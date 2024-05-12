أفضل 10 ملحقات كروم للذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية في 2025

إذا سبق لك أن كان لديك العديد من علامات التبويب المفتوحة لدرجة أنك لم تعد قادراً على قراءة عناوينها، فأنت تفهم الحمل الزائد للتطبيقات. عندما نحاول إنجاز أعمالنا - وننتقل باستمرار من تطبيق ويب إلى آخر - ينتهي بنا الأمر إلى تحميل متصفحاتنا وأدمغتنا إلى أقصى حدودها.

نحن بحاجة إلى تطبيقات مع ملحقات المتصفح التي تلبي احتياجاتنا في منتصف الطريق.

تقلل إضافات جوجل كروم من عبء علامات التبويب لدينا، وتقلل الإضافات ذات الذكاء الاصطناعي المدمج من عبء العمل الذهني أيضاً.

إليك أفضل 10 ملحقات كروم المزودة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على إنجاز المزيد من المهام في وقت أقل (بعلامات تبويب أقل).

ما الذي يجب أن تبحث عنه في إضافات كروم المزودة بالذكاء الاصطناعي؟ أدوات الذكاء الاصطناعي لا يمكنها تولي عملك عالي المستوى. ولكن يمكنها تبسيط سير عملك من خلال التحقق من الأخطاء والكتابة والتلخيص والتعامل مع المهام المتكررة الأخرى. من الناحية المثالية، يجب أن تزيل هذه الأدوات العمل الشاق من على عاتقك.

يعتمد أفضل امتداد ذكاء اصطناعي في كروم بالنسبة لك على دورك. سيحتاج مديرو المشاريع إلى الذكاء الاصطناعي أدوات إدارة المشاريع مع ميزات تدوين الملاحظات. ولكن ملحقات كروم للمطورين يجب تضمين أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي . ابحث عن الميزات المتعلقة بالمهام التي تقوم بها في أغلب الأحيان.

بالإضافة إلى ذلك، ابحث عن هذه الميزات الثلاث الرئيسية لضمان أن امتداد كروم سيجعل حياتك أسهل:

معالجة اللغة الطبيعية : تعيش أدوات الذكاء الاصطناعي أو تموت بمهاراتها في معالجة اللغة الطبيعية، أي قدرتها على فهم مطالباتك والاستجابة لها بشكل صحيح. ستوفر الأدوات المبنية على نماذج لغوية كبيرة مثل GPT-4 أو على التعلم الآلي أفضل معالجة للغة الطبيعية

تعيش أدوات الذكاء الاصطناعي أو تموت بمهاراتها في معالجة اللغة الطبيعية، أي قدرتها على فهم مطالباتك والاستجابة لها بشكل صحيح. ستوفر الأدوات المبنية على نماذج لغوية كبيرة مثل GPT-4 أو على التعلم الآلي أفضل معالجة للغة الطبيعية مربعات الدردشة المنبثقة: يجب أن تكون قادراً على سحب روبوت الدردشة الآلي الخاص بك من أي صفحة ويب تتصفحها، وتلقيمه مطالبتك، والحصول على إجابتك، ومتابعة يومك

يجب أن تكون قادراً على سحب روبوت الدردشة الآلي الخاص بك من أي صفحة ويب تتصفحها، وتلقيمه مطالبتك، والحصول على إجابتك، ومتابعة يومك السرعة: يجب ألا تبطئ إضافات كروم الجيدة متصفحك أبدًا وتساعدك دائمًا على توفير الوقت

أفضل 10 ملحقات كروم للذكاء الاصطناعي لاستخدامها في 2024

مع وضع هذه الميزات التي لا غنى عنها في الاعتبار، جمعنا لك أفضل 10 إضافات ملحقات كروم للإنتاجية -كلها مزودة بذكاء اصطناعي مدمج لمساعدتك على تبسيط سير عملك. لقد قمنا بتقسيمها حسب أنواع المهام التي تقوم بها هذه الأدوات على أفضل وجه لتسهيل عليك مقابلة الذكاء الاصطناعي الخاص بك. 👯

1. ClickUp #### الأفضل لتلخيص الملاحظات

يجمع ملحق ClickUp Chrome الإضافي خمساً من أكثر ميزات إدارة المشاريع المنفصلة في تطبيق واحد مذهل. إنشاء المهام، وتتبع الوقت، وتخزين لقطات الشاشة، ووضع إشارات مرجعية لمواقع الويب، وحفظ الملاحظات، وإرفاق رسائل البريد الإلكتروني - كل ذلك من ملحق ClickUp Chrome

ClickUp هو علاج الحمل الزائد على التطبيقات. 🩺

مع أدوات للتعاون، والكتابة، والعصف الذهني، والتخطيط، و قوالب الإنتاجية يمكن لهذا التطبيق الواحد أن يحل محل جميع تطبيقاتك الأخرى. بالإضافة إلى تطبيق الويب وتطبيقات الجوال لنظامي iOS و Android، يمكنك الوصول إلى ميزات ClickUp من امتداد كروم ClickUp Chrome .

إنه أحد أفضل ملحقات كروم لمديري المشاريع. يمكنك إنشاء المهام، وإرفاق رسائل البريد الإلكتروني من Gmail أو Outlook، والتقاط لقطات الشاشة وترميزها، وإضافة صفحات الويب إلى المهام، وتتبع الوقت، و تدوين الملاحظات من أي مكان على الإنترنت. ClickUp AI يجعل تدوين ملاحظاتك أسهل من خلال إنشاء الملخصات وتحديد عناصر العمل في ثوانٍ. حتى تتمكن من الوصول إلى لب الموضوع بشكل أسرع. 😍

أفضل الميزات

احصل على ملخص لملاحظات الاجتماعات وجلسات العصف الذهني والمحادثات الطويلة مع التلخيص التلقائي

البحث عن عناصر الإجراءات في الملاحظات الطويلة وتحويلها إلى مهام بنقرة واحدة

إضافة سياق إلى المهام والملاحظات من خلال إرفاق رسائل البريد الإلكتروني,لقطات الشاشةأو صفحات الويب

القيود

وظيفة الذكاء الاصطناعي غير مضمنة في الباقة المجانية

التسعير

مجاني للأبد

غير محدودة: 7 دولارات لكل عضو شهريًا

7 دولارات لكل عضو شهريًا الشركات: 12 دولارًا لكل عضو شهريًا

12 دولارًا لكل عضو شهريًا أعمال بلس: 19 دولارًا لكل عضو شهريًا

19 دولارًا لكل عضو شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة AI إضافة: 5 دولارات إضافية لكل عضو شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,750 تقييم)

2. Seamless.ai

الأفضل لتلخيص الملاحظات

عبر Seamless.ai صُمم Seamless.ai لفرق المبيعات، وهو أحد ملحقات كروم التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي ستغير قواعد اللعبة في عملية التنقيب عن العملاء المحتملين. وهم يصفون أنفسهم بأنهم محرك بحث للعملاء المحتملين لمبيعات B2B. مع امتداد كروم الخاص بهم، يتكامل تطبيقهم مع محرك البحث المفضل لديك. 🔍

يمكنك استخدام Seamless لجمع عملاء المبيعات المحتملين من Salesforce أو LinkedIn أو Sales Navigator أو Recruiter أو أي موقع B2B على الإنترنت. ويمكنه العثور على معلومات الاتصال الخاصة بصانعي القرار على مواقع B2B، أو يمكنه استخدام حساب التواصل الاجتماعي الخاص بالشخص على LinkedIn لتوفير رقم هاتف وعنوان بريد إلكتروني تم التحقق منه.

لن يساعدك هذا البرنامج في بناء قائمتك فحسب، بل سيوفر لك أيضاً معلومات قيمة عن المبيعات لجعل تواصلك أكثر فعالية. ستطلع على بيانات النوايا، وستتعرف على المجموعة التقنية الحالية لعملائك المحتملين، وستكتشف احتياجات أعمالهم الأكثر إلحاحاً.

ثم يمكنك بعد ذلك استيراد ملاحظاتك عن العملاء المحتملين إلى Salesforce أو HubSpot أو CRM المفضل لديك بنقرة زر واحدة.

أفضل الميزات

إنشاء قوائم بعملائك المثاليين مع معلومات اتصال B2B التي تم التحقق منها، بما في ذلك أرقام الهواتف المحمولة والاتصال المباشر

استيراد ملاحظات العملاء المحتملين إلى نظام إدارة علاقات العملاء بنقرة واحدة

احصل على رؤى إضافية حول عملائك المحتملين والتي يمكن أن تجعل تواصلك معهم أكثر فعالية

القيود

أبلغ بعض العملاء أنهم لا يحصلون دائمًا على بيانات دقيقة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الارتداد

لا يُدرج موقع Seamless.ai أسعاره على موقعه الإلكتروني أو يوفر شفافية في التسعير، ويصفه العديد من العملاء الحاليين بأنه باهظ الثمن

التسعير

مجاني

الخطة الأساسية: عرض السعر بعد التسجيل المجاني

عرض السعر بعد التسجيل المجاني الخطة الاحترافية: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار خطة المؤسسات: اتصل بالمبيعات للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 3.8/5 (أكثر من 135 تقييم)

3. جاسبر

الأفضل لتوليد النصوص

عبر Jasper.ai Jasper ليس بديلاً لفريق كتابة الإعلانات لديك. يمكن للروبوتات والبشر التعايش معًا! ✌️

لكن هذا البرنامج يمكنه تسريع سير العمل التسويقي من خلال إنتاج محتوى عالي الجودة من إنتاج الذكاء الاصطناعي سواء كان طويلًا أو قصيرًا. ويمكنه إنشاء مسودة أولى في لحظة والسماح لفريقك الإبداعي بالتركيز على الأمور الأكثر تعقيدًا - مثل إضافة اللمسة الإنسانية.

يمكنك اختيار نغمة للمحتوى الخاص بك وتدريب جاسبر على صوت علامتك التجارية، بحيث يصبح أكثر دقة بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإن أداة الذكاء الاصطناعي قادرة على تحويل المحتوى الموجود لديك إلى تنسيقات جديدة، بحيث يمكنك كتابة منشور مدونة واحدة وتحويله على الفور إلى بودكاست أو فيديو يوتيوب أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسالة إخبارية عبر البريد الإلكتروني .

باستخدام امتداد كروم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من جاسبر يمكنك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في أي مكان تكتب فيه عبر الإنترنت، من Gmail إلى مستندات Google.

أفضل الميزات

استخدامكتابة الذكاء الاصطناعي لإنشاء أي نوع من المحتوى من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى المدونات إلى نصوص البودكاست

الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي على أي معالج نصوص على الويب

اختر اللهجة التي تريدها لكل جزء من المحتوى وطابقها مع عملية الكتابة الخاصة بك

ستوفر هذه الأداة الأساسية الوقت من خلال تعليمه كيفية الكتابة بصوت علامتك التجارية واتباع أسلوبك في الكتابة

القيود

أبلغ العديد من المستخدمين أن المحتوى يحتوي على أخطاء واقعية، لذلك ستظل بحاجة إلى مدققي حقائق بشريين للحفاظ على صدق هذا الروبوت

لا توجد أدوات مدمجة لتحسين محركات البحث، لذلك ستحتاج إلى أداة ثانية إذا كنت ترغب في تحسين المحتوى الخاص بك لتصنيفات محركات البحث

التسعير

المُنشئ: 39 دولارًا شهريًا

39 دولارًا شهريًا الفرق: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا الشركات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

المكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/63039/undefined/ بدائل جاسبر للذكاء الاصطناعي* %/%href/_

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4. تكوين الذكاء الاصطناعي

الأفضل لتوليد النصوص

عبر تكوين الذكاء الاصطناعي صُمم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي هذا خصيصاً لمتصفح كروم. في حين أن العديد من التطبيقات الأخرى في هذه القائمة تقدم تطبيقات للويب والأجهزة المحمولة بالإضافة إلى إضافات كروم، فإن Compose AI هو مجرد امتداد.

لذا إذا كنت من محبي البساطة، فإن تطبيق Compose AI في انتظارك. 💘

يقدم هذا البرنامج خمس ميزات رئيسية للكتابة بالذكاء الاصطناعي: كتابة أي شيء، والرد السهل على البريد الإلكتروني، وكتابة البريد الإلكتروني، والإكمال التلقائي، وإعادة الصياغة. ويمكنه كتابة عدة فقرات بناءً على مطالبة واحدة، أو يمكنه مساعدتك في الكتابة بشكل أسرع من خلال توفير خيارات الإكمال التلقائي لإكمال جملك في الوقت الفعلي. اكتب رسائل البريد الإلكتروني في نصف الوقت مع هذا التكامل السلس في Google Chrome.

أفضل الميزات

كتابة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها بسرعة باستخدام ميزة الرد السهل على البريد الإلكتروني، والتي يمكنها كتابة رد كامل بناءً على سلسلة رسائل البريد الإلكتروني السابقة وبضع كلمات إضافية منك فقط

إعادة صياغة كتابتك لجعلها تبدو أكثر احترافية أو أكثر ودية أو أكثر متعة

اطلب من Compose AI مساعدتك في كتابة محتوى جديد تماماً بناءً على مطالباتك

القيود

هذا البرنامج جديد نسبياً ولم يتم اختباره مقارنةً بمساعدات الكتابة بالذكاء الاصطناعي الأخرى في هذه القائمة

أبلغ العديد من المراجعين على متجر كروم الإلكتروني عن وجود صعوبة في إلغاء اشتراكهم المدفوع بعد الاشتراك

التسعير

مجاني

القسط: 9.99 دولارًا شهريًا

9.99 دولارًا شهريًا الأقصى: 29.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

5. دردشةGPT لجوجل

الأفضل لتوليد النص #### الأفضل لتوليد النص

عبر ChatGPT ربما يكون روبوت الدردشة الآلي الأكثر شهرة هو ChatGPT من OpenAI. وهو مبرمج على نموذج اللغة GPT-4 الخاص ب OpenAI، وهو أحد أفضل النماذج اللغوية الكبيرة الموجودة. وهو يشكل أساساً للكثير من روبوتات الدردشة الآلية المختلفة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، لذا فإن العديد من هذه الروبوتات تشترك في حمض نووي متشابه. 🧬

لطالما كان ChatGPT متاحًا مجانًا كجزء من مهمة OpenAI لإنشاء ذكاء اصطناعي يفيد البشرية جمعاء. لذا، فهو متاح أيضاً كامتداد مجاني لمتصفح كروم.

يتيح لك امتداد كروم لـ ChatGPT رؤية نتائج ChatGPT جنباً إلى جنب مع نتائج البحث. يمكنك استخدام ChatGPT لجوجل على أي محرك بحث تستخدمه على كروم، بما في ذلك محرك بحث جوجل، وBing، وياهو، وDuck، Duck، Go.

أفضل الميزات

اطلب من ChatGPT كتابة محتوى أصلي لك بناءً على مطالباتك وتوجيهاتك

اطلب من ChatGPT إعادة صياغة أو تلخيص أو تبسيط المحتوى الذي كتبته بالفعل

استخدم ChatGPT أثناء بحثك عن كتابتك من خلال طرح أسئلة حول نتائج البحث

القيود

مثل معظم روبوتات الدردشة الآلية، غالباً ما ترتكب ChatGPT أخطاءً واقعية في المحتوى المكتوب، لذلك ستحتاج إلى التحقق من أي شيء تكتبه

يشكو بعض المستخدمين من أن المحتوى الذي تكتبه ChatGPT قد يبدو عاماً أو غير أصلي

التسعير

مجاناً

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 290 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 290 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

_مكافأة:

/مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/63248/undefined/** بدائل دردشةGPT /%/%href/

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6. جرامارلي

الأفضل للتدقيق اللغوي

عبر جرامارلي تخيل واجباتك في اللغة الإنجليزية في المدرسة الثانوية التي قمت بتمييزها بقلم أحمر، وستفهم على الفور قيمة Grammarly. ✍️

يعمل هذا المكون الإضافي للتدقيق اللغوي على تصحيح القواعد اللغوية وتقديم اقتراحات لتبسيط عملية الكتابة أثناء عملك. كما أنه يحتوي أيضًا على مدقق للانتحال حتى تتمكن من التأكد من أن جميع أعمالك سليمة - لأنه حتى عندما تكتب المحتوى الخاص بك، يمكن أن تتسلل الانتحالات غير المقصودة.

ستبقيك إضافة Grammarly Chrome صادقاً وتجعل كتابتك أكثر وضوحاً. وباستخدام GrammarlyGO، مساعد Grammarly المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكنك طلب المساعدة في إعادة كتابة أقسام كبيرة أو مطالبة روبوت الدردشة الآلي بكتابة نص جديد لك - من أي مكان تكتب فيه على متصفح كروم.

يمكنك حتى استخدام GrammarlyGO على الباقة المجانية، ولكن لعدد محدود من المطالبات كل شهر.

أفضل الميزات

حافظ على كتابتك خالية من الأخطاء مع التصحيحات النحوية في الوقت الحقيقي

تبسيط كتابتك وجعل أفكارك أكثر وضوحًا مع اقتراحات لإعادة صياغة جملك

تحقق من الكتابة بحثاً عن الانتحال غير المقصود قبل نشرها أو إرسالها

القيود

أفاد بعض المستخدمين أن اقتراحات Grammarly لإعادة الصياغة يمكن أن تجعل كتاباتهم تبدو رسمية للغاية

لا يتوفر مدقق الانتحال والتصحيحات الأكثر تقدماً إلا للمشتركين المدفوعين فقط

التسعير

مجاني

القسط: 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا العمل: 15 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 4300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6,900 تقييم)

7. تحدث بالذكاء الاصطناعي

الأفضل لتحويل الصوت

عبر تحدث بالذكاء الاصطناعي سواء كنت تحضر محاضرة، أو تنشئ نسخاً للبودكاست الخاص بك، أو تحاول التقاط ملاحظات من برنامج تعليمي على يوتيوب، يمكن لبرنامج Speak AI القيام بالأعباء الثقيلة نيابةً عنك. 🏋️‍♀️

يحول هذا التطبيق الصوت إلى نصوص مكتوبة. وباستخدام امتداد كروم، يمكنك التقاط الصوت من أي صفحة ويب. بعد ذلك، يمكنك استخدام روبوت الدردشة المدمج بالذكاء الاصطناعي - الذي يُطلق عليه Speak Magic Prompts - لتمشيط النص وإعطائك إجابات سريعة. 🧙

لذا في الأيام التي يكون فيها جدولك مزدحمًا، وليس لديك وقت للاستماع إلى الصوت أو قراءة النص، يمكنك الحصول على إجاباتك عالية المستوى من Speak AI.

أفضل الميزات

إنشاء نصوص لأي تسجيل صوتي من اجتماعات الفريق إلى البودكاست إلى مقاطع فيديو YouTube

اطرح أسئلة على روبوت الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي حول النص للحصول على نتائج عالية المستوى أو تحديد موقع المعلومات بسرعة في المحتوى الطويل

استخلاص الرؤى المستندة إلى البيانات تلقائيًا من النص باستخدام التحليلات والرسوم البيانية والمخططات التلقائية

القيود

سيظل تفريغ الملفات الصوتية الطويلة يستغرق وقتاً طويلاً، بنفس طول الملف الصوتي نفسه تقريباً

وجد بعض المستخدمين صعوبة في قراءة تنسيقات النصوص العامة للملفات الصوتية وعدم جاذبيتها بصريًا

التسعير

الدفع حسب الاستخدام: 0 دولار مقدمًا، الدفع لكل ميزة مستخدمة

0 دولار مقدمًا، الدفع لكل ميزة مستخدمة البداية: 57 دولارًا شهريًا

57 دولارًا شهريًا مخصص: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 5/5 (أكثر من 9 تقييمات)

5/5 (أكثر من 9 تقييمات) Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

8. Otter.ai

الأفضل لتحويل الصوت

عبر Otter.ai تطبيق آخر للنسخ مع روبوت دردشة مدمج بالذكاء الاصطناعي، تم تصميم Otter خصيصًا للاجتماعات. 👥

يمكنك دعوة هذا التطبيق إلى اجتماع Zoom أو Google Teams، أو استخدامه لتسجيل الصوت أثناء محاضرة أو مكالمة هاتفية مع عميل أو اجتماع شخصي. سيظهر لك في قائمة الحاضرين، تمامًا مثل زميل آخر في الفريق.

يوفر Otter.ai أيضاً روبوت محادثة يمكنه الإجابة عن الأسئلة أثناء الاجتماعات. لذا، إذا فاتت أي شخص معلومات مهمة، فيمكنه الحصول عليها في لحظة. الأمر أشبه بوجود صديقك المفضل في مكتبك دائماً في اجتماعاتك معك.

أفضل الميزات

نسخ الصوت من اجتماعات فريقك لإنشاء محاضر الاجتماعات بسرعة

التقاط الشرائح تلقائيًا لإضافتها إلى ملاحظات اجتماعك

استخدم برنامج الدردشة الآلي Otter.ai للإجابة عن الأسئلة ومساعدة أعضاء الفريق على متابعة الاجتماع دون الحاجة إلى مقاطعة الاجتماع

القيود

يشكو بعض المستخدمين من أن النسخ لا يعمل بشكل جيد إذا كان هناك ضوضاء في الخلفية أو إذا كان هناك أشخاص يتحدثون مع بعضهم البعض

لا يوجد خيار لتعيين وقت التوقف أو تذكير لإيقاف التسجيل، لذلك أبلغ بعض المستخدمين عن نسيان إيقاف تشغيل الصوت وتسجيل الكثير من المعلومات التي يصعب إزالتها من النص

التسعير

مجاني

المحترف: 8.33 دولار لكل مستخدم شهريًا

8.33 دولار لكل مستخدم شهريًا الشركات: 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 110 تقييمات)

4.1/5 (أكثر من 110 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 65 تقييم)

9. أي منتقي

الأفضل لكشط البيانات

عبر أي منتقي لقد انتهت أيام بناء مكشطة البيانات الخاصة بك! لم تعد بحاجة إلى أي مهارات في البرمجة لتحديد وتنزيل وتنظيم المعلومات من صفحات الويب التي تريد الزحف إليها.

AnyPicker مدعوم بالذكاء الاصطناعي للتعرف تلقائيًا على أنماط البيانات. تسمح لك الواجهة سهلة الاستخدام بإدخال المعلومات التي تريد من البرنامج الزحف إليها، وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك تنزيل معلوماتك بتنسيق XLS أو CSV. يمكنك حتى حفظ الصيغ الخاصة بك حتى تتمكن من الزحف إلى صفحات الويب المستقبلية للحصول على نفس المعلومات بسرعة أكبر.

يمكنك استخدامه لإجراء مقارنات الأسعار أو جمع عملاء المبيعات المحتملين أو إجراء أبحاث السوق. يعمل Anypicker حتى خلف صفحات تسجيل الدخول. لذا مع هذه المكشطة لا حدود لما يمكنك فعله. 🏙️

أفضل الميزات

الزحف إلى صفحات ويب متعددة في نفس الوقت لتسريع عملية كشط البيانات

تنزيل الصور تلقائيًا

الالتفاف على برامج الكشف المضادة للكشط، مثل CAPTCHA

القيود

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في تعطل التطبيق في منتصف عملية كشط البيانات

تحتاج إلى حساب جوجل للوصول إلى المنصة

التسعير

مجاني

المحترفون: 39 دولارًا شهريًا

39 دولارًا شهريًا الشركات: 99 دولارًا شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

10. حيرة الذكاء الاصطناعي

الأفضل لتلخيص صفحات الويب

عبر حيرة الذكاء الاصطناعي تخيل وجود صديق ذكي في متصفحك، جاهز لمساعدتك - هذا هو Perplexity AI. يشبه امتداد كروم هذا معلمًا جاهزًا دائمًا، يجيب على استفساراتك بينما يقوم بإنشاء ملخصات للمعلومات المعقدة بسرعة.

وبفضل سهولة الوصول إليه وروابط البحث في البوابة، فإنه يجوب الإنترنت ليقدم لك إجابات واضحة ومقتبسة جيداً، مما يثري رحلة استكشاف الويب الخاصة بك لتوفير الوقت.

أفضل الميزات

تقوم الأداة القوية بإخراج ملخصات فورية لصفحات الويب

طرح الأسئلة بسهولة حول المجال والصفحة المقصودة وغير ذلك للحصول على ملخصات سريعة

القيود

يقول بعض المستخدمين أن امتداد كروم يدور إلى ما لا نهاية دون إنشاء ملخص

يمكن أن تكون محدودة على أنواع الصفحات التي تريد تلخيصها

التسعير

مجاني

الإصدار الاحترافي: 20 دولاراً شهرياً أو 200 دولار سنوياً

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات متاحة

لا توجد مراجعات متاحة Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

جرب هذه

/هريف/ https://clickup.com/ar/blog/103800/undefined/** بدائل الذكاء الاصطناعي الأكثر تعقيدًا /%href/

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توسيع نطاق إنتاجيتك باستخدام ملحقات كروم للذكاء الاصطناعي

يتماشى الذكاء الاصطناعي وامتدادات كروم معًا مثل البطاطس المقلية والحليب المخفوق. 🍟🥤

كلاهما يهدفان إلى جعل حياتك أسهل وأفضل. فالإضافات تجعلك تتمكن من استخدام تطبيقاتك المفضلة دون مغادرة صفحة الويب التي تعمل عليها. والذكاء الاصطناعي يجعلها بحيث يمكنك إنجاز المهام المتكررة بشكل أسرع.

عندما تدمج هذين الأمرين معًا في إضافات كروم التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ستحصل على زيادة كبيرة في إنتاجيتك.

لزيادة قوتك الإنتاجية، قم بتنزيل إضافة ClickUp Chrome وابدأ في ربط عملك المستند إلى الويب بالملاحظات والمهام والمشاريع.