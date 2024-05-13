أفضل 9 أدوات ذكاء اصطناعي للاستخدام الشخصي والإنتاجية في 2025

هل تتذكرون الجيتسونز؟
الروبوت الذي يخفق العشاء للعائلة، والسيارات الطائرة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وكل شيء آلي - حياة مستقبلية.
على الرغم من أننا قد لا نكون حتى الآن مدفوعين بالذكاء الاصطناعي مثل عائلة جيتسونز، إلا أن أدوات الذكاء الاصطناعي شقت طريقها بشكل ملحوظ إلى حياتنا لتبسيط حياتنا اليومية.
إن أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي تجعلنا أكثر كفاءة، وتعزز مهاراتنا الحالية، وتحولنا إلى أفراد متمكنين ومنظمين.
والجزء المثير في الأمر أن ثورة الذكاء الاصطناعي أصبحت سائدة الآن، حيث أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي متاحة للجميع.
وباستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي، تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي على مجموعات بيانات ضخمة لتمنحنا المخرجات السياقية المطلوبة. يمكنك مساعدتها في فهم سياقك وتفضيلاتك الفريدة من خلال التفاعل معها باستخدام مطالبات نصية بسيطة لتوليد مخرجات مخصصة.
بدءاً من توليد الصور ومقاطع الفيديو الجذابة بصرياً إلى البحث في قواعد البيانات الضخمة عن إجابات محددة، ومن كتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى مساعدتك في الحصول على صحة أفضل، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي تقوم بكل ذلك.
دعنا نلقي نظرة على بعض من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي التي تساعدك على تقليل العمل اليدوي وتحسين العمليات والتركيز على ما هو أكثر أهمية.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي؟
قبل أن نغوص في تفاصيل أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي، ضع في اعتبارك هذه العوامل لضمان اختيار الأداة المناسبة.
- سهولة الاستخدام: يجب أن تتمتع أداة الذكاء الاصطناعي بواجهة بديهية وميزات سهلة الاستخدام وسهولة التصفح
- الاندماج: ضع في اعتبارك أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها يوميًا، مثل عملاء البريد الإلكتروني والتقويمات وإدارة المشاريع ومحرّر مستندات Google. سيؤدي ذلك إلى تبسيط سير عملك ويسمح لك باستخدامها حرفيًا لأي شيء بدءًا من احتياجاتك الشخصية إلى المهام المهنية
- الخصوصية والأمان: يجب أن تعطي أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي الأولوية لخصوصية المستخدم. تأكد من أن الأداة أو نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تختاره يحتوي على تشفير للبيانات وسياسات شفافة للتعامل مع البيانات لحماية معلوماتك الشخصية
- التكلفة: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي لن تكلفك الكثير. اختر الأدوات ذات الإصدار المجاني حتى تتمكن من تجربتها قبل الإنفاق على البديل المدفوع
- الأتمتة: اختر أداة مساعد الذكاء الاصطناعي التي يمكنها أتمتة مهامك الروتينية والمتكررة مثل الردود على البريد الإلكتروني، أو إعداد ملخصات للاجتماعات، أو تنظيم الملفات، أو جدولة المواعيد
- قدرات التعلم: لمساعدتك باستمرار في أيامك المزدحمة، تحتاج إلى أداة تتعلم من بياناتك وتفضيلاتك وملاحظاتك وتتكيف وفقاً لذلك
أفضل 9 أدوات ذكاء اصطناعي للاستخدام الشخصي في عام 2024
1. كليك أب
ClickUp هي واحدة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي والمهني. تعمل هذه الأداة المتكاملة للإنتاجية وإدارة المشاريع على تعزيز إنتاجيتك من خلال مساعدتك على إنجاز المزيد من المهام.
ClickUp Brain
يجمع بين الذكاء الاصطناعي والفهم السياقي وإدارة المعرفة وإدارة المشاريع. والنتيجة هي مساعد افتراضي يتعلم من تفضيلاتك ويمنحك توصيات مخصصة ويوفر عليك ساعات من العمل.
أطلق العنان لإبداعك مع ClickUp Brain كشريكك الافتراضي للعصف الذهني
إلى جانب تقديم إجابات سياقية على استفساراتك، يعمل ClickUp Brain على أتمتة مهامك، ويُنشئ ملخصات المحتوى بنقرة واحدة، ويكتب كل شيء من رسائل البريد الإلكتروني إلى المدونات، ويملأ البيانات تلقائيًا لمساعدتك في إيجاد الوقت للأشياء المهمة - كل ذلك باستخدام مطالبات نصية بسيطة.
بالإضافة إلى ذلك,
يأتي ClickUp مع المئات من القوالب المعدة مسبقًا
التي يمكنك استخدامها لتسريع مهامك اليومية.
على سبيل المثال، يمكنك استخدام
قالب الإنتاجية الشخصية في ClickUp
لتنظيم المهام الشخصية حسب الأولوية والنوع، وتعيين حالات مخصصة، وإضافة تذكيرات لمساعدتك على إنجاز المهام.
التنقل بين عرض الجدول ClickUp 3.0 متعدد الاستخدامات وعرض التقويم لتصور جميع أعمالك
أفضل ميزات #### أفضل ميزات ClickUp
- احصل على إجابات فورية وسياقية على استفساراتك باستخدام ClickUp Brain، المساعد المدمج في الذكاء الاصطناعي ومساعدك الافتراضي. استخدمه لإنشاء جداول وتعبئة القوالب تلقائيًا وإنشاء نصوص مكالماتك وكتابة الصفحات المقصودة ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد.
- أنشئ مساحة عمل تعاونية قابلة للمشاركة باستخدام ClickUp Docs والتعاون مع العملاء بشأن الأفكار والمستندات في الوقت الفعلي
- خطط أنشطتك وتتبع جميع مواعيدك باستخدام عرض التقويم
ببساطة قم بإنشاء قائمة مهام متعددة الاستخدامات لإدارة أفكارك وأعمالك بسهولة باستخدام قوائم مهام ClickUp
- اجعل نفسك مسؤولاً عن طريق إنشاء قوائم للأهداف الشخصية والمهام الشهرية والكتب التي يجب عليك قراءتها وأي شيء آخر
- بسِّط حياتك من خلال ربط تطبيقاتك المستخدمة بشكل متكرر مثل البريد الإلكتروني والمراسلات والتقويمات وأجهزة تعقب الوقت وتطبيقات تدوين الملاحظات وحتى أليكسا ومساعد جوجل مع ClickUp
- قم بتبادل الأفكار وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Whiteboards و الخرائط الذهنية ClickUp كلوحة فنية إبداعية
قيود النقر على الخرائط الذهنية
- الذكاء الاصطناعي غير متوفر في الإصدار المجاني
- قد لا تحتوي تطبيقات الأجهزة المحمولة على وظائف الذكاء الاصطناعي الشاملة
تسعير ClickUp
- مجاني للأبد
- خطة غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا
- خطة الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: متوفر في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً
تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4000 تقييم)
2. كليو
عبر
Cleo هو تطبيق ذكاء اصطناعي للتمويل الشخصي مصمم خصيصًا لجيل Z. توفر أداة الذكاء الاصطناعي رؤى ونصائح مالية مخصصة مصممة خصيصًا لاحتياجاتك ووضعك المالي.
يوفر Cleo أيضًا أداة لوضع الميزانية لمساعدتك على مراقبة إنفاقك وتوفير المزيد.
باستخدام واجهة مستخدم تحادثية، يتفاعل Cleo معك كصديق، ويلقي عليك النكات ويطلق النكات ويسخر منك عندما يُطلب منه ذلك. يمكنك أن تسأل Cleo عن استراتيجيات الميزانية، والادخار، والإنفاق، وكل ما يتعلق بالشؤون المالية.
بفضل الرؤى في الوقت الفعلي وقوة خوارزميات التعلُّم الآلي، يقوم التطبيق بتحليل عاداتك وبياناتك المالية لتقديم توصيات مخصصة لتحقيق أهدافك المالية.
أفضل ميزات Cleo
- تعيين الميزانيات وتتبعها، والحصول على تمثيل مرئي لأنماط الإنفاق، وتلقي تنبيهات عند تجاوز الميزانية المحددة
- تصنيف المعاملات تلقائيًا والحصول على تحليل مفصل للإنفاق للمساعدة في تحديد أنماط الإنفاق الزائد
- أتمتة المدخرات عن طريق تحويل المبلغ المطلوب إلى محفظة التطبيق، والتي يمكن نقلها إلى حساب توفير
قيود Cleo
- يتطلب إنشاء المحفظة حاليًا عنوانًا أمريكيًا صالحًا، مما يمنع المستخدمين الدوليين من استخدام المحفظة والميزات المتعلقة بها، مثل التحويلات الآلية
- ينقطع اتصال التطبيق بالحساب تلقائيًا
تسعير Cleo
- مجانًا
- ميزات إضافية: 5.99 دولار شهريًا
الميزات الإضافية ومحفظة Cleo متاحة فقط للمستخدمين الذين لديهم عنوان في الولايات المتحدة.
تقييمات ومراجعات كليو
- G2: لا توجد مراجعات كافية
- Capterra: مراجعات غير كافية
3. أنفاس: لا توجد مراجعات كافية
عبر
Breathh هي أداة مبتكرة ترشدك من خلال ممارسات اليقظة الذهنية وتساعدك على تحقيق الصفاء الذهني والاسترخاء وتقليل الإرهاق والتركيز أكثر.
ويستخدم التطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي لتوفير التوجيه والدعم الشخصي من خلال ممارسة التنفس. يتميز التطبيق بواجهة بديهية وبسيطة؛ حيث يوفر التطبيق امتداداً لـ Google Chrome يعرض تلقائياً التدريبات في اللحظة المناسبة عبر تطبيق الهاتف المحمول.
يستخدم تطبيق Breathhh تقنية المحرك العصبي لتحليل أنماطك، وعرض التمارين، واقتراح تمارين الإحماء للكتفين والعينين، وتوفير صوت في الخلفية للاسترخاء وتحسين الصحة العقلية.
أفضل ميزات Breathhhh
- احصل على تمارين التنفس عبر محاكي التنفس للاستراحات الذكية
- استخدم المفكرة المزاجية لإيجاد توازن الصحة العقلية وتطوير الذكاء العاطفي
- استرخِ بشكل أسهل مع القدرة على إخفاء الضوضاء المشتتة للانتباه
تقييد التنفس
- يمكن استخدام بعض التحسينات في الميزات مثل إضافة مؤقت أو المزيد من أنماط التنفس
تسعيرة التنفس
- مجاناً
- تسعيرة تنفس: 4 دولارات شهريًا
تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات التنفس
- G2: تقييمات ومراجعات غير كافية
- Capterra: مراجعات غير كافية
4. ديكتوبوس AI: لا توجد مراجعات كافية
عبر
Decktopus هو منشئ عروض تقديمية مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء مخططات الشرائح والمحتوى والأيقونات والصور والنصوص لتصميم العرض التقديمي وتنسيقه.
بصرف النظر عن العروض التقديمية، يمكنك إنشاء محفظة، وموقع مصغر، وقمع المبيعات، ومسار المبيعات، وعرض تقديمي للشركات الناشئة، ودراسات حالة، وعرض تقديمي، وتوليد العملاء المحتملين، ورابط السيرة الذاتية، ورابط توقيع البريد.
تخلص من مهام التصميم اليدوية مثل تحرير صورة موجودة أو إنشاء عرض تقديمي من الصفر.
استخدم "ديكتوبوس" لإنشاء عروض تقديمية جذابة وسياقية تلقائيًا استنادًا إلى المحتوى الذي تغذي به نموذج الذكاء الاصطناعي. ركز على صقل الرسائل ودع الذكاء الاصطناعي ينشئ صوراً لعروضك التقديمية.
أفضل ميزات ديكتوبوس
- إنشاء عروض تقديمية سياقية بسرعة عن طريق ملء التفاصيل مثل الموضوع والجمهور المستهدف والغرض والمدة المطلوبة
- إدراج الصور والأيقونات تلقائيًا في شرائحك استنادًا إلى سياق الشريحة والمحتوى
- اختر من بين مجموعة واسعة من قوالب الشرائح لأغراض مختلفة مثل العروض التقديمية للشركات الناشئة، والعروض التقديمية للأعمال، ودراسات الحالة، والملخص التنفيذي
قيود ديكتوبوس
- تتطلب وظيفة الذكاء الاصطناعي تحسينًا حيث يصبح الإخراج ضعيفًا مع المدخلات الوصفية
- تعيق عملية إنشاء الصفحات الحالية تجربة المستخدم من خلال تقييد وصولهم إلى القوالب بدلاً من التخطيطات عند إضافة صفحات جديدة إلى العرض التقديمي
تسعير Decktopus
- مجاني للأبد
- الذكاء الاصطناعي الاحترافي 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الذكاء الاصطناعي للأعمال: 48 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Decktopus
- G2: 4.6/5 (55 تقييم)
- Capterra 4.6/5 (57 مراجعة)
5. استصلاح
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Reclaim هي أداة جدولة آلية لمساعدتك على تحسين جدولك الزمني وزيادة إنتاجيتك. إلى جانب الجدولة، تعمل أداة Reclaim على تحسين استراتيجيات إدارة وقتك وتحرير وقتك للمهام والهوايات الأكثر أهمية.
تقوم أداة الذكاء الاصطناعي هذه بتحليل جدولك الزمني وتقويمك لإيجاد الوقت وتعيين روتين للأشياء التي تريد القيام بها، مثل بناء عادة جديدة أو هواية.
صُممت أداة Reclaim للاستخدامات الشخصية والمهنية، وتساعدك على تتبع المهام ومزامنة تقويمات Google الخاصة بك للدفاع عن الوقت للعادات، وأخذ فترات راحة ذكية للتخلص من التوتر وتحقيق التوازن بين العمل والحياة.
أفضل ميزات تطبيق Reclaim
- اكتشاف الوقت الأمثل للعمل المركز في تقويم Google من خلال تحليل الجداول الزمنية والأولويات والمهام والالتزامات باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي
- أتمتة إدارة التقويم عن طريق المزامنة مع تقويم Google الحالي وتمكين عناصر التحكم والإشعارات الذكية في التقويم لحماية المستخدمين من العمل لوقت إضافي
- تحسين أسبوع العمل وعادات الإنتاجية من خلال تحليلات تتبع الوقت تتبع الوقت المستغرق في المهام المختلفة من خلال تقارير أسبوعية عن الإنتاجية والأداء
قيود الاسترداد
- لا يحتوي على تطبيق جوال
- تستغرق عمليات التكامل وقتاً أطول للمزامنة وجدولة المهام
تسعير الاسترداد
- مجانياً للأبد للمستخدم الواحد
- بداية 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 18$/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)
استعادة التقييمات والمراجعات
- G2: 4.8/5 (66 تقييمًا)
- Capterra: مراجعات غير كافية
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6. جيم بادي
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يوفر لك Gymbuddy برامج تمارين رياضية مخصصة. تعمل أداة الذكاء الاصطناعي للتمرين هذه على إنشاء جداول تمارين فعالة للأفراد ومدربي اللياقة البدنية الذين يتطلعون إلى تنظيم برامج اللياقة البدنية.
يمكّنك هذا التطبيق المستند إلى الذكاء الاصطناعي من ممارسة التمارين الرياضية حسب مستواك - أي تحديد مستوى لياقتك البدنية، وإنشاء تمارينك الرياضية، وجدولة تمارينك في الوقت الذي يناسبك.
أفضل ميزات Gymbuddy
- احصل على خطط تمرين مخصصة مصممة خصيصًا لمستوى لياقتك البدنية وأهدافك وتفضيلاتك
- اعثر على أفضل وقت للتمرين بناءً على جدولك الزمني باستخدام برنامج جدولة التمارين
- إنشاء جداول تمرين مخصصة لعملائك (مفيد لمدربي اللياقة البدنية)
قيود Gymbuddy
- يتم إنشاء التدريبات على فترات زمنية مدتها أسبوعين، ولا يمكنك تغيير الروتين خلال تلك الفترة
تسعير Gymbuddy
- مجاني للأبد
- للمدربين: 20% رسوم على جميع مبيعات البرنامج
تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات جيم بادي
- G2: تقييمات ومراجعات غير كافية
- Capterra: مراجعات غير كافية
7. ChatGPT: لا توجد مراجعات كافية
عبر
يستخدم روبوت الدردشة الآلي ChatGPT خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية للإجابة على استفساراتك. وهي واحدة من أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطوراً التي طوّرتها OpenAI، حيث تستوعب أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي هذه مدخلاتك وتستجيب لها بدقة ملحوظة.
يمكنك إنشاء محتوى قصير وطويل باستخدام مطالبات نصية للمحادثة. تساعدك ChatGPT أيضاً على ضبط النص الحالي، والتحقق من القواعد النحوية، وإنشاء جداول زمنية، وتخطيط الرحلات، وكتابة وصف المنتج، وكتابة التعليمات البرمجية.
أفضل ميزات ChatGPT
- إنشاء استجابات ديناميكية قائمة على السياق تحاكي الأنماط البشرية
- تلقَّ ردوداً مُخصَّصة بناءً على استفساراتك وتفاعلاتك السابقة وملاحظاتك
- استفد من مجموعة البيانات الواسعة والمتنوعة لتغطية مجموعة واسعة من الموضوعات لتوليد المحتوى
قيود ChatGPT
- لا يُقدِّم ChatGPT دائماً أحدث المعلومات، حيث أن الردود تستند إلى بيانات التدريب التي تم تحديثها آخر مرة في يناير 2022
- إنه مساعد للكتابة بالذكاء الاصطناعي ولا يدعم توليد الصور بالذكاء الاصطناعي أو توليد الفيديو أو محتوى الفيديو المتحرك
تسعير ChatGPT
- مجاني للأبد
- ChatGPT Plus: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- فريق الدردشةGPT: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات ChatGPT
- G2: 4.7/5 (443 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (40 مراجعة)
8. أميليا
عبر
Amelia هي أداة ذكاء اصطناعي للمؤسسات تقدم حلولاً لمشاركة الموظفين ودعم العملاء لتسريع وقت تحقيق القيمة وزيادة القيمة الإجمالية التي تم إنشاؤها وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية باستخدام الذكاء الاصطناعي التخاطبي.
من خلال أتمتة عمليات الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات المعقدة والمستهلكة للوقت، يمكن استخدام Amelia لتقديم تجربة تقديم خدمة سلسة.
أفضل ميزات أميليا
- إنشاء مهام سير عمل تحادثية لدعم العملاء بسرعة باستخدام تكامل الرمز المبهر والمحتوى المُعد مسبقًا وفهم اللغة الطبيعية
- تقديم تواصل سلس بأكثر من 100 لغة بفضل قدرتها على التعرف على أكثر من 100 لغة والقدرة على تبديل السياق
- تدريب الأداة على البيانات من المحادثات المتصاعدة وتفاعلات المستخدمين والحصول على مقاييس الأداء
قيود أميليا
- منحنى تعليمي للمستخدمين لأول مرة
- تفتقر إلى قاعدة معرفة واسعة بالمنتج لبناء الأداة
تسعير أميليا
- المؤسسة: التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات أميليا تقييمات ومراجعات أميليا
- G2: تقييمات ومراجعات غير كافية
- Capterra: مراجعات غير كافية
9. برايت كراود
عبر
BrightCrowd هي منصة ديناميكية تساعدك على إيجاد علاقات مهنية هادفة من خلال تسهيل التواصل والتعاون.
وبفضل ميزات مثل الكتب المجتمعية، تحفز المنصة النمو المهني، وتمكّنك من التواصل مع محترفين في مجالات وصناعات متنوعة.
أفضل ميزات برايت كراود
- إنشاء كتب رقمية على صفحتك لمشاركة تحديثات الحياة والإنجازات والذكريات
- تواصل مع المهنيين ذوي التفكير المماثل الذين يشاركونك نفس الخبرات أو الاهتمامات أو الأهداف
- عرض الخبرة والتجربة والاهتمامات المهنية لجذب الفرص والتعاون
القيود المفروضة على برايت كراود
- قد تقتصر فائدته على مجموعات الخريجين والفصول الجامعية وما إلى ذلك.
تقييمات ومراجعات برايت كراود
- G2: تقييمات ومراجعات غير كافية
- Capterra: مراجعات غير كافية
أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي هي معززات الإنتاجية
يتوفر اليوم العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي؛ فهي تعمل على أتمتة المهام الشخصية والمهنية الزائدة عن الحاجة وتساعدك على إنجاز المزيد من المهام بشكل أسرع. اختر أكثرها ملاءمة لاحتياجاتك.
ClickUp هي أداة إنتاجية صديقة للمبتدئين مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكّنك من العمل بكفاءة أكبر، والتعاون بشكل أسرع، وإدارة مشاريعك بسهولة.
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