذب الانتباه وتحسن معدلات النقر إلى الظهور.

مثال على المطالبة: "أريد استهداف الكلمة الرئيسية "التخلص من السموم الرقمية" يُرجى تقديم قائمة بأفكار عناوين مقنعة لعناوين المدونات المقنعة التي تتضمن هذه الكلمة الرئيسية وتعكس الموضوع بدقة

4. تطوير مقدمات جذابة

يمكن للذكاء الاصطناعي صياغة خطافات موجزة ومؤثرة باستخدام أطر كتابة الإعلانات التي أثبتت جدواها، مثل نموذج حل المشكلة-التحريض-المشكلة (PAS).

مثال على المطالبة: "استنادًا إلى العنوان "كيف تقلل من وقت استخدام الشاشة للحصول على نوم أفضل"، قدم مقدمة افتتاحية سريعة ومقنعة لمنشور على LinkedIn باستخدام إطار عمل حل المشكلة-التحريض-المشكلة"

5. كتابة نص طويل

التحدي الآخر هو إنتاج محتوى طويل. للحصول على مخرجات ذات جودة عالية من أداة الذكاء الاصطناعي، قم بتضمين جميع المعلومات الضرورية، مثل الكلمات المفتاحية ذات الصلة، والمعلومات الأساسية، والبيانات المحددة في مطالبتك. يضمن إعداد المطالبات الخاصة بنبرة الصوت والجمهور المستهدف والكلمات المفتاحية أن يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء محتوى ذي صلة.

مثال على المطالبة: موضوع المدونة: "نصائح الخبراء حول كيفية إنشاء محتوى استثنائي باستخدام Ahrefs نبرة الصوت: "احترافي الجمهور المستهدف: "محترفو تحسين محركات البحث، والمسوقون، وأصحاب المواقع الإلكترونية

6. تحويل قوائم الكلمات المفتاحية إلى مجموعات مواضيعية

لتحسين تحسين مُحسّنات محرّكات البحث، من الضروري إنشاء مجموعات مواضيع حول الكلمات المفتاحية ذات الصلة. يمكن للذكاء الاصطناعي تنظيم كلماتك المفتاحية في مجموعات ذات مغزى، مما يساعدك على تخطيط المحتوى الخاص بك وتنظيمه بفعالية.

مثال على المطالبة: 'أنا أخطط لهيكلة موقع إلكتروني جديد يركز على التمويل الشخصي. لقد قمت بتنزيل ملف من الكلمات الرئيسية المتعلقة بـ "الميزانية" يرجى تنظيم هذه الكلمات المفتاحية في مجموعات مواضيع وتقديمها في شكل جدول"

7. تعزيز السلطة الموضوعية

يتضمن تحقيق السلطة الموضعية نشر محتوى عالي الجودة باستمرار حول موضوع معين. يمكن للذكاء الاصطناعي تقييم محتواك الحالي واقتراح تحسينات لتعزيز سلطتك في مجال تخصصك.

مثال على المطالبة: "أريد تحليل السلطة الموضعية لموقع الويب الخاص بي في التسويق الرقمي. يحتوي الملف المرفق على نسخة من خريطة الموقع الكاملة. قم بتقييم مدى توافق كل منشور في المدونة مع الموضوعات الأساسية لتحسين محركات البحث و تسويق المحتوى . ضع علامة على أي منشورات قد تخفف من التركيز الموضوعي"

8. إضفاء الطابع الشخصي على أسلوبك في الكتابة

من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي على عملك السابق، يمكنك التأكد من أن المحتوى الذي تم إنشاؤه يتطابق بشكل وثيق مع صوتك الشخصي ونبرة صوتك.

مثال على المطالبة: "أنا أكتب مقالاً عن "إنتاجية العمل عن بُعد" لقد كتبت بعض الأقسام، لكنني أحتاج إلى مساعدة في الأجزاء المتبقية. يُرجى وصف الأسلوب والصوت والنبرة والبنية وإنشاء قسم جديد بنفس الأسلوب

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أمثلة على موجهات كتابة الذكاء الاصطناعي

سواءً كنت ترغب في زيادة تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي أو تحسين جهودك التسويقية عبر البريد الإلكتروني، يمكن أن تساعدك هذه النماذج من نماذج مطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي في الحصول على النتائج المرجوة:

1. العصف الذهني والتفكير

أحد أكثر تطبيقات أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي إثارةً هو قدرتها على مساعدتك في العصف الذهني وتوليد الأفكار، على سبيل المثال، يمكنك استخدام بعض المطالبات التالية:

الأفكار الإبداعية: "توليد مفاهيم مبتكرة لمشروع معيشة حضرية مستدامة، تتضمن تقنيات صديقة للبيئة ومشاركة المجتمع

"توليد مفاهيم مبتكرة لمشروع معيشة حضرية مستدامة، تتضمن تقنيات صديقة للبيئة ومشاركة المجتمع ابتكار منتج مبتكر: "ابتكار ميزات جديدة لجهاز منزلي ذكي من الجيل التالي يعزز الراحة وكفاءة الطاقة

"ابتكار ميزات جديدة لجهاز منزلي ذكي من الجيل التالي يعزز الراحة وكفاءة الطاقة أفكار لحملة تسويقية: "توليد أفكار مبتكرة لحملة تسويقية لخط جديد من إكسسوارات الأزياء الصديقة للبيئة تستهدف جمهور الشباب الواعي بيئياً

2. تكييف المحتوى المحلي

مطالبات مصممة خصيصاً لتكييف المحتوى لـ يتناسب مع أسواق إقليمية أو فئات سكانية محددة من الجمهور. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من الذكاء الاصطناعي إنشاء تنويعات محلية للمحتوى الذي يناقش اتجاهات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول المصممة خصيصاً لتناسب التفضيلات الثقافية أو الاعتبارات الجغرافية.

3. منشورات المدونة التعليمية

أنشئ مطالبات لموضوعات المدونة التثقيفية التي تثقيف جمهورك. على سبيل المثال، اطلب محتوى من إنشاء الذكاء الاصطناعي أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول تأثير الذكاء الاصطناعي في تعزيز خدمة العملاء في القطاع المصرفي، مع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ وتحليلات في المجال.

مقترح: "اكتب منشور مدونة غنية بالمعلومات بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في تحويل خدمة العملاء في القطاع المصرفي" تضمين دراسات حالة ورؤى الخبراء حول اتجاهات تبني الذكاء الاصطناعي

4. اختبارات واستطلاعات تفاعلية

أنشئ مطالبات تفاعلية للاختبارات التفاعلية أو استطلاعات الرأي التي تحفز مشاركة الجمهور. على سبيل المثال، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أسئلة اختبار حول نصائح إدارة التمويل الشخصي أو استطلاعات الرأي حول تفضيلات العملاء في الخدمات المصرفية الرقمية.

5. محتوى الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني

قم بتطوير مطالبات للرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني التي تجذب الانتباه وتشجع على التفاعل. اطلب سطور موضوع، وعناوين مسبقة، ومحتوى يروج لنصائح محو الأمية المالية أو يعلن عن ندوات قادمة حول استراتيجيات الاستثمار.

طلب: "إنشاء رسالة إخبارية تعلن عن ندوات قادمة عبر الإنترنت حول "استراتيجيات الاستثمار المتقدمة" قم بتضمين سطور موضوع جذابة، وعناوين مسبقة، وتفاصيل الندوات عبر الإنترنت

6. حملات وسائل التواصل الاجتماعي

صمم مطالبات لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعزز ظهور العلامة التجارية ومشاركتها. على سبيل المثال، حثّ الذكاء الاصطناعي على إنشاء تعليقات على إنستغرام تعرض قصص نجاح العملاء أو منشورات على LinkedIn تناقش ابتكارات التكنولوجيا المالية وتأثيرها على الخدمات المالية.

7. أفكار لنصوص الفيديو

استخدم الذكاء الاصطناعي لوضع الخطوط العريضة لنصوص الفيديو لمقاطع الفيديو التوضيحية أو العروض التوضيحية للمنتجات. أنشئ نصًا يوصل ميزات وفوائد تطبيق الميزانية لإدارة الشؤون المالية الشخصية بشكل فعال.

مقترَح: "حدد نصاً لفيديو توضيحي يوضح كيف يعمل روبوت الدردشة الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تحسين خدمة العملاء في المؤسسات المالية"

8. الخطوط العريضة للورقة البيضاء أو الكتاب الإلكتروني

أنشئ مطالبات لكتابة أو تحديد الخطوط العريضة لأوراق بيضاء أو كتب إلكترونية شاملة حول موضوعات خاصة بالصناعة. على سبيل المثال، يمكن أن يُطلب من الذكاء الاصطناعي إنشاء الخطوط العريضة التي تتعمق في الاتجاهات الناشئة في التقنيات المصرفية الرقمية أو نتائج الأبحاث حول سلوك المستهلك في الخدمات المالية.

مطلب: "إنشاء مخطط تفصيلي لورقة بيضاء حول "مستقبل المدفوعات الرقمية" قم بتضمين أقسام عن تقنية البلوك تشين والمحافظ المتنقلة والتأثيرات التنظيمية

9. محتوى مُحسَّن لتحسين محركات البحث

أنشئ مطالبات لتطوير محتوى مُحسّن لتحسين محركات البحث (SEO) يعزز ظهور محركات البحث. على سبيل المثال، اطلب عناوين مقالات ومخططات عريضة لمقالات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمنشورات المدونة التي تركز على نصائح عملية للتخطيط المالي أو استراتيجيات الاستثمار المحسّنة للكلمات الرئيسية ذات الصلة.

مطلب: "أنشئ عناوين مقالات ومخططات عريضة لمقالات ملائمة لتحسين محركات البحث لـ "أفضل 10 تطبيقات مالية شخصية لعام 2024" ركز على سهولة الاستخدام والميزات ومراجعات المستخدمين"

10. شهادات العملاء ودراسات الحالة

استخدم الذكاء الاصطناعي لصياغة شهادات العملاء الأصيلة ودراسات الحالة. اطلب من الذكاء الاصطناعي إنشاء محتوى يعرض قصص نجاح واقعية توضح كيف يحل منتجك تحديات محددة.

مطلب: "أنشئ شهادات عملاء تعرض كيف ساعدت حلول التكنولوجيا المالية الخاصة بنا الشركات على زيادة الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء"

مراجعة: 'راجع النص التالي بحثًا عن الأخطاء النحوية وعلامات الترقيم والأسلوب. تأكد من أن اللهجة متسقة ومناسبة لمدونة أعمال احترافية. قم بتسليط الضوء على أي جمل معقدة واقترح بدائل أبسط لتحسين سهولة القراءة. تحقق أيضًا من الوضوح والتماسك في النص بأكمله

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استكشاف أمثلة على المحتوى الناجح الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي

دعونا نستكشف بعض الأمثلة البارزة للمحتوى الناجح الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على كيفية استخدام المؤسسات المختلفة للذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج رائعة:

1. محتوى النصائح المالية من Bankrate بانكرات وهو موقع إلكتروني رائد في مجال الاستشارات المالية، استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات غنية بالمعلومات. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنتاج المسودات الأولية، والتي تتم مراجعتها وتنقيحها بعد ذلك من قبل المحررين البشريين، يضمن موقع Bankrate دقة وملاءمة محتواه.

وقد أدى هذا المزيج بين كفاءة الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية إلى مئات الآلاف من الزيارات الشهرية من عمليات البحث العضوية. وقد كانت مصداقية وسلطة نطاق Bankrate، إلى جانب الإشراف التحريري الشامل، أمرًا محوريًا في الحفاظ على تصنيفات عالية وموثوقية عالية.

2. تحسين معدل النقر إلى الظهور (CTR) في TV 2 Fyn

منفذ إخباري دنماركي، TV 2 Fyn, جربت العناوين الرئيسية المولدة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مشاركة المقالات. وباستخدام ChatGPT، أنشأوا عدة أشكال مختلفة للعناوين وأجروا اختبارات A/B لمقارنة أدائها بالعناوين التي ينشئها الإنسان.

عبر تلفزيون 2فين كانت النتائج مبهرة، حيث حققت العناوين التي أنشأها الذكاء الاصطناعي زيادة بنسبة 59% في نسبة النقر إلى الظهور، ويؤكد هذا النجاح على قدرة الذكاء الاصطناعي على صياغة عناوين مقنعة وقابلة للنقر، مما يؤدي إلى زيادة معدلات المشاركة في المحتوى عبر الإنترنت.

3. ملخصات مكالمة أرباح بلومبرج

تستفيد بلومبرج من الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنشاء المحتوى وسير عمل البحث. لقد قدموا ملخصات مكالمات الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبحث المحسّن عن المستندات على تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم، بما في ذلك تطبيقات Bloomberg Professional على نظامي iOS وAndroid.

وتسمح ملخصات مكالمات الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمحللين باستخلاص الرؤى الرئيسية بسرعة من المعلومات المالية المعقدة. وبالاقتران مع وظيفة البحث عن المستندات، التي تستخدم معالجة اللغة الطبيعية للبحث في ملايين المستندات الموثوق بها، تقلل هذه الأدوات بشكل كبير من الوقت اللازم للعثور على المعلومات المهمة، مما يعزز سير العمل البحثي بشكل عام.

4. مساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Grammarly

أصبح Grammarly أداة أساسية لملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، حيث يقدم المساعدة في الكتابة في الوقت الفعلي لتحسين القواعد النحوية والإملائية والوضوح. بواسطة دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي ، تساعد Grammarly المستخدمين على إنتاج محتوى مصقول واحترافي عبر مختلف المنصات، من رسائل البريد الإلكتروني والمستندات إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. لا تعزز هذه الأداة مهارات الكتابة الفردية فحسب، بل تضمن أيضًا أن يكون المحتوى خاليًا من الأخطاء وسهل القراءة.

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نصائح لكتابة موجهات فعالة للذكاء الاصطناعي

ينطوي إنشاء مطالبات فعالة لكتابة الذكاء الاصطناعي على عدة أساليب استراتيجية لضمان الوضوح والخصوصية والملاءمة في المحتوى الذي تم إنشاؤه. عند إنشاء مطالبات لـ ChatGPT، هناك عدة خطوات تضمن أن تكون الردود التي تتلقاها مفيدة وذات صلة.

دعنا نستكشف هذه الخطوات بالتفصيل:

1. تعيين دور

بادئ ذي بدء، استفد من تقنية "تصرف كما لو أن..." وقم بتعيين دور لـ ChatGPT. هذا يساعد نموذج الذكاء الاصطناعي على فهم المنظور الذي يجب أن يتبناه. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول: "ستتخذ دور [الدور]"، مع تحديد ما إذا كنت تريد أن يتصرف ChatGPT كخبير في وسائل التواصل الاجتماعي أو متحدث رحيم أو مدرب تنمية شخصية أو أي شيء آخر.

2. قدم مهمة واضحة ووصفيّة ودقيقة

بعد ذلك، كن محددًا بشأن ما تريد من ChatGPT القيام به. على سبيل المثال، بدلاً من أن تقول، "اكتب لي منشور مدونة"، يمكنك أن تقول، "اكتب لي منشور مدونة من ست فقرات من أول فقرة مصممة لجمهور من محبي القطط، بما في ذلك قصة مضحكة، تنتهي بسؤال، مع ذكر قطتي أورلاندو الزنجبيل، والإشارة إلى [اسم العلامة التجارية] من طعام القطط إذا لزم الأمر، قم بتقسيم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر، مثل طلب خيارات العناوين أولاً، ثم الملخصات، وأخيراً المحتوى الرئيسي.

3. توفير السياق

قم بتضمين كل شيء في مطالبتك قد يساعد ChatGPT على أداء أفضل. قدم تفاصيل حول ما تحتاج إليه وقم بتضمين معلومات حول أسلوب الكتابة المفضل لديك، والغرض من النص، وأي معلومات أساسية لتهيئة المشهد.

4. قدم أمثلة

تساعد الأمثلة الذكاء الاصطناعي على محاكاة الأسلوب المطلوب وتلبية توقعاتك. إذا كنت تطلب تغريدات، فقم بمشاركة التغريدات التي حققت أداءً جيدًا في السابق. بالنسبة لـ SOP، قم بتضمين واحدة تناسب الأسلوب المطلوب. يمكن أن تأتي الأمثلة من مصادر متعددة وليس من الضروري أن تكون أمثلة خاصة بك.

5. إنشاء القواعد

حدد قواعدك بوضوح، مثل طلب الإخراج في جدول مكون من عمودين، أو في حالة الجملة، أو الشرح ببساطة كافية لطفل عمره 5 سنوات. كلما كانت قواعدك أكثر تحديدًا، كلما كانت ChatGPT أكثر إبداعًا في العمل ضمنها.

6. إنشاء القيود

افصل ما تريد أن يفعله الذكاء الاصطناعي عما لا تريده أن يفعله. ضع قائمة بالقيود لتجنب النتائج غير المرغوب فيها. يمكن أن تكون هذه القيود محددة مثل "لا تستخدم كلمتين عندما تكون كلمة واحدة كافية" أو "لا تستخدم التعابير الاصطلاحية".

7. التقييم والتكرار

كن مستعدًا لتحسين مطالباتك. الصبر والتكرار أمران أساسيان. قم بتقييم كل مجموعة من النتائج، وقم بإجراء تغييرات، وانظر ما إذا كان الناتج يتحسن. احفظ مطالباتك لتنقيحها بمرور الوقت حتى تجد الوصفة المثالية.

8. دمج الكلمات الرئيسية والعبارات الرئيسية

استخدم المصطلحات التي تتعلق مباشرةً بموضوعك أو مجال عملك. على سبيل المثال، في مطالبة حول التسويق الرقمي، قم بتضمين مصطلحات محددة مثل "تحسين محركات البحث" أو "استراتيجية المحتوى" أو "المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي" لضمان فهم الذكاء الاصطناعي للسياق وتقديم رؤى مستهدفة.

9. الجمع بين عدة مطالبات

يمكن أن يؤدي الجمع بين عدة مطالبات إلى تعزيز عمق ونطاق المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي. ابدأ بمطالبة عامة لتحديد السياق، ثم تابع بمطالبة أكثر تفصيلاً وتعليمات محددة لتحسين المخرجات. على سبيل المثال، يمكنك استخدام المطالبة "اشرح أساسيات تقنية البلوك تشين. قدم أمثلة على تطبيقاتها في مجال التمويل والرعاية الصحية

10. استخدم "ما يجب فعله" و"ما لا يجب فعله" مع مطالبات الذكاء الاصطناعي

قم بتضمين إرشادات واضحة في مطالباتك لتوجيه استجابات الذكاء الاصطناعي في الاتجاه المطلوب. على سبيل المثال، "صف فوائد مصادر الطاقة المتجددة". قم بتسليط الضوء على الفوائد البيئية. لا تذكر علامات تجارية محددة

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استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية إنشاء المحتوى

بينما يساعدك تذكر هذه النصائح لإنشاء مطالبات جيدة، ستحتاج إلى أداة ذكاء اصطناعي قوية لإنشاء محتوى مصمم بشكل مثالي لاحتياجاتك.

على سبيل المثال, انقر فوق المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي, ClickUp Brain ، مصمم لتبسيط وتحسين سير العمل في إنشاء المحتوى الخاص بك.

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فيما يلي الميزات المحددة التي يمكن أن تساعدك

كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل مساعد الكتابة : يقدم اقتراحات في الوقت الفعلي بشأن القواعد النحوية والأسلوب والمفردات والترابط العام لتحسين جودة كتابتك

يقدم اقتراحات في الوقت الفعلي بشأن القواعد النحوية والأسلوب والمفردات والترابط العام لتحسين جودة كتابتك التدقيق الإملائي المدمج: يتحقق تلقائيًا من الأخطاء الإملائية في مستنداتك ومهامك، مما يضمن خلو المحتوى الخاص بك من الأخطاء

يتحقق تلقائيًا من الأخطاء الإملائية في مستنداتك ومهامك، مما يضمن خلو المحتوى الخاص بك من الأخطاء الردود السريعة للذكاء الاصطناعي: ينشئ ردودًا سريعة ومناسبة للسياق على الرسائل، مما يساعدك في الحفاظ على الأسلوب المثالي

ينشئ ردودًا سريعة ومناسبة للسياق على الرسائل، مما يساعدك في الحفاظ على الأسلوب المثالي إنشاء جداول: يتيح لك إنشاء جداول تحتوي على بيانات ورؤى غنية، مما يساعدك في تنظيم المعلومات

يتيح لك إنشاء جداول تحتوي على بيانات ورؤى غنية، مما يساعدك في تنظيم المعلومات إنشاء القوالب: ينشئ على الفور قوالب للمهام والمستندات والمشاريع المصممة خصيصًا لاحتياجاتك الخاصة

ينشئ على الفور قوالب للمهام والمستندات والمشاريع المصممة خصيصًا لاحتياجاتك الخاصة إنشاء نصوص: يحول الصوت إلى نص ويستخدم الذكاء الاصطناعي للإجابة عن أسئلة اجتماعاتك ومقاطعك مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي إجابات فورية: توفر إجابات فورية ودقيقة بناءً على السياق من أي عمل داخل ClickUp ومتصل به

توفر إجابات فورية ودقيقة بناءً على السياق من أي عمل داخل ClickUp ومتصل به أسئلة وأجوبة مساحة العمل يتيح لك إنشاء محتوى ذي صلة بمساحة عملك والعثور عليه، مما يوفر الوقت في عمليات البحث اليدوية

يمكنك أيضًا استخدام مستندات ClickUp لتخزين جميع مستنداتك في مكان واحد، مما يسهل تنظيم المحتوى الخاص بك والوصول إليه. لتنظيم مستنداتك بشكل فعال، يمكنك إنشاء صفحات متداخلة واستخدام القوالب وإضافة تنسيق غني.

قم بتخزين المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي وتعاون في الوقت الفعلي مع فريقك في ClickUp Docs

إليك بعض الميزات الأخرى التي يقدمها ClickUp Docs:

مركز المستندات: إن مركز المستندات يوفر موقعًا مركزيًا لإدارة جميع مستنداتك. يمكنك البحث في مستنداتك وفرزها وتصفيتها، مما يسهل العثور على المعلومات التي تحتاجها

إن مركز المستندات يوفر موقعًا مركزيًا لإدارة جميع مستنداتك. يمكنك البحث في مستنداتك وفرزها وتصفيتها، مما يسهل العثور على المعلومات التي تحتاجها التحكم في الإصدارات: يدعم ClickUp Docs تاريخ الإصدارات، مما يسمح لك بتتبع التغييرات والعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر

يدعم ClickUp Docs تاريخ الإصدارات، مما يسمح لك بتتبع التغييرات والعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر التعاون في الوقت الفعلي: تحرير المستندات في الوقت الفعلي مع فريقك. يمكنك الإشارة إلى الآخرين باستخدام التعليقات وتعيين عناصر الإجراءات وتحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع لإبقاء الجميع على نفس الصفحة

تحرير المستندات في الوقت الفعلي مع فريقك. يمكنك الإشارة إلى الآخرين باستخدام التعليقات وتعيين عناصر الإجراءات وتحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع لإبقاء الجميع على نفس الصفحة الروابط القابلة للمشاركة: إنشاء روابط إلى مستنداتك، مما يسمح لك بمشاركة المحتوى مع أفراد خارج مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك التحكم في مستوى الوصول الذي يتمتعون به، من العرض فقط إلى حقوق التحرير الكاملة

إنشاء روابط إلى مستنداتك، مما يسمح لك بمشاركة المحتوى مع أفراد خارج مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك التحكم في مستوى الوصول الذي يتمتعون به، من العرض فقط إلى حقوق التحرير الكاملة الاندماج مع المهام:ربط مستنداتك بالمهام والمشاريع ومهام سير العمل داخل ClickUp. يضمن هذا التكامل أن يكون المحتوى الخاص بك مرتبطًا دائمًا بالعمل ذي الصلة، مما يسهل تنفيذ الأفكار

ما هو أكثر من ذلك؟ استخدم ClickUp's ChatGPT موجهات الدردشة للكتابة قالب الكتابة لصياغة محتوى جذاب وآسر دون عناء.

ارتقِ بعملية إنشاء المحتوى الخاص بك باستخدام قالب موجهات الدردشة للكتابة من ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك

توليد الأفكار: ابتكار أفكار جديدة للمقالات والمدونات وأنواع المحتوى المختلفة بسرعة

ابتكار أفكار جديدة للمقالات والمدونات وأنواع المحتوى المختلفة بسرعة إنشاء قصص مقنعة: تطوير قصص فريدة وجذابة تجذب انتباه القراء

تطوير قصص فريدة وجذابة تجذب انتباه القراء استكشاف مواضيع جديدة: استكشف مواضيع جديدة وأساليب مبتكرة لتحسين كتاباتك

فيما يلي الميزات الرئيسية لهذا القالب:

مقتطفات : احصل على إمكانية الوصول إلى 200 مطالبة عامة للكتابة داخل مستند النقر المتداخل

: احصل على إمكانية الوصول إلى 200 مطالبة عامة للكتابة داخل مستند النقر المتداخل مشاهدات مخصصة : قم بتنظيم وإدارة قصصك باستخدام طرق عرض متنوعة طرق عرض النقر فوق طرق العرض مثل اللوحة أو التقويم، مما يسهل الوصول إلى كتاباتك وتتبعها

: قم بتنظيم وإدارة قصصك باستخدام طرق عرض متنوعة طرق عرض النقر فوق طرق العرض مثل اللوحة أو التقويم، مما يسهل الوصول إلى كتاباتك وتتبعها إدارة المشاريع: عزز مشاريعك الكتابية بميزات مثل تتبع الوقت والتذكيرات والعلاقات والتقديرات الزمنية

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التطبيق المستقبلي وإمكانات الذكاء الاصطناعي في الكتابة

إن كتابة موجهات الذكاء الاصطناعي للكتابة على أعتاب تطور تحويلي، كما يتضح من النمو القياسي لمستخدمي ChatGPT. وقد قفز اعتماد الشركات للذكاء الاصطناعي التوليدي مؤخرًا من 54% إلى 72% . هذه التكنولوجيا ليست منتشرة على نطاق واسع فحسب، بل يتم تبنيها بشكل كبير، مع مشاركة كبيرة من جيل الألفية وجيل Z.

بالإضافة إلى قدراتها الحالية، فإنها تعد بأن تصبح أدوات متطورة لإنشاء المحتوى. يمكننا أن نتوقع حدوث تطورات في:

المطالبات فائقة التخصيص: سيصمم الذكاء الاصطناعي المطالبات بناءً على تفضيلات المستخدم الفردية، وأساليب الكتابة، والجمهور المستهدف

سيصمم الذكاء الاصطناعي المطالبات بناءً على تفضيلات المستخدم الفردية، وأساليب الكتابة، والجمهور المستهدف التكيف متعدد اللغات والثقافات: ستعمل المطالبات على التنقل بسلاسة بين الفروق اللغوية والثقافية الدقيقة، مما يتيح إنشاء محتوى عالمي

ستعمل المطالبات على التنقل بسلاسة بين الفروق اللغوية والثقافية الدقيقة، مما يتيح إنشاء محتوى عالمي الاستكشاف الإبداعي: سيولد الذكاء الاصطناعي مطالبات مبتكرة وغير تقليدية، مما يدفع حدود الإبداع

سيولد الذكاء الاصطناعي مطالبات مبتكرة وغير تقليدية، مما يدفع حدود الإبداع الرؤى المستندة إلى البيانات: سيقدم الذكاء الاصطناعي اقتراحات سريعة مدعومة بالبيانات من خلال تحليل مجموعات البيانات الضخمة وتحسين أداء المحتوى

سيقدم الذكاء الاصطناعي اقتراحات سريعة مدعومة بالبيانات من خلال تحليل مجموعات البيانات الضخمة وتحسين أداء المحتوى المطالبات الخاصة بمجالات محددة: ستعمل المطالبات المصممة خصيصًا لمجالات مثل القانون والطب والتمويل على تعزيز الدقة والكفاءة

سيسمح هذا التطور لمنشئي المحتوى بإنتاج محتوى عالي الجودة وأكثر ملاءمة بوتيرة متسارعة.

دور الذكاء الاصطناعي في تحويل عملية إنشاء المحتوى

يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير مشهد إنشاء المحتوى بسرعة. من خلال أتمتة المراحل الأولية واقتراح الأفكار وتحسين جودة الكتابة، يسمح الذكاء الاصطناعي لمنشئي المحتوى بالتركيز على استراتيجية وإبداع أعلى مستوى.

تُظهر أدوات مثل ClickUp Brain، بميزاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي، كيف يمكنك دمج هذه التطورات لتبسيط سير العمل وتعزيز الإنتاجية. مع تطور الذكاء الاصطناعي، يمكننا أن نتوقع مستقبلاً تتعاون فيه البراعة البشرية والذكاء الاصطناعي بسلاسة لإنتاج محتوى استثنائي على نطاق واسع. اشترك في ClickUp اليوم للانتقال من مرحلة التفكير إلى النشر بشكل أسرع!