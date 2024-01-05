10 اختراقات للذكاء الاصطناعي تُظهر كيف أن الذكاء الاصطناعي صديق وليس عدواً

لقد جعل انتشار الذكاء الاصطناعي (AI) في كل مكان من "العمل بجدية أكبر" خرافة. نحن نعيش الآن في عصر "العمل بذكاء أكبر"

أولئك الذين ينجحون في تحويل أدوات الذكاء الاصطناعي في مساعدهم الموثوق به إلى المستوى التالي من الإنتاجية والكفاءة. والخاسرون على هذا الصعيد يغرقون في المهام الروتينية والدنيوية.

وبطبيعة الحال، يرغب الجميع في الانتماء إلى المجموعة الأولى.

لا يجب أن يكون هذا الانتقال مملًا أو معقدًا. كل ما تحتاجه هو الحماس لتعلم التكنولوجيا الجديدة، وبعض التوجيه، والمجموعة الصحيحة من حيل الذكاء الاصطناعي لتبدأ. وبمجرد أن تتقن الأمور، ستصبح إضافة الذكاء الاصطناعي إلى حياتك اليومية أسهل تدريجياً.

## 10 حيل للذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجيتك

أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي مرادفة لإنشاء المحتوى وتوليد المحتوى. ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي أكثر بكثير من مجرد أدوات إنشاء المحتوى . لتوضيح هذه النقطة، قمنا بتجميع قائمة شاملة من الاختراقات الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعبر عن مدى واتساع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي:

1. إنشاء المحتوى

أدوات مثل ClickUp AI تساعد بسهولة في إنشاء المحتوى

لنبدأ بما هو واضح - استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى.

الذكاء الاصطناعي أدوات الكتابة مثل ChatGPT وGoogle Bard كانت أول أدوات الذكاء الاصطناعي التي أحدثت ثورة في مجال إنشاء المحتوى. تقوم هذه الأدوات المساعدة في الكتابة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بصياغة كل شيء، من محتوى وسائل التواصل الاجتماعي إلى دراسات الحالة ذات العلامات التجارية. وتلاهم مولدات فنون الذكاء الاصطناعي مثل DALL-E و Midjourney.

جاءت محررات الفيديو مزودة بقدرات الذكاء الاصطناعي لجعل مقاطع الفيديو أكثر جاذبية. كان لديك راوٍ يعمل بمعالجة اللغة الطبيعية (NLP) مدعوم بتحويل النص إلى كلام ومولدات التعليقات المغلقة لجعل المحتوى أكثر سهولة.

قائمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى لا حصر لها تقريباً.

ومع ذلك، إليك بعض الاختراقات الإنتاجية لتحقيق أقصى استفادة من هذا المزيج التآزري بين الذكاء الاصطناعي والمحتوى:

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تفضيلات الجمهور وأحدث الاتجاهات لإنتاج محتوى يلقى صدى لدى جمهورك المستهدف ونشره في الأوقات المناسبة

تلقيم مطالبات مناسبة ومحددة في أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية للحصول على أفكار محتوى مبتكرة وقابلة للتحقيق عمليًا

توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة توليد المحتوى وتحريره وتدقيقه لتبسيط تقويم نشر المحتوى الخاص بك والالتزام به

إنشاء الملخصات والنصوص والتعليقات التوضيحية للصور أو الفيديو والبيانات الوصفية وغيرها من المعلومات لجعل المحتوى الخاص بك أكثر سهولة في الوصول إليه وتحسينه لمحركات البحث

2. اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي على التخلص من التخمين من خلال التعامل مع الأساس المنطقي والتعقيدات الكامنة وراء المهام اليومية بدقة وكفاءة أعلى. الذكاء الاصطناعي، مع اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات يعمل كبوصلة للشركات والأفراد، ويساعدهم على الإبحار في حالات عدم اليقين في الحياة اليومية.

وبالإضافة إلى اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، يُضفي الذكاء الاصطناعي مزيدًا من الموضوعية والدقة المتزايدة أثناء تحليل مجموعات البيانات المعقدة للكشف عن الأنماط والاتجاهات والرؤى التي قد لا يلاحظها أحد.

تتضمن بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أفضل ما يلي:

استخدام التحليلات التنبؤية القائمة على البيانات التاريخية للتنبؤ بالاتجاهات أو النتائج المستقبلية. يساعد هذا الاستشراف في اتخاذ قرارات مستنيرة

تطوير لوحات معلومات في الوقت الفعلي لمعالجة كميات هائلة من البيانات بشكل ديناميكي وتقديم الرؤى بشكل مرئي لتمكين اتخاذ القرارات بشكل أسرع

يساعد الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات شاملة تحليل العمليات حيث تكتسب فهمًا متعمقًا للتحديات والفرص المختلفة في عمليات سير العمل الحالية. وبناءً على هذه النتائج، تتخذ قرارات استراتيجية فيما يتعلق بتحسين العملية

تطبيق التحليلات السلوكية لإضفاء الطابع الشخصي على رحلة العميل وتقديم الحلول المناسبة لتذاكر دعم العملاء

3. تعزيز الأمان

الذكاء الاصطناعي هو الحارس اليقظ الذي يبحث بجدية في كميات كبيرة من البيانات المهيكلة وغير المهيكلة للإشارة إلى الحالات الشاذة والأنماط التي تشير إلى المخاطر والتهديدات المحتملة. تضمن الفحوصات الأمنية الاستباقية والفورية اتخاذ إجراءات فورية، مثل الحجر الصحي السريع وتحييد التهديدات، عند اكتشاف أنشطة مشبوهة.

إليك بعض الاختراقات الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في تعزيز الأمان:

الاستفادة من القياسات الحيوية السلوكية، مثل أنماط الكتابة أو حركات الماوس، لإجراء تحديد هوية المستخدم والمصادقة للحد من مخاطر الوصول غير المصرح به

استخدام الذكاء الاصطناعي للشبكة و اختبار البرمجيات . يكتشف الحالات الشاذة والأنماط التي تشير إلى وجود تهديدات أو خروقات أمنية أو فيروسات أو برمجيات خبيثة أو فيروسات الفدية

إعداد استجابة تلقائية للتهديدات لتحليل الحادث الأمني، وتقييم تأثيره، وتحديد أولويات الهجمات، وبدء الاستجابات الآلية لتقليل الأضرار المحتملة

تقوم خوارزميات التعلّم الآلي بتحليل أنماط البريد الإلكتروني والمرفقات والمحتوى وسلوك المستخدم للكشف عن محاولات التصيّد الاحتيالي وتنفيذ التدخلات في الوقت المناسب. تحظر رسائل البريد الإلكتروني أو حزم البيانات المشبوهة لتعزيز الأمن السيبراني

4. المساعدون الافتراضيون

المساعدون الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي يبسطون مهام مثل التحرير

كما لو أن المساعدين الافتراضيين لم يكونوا أذكياء بما فيه الكفاية، فقد نقلهم الذكاء الاصطناعي إلى مستوى جديد تماماً. يمكن للمساعدين الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، سواء أكانوا أليكسا أو سيري أو مساعد جوجل، الاستفادة من معالجة اللغة الطبيعية لإجراء تفاعلات عضوية وأصيلة وإنسانية. ويمكنهم أداء باقة من المهام التي تتراوح بين إعداد التذكيرات والتحكم في الأجهزة الذكية (المزيد عن هذا لاحقاً).

وبصرف النظر عن هذه المساعدات الصوتية الشهيرة، هناك أيضاً زيادة في عدد المساعدات الافتراضية على المنصات الرقمية. على سبيل المثال, ClickUp AI هو مساعد افتراضي سهل الاستخدام يمكنه أداء باقة من المهام اليومية - بدءًا من إنشاء عناصر العمل أو تسهيل جلسات العصف الذهني لجعل روتينك اليومي أكثر إنتاجية.

إليك بعض الحيل الحياتية التي تركز على الذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى استفادة من المساعدين الافتراضيين:

استخدم برنامج المساعد الافتراضي لأتمتة المهام الروتينية مثل كتابة رسائل البريد الإلكتروني وإعداد التذكيرات وجدولة المواعيد والمزيد

ادمج تقويمك مع المساعد الافتراضي لإدارة تقويم أكثر ذكاءً. خصص وقتاً للاجتماعات، وخطط لتنقلاتك، ولا تفوّت أي موعد، وذلك بفضل المساعد الافتراضي

قم بإعداد تدوين الملاحظات من خلال الأوامر الصوتية أو استخدم مساعد الكتابة لتحويل قوالب مطالبات الذكاء الاصطناعي إلى مستندات مفصلة

تتبع نفقاتك وصنف إنفاقك لإنشاء تقارير تحليل الإنفاق التي تقدم رؤى حول عاداتك المالية

5. أتمتة العمليات الروبوتية

استخدم ClickUp لإعداد الأتمتة المستندة إلى القواعد

تتمحور أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) حول أتمتة المهام الروتينية المتكررة والقائمة على القواعد. تضيف الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي طبقة من الذكاء إلى أتمتة العمليات الروبوتية، مما يجعلها أكثر ذكاءً ومرونةً وموجهة نحو التحسين المستمر من خلال التعلم التكراري.

ونتيجة لذلك، تحصل على نظام أتمتة مُحسَّن أكثر استقلالية وتنوعاً وقدرة على معالجة التعقيدات.

فيما يلي بعض الأمثلة العملية التي توضح كيف يمكنك إضافة الذكاء الاصطناعي إلى مزيج الأتمتة الآلية:

تطوير روبوتات مزودة بخوارزميات تعلم آلي مدمجة لاكتشاف الأنماط وتحليل البيانات واتخاذ القرارات دون أي تدخل بشري. بصرف النظر عن الاستقلالية، فإنها تمنحها أيضًا قدرات التعلم الذاتي

تقوم أنظمة أتمتة العمليات الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتحليل استفسارات العملاء الواردة وتخصيصها ديناميكيًا للروبوتات أو الوكلاء البشريين اعتمادًا على تعقيداتها وعبء العمل الحالي وتوافر الموارد والأولوية

يدعم الذكاء الاصطناعي تحسين اكتشاف الأخطاء والتعامل معها حيث تتعلم الروبوتات من الأخطاء السابقة، وتقوم بعمليات محاكاة وتكييف سلوكها للحصول على أفضل النتائج. وفي بعض الحالات، يتم استخدامه للتنبؤ بالمشاكل المحتملة حتى قبل حدوثها لمنع حدوث انهيار كامل في العمليات الآلية

تشغيل التشخيص الذاتي حيث تقوم التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمراجعة العمليات المؤتمتة وقياس أدائها وتحديد الاختناقات والتوصية بحلول قائمة على البيانات لتبسيط العمليات

6. التسويق الشخصي

لقد غيّر الذكاء الاصطناعي قواعد اللعبة في مجال التسويق، خاصةً من خلال عدسة التخصيص.

فمع الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، لم يعد المسوقون يعتمدون على طبيعة استراتيجيات التسويق العامة والمتفرقة. بل أصبحوا الآن يديرون حملات فريدة من نوعها تعتمد على البيانات وتلقى صدى لدى كل فرد. سواء كان ذلك بإرسال رسائل شديدة التخصيص أو التواصل مع العملاء على القناة المفضلة لديهم في الوقت الذي يفضلونه، فقد أصبح التسويق يركز على العملاء بشكل متزايد.

فيما يلي بعض الاختراقات الإنتاجية لتحسين لعبتك التسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي:

يقوم الذكاء الاصطناعي بإجراء تقسيم ذكي للعملاء لإنشاء شرائح العملاء استنادًا إلى معايير مثل البيانات الديموغرافية أو النفسية أو الجغرافية. وبناءً على هذه الشرائح، يمكن بعد ذلك تنفيذ تخصيص المحتوى الديناميكي

تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي المسوِّقين على ضبط جماهيرهم المستهدفة وصياغة استراتيجية فعّالة لوسائل التواصل الاجتماعي تحكم كل شيء، بدءًا من محتوى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى أوقات النشر

الذكاء الاصطناعي منشئو المواقع الإلكترونية إنشاء مواقع ويب ديناميكية تتميز بصفحات هبوط مخصصة. يتم ضبط هذه الصفحات وفقًا للملفات الشخصية الفردية وعمليات الشراء السابقة وسجل التصفح والمزيد

إجراء تحليل شامل للمشاعر لفهم مشاعر العملاء. الاستفادة من الفرص أو تنفيذ تدخلات في الوقت المناسب لزيادة تجربة العملاء ومشاركتهم

7. التدريب والتطوير

سواء كان ذلك لتحقيق مكاسب شخصية أو مهنية، يدعم الذكاء الاصطناعي التدريب, بناء القدرات وتنمية المهارات بأكثر من طريقة.

يضفي الذكاء الاصطناعي الملاءمة والراحة على تجربة التعلم. سيحصل المتعلمون على إمكانية الوصول إلى الدورات التدريبية أو الوحدات المخصصة التي تكمل مجموعة مهاراتهم وتتماشى مع أهدافهم التعليمية.

وفي الوقت نفسه، يمكنهم استئناف أو إيقاف أو استئناف رحلتهم لاكتساب مهارات جديدة حسب توفرهم. مثل هذه الابتكارات تجعل التعلّم أكثر جاذبية وتفاعلية ودواماً دون أن يستغرق الكثير من وقت الفرد الثمين.

استفد من القيمة الحقيقية المحتملة للذكاء الاصطناعي في التدريب والتطوير بالطرق التالية:

بناء مسارات تعلم تكيفية تصمم برنامج التعلم بناءً على تقدم الفرد ومستويات كفاءته وتفضيلاته وتكرار التعلم

تطوير روبوتات الدردشة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي كمرشدين افتراضيين للإجابة على الاستفسارات وتقديم المشورة الشخصية وتقديم الموارد ومشاركة الرؤى بناءً على أهداف المتعلم وتقدمه والتحديات التي يواجهها

إضفاء طابع اللعب على برامج التدريب والتطوير. على سبيل المثال أدوات الذكاء الاصطناعي للمطورين فتح ميزات ووظائف مختلفة مع تقدم المتعلم خلال الدورة التدريبية

تقديم محاكاة تفاعلية وسيناريوهات لعب الأدوار لخلق تجارب غامرة. تسمح المحاكاة الواقعية للمتعلمين باختبار مهاراتهم بشكل آمن وعملي

8. أنظمة المنزل الذكي

الذكاء الاصطناعي هو حجر الأساس لأنظمة المنزل الذكي. تعمل الأجهزة الذكية التي تشكل المنازل الذكية على تحويل مساحات المعيشة العادية إلى بيئات ذكية وقابلة للتكيف. إنها بمثابة مساعدك الرقمي الشخصي الذي يجعل منزلك أكثر راحة وملاءمة دون أن تستنزف وقتك الثمين وجهدك وإنتاجيتك.

فهي تؤدي مجموعة من الوظائف، بدءاً من توقع احتياجاتك وأتمتة المهام الروتينية وضمان كفاءة الطاقة حتى تظل أكثر تركيزاً على الأشياء المهمة.

فيما يلي بعض الاختراقات الحياتية التي أصبحت ممكنة من خلال سحر أنظمة المنزل الذكي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي:

أضف الأتمتة إلى روتينك اليومي من خلال دمج الذكاء الاصطناعي للمهام العادية مثل ضبط منظم الحرارة للحصول على درجة الحرارة المثلى، أو تعتيم أو إطفاء الأنوار أو تخمير القهوة في وقت معين، وما إلى ذلك.

استخدم الأجهزة الذكية التي يتم تنشيطها صوتياً والمساعدين الرقميين عبر الأجهزة لإضافة عناصر إلى عربة التسوق الخاصة بك، وتعيين التذكيرات، وإنشاء قائمة مهام، والحصول على تحديثات جدولك ومواعيدك

تعمل أنظمة الإضاءة والتدفئة أو التبريد التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على ضبط السطوع وألوان الإضاءة ودرجات الحرارة حسب الوقت من اليوم والموسم وظروف الطقس لخلق بيئة مريحة تركز على الإنتاجية

استفد من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء وأجهزة التتبع الصحية لمراقبة صحتك البدنية وعافيتك. قم بتعيين تذكيرات عرضية لأخذ قسط من الراحة، وشرب الماء، وممارسة بعض التمارين الخفيفة، وما إلى ذلك.

9. إدارة البيانات

في الوقت الذي تُعد فيه البيانات وقود العالم الرقمي، يساعد الذكاء الاصطناعي في جعل البيانات أكثر قابلية للإدارة والتبصر والعمل. استفد من الذكاء الاصطناعي في توفير الوقت والجهد في أنشطة إدارة البيانات بكفاءة. يمنحك القيام بذلك مزيدًا من الوقت للاستفادة من النتائج الإيجابية للعمليات القائمة على البيانات ووقتًا أقل في غربلة مخزون البيانات الهائل.

اجعل إدارة البيانات أسهل مع حيل الإنتاجية التالية التي تتميز بأفضل ما في الذكاء الاصطناعي:

التقاط البيانات وتصنيفها ووضع علامات عليها وتخزينها تلقائيًا بناءً على المحتوى. هذا التنظيم الذكي للبيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي يجعل فرز المعلومات واسترجاعها وتحليلها أسهل. أثناء قيامك بذلك، قم بتنفيذ خطة روتينية للنسخ الاحتياطي للبيانات واستعادة البيانات في حالات الكوارث

قم بتحليل البيانات بشكل دوري لتحديد وتصحيح التناقضات والأخطاء والازدواجية في مجموعات البيانات للحفاظ على جودة البيانات وتكرارها وملاءمتها دون أي تدخل يدوي

أنظمة التعلم الآلي تراقب استخدام البيانات لفرض سياسات حوكمة البيانات المتعلقة بالخصوصية والأمان تحديد التهديدات المحتملة، والحد من خروقات أو انتهاكات البيانات، وأتمتة الإجراءات التصحيحية لتقليل المخاطر وزيادة الامتثال إلى أقصى حد

الاستفادة من تنظيم البيانات المعرفي والبحث والاسترجاع لإضفاء المزيد من السياق على العلامات أو استعلامات البحث. يجعل هذا النهج البيانات أكثر قابلية للاكتشاف والإتاحة مع جعل التنقل في البيانات أكثر سهولة، بغض النظر عن الخلفية التقنية للمستخدم

10. تعزيز الكفاءة

ClickUp Whiteboards هي مركزك المركزي المرئي لتحويل أفكار الفريق إلى إجراءات منسقة بشكل تعاوني

الذكاء الاصطناعي هو رفيق قوي لقدراتك ومهاراتك الحالية. فهو لا يهدف إلى أن يحل محلك. بل على العكس، فهو مصمم لدعم خبراتك وتعزيزها. إذا كنت بارعًا في شيء ما، فإن الذكاء الاصطناعي يجعلك أفضل - من خلال تضخيم الكفاءة والإنتاجية وسعة الحيلة.

فوِّض المهام الروتينية والمتكررة إلى الذكاء الاصطناعي ووجه تركيزك على المشاريع المبتكرة التي تتحدى تفكيرك وإبداعك وإبداعك واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

إليك كيف يمكنك تحويل العلاقة التكافلية بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية إلى حيل عملية لتحسين الكفاءة:

التطبيقات والمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي و الإضافات زيادة الإبداع من خلال المساعدة في العصف الذهني، وتوليد المطالبات، واقتراح أفكار التصميم، وما إلى ذلك. مثل هذا الإلهام الإبداعي يوسع نطاق الخيال البشري

إعداد آليات المراجعة الآلية، مثل مراجعات التعليمات البرمجية، واكتشاف الأخطاء، واقتراحات التحسين، وضمان التوحيد في DevOps الدورات

بناء منصات تعاون افتراضية وصيانتها لتسهيل التواصل عن بُعد بين الفريق والتعاون في المشروع ودعم الأقران ومشاركة المعرفة

أتمتة العمليات التي تتطلب الكثير من اللمسات، مثل التوظيف، ودعم العملاء، وما إلى ذلك، لأداء المهام الضخمة والمتطلبة بخبرة مثل إدارة السير الذاتية، وفرز المرشحين، وتقييم المهارات، والمقابلات الأولية، وما إلى ذلك

تعزيز الإنتاجية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

هذا يقودنا إلى نهاية قائمة الاختراقات العملية للذكاء الاصطناعي التي يمكنك دمجها في حياتك اليومية. من الواضح الآن أنه يمكنك الآن استخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيقات مختلفة، من إنشاء المحتوى إلى تخصيص التسويق، وتعزيز الأمان إلى زيادة المهارات، وغير ذلك الكثير!

سيؤدي تبني حيل الذكاء الاصطناعي المذكورة أعلاه إلى تغيير نهجك في الحفاظ على الإنتاجية والكفاءة. وفي الوقت نفسه، سيجعل تحقيق النتائج أكثر واقعية دون أن تستغرق الرحلة وقتًا طويلاً أو معقدًا أو متطلبًا بشكل مفرط. تتيح لك هذه الاختراقات الحياتية الاستفادة من التقنيات المتطورة، وإعادة هندسة المهام الروتينية، واكتشاف الفرص غير المحققة.

وتؤدي ثورة الإنتاجية الناتجة عن ذلك إلى زيادة الكفاءة ومواءمة خططك وأعمالك مع أهدافك وتطلعاتك. ونتيجة لذلك، يصبح تحقيق المزيد حقيقة واقعة دون إهدار العملات الثمينة من الوقت والموارد.