كيفية تحرير محتوى الذكاء الاصطناعي: دليل لإنتاج قطع جذابة وعالية المستوى

لقد كان الذكاء الاصطناعي منقذًا للعديد من منشئي المحتوى والمسوقين والشركات الصغيرة. بالنسبة للمبتدئين، يمكنه إنتاج جميع أنواع النصوص بسرعة البرق، وهي نعمة كبيرة إذا كنت تعمل في مجال تنافسي سريع الخطى مثل تسويق المحتوى.

بالنسبة للجزء الأكبر، إنه سيناريو مثالي - بدلاً من محاربة الكتل الإبداعية المحبطة لوسائط التواصل الاجتماعي أو منشور مدونة جديد، يمكنك الجلوس والاسترخاء وترك أدوات الذكاء الاصطناعي تعمل بسحرها. هذا يعني إنجاز ساعات من العمل في ثوانٍ، أليس كذلك؟ ليس بهذه السرعة! 🤖

إذا كنت هنا، فأنت تدرك جيدًا أن المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي ليس خاليًا من العيوب ولا يمكن أن يحل محل الحس المميز للعقل البشري (على الأقل في الوقت الحالي). نظرًا لأنه يتم إنشاؤه بشكل ميكانيكي إلى حد كبير، فإنه غالبًا ما يفتقر إلى الإبداع، ولديه بنية جمل غريبة، وقد يحتوي حتى على أخطاء واقعية.

جوهر المسألة هو أن المحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي لا يزال يتطلب تحريرًا بشريًا كبيرًا ليبدو طبيعيًا ويجذب القارئ الذي يستهدفه حقًا.

في هذه المقالة، سنوضح لك كيفية تحرير محتوى الذكاء الاصطناعي لإضفاء صوتك الفريد عليه، وتحسينه لتحسين محركات البحث أو تسويق المحتوى، وتعزيز جاذبيته بشكل عام.

المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي: المزايا والعيوب

المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي تم إنشاء المحتوى بواسطة أداة ذكاء اصطناعي بناءً على المطالبات التي تحفز الاستجابة. أصبح إنشاء هذا المحتوى الفعال ممكنًا بفضل تقنيات مثل توليد اللغة الطبيعية (NLG) و نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، والتي تستخدمها منصات الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط اللغة واستخلاص الاستدلالات من مجموعات البيانات الموجودة وإنتاج نصوص شبيهة بالبشر.

وفي حين أن عملية إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي تبدو وكأنها محاكاة للذكاء البشري، إلا أن هناك مزايا وعيوب لها. ⚖️

المزايا

تتمثل المزايا الأكثر وضوحًا لاستخدام أدوات إنشاء المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي في توفير الوقت وزيادة الإنتاجية. فكر في مولدات محتوى الذكاء الاصطناعي كمساعدين شخصيين لك في الكتابة - يمكنهم مساعدتك في إنشاء مسودات وإنشاء محتوى في دقائق بأقل قدر من المدخلات.

تتضمن بعض المزايا البارزة الأخرى ما يلي:

التوفير في التكلفة: لا تستطيع العديد من الشركات الصغيرة ورواد الأعمال تحمل تكاليف فرق المحتوى المتطورة ويتعين عليهم الاعتماد على مولدي محتوى الذكاء الاصطناعي للوصول إلى مسودات كتابة لائقة

لا تستطيع العديد من الشركات الصغيرة ورواد الأعمال تحمل تكاليف فرق المحتوى المتطورة ويتعين عليهم الاعتماد على مولدي محتوى الذكاء الاصطناعي للوصول إلى مسودات كتابة لائقة توافر المحتوى: الذكاء الاصطناعي لا يأخذ فترات راحة أو يعاني من عوائق الكاتب. وبفضل التوافر المستمر، يمكنك دائمًا إنشاء المحتوى إذا كان لديك وقت ضيّق أو كان لديك أهداف نشر ضيقة (وتحسين جودته من خلال تحرير المحتوى)

الذكاء الاصطناعي لا يأخذ فترات راحة أو يعاني من عوائق الكاتب. وبفضل التوافر المستمر، يمكنك دائمًا إنشاء المحتوى إذا كان لديك وقت ضيّق أو كان لديك أهداف نشر ضيقة (وتحسين جودته من خلال تحرير المحتوى) صوت متسق للعلامة التجارية: إذا كنت تستخدم المدخلات الصحيحة، فإن المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي يحاكي أسلوب الكتابة الذي تريده ويساعد على تقديم اتساق صوت العلامة التجارية

العيوب

دعنا نقلب الوجه الآخر لعملة المحتوى الذي يتم إنشاؤه آلياً ونناقش عيوبه. لا نريد أن نبدو مثل البشر الذين يتصيدون الأخطاء بمعايير غير واقعية، ولكن بشكل عام، يمكنك ملاحظة هذه المشاكل، خاصةً إذا كنت تستخدم أداة ذكاء اصطناعي متوسطة:

يفتقر إلى انتقالات سلسة وتدفق منطقي: إذا كان المحتوى الخاص بك يفتقر إلى انتقالات سلسة، فقد يبدو آليًا وحتى سخيفًا. هذا هو أحد العوامل أدوات الكشف عن الذكاء الاصطناعي تحليلها للتحقق مما إذا كانت القطعة مكتوبة من قبل البشر

إذا كان المحتوى الخاص بك يفتقر إلى انتقالات سلسة، فقد يبدو آليًا وحتى سخيفًا. هذا هو أحد العوامل أدوات الكشف عن الذكاء الاصطناعي تحليلها للتحقق مما إذا كانت القطعة مكتوبة من قبل البشر بنية الجمل المتكررة: المحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي هو محتوى مكتوب بالذكاء الاصطناعي ذو صيغ معينة، مما ينتج عنه عبارات متكررة. ستجد بنية جمل متكررة وطولها يؤثر على سهولة قراءة النص ويمكن أن يصيب جمهورك المستهدف بالملل

المحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي هو محتوى مكتوب بالذكاء الاصطناعي ذو صيغ معينة، مما ينتج عنه عبارات متكررة. ستجد بنية جمل متكررة وطولها يؤثر على سهولة قراءة النص ويمكن أن يصيب جمهورك المستهدف بالملل الإيحاءات اللغوية المفقودة: هل تعرف عندما تتحدث إلى شخص يحاول جاهداً أن يبدو ذكياً؟ هذا هو ما يبدو عليه النص الضعيف الذي يتم إنشاؤه آلياً في كثير من الأحيان - ستلاحظ لغة معقدة قد لا تكون منطقية في العديد من السياقات وقد تؤدي إلى سوء التفسير

هل تعرف عندما تتحدث إلى شخص يحاول جاهداً أن يبدو ذكياً؟ هذا هو ما يبدو عليه النص الضعيف الذي يتم إنشاؤه آلياً في كثير من الأحيان - ستلاحظ لغة معقدة قد لا تكون منطقية في العديد من السياقات وقد تؤدي إلى سوء التفسير مشكلات الموثوقية: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي غير المدرب تدريباً كافياً أن يخطئ حتى في أبسط الحقائق، خاصةً إذا كان يستقي المعلومات من مصادر غير موثوقة أو لا يمتلك مجموعات البيانات الصحيحة

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي غير المدرب تدريباً كافياً أن يخطئ حتى في أبسط الحقائق، خاصةً إذا كان يستقي المعلومات من مصادر غير موثوقة أو لا يمتلك مجموعات البيانات الصحيحة يفتقر إلى اللمسة الإنسانية: يمكن أن يظهر محتوى الذكاء الاصطناعي بشكل لطيف أو عام لأنه يفتقر إلى الحكايات الشخصية أو الزوايا الإبداعية أو الخطافات التي تجذب انتباه جمهورك المستهدف

لحسن الحظ، يمكن حل هذه المشكلات بسهولة باستخدام الأدوات المناسبة وبعض التحرير البشري عالي الجودة. 🍀

8 نصائح لإضفاء الطابع الإنساني على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي وتحريره

إن الاستفادة من أداة الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى أمر ذكي، ولكن يجب أن يكون الإنسان الماهر مسؤولاً دائماً عن المخرجات النهائية. يساعد التدقيق اللغوي وتحرير المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي على تحسين قابلية القراءة، وإزالة عناصر مثل الكلمات المفرطة في الاستخدام والصياغة المحرجة، وضمان وصول المحتوى بأكمله إلى جمهورك المستهدف بطريقة مفيدة.

دعنا نستكشف ثمانية نصائح واختراقات لتخصيص محتوى الذكاء الاصطناعي وتعزيز فائدته 🌸

1. استخدام أدوات ذكاء اصطناعي عالية الجودة ومدربة بشكل أفضل لتقليل التحرير اليدوي

تؤثر جودة الأداة التي تستخدمها على فعالية المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي. من أجل تقليل أعمال التحرير، أول ما تحتاج إلى القيام به هو العثور على أداة يمكنها إنتاج محتوى جذاب دون الكثير من الضبط الدقيق.

إذا كنت تريد توفير الوقت لفرقك المشاركة في إنشاء المحتوى، فاستخدم ClickUp Brain -هو مساعد ذكاء اصطناعي تكويني يعيش على إدارة المشاريع والمهام المنصة انقر فوق .

اختر من بين الأقسام التنظيمية المختلفة للحصول على محتوى مخصص للأدوار بناءً على احتياجاتك

يحتوي ClickUp Brain (ClickUp AI سابقًا) على شبكة عصبية مدربة ومُحسَّنة بشكل استثنائي تحصل على السياق فقط. على عكس أدوات توليد المحتوى الأساسية الأخرى التي تقدم ببساطة نسخة مصممة خصيصًا من ChatGPT، فإن ClickUp Brain مشبع بمعرفة فريدة خاصة بالأدوار تسمح له بالتوصل إلى محتوى مناسب تمامًا للوضع بناءً على مطالبات أو نقاط حوار مخصصة.

يقلل كاتب الذكاء الاصطناعي من عمل التحرير البشري إلى حد كبير من خلال:

توليد محتوى بتنسيق وهياكل قياسية لإضفاء طابع احترافي

تحسين النصوص والنسخ من حيث القواعد النحوية والوضوح والنغمة

إصلاح الأخطاء الإملائية والسطحية دون الحاجة إلى إضافات إضافية

قم بضبط نتائجك للوصول إلى محتوى أفضل بشكل أسرع باستخدام إعادة الطلب المستند إلى السياق في ClickUp AI

ما يجعل كاتب الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain رائعًا هو قدرته على تعلم معلومات سياقية جديدة بسرعة فائقة.

لنفترض أنك تقدم مستندات منتجك إلى الأداة، فيمكنها أن تكتشف بسرعة التفاصيل الدقيقة لما تعرضه وتخرج لك صفحات مقصودة وموجزات محتوى مُحسَّنة. لاحظ أن ما تشاركه مع ClickUp Brain آمن ويظل خاصاً بمساحة عمل ClickUp الخاصة بك.

والآن، دعنا نستكشف بعض الجوانب الوظيفية لـ باستخدام ClickUp Brain لإنشاء وتحرير المحتوى الخاص بك . 🌻

إنشاء المحتوى وصقله وتنظيمه باستخدام ClickUp Brain و ClickUp Docs

استخدم ClickUp Brain لجعل عمليات التفكير والكتابة أكثر كفاءة

ClickUp أحدث ما توصلت إليه ClickUp Brain كتابة الذكاء الاصطناعي مساعد يمكن أن يساعدك في إنشاء جميع أنواع النصوص لمختلف السياقات. صياغة المستندات الموجهة للموظفين أو العملاء، وإنشاء خطط المشروع أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني، أو الخطوط العريضة الحملات التسويقية -الخيارات لا حدود لها. بالطبع، يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain لتوليد النصوص العادية بأوامر بسيطة.

يمكنك تخزين كل المحتوى الذي تنشئه داخل مستندات ClickUp هو خيار المنصة لإنشاء المستندات وتحريرها وإدارتها. يمنحك ذلك راحة إضافية تتيح لك تنظيم المحتوى داخل القوائم والمجلدات من موقع واحد.

يمكنك تشغيل ميزة الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp مباشرةً من أي مهمة أو مستند. لنفترض أنك تريد كتابة نص قصير عن التغير المناخي. إليك ما ستفعله:

تشغيل ClickUp Docs أدخل شرطة مائلة (/) واكتب AI اختر _الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي اكتب اكتب نصًا قصيرًا عن التغير المناخي واضغط على Enter

هذا كل شيء! سيُنشئ ClickUp Brain نصًا عالي القيمة - ستلاحظ على الفور الترقية في الجودة إذا كنت قد استخدمت كُتّاب الذكاء الاصطناعي العام من قبل. من هذه النقطة فصاعدًا، يمكنك استخدامه بعيدًا أو مجرد تعديل المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي بالحد الأدنى لإضافة لمستك الشخصية.

استخدم مطالبات وأوامر ClickUp الخاصة بالأدوار الخاصة بإنشاء المحتوى وتحريره

توفر إمكانات الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp هذا بالضبط، مما يضمن إخراجًا واضحًا وموحدًا للنص الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي

تلعب الموجهات دورًا كبيرًا في توليد محتوى عالي الجودة، ولحسن الحظ، فإن ClickUp Brain يدعمك هنا. ستعجبك أكثر من 100 مطالبة مدعومة بالأبحاث مصممة مسبقاً موجهة لمختلف الفرق وحالات الاستخدام. فهي ستساعدك في الحصول على النتائج التي تريدها بالضبط وتقلل من جهدك. إليك كيفية استخدام المطالبات:

افتح مستندات ClickUp Docs أدخل شرطة مائلة (/) واكتب أدوات الذكاء الاصطناعي اختر الفريق الذي تنتمي إليه لتوفير السياق - لديك أكثر من 10 خيارات. لنفترض أنك تعمل في التسويق، لذلك ستختار هذا القسم ستظهر لك قائمة تضم أكثر من 20 مطالبة بالذكاء الاصطناعي، مثل إنشاء أفكار لحملة، كتابة دراسة حالة، تخطيط حدث تسويقي، اختر ما يخدم غرضك واستمتع بالنتائج في ثوانٍ

استخدم ClickUp Brain لتبادل الأفكار وكتابة المحتوى وتحريره في ثوانٍ

كما ترى، فإن ClickUp Brain يتجاوز مجرد إنشاء المحتوى ويجعلك أكثر كفاءة من خلال مساعدتك في العصف الذهني وتخطيط الحلول. بالإضافة إلى ذلك، لديك التحرير باستخدام الذكاء الاصطناعي لضبط نتائجك بشكل أسرع!

استخدم ClickUp Brain لتبادل الأفكار وكتابة المحتوى وتعديله في ثوانٍ

أثناء تحرير نص موجود على ClickUp، يمكنك الوصول إلى المزيد من الأوامر لـ:

إجراء تدقيقات نحوية وإملائية

تلخيص النص

شرح كلمات وعبارات محددة

تحسين الكتابة

جعل النص أقصر أو أطول

تبسيط النص

ترجمة النص

إعادة صياغة السياق

مواصلة الكتابة

هذا عمل تحرير يستغرق ساعات من العمل في ثوانٍ معدودة! 😍

أنشئ محتوى من الدرجة الأولى باستخدام مساعد الكتابة والتحرير المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

سنعيد التأكيد على أن ClickUp لا يستخدم بياناتك لأغراض التدريب، لذا يمكنك التأكد من أمان الميزة.

2. انتبه إلى السياق أثناء التحرير

هذا هو الشعور المعتاد الذي ينتابنا أثناء قراءة محتوى مكتوب بالذكاء الاصطناعي دون المستوى - تبدو جميع المعلومات دقيقة ومحدثة، ولا توجد أخطاء نحوية أو إملائية. ومع ذلك، هناك شيء ما يبدو غريباً، وقد تكون الإجابة هي أن النصوص تفتقر إلى انتقالات سلسة وسياق سلس.

غالبًا ما يمكن لمنصات الذكاء الاصطناعي غير المدربة تدريبًا جيدًا أن تسقط كرة السياق. والسبب وراء ذلك بسيط - فهم لا يعرفون جمهورك المستهدف أو شركتك كما تعرف أنت. بالإضافة إلى أن البيانات التي يتم تدريبهم عليها يمكن أن تكون محدودة من حيث حالات الاستخدام.

لذا، لتحرير المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، عليك أولاً أن يكون لديك فهم واضح لمن سيقرأ النص الخاص بك وكيف تريد توصيل رسالتك. ضع هذه الأفكار القيّمة في اعتبارك أثناء التحرير لتحديد المناطق التي يفشل فيها النص في جذب القارئ وتصحيحها ببدائل أكثر ملاءمة للسياق. ✔️

3. تأكد من توافق النبرة والأسلوب مع علامتك التجارية

تخيل هذا - موقع شركتك على الويب مليء بالمنشورات الفكاهية والتورية والرموز التعبيرية. يعكس كل منشور في المدونة والصفحة المقصودة الهوية الفريدة للشركة، ويحبها عملاؤك.

ثم تقرر استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي لأحد أوصاف المنتجات. قد يكون المحتوى نفسه لا تشوبه شائبة، ولكنه يبدو متحفظاً ولا يتماشى مع هوية علامتك التجارية.

هذه مشكلة شائعة مع المحتوى العام المكتوب بالذكاء الاصطناعي. عند تحرير النص الذي يتم إنشاؤه آليًا، تحتاج إلى مواءمته مع النغمة والأسلوب الذي تستخدمه عادةً. في هذه الحالة، يجب عليك تعديل وصف المنتج الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ليبدو أكثر تسلية أو أكثر ارتباطًا.

من الجيد إنشاء دليل أسلوب نصي يمكن للمحررين اتباعه عند تحرير محتوى الذكاء الاصطناعي. بهذه الطريقة، سيعرف الجميع ما يجب التركيز عليه وكيفية تعديله لتحسين المحتوى وتحسين قابلية القراءة.

نصيحة احترافية: استخدم نموذج إرشادات العلامة التجارية ClickUp لتحديد صوت علامتك التجارية المفضل ونبرة الرسائل وأساليب الكتابة.

قم بتوثيق شكل ومظهر علامتك التجارية ورسالتها بوضوح من خلال هذا النموذج الشامل

4. تحقق من الحقائق بدقة واستشهد بالمصادر

تسحب معظم منصات الذكاء الاصطناعي البيانات من قواعد بيانات ضخمة للإجابة على مطالباتك. تكمن المشكلة في أن قواعد البيانات هذه ليست محدثة دائمًا ويمكن أن تحتوي على أخطاء واقعية. ويتمثل دور التحرير البشري هنا في التدقيق المزدوج في كل نص يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي للتأكد من أنه ملائم ودقيق. واعتمادًا على طبيعة المحتوى، قد ترغب حتى في الاستشهاد بالمصادر ذات الصلة في الأسفل لإضافة المصداقية إلى النص الخاص بك.

التحقق من الحقائق مهم بشكل خاص للمقالات الإجرائية أو تلك التي تحتوي على معلومات حساسة. على سبيل المثال، لا ترغب في الاعتماد على أداة ذكاء اصطناعي لإنشاء دليل تفصيلي حول الإجراءات الجراحية في جراحة المسالك البولية وعدم التحقق من الحقائق.

يقودنا هذا إلى نصيحة أخرى -استشارة خبراء في الموضوع عند تحرير المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي. لن يقوموا بتصحيح أسلوبك وقواعدك النحوية ولكنهم سيضمنون صحة كل جزء من المعلومات.

يمكنك استخدام ClickUp Docs للتعاون مع هؤلاء الخبراء. ما عليك سوى دعوتهم إلى مساحة العمل الخاصة بك، ويمكنهم مراجعة المحتوى الخاص بك بشكل غير متزامن عبر التدقيق أو تعليق في ClickUp. يمكنك أيضًا تجربة التعاون المباشر حيث تدعم المنصة التحرير في الوقت الفعلي و الدردشة . 🥰

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5. تبسيط اللغة المعقدة لتعزيز الجودة الشاملة

غالباً ما تستخدم منصات الذكاء الاصطناعي مفردات معقدة عند إنشاء المحتوى. في بعض السياقات، لا بأس بذلك في بعض السياقات. ولكن، في كثير من الأحيان، تؤدي الجمل الطويلة والمعقدة إلى إبعاد القراء عن القراء وتجعل النص معقداً بشكل مفرط في معالجته دون سبب وجيه.

إذا كنت تريد تحويل المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى محتوى شبيه بالبشر تحتاج إلى تبسيط العبارات المعقدة. اعتمادًا على الموضوع، يمكن أن تبحث عن تغييرات جوهرية مثل إعادة كتابة فقرات كاملة بغرض تحسين سهولة القراءة. في كثير من الحالات، يكفي إيجاد مرادفات أبسط لعبارات وكلمات معينة وتقسيم الجمل المعقدة إلى مقاطع أقصر.

6. التخلص من العبارات المتكررة

يبدو أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي المفرطة في الاستخدام تحب بعض الأفكار والكلمات والعبارات أكثر من غيرها. فهي تستمر في الظهور في النص الخاص بك، مما يجعل من الواضح للعين الخبيرة أن المحتوى تم إعداده بواسطة الذكاء الاصطناعي.

التكرار هو سبب قوي يجعل التحرير البشري غير قابل للتفاوض - اقرأ النص وحدد التراكيب التي تستمر في الظهور. ابحث عن طرق بديلة لإيصال الرسالة، مثل استخدام زوايا جديدة، أو فصل الجمل أو دمجها، أو تغيير بنية الجملة لجعل النص أكثر جاذبية.

7. أضف إلى النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي تجارب شخصية

لا تمتلك منصات الذكاء الاصطناعي حكايات وتجارب شخصية يمكنها استخدامها للتواصل مع القارئ - وبهذا المعنى، يظل المحتوى البشري غير مسبوق بسبب عناصر مثل الجاذبية العاطفية والإقناع الأفضل.

إذا كنت ترغب في جعل المحتوى أكثر شبهاً بالبشر، فقد ترغب في رشه ببعض القصص المثيرة للاهتمام أو النكات أو الأمثلة الواقعية. إنه قرارك - قم بأي ضبط تريده لإضافة لمسة شخصية.

8. لا تتخطى التحرير اليدوي للمحتوى من وجهة نظر تقنية

إن تشغيل نص الذكاء الاصطناعي الخاص بك من خلال الأدوات التي تتحقق من التدقيق الإملائي والنحوي وحتى النبرة أمر فعال ومفيد، ولكن لا شيء يضاهي التحرير اليدوي والتدقيق اللغوي التقني. اقرأ المحتوى بعينيك لاكتشاف الأخطاء، واحصل على أفكار أصلية لتحسين سهولة القراءة والتنوع والتدفق العام، وقم بإجراء التنقيحات اللازمة. اتبع حدسك - لا تخف من إجراء تغييرات جوهرية لمواءمة المحتوى الخاص بك مع حساسيات الجمهور المستهدف.

نصيحة إضافية: إحدى الأفكار هنا هي استبدال صيغة المبني للمجهول بصيغة المبني للمعلوم - فهذا يجعل المحتوى الخاص بك أكثر مباشرة وشخصية. انتبه أيضًا إلى الجمل المتتابعة التي تحتوي على علامات ترقيم في غير محلها لأنه قد يكون من الصعب اكتشافها عبر أدوات النحو.

كيفية تحسين محتوى الذكاء الاصطناعي لتحسين محركات البحث (تحسين محركات البحث)

يمكن أن تساعدك منصات الذكاء الاصطناعي في إنشاء نصوص محسّنة لمحركات البحث لتعزيز الوصول وكسب مواقع أعلى في SERPs. لا تهتم محركات البحث حقًا بأصل المحتوى الخاص بك طالما أنه ملائم وجذاب ومفيد.

وخمّن ماذا؟ هذه فرصة أخرى للاستفادة من اللمسة البشرية لتحسين محتوى الذكاء الاصطناعي.

يتضمن تحسين محتوى الذكاء الاصطناعي لتحسين محركات البحث المهام اليدوية التالية:

إضافة الكلمات المفتاحية والروابط الداخلية والخارجية

تحسين الهيكلية باستخدام علامات العناوين أو النقاط أو القوائم الملائمة للتصفح

إرفاق صور مرئية لمزيد من القيمة

إزالة المحتوى الزائف

إعادة التحقق من الدقة وسهولة القراءة

هل تعلم؟ إلى جانب مساعدتك في تحرير المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، يتيح لك ClickUp تحسين تحسين محركات البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي -استخدام المطالبات للبحث عن الكلمات المفتاحية، وإنشاء ملخصات، وتلخيص بيانات البحث، وتحليل المنافسة، والحصول على أفكار لتحسين المحتوى. يمكنك أيضًا الاستفادة من قالب إدارة وأبحاث تحسين محركات البحث ClickUp SEO لتنسيق مبادرات تحسين محركات البحث وإدارة المهام ذات الصلة.

يساعدك قالب إدارة وأبحاث تحسين محركات البحث ClickUp SEO على تنظيم بيانات ومهام تحسين محركات البحث وتبسيط العمليات

استخدام ClickUp لسير عمل إنتاج المحتوى

يمكن أن يكون إنتاج المحتوى عملية مرهقة، سواء كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي أم لا. فهناك تبديل السياق أثناء تنقلك بين المواضيع المختلفة، وقد يكون جانب التحرير متطلبًا بشكل خاص.

هنا يأتي دور ClickUp مع ميزات لكل شيء تقريبًا - التواصل، والتعاون، وإدارة المستندات، سمِّ ما شئت! يمكنك الوصول إلى العديد من إدارة المشاريع الوظائف على المنصة إلى تحسين إنتاجيتك من خلال بث مهام إنتاج المحتوى والمهام التحريرية.

شاهد في لمحة سريعة كيف يبدو جدول المحتوى القادم مع قالب التقويم التحريري لتسويق المحتوى من ClickUp

إلى جانب ClickUp Brain، إليك بعض الميزات الأخرى التي يمكنك استخدامها:

مهام ClickUp Tasks : خيارات لإنشاء مهام الكتابة والتحرير والتسويق وتحسين محركات البحث وتعيينها وتتبعها وتصنيفها. يمكنك إنشاء أنواع المهام و علاقات المهام لتناسب سير عملك

خيارات لإنشاء مهام الكتابة والتحرير والتسويق وتحسين محركات البحث وتعيينها وتتبعها وتصنيفها. يمكنك إنشاء أنواع المهام و علاقات المهام لتناسب سير عملك طرق عرض ClickUp : تسمح لك برؤية إنتاجك من وجهات نظر مختلفة. على سبيل المثال، فإن عرض القائمة يساعد في تنظيم مهام المشروع، بينما يساعد عرض القائمة عرض التقويم مثالية لمراقبة تقويم المحتوى الخاص بك

تسمح لك برؤية إنتاجك من وجهات نظر مختلفة. على سبيل المثال، فإن عرض القائمة يساعد في تنظيم مهام المشروع، بينما يساعد عرض القائمة عرض التقويم مثالية لمراقبة تقويم المحتوى الخاص بك انقر فوق اللوحات البيضاء : لوحات رقمية لا نهائية حيث يمكن لفريقك تبادل الأفكار ووضع الاستراتيجيات والتعاون بشأن المحتوى والعمليات المستقبلية

لوحات رقمية لا نهائية حيث يمكن لفريقك تبادل الأفكار ووضع الاستراتيجيات والتعاون بشأن المحتوى والعمليات المستقبلية أتمتة ClickUp : استخدمها لتبسيط المهام المتكررة مثل تحديث حالة المحتوى

ابحث عن قوالب ClickUp لحالة الاستخدام المناسبة

إلى جانب المطالبات، يقدم ClickUp أكثر من 1,000 قالب لأغراض مختلفة, من التسويق و الموارد البشرية إلى المبيعات وإدارة علاقات العملاء . وهي مصممة لجعل عملك أسهل، وتقليل الأخطاء، ومساعدتك على توحيد العمليات .

إذا كنت مستخدمًا كثيفًا لـ ChatGPT، فراجع قوالب ClickUp AI مع مطالبات ChatGPT -تساعدك مجموعة المطالبات المنسقة من قِبل الخبراء في الوصول إلى الملاحظات الصحيحة باستخدام ChatGPT للحصول على النتائج المرجوة.

يمكن أن تساعدك موجهات ChatGPT لقالب الكتابة على إيقاظ الكلمات بداخلك

بالإضافة إلى ذلك, قوالب كتابة محتوى ClickUp يمكن أن تساعدك في التغلب على عائق الكتابة، وعدم اتساق الأداء، والمماطلة ذات الصلة. يمكنك حتى العثور على خيارات لتحديد أسلوب الكتابة المطلوب للنصوص المختلفة واتباع مبادئ تحسين محركات البحث ذات الصلة. ✍️

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تخطيط المحتوى الخاص بك قوالب تقويم المحتوى هي الطريقة المثلى. فهي ضرورية لأي تسويق المحتوى الفريق لأنها تحسن شفافية خط الإنتاج وتكشف عن المشكلات أو التداخلات المحتملة بشكل أسرع.

جميع قوالب ClickUp قابلة للتخصيص، بحيث يمكنك تعديلها حسب تفضيلاتك وأهدافك. يمكنك أيضًا إنشاء قوالبك الخاصة بك باستخدام قوالب مخصصة منشئ قوالب ClickUp AI ، يمكنك جعل إنشاء المحتوى سريعًا وسهلاً.

وعلى الرغم من أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً لا يتجزأ من إدارة المحتوى، إلا أنه لا توجد أي علامة على أنها تستحوذ على العملية بأكملها - لا يزال لا يمكن الاستغناء عن اللمسة البشرية. حتى منشئو المحتوى المتحمسون الذين كانوا يعتبرون الذكاء الاصطناعي في البداية متعة في البداية أصبحوا الآن يطورون أنفسهم ليتمكنوا من استخدام هذه الأدوات لتقديم محتوى أفضل بشكل أسرع - وبدون إرهاق! ❤️‍🔥

استخدم ClickUp لكتابة محتوى الذكاء الاصطناعي وتحريره كالمحترفين

إن إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي فعال من حيث الوقت والتكلفة ويضمن اتساق العلامة التجارية. يوفر مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp كل ما تحتاجه لإنشاء المحتوى وتلخيصه وتحريره والتفوق في عملك! ادمج هذه الميزة القوية مع بقية خيارات إدارة المهام والمشروعات في ClickUp لزيادة الإنتاجية بشكل كبير.

هل تحتاج إلى نظرة خاطفة؟ اشترك في ClickUp مجانًا وشاهد كيف يمكن أن يساعدك في إدارة المحتوى بأقصى قدر من الكفاءة. 🧙