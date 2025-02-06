كيف تصنع مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك (حالات الاستخدام والأدوات)

لقد أصبح مساعدو الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من روتيننا اليومي، بدءًا من استخدام المساعدين المنزليين للحصول على وصفات الطعام إلى التحقق من المطاعم القريبة على هواتفنا الذكية.

في الواقع، أكثر من 8.من المتوقع استخدام 4 مليارات مساعد ذكاء اصطناعي بحلول نهاية عام 2024 -أكثر من سكان العالم!

واليوم، يقوم هؤلاء المساعدون بأكثر من مجرد الإجابة على الأسئلة. فهم يساعدون في إنشاء المحتوى وأتمتة سير العمل وغير ذلك الكثير. ولكن هناك مشكلة: مساعدي الدردشة المتاحين للعامة ليسوا رائعين لتلبية متطلباتك الخاصة.

لهذا السبب أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى معرفة كيفية إنشاء مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك. ونحن هنا لإرشادك!

في نهاية هذه المدونة، لن تعرف فقط كيفية إنشاء مساعد الدردشة الخاص بك لتلبية متطلباتك الخاصة، ولكننا سنقدم لك أيضاً بديلاً أكثر ذكاءً وسهولةً يلغي كل التخمينات!

قم بإدارة عملك باستخدام ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp. جرّب الآن!

⏰ ملخص 60 ثانية

مساعد الذكاء الاصطناعي هو تطبيق ذكاء اصطناعي قائم على الدردشة مصمم لأداء المهام المتعلقة بالعمل والمهام الشخصية

وهو يستخدم التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية لفهم الاستفسارات بلغة بسيطة ويمكن الاستفادة منه لأداء وظائف محددة

يمكنك إنشاء مساعد ذكاء اصطناعي خاص بك من خلال التخطيط الدقيق والتدريب على النماذج

كتطبيق كل شيء للعمل, ClickUp يوفر مساعدًا مدمجًا في الذكاء الاصطناعي مدمجًا مباشرةً في مساحة عملك

يمكنك الاستفادة من وظائف ClickUp Brain لتنفيذ إجراءات خاصة بالمشروع بسهولة مثل إنشاء المستندات، والتحقق من التقدم المحرز، وما إلى ذلك.

جرّب ClickUp Brain مجاناً

ما هو مساعد الذكاء الاصطناعي؟

مساعد الذكاء الاصطناعي هو برنامج كمبيوتر مصمم لتنفيذ الإجراءات التي تتطلب جهداً وذكاءً بشرياً بشكل تلقائي. بواسطة استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام يمكنك قضاء وقتك في مشاريع أكثر تعقيدًا.

هذه المساعدين الرقميين يفهمون الاستفسارات باللغة البشرية من خلال قوة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML). وهذا يساعدهم على تنفيذ إجراءات محددة تطلبها أنت، المستخدم.

على الرغم من أن قدرات مساعد الذكاء الاصطناعي تعتمد على ما تمت برمجته للقيام به، إلا أن الأمثلة على بعض المهام التي يمكنه القيام بها تشمل

الإجابة على أسئلتك بناءً على معرفته أو المعلومات التي يستقيها من الإنترنت

إعداد التذكيرات وتنفيذها في الوقت الذي نختاره

كتابة رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية

التحكم في الأدوات الذكية في منازلنا

توليد الصور والرسومات

تلخيص صفحة ويب (أو أي معلومات أخرى)

أمثلة على بعض المساعدين الافتراضيين المشهورين للذكاء الاصطناعي تشمل مساعد جوجل، وسيري، وأليكسا، وسيري (Siri)، وأليكسا، ودردشةGPT.

فوائد بناء مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك

بينما يمكنك استخدام مساعدين شخصيين للذكاء الاصطناعي لعدد كبير من الأشياء ودمجها باستخدام واجهات برمجة التطبيقات، فإن إنشاء مساعد ذكاء اصطناعي يوفر أربع مزايا فريدة.

التخصيص: عند بناء مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك، يمكنك تخصيص واجهة المستخدم الخاصة به أو أي ميزات أخرى كما تريد، وهو أمر لا يمكنك القيام به مع مساعدي الذكاء الاصطناعي من طرف ثالث الكفاءة: غالبًا ما يعالج مساعد الطرف الثالث استفسارات مليون مستخدم في أي وقت. أما مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك فسيقوم بمعالجة استفساراتك واستفسارات مؤسستك فقط، مما يضمن الكفاءة الخصوصية: يمنحك مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك خصوصية وأمانًا أفضل للبيانات مقارنةً بمساعد الطرف الثالث. تظل البيانات خاصة داخل مؤسستك، وأنت من يقرر كيفية استخدامها القابلية للتطوير: مساعد الذكاء الاصطناعي المخصص لمؤسستك قابل للتطوير والمرونة بشكل لا يصدق. ويمكنك دمجه مع أي من تطبيقاتك المخصصة وإضافة ميزات أو إمكانيات جديدة بكل سهولة

كيف تصنع مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك: دليل خطوة بخطوة

الخطوة 1: تحديد حالة الاستخدام والإمكانيات

أول شيء تريد القيام به هو تحديد حالة استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك -قدراته وحدوده.

إذا لم يتم هذا التخطيط بعناية، فسيتركك هذا التخطيط مع بناء لا يمكنه أداء المهام المقصودة بالطريقة المطلوبة. فيما يلي الأشياء التي يجب عليك تحديدها وملاحظتها بوضوح حول مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك قبل البدء في العمل عليه:

نوع المساعد

هل تقوم ببناء مساعد شخصي للذكاء الاصطناعي ? أو مساعد يمكن استخدامه في حالات مثل دعم العملاء أو العمليات التجارية؟ بينما يتمتع المساعد الشخصي للذكاء الاصطناعي للأغراض العامة بقدرات متعددة تسمح له بأداء العديد من أنواع الإجراءات، فإن المساعدين الخاصين بحالات معينة يتطلبون تدريباً خاصاً.

المستخدمون المستهدفون ومجموعة مهاراتهم

من هم المستخدمون المستهدفون لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك، وما هي مجموعة مهاراتهم؟ افهم مدى إلمامهم بـ تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونوع اللغة التي يستخدمونها لتحديد المشكلة، وكيف يفضلون استخدام المساعد الافتراضي (أي عن طريق إرسال الأوامر أو استخدام صوتهم كتطبيق أو على الويب).

المشاكل المراد حلها

ضع في اعتبارك قدرات مساعد الذكاء الاصطناعي وما تريد منه حله. على سبيل المثال، يحتاج مساعد الإنتاجية إلى القدرة على إدارة التقويم والبريد الإلكتروني وقائمة المهام كحد أدنى. أو قد ترغب أيضاً في أن يقوم بتلخيص اجتماعاتك وكتابة رسائل البريد الإلكتروني نيابةً عنك.

القيود

غالباً ما يضع المطورون بعض القيود على مساعد الذكاء الاصطناعي لضمان ألا يؤدي إلى أي نتائج غير مواتية. لذا، حدد هذه الحدود مسبقاً بوقت كافٍ. على سبيل المثال، إلى متى يجب أن يحفظ بيانات المستخدم؟ ما نوع الإجراءات التي يجب ألا يقوم بها؟ قم بتحديد وتوثيق هذه القيود وأي قيود أخرى تريدها في مساعدك.

💡 نصيحة احترافية: أثناء وضع القيود، قم بإنشاء قائمة "سوف يفعل/لن يفعل". على سبيل المثال:

✅ سوف أفعل: الإجابة على الأسئلة الشائعة للعملاء، وتوفير معلومات تتبع الطلبات

❌ لن نفعل: معالجة المدفوعات، وتخزين بيانات المستخدم الحساسة

الخطوة 2: تحديد المكدس التقني

بمجرد أن تقوم بتوثيق إمكانيات مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك وحدوده، يمكنك التفكير في حزمة التكنولوجيا المناسبة لبنائه. وهذا يشمل جميع المكتبات وأطر العمل التي ستستخدمها لتسريع تطوير مساعدك والبنية التحتية الأخرى، مثل

لغة البرمجة التي ستستخدمها (مثل Python وJava وC++C وغيرها)

أدوات تثبيت الحزم للغة التي تخطط لاستخدامها (على سبيل المثال، مدير حزم بايثون للغة بايثون)

بيئة الاستضافة (أي الاستضافة الذاتية، الاستضافة السحابية، إلخ)

مكتبة أو إطار عمل البرمجة اللغوية العصبية (على سبيل المثال، NLTK، و spaCy، و Gensim، إلخ)

مكتبات وأطر التعلم الآلي (مثل SciPy، TensorFlow، NumPy، إلخ)

مكتبات التعرف على الصوت (إذا كنت تريد أن يتمتع مساعدك بقدرات تعتمد على الكلام)

💡 نصيحة احترافية: اختر حزمة تقنية بناءً على قابلية التوسع وسهولة التكامل.

✅ تجنب الإفراط في الهندسة في المراحل الأولى

الخطوة 3: ابحث عن بيانات التدريب

الآن، تحتاج إلى العثور على البيانات لتدريب مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك. يمكنك الحصول على هذه البيانات من العديد من الأماكن، مثل مواقع بيانات الطرف الثالث، ومصادر البيانات التي ينشئها المستخدمون، وسجلات أنشطة مؤسستك أو بيانات العملاء.

فيما يتعلق بأنواع البيانات، ستحتاج إلى ثلاثة أنواع من بيانات التدريب لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك:

بيانات اللغة البشرية للتدريب على البرمجة اللغوية العصبية

بيانات الكلام للتدريب المتعلق بالكلام (إذا كنت ترغب في دمج الميزات المتعلقة بالكلام)

بيانات خاصة بمهام محددة لتدريب المساعد على المهام التي سيقوم بها

💡 نصيحة احترافية: بغض النظر عن مجموعة البيانات التي تختارها، تأكد من أنها كبيرة بما يكفي لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي. نقطة البداية الجيدة هي قاعدة 10 أضعاف ، والتي تقترح وجود مجموعة بيانات أكبر 10 مرات على الأقل من عدد المعلمات في نموذجك.

الخطوة 4: تنظيف وإعداد بيانات التدريب

بمجرد حصولك على بياناتك، حان الوقت لتنظيفها وتسميتها وإعدادها لتدريب نموذج المساعد. هذه خطوة حاسمة لأنها ستحدد كيفية تفسير النموذج لبياناتك، لذا لا تتسرع في هذه الخطوة. إليك كيفية تنفيذ كل منها:

التنظيف: في هذه العملية، تقوم بإزالة جميع الأخطاء والأشياء الشاذة من بياناتك، مثل الصفوف الفارغة والقيم المتطرفة والقيم المكررة، إلخ. يتم ذلك للتأكد من أن البيانات التي سيتدرب عليها نموذجك دقيقة وخالية من أي نوع من التحريفات

في هذه العملية، تقوم بإزالة جميع الأخطاء والأشياء الشاذة من بياناتك، مثل الصفوف الفارغة والقيم المتطرفة والقيم المكررة، إلخ. يتم ذلك للتأكد من أن البيانات التي سيتدرب عليها نموذجك دقيقة وخالية من أي نوع من التحريفات التسمية: هي عملية وضع العلامات والتصنيف وتسمية البيانات في مجموعة البيانات الخاصة بك بشكل صحيح لضمان قدرة النموذج على تفسيرها بشكل صحيح أثناء التدريب. تعتمد العلاقات التي سينشئها نموذجك بين نقاط البيانات المختلفة على هذه العملية

💡 نصيحة احترافية: بمجرد الانتهاء من تنظيف بياناتك وتصنيفها، قم بتقسيمها إلى مجموعتي بيانات - واحدة لأغراض التدريب والأخرى لأغراض الاختبار. احتفظ بنسبة 70% من مجموعة البيانات للتدريب و30% للاختبار.

الخطوة 5: تدريب مساعدك

أصبحت بياناتك الآن جاهزة، ومجموعتك التقنية جاهزة. حان الوقت لبدء تدريب مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك. قم بتثبيت الأدوات اللازمة وتشغيلها في بيئة الاستضافة الخاصة بك وتغذيتها بمجموعة بيانات التدريب الخاصة بك. قم بتعديل معلمات التدريب مثل معدل التدريب وحجم الدفعة، وابدأ عملية التدريب.

تختلف الخطوات الدقيقة لهذه العملية اعتمادًا على مكتبات البرمجة اللغوية العصبية والتعلم الآلي التي تختارها، لذا راجع كتيبات مجموعة أدواتك التقنية. لتقليل الأخطاء، راقب عملية التدريب باستمرار.

💡 نصيحة احترافية: إذا كانت سرعة التدريب بطيئة، اضبط معلمات سرعة التعلم وحجم الدُفعات وأعد تشغيل العملية. إذا واجهت أي أخطاء، ارجع إلى نصائح استكشاف الأخطاء وإصلاحها في مكتباتك.

الخطوة 6: اختبر المساعد

بمجرد تدريب مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك، اختبره على مجموعة بيانات الاختبار. تحقق من دقة أدائه. في هذه المرحلة، قد تواجه نوعين من المشاكل:

الإفراط في التهيئة: يحدث هذا عندما يحفظ نموذج التدريب بيانات التدريب بدلاً من التعميم منها. ونتيجة لذلك، فإن أداءه يكون دقيقًا عند اختباره بمجموعة بيانات التدريب ولكنه يكون ضعيفًا عند اختباره ببيانات جديدة. تتضمن التقنيات التي يمكنك اتباعها لإصلاح هذه المشكلة التنظيم، والتجميع، وما إلى ذلك.

يحدث هذا عندما يحفظ نموذج التدريب بيانات التدريب بدلاً من التعميم منها. ونتيجة لذلك، فإن أداءه يكون دقيقًا عند اختباره بمجموعة بيانات التدريب ولكنه يكون ضعيفًا عند اختباره ببيانات جديدة. تتضمن التقنيات التي يمكنك اتباعها لإصلاح هذه المشكلة التنظيم، والتجميع، وما إلى ذلك. عدم الملاءمة: يحدث هذا عندما لا يقوم النموذج ببناء علاقات بين معلمات المدخلات والمخرجات الخاصة بالمستخدم، مما يؤدي في النهاية إلى الفشل في العمل على كل من مجموعات بيانات التدريب والاختبار. بشكل عام، يمكنك إصلاح ذلك عن طريق إطالة وقت التدريب أو استخدام مجموعة بيانات أكبر/أكثر تعقيدًا. إذا لم تنجح، يمكنك تجربة تقنيات متقدمة مثل هندسة الميزات أو التحول إلى بنية نموذج أكثر تعقيدًا

أعد تدريب نموذج مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك باستخدام الحلول المذكورة أعلاه لضبط وظائفه. بمجرد أن يبدأ في توليد نتائج دقيقة مع مجموعة بيانات الاختبار، انتقل إلى الخطوة التالية.

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء سيناريوهات تتجاوز حدود قدرات مساعدك، بما في ذلك المدخلات الطويلة/القصيرة، والمدخلات بلغات مختلفة، والمدخلات ذات الأحرف الخاصة أو التنسيق غير المعتاد، والطلبات غير المكتملة أو الغامضة.

الخطوة 7: تصميم واجهة المستخدم (UI)

عندما يبدأ مساعد الذكاء الاصطناعي في العمل كما هو متوقع، يمكنك تحويل التركيز إلى واجهة المستخدم الخاصة به. في نهاية المطاف، تكون شخصية مساعد الدردشة جيدة بقدر جودة تجربة المستخدم (UX) - لا أحد يريد استخدام مساعد يبدو متقطعاً. لذا، يجب عليك تصميم واجهة مستخدم سهلة الاستخدام له. إذا لم تكن قد صممت واحدة بنفسك من قبل، فقم بتعيين مصمم لتجربة المستخدم لهذه المهمة!

بمجرد تصميم واجهة المستخدم، ادمجها مع المساعد وانشرها في بيئة الاستضافة الخاصة بك لإجراء الاختبار والتصحيح النهائي.

💡 نصيحة احترافية: أضف ميزات ذكية لواجهة المستخدم، مثل الاقتراحات التلقائية والردود السريعة، لتسريع التفاعلات مع التنبؤات الذكية.

الخطوة 8: إجراء الاختبار النهائي وتصحيح الأخطاء

حان الوقت لإجراء الاختبار النهائي على مساعد الذكاء الاصطناعي الذي أنشأته. تأكد من أن تجربة المستخدم ونموذج الذكاء الاصطناعي للمساعد وجميع العناصر الأخرى تعمل على النحو المنشود. أرسل المطالبات لأداء المهام المطلوبة ومعرفة مدى دقة النتائج. اختبر أيضاً الوظائف المستندة إلى الكلام.

للقيام بذلك، قم بدعوة بعض المستخدمين من قاعدة المستخدمين المستهدفين للمساعد لتجربتها. انظر كيف يصيغون استفساراتهم ومدى استجابة المساعد لها. إذا كان هناك شيء ما لا يعمل على النحو المنشود، فقم بتصحيحه وإصلاحه.

💡 نصيحة احترافية: قم بدعوة بعض المستخدمين من قاعدة المستخدمين المستهدفين للمساعد لتجربته. انظر كيف يصيغون استفساراتهم ومدى استجابة المساعد لها. إذا كان هناك شيء ما لا يعمل على النحو المنشود، فقم بتصحيحه وإصلاحه.

الخطوة 9: التشغيل والمراقبة

أخيرًا، يمكنك جعله متاحًا للمستخدمين المستهدفين داخل مؤسستك أو خارجها. راقب مدى جودة أدائه في العالم الحقيقي وحلل ملاحظات المستخدمين. بناءً على الملاحظات، قم بتحسينه حسب الحاجة.

💡 نصيحة احترافية: ساعد مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك على التحسين المستمر من خلال تغذيته ببيانات جديدة. أضف تفاعلات في العالم الحقيقي لتحسين الدقة وضبط نماذج اللغة لفهم نية المستخدم بشكل أفضل.

لا تريد البدء من الصفر؟ استفد من اللاعبين الأقوياء!

أحد الأساليب الشائعة هو استخدام نماذج اللغة القوية من OpenAI.

يمكنك الوصول إلى هذه النماذج بطريقتين: مباشرةً من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم (والتي تتطلب مفتاح واجهة برمجة التطبيقات) أو، بشكل أكثر ملاءمة، باستخدام مكتبة Python الخاصة بهم، مما يجعل الأمور أكثر سلاسة. من النصائح الأساسية لأي مساعد ذكاء اصطناعي إدارة سجل المحادثة. الأمر أشبه بمنح مساعدك ذاكرة جيدة!

ستحتاج إلى تخزين التفاعلات السابقة، سواءً في التعليمات البرمجية للمحادثات السريعة، أو ملف للمحادثات الأكثر تعقيداً، أو قاعدة بيانات للمشاريع المعقدة. عندما تسأل الذكاء الاصطناعي الخاص بك عن شيء ما، قم بتضمين السجل ذي الصلة في "المطالبة" حتى يفهم السياق. إذا كنت تستخدم OpenAI، فإن مكتبة Python الخاصة بهم هي أفضل صديق لك، حيث تتعامل مع جميع التفاصيل الفنية للتواصل مع خوادمهم.

تحديات بناء مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك

على الرغم من جميع المكتبات وأطر العمل والدعم المجتمعي المتاح، فإن إنشاء مساعد شخصي خاص بك للذكاء الاصطناعي ليس بالأمر السهل. ستواجه تحديات، بما في ذلك

التعقيد التقني: عملية بناء مساعد الذكاء الاصطناعي معقدة. لقد قدمناها بشكل مبسط هنا، ولكن في الواقع، إنها صعبة من الناحية التقنية (خاصةً إذا لم تكن مطور برامج أو مهندسًا)

عملية بناء مساعد الذكاء الاصطناعي معقدة. لقد قدمناها بشكل مبسط هنا، ولكن في الواقع، إنها صعبة من الناحية التقنية (خاصةً إذا لم تكن مطور برامج أو مهندسًا) التكلفة: تكلفة بناء مساعد ذكاء اصطناعي مخصص وصيانته وتحسينه باستمرار مرتفعة للغاية. تصميم واجهة المستخدم، وتكلفة الخادم، وتكاليف التطوير يمكن أن تصل بسهولة إلى آلاف الدولارات إذا كنت تريد تحقيق أقصى استفادة من مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك مشاكل الخصوصية: في حين أن مساعد الذكاء الاصطناعي المخصص يمكن أن يمنحك المزيد من التحكم في خصوصية بياناتك، فإن هذا التحكم يأتي أيضًا مع مسؤولية أكبر. عندما تكون جميع بيانات المستخدم موجودة على خادمك، فإن مسؤولية ضمان أمنها تقع على عاتقك. في حالة حدوث أي خرق للبيانات، فإنك أنت ومؤسستك تتحملان المسؤولية

تكلفة بناء مساعد ذكاء اصطناعي مخصص وصيانته وتحسينه باستمرار مرتفعة للغاية. تصميم واجهة المستخدم، وتكلفة الخادم، وتكاليف التطوير يمكن أن تصل بسهولة إلى آلاف الدولارات إذا كنت تريد تحقيق أقصى استفادة من مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك

لماذا يُعد ClickUp Brain بديلاً أكثر ذكاءً لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك

إذا كنت ترغب في تجنب التحديات التي ينطوي عليها إنشاء مساعد ذكاء اصطناعي خاص بك ولكنك لا تزال تستخدم مساعداً لمؤسستك، فهناك حل متاح بالفعل خالٍ من المتاعب! انقر فوق

تطبيق كل شيء للعمل - يأتي مع مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به، ClickUp Brain، والذي يمكن للفرق استخدامه في مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام.

وبفضل تكامله العميق مع ميزات إدارة المشاريع في ClickUp، يساعدك ClickUp Brain في العثور على المعلومات وإنشاء المحتوى وتنفيذ إجراءات أخرى خاصة بالمشروع من خلال رسالة نصية بسيطة.

دعنا نستكشف ماهيته وكيف يمكن أن يساعدك على إنجاز المزيد في مكان عملك.

ما هو ClickUp Brain؟ ClickUp Brain هي وظيفة الذكاء الاصطناعي المدمجة في منصة ClickUp لإدارة المشاريع. وهي مدمجة بإحكام مع جميع ميزات ClickUp في مساحة العمل الخاصة بك، بما في ذلك ميزة الاتصال الداخلي,

دردشة ClickUp . يمكنك معرفة المزيد عن ClickUp Brain هنا .

جرب ClickUp Brain

كليك أب برين

نظرًا لاندماجه العميق في مهام سير عملك وأي وثائق متاحة داخل مساحة العمل، فإن ClickUp Brain دائمًا ما يكون مدركًا للسياق. وسواء كنت تستخدمه لصياغة رسالة إلى زملائك حول المشاريع أو أثناء البحث عن مستند، فإنه يعثر دائمًا على المعلومات الصحيحة من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك.

📮ClickUp Insight: 37% من العاملين يرسلون ملاحظات متابعة أو محاضر الاجتماعات لتتبع بنود العمل، لكن 36% منهم لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة.

بدون نظام موحد لالتقاط القرارات، قد تُدفن الرؤى الرئيسية التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. مع كليك أب ، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ومستنداتك - مما يضمن عدم وقوع أي شيء في الثغرات.

جرّب ClickUp مجاناً

فوائد استخدام ClickUp Brain

يتيح لك ClickUp Brain استخدام نقاط قوة الذكاء الاصطناعي دون مواجهة التحدي المتمثل في بناء مساعدك الخاص. فيما يلي أربع من فوائده الرئيسية:

إنتاجية أعلى: يسمح لك بسهولة تنفيذ اختراقات إنتاجية الذكاء الاصطناعي التي تتكامل بعمق مع جميع مشاريعك وملفاتها ومهامها ولوحاتها البيضاء وما إلى ذلك. وهذا يلغي الحاجة إلى التنقل بين الأدوات المختلفة لسير عملك

يسمح لك بسهولة تنفيذ اختراقات إنتاجية الذكاء الاصطناعي التي تتكامل بعمق مع جميع مشاريعك وملفاتها ومهامها ولوحاتها البيضاء وما إلى ذلك. وهذا يلغي الحاجة إلى التنقل بين الأدوات المختلفة لسير عملك سهولة الإعداد والاستخدام: كما أن إعداد واستخدام ClickUp Brain أسهل بكثير من إعداد واستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المخصص. ما عليك سوى التسجيل للحصول على حساب ClickUp، ويمكنك البدء في استخدام ClickUp Brain على الفور

كما أن إعداد واستخدام ClickUp Brain أسهل بكثير من إعداد واستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المخصص. ما عليك سوى التسجيل للحصول على حساب ClickUp، ويمكنك البدء في استخدام ClickUp Brain على الفور القدرة على تحمل التكاليف: تبلغ تكلفة ClickUp Brain 7 دولارات شهريًا فقط، وهو أقل بكثير من تكلفة إنشاء مساعد ذكاء اصطناعي مخصص وتشغيله. وهو أيضًا أرخص بكثير من مساعدي الذكاء الاصطناعي الآخرين ذوي القدرات المماثلة (مثل ChatGPT Plus وGemini Advanced)

تبلغ تكلفة ClickUp Brain 7 دولارات شهريًا فقط، وهو أقل بكثير من تكلفة إنشاء مساعد ذكاء اصطناعي مخصص وتشغيله. وهو أيضًا أرخص بكثير من مساعدي الذكاء الاصطناعي الآخرين ذوي القدرات المماثلة (مثل ChatGPT Plus وGemini Advanced) أفضل أمان وخصوصية أفضل: وأخيرًا، يوفر ClickUp Brain أيضًا أمانًا وخصوصية أفضل لبياناتك حيث إنه يتوافق مع معايير أمان البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR وHIPAA وAICPA SOC2

كيفية استخدام ClickUp Brain كمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام ClickUp Brain كمساعد ذكاء اصطناعي مفضل لديك في عملك. يمكنك أن تسأله عن حالة المشروع والمهام، وسيعطيك إجابة محدثة.

استخدم ClickUp AI لأتمتة المهام والعثور على مستندات خاصة بالمشروع

ويمكنك أيضًا أن تطلب منه تلخيص المستندات أو الاجتماعات أو سلاسل الدردشة أو تفريغ المقاطع المسجلة أو أي جزء آخر من المعلومات التي تجدها في مكان آخر. لا يبخل ClickUp Brain بتفاصيل مهمة!

تلخيص سلاسل محادثاتك باستخدام ClickUp AI

كما أنه يأتي مع ميزة "اللحاق بالركب" لسحب التحديثات بسهولة لفترات محددة أثناء غيابك. فقط اطرح السؤال على الذكاء الاصطناعي ، وسيخبرك بما حدث أثناء غيابك، بما في ذلك المهام المكتملة والمهام المتأخرة والتحديثات من أعضاء الفريق والمستندات التي تم إنشاؤها وما إلى ذلك.

وأخيرًا، وليس آخرًا، يُنشئ مستندات وخرائط ذهنية ورسائل بريد إلكتروني وغير ذلك. يتكامل ClickUp Brain مع ClickUp Docs إضافة وظيفة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى ميزة تحرير المستندات في ClickUp.

لذلك عندما تقوم بإنشاء مستند، يمكنك الاستفادة من قوتها لإنشاء مخطط تفصيلي سريع أو حتى مستندك بالكامل، حسب متطلباتك.

اكتب موجز مشروعك باستخدام ClickUp Brain

عزز إنتاجيتك باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد كلمة طنانة بعد الآن - إنه يعيد تعريف طريقة عملنا وحياتنا. يمكنه إنشاء رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، ومساعدتك في البحث، وأتمتة المهام العادية. لذا، إذا كنت ترغب في التغلب على المنافسة، فإن دمج الذكاء الاصطناعي في مهام سير عملك لم يعد أمراً اختيارياً!

وكما أوضحنا هنا، فإن إنشاء مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك أمر معقد ومكلف. ومع ذلك، مع ClickUp، يمكنك الحصول على حل متعدد الاستخدامات وبأسعار معقولة من خلال ClickUp Brain.

ميزاته القوية تجلب تفاصيل المشروع وتلخيص الدردشات وإنشاء خرائط ذهنية وغير ذلك الكثير - كل ذلك لتلبية احتياجات إدارة مشروعك!

فماذا تنتظر إذن؟ اشترك في ClickUp واختبر قوة الذكاء الاصطناعي بنفسك!