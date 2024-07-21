7 قوالب مجانية لموجّهات الذكاء الاصطناعي للدردشةGPT

التوليدية أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT تحسين كفاءة العمليات التجارية المتعددة، سواء كانت إنشاء المحتوى أو التسويق أو تطوير المنتجات. هل يمكن لـ ChatGPT كتابة حملة بريد إلكتروني لك؟ نعم. ماذا عن صياغة حملة مبيعات؟ بالتأكيد!

يمكن لـ ChatGPT تقليل تكاليف العمالة وطرح أفكار مبتكرة في عملك. ولكن ها هي المشكلة - عليك أن تعرف كيف "تتحدث" معها لتجعلها تعمل بسحرها.

بما أن استجاباته تعتمد على معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، تحتاج إلى الهمس بالمجموعة الصحيحة من الكلمات - المعروفة باسم "المطالبات" - في أذن الذكاء الاصطناعي لتوليد استجابات بناءة. 👂

من المؤكد أن تأليف المطالبات لاستخراج المعلومات الصحيحة من ChatGPT هو فن في حد ذاته. يقضي الناس شهوراً في تعلُّم خبايا البرنامج، أو مشاهدة الدروس التعليمية، أو التسجيل في الفصول الدراسية - ولكن يمكنك أن تسلك طريقاً مختصراً باستخدام قوالب الذكاء الاصطناعي.

في هذه المقالة، سنقدم لك سبعة قوالب ذكاء اصطناعي مجانياً من الدرجة الأولى مع مطالبات ChatGPT المصممة خصيصاً لمختلف السياقات والسيناريوهات. كما سنوضح لك كيفية استخدام هذه الأدوات بكل ثقة!

ما هو موجه الذكاء الاصطناعي؟

على حد تعبير أندريه كارباثي (الرئيس السابق لشركة Tesla AI، ويعمل الآن لدى مُبتكر ChatGPT OpenAI)، " أهم لغة برمجة جديدة هي اللغة الإنجليزية ." بدلاً من الترميز المعقد، يمكنك استخدام لغة المحادثة اليومية مع الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) للحصول على النتائج المرجوة، سواءً في كتابة كتاب أو ابتكار استراتيجية تسويق .

ومع ذلك، فإن كتابة مطالبات الذكاء الاصطناعي أسهل قولاً من فعلها.

صُممت روبوتات الدردشة مثل ChatGPT للاستمرار في التعلم، لذا فإن ردودها على المطالبات غير المنظمة تصيب أو تخطئ. في بعض الأحيان، تحصل على ردود مفصلة ومتماسكة مع مدخلات بسيطة. وفي أحيان أخرى، سيكون عليك الاكتفاء بإجابات غير صحيحة أو غير منطقية.

والآن، فكر في قالب الذكاء الاصطناعي على أنه

/مرجع/ https://clickup.com/blog/chatgpt-hacks// ورقة عمل للتواصل مع ChatGPT /%href/

وأدوات الذكاء الاصطناعي المشابهة. 🤖

يحتوي على مطالبات عالية الفعالية ومصممة بخبرة عالية مصممة لصنع السحر باستخدام نماذج لغة الذكاء الاصطناعي. تحصل على إجابات دقيقة دون بذل جهد يدوي إضافي، مما يساعدك في النهاية على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

ما الذي يجعل قالب موجه الذكاء الاصطناعي جيدًا؟

يجب أن يكون قالب الذكاء الاصطناعي المفيد (الذكاء الاصطناعي):

سهل الاستخدام : لا ينبغي أن يحتوي على تعليمات يصعب اتباعها لصيد أو إنشاء مطالبات. في معظم الحالات، يقدم القالب مطالبات جاهزة للاستخدام مصممة لتوليد الاستجابة المستهدفة

: لا ينبغي أن يحتوي على تعليمات يصعب اتباعها لصيد أو إنشاء مطالبات. في معظم الحالات، يقدم القالب مطالبات جاهزة للاستخدام مصممة لتوليد الاستجابة المستهدفة دقيق : دقيق: يجب أن يشتمل القالب الصحيح على مطالبات واضحة ومحددة يمكنك ببساطة نسخها ولصقها في صندوق دردشة الذكاء الاصطناعي بأقل قدر من التغييرات. يجب أن تكون المدخلات ذات طول وهيكل مناسبين، خاصةً بالنسبة لـ ChatGPT

: دقيق: يجب أن يشتمل القالب الصحيح على مطالبات واضحة ومحددة يمكنك ببساطة نسخها ولصقها في صندوق دردشة الذكاء الاصطناعي بأقل قدر من التغييرات. يجب أن تكون المدخلات ذات طول وهيكل مناسبين، خاصةً بالنسبة لـ ChatGPT قابلة للتكيف : يجب أن يسمح لك بتحرير أو دمج أو حذف أو إضافة مطالبات لإنشاء مكتبة فريدة من المدخلات التي تتناسب مع احتياجاتك

: يجب أن يسمح لك بتحرير أو دمج أو حذف أو إضافة مطالبات لإنشاء مكتبة فريدة من المدخلات التي تتناسب مع احتياجاتك تعاوني : يجب أن يسمح لك بتمييز المطالبات القيّمة وتجميعها ومشاركتها مع فريقك لتقليل التجربة والخطأ في عملية التغذية

: يجب أن يسمح لك بتمييز المطالبات القيّمة وتجميعها ومشاركتها مع فريقك لتقليل التجربة والخطأ في عملية التغذية سياقية للدور : نظرًا لاتساع نطاق مطالبات الذكاء الاصطناعي، من الأفضل اختيار قالب يلبي دورًا أو خبرة معينة، مثل

كتابة الإعلانات التسويق تطوير التطبيقات إدارة المشاريع

: نظرًا لاتساع نطاق مطالبات الذكاء الاصطناعي، من الأفضل اختيار قالب يلبي دورًا أو خبرة معينة، مثل

لماذا تحتاج إلى موجه جيد للذكاء الاصطناعي؟

في سياق الذكاء الاصطناعي، تعمل الإرشادات بمثابة أضواء إرشادية حاسمة، توجه الذكاء الاصطناعي لتوليد المحتوى المطلوب وعالي الجودة. تساعد هذه التعليمات على تسخير الإمكانات الكاملة لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل موجهات الذكاء الاصطناعي جيدة التنظيم جزءًا لا يتجزأ من تجربة الذكاء الاصطناعي.

الدقة: تساعد المطالبة الجيدة في الحفاظ على دقة مخرجات الذكاء الاصطناعي من خلال تحديد إرشادات واضحة للمهمة. والنتيجة هي محتوى عالي الجودة مصمم بدقة لتلبية احتياجاتك.

كفاءة الوقت: تلغي المطالبات الدقيقة الحاجة إلى التصحيحات المستمرة، مما يساعد على توفير الوقت الثمين. يساهم ذلك في زيادة الإنتاجية الإجمالية.

التحكّم: تمكّنك المطالبات الفعّالة من توجيه الذكاء الاصطناعي في اتجاه معين، مما يوفر لك المزيد من التحكم في مخرجاته ويضمن التوافق مع متطلباتك.

الملاءمة: تساعد المطالبات عالية الجودة في إنتاج استجابات متماسكة وذات صلة. بدونها، قد تبتعد الاستجابات عن احتياجاتك الفعلية، مما يؤدي إلى إهدار الموارد.

التعلم: تشكل المطالبات حجر الزاوية لفهم أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل. وكلما أتقنت المطالبات الخاصة بك، ستكتشف قدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده، وبالتالي ستطلق العنان لإمكاناته الكاملة.

تؤدي موجهات الذكاء الاصطناعي الجيدة في نهاية المطاف إلى نتائج أفضل وأعلى جودة، وتحسّن الوقت، وتضمن لك الاستفادة القصوى من أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك. إنها في جوهرها بوابتك إلى تجربة ذكاء اصطناعي مثمرة.

7 قوالب مجانية لموجهات الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في ChatGPT

لقد اخترنا لك أفضل سبعة قوالب قوالب ذكاء اصطناعي من انقر فوق لتعزيز استخدام فريقك لأدوات مثل ChatGPT. يركز كل قالب على مطالبات لتخصص معين:

التسويق الموارد البشرية والتوظيف إدارة المنتجات الكتابة كتابة الإعلانات إدارة المشاريع الهندسة

يمكن أن تساعد هذه النماذج في فتح إمكانيات مثيرة لعملك. دعنا نتعرف على كيفية عملها ونستكشف التطبيقات ذات الصلة بكل منها.

1. قالب موجهات ClickUp ChatGPT للتسويق

ClickUp ChatGPT موجهات ClickUp ChatGPT لقالب التسويق

هل تريد الارتقاء بجهودك التسويقية إلى المستوى التالي؟ لا تنظر إلى أبعد من موجهات ChatGPT لقالب التسويق . إنه صندوق كنز من أكثر من 600 مطالبة لمساعدتك على إطلاق حملات مبتكرة، والتفاعل مع الجمهور المستهدف وتقديم قيمة له، وزيادة المبيعات.

سواء أكنت تكتب عناوين إعلانات Google أو تحتاج إلى أفكار لأزرار الحث على اتخاذ إجراء، فإن هذا القالب سهل الاستخدام هو ما تبحث عنه. وهو يقسم المطالبات إلى أكثر من 40 فئة، بما في ذلك:

العلامة التجارية وتحديد المواقع

التسويق بالعمولة

نسخة إعلان فيسبوك

إنستجرام

تسويق الفعاليات

لنفترض أنك تبيع المجوهرات عبر الإنترنت ويجب أن تكتب وصفًا لمنتج قلادة من الزركونيا تناسب تمامًا أي زي غير رسمي.

في هذه الحالة، ستفتح القالب، وتبحث عن فئة أوصاف المنتج، وتغوص في مجموعة المطالبات المتاحة. يمكن أن يكون الخيار المتوافق "_يرجى كتابة وصف للمنتج مناسب لموقعنا الإلكتروني ويتضمن [معلومات قابلة للتخصيص] عن [المنتج/الخدمة]."

بالنسبة لتسويق تحسين محركات البحث، جرّب المطالبات التي تساعدك على كتابة وصف للمنتج غني بالكلمات المفتاحية للحصول على ترتيب أعلى في نتائج محرك البحث. لديك أيضًا خيار دمج شخصية المستخدم الطلبات في المطالبة.

هل لديك أفكار لمزيد من تحويلات العملاء المحتملين؟ امزج وطابق لإنشاء مطالبات مخصصة داخل القالب واحفظها لاستخدامها في المستقبل!

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6353947 قم بتنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

2. قالب موجهات ClickUp ChatGPT للموارد البشرية والتوظيف

ClickUp ChatGPT موجهات ClickUp ChatGPT لقالب الموارد البشرية والتوظيف

غالباً ما يقضي أخصائيو الموارد البشرية أجزاء كبيرة من وقتهم في المهام الإدارية المتكررة. مع موجهات ChatGPT لقالب الموارد البشرية يمكنك الاستفادة من النصائح المدعومة بالذكاء الاصطناعي لـ

وضع استراتيجيات للتنقل في العديد من عمليات الموارد البشرية

إنشاء خطط التطوير الوظيفي للموظفين

صياغة محتوى مثل الوصف الوظيفي, دليل الموظف أو خطاب التغطية أو الإعلان

يقسم القالب أكثر من 140 نموذجاً إلى أكثر من 10 مجموعات مركزة، بما في ذلك قوائم الوظائف, أدلة التأهيل و مراجعات الأداء . قم بتحرير القالب وتخصيصه لإضافة مطالبات جديدة تجدها مفيدة لمؤسستك. شارك حكمة الموارد البشرية الخاصة بك مع فريقك بنقرة واحدة! 🦉

لنفترض أنك مساعد موارد بشرية تحاول ابتكار أفكار مرحة أنشطة بناء الفريق لفريق المبيعات الخاص بك توجه إلى مطالبات اجتماعات الفريق واستخدمها: "صياغة قائمة بأنشطة بناء الفريق التفاعلية وكاسحات الجليد لاجتماعات فريق المبيعات، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتقوية ديناميكيات الفريق"

هذا النموذج مليء بالموارد لمساعدتك في بناء بيئة عمل إيجابية. استكشف خيارات لتشجيع مشاركة الأفكار، أو تقديم التقدير والمكافآت، أو جمع ملاحظات الموظفين، أو تعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية!

على الرغم من أنه يخدم بشكل أساسي المتخصصين في الموارد البشرية، إلا أن القالب يمكن أن يساعد الباحثين عن عمل أيضاً من خلال مطالبات لإنشاء خطاب تغطية وطلب توظيف وإجابات على الأسئلة الشائعة في مقابلات العمل.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6360287 تنزيل هذا القالب /%ctaBtnTn/

3. قالب موجهات ClickUp ChatGPT لإدارة المنتجات

ClickUp ChatGPT موجهات ClickUp ChatGPT لقالب إدارة المنتجات

كـ مدير منتج ، عليك أن تحلل الأسواق والظروف التنافسية وسيل من ردود فعل العملاء باستمرار قبل تطوير استراتيجيتك التالية. من السهل أن تطغى على حواسك وتفقد رؤية الصورة الكبيرة.

إن موجهات ChatGPT لقالب إدارة المنتجات يمكن أن يخرجك من الروتين، ويوفر لك الوقت من خلال أكثر من 130 مطالبة مفصلة. تتوزع التعليمات على 13 فئة، وتغطي إدارة المنتجات حالات الاستخدام مثل:

تطوير الميزات

صفحة الهبوط

اختبار المستخدم

تصميم تجربة المستخدم

إطلاق المنتج

لنفترض أنك تخطط لإجراء بحث عن سلوك المستخدم من أجل تطبيق إنتاجي للمراهقين. سيقوم القالب بإعدادك بالعديد من مطالبات ChatGPT التفصيلية لمقابلات المستخدم. يمكنك استخدام المطالبات الدقيقة من القالب أو إجراء تعديلات تجريبية.

يمكن أن تبدو المطالبة المكتملة كالتالي: "_شرح عملية تصميم وإجراء مقابلة مستخدم لتطبيق إنتاجي للمراهقين، مع تقديم إرشادات حول إعداد أسئلة المقابلة، واختيار المشاركين، وإدارة عملية المقابلة."

نوصي بتجربة مطالبات التحليل النوعي الخاصة بالقالب إذا كنت تواجه صعوبة في تحديد المواضيع السائدة في بيانات البحث. يمكن أن تكون مفيدة للغاية في الحصول على ChatGPT لتفسير الروايات المعقدة التي تؤثر على منتجك. 📢

ملاحظات الإصدار هي مجموعة أخرى مفيدة من المطالبات لحل المشكلات المتعلقة بالميزات الجديدة والتحسينات وإصلاحات الأخطاء بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6374527 تنزيل هذا النموذج /%ctaBtntn/

4. ClickUp ChatGPT موجهات الدردشة للكتابة قالب الكتابة

ClickUp ChatGPT موجهات الدردشة للكتابة قالب الكتابة

كتلة الكاتب ليست ممتعة أبدًا. أنت تحدق في الورقة (أو الشاشة) لساعات وتنتقي نفسك - لكنك تفشل في العثور على قدر ضئيل من الإلهام. ثق بـ موجهات ChatGPT لقالب الكتابة ل أشعل شرارتك الإبداعية وتباهى بألوانك الحقيقية! ✍️

قبل مناقشة ما يقدمه هذا القالب، دعنا نوضح أن هذه ليست عصا سحرية لدعم المنتحلين الذين يتطلعون إلى إعادة تجميع عمل شخص آخر.

بدلاً من ذلك، فهو مصمم لدعم عملية الكتابة بأكملها، خاصة في المجالات الأربعة التالية:

توليد الأفكار لـ إنشاء جميع أنواع المحتوى بما في ذلك منشورات المدونة والأدلة تقديم وجهات نظر جديدة لإشراك القراء المستهدفين استكشاف أساليب جديدة لكتابة مقال معين تقديم رؤى تفصيلية حول أسلوبك في الكتابة

يتيح لك القالب الوصول إلى أكثر من 200 مطالبة في 20 فئة، من المدونات والسير الذاتية إلى الأطروحات وروايات المعجبين.

دعنا نناقش تطبيقًا نموذجيًا للقالب: كتابة الروايات

سندعو كاتبنا رايلي. إنها تعمل على قطعة خيالية رائعة ولكن يجدون أنفسهم يماطلون وهي نتيجة ثانوية مروعة لحجب الكاتب.

كل ما يحتاج إليه رايلي هو التوجه إلى قسم الروايات. ويمكنه تخصيص المطالبة التالية وإدخالها في ChatGPT: "_ساعدني في وضع جدول زمني لكتابة روايتي [النوع الأدبي]، والتي تدور حول [الموضوع/الموضوع الرئيسي للرواية]، مع الأخذ في الاعتبار أنني أستطيع تخصيص [عدد الساعات في الأسبوع] للكتابة."

ماذا لو نفدت أفكار رايلي عن حبكة الرواية؟ ربما يمكن أن تساعدك هذه المطالبة: "_ما هي بعض أفكار الحبكة المبتكرة لرواية جديدة [النوع الأدبي] التي يمكن أن توفر تحريفًا فريدًا للسرد التقليدي؟

للكتّاب الذين تخنقهم المواعيد النهائية، هذا النموذج يوفر تتبع الوقت والتذكيرات وأدوات تقدير الوقت للمساعدة في عمليات التسليم المجدولة.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6387767 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

5. ClickUp ChatGPT موجهات الدردشة لقالب كتابة الإعلانات

ClickUp ChatGPT موجهات ClickUp ChatGPT لقالب كتابة الإعلانات

يعد ChatGPT أحد أكثر القوالب قدرة على أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي متوفرة، لكنها جيدة فقط بقدر جودة المطالبات التي يلقيها المستخدم. اعتمد على موجهات ChatGPT لقالب كتابة الإعلانات للاستفادة من الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإشراك قرائك بنسخ عالية الجودة وغنية بالمعلومات.

يقدم هذا القالب المجاني للذكاء الاصطناعي أكثر من 600 مطالبة لمساعدتك في صياغة محتوى راقٍ بناءً على المجموعات المستهدفة، مثل جيل الألفية أو المتحمسين للصحة أو أصحاب الأعمال أو المستثمرين

إليك كيفية استخدام هذا القالب:

ابدأ تشغيل القالب وانتقل إلى قسم كتابة الإعلانات ابحث عن الفئة الفرعية التي تهتم بها، مثل وصف حلقة البودكاست، أو نسخة الصفحة المقصودة، أو إعلان وسائل التواصل الاجتماعي، أو نصوص الفيديو اختر المطالبة التي تتوافق مع هدفك، على سبيل المثال، حث القارئ على شراء منتج أو حضور حدث أو الاشتراك في خدمة ما استبدل المتغيرات الموجودة بين الأقواس بالمعلومات ذات الصلة انسخ المطالبة إلى ChatGPT

يمكنك إضافة عناصر بناء الثقة إلى نسختك مع مطالبات لدمج اقتباسات العملاء، أو قصص النجاح، أو غيرها من البيانات المفيدة التي تثبت صحة منتجك!

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6353947 قم بتنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

6. ClickUp ChatGPT موجهات ClickUp ChatGPT لقالب إدارة المشاريع

ClickUp ChatGPT موجهات ClickUp ChatGPT لقالب إدارة المشاريع

لقد سهلت الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعقيدات إدارة المشاريع (PM). على سبيل المثال، يمكن لـ ChatGPT القيام بالأعمال الشاقة المتعلقة بالبيانات عندما إنشاء خطط المشروع أو إدارة جداول الفريق . كلما كانت مطالباتك أكثر دقة، كانت الاقتراحات التي يمكنك توقعها أفضل.

استفد من موجهات ChatGPT لقالب إدارة المشاريع لمحاكاة الحلول المحتملة لمشاكل إدارة المشاريع اليومية. يحتوي على حوالي 200 مطالبة لمساعدتك:

اختر النموذج المثالي منهجية إدارة المشروع (مثل أجايل أو الشلال)

إنشاء المهام وأتمتة المهام المتكررة

وضع جداول زمنية للإنجاز

العصف الذهني استراتيجيات لتنفيذ المشروع حلول مصممة خصيصًا بناءً على تقييم المخاطر و تحليل أصحاب المصلحة تطوير نظام تتبع



إذا كنت تحاول إيجاد حلول ضمن قيود الوقت أو الميزانية، استكشف مجموعات القالب السريعة لـ الميزانية ومراقبة التكاليف، أسلوب المسار الحرج، إدارة الموارد.

على سبيل المثال، أنت تحاول التنبؤ بتحديات الميزانية التي قد تنشأ في مشروع برمجيات جديد. انتقل إلى مطالبات الميزانية ومراقبة التكاليف وجرب هذا الخيار: "شرح التحديات الشائعة التي تتم مواجهتها أثناء إدارة ميزانية المشروع وتكاليفه في تطوير البرمجيات، وتقديم الحلول المحتملة لهذه الصعوبات."

استخدم المدخلات المعدّلة وشاهد ChatGPT وهو يبتكر طرقًا لتجنب التعارض في الميزانية. إذا أعجبك اقتراح خارج عن المألوف، يمكنك متابعة محادثتك مع ChatGPT للحصول على رؤى حول تنفيذ الحل. 💡

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6374567 تنزيل هذا القالب /%ctaBtnTn/

7. ClickUp ChatGPT موجهات الدردشة للقالب الهندسي

ClickUp ChatGPT موجهات ClickUp ChatGPT للقالب الهندسي

قد يكون توصيل المشاكل الهندسية أمرًا صعبًا بشكل خاص، ولكن موجهات ChatGPT للقالب الهندسي يجعل الأمر أسهل.

أحد أقوى مزايا القالب هو موجهات البيانات غير المنظمة. هذا عادةً ما يمثل تحديًا في التعامل معها، ويمكنه حقًا استخدام منظور الذكاء الاصطناعي.

لنفترض أنك قيادة فريق هندسي كبير ولاحظت أن موظفيك ليسوا على نفس الموجة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى صراعات لم تتم معالجتها ونتائج عكسية، ولكن كيف يمكنك إصلاح ذلك؟

بدلاً من إضاعة ساعات في البحث عن حلول غامضة، ما عليك سوى الانتقال إلى القالب وتجربة هذه المطالبة: "_قم بتطوير أداة تعزز التعاون بين أعضاء الفريق وتسهل التواصل وتحسن عملية التطوير بشكل عام."

لديك أكثر من 200 مطالبة من ChatGPT لتبدأ، ولكن لا داعي للتمرير عبرها جميعًا. فقد صنفها ClickUp إلى أكثر من عشر حالات استخدام، بما في ذلك ترميز الذكاء الاصطناعي وتقارير الأخطاء، وتحليل البيانات، والمواصفات الفنية، و استعراضات سريعة بأثر رجعي . حتى أن لديك واحدة لمطالبات الكتابة التقنية، وهي مثالية لإنشاء كتيبات المستخدم والمقترحات والتقارير البحثية ذات المظهر الاحترافي!

تم تصميم المطالبات المتاحة مع وضع أحدث الاتجاهات والتقنيات في الاعتبار، بحيث يمكنك التفكير في العديد من التطبيقات التي يمكنك تخيلها. معظم مستخدمي القالب هم من مطوري البرمجيات وعلماء البيانات والمبرمجين والمصممين و مختبري ضمان الجودة .

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6356587 تنزيل هذا القالب /%ctaBtnTn/

أفضل ممارسات موجه الذكاء الاصطناعي

قبل أن تغوص في عالم قوالب ومطالبات الذكاء الاصطناعي، إليك بعض أفضل الممارسات التي يجب وضعها في الاعتبار:

اجعل مطالباتك مختصرة وواضحة. تذكّر أن ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى لديها مدى انتباه محدود!

لا تقم فقط بنسخ ولصق المطالبات من مكتبة القوالب. قم بإجراء تغييرات تتماشى مع سياقك. سيساعد ذلك أداة الذكاء الاصطناعي على فهم نيتك بشكل أفضل وتقديم مخرجات أكثر ملاءمة.

جرّب مطالبات مختلفة لتحفيز استجابات فريدة من نوعها. يمكن أن يكون للمطالبة نفسها تفسيرات متعددة، لذا يمكن أن يؤدي خلطها إلى اقتراحات متنوعة.

لا تعتمد فقط على الذكاء الاصطناعي. استخدم حكمك وخبرتك لتقييم المخرجات.

تتبع المطالبات التي تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك وأعد استخدامها في المستقبل.

كن صبورًا مع أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT. قد يستغرق الأمر بضع محاولات للحصول على الناتج المطلوب، لكن المثابرة ستؤدي إلى النجاح!

أخطاء موجهات الذكاء الاصطناعي الشائعة التي يجب تجنبها

إن موجه الذكاء الاصطناعي بدقة هو فن ولكن بعض الأخطاء الشائعة يمكن أن تعيق العملية وتقلل من جودة المخرجات. دعنا نستكشف المزالق الرئيسية التي يجب تجنبها:

التعليمات الغامضة: يمكن أن تؤدي التعليمات الغامضة إلى إرباك الذكاء الاصطناعي وتؤدي إلى استجابات أقل فائدة. تأكد من أن مطالباتك محددة ومحددة بشكل جيد.

يمكن أن تؤدي التعليمات الغامضة إلى إرباك الذكاء الاصطناعي وتؤدي إلى استجابات أقل فائدة. تأكد من أن مطالباتك محددة ومحددة بشكل جيد. المطالبات الطويلة بشكل مفرط: غالبًا ما يؤدي إثقال الذكاء الاصطناعي بمطالبات ثقيلة إلى فقدان التركيز. حاول أن تكون موجزًا ومفصلاً في مطالباتك.

غالبًا ما يؤدي إثقال الذكاء الاصطناعي بمطالبات ثقيلة إلى فقدان التركيز. حاول أن تكون موجزًا ومفصلاً في مطالباتك. بناء الجملة غير الصحيح: يمكن أن تؤدي أخطاء بناء الجملة في المطالبات إلى إضعاف قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم السياق بشكل كبير. تحقق مرة أخرى من تعليماتك للتأكد من عدم وجود مشاكل في بناء الجملة.

يمكن أن تؤدي أخطاء بناء الجملة في المطالبات إلى إضعاف قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم السياق بشكل كبير. تحقق مرة أخرى من تعليماتك للتأكد من عدم وجود مشاكل في بناء الجملة. عدم وجود سياق: قد يؤدي تقديم سياق غير كافٍ إلى ردود غير صحيحة. قم دائمًا بتضمين تفاصيل السياق الحيوية في مطالباتك.

قد يؤدي تقديم سياق غير كافٍ إلى ردود غير صحيحة. قم دائمًا بتضمين تفاصيل السياق الحيوية في مطالباتك. الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي: على الرغم من أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون مفيدة، إلا أنه من الضروري عدم تكليفها بمهام معقدة لم تُصمم من أجلها. استخدم الذكاء الاصطناعي كأداة وليس كبديل.

على الرغم من أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون مفيدة، إلا أنه من الضروري عدم تكليفها بمهام معقدة لم تُصمم من أجلها. استخدم الذكاء الاصطناعي كأداة وليس كبديل. تجاهل اقتراحات الذكاء الاصطناعي: في بعض الأحيان، قد يقترح الذكاء الاصطناعي تغييرات سريعة. قد تكون هذه الاقتراحات قيمة، لذا كن منفتحًا على المراجعة.

من خلال تجنب هذه الأخطاء الشائعة، يمكنك استخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي بفعالية لتوليد أكثر الردود دقة وفائدة.

أمثلة على موجهات الذكاء الاصطناعي للدردشةGPT

يمكن أن يؤدي إنشاء المطالبات الصحيحة إلى تحسين تفاعلاتك مع برامج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT بشكل كبير. لمساعدتك على البدء، إليك بعض الأمثلة لحالات استخدام مختلفة:

أمثلة على موجهات الذكاء الاصطناعي للتسويق

"أنشئ 5 شعارات فريدة من نوعها لخط جديد للعناية بالبشرة العضوية يجذب المستهلكين المهتمين بالبيئة."

"صياغة سطر موضوع مقنع للبريد الإلكتروني لرسالة إخبارية تسلط الضوء على أحدث مجموعة أزياء لدينا."

"إنشاء أوصاف تعريفية مقنعة لمجموعتنا الجديدة من منتجات اللياقة البدنية التي تركز على فقدان الوزن."

"اقتراح تسميات توضيحية جذابة لمنشورات إنستغرام للترويج لمطعمنا النباتي الجديد."

"صياغة نص لإعلان جذاب على فيسبوك للترويج لتخفيضاتنا الصيفية السنوية القادمة"

أمثلة على موجهات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية والتوظيف

"يرجى صياغة وصف وظيفي لوظيفة مهندس برمجيات مبتدئ في مؤسستنا."

"اقترح بعض الأنشطة الجذابة لبناء الفريق لاجتماعنا الافتراضي القادم."

"قم بإعداد رد بالبريد الإلكتروني لمرشح تم رفضه بعد الجولة النهائية للمقابلة الشخصية."

"ابتكار مجموعة من خمسة أسئلة عامة للمقابلة الشخصية السلوكية."

"ابتكار دليل إرشادي لتقديم الملاحظات خلال مراجعات الأداء."

أمثلة على موجهات الذكاء الاصطناعي لإدارة المنتجات

"حدد خطة إطلاق منتج جديد لتطبيق تحرير الصور." "حدد خطة إطلاق منتج جديد لتطبيق تحرير الصور."

"اقترح خمس طرق لجمع ملاحظات العملاء ودمجها في استراتيجية تطوير منتجاتنا."

"اكتب مجموعة من ملاحظات الإصدار لميزة التعافي من الكوارث الجديدة في برنامجنا."

"ابحث عن عوامل الخطر المحتملة التي قد تؤخر ترقية برنامجنا."

"تطوير رسالة قصيرة إلى العملاء تشرح المشكلات المحتملة أثناء ترحيل المنتج."

أمثلة على كتابة موجهات الذكاء الاصطناعي

"قدم ثلاث حبكات مثيرة للاهتمام لرواية خيال علمي."

"اكتب فقرة افتتاحية مثيرة للتشويق لرواية جريمة قتل غامضة."

"وضع الخطوط العريضة لمنشور جذاب في مدونة سفر يعرض وجهات خارجة عن المألوف."

"ابتكر أسئلة محفزة للتفكير لمناقشة في نادي الكتاب حول رواية حديثة من الروايات الأكثر مبيعًا."

"ابتكر خمس نهايات مختلفة لرواية رومانسية."

أمثلة على موجهات الذكاء الاصطناعي للكتابة

"اكتب وصفًا جذابًا للمنتج لمجموعة جديدة من الشموع المصنوعة يدويًا."

"صمم عنوانًا جذابًا للوحة إعلانية لحملة تسويقية لصالة لياقة بدنية."

"قم بإنشاء دعوة مقنعة للعمل من أجل رسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات."

"تأليف إعلان تشويقي مثير للاهتمام لإعلاننا القادم."

"قم بصياغة بيان صحفي جذاب للإعلان عن الإدراج العام لشركتنا."

أمثلة على موجهات الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع

"اكتب مقترح مشروع قصير لتطوير تطبيق مصرفي عبر الهاتف المحمول."

"إنشاء مجموعة من المهام لمرحلة تصميم مشروع إعادة تصميم موقع إلكتروني."

"وضع خطة تواصل لمشروع تطوير برمجيات مدته ستة أشهر."

"ابتكار بيان نطاق مشروع لإطلاق تطبيق شركة ناشئة."

"تقديم جدول أعمال لاجتماع انطلاق المشروع."

أمثلة على موجهات الذكاء الاصطناعي الهندسية

"فك شفرة بيان المشكلة لإنشاء نموذج تعلم آلي للتنبؤ بأسعار الأسهم."

"تفصيل خارطة طريق للحلول خطوة بخطوة لتحسين وقت تحميل موقع إلكتروني للتجارة الإلكترونية."

"صياغة دليل استكشاف أخطاء البرامج وإصلاحها لحل مشكلات تسجيل دخول المستخدم."

"وضع الخطوط العريضة لوصف تقني لتكنولوجيا بطارية جديدة للسيارات الكهربائية."

"كتابة تقرير مرحلي لمشروع تطوير بنية تحتية مدته ستة أشهر."

أنجز المزيد من المهام في وقت أقل باستخدام أفضل قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي

ما زلنا في الأيام الأولى، ولكن يمكنك معرفة ما يلي مولدات فن الذكاء الاصطناعي و مساعدو الكتابة جعلوا الإبداع في متناول الجميع.

يمكن أن توفر لك قوالب مطالبات الذكاء الاصطناعي المدرجة الوقت والمال في العمليات التجارية الهامة مثل التسويق وخدمة العملاء. لكن إذا كنت تبحث عن المزيد من الدعم العملي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافك، جرّب ClickUp AI مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي.

يمكن أن يساعدك ClickUp AI في توليد الأفكار و العمل بشكل أسرع دون الوصول إلى ChatGPT. استخدمه للعصف الذهني أفكار للشركات الناشئة إنشاء ملخصات المشاريع تحسين كتابتك وصياغة خطاب تغطية، والمزيد! ✏️