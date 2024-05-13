أفضل 9 أدوات ذكاء اصطناعي للاستخدام الشخصي والإنتاجية في 2025

هل تتذكرون الجيتسونز؟

الروبوت الذي يخفق العشاء للعائلة، والسيارات الطائرة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وكل شيء آلي - حياة مستقبلية.

على الرغم من أننا قد لا نكون حتى الآن مدفوعين بالذكاء الاصطناعي مثل عائلة جيتسونز، إلا أن أدوات الذكاء الاصطناعي شقت طريقها بشكل ملحوظ إلى حياتنا لتبسيط حياتنا اليومية.

إن أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي تجعلنا أكثر كفاءة، وتعزز مهاراتنا الحالية، وتحولنا إلى أفراد متمكنين ومنظمين.

والجزء المثير في الأمر أن ثورة الذكاء الاصطناعي أصبحت سائدة الآن، حيث أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي متاحة للجميع.

وباستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي، تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي على مجموعات بيانات ضخمة لتمنحنا المخرجات السياقية المطلوبة. يمكنك مساعدتها في فهم سياقك وتفضيلاتك الفريدة من خلال التفاعل معها باستخدام مطالبات نصية بسيطة لتوليد مخرجات مخصصة.

بدءاً من توليد الصور ومقاطع الفيديو الجذابة بصرياً إلى البحث في قواعد البيانات الضخمة عن إجابات محددة، ومن كتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى مساعدتك في الحصول على صحة أفضل، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي تقوم بكل ذلك.

دعنا نلقي نظرة على بعض من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي التي تساعدك على تقليل العمل اليدوي وتحسين العمليات والتركيز على ما هو أكثر أهمية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي؟

قبل أن نغوص في تفاصيل أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي، ضع في اعتبارك هذه العوامل لضمان اختيار الأداة المناسبة.

سهولة الاستخدام: يجب أن تتمتع أداة الذكاء الاصطناعي بواجهة بديهية وميزات سهلة الاستخدام وسهولة التصفح

يجب أن تتمتع أداة الذكاء الاصطناعي بواجهة بديهية وميزات سهلة الاستخدام وسهولة التصفح الاندماج : ضع في اعتبارك أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها يوميًا، مثل عملاء البريد الإلكتروني والتقويمات وإدارة المشاريع ومحرّر مستندات Google. سيؤدي ذلك إلى تبسيط سير عملك ويسمح لك باستخدامها حرفيًا لأي شيء بدءًا من احتياجاتك الشخصية إلى المهام المهنية

: ضع في اعتبارك أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها يوميًا، مثل عملاء البريد الإلكتروني والتقويمات وإدارة المشاريع ومحرّر مستندات Google. سيؤدي ذلك إلى تبسيط سير عملك ويسمح لك باستخدامها حرفيًا لأي شيء بدءًا من احتياجاتك الشخصية إلى المهام المهنية الخصوصية والأمان: يجب أن تعطي أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي الأولوية لخصوصية المستخدم. تأكد من أن الأداة أو نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تختاره يحتوي على تشفير للبيانات وسياسات شفافة للتعامل مع البيانات لحماية معلوماتك الشخصية

يجب أن تعطي أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي الأولوية لخصوصية المستخدم. تأكد من أن الأداة أو نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تختاره يحتوي على تشفير للبيانات وسياسات شفافة للتعامل مع البيانات لحماية معلوماتك الشخصية التكلفة: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي لن تكلفك الكثير. اختر الأدوات ذات الإصدار المجاني حتى تتمكن من تجربتها قبل الإنفاق على البديل المدفوع

أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي لن تكلفك الكثير. اختر الأدوات ذات الإصدار المجاني حتى تتمكن من تجربتها قبل الإنفاق على البديل المدفوع الأتمتة : اختر أداة مساعد الذكاء الاصطناعي التي يمكنها أتمتة مهامك الروتينية والمتكررة مثل الردود على البريد الإلكتروني، أو إعداد ملخصات للاجتماعات، أو تنظيم الملفات، أو جدولة المواعيد

: اختر أداة مساعد الذكاء الاصطناعي التي يمكنها أتمتة مهامك الروتينية والمتكررة مثل الردود على البريد الإلكتروني، أو إعداد ملخصات للاجتماعات، أو تنظيم الملفات، أو جدولة المواعيد قدرات التعلم: لمساعدتك باستمرار في أيامك المزدحمة، تحتاج إلى أداة تتعلم من بياناتك وتفضيلاتك وملاحظاتك وتتكيف وفقاً لذلك

أفضل 9 أدوات ذكاء اصطناعي للاستخدام الشخصي في عام 2024

1. كليك أب

ClickUp هي واحدة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي والمهني. تعمل هذه الأداة المتكاملة للإنتاجية وإدارة المشاريع على تعزيز إنتاجيتك من خلال مساعدتك على إنجاز المزيد من المهام.

ClickUp Brain

يجمع بين الذكاء الاصطناعي والفهم السياقي وإدارة المعرفة وإدارة المشاريع. والنتيجة هي مساعد افتراضي يتعلم من تفضيلاتك ويمنحك توصيات مخصصة ويوفر عليك ساعات من العمل.

أطلق العنان لإبداعك مع ClickUp Brain كشريكك الافتراضي للعصف الذهني

إلى جانب تقديم إجابات سياقية على استفساراتك، يعمل ClickUp Brain على أتمتة مهامك، ويُنشئ ملخصات المحتوى بنقرة واحدة، ويكتب كل شيء من رسائل البريد الإلكتروني إلى المدونات، ويملأ البيانات تلقائيًا لمساعدتك في إيجاد الوقت للأشياء المهمة - كل ذلك باستخدام مطالبات نصية بسيطة.

بالإضافة إلى ذلك,

يأتي ClickUp مع المئات من القوالب المعدة مسبقًا

التي يمكنك استخدامها لتسريع مهامك اليومية.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام

قالب الإنتاجية الشخصية في ClickUp

لتنظيم المهام الشخصية حسب الأولوية والنوع، وتعيين حالات مخصصة، وإضافة تذكيرات لمساعدتك على إنجاز المهام.

تنزيل هذا القالب

التنقل بين عرض الجدول ClickUp 3.0 متعدد الاستخدامات وعرض التقويم لتصور جميع أعمالك

أفضل ميزات #### أفضل ميزات ClickUp

احصل على إجابات فورية وسياقية على استفساراتك باستخدام ClickUp Brain، المساعد المدمج في الذكاء الاصطناعي ومساعدك الافتراضي. استخدمه لإنشاء جداول وتعبئة القوالب تلقائيًا وإنشاء نصوص مكالماتك وكتابة الصفحات المقصودة ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد.

أنشئ مساحة عمل تعاونية قابلة للمشاركة باستخدام ClickUp Docs والتعاون مع العملاء بشأن الأفكار والمستندات في الوقت الفعلي

خطط أنشطتك وتتبع جميع مواعيدك باستخدام عرض التقويم

ببساطة قم بإنشاء قائمة مهام متعددة الاستخدامات لإدارة أفكارك وأعمالك بسهولة باستخدام قوائم مهام ClickUp

اجعل نفسك مسؤولاً عن طريق إنشاء قوائم للأهداف الشخصية والمهام الشهرية والكتب التي يجب عليك قراءتها وأي شيء آخر

بسِّط حياتك من خلال ربط تطبيقاتك المستخدمة بشكل متكرر مثل البريد الإلكتروني والمراسلات والتقويمات وأجهزة تعقب الوقت وتطبيقات تدوين الملاحظات وحتى أليكسا ومساعد جوجل مع ClickUp

قم بتبادل الأفكار وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Whiteboards و الخرائط الذهنية ClickUp كلوحة فنية إبداعية

قيود النقر على الخرائط الذهنية

الذكاء الاصطناعي غير متوفر في الإصدار المجاني

قد لا تحتوي تطبيقات الأجهزة المحمولة على وظائف الذكاء الاصطناعي الشاملة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

خطة غير محدودة : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا خطة الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفر في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. كليو

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كليو

Cleo هو تطبيق ذكاء اصطناعي للتمويل الشخصي مصمم خصيصًا لجيل Z. توفر أداة الذكاء الاصطناعي رؤى ونصائح مالية مخصصة مصممة خصيصًا لاحتياجاتك ووضعك المالي.

يوفر Cleo أيضًا أداة لوضع الميزانية لمساعدتك على مراقبة إنفاقك وتوفير المزيد.

باستخدام واجهة مستخدم تحادثية، يتفاعل Cleo معك كصديق، ويلقي عليك النكات ويطلق النكات ويسخر منك عندما يُطلب منه ذلك. يمكنك أن تسأل Cleo عن استراتيجيات الميزانية، والادخار، والإنفاق، وكل ما يتعلق بالشؤون المالية.

بفضل الرؤى في الوقت الفعلي وقوة خوارزميات التعلُّم الآلي، يقوم التطبيق بتحليل عاداتك وبياناتك المالية لتقديم توصيات مخصصة لتحقيق أهدافك المالية.

أفضل ميزات Cleo

تعيين الميزانيات وتتبعها، والحصول على تمثيل مرئي لأنماط الإنفاق، وتلقي تنبيهات عند تجاوز الميزانية المحددة

تصنيف المعاملات تلقائيًا والحصول على تحليل مفصل للإنفاق للمساعدة في تحديد أنماط الإنفاق الزائد

أتمتة المدخرات عن طريق تحويل المبلغ المطلوب إلى محفظة التطبيق، والتي يمكن نقلها إلى حساب توفير

قيود Cleo

يتطلب إنشاء المحفظة حاليًا عنوانًا أمريكيًا صالحًا، مما يمنع المستخدمين الدوليين من استخدام المحفظة والميزات المتعلقة بها، مثل التحويلات الآلية

ينقطع اتصال التطبيق بالحساب تلقائيًا

تسعير Cleo

مجانًا

ميزات إضافية: 5.99 دولار شهريًا

الميزات الإضافية ومحفظة Cleo متاحة فقط للمستخدمين الذين لديهم عنوان في الولايات المتحدة.

تقييمات ومراجعات كليو

G2 : لا توجد مراجعات كافية

: لا توجد مراجعات كافية Capterra: مراجعات غير كافية

3. أنفاس: لا توجد مراجعات كافية

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تنفس

Breathh هي أداة مبتكرة ترشدك من خلال ممارسات اليقظة الذهنية وتساعدك على تحقيق الصفاء الذهني والاسترخاء وتقليل الإرهاق والتركيز أكثر.

ويستخدم التطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي لتوفير التوجيه والدعم الشخصي من خلال ممارسة التنفس. يتميز التطبيق بواجهة بديهية وبسيطة؛ حيث يوفر التطبيق امتداداً لـ Google Chrome يعرض تلقائياً التدريبات في اللحظة المناسبة عبر تطبيق الهاتف المحمول.

يستخدم تطبيق Breathhh تقنية المحرك العصبي لتحليل أنماطك، وعرض التمارين، واقتراح تمارين الإحماء للكتفين والعينين، وتوفير صوت في الخلفية للاسترخاء وتحسين الصحة العقلية.

أفضل ميزات Breathhhh

احصل على تمارين التنفس عبر محاكي التنفس للاستراحات الذكية

استخدم المفكرة المزاجية لإيجاد توازن الصحة العقلية وتطوير الذكاء العاطفي

استرخِ بشكل أسهل مع القدرة على إخفاء الضوضاء المشتتة للانتباه

تقييد التنفس

يمكن استخدام بعض التحسينات في الميزات مثل إضافة مؤقت أو المزيد من أنماط التنفس

تسعيرة التنفس

مجاناً

تسعيرة تنفس: 4 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات التنفس

G2 : تقييمات ومراجعات غير كافية

: تقييمات ومراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

4. ديكتوبوس AI: لا توجد مراجعات كافية

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ديكتوبوس

Decktopus هو منشئ عروض تقديمية مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء مخططات الشرائح والمحتوى والأيقونات والصور والنصوص لتصميم العرض التقديمي وتنسيقه.

بصرف النظر عن العروض التقديمية، يمكنك إنشاء محفظة، وموقع مصغر، وقمع المبيعات، ومسار المبيعات، وعرض تقديمي للشركات الناشئة، ودراسات حالة، وعرض تقديمي، وتوليد العملاء المحتملين، ورابط السيرة الذاتية، ورابط توقيع البريد.

تخلص من مهام التصميم اليدوية مثل تحرير صورة موجودة أو إنشاء عرض تقديمي من الصفر.

استخدم "ديكتوبوس" لإنشاء عروض تقديمية جذابة وسياقية تلقائيًا استنادًا إلى المحتوى الذي تغذي به نموذج الذكاء الاصطناعي. ركز على صقل الرسائل ودع الذكاء الاصطناعي ينشئ صوراً لعروضك التقديمية.

أفضل ميزات ديكتوبوس

إنشاء عروض تقديمية سياقية بسرعة عن طريق ملء التفاصيل مثل الموضوع والجمهور المستهدف والغرض والمدة المطلوبة

إدراج الصور والأيقونات تلقائيًا في شرائحك استنادًا إلى سياق الشريحة والمحتوى

اختر من بين مجموعة واسعة من قوالب الشرائح لأغراض مختلفة مثل العروض التقديمية للشركات الناشئة، والعروض التقديمية للأعمال، ودراسات الحالة، والملخص التنفيذي

قيود ديكتوبوس

تتطلب وظيفة الذكاء الاصطناعي تحسينًا حيث يصبح الإخراج ضعيفًا مع المدخلات الوصفية

تعيق عملية إنشاء الصفحات الحالية تجربة المستخدم من خلال تقييد وصولهم إلى القوالب بدلاً من التخطيطات عند إضافة صفحات جديدة إلى العرض التقديمي

تسعير Decktopus

مجاني للأبد

الذكاء الاصطناعي الاحترافي 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الذكاء الاصطناعي للأعمال: 48 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Decktopus

G2: 4.6/5 (55 تقييم)

4.6/5 (55 تقييم) Capterra 4.6/5 (57 مراجعة)

5. استصلاح

عبر

استعادة الذكاء الاصطناعي

Reclaim هي أداة جدولة آلية لمساعدتك على تحسين جدولك الزمني وزيادة إنتاجيتك. إلى جانب الجدولة، تعمل أداة Reclaim على تحسين استراتيجيات إدارة وقتك وتحرير وقتك للمهام والهوايات الأكثر أهمية.

تقوم أداة الذكاء الاصطناعي هذه بتحليل جدولك الزمني وتقويمك لإيجاد الوقت وتعيين روتين للأشياء التي تريد القيام بها، مثل بناء عادة جديدة أو هواية.

صُممت أداة Reclaim للاستخدامات الشخصية والمهنية، وتساعدك على تتبع المهام ومزامنة تقويمات Google الخاصة بك للدفاع عن الوقت للعادات، وأخذ فترات راحة ذكية للتخلص من التوتر وتحقيق التوازن بين العمل والحياة.

أفضل ميزات تطبيق Reclaim

اكتشاف الوقت الأمثل للعمل المركز في تقويم Google من خلال تحليل الجداول الزمنية والأولويات والمهام والالتزامات باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي

أتمتة إدارة التقويم عن طريق المزامنة مع تقويم Google الحالي وتمكين عناصر التحكم والإشعارات الذكية في التقويم لحماية المستخدمين من العمل لوقت إضافي

تحسين أسبوع العمل وعادات الإنتاجية من خلال تحليلات تتبع الوقت تتبع الوقت المستغرق في المهام المختلفة من خلال تقارير أسبوعية عن الإنتاجية والأداء

قيود الاسترداد

لا يحتوي على تطبيق جوال

تستغرق عمليات التكامل وقتاً أطول للمزامنة وجدولة المهام

تسعير الاسترداد

مجانياً للأبد للمستخدم الواحد

للمستخدم الواحد بداية 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 18$/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

استعادة التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (66 تقييمًا)

: 4.8/5 (66 تقييمًا) Capterra: مراجعات غير كافية

تحقق من هذه

مراجع استرداد البدائل

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6. جيم بادي

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جيم بادي

يوفر لك Gymbuddy برامج تمارين رياضية مخصصة. تعمل أداة الذكاء الاصطناعي للتمرين هذه على إنشاء جداول تمارين فعالة للأفراد ومدربي اللياقة البدنية الذين يتطلعون إلى تنظيم برامج اللياقة البدنية.

يمكّنك هذا التطبيق المستند إلى الذكاء الاصطناعي من ممارسة التمارين الرياضية حسب مستواك - أي تحديد مستوى لياقتك البدنية، وإنشاء تمارينك الرياضية، وجدولة تمارينك في الوقت الذي يناسبك.

أفضل ميزات Gymbuddy

احصل على خطط تمرين مخصصة مصممة خصيصًا لمستوى لياقتك البدنية وأهدافك وتفضيلاتك

اعثر على أفضل وقت للتمرين بناءً على جدولك الزمني باستخدام برنامج جدولة التمارين

إنشاء جداول تمرين مخصصة لعملائك (مفيد لمدربي اللياقة البدنية)

قيود Gymbuddy

يتم إنشاء التدريبات على فترات زمنية مدتها أسبوعين، ولا يمكنك تغيير الروتين خلال تلك الفترة

تسعير Gymbuddy

مجاني للأبد

للمدربين: 20% رسوم على جميع مبيعات البرنامج

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات جيم بادي

G2 : تقييمات ومراجعات غير كافية

: تقييمات ومراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

7. ChatGPT: لا توجد مراجعات كافية

عبر

ChatGPT

يستخدم روبوت الدردشة الآلي ChatGPT خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية للإجابة على استفساراتك. وهي واحدة من أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطوراً التي طوّرتها OpenAI، حيث تستوعب أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي هذه مدخلاتك وتستجيب لها بدقة ملحوظة.

يمكنك إنشاء محتوى قصير وطويل باستخدام مطالبات نصية للمحادثة. تساعدك ChatGPT أيضاً على ضبط النص الحالي، والتحقق من القواعد النحوية، وإنشاء جداول زمنية، وتخطيط الرحلات، وكتابة وصف المنتج، وكتابة التعليمات البرمجية.

أفضل ميزات ChatGPT

إنشاء استجابات ديناميكية قائمة على السياق تحاكي الأنماط البشرية

تلقَّ ردوداً مُخصَّصة بناءً على استفساراتك وتفاعلاتك السابقة وملاحظاتك

استفد من مجموعة البيانات الواسعة والمتنوعة لتغطية مجموعة واسعة من الموضوعات لتوليد المحتوى

قيود ChatGPT

لا يُقدِّم ChatGPT دائماً أحدث المعلومات، حيث أن الردود تستند إلى بيانات التدريب التي تم تحديثها آخر مرة في يناير 2022

إنه مساعد للكتابة بالذكاء الاصطناعي ولا يدعم توليد الصور بالذكاء الاصطناعي أو توليد الفيديو أو محتوى الفيديو المتحرك

تسعير ChatGPT

مجاني للأبد

ChatGPT Plus : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم فريق الدردشةGPT : 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2 : 4.7/5 (443 تقييم)

: 4.7/5 (443 تقييم) Capterra: 4.6/5 (40 مراجعة)

8. أميليا

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أميليا

Amelia هي أداة ذكاء اصطناعي للمؤسسات تقدم حلولاً لمشاركة الموظفين ودعم العملاء لتسريع وقت تحقيق القيمة وزيادة القيمة الإجمالية التي تم إنشاؤها وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية باستخدام الذكاء الاصطناعي التخاطبي.

من خلال أتمتة عمليات الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات المعقدة والمستهلكة للوقت، يمكن استخدام Amelia لتقديم تجربة تقديم خدمة سلسة.

أفضل ميزات أميليا

إنشاء مهام سير عمل تحادثية لدعم العملاء بسرعة باستخدام تكامل الرمز المبهر والمحتوى المُعد مسبقًا وفهم اللغة الطبيعية

تقديم تواصل سلس بأكثر من 100 لغة بفضل قدرتها على التعرف على أكثر من 100 لغة والقدرة على تبديل السياق

تدريب الأداة على البيانات من المحادثات المتصاعدة وتفاعلات المستخدمين والحصول على مقاييس الأداء

قيود أميليا

منحنى تعليمي للمستخدمين لأول مرة

تفتقر إلى قاعدة معرفة واسعة بالمنتج لبناء الأداة

تسعير أميليا

المؤسسة: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات أميليا تقييمات ومراجعات أميليا

G2 : تقييمات ومراجعات غير كافية

: تقييمات ومراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

9. برايت كراود

عبر

برايت كراود

BrightCrowd هي منصة ديناميكية تساعدك على إيجاد علاقات مهنية هادفة من خلال تسهيل التواصل والتعاون.

وبفضل ميزات مثل الكتب المجتمعية، تحفز المنصة النمو المهني، وتمكّنك من التواصل مع محترفين في مجالات وصناعات متنوعة.

أفضل ميزات برايت كراود

إنشاء كتب رقمية على صفحتك لمشاركة تحديثات الحياة والإنجازات والذكريات

تواصل مع المهنيين ذوي التفكير المماثل الذين يشاركونك نفس الخبرات أو الاهتمامات أو الأهداف

عرض الخبرة والتجربة والاهتمامات المهنية لجذب الفرص والتعاون

القيود المفروضة على برايت كراود

قد تقتصر فائدته على مجموعات الخريجين والفصول الجامعية وما إلى ذلك.

تقييمات ومراجعات برايت كراود

G2 : تقييمات ومراجعات غير كافية

: تقييمات ومراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي هي معززات الإنتاجية

يتوفر اليوم العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي؛ فهي تعمل على أتمتة المهام الشخصية والمهنية الزائدة عن الحاجة وتساعدك على إنجاز المزيد من المهام بشكل أسرع. اختر أكثرها ملاءمة لاحتياجاتك.

ClickUp هي أداة إنتاجية صديقة للمبتدئين مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكّنك من العمل بكفاءة أكبر، والتعاون بشكل أسرع، وإدارة مشاريعك بسهولة.

أطلق العنان لسحر الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال اشترك في ClickUp للحصول على نسخة تجريبية مجانية.