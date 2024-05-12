أفضل 50 تطبيق ذكاء اصطناعي لتحسين سير العمل لعام 2025

على مدى العام أو العامين الماضيين، انتقل معظمنا من الاندهاش مما يمكن أن يفعله GPT-3 والقلق بشأن ما يعنيه ذلك بالنسبة لمهننا إلى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) لجعل حياتنا أسهل. ربما تكون قد جربت بعضاً من أشهر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولكن هناك الكثير من التطبيقات الجديدة التي يتم إصدارها لدرجة أن مواكبة ذلك أمر صعب.

ومع ذلك، هناك شيء واحد واضح - يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث ثورة في طريقة عملنا. من المساعدون الافتراضيون وروبوتات الدردشة الآلية لإدارة المهام و حلول إنشاء المحتوى ، تتحسن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يومًا بعد يوم وهي موجودة لتبقى.

ستفوتك حيلة إذا كنت لا تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتكون أكثر إنتاجية في عام 2024. لذا، قم بتحسين معرفتك بالأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع مجموعتنا التي تضم 50 تطبيقًا رائعًا للذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعدك أنت وفرقك على سحق قوائم المهام في مكان العمل.

الأنواع الرئيسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الشائعة اليوم

يمكن للذكاء الاصطناعي الآن القيام بأشياء تفوق بكثير ما كنا نفهمه في السابق. فهو لم يعد مجرد أداة لحل المسائل الرياضية المعقدة أو تحرير المحتوى. أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الآن واسعة ومتنوعة، وتتوسع باستمرار إلى مناطق جديدة. تتضمن بعض فئات الذكاء الاصطناعي الشائعة ما يلي:

الذكاء الاصطناعي التوليدي

الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعدك على إنشاء محتوى جديد، مثل النصوص والصور والموسيقى والصوت والفيديو وحتى الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي. يمكن أن توفر هذه النماذج التوليدية مخرجات دقيقة وقابلة للاستخدام بشكل كبير باستخدام مطالبات نصية بسيطة. أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمسوقين ومنشئي المحتوى يمكن أن تقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لإنشاء محتوى جديد.

يمكن رؤية بعض الاستخدامات الشائعة للذكاء الاصطناعي التوليدي في:

توليد الصور : إنشاء صور وأعمال فنية فريدة من نوعها باستخدام المطالبات النصية. ومن الأمثلة على ذلك DALL-E وMidjourney وغيرها.

: إنشاء صور وأعمال فنية فريدة من نوعها باستخدام المطالبات النصية. ومن الأمثلة على ذلك DALL-E وMidjourney وغيرها. مساعدة المحتوى أو الكتابة : صياغة نصوص مقنعة لرسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والنصوص. ومن الأمثلة على ذلك ClickUp Brain وJasper وRytr وCopy.ai وWritesonic وChatsonic وغيرها.

: صياغة نصوص مقنعة لرسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والنصوص. ومن الأمثلة على ذلك ClickUp Brain وJasper وRytr وCopy.ai وWritesonic وChatsonic وغيرها. مساعدو التصميم والصور: إنشاء عناصر التصميم مثل الشعارات والتخطيطات والنماذج بالحجم الطبيعي وتحرير الصور. بعض الأدوات الشائعة في هذه الفئة تشمل Descript و Facetune و Kraftful وغيرها

الإنتاجية وسير العمل

يمكن أن يساعد تطبيق الذكاء الاصطناعي أيضًا في تخطيط المشاريع وإدارة المهام وأتمتة سير العمل حتى تتمكن الشركات من تبسيط مهامها اليومية. تشمل الأدوات والمساعدات الافتراضية الشائعة في هذه الفئة ما يلي:

أدوات إدارة المشاريع : ClickUp Brain وAsana وNotion AI وغيرها.

: ClickUp Brain وAsana وNotion AI وغيرها. المساعدون الشخصيون : سيري، مساعد جوجل، مساعد جوجل، أليكسا، إلخ.

: سيري، مساعد جوجل، مساعد جوجل، أليكسا، إلخ. تطبيقات تدوين الملاحظات: Fireflies وSupernormal وBotsonic وغيرها

روبوتات الدردشة الشخصية

مع تزايد شعبية أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، شهدنا ظهور العديد من حلول الذكاء الاصطناعي القائمة على الدردشة والتي يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من الأنشطة. وتشمل هذه المنتجات مثل ChatGPT، وBing، وGemini، وغيرها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرائعة التي تتيح للمستخدمين تقديم مطالبات بسيطة والدردشة مع مساعد الذكاء الاصطناعي. يمكن للعديد منها أيضاً ترجمة المحتوى بلغات مختلفة إلى لغة المستخدم.

يمكن أيضاً تنفيذ هذه النماذج لاستخدامها في الأعمال التجارية لتحليل كميات هائلة من البيانات وتقديم إجابات لأسئلة محددة. تشمل الأدوات في هذه الفئة ClickUp Brain و Zapier Chatbots و Growbots و CustomGPT وغيرها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟

ليست كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي متساوية، وإيجاد التطبيق المناسب لاحتياجاتك أمر بالغ الأهمية لتحسين إنتاجيتك. لذا، ضع هذه الاعتبارات الهامة في اعتبارك عند استكشاف خياراتك:

اعرف غرضك: قبل اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في سير عملك، وضح أهدافك. ماذا تريد أن تفعل بالذكاء الاصطناعي؟ هل ترغب في أتمتة المهام أو تعزيز التواصل أو تعزيز التعاون أو أي شيء آخر؟ اختر التطبيقات التي تعالج المشكلة المحددة مباشرةً

قبل اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في سير عملك، وضح أهدافك. ماذا تريد أن تفعل بالذكاء الاصطناعي؟ هل ترغب في أتمتة المهام أو تعزيز التواصل أو تعزيز التعاون أو أي شيء آخر؟ اختر التطبيقات التي تعالج المشكلة المحددة مباشرةً ابحث في عمليات التكامل: تخيل أنك تتنقل بين عدة أدوات غير متصلة خلال يوم عملك المزدحم. ليس بالأمر الممتع، أليس كذلك؟ لتجنب ذلك، ابحث عن التطبيقات التي تتكامل بسلاسة مع نظامك البيئي الحالي، سواء كانت منصات إدارة المشاريع أو قنوات التواصل أو برامج التصميم

تخيل أنك تتنقل بين عدة أدوات غير متصلة خلال يوم عملك المزدحم. ليس بالأمر الممتع، أليس كذلك؟ لتجنب ذلك، ابحث عن التطبيقات التي تتكامل بسلاسة مع نظامك البيئي الحالي، سواء كانت منصات إدارة المشاريع أو قنوات التواصل أو برامج التصميم سهولة الاستخدام: إذا كان تطبيق الذكاء الاصطناعي الجديد يحتوي على منحنى تعليمي حاد، فلن تتمكن من رؤية نتائج فورية. بدلاً من ذلك، اختر التطبيقات ذات الواجهات البديهية والميزات سهلة الاستخدام. يجب أن يكون تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي اخترته سهلاً وسريعاً لجميع أعضاء فريقك لتبنيه وتعلمه

إذا كان تطبيق الذكاء الاصطناعي الجديد يحتوي على منحنى تعليمي حاد، فلن تتمكن من رؤية نتائج فورية. بدلاً من ذلك، اختر التطبيقات ذات الواجهات البديهية والميزات سهلة الاستخدام. يجب أن يكون تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي اخترته سهلاً وسريعاً لجميع أعضاء فريقك لتبنيه وتعلمه الأمان وخصوصية البيانات: تأكد من أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها، خاصةً للعمل، تتبع بروتوكولات صارمة لحماية البيانات وحماية معلوماتك. قد يكون اختراق البيانات كارثيًا لعلامتك التجارية

تأكد من أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها، خاصةً للعمل، تتبع بروتوكولات صارمة لحماية البيانات وحماية معلوماتك. قد يكون اختراق البيانات كارثيًا لعلامتك التجارية جودة المخرجات: لا توفر جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين نتائج دقيقة. قبل اتخاذ قرار بشأن الحل المفضل، اختبر دقة كل تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي واختر ما يناسب تجربتك الشخصية

لا توفر جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين نتائج دقيقة. قبل اتخاذ قرار بشأن الحل المفضل، اختبر دقة كل تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي واختر ما يناسب تجربتك الشخصية قابلية التوسع: احتياجاتك تتطور، ويجب أن تتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك أيضًا. اختر التطبيقات التي تتكيف وتنمو معك، سواء كنت شركة ناشئة أو تقود فريقًا كبيرًا

احتياجاتك تتطور، ويجب أن تتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك أيضًا. اختر التطبيقات التي تتكيف وتنمو معك، سواء كنت شركة ناشئة أو تقود فريقًا كبيرًا السعر: القيمة مقابل المال مهمة. ضع في اعتبارك ميزانيتك واختر تطبيقًا بنموذج تسعير يناسب احتياجاتك

أفضل 50 تطبيقاً للذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

1. انقر فوق انقر فوق على رأس قائمتنا لكونه منصة الإنتاجية المتكاملة التي تساعد الفرق على تخطيط المهام وتنظيمها والتعاون في تنفيذها. ولكن يمكنك زيادة إنتاجيتك بشكل أكبر مع

ClickUp Brain مساعدنا الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، يمكنك من خلال ClickUp الوصول إلى عملك من أي مكان من خلال إضافة Chrome وتطبيق سطح المكتب وتطبيق الهاتف المحمول لمستخدمي iOS و Android.

احصل على إجابات فورية على جميع أسئلتك حول عملك في ClickUp من ClickUp Brain

أفضل ميزات ClickUp أفضل ميزات ClickUp

إنشاء محتوى مقنع ورسائل بريد إلكتروني ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد باستخدام مطالبات بسيطة

تلخيص النص أو إعادة صياغته بسرعة واستخراج الرؤى من أجزاء المحتوى الطويل

احصل على إجابات سياقية لجميع أسئلتك المتعلقة بعملك في أي مكان في ClickUp

اعمل بشكل أسرع مع التحديثات التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي والوقوفمدوِّن الملاحظات بالذكاء الاصطناعي للاجتماعاتوالمزيد

كسر حواجز اللغة والتواصل بفعالية مع فريق متنوع بلغات متعددة

احصل على اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لنماذج مواقع الويب ورسومات الوسائط الاجتماعية والأصول المرئية الأخرى

تبسيط عملية التطوير باستخدام اقتراحات التعليمات البرمجية الذكية والتعليقات التلقائية

استفد من الذكاء الاصطناعي لاستخراج رؤى قيمة وتحديد الأنماط من بياناتك داخل ClickUp

الوصول إلى أكثر من 100 أداة ذكاء اصطناعي قائمة على الأدوار، كل منها مصمم لتلبية احتياجات سير العمل المحددة

العمل مباشرةً داخل ClickUp، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين المنصات المختلفة

قيود ClickUp

تتطلب الواجهة بعض الوقت للتعود عليها

قد يعني اتساع نطاق الميزات منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات شهرياً لكل عضو في مساحة العمل

تقييمات ClickUp والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. دردشةGPT

من التطبيقات الأخرى المرشحة في قائمة أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي ChatGPT، وهي وحدة مدعومة من OpenAI أحدثت ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي التخاطبي. صُمم هذا التطبيق متعدد الاستخدامات للذكاء الاصطناعي لإنشاء استجابات شبيهة بالإنسان للمستخدمين استناداً إلى مطالبات نصية بسيطة وتوليد لغة طبيعية، ويمكن استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي متعدد الاستخدامات هذا لإنشاء المحتوى ودعم العملاء وإنشاء الرموز والمساعدة وغير ذلك.

عرض المطالبة عبر

_ / href/ _https://chat.openai.com/auth/login ChatGPT /%href/

أفضل ميزات #### ChatGPT

استخدمه على نطاق واسع لحالات استخدام متعددة مثل كتابة النصوص، وتوليد الأفكار، والترميز

قم بالوصول إلى ChatGPT أثناء التنقل باستخدام تطبيق ChatGPT للهاتف المحمول للربط بجميع أجهزتك الأخرى

احصل على ردود قابلة للاستخدام حتى على الاستفسارات المعقدة

استخدمه كإطار عمل لتطبيقات أخرى أو روبوتات الدردشة الآلية نظراً لتوافقه عبر المنصات ومرونة واجهة برمجة التطبيقات

قيود ChatGPT

قد يواجه الإصدار المجاني تباطؤاً أو خللاً أثناء النشاط العالي

قد لا يكون المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي دقيقًا تمامًا في جميع الأوقات

نغمة روبوتية، خاصة إذا كنت تستخدم طراز GPT 3.5

تسعير GPT

إصدار مجاني

بالإضافة 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا الفرق: 25 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات **ChatGPT

G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

3. بينج (كوبيلوت)

لوحة معلومات Copilot وحالات الاستخدام عبر

_بنج_

Copilot، مساعد الذكاء الاصطناعي من Bing، هو امتداد لمحرك بحث Bing من Microsoft. وهو يدمج الذكاء الاصطناعي لتحسين قدرات البحث وتجارب المستخدم. وهو يستفيد من نموذج GPT 4.0 ويمكنه تقديم نتائج بحث تفاعلية وثاقبة وإنشاء نصوص وصور في غضون ثوانٍ. يتوفر كل من Bing و Copilot بشكل منفصل لمستخدمي نظامي Android و iOS.

أفضل ميزات Bing (Copilot) Bing (Copilot)

احصل على نتائج بحث أكثر دقة وذات صلة بالسياق بفضل خوارزميات Bing AI المتطورة

البحث باستخدام الصور، والاستفادة من قدرة Bing AI على تحليل المحتوى المرئي

تجاوز الذكاء الاصطناعي التوليدي التقليدي وتوليد الصور والمحتوى النصي والمزيد باستخدام Bing Co-Pilot

قيود (الطيار المشارك) من Bing

قد يكون للذكاء الاصطناعي من Bing AI حصة سوقية أقل مقارنةً بمحركات البحث الأخرى، مما قد يؤثر على توافر بعض الميزات

على الرغم من استخدام نموذج GPT 4.0، إلا أن النتائج ليست قوية ودقيقة مقارنةً بنموذج GPT 4.0 الخاص بـ OpenAI

تسعير بينج

مجاناً

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 290+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 290+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

4. Facetune

Facetune هو تطبيق قوي لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي ويُعد من بين تطبيقات التصوير الفوتوغرافي الأكثر ربحًا على متجر Google Play. يمكنه مساعدتك في تحسين وضبط الصور الشخصية أو الصور الأخرى باستخدام أدوات تحرير بديهية وميزات أخرى قيّمة. وهو متاح لمستخدمي نظامي Android و iOS.

عرض الصفحة الرئيسية عبر

_ / href/ _https://www.facetuneapp.com/ الوجه /%href/

أفضل ميزات Facetune

قم بضبط مظهر هدفك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل تنعيم البشرة وتبييض الأسنان وتحسين مظهر العينين والمزيد

تحسين الصور للحصول على مظهر احترافي أو تحسينات أخرى باستخدام مرشحات الذكاء الاصطناعي الذكية والتأثيرات الإبداعية

قيود الضبط

لديها منحنى تعليمي حاد، مما يجعلها مربكة لمعظم المستخدمين

ليس الخيار المثالي لضبط المناظر الطبيعية أو غيرها من تنسيقات الصور الأخرى

تسعير ضبط الأسعار

خطة مجانية

خطة VIP متوفرة عند الطلب

تقييمات ومراجعات Facetune

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: لا توجد تقييمات ومراجعات كافية

5. لينسا

تُضفي Lensa لمسة من الذكاء الاصطناعي على التصوير الفوتوغرافي على الهاتف المحمول من خلال منصتها البديهية. استخدمه لالتقاط صور مذهلة وتحريرها دون عناء. يستخدم تطبيق الذكاء الاصطناعي المتكامل لتحرير الصور من Prism Labs الشبكات العصبية والرؤية الحاسوبية والتعلم العميق لمساعدتك في تنقيح الصور وإنشاء صور شخصية.

واجهة لينسا عبر

_مختبرات بريزما_

أفضل ميزات لينسا للذكاء الاصطناعي

تحسين الصور تلقائيًا، وضبط الإعدادات للحصول على السطوع والتباين والألوان المثلى

تقديم تأثيرات ضبابية جذابة في الخلفية وإضافة لمسة احترافية للصور الشخصية والمزيد باستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي

قيود الذكاء الاصطناعي لنسا AI

قد يجد المستخدمون الذين يسعون إلى التحكم اليدوي الشامل في إعدادات الصور أن نهج Lensa الآلي مقيد

تسعير لينسا للذكاء الاصطناعي

4 دولارات لتحميل ما يصل إلى 20 صورة للتحرير

تقييمات ومراجعات Lensa AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: غير متوفر

6. أليكسا

مساعد افتراضي قوي يعمل بالذكاء الاصطناعي من أمازون، أليكسا هو المساعد الافتراضي القوي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من أمازون، وهو الإضافة المثالية لبيئتك، سواء في الأجهزة التي يتم التحكم فيها بالمنزل الذكي أو التطبيقات الأخرى.

خطوات إضافة Alexa عبر

_أمازون أليكسا_

أفضل ميزات أليكسا

التحكم في جميع أجهزتك المنزلية الذكية، مثل الأضواء وأجهزة تنظيم الحرارة ومكيفات الهواء التي تتزامن بسلاسة مع Alexa

احصل على مساعد أليكسا الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ الإجراءات باستخدام الأوامر الصوتية، مثل تشغيل الموسيقى وقراءة الأخبار وتقديم بيانات حركة المرور في الوقت الفعلي والمزيد

قيود أليكسا

بينما يحتوي Alexa على مكتبة مهارات واسعة النطاق، قد يجد بعض المستخدمين قيودًا في بعض عمليات تكامل تطبيقات الطرف الثالث

تعمل بشكل أفضل مع الأجهزة المدعومة من Alexa، مما يحد من إمكانية استخدامها

أسعار أليكسا

إنه مجاني مع الأجهزة المدعومة من Alexa، ولكن سيتعين عليك دفع أكثر من 1500 دولار للحصول على جميع الأجهزة المدعومة من Alexa

تقييمات ومراجعات أليكسا

G2: 4.1/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

7. سيري

على غرار أمازون، حقق المساعد الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Apple، Siri، شهرةً كبيرةً نظراً لمستوى التخصيص، والسياق، وسهولة الاستخدام. ومنذ ذلك الحين، أصبح جزءًا لا يتجزأ من أجهزة iOS، حيث يقدم المساعدة الصوتية لمجموعة كبيرة من المهام.

ميزات سيري عبر

_Apple_

أفضل ميزات سيري

أتمتة المهام وإجراء عمليات البحث والحصول على إجابات لأسئلة محددة باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية المحسّنة

العمل مع أي جهاز Apple أو منصات مدعومة من Apple بسلاسة باستخدام خاصية التحكم بدون استخدام اليدين في Siri

قيود سيري

تم تصميم Siri بشكل أساسي لأجهزة Apple وهو غير متاح لمستخدمي Android

أسعار سيري

مجاني مع أجهزة Apple

تقييمات ومراجعات سيري

G2: NA

NA Capterra: غير متاح

8. سقراط

هل تواجه صعوبة في فهم المفاهيم المعقدة أو تحتاج إلى مساعدة في التحضير للامتحانات؟ سقراط هو رفيقك في التعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يقدم لك إرشادات مخصصة وتفسيرات تفاعلية لتعزيز فهمك.

ميزة الشارح عبر

Socratic_

أفضل ميزات سقراط

اطرح الأسئلة بلغة طبيعية واحصل على تفسيرات خطوة بخطوة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة

الوصول إلى مكتبة واسعة من التفسيرات والرسوم البيانية والمسائل التدريبية التي أنشأها معلمون وخبراء في الموضوع

قيود سقراط

يركز في المقام الأول على مواد الرياضيات والعلوم والتاريخ

دعم محدود للأسئلة المفتوحة أو الإبداعية

تسعير سقراطي

مجاني الخطة

المزايا: تبدأ من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات سقراط تقييمات ومراجعات سقراط

G2: NA

NA تقييمات ومراجعات غير كافية

9. كليو

Cleo هو تطبيق ذكاء اصطناعي للمحادثة يوفر دعمًا مخصصًا لرفاهيتك المالية. فهو يساعدك على تتبع ميزانيتك، وتحديد أهدافك المالية، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالإنفاق.

روبوت الدردشة الآلي لإدارة الشؤون المالية الشخصية عبر

_Cleo AI_

أفضل ميزات #### Cleo أفضل الميزات

تتبع الشؤون المالية والأهداف لفهم التقدم المحرز واستخدام مطالبات بسيطة للحصول على توصيات قائمة على الذكاء الاصطناعي

تحويل مبلغ ثابت في حساب التوفير الخاص بك تلقائيًا باستخدام أداة التوفير الآلي

إدارة الأموال بشكل أكثر ذكاءً باستخدام محفظة داخل التطبيق تتكامل مع حساب التوفير الخاص بك

قيود Cleo

لا توجد نسخة تجريبية مجانية أو نسخة مجانية

عمليات تكامل محدودة تجعلها غير ملائمة لمن يريدون تتبع النفقات المهنية والشخصية على حد سواء

تسعير Cleo

كليو بلس : 5.99 دولار شهريًا

: 5.99 دولار شهريًا Cleo Builder: 14.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Cleo التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. يوبر

يُعد تطبيق Youper أحد أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية النفسية، وهو صديق الذكاء الاصطناعي الذي يستمع إليك دون إصدار أحكام ويقدم لك الدعم لتحسين حالتك المزاجية. من خلال المحادثات التفاعلية والأنشطة المخصصة، يساعدك على إدارة التوتر وبناء الثقة بالنفس وتطوير آليات تكيف أكثر صحة.

الروبوت وتعقب الرعاية الصحية النفسية عبر يوبير

أفضل ميزات

تحدث إلى Youper عن أي شيء يدور في ذهنك وتلقى ردودًا متعاطفة وكلمات مشجعة

العب الألعاب، وأكمل التمارين الإبداعية، وانخرط في تمارين اليقظة الذهنية لرفع معنوياتك والتحكم في التوتر

تلقي تأكيدات مخصصة بناءً على حالتك المزاجية وأهدافك لتعزيز ثقتك بنفسك وثقتك بنفسك

راقب أنماط حالتك المزاجية وتتبع تقدمك نحو تحقيق أهدافك المتعلقة بالصحة النفسية

قيودك

يقتصر على التفاعلات النصية

قد لا يكون مناسباً للأفراد الذين يعانون من حالات صحية نفسية حادة

أسعاره

خطة مجانية

يوبر بريميوم 69.99 دولارًا أمريكيًا في السنة

تقييمات ومراجعات يوبر تقييمات ومراجعات يوبر

G2: NA

NA Capterra: غير متاح

11. Otter.ai

الكثير من الاجتماعات أو المقابلات؟ يوفر لك Otter.ai ما تحتاج إليه من خلال مساعد النسخ بالذكاء الاصطناعي الذي يلتقط الصوت في الوقت الفعلي ويحوّله إلى تنسيق نصي دقيق وقابل للبحث.

مساعد الاجتماع عبر

_ / href/ _https://otter.ai/ Otter.ai /%href/

أفضل ميزات #### Otter.ai

الحصول على نصوص فورية لأي تسجيل صوتي، بما في ذلك الاجتماعات والمحاضرات والمقابلات

التعرف تلقائيًا على المتحدثين المختلفين في المحادثة لسهولة الرجوع إليها

تدريب Otter على التعرف على مصطلحات ومصطلحات محددة ذات صلة بمجال عملك

البحث بسهولة في النصوص وإبراز النقاط الرئيسية وتحريرها للتأكد من دقتها

قيود Otter.ai

قد تختلف الدقة حسب جودة الصوت وضوضاء الخلفية

تحتوي الباقة المجانية على دقائق وميزات محدودة للنسخ النصي

أسعار Otter.ai

خطة مجانية خطة

الخطة الاحترافية: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم خطة الأعمال: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم خطط المؤسسات: عند الطلب

تقييمات ومراجعات Otter.ai

G2: 4.2/5 (172 تقييمًا)

4.2/5 (172 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (80 مراجعة)

12. مساعد جوجل

يقدم مساعد الذكاء الاصطناعي هذا من Google منافسة قوية لـ Siri و Alexa. من ضبط المنبهات وإجراء المكالمات إلى تشغيل الموسيقى والتحكم في منزلك الذكي وأجهزتك المحمولة، فهو الخيار المثالي لمن يستخدمون أجهزة Google المنزلية الذكية والهواتف الذكية.

الأوامر الصوتية عبر

_ / href/ _https://assistant.google.com/ Google /%href/

أفضل ميزات مساعد جوجل

التحكم في هاتفك والأجهزة المنزلية الذكية بصوتك باستخدام أوامر بسيطة

الحصول على إجابات لأسئلتك ومعلومات من الويب باستخدام "بحث Google

إنشاء قوائم المهام وإدارتها، وتعيين التذكيرات، وإضافة أحداث إلى التقويم الخاص بك

إجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية باستخدام الأوامر الصوتية

تشغيل الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية والتحكم في التشغيل باستخدام صوتك

الترجمة بين اللغات في الوقت الفعلي

قيود مساعد Google

يعمل فقط مع أجهزة وتطبيقات Google Home

قد لا يفهم دائمًا أوامرك الصوتية تمامًا، خاصة في البيئات الصاخبة

أسعار مساعد جوجل

مجانًا مع الأجهزة التي تدعم Google

تقييمات ومراجعات مساعد Google

G2: NA

NA Capterra: غير متاح

13. لامع

Brilliant هي منصة تفاعلية على الإنترنت تُدرِّس مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) من خلال القصص التفاعلية والمحاكاة والتحديات.

صفحة التسجيل عبر

_ / href/ _https://brilliant.org/ Brilliant /%href/

أفضل الميزات الرائعة

التعلم بالممارسة مع الدروس التفاعلية التي تجمع بين مقاطع الفيديو والمحاكاة والتحديات

احصل على توصيات وتحديات مخصصة، حيث تتكيف المنصة مع وتيرة تعلمك وأسلوبك

تواصل مع متعلمين آخرين وناقش المفاهيم في منتدى المجتمع

قم بتنزيل الدروس والتحديات للوصول إليها حتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت

القيود الرائعة

يتطلب اشتراكًا للوصول إلى جميع الميزات

قد تكون بعض المفاهيم صعبة للغاية بالنسبة للمتعلمين الأصغر سنًا

تركيز محدود على العلوم الإنسانية والاجتماعية

تسعير رائع

خطة مجانية

الخطة المميزة: تبدأ من 13.49 دولارًا شهريًا

التقييمات والمراجعات الرائعة

G2: NA

NA Capterra: NA

14. ميم

Mem هو مساعد بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على التقاط المعلومات من الويب ومشاركتها وتنظيمها.

_ميزة روبوت الدردشة الآلية عبر

_ / href/ _https://get.mem.ai/ Mem /%href/

أفضل ميزات الميم

استخدام استعلامات اللغة الطبيعية للعثور على المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك المجلات الأكاديمية والمقالات الإخبارية والمواقع الإلكترونية

تنظيم بحثك باستخدام المجلدات والعلامات والملاحظات

إنشاء اقتباسات تلقائيًا في أنماط MLA وAPA وشيكاغو

مشاركة أبحاثك مع الآخرين والتعاون في المشاريع

قيود الذاكرة

يتطلب اشتراكًا للوصول إلى جميع الميزات

قد لا تجد دائمًا المعلومات الأكثر صلة بالموضوع

ليست شاملة مثل بعض قواعد البيانات البحثية الأخرى

تسعير ميم

فرد : 14.99 دولارًا شهريًا

: 14.99 دولارًا شهريًا الفرق: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

15. تصفح الذكاء الاصطناعي

Browse AI هي أداة أتمتة الويب التي تتيح لك استخراج البيانات من أي موقع ويب ومراقبتها.

خيارات التكامل عبر

_ / href/ _https://www.browse.ai/ تصفح الذكاء الاصطناعي //%href/_

تصفح أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

احصل على توصيات مخصصة للمقالات ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى بناءً على اهتماماتك

أنشئ خرائط ذهنية لتنظيم بحثك واستكشاف موضوعات مختلفة من أي عدد تريده من المواقع الإلكترونية

توفير الوقت من خلال استخراج البيانات من مواقع ويب متعددة ومراقبة التغييرات التي تطرأ عليها ببضع نقرات

تصفح قيود الذكاء الاصطناعي

يتطلب اشتراكًا للوصول إلى جميع الميزات

تركيز محدود على البحث الأكاديمي

تصفح أسعار الذكاء الاصطناعي

المبتدئين : 48.75 دولار شهريًا

: 48.75 دولار شهريًا احترافي : 123.75 دولارًا شهريًا

: 123.75 دولارًا شهريًا فريق: 311.25 دولار/شهرياً

تصفح تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4.8/5 (32 مراجعة)

4.8/5 (32 مراجعة) Capterra: 4.4/5 (42 مراجعة)

16. الذكاء الاصطناعي السلس

Seamless AI هو محرك بحث B2B مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك في العثور على عملاء محتملين ومعلومات أخرى متعلقة بالعميل.

ميزة البحث عبر

_ / href/ _https://seamless.ai/ Seamless AI /%href/

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي السلس

الحصول بسهولة على معلومات العملاء المحتملين والعملاء المحتملين باستخدامامتداد كروم للذكاء الاصطناعي كتابة نصوص المكالمات الباردة ورسائل البريد الإلكتروني ورسائل LinkedIn ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد باستخدام ميزة كتابة النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي

اعمل بسلاسة مع Hubspot وSalesforce وLinkedIn Salesforce وLinkedIn Sales Navigator وغيرها من أفضل برامج إدارة علاقات العملاء باستخدام تكامل واجهة برمجة التطبيقات

قيود الذكاء الاصطناعي السلس

يتطلب خبرة فنية لإعداده واستخدامه

قد لا يكون مناسبًا لجميع الشركات

أسعار الذكاء الاصطناعي السلس

مجاني

الأساسي: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4.2/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 3.7/5 (122 مراجعة)

17. قراءة الذكاء الاصطناعي

Read AI هو تطبيق ذكاء اصطناعي يساعدك على إنشاء نصوص وملخصات وتشغيل اللحظات المهمة لأي اجتماع عبر الإنترنت.

خاصية ملخصات الاجتماعات عبر

_ / href/ _https://www.read.ai/ قراءة الذكاء الاصطناعي //%href/

قراءة أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

افهم اللحظات المؤثرة في الاجتماعات تلقائياً باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي

احصل على الملخصات والمواضيع وعناصر العمل من الاجتماع باستخدام ملاحظات الاجتماع

كن متحدثًا أفضل واحصل على مدخلات لتحسين الكلام باستخدام مدرب المتحدثين بمساعدة الذكاء الاصطناعي

قراءة قيود الذكاء الاصطناعي

تتطلب بعض خيارات التخصيص المتقدمة خطة مدفوعة

قد لا تلتقط جميع الفروق الدقيقة في الكلام البشري بشكل مثالي

قراءة أسعار الذكاء الاصطناعي

مجاني

محترف 19.75 دولار شهريًا

19.75 دولار شهريًا مؤسسة : 29.75 دولارًا في الشهر

: 29.75 دولارًا في الشهر مشروع +: 39.75 دولاراً في الشهر

اقرأ تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: NA

18. الحبوب

Grain عبارة عن نظام أساسي لتدوين الملاحظات وحفظ السجلات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يلتقط رؤى الاجتماعات وعناصر الإجراءات ويساعدك على قضاء وقتك في المجالات الأكثر أهمية.

ميزة الصفقات عبر

_ / href/ _https://grain.com/ الحبوب //%href/

أفضل ميزات الحبوب

إنشاء الاجتماعات وتسجيل الملاحظات تلقائيًا والمزامنة مع جهات الاتصال بسهولة

إلحاق الموظفين وتدريبهم بشكل أسرع باستخدام التدريب القائم على الذكاء الاصطناعي

تحسين سير العمل وإتمام الصفقات بسرعة أكبر باستخدام رؤى الصفقات

قيود الحبوب

تتطلب بعض الميزات المتقدمة خطة مدفوعة

غير متوافق مع بعض برامج إدارة علاقات العملاء والأدوات

تسعير الحبوب

أساسي : $0

: $0 بداية : 15 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

: 15 دولارًا/شهرًا لكل مقعد شركة : 29 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

: 29 دولارًا/شهرًا لكل مقعد المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (273 تقييم)

4.6/5 (273 تقييم) Capterra: NA

19. فاثوم

Fathom هو مساعد اجتماعات قائم على الذكاء الاصطناعي يساعدك على تسجيل الاجتماعات والحصول على نصوص وملخصات وملخصات لاجتماعاتك، مما يساعدك على تحسين التواصل الداخلي والإنتاجية.

ميزة أبرز أحداث الاجتماع عبر

_ / href/ _https://fathom.video/for/teams Fathom //%href/

أفضل ميزات Fathom

استخدمه بسلاسة مع تطبيقات اتصالات الفيديو مثل Google Meet وMicrosoft Teams وZoom وغيرها.

الحصول على نصوص المكالمات والتسجيلات، مع إبراز جميع اللحظات الحاسمة

الاستفادة من دعمه متعدد اللغات الذي يغطي سبع لغات، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والألمانية والبرتغالية

القيود المفروضة على فثوم

ميزات محدودة لتسجيل مكالمات الفيديو وملاحظات الاجتماعات وغيرها مقارنةً بمنافسيه

ميزات متقدمة فقط مع الخيارات المدفوعة

تسعير #### تسعير فاثوم

مجاني

عادي 32 دولارًا شهريًا

32 دولارًا شهريًا محترف: 39 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fathom

G2: 5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

5/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

20. قاعدة البيانات

Chatbase عبارة عن منصة تطوير روبوتات الدردشة الآلية التي تساعدك على إنشاء وإدارة روبوتات الدردشة الآلية لمختلف منصات المراسلة.

عرض الصفحة الرئيسية عبر

_ / href/ _https://www.chatbase.co/ Chatbase /%href/

أفضل ميزات قاعدة الدردشة

إنشاء روبوتات دردشة بلغات مختلفة باستخدام واجهة السحب والإفلات دون الحاجة إلى الترميز

التكامل مع منصات المراسلة الشائعة مثل ماسنجر وواتساب وتيليجرام

تدريب روبوت الدردشة الآلي على فهم استفسارات اللغة الطبيعية والرد عليها

تتبع أداء روبوتات الدردشة الآلية ومشاركتها

قيود قاعدة الدردشة الآلية

تتطلب ميزات البرمجة اللغوية العصبية المتقدمة وعمليات التكامل خطة مدفوعة

قد يتطلب بعض الخبرة التقنية لتصميمات روبوت الدردشة الآلية المعقدة

تسعير قاعدة الدردشة

مجاني

هواية 19 دولارًا شهريًا

19 دولارًا شهريًا عادي : 99 دولارًا/شهريًا

: 99 دولارًا/شهريًا غير محدود: 399 دولاراً/شهرياً

تقييمات ومراجعات قاعدة البيانات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.3/5 (70 مراجعة)

21. الوصف

ديسكريبت هي أداة تحرير صوت وفيديو شاملة مع ميزات الذكاء الاصطناعي القوية للنسخ والتحرير والتعاون.

_محرر يحركه الذكاء الاصطناعي عبر

_ / href/ _https://www.descript.com/ الوصف /%href/

وصف أفضل الميزات

نسخ تسجيلات الصوت والفيديو تلقائيًا بدقة عالية باستخدام النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تسجيل التعليقات الصوتية ولقطات الشاشة بسهولة

تحرير الصوت والفيديو باستخدام أدوات وتأثيرات بديهية

مشاركة المشاريع مع الآخرين والعمل معًا في الوقت الفعلي

إنشاء ملفات بودكاست ونشرها باستخدام أدوات Descript المدمجة

قيود ديسكريبت

تتطلب الميزات والتكاملات المتقدمة خطة مدفوعة

قد لا تكون مناسبة لمشاريع تحرير الفيديو المعقدة

نص التسعير

مجاني

محرر 15 دولارًا شهريًا

15 دولارًا شهريًا محترف: 30 دولارًا في الشهر

التقييمات والمراجعات: #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (344 تقييم)

4.5/5 (344 تقييم) Capterra: 4.8/5 (164 تقييم)

22. هاي جين

HeyGen هي عبارة عن منصة إنشاء فيديو وصوت مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء صور رمزية وأصوات قوية من إنشاء الذكاء الاصطناعي.

محرر الفيديو عبر

_ / href/ _https://www.heygen.com/ HeyGen /%href/

أفضل ميزات #### HeyGen

أنشئ مقاطع فيديو مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتدريب وتسويق المنتجات ووسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك الكثير

توسيع نطاق إنشاء محتوى الفيديو الخاص بك باستخدام واجهة الأداة البديهية

ترجمة مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها تلقائيًا إلى لغات متعددة

قيود HeyGen

بينما تتفوق أداة HeyGen في إنشاء المحتوى، قد يحتاج المستخدمون إلى مراجعة وتنقيح المخرجات لضمان الأصالة والمواءمة مع المتطلبات المحددة

أسعار HeyGen

مجاني

مُنشئ : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا الشركة: 89 دولارًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات HeyGen

G2: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4.9/5 (41 تقييم)

23. Copy.ai

Copy.ai عبارة عن منصة معروفة للنسخ والمحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر خيارًا خاليًا من الضجة لإنشاء محتوى مقنع وجذاب للأعمال.

سير عمل إنشاء محتوى البريد الإلكتروني عبر

_ / href/ _https://www.copy.ai/ Copy.ai /%href/

أفضل ميزات #### Copy.ai

صياغة نسخة تسويقية مقنعة لأغراض مختلفة، وتعزيز رسائل العلامة التجارية والتواصل

توسيع نطاق الأفكار إلى مقالات كاملة ومنشورات مدونة ومحتوى وسائط التواصل الاجتماعي بأقل قدر من المدخلات

توسيع نطاق عمليات المحتوى دون الحاجة إلى توظيف فرق عمل كبيرة

قيود Copy.ai

في حين أن Copy.ai بارع في إنشاء المحتوى، إلا أنه قد يتطلب ضبطًا دقيقًا من حين لآخر لفهم المتطلبات السياقية الدقيقة بشكل كامل

تسعير Copy.ai

مجاني

محترف : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا فريق : 249 دولارًا شهريًا

: 249 دولارًا شهريًا مؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Copy.ai

G2 : 4.7/5 (177 تقييم)

: 4.7/5 (177 تقييم) Capterra: 4.5/5 (60 مراجعة)

24. طبيعي: طبيعي*

سوبرنورال هو جهاز شامل اجتماع الذكاء الاصطناعي كاتب الملاحظات الذي يساعدك على الكتابة والصقل والمشاركة ملاحظات الاجتماع في المحاضر

منشئ ملاحظات الاجتماع عبر

_ / href/ _https://supernormal.com/ Supernormal /%href/

أفضل الميزات فوق الطبيعية

أتمتة مهام تدوين الملاحظات المتكررة، مما يوفر الوقت ويسمح للفرق بالتركيز على عناصر عمل محددة

تعزيز سير عمل الفريق والتعاون باستخدام أداة تعقب الأنشطة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز التواصل السلس والتقدم في المشروع

القيود غير العادية

ميزات محدودة للخطة المجانية

قد لا تكون ملاحظات الاجتماع دقيقة بناءً على ضوضاء الخلفية وفهم التطبيق

تسعير غير طبيعي

مجاني

محترف 18 دولارًا شهريًا

18 دولارًا شهريًا الشركات: 29 دولارًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات فوق العادة

G2: 4.4/5 (16 مراجعة)

4.4/5 (16 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

25. مخصصGPT

CustomGPT عبارة عن منصة تتيح لك إنشاء روبوت محادثة مخصص لـ GPT في دقائق، ويمكن أن يساعدك في أتمتة المهام المتكررة والإجابة عن استفسارات العملاء وتولي مهام أخرى يمكن أن توفر على الموظفين البشريين.

عرض الصفحة الرئيسية عبر

_ / href/ _https://customgpt.ai/ CustomGPT /%href/

أفضل ميزات #### CustomGPT

تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي استناداً إلى مجموعات بيانات ومتطلبات فريدة، مما يضمن الملاءمة والدقة

قم بضبط CustomGPT وفقًا لقطاعاتك الخاصة، مثل الرعاية الصحية والتمويل وغير ذلك الكثير

قيود CustomGPT

لا توجد باقة مجانية

ستتطلب منك معظم الميزات المتقدمة ونماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة الحصول على الإصدار المميز

تسعير #### تسعير #### CustomGPT

الإصدار القياسي : 99 دولاراً شهرياً

: 99 دولاراً شهرياً قسط : 499 دولارًا شهريًا

: 499 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات مخصصة

G2: NA

NA Capterra: لا توجد تقييمات كافية

26. فيري

Feathery هو منشئ النماذج وسير العمل الذي لا يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويتيح لك إنشاء النماذج في دقائق. مع التركيز على تحسين تفاعلات العملاء، يمكنه مساعدتك في إنشاء نماذج مخصصة والتقاط التفاعلات على الفور.

منشئ النماذج عبر

_/مرجع/ _https://www.feathery.io/ Feathery /%href/

أفضل ميزات #### Feathery أفضل الميزات

جمع بيانات المستخدم وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يضمن قدرة الشركات على جمع رؤى قيّمة لتخصيص تفاعلاتها

استخدام التحليلات المتقدمة لفهم سلوك المستخدم، مما يمكّن الشركات من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات

قيود قيود فيثري

قد يواجه المستخدمون منحنى تعليمي عند دمج Feathery في الأنظمة الحالية، خاصةً بالنسبة للشركات ذات هياكل البيانات المعقدة.

تسعير فيزري

مجاني

أساسي : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا بالإضافة: 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Feathery

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: NA

27. الذكاء الاصطناعي الشخصي

الذكاء الاصطناعي الشخصي هو مساعد شخصي قائم على الذكاء الاصطناعي يقدم منصة لتبسيط المهام اليومية وتعزيز الإنتاجية.

AI Chatbot الدردشة الآلية عبر

_ / href/ _https://www.personal.ai/ الذكاء الاصطناعي الشخصي /%href/

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي الشخصي

وفِّر وقتك مع النصوص ورسائل البريد الإلكتروني المصممة بالذكاء الاصطناعي

إنشاء مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك وتدريبه على بياناتك ورسائلك، مع تحكمك في الوصول إليها

قيود الذكاء الاصطناعي الشخصي

أسعار مرتفعة ومنحنى تعليمي حاد

تسعير الذكاء الاصطناعي الشخصي

القسط: 40 دولارًا شهريًا للاستخدام الشخصي أو المهني

40 دولارًا شهريًا للاستخدام الشخصي أو المهني ارتفاع: تسعير مخصص للاستخدام التجاري

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي الشخصي

G2: NA

NA Capterra: غير متاح

28. جروبوتات

Growbots هي أداة ذكاء اصطناعي شاملة لأتمتة المبيعات الصادرة، والتي تشمل التنقيب والتوعية وحتى القيام بها من أجلك عبر خدمة الكونسيرج.

خطط لأتمتة عمليات البيع عبر

_ / href/ _https://www.growbots.com/ Growbots /%href/

أفضل ميزات Growbots

أتمتة عملية توليد العملاء المحتملين باستخدام تدفقات عمل متقدمة، مما يسمح لفرق المبيعات لديك بالتركيز على بناء العلاقات وإتمام الصفقات

استخدام الذكاء الاصطناعي لاستهداف العملاء المحتملين ذوي احتمالية التحويل الأعلى، وتحسين جهود التواصل

قيود الروبوتات المتنامية

قد يحتاج المستخدمون إلى ضبط معلمات الحملة بدقة لتتماشى مع ديناميكيات الصناعة المحددة وتفضيلات الجمهور المستهدف

تسعير روبوتات النمو

التواصل : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا الكل في واحد: 199 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات روبوتات النمو

G2: 4.5/5 (138 تقييمًا)

4.5/5 (138 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (47 مراجعة)

29. كودي

Cody هي عبارة عن منصة مساعد افتراضي قائم على الذكاء الاصطناعي يساعد الشركات على تبسيط سير العمل وتعزيز العمليات التجارية.

الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي عبر

_ / href/ _https://meetcody.ai/ كودي /%href/

أفضل ميزات كودي

تدريب روبوت المحادثة على بياناتك الخاصة وقاعدة المعرفة حتى يتمكن من تقديم ردود سياقية على جميع أسئلتك ويوفر لك الوقت

تأكد من صحة المخرجات التي تم إنشاؤها مع الاقتباسات المضمنة

قيود كودي

أبلغ العملاء عن الحاجة إلى المتابعة وبطء الإجراءات بشأن طلبات الخدمة

أسعار كودي

أساسي : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا القسط : 99 دولارًا في الشهر

: 99 دولارًا في الشهر متقدم: 249 دولاراً في الشهر

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: NA

30. روبوتات الدردشة الآلية زابير

Zapier، وهي أداة أتمتة تربط بين تطبيقات وخدمات متعددة، تحتوي أيضًا على روبوتات الدردشة الآلية. تتيح لك هذه الأداة توصيل تطبيقات مختلفة، بما في ذلك روبوتات الدردشة الآلية، لإنشاء تدفقات عمل سلسة.

إنشاء روبوت الدردشة الآلية وسير عمل التكامل عبر

_ / href/ _https://zapier.com/ai/chatbot Zapier /%href/

أفضل ميزات Zapier

دمج روبوتات الدردشة الآلية مع التطبيقات الأخرى، مما يسمح بالردود والإجراءات التلقائية بناءً على تفاعلات المستخدم

قم بإنشاء روبوتات دردشة مخصصة وربطها مع Zaps، مما يؤدي إلى تبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة

قيود Zapier

قد يكون من الصعب إدارة العديد من روبوتات الدردشة الآلية وضمان الدقة والنزاهة

ميزات محدودة للخطة المجانية

تسعير Zapier

مجاني

قسط : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا متقدم: 100 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات Zapier

G2: 4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

31. أنثروبيك (كلود)

مع أداتها المتطورة كلود، تُستخدم أنثروبيك لإنشاء نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة وأخلاقية، وتمكين المطورين من بناء أنظمة ذكية تركز على السلامة والموثوقية. يمكن أن يكون كلود أيضاً مساعداً افتراضياً لتبسيط العديد من مهام الحياة اليومية.

أتمتة سير العمل وميزات البرمجة اللغوية العصبية عبر

_ / href/ _https://claude.ai/login?returnTo=%2F Claude //%href/

أفضل ميزات كلود

إنشاء نص والحصول على إجابات دقيقة لأسئلتك في واجهة سهلة الاستخدام

إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي متطورة مع التركيز بشكل خاص على الفهم على المستوى البشري

قيود كلود

نظرًا للطبيعة المتقدمة لأدوات أنثروبيك، قد يواجه المستخدمون منحنى تعليمي، خاصة إذا كانوا حديثي العهد بتطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي

يتم تحديث مجموعة البيانات الخاصة بها حتى عام 2022، وبالتالي لا يمكن أن تعطي استجابات دقيقة حول الأحداث الأخيرة

تسعير كلود

كلود فوري : 0.80 دولار لكل مليون توكن

: 0.80 دولار لكل مليون توكن كلود 2.0: 8.00 دولار لكل مليون توكن

تقييمات ومراجعات كلود

G2: 4.7/5 (120 مراجعة)

4.7/5 (120 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

32. ايربارا

Airparser هي أداة لاستخراج البيانات تعمل بنظام GPT وتساعد على استخراج البيانات من ملفات PDF ورسائل البريد الإلكتروني وصفحات HTML ومواقع الويب والمستندات الأخرى، وتصديرها في الوقت الفعلي إلى أي تطبيق.

ميزات استخراج البيانات عبر

/ href/ _https://airparser.com/ Airparser /%href/

أفضل ميزات محلل الهواء

استخدام استخراج البيانات بدقة لاستخراج البيانات وتحليلها بدقة من مستندات ومصادر متنوعة

الاستفادة من قواعد التحليل القابلة للتخصيص للتكيف مع هياكل وتنسيقات المستندات المتنوعة

الوصول إلى البيانات المستخرجة عبر تطبيقاتك المفضلة نظرًا لأن الأداة تتكامل مع جداول بيانات Google و Zapier وما إلى ذلك.

قيود أداة التحليل الجوي

على الرغم من قابليته للتخصيص بدرجة كبيرة، إلا أن إعداد قواعد التحليل قد يتطلب تهيئة أولية بناءً على أنواع معينة من المستندات، وهي عملية معقدة

تسعير Airparser

المبتدئ : 39 دولارًا في الشهر

: 39 دولارًا في الشهر النمو : 59 دولارًا في الشهر

: 59 دولارًا في الشهر شركة : 179 دولاراً في الشهر

: 179 دولاراً في الشهر القسط: 249 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات Airparser

G2: NA

NA Capterra: غير متاح

33. بوتسونيك

بوتسونيك هو مساعد روبوت بديهي يمكن استخدامه لبناء روبوتات دعم متعددة الاستخدامات باستخدام إطار عمل ChatGPT الخاص بالذكاء الاصطناعي المفتوح. يتم تدريبه على بياناتك لحل الاستفسارات المتعلقة بدعم العملاء وغيرها.

_تم تدريب روبوت الدردشة الآلي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي على التفاعل مع العملاء عبر

_ / href/ _https://writesonic.com/botsonic Botsonic /%href/

أفضل ميزات بوتسونيك

استخدام الخوارزميات المستندة إلى البرمجة اللغوية العصبية لفهم استفسارات المستخدم والرد عليها بدرجة عالية من الدقة

نشر روبوتات الدردشة الآلية المدعومة من بوتسونيك عبر قنوات مختلفة مثل Slack و Telegram وWhatsApp، مما يعزز إمكانية الوصول للمستخدمين

قيود بوتسونيك

قد تتطلب حالات الاستخدام المعقدة للغاية مزيدًا من الضبط الدقيق والتخصيص، مما قد يؤدي إلى إطالة الجداول الزمنية للتطوير

تسعير بوتسونيك

مجاناً

بالإضافة إلى : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا الشركات: 49 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات بوتسونيك

G2: 4.8/5 (33 مراجعة)

4.8/5 (33 مراجعة) Capterra: 4.6/5 (11 مراجعة)

34. دانتي AI

Dante AI عبارة عن منصة لإنشاء روبوتات دردشة آلية مخصصة للذكاء الاصطناعي مصممة باستخدام بياناتك.

مُنشئ روبوت الدردشة الآلية مع تكامل مخصص عبر

_ / href/ _https://www.dante-ai.com/ Dante AI /%href/

أفضل ميزات دانتي للذكاء الاصطناعي

دمج الأداة مع أكثر من 5000 تطبيق لجعل مهام سير العمل الحالية أكثر كفاءة

عزز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والنصوص، وإنشاء نسخ، وتصحيح التعليمات البرمجية، وتتبع مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد

قيود دانتي للذكاء الاصطناعي

قد يحتاج المستخدمون إلى مراجعة وتخصيص الإجابات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتتماشى مع العلامة التجارية أو أنماط الكتابة الشخصية في الحالات القليلة الأولى

تسعير دانتي للذكاء الاصطناعي

مجانًا

الدخول : 9 دولارات شهريًا

: 9 دولارات شهريًا قسط : 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا احترافي : 199 دولارًا في الشهر

: 199 دولارًا في الشهر شركة: 399 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات دانتي للذكاء الاصطناعي

G2: NA

NA Capterra: NA

35. يكتبونك

منصة أخرى لإنشاء المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، Writesonic، تساعدك على إنشاء أي شكل من أشكال المحتوى بشكل أسرع 10 مرات. يمكن استخدامه لإنشاء المحتوى وتحريره ونشر المقالات والمدونات والإعلانات والصفحات المقصودة وأوصاف منتجات التجارة الإلكترونية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد.

ميزة كتابة مدونة الذكاء الاصطناعي عبر

_ / href/ _https://writesonic.com/ Writesonic /%href/

أفضل ميزات الكتابة الصوتية

استخدم ميزات كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة مقنعة وجذابة للتسويق ووسائل التواصل الاجتماعي واحتياجات المحتوى الأخرى

إنشاء نسخة محسّنة لصفحة الهبوط المحسّنة للبحث بأكثر من 25 لغة لتحسين التحويلات

قيود Writesonic

على الرغم من كفاءة المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أنه قد يتطلب مراجعة المستخدم وتنقيحه لمعرفة الفروق الدقيقة والسياق المحدد

تسعير التسعير الكتابي

مجاناً

فريق صغير : 19 دولارًا شهريًا

: 19 دولارًا شهريًا المؤسسات : يبدأ من 500 دولار شهريًا

: يبدأ من 500 دولار شهريًا فريلانسر: 20 دولارًا شهريًا

التقييمات والمراجعات: يبدأ بـ

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (2,000+ تقييم)

36. شاتسونيك

تطبيق Chatsonic بديل لتطبيق ChatGPT لإنشاء المحتوى، وهو بديل لتطبيق ChatGPT لإنشاء المحتوى، ويتميز بميزات متقدمة مثل تكامل البحث، والدردشة مع PDF، وتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، وخيارات أخرى تساعدك على إنشاء المحتوى بكفاءة أكبر.

_ميزات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي عبر

_ / href/ _https://writesonic.com/chat Chatsonic /%href/

أفضل ميزات شاتسونيك

تحليل اتجاهات السوق وكتابة الإعلانات وتحرير النسخ باستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تركز على التسويق

البحث وجمع البيانات من جميع تطبيقاتك المتصلة مع Google لاستخلاص رؤى ذات مغزى

قيود شاتسونيك

قد تكون بعض عمليات إنشاء المحتوى وكتابته غير صحيحة وقد تفتقر إلى فهم السياق

تسعير تشاتسونيك

مجاناً

تقييمات ومراجعات شاتسونيك

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا يوجد

37. التجميعAI

AssemblyAI عبارة عن أداة للتعرّف التلقائي على الكلام (ACR) تستفيد من خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحويل اللغة المنطوقة إلى نص دقيق وقابل للاستخدام.

ACR أداة النسخ عبر

٪ / href/ https://www.assemblyai.com/ AssemblyAI /%href/

أفضل ميزات AssemblyAI

استفد منه لتلبية احتياجاتك من النسخ والتلخيص في الوقت الفعلي، وتبسيط مهام سير العمل التي تتطلب وصولاً فوريًا إلى المحتوى المنطوق ومعدلات دقة عالية

إنشاء منتجاتك الخاصة القائمة على الذكاء الاصطناعي الصوتي من خلال التكامل مع واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالتجميع AI

قيود الذكاء الاصطناعي للتجميع

على الرغم من دقته، قد يختلف أداء AssemblyAI مع بعض اللهجات، مما يتطلب مراجعة يدوية من حين لآخر لتحقيق الدقة

تسعير AssemblyAI

تحويل الكلام إلى نص : 0.37 دولار/ساعة

: 0.37 دولار/ساعة النسخ في الوقت الحقيقي : 0.47 دولار/ساعة

: 0.47 دولار/ساعة الذكاء الصوتي وليمور: السعر بالرمز

تقييمات ومراجعات AssemblyAI

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: NA

38. في الوقت المناسب

Timely هي أداة لتتبع الوقت مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على تتبع الوقت عبر مشاريع متعددة. يمكن لتطبيقها على سطح المكتب والجوال تتبع الاجتماعات والمهام والمشاريع والمزيد.

متتبع الوقت مع عرض مشروع متعدد عبر

_ / href/ _https://timelyapp.com/ الوقت //%href/

أفضل الميزات في الوقت المناسب

أتمتة تتبع الوقت لمشاريع ومهام متعددة

مراقبة الميزانية والمقاييس الأخرى المتعلقة بمشاريعك

استخدم التقارير المتقدمة معتوقعات المشروع والتحليل لمساعدتك في تخطيط مشاريعك بكفاءة

القيود الزمنية

قد تحتاج ميزات الفوترة إلى تحسين

قد يكون هناك خلل إذا كنت تتبع مشاريع متعددة في وقت واحد

التسعير في الوقت المناسب

مبتدئ : 11 دولارًا شهريًا

: 11 دولارًا شهريًا القسط : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا غير محدود: 28$/شهرياً

تقييمات ومراجعات في الوقت المناسب

G2: 4.8/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

39. خارق

Superpowered هو تطبيق آخر في القائمة يعمل بالذكاء الاصطناعي للتدوين ولكن مع لمسة خاصة. لا يحتوي على روبوتات تنضم إلى مكالماتك المرئية أو الصوتية. لا تسجيلات. إنه يفعل ما يهدف إلى القيام به - تدوين ملاحظات جيدة!

_ميزة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي عبر

_/ href/ _https://superpowered.me/ Superpowered /%href/

أفضل الميزات الفائقة القوة

فصل الملاحظات إلى "ملخص" و"عناصر العمل" تلقائيًا

استفد من قوالب الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في عقد اجتماعات مؤثرة لمكالمات المبيعات والمقابلات والمزيد

القيود الفائقة القوة

عدم وجود روبوتات يعني أنك بحاجة إلى منح إذن صريح ل Superpowerered للانضمام إلى الاجتماعات

التسعير الخارق

مجاني

أساسي 36 دولارًا شهريًا

36 دولارًا شهريًا محترف: 108 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات فائقة القوة

G2: NA

NA Capterra: NA

40. جاسبر

Jasper هي أداة قوية لإنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق التسويق على تحسين عملياتها وتسريعها.

الطيار المساعد للذكاء الاصطناعي لفرق التسويق عبر

_ / href/ _https://www.jasper.ai/ جاسبر //%href/

أفضل ميزات جاسبر

الحصول على اقتراحات لغوية سياقية لضمان التواصل الكتابي الدقيق والطبيعي

تخصيص جاسبر للالتزام بأنماط وتفضيلات كتابية محددة

قيود جاسبر

لا توجد خطة مجانية. يمكنك الحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام لاختبار الحل، ثم يتعين عليك بعد ذلك استخدام خطة المحترفين أو خطة المبدعين

قد يجد بعض المستخدمين أن بعض الاقتراحات الأسلوبية غير موضوعية، مما يتطلب موافقة يدوية بناءً على التفضيلات الفردية

أسعار جاسبر

المبدع : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا المحترف: 69 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1300 تقييم)

41. ملاءمة الذكاء الاصطناعي

Relevance AI هو أتمتة سير العمل وأداة إدارة تتكامل مع جميع عملياتك ومنصاتك الحالية. استخدم التوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي من أجل أتمتة مهام سير العمل وإنشاء تدفقات LLM، وإنشاء قوالب لتبسيط المهام.

بوت المبيعات عبر

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أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة

بناء قوة عاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي للتركيز على مجالات عمل محددة وأداء مهام مشابهة للعاملين البشريين

تكامل التطبيق مع موفري خدمات LLM مثل OpenAI وGoogle وMeta وAthropic لتبسيط العمليات

قيود الذكاء الاصطناعي ذات الصلة

قد يحتاج المستخدمون إلى السماح بفترة تدريب أولية حيث تتكيف المنصة مع تفضيلات وسلوكيات مستخدمين محددين

أسعار الذكاء الاصطناعي ذات الصلة

مجاناً

الفريق 199 دولارًا شهريًا

199 دولارًا شهريًا الشركات : 599 دولاراً شهرياً

: 599 دولاراً شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة

G2: NA

NA Capterra: غير متاح

42. تالك نوتس

تهدف TalkNotes، وهي شركة متميزة في مجال النسخ الصوتي وتدوين الملاحظات إلى تبسيط العملية لالتقاط المعلومات المنطوقة والاستفادة منها. وهو يستخدم منصة معالجة اللغة الطبيعية القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحويل الكلمات المنطوقة إلى ملاحظات منظمة وقابلة للتنفيذ.

_ميزة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي عبر

_ / href/ _https://talknotes.io/ TalkNotes /%href/

أفضل ميزات TalkNotes

نسخ الصوت إلى نص باستخدام أدوات استماع عالية الدقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومدربة على توفير نسخ دقيقة وخالية من الأخطاء

تنظيم النسخ وتصنيفها، مما يسهل على فرق العمل الوصول إلى المعلومات الحيوية

قيود قيود برنامج TalkNotes

قد يواجه المستخدمون اختلافات في الدقة في وجود ضوضاء كبيرة في الخلفية، مما يتطلب مراعاة ظروف التسجيل المثلى

تسعير TalkNotes

بلس: 11.97 دولارًا شهريًا

Pro: 49 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات TalkNotes

G2: NA

NA Capterra: غير متاح

43. قفزة الذكاء الاصطناعي

يساعدك Leap AI على تصميم مهام سير العمل دون الحاجة إلى كتابة أي كود برمجي. يمكنك استخدام لوحة التحكم البديهية لتحديد الإجراءات وتشغيلها مباشرةً.

مُنشئ سير العمل الآلي عبر

_ / href/ _https://www.tryleap.ai/ Leap AI /%href/

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي للقفزة بالذكاء الاصطناعي

احصل على جميع النماذج تحت سقف واحد، بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل GPT-4 وLlama-2 للمهام اللغوية، ونماذج الصور والفيديو مثل Stable Diffusion XL وDalle-3، ونماذج الصوت والموسيقى مثل Whisper وBark وMusicLM وغيرها

دمجها مع أدوات وأجهزة متعددة بفضل واجهات برمجة التطبيقات والنماذج المرنة

قيود الذكاء الاصطناعي القفزة

على الرغم من أنه يوفر لك قوة أدوات متعددة في منصة واحدة، إلا أن النتائج من الأدوات الفردية غالبًا ما تكون أكثر دقة ودقة مقارنةً بنتائج Leap

تسعير Leap AI

مجاني خطة

محترف تبدأ من 29 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: NA

NA Capterra: غير متاح

44. Blaze.ai

Blaze.ai هي عبارة عن منصة لسرد القصص وإنشاء المحتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي تقوم بتحويل محتوى علامتك التجارية إلى منشورات مدونة قابلة للتنفيذ، ومحتوى وسائط التواصل الاجتماعي، ونسخة إعلانية، وموجزات تسويقية، وغير ذلك الكثير.

لوحة معلومات إنشاء وتخطيط المحتوى عبر

_ / href/ _https://www.blaze.ai/why-blaze Blaze.ai /%href/

أفضل ميزات _Blaze.ai

صياغة أصوات وملفات تعريف متعددة للعلامة التجارية مصممة خصيصًا لعلامتك التجارية وإنشاء محتوى سياقي

استخدم منصة إنشاء المحتوى غير المحدودة التي ينشئها الذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات متعددة متعلقة بالمحتوى، بما في ذلك عمليات فحص الانتحال وفحص تحسين محركات البحث وتوصيات الكلمات المفتاحية والمزيد

إنشاء أصول المحتوى الخاص بك والبحث والعصف الذهني وجدولتها ونشرها باستخدام حل واحد

قيود Blaze.ai

قد يواجه المستخدمون منحنى تعليمي عند دمج Blaze.ai في أدوات التسويق وسير العمل الحالية

تسعير Blaze.ai

المُنشئ : 25 دولارًا شهريًا

: 25 دولارًا شهريًا الفريق : 59 دولارًا شهريًا

: 59 دولارًا شهريًا المؤسسة: 500 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات موقع #### Blaze.ai

G2: NA

NA Capterra: غير متاح

45. حرف العلة

Vowel عبارة عن منصة افتراضية للتعاون ومؤتمرات الفيديو تساعدك على استضافة اجتماعات مذهلة، وتلخيص المناقشات، والبحث عن المعلومات المتعلقة بالاجتماعات، ومشاركة اجتماعات الفيديو - دون الحاجة إلى إضافات.

خاصية تلخيص الاجتماع عبر

_ / href/ _https://www.vowel.com/ حرف //%href/

أفضل ميزات حرف العلة

استفد من الذكاء الاصطناعي للنسخ في الوقت الفعلي أثناء الاجتماعات، مما يعزز إمكانية الوصول ويسهل المراجعات بعد الاجتماع

استخدام ميزات التحليلات المتقدمة لمساعدتك على تحسين فعالية الاجتماعات، بما في ذلك رؤى مثل المشاركة في الاجتماعات، ومستوى المشاركة، وغيرها من الرؤى

قيود حرف العلة

قد يواجه المستخدمون في المناطق التي بها اتصالات إنترنت غير متناسقة اضطرابات في ميزات الوقت الفعلي، مما يتطلب مراعاة ظروف الاستخدام الأمثل

تسعير أحرف العلة

مجاناً

الشركات 19.99 دولارًا شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (188 مراجعة)

4.6/5 (188 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

46. SemblyAI

SemblyAI هو مساعد فريق ذكاء اصطناعي شامل يمكنه مساعدتك في تدوين الملاحظات وتوليد الرؤى وتدوين الاجتماعات لمساعدتك على ضمان عقد اجتماعات مثالية ومبنية على النتائج.

ملاحظات الاجتماعات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وميزات التشغيل الآلي عبر

_ / href/ _https://www.sembly.ai/ التجميع //%href/

أفضل ميزات التجميع

تعزيز التفاعل في الاجتماع من خلال الملاحظات المباشرة وملخصات الذكاء الاصطناعي للتفاعلات وتفاصيل عن كل حاضر

استفد من الذكاء الاصطناعي لتخصيص توصيات محتوى الاجتماع، مما يضمن حصول الحاضرين على معلومات ذات صلة ومقنعة

قيود التجميع

قد يحتاج المستخدمون إلى استثمار الوقت في فهم خيارات التخصيص وتكوينها لتتماشى مع أهداف الحدث المحددة

تسعير التجميع

شخصي : خطة مجانية

: خطة مجانية احترافية : 15 دولارًا شهريًا

: 15 دولارًا شهريًا فريق: 29 دولارًا/شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 25 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: NA

47. كرافتفول

Kraftful عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لجمع ملاحظات المستخدمين وتوليد رؤى قوية من هذه البيانات.

_ميزة الاستماع للذكاء الاصطناعي عبر

_ / href/ _https://www.kraftful.com/ كرافتفول /%href/

أفضل مزايا كرافتفول

تتبع ملاحظات العملاء وشكاواهم باستخدام التحليل النوعي للذكاء الاصطناعي والاستبيانات المخصصة وميزات الاستماع

تحويل رؤى المستخدمين إلى قصص مستخدمين تلقائياً لسير عمل إدارة مشروعك

قيود كرافتفول

يتطلب مدخلات واضحة وموجزة للحصول على أفضل النتائج

ميزات محدودة مع الخطة المجانية

تسعير كرافتف

مجاني

إيجابي 15 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات كرافتفول

G2: NA

NA Capterra: NA

48. التركيب

يقدم تطبيق Synthesis تطبيق ذكاء اصطناعي لتوليد بيانات اصطناعية، مما يساعد على تدريب نماذج التعلم الآلي ويمكن استخدامه كبيانات اختبار للمنتجات الجديدة. على سبيل المثال، يمكن استخدامه في الأبحاث الطبية لتدريب الذكاء الاصطناعي على تحديد أنماط الأمراض، وفي النماذج المالية لتقدير تأثير الأحداث مثل حدوث اضطراب واسع النطاق في سلسلة التوريد العالمية.

حالات الاستخدام عبر

_ / href/ _https://synthesis.ai/ التركيب AI /%href/

أفضل الميزات التوليفية

الحصول على البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لتطوير نماذج قوية ومتطورة لحالات استخدام التعلم الآلي

تطوير ذكاء اصطناعي أكثر قدرة وأخلاقية بتكاليف وجهد أقل بكثير

إدخال المزيد من البيانات المتنوعة في تدريب الذكاء الاصطناعي وكذلك تقليل أي تحيزات غير مقصودة

قيود التوليف

قد تفتقر البيانات الاصطناعية إلى واقعية وتعقيد بيانات العالم الحقيقي، وقد لا تعمم النماذج المدربة على البيانات الاصطناعية فقط على مواقف العالم الحقيقي بشكل فعال

التسعير التركيبي

التسعير عند الطلب

التقييمات والمراجعات التوليفية

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية التقييمات: غير كافية

49. Fireflies.ai

هل تحضر الكثير من الاجتماعات؟ دع Fireflies.ai يكون رجل الإطفاء الخاص بك. يمكنه حضور الاجتماعات، وتدوين المناقشات أو تلخيصها، وحتى فهم المحادثات الصوتية لالتقاط من قال ماذا.

ميزات تدوين الاجتماعات وتدوين الملاحظات عبر

Fireflies.ai_

أفضل ميزات Fireflies.ai

التقاط نصوص الصوت والفيديو تلقائيًا لكل اجتماع وتلخيصها

الاستفادة من ميزات تدوين الملاحظات المتقدمة التي تفهم حتى الفروق الدقيقة في الصوت لتحديد من قال ماذا في الاجتماع

مشاركة ملاحظات الاجتماع مع تطبيقاتك الأخرى مثل Slack,

قيود #### قيود Fireflies.ai

قد تكون عمليات التكامل مع CRM والأدوات الأخرى غير متزامنة في بعض الأحيان

نظرًا لأنه يحضر وينسخ تلقائيًا كل اجتماع في التقويم الخاص بك، فقد يثير مشكلات في الخصوصية، مما يتطلب منك إيقافه مؤقتًا لاجتماعات محددة يدويًا

تسعير Fireflies.ai

مجاني

محترف 18 دولارًا شهريًا

18 دولارًا شهريًا الشركات : 29$/شهرًا لكل مقعد

: 29$/شهرًا لكل مقعد المؤسسات: 39 دولاراً/شهرياً لكل مقعد

تقييمات ومراجعات Fireflies.ai.ai

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

50. فلويز

Flowise عبارة عن أداة إنشاء تطبيقات LLM منخفضة الكود مفتوحة المصدر تتيح للمطورين إنشاء روبوتات محادثة بالذكاء الاصطناعي وسير عمل تزامن LLM.

LLM منشئ سير العمل عبر

_ / href/ _https://flowiseai.com/ Flowise /%href/

أفضل ميزات التدفق

الاستفادة من مساعدي الذكاء الاصطناعي المفتوح، والروبوتات المخصصة، والتعلم الآلي لأتمتة المهام وسير العمل

إنشاء روبوتات الدردشة الآلية LLM بسرعة دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية

قم بتضمين مساعدي الدردشة بالذكاء الاصطناعي في تطبيقاتك باستخدام واجهة برمجة التطبيقات، وحزمة تطوير البرمجيات، وخيارات الدردشة المضمنة

استخدم التنسيق المتقدم لتوصيل روبوتات الدردشة الآلية LLM بالذاكرة، وأدوات تحميل البيانات، وذاكرة التخزين المؤقت، والإشراف، والتطبيقات الأخرى

قيود فلويز

قد يحتاج المستخدمون إلى مراجعة LLMs ومهام سير العمل الأخرى للتأكد من صحتها لأنها قد تكون غير دقيقة اعتمادًا على السياق والبيانات المستخدمة

تسعير التدفق

مجاناً

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات

G2: NA

NA Capterra: غير متاح

عزّز إنتاجيتك باستخدام الذكاء الاصطناعي

لقد استكشفنا 50 تطبيقاً من أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الغنية بالإمكانيات، ولكن لا يزال هناك الكثير من المجالات التي يجب تغطيتها. من صياغة المحتوى إلى إدارة تدفقات العمل إلى اكتشاف الرؤى الخفية من بياناتك- من صياغة المحتوى إلى إدارة سير العمل إلى اكتشاف الرؤى الخفية من بياناتك منصات الذكاء الاصطناعي للمطورين والمسوقين، ومديري المشاريع، تحدث ثورة في عملنا.

ومع استمرار تحسن الذكاء الاصطناعي، سيستمر اعتماده في حالات الاستخدام الأحدث. ولكن يمكنك بالفعل استخدام العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف عملك بشكل أسرع. لذا، قم بالتجربة والاستكشاف والعثور على أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لحالات الاستخدام الخاصة بك.

مساعد الذكاء الاصطناعي لمُنشئ النصوص الخاص بـClickUp أثناء العمل

إذا كنت تريد توفير الوقت والجهد في العمل اليومي، سوف تحب ClickUp Brain . إنه أحد أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام سير العمل وتحسين الإنتاجية حتى تتمكن من التركيز على ما يهمك. اشترك للحصول على نسخة تجريبية مجانية من ClickUp اليوم