لقد اختبرنا أفضل 10 بدائل للذكاء الاصطناعي لجدولة المشاريع في عام 2025

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على التركيز والإنتاجية مع جدول أعمال مزدحم, إدارة الوقت تصبح مهارة أساسية.

تتلخص الإدارة الفعالة للوقت في جدولة الاجتماعات والمهام بطريقة تناسبك بشكل أفضل. وغالبًا ما يتطلب أيضًا تخصيص أداة جدولة ذكية أو تطبيق تقويم، مثل Reclaim AI، لتنفيذ استراتيجيتك. 🗓️

Reclaim AI هو مساعد اجتماعات ممتاز، ولكن مثل أي برنامج، فهو ليس مناسبًا للجميع. هناك إيجابيات وسلبيات لكل أداة من أدوات إدارة الوقت، ولكن لحسن الحظ، هناك الكثير من البدائل لملء الثغرات التي خلفها Reclaim AI.

دعنا نستكشف كيف يمكن أن تساعدك أداة جدولة الذكاء الاصطناعي القوية في جدولة الاجتماعات العمل بشكل أسرع وتحسين كفاءات العملية . بعد ذلك سنلقي نظرة على بعض أفضل البدائل لـ Reclaim AI لأتمتة التقويم الخاص بك وتوفير الوقت الثمين. لأنه في هذه الأيام، الوقت هو المال - والتوازن بين العمل والحياة أكثر أهمية من أي وقت مضى. ⚖️

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Reclaim AI؟

يكمن مفتاح العثور على أفضل بدائل Reclaim في تركيز جهودك على قدرات الذكاء الاصطناعي للأدوات الأخرى. فكر في أدوات الذكاء الاصطناعي كأقوى أتمتة سير العمل الأدوات التي يمكن أن تتخيلها. يمكن لهذه الأدوات أن تفعل المعجزات للفرق الشخصية والبعيدة، بدءًا من مساعدتك في كتابة النسخ إلى إدارة مهام الموارد البشرية .

يمكن أن تساعدك وظيفة الذكاء الاصطناعي في جدولة اجتماعات الفريق تلقائيًا وحظر وقت التركيز، بالإضافة إلى الوقت المؤقت للسفر والاستراحات. ويمكنها أيضًا دمج تقويمك مع قائمة المهام الخاصة بك، ومساعدتك في تحديد أولويات العمل وتعيينه، وغير ذلك الكثير. 💪

عندما تختار بديل Reclaim AI، ابحث عن هذه الميزات:

نظام مرن قابل للتهيئة وفقًا لمتطلبات عملك

التكامل مع أدوات الجدولة مثل Outlook و Gmail و تقويم جوجل إمكانية مزامنة التقويم للحصول على تجربة جدولة مخصصة، حتى عبر أدوات متعددة

التوافق مع تطبيقات عقد المؤتمرات مثل Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet

التكامل مع تطبيقات إدارة المهام و/أو تطبيقات قائمة التدقيق اليومية تحديثات في الوقت الفعلي حتى تعرف أنه يمكنك دائمًا الاعتماد على المعلومات التي تراها

وظائف سهلة الاستخدام مثل التقويمات الذكية ومهام السحب والإفلات التي تسمح بإجراء تعديلات سريعة

يجب أن تهدف خيارات أداة الجدولة الخاصة بك إلى تحسين سير العمل -لأنك إذا تمكنت من القيام بذلك بشكل صحيح، فإن كل شيء آخر سوف يتدفق من هناك.

أفضل 10 بدائل لاستصلاح الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

مع وجود العديد من بدائل Reclaim AI، كيف تختار؟ أفضل مسار عمل لك هو التفكير في الميزات والوظائف التي يتطلبها عملك، ثم اختيار الخيار الذي يتوافق بشكل أفضل.

1. انقر فوق

عرض الوقت المتعقب عبر المهام والمواقع لإلقاء نظرة مبسطة على تقدم الفريق بشكل عام

ClickUp هو تطبيق شامل أداة إنتاجية وأفضل اختيار لدينا عندما يتعلق الأمر باختيار أفضل بديل لبرنامج Reclaim AI. 💯

مع وجود إدارة الوقت والمهام في صميم كل ميزة من ميزات ClickUp، فهو البرنامج المثالي لتبسيط أي عملية وتتبع التقدم المحرز وتركيز عملك عبر التطبيقات في منصة واحدة. هناك أكثر من 15 طريقة مختلفة لتصور قائمة المهام الخاصة بك، بما في ذلك القائمة، وجانت، وعبء العمل، و عرض التقويم لجدولة فعالة للمهام وفريق العمل. قم بسحب المهام وإفلاتها في عرض التقويم وإدارة عبء العمل حسب الشهر، أو قم بالبحث في التفاصيل في كل يوم لتحديد عناصر عمل معينة.

بالإضافة إلى ذلك, ClickUp AI يرتقي بتقنيات توفير الوقت الحالية إلى المستوى التالي. مثل وجود مساعد افتراضي في جيبك مباشرة، يمكن ل ClickUp AI توليد ملاحظات الاجتماع ، ورسائل البريد الإلكتروني، وملخصات المهام، والتحديثات، والترجمات، وغير ذلك، باستخدام أوامر اللغة الطبيعية لمساعدتك على التركيز على أهم أعمالك في جميع الأوقات، وإنجاز مهامك بسرعة.

إذا كنت جديداً على مولدات نصوص الذكاء الاصطناعي، فإن انقر فوق قوالب موجه الذكاء الاصطناعي سيساعدك على البدء بمطالبات منظمة تضمن لك نتائج عالية الجودة على الفور. ليس هذا هو مورد الذكاء الاصطناعي المجاني الوحيد الذي يقدمه ClickUp، فبالنسبة لبدائل الذكاء الاصطناعي الأخرى، جرّب ClickUp التي تم اختبارها موجهات ChatGPT لقالب جدولة المشروع لإنشاء جداول زمنية شبه مثالية للمشروع، والمهام، والمواعيد النهائية، واستراتيجيات التخطيط، وغير ذلك الكثير. مع وجود استراتيجية إدارة الوقت الخاصة بك على أهبة الاستعداد، يمكن لـ ClickUp بعد ذلك مراقبة التقدم وتعديل الجداول الزمنية للتأكد من تحقيق أهدافك. 🎯

ClickUp أفضل الميزات

نقل عناصر التقويم أو المهام بسرعة وسهولة باستخدام وظيفة السحب والإفلات

تقدير توقعات الوقت المتوقع لكل مهمة وتقسيم مهمة بين أعضاء الفريق المعينين

ابدأ الاجتماعات مباشرة من عرض التقويم وشاهد جميع مهامك المرتبطة هناك أيضاً

راقب كيف تقضي وقتك من خلال تتبع الوقت من هاتفك المحمول أو سطح المكتب أو متصفح Chrome

وسِّع نطاق تخطيطك الاستراتيجي إلى ما هو أبعد من الجدولة اليومية باستخدام قوالب تخطيط الحياة من ClickUp مزامنة تقويم ClickUp مع تقويم Google لتعكس التغييرات في كلا الاتجاهين - المزامنة مع Outlook وApple والهاتف المحمول في اتجاه واحد

أكثر من 1,000 تكامل لمزامنة العمل تلقائيًا من أدواتك الحالية مثل Asana وJira وNotion وSlack

قيود ClickUp

وظيفة الذكاء الاصطناعي غير متوفرة في الإصدار المجاني - ولكن يمكنك إضافتها إلى أي باقة مدفوعة مقابل 5 دولارات فقط

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الجوال حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد: مجانًا

مجانًا غير محدود: 7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. تريفور

عبر تريفور تم تصميم Trevor لمساعدتك على تحسين الوضوح والتركيز والتحكم العام في عبء العمل الخاص بك. استخدم الصورة المرئية الكبيرة لمهامك المجدولة للحصول على نظرة عامة على ما هو موجود في جدول أعمالك. ثم انزل إلى مهمة محددة من أجل عمل عميق ومركّز يصل إلى تدفقك الإبداعي - حيث يحدث السحر. 🪄

يعمل بديل استصلاح الذكاء الاصطناعي هذا مع الكتل الزمنية التي يمكنك سحبها وإفلاتها لتخطيط يومك. يتعلم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Trevor كيفية جدولة أعمالك ثم يستخدم هذه المعلومات لتقديم اقتراحات مفيدة. ويمكنه أيضًا تعيين فترات زمنية للمهام تلقائيًا وتذكيرك عندما يتأخر العمل عن موعده.

تريفور أفضل الميزات

تضمين مهامك الشخصية أيضًا، للحصول على صورة كاملة عن مقدار الوقت الذي ستحتاج إليه لإنجاز المهام في ذلك اليوم

إعادة ترتيب يومك بسرعة عندما لا تسير الأمور وفقاً للخطة

تتبع وقتك المتبقي المتاح كل يوم

المزامنة في كلا الاتجاهين في الوقت الفعلي مع عمليات التكامل مثل Outlook و Todoist وتقويم Google ومهام Google

قيود تريفور

الباقة المجانية تسمح لك بمزامنة تطبيق تقويم واحد فقط وتكامل قائمة مهام واحدة - تحتاج إلى الترقية إلى الباقة الاحترافية لمزامنة المزيد

لا توجد حتى الآن مراجعات مستقلة كافية لتحديد مدى جودة عمل تريفور

أسعار تريفور

مجانًا: مجانًا

مجانًا الإيجابي: 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تريفور التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات بعد

لا توجد تقييمات بعد Capterra: لا توجد تقييمات بعد

3. جميليوس

عبر غميليوس بديل Reclaim AI هذا هو تطبيق تقويم يساعدك على إدارة عبء العمل الخاص بك مباشرةً من صندوق بريد Gmail الخاص بك. 📫

مصمم للعمل الجماعي والتعاون، حيث تحصل على أتمتة سير العمل ولوحات كانبان المدمجة. قم بتعيين رسائل البريد الإلكتروني لأعضاء فريقك، وأرفق ملاحظات سريعة مع تعليمات أو اقتراحات إضافية. ادعُ إلى المناقشة من خلال مشاركة المسودات مع الزملاء داخل Gmail - لا حاجة إلى إعادة التوجيه أو النسخ.

أو استخدم Gmelius كمكتب مساعدة مركزي يمكن لأعضاء الفريق المتعددين العمل معه. وللتأكد من أن كل شيء على المسار الصحيح، يمكنك الإشراف على كل بريد إلكتروني يتلقاه أعضاء فريقك أو يرسلونه في مكان واحد.

أفضل ميزات Gmelius

وفِّر الوقت مع القوالب المعدة مسبقاً والردود التلقائية على الأسئلة المتداولة

توسيع نطاق Gmelius بسهولة مع نمو أعمالك

استفد من عمليات التكامل ثنائية الاتجاه مع أدوات مثل Slack وTrillo وZapier وGoogle Meet وغيرها الكثير

كن مطمئنًا أن بياناتك آمنة لأن Gmelius لا يخزن محتوى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك

قيود Gmelius

تحتاج إلى الانتباه إلى الإعدادات للتأكد من عدم مشاركة رسائل البريد الإلكتروني مع أشخاص لا ينبغي أن يكون لديهم إمكانية الوصول إليها

يشعر بعض المستخدمين أن هناك منحنى تعليمي حاد للغاية للتعرف على كل ما يمكن ل Gmelius القيام به

تسعير Gmelius

المرونة: 15 دولاراً شهرياً لما يصل إلى خمسة مستخدمين

15 دولاراً شهرياً لما يصل إلى خمسة مستخدمين النمو: 24 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

24 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المحترفين: 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Gmelius التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (760+ تقييم)

4.4/5 (760+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

4. كاليندلي

عبر كاليندلي تم تصميم Calendly لجعل الجدولة أسهل من أي وقت مضى. فهو يدعم الاجتماعات الفردية والاجتماعات الجماعية والجدولة الدورية - دون الحاجة إلى الذهاب والإياب عبر البريد الإلكتروني للتحقق من توافر الجميع.

حدِّد مدى توفرك وأنواع الفعاليات التي تعرضها - على سبيل المثال، اجتماعات وجهاً لوجه لمدة 30 دقيقة أو مكالمات Zoom القصيرة - ثم شارك روابط الجدولة على موقعك الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني. يمكن للمدعوين اختيار فترة زمنية ثم يقوم بديل Reclaim AI هذا بإضافتها تلقائياً إلى أحداث التقويم الحالية. 🕰️

أفضل ميزات #### Calendly

دعوة الأشخاص في مناطق زمنية مختلفة، وسيكتشف Calendly مكان وجود الجميع

أتمتة الاتصالات، مثل إرسال تذكير إلى المدعوين قبل 30 دقيقة من موعد المكالمة

استخدم Calendly على سطح مكتبك الذي يعمل بنظام ويندوز أو ماك أو على تطبيق الهاتف المحمول الذي يعمل بنظام iOS أو أندرويد

قم بتحسين سير عملك باستخدام أكثر من 100 تكامل وإضافة، مثل Office 365 وMicrosoft Outlook وGoogle وتقويمات iCloud، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من مجموعتك التقنية مثل Salesforce أو HubSpot

قيود تقويمات كاليندلي

ستحتاج إلى خطة Teams إذا كنت ترغب في إرسال بيانات الاجتماعات مباشرةً إلى Salesforce ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM)

يشعر بعض المستخدمين بأن Calendly باهظ الثمن بعض الشيء مقارنة ببعض منافسيه من أدوات الجدولة

تسعير #### تسعير Calendly

مجانًا: مجانًا

مجانًا قياسي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الفرق: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كاليندلي #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (1,900+ تقييم)

4.7/5 (1,900+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,900+ تقييم)

5. روتين

عبر الروتين يُطلق على نفسه اسم "تقويم القرن الحادي والعشرين"، ويمنحك هذا البديل من Reclaim AI عرضًا لتقويم عملك ومهامك في نفس الوقت، حتى تتمكن من التخطيط ليومك أو أسبوعك بالكامل. ينظم روتين جدولك الزمني وفقًا لمواعيدك النهائية وتفضيلاتك الشخصية.

أنشئ مهامك عن طريق كتابتها أو باستخدام التطبيق الصوتي، واستخدم اختصارات لوحة المفاتيح للتنقل بسرعة في النظام. جدولة الاجتماعات أو الحظر الوقت للعمل العميق بمجرد سحب هذه الأحداث وإفلاتها في المكان الذي تريده. قم بجدولة المهام من اجتماعاتك، وقم بتدوين الملاحظات هناك أيضًا، حتى لا يضيع أي شيء. ✍️

روتين أفضل الميزات

تتبع أولويات اليوم باستخدام لوحة المعلومات وشاشة اليوم

استخدم الصفحات على التطبيق لحفظ الملاحظات السريعة مثل أفكار العمل أو رؤى العملاء أو خطط إجازتك القادمة

نظِّم صفحاتك وصفحاتك الفرعية بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل

تكامل مع صندوق بريدك الإلكتروني وأدوات إدارة المشاريع والمحادثات بحيث يكون كل شيء في مكان واحد

القيود الروتينية

يمكنك استخدام الخطة المجانية الآن، ولكن لا تزال الخطط الاحترافية وخطط الأعمال والمؤسسات قيد التطوير

لم يتوفر Routine بعد للأندرويد، ولكن هذه الميزة ستتوفر قريبًا

التسعير الروتيني

مجانية: مجانًا

مجانًا احترافي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (قريبًا)

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (قريبًا) الشركات: 15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم (قريبًا)

15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم (قريبًا) المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار (قريباً)

التقييمات والمراجعات الروتينية

G2: 4.0/5 (1 تقييم)

4.0/5 (1 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات بعد

6. سونساما

عبر سونساما صُمم بديل استصلاح الذكاء الاصطناعي هذا لمساعدة المهنيين على إدارة وقتهم بشكل أكثر تعمدًا لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة. 🌈

احصل على نظرة عامة على كل ما تحتاج إلى التعامل معه، بما في ذلك الاجتماعات والمهام ورسائل البريد الإلكتروني. ثم رتب أولوياتك، وحدد أهدافك لهذا اليوم، وقم بوضع جدول زمني لتلك المهام في تقويمك. تتبع التقدم الذي تحرزه أثناء تقدمك للحصول على إحساس بالإنجاز. وكل ما لم تنجزه اليوم ستتم إعادة جدولته تلقائيًا للغد.

أفضل ميزات تطبيق صن ساما

تحويل محادثات Slack إلى مهام باستخدام تكامل Slack

المزامنة مع تقويم Google أو تقويم Outlook الخاص بك، ودمج المهام بسهولة مع أدوات الإنتاجية مثل ClickUp و Asana و Trello و Todoist و Jira

عزز التعاون من خلال الاطلاع على ما يركز عليه زملاؤك في الفريق خلال اليوم

احصل على رؤية عميقة حول كيفية قضاء وقتك باستخدام التحليلات المدمجة

قيود سونساما

إنه مصمم أصلاً للتخطيط قصير الأجل وليس طويل الأجل، لذلك قد تحتاج إلى استخدام إحدى عمليات التكامل للتخطيط لمشاريع أكبر حجماً

يشعر بعض المستخدمين أن وظيفة التعاون قد تحتاج إلى بعض التحسينات

تسعير Sunsama

سنويًا: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شهرياً: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Sunsama

G2: لا توجد تقييمات بعد

لا توجد تقييمات بعد Capterra: 4.6/5 (20 مراجعة)

7. أكيفلو

عبر أكيفلو يعد بديل Reclaim AI هذا نظامًا أساسيًا للإنتاجية يعرض لك جميع جداولك ورسائل البريد الإلكتروني والمهام في صندوق بريد عالمي واحد. يمكنك إنشاء المهام وتحديد أولوياتها، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وإضافة أي ملاحظات ذات صلة من داخل التقويم الخاص بك مباشرةً. يمكنك حتى تحويل المهام إلى أحداث في التقويم للتأكد من إنجازها. ✅

استخدام حظر الوقت ميزة لتخصيص وقت لأنواع مختلفة من المهام، مثل الاجتماعات أو التعاون أو التفكير العميق . ثم رتب جداولك بسرعة عن طريق سحب المهام وإفلاتها في مكانها.

Akiflow أفضل الميزات

اسحب المهام من تطبيقات أخرى مثل Slack و Trello و Asana وبريدك الإلكتروني حتى يكون كل شيء في مكان واحد

استخدم ميزة المهام المتكررة لأتمتة المهام العادية مثل اجتماعات المتابعة أو التقارير المرحلية

مشاركة مدى توفرك للاجتماعات من Akiflow، حتى لا تضطر إلى الذهاب والإياب عبر البريد الإلكتروني

العمل عبر مناطق زمنية متعددة على التقويم

قيود Akiflow

لا يتكامل Akiflow أصلاً مع تقويمات Microsoft 365 أو تقويمات Apple

لم يصل تطبيق الهاتف المحمول بعد إلى مستوى تطبيق سطح المكتب، لكن الفريق يعمل على ذلك

أسعار أكيفلو

مؤمن: 8.33 دولار شهريًا لكل مستخدم (ادفع لمدة خمس سنوات مقدمًا)

8.33 دولار شهريًا لكل مستخدم (ادفع لمدة خمس سنوات مقدمًا) سنويًا: 14.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم شهريًا: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أكيفلو

G2: 5.0/5 (أكثر من 30 تقييم)

5.0/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييم)

8. مورجن

عبر مورغن يجمع Morgen جميع التقويمات الخاصة بك في مكان واحد لإدارة جميع مجالات حياتك بشكل أفضل. يساعدك على تحديد أولويات كل ما تحتاج إلى القيام به ثم إنشاء مجموعات زمنية لتلك المهام. يمكنك استخدام أداة السحب والإفلات لإعادة التنظيم بسرعة في أي وقت.

يمكنك جدولة الاجتماعات بسهولة من خلال مشاركة أوقات تواجدك عبر المناطق الزمنية. تساعدك الاختصارات على إلقاء نظرة سريعة على تقويمك ثم القفز منه مرة أخرى. يمكنك أيضًا الحصول على إشعارات للاجتماعات القادمة ويمكنك النقر مباشرةً للانضمام إليها. 🙌

مورغن أفضل الميزات

جدولة عناصر قائمة المهام مباشرةً من التقويم أو التكامل مع تطبيق المهام المفضل لديك

التحقق من الأحداث المكررة وتنظيفها تلقائيًا حتى لا تضيع الوقت أبدًا

دمج بديل Reclaim AI هذا مع Microsoft Outlook، وتقويم Google، وتقويم iCloud، وغيرها

استخدم مورجن على أنظمة ماك وويندوز وiOS وأندرويد ولينكس

قيود مورجن

تكامل Zapier متاح فقط في خطتي Plus و Pro

لا يوجد ما يكفي من المراجعات حتى الآن لمعرفة مدى جودة عمل مورجن

تسعير مورجن

الأساسي: مجاناً

مجاناً الإضافي: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) الإيجابي: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات مورغن

G2: 5.0/5 (1 تقييم)

5.0/5 (1 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات بعد

9. Fireflies.ai

عبر Fireflies.ai Fireflies.ai هي أداة ذكاء اصطناعي لتدوين الملاحظات توفر لك الوقت وتتيح لك التركيز بشكل كامل على اجتماعاتك أثناء وجودك فيها. عندما تقوم بتوصيله بالتقويم الخاص بك، ينضم بديل Reclaim AI هذا تلقائيًا إلى مكالمتك ويسجلها ويدونها. 📝

بعد ذلك يمكنك مشاركة هذه الملاحظات مع زملائك الذين فاتهم الاجتماع، وتلخيصها للعملاء، وسحب أي عناصر عمل ذات صلة لجدولتها.

Fireflies.ai أفضل الميزات

تسجيل الفيديو والصوت وإنشاء النصوص بسرعة

تعاون مع فريقك باستخدام ردود الفعل والدبابيس والتعليقات داخل الاجتماع وبعده من خلال مشاركة ملاحظات الاجتماع على منصات مثل Asana أو Slack أو Notion أو نظام إدارة علاقات العملاء

البحث بسهولة عن الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع وإنشاء مقاطع صوتية لأفضل الأجزاء

التكامل مع منصات عقد المؤتمرات مثل Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet، بالإضافة إلى منصات أخرى

قيود Fireflies.ai

تحتاج إلى مراجعة ملخصات الاجتماعات قبل مشاركتها للتأكد من صحتها بنسبة 100%

لا تتوفر ميزات الذكاء الاصطناعي مثل الملخصات المخصصة والمقاطع الصوتية التلقائية إلا من الحزمة الاحترافية الصاعدة

أسعار Fireflies.ai.ai

مجانًا: مجانًا

مجانًا المحترف: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Fireflies.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.0/5 (5 مراجعات)

10. إنتاجية رومبي

عبر إنتاجية رومبي تم تصميم تطبيق Rombi Productivity للأفراد والشركات الصغيرة. فهو يقيس التوازن بين العمل والحياة الشخصية لتقليل الضغط، وإدارة الوقت والأداء، ودعم المساءلة وتحديد الأهداف.

يعمل بديل Reclaim AI هذا على أتمتة تتبع الوقت بعدة طرق مختلفة. فهو يلتقط تلقائيًا الوقت الذي تقضيه في الساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة، ويقدم تقارير عن الوقت لكل مشروع، ويدير جداولك الزمنية، ويتتبع وقت الإجازة. كما أنه يوفر الوقت من خلال أتمتة الفواتير وفواتير العملاء. ⏳

رومبي للإنتاجية أفضل الميزات

انطلق بسرعة مع الواجهة البديهية وسهلة الاستخدام

استخدم مؤقت الإيقاف/التشغيل لتتبع الوقت بسهولة، ثم اربطه بعملاء محددين لإعداد الفواتير أو للاستخدام الداخلي

قارن الوقت الذي تقضيه في العمل بالوقت الذي تقضيه مع عائلتك أو في الأنشطة الترفيهية الأخرى

قم بقياس ضغط العمل الذي تتعرض له (أو يتعرض له موظفوك) للتأكد من أنك في النطاق الصحيح، بدلاً من أن يكون أداؤك ضعيفاً أو يقترب من الإرهاق

قيود إنتاجية رومبي

يجد بعض المستخدمين أن الميزات العديدة مربكة بعض الشيء في البداية

على الرغم من أن معظم المراجعات إيجابية للغاية، إلا أنه لا يوجد حتى الآن ما يكفي لتكوين فكرة نهائية عن فعالية Rombi

تسعير إنتاجية Rombi Productivity

مجاني

تقييمات ومراجعات إنتاجية Rombi Productivity

G2: لا توجد تقييمات بعد

لا توجد تقييمات بعد Capterra: 5.0/5 (15 تقييم)

ابقَ على المسار الصحيح مع أفضل أدوات الجدولة اليوم

في ظل وجود الكثير من الأمور التي تحدث كل يوم، أصبحت إدارة وقتك مهارة بالغة الأهمية - ولكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى القيام بكل ذلك بنفسك. استفد من واحدة من العديد من أدوات الجدولة الممتازة المتاحة لمساعدتك في إدارة أحداث التقويم الخاص بك، بالإضافة إلى أتمتة المهام الأخرى ذات الصلة، مثل تتبع الوقت وتعيين عناصر العمل وتلخيص الملاحظات ✨

من أفضل أدوات الجدولة هي ClickUp، وهي تقوم بكل ذلك - وأكثر من ذلك بكثير. تابع تقويمك، ومهامك، ومستنداتك؛ كن مبدعاً في العصف الذهني والأهداف والتخطيط؛ وتواصل مع فريقك باستخدام المؤتمرات والدردشة، كل ذلك ضمن منصة واحدة.

اشترك مجاناً

في ClickUp اليوم، وشاهد إنتاجيتك وإبداعك يرتفعان. 🤩