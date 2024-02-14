12 قالبًا مجانيًا للإنتاجية في Excel و ClickUp

أصبحت الإنتاجية أكثر صعوبة من أي وقت مضى، سواء كنت تعمل في مكتب أو عن بُعد. مع كل المشتتات المحيطة بك، قد يكون من الصعب معرفة كيفية النقر فوق . 😵‍💫

طريقة واحدة ل إنجاز الأمور بفعالية أكبر هو أن يكون لديك النقر فوق . قبل أن تضيف "تعلّم كيفية إنشاء خطة إنتاجية" إلى قائمة مهامك المتزايدة باستمرار، فكّر في استخدام نموذج مجاني. سواء للعمل أو لحياتك الشخصية، فهي طريقة رائعة لتحسين سير العمل وإدارة المهام.

لم يكن إنجاز المهام وتحسين الإنتاجية الشخصية وإنتاجية الفريق أسهل من أي وقت مضى باستخدام قوالب الإنتاجية المناسبة، و مجموعة من الأدوات المفيدة وقوالب مجانية لـ Notion و Excel و ClickUp. 📋

ما هو قالب الإنتاجية؟

قالب الإنتاجية هو طريقة لتخطيط إطار عمل لما يجب القيام به، ومن المسؤول عن ماذا، والأطر الزمنية للمشروع، وكيف يؤثر عمل شخص واحد على سير العمل بشكل عام.

يجب أن يعزز هذا المستند الإنتاجية من خلال توفير جميع المعلومات ذات الصلة لإنجاز الأهداف والمهام المحددة. يبحث الجميع باستمرار عن الأفضل حيل الإنتاجية وأحدث أدوات الإنتاجية -لكن التعاون في الوقت الحقيقي وتطبيقات إدارة الإنتاجية، مثل ClickUp، طريقة رائعة لإنجاز المزيد من الأعمال في وقت أقل.

يتيح ClickUp Docs التنسيق المنسق و أوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر

هذا هو السبب في أن هذه الموارد المجانية في Excel و ClickUp مفيدة جدًا لمعالجة أهم مهامك. فهي توفر لك الأطر المناسبة للتكامل مع مخطط الإنتاجية الخاص بك، و مهامك اليومية وقوائم مهام إدارة الوقت ونهجك الشخصي في العمل

مع قوالب سير العمل المُنشأة مسبقاً والقابلة للتخصيص، يمكنك تطبيقها على مشاريع أو فرق عمل محددة أو على مؤسستك بأكملها. يمكن لأعضاء الفريق الفرديين أيضًا استخدام قوالب المخطط الشخصي للتركيز على إنتاجيتهم الخاصة.

استخدام هذه القوالب لتحديد الطرق التي يتخلفون بها عن الركب، والمهام التي يمكنهم أتمتتها وإزالتها، وطرق تبسيط إدارة المهام اليومية.

ما الذي يجعل قالب الإنتاجية جيداً؟

تبدأ معظم أنظمة الإنتاجية كفكرة على الورق. يضع قائد العمل أو القائد التشغيلي أهدافًا لنفسه أو للشركة أو للفريق، مثل خارطة طريق المنتج ومن ثم يبدأ تخطيط الإنتاجية.

ولكن هذا لا يكفي لإدارة المشروع حتى اكتماله. من هذه النقطة فصاعدًا، أنت بحاجة إلى قالب قابل للتخصيص للإشراف على كل خطوة من الخطة وتتبع التقدم المحرز. يجب أن يتضمن القالب الفعال ما يلي:

طرق بسيطة ومرنة لتحديد أولويات المهام حسب سير العمل الخاص بك

ميزات التحرير التعاوني والكتابة والتنظيم التعاوني للعمل على المستندات معًا

تنسيقات لتخصيص حقول إدخال البيانات لتكييف القالب مع استراتيجيتك الحالية

مناطق لكتابة الملاحظات، وتتبع الاجتماعات أو المهام في التقويم، وتنظيم العملية الخاصة بك

إطار عمل يتماشى مع احتياجات عملك (مثل ميزانيتك، وحجم فريقك، ومشاريعك، وما إلى ذلك)

التكامل مع البرامج التي يستخدمها فريقك بالفعل مثلإدارة علاقات العملاء أو مخطط جانت لـالجداول الزمنية للمشروع النقر فوق لتلخيص المحتوى وتحريره ومساعدتك في كتابة المحتوى بسرعة ضمن دورك المحدد



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12 نموذجًا للإنتاجية لتحسين سير العمل في 2024

يمثل الحفاظ على مستويات إنتاجية عالية تحدياً في كل الأعمال وفي كل قطاع. ولهذا السبب يستثمر الكثير من قادة الأعمال والعمليات في تطبيقات وقوالب الإنتاجية.

ولكن ليس كل قالب مصمم للقيام بنفس الشيء.

لحسن الحظ، لقد قمنا بالعمل الشاق من أجلك من خلال تقديم 12 من قوالب الإنتاجية المجانية المفضلة لدينا مع شرح لما تتضمنه وكيفية استخدامها لزيادة الإنتاجية لك، ولفريقك، ومؤسستك.

لنصبح منتجين! ✅

1. قالب الإنتاجية الشخصية من ClickUp

قالب الإنتاجية الشخصية من ClickUp

في أي وظيفة، تُحدث الإنتاجية الشخصية فرقًا كبيرًا في كيفية أدائنا في العمل، وما إذا كنا سنحصل على ترقية، وما نكسبه، ورضانا الشخصي والمهني.

في الوقت نفسه، إذا كنت ترغب في إنجاز المهام باستمرار والحفاظ على بعض التعقل في حياتك، فإن الانضباط الذاتي أمر ضروري أيضًا. لهذا السبب فإن النقر فوق نقطة انطلاق رائعة.

قم بتنزيل قالب التخطيط المجاني هذا لتتبع الأهداف الشخصية أو التجارية بسهولة. سيتيح لك توجيه طاقتك نحو إنجاز الأمور بدلاً من إضاعة الوقت في تتبع كل شيء.

يمكنك إنشاء أهدافك وتحقيقها أو إضافة ملاحظات تفصيلية لمهامك بفعالية أكبر، حتى كمتتبع للعادات. فكر في الأمر على أنه دفتر يوميات شخصي يمكنك دمجه مع ClickUp. تنزيل هذا القالب

2. قالب تقرير الإنتاجية الشخصية من ClickUp

قالب تقرير الإنتاجية الشخصية من ClickUp

اجعل نفسك مسؤولاً مع هذا قالب تقرير الإنتاجية الشخصية من ClickUp للاطلاع على جميع تفاصيل مهامك.

الإنتاجية هي لعبة الإجراءات والنتائج. إذا كان بإمكانك إدارة وقتك بشكل أكثر فعالية، فيمكنك إنجاز المزيد من المهام.

يصبح قياس تأثير عملك على فريقك أو عملائك أسهل عندما تتمكن من تقسيم المكونات إلى مقاييس يمكن تتبعها كنوع من خريطة حرارية للإنتاجية من أجل عناصر العمل .

الآن يمكنك ذلك مع قالب تقرير الإنتاجية هذا المدمج بالفعل مع ClickUp. مما يمنحك المساءلة عن الإجراءات والمخرجات والمهام المنجزة عند تعيينها مقابل قوائم مهامك. تنزيل هذا القالب

3. استخدام قالب ClickUp للإنتاجية من ClickUp

استخدام قالب ClickUp للإنتاجية بواسطة ClickUp

ClickUp مجهز لعدد لا يحصى من حالات استخدام الإنتاجية وقطاعات الأعمال وأنواع المشاريع والأدوار الوظيفية. سيساعدك الحصول على أقصى استفادة منه على تحقيق التوازن بين المسؤوليات المتعددة، ولكنك تريد التأكد من عدم إهمال أي شيء.

مع استخدام قالب ClickUp للإنتاجية يمكنك تتبع أعباء العمل، والمهام، وقوائم المهام، وقوائم المهام، ومزيج من الأهداف القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.

لنكن صادقين - هناك الكثير من تطبيقات وقوالب تخطيط الإنتاجية - ولكن ألا يساعدك تحسين كيفية استخدامك لها؟ هذا ما يجعل مورد ClickUp هذا رائعاً للغاية لأنه يعلمك كيفية إنشاء مساحة داخل المنصة وكيفية استخدامها فعلياً للحفاظ على تنظيم كل شيء.

ليس عليك أن تكون في هذا بمفردك! تحميل هذا القالب

4. قالب كويك للإنتاجية من ClickUp

قالب كويك للإنتاجية من ClickUp

قم بتنزيل قالب كليك أب كويك للإنتاجية لدمج "Kwik Productivity" الخاص بـ Jim Kwik مع ClickUp.

جيم كويك هو المؤلف الأكثر مبيعاً في جميع أنحاء العالم لكتاب Limitless. وهو أيضًا أحد خبراء الإنتاجية والمدربين الرائدين في العالم على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

وقد أثرت استراتيجيات كويك التدريبية بشكل إيجابي على بعض أكبر المؤسسات وأكثرها نجاحًا، مثل Google وNike وجامعة هارفارد والقوات الجوية الأمريكية. كما قام بتدريب كبار الرياضيين والرؤساء التنفيذيين والمشاهير.

مكافأة: سيحصل أي شخص يقوم بتنزيل هذا النموذج على رمز حصري للحصول على خصم 20% على أي من دوراته التدريبية الرائدة في مجال التعلم السريع. قم بتنزيل هذا القالب

5. قالب مارك أندريسن للإنتاجية بواسطة ClickUp

قالب مارك أندريسن للإنتاجية بواسطة ClickUp

افتح بعض أسرار الإنتاجية مع قالب قالب مارك أندريسن للإنتاجية من ClickUp .

حوّل ClickUp نظام الإنتاجية الخاص بمارك أندريسن إلى نظام يمكنك استخدامه في عملك والتكامل بسلاسة مع العديد من أدوات وميزات ClickUp بمجرد إضافته إلى مساحة عملك.

مارك أندريسن هو أحد أنجح رواد الأعمال والمستثمرين المتسلسلين في العالم، وهو أحد مؤسسي شركة أندريسن هورويتز (a16z). شركة رأس المال الاستثماري هذه مسؤولة عن الاستثمارات في الأشياء التي يستخدمها معظمنا على الإنترنت كل يوم، مثل فيسبوك وتويتر وGitHub وغيرها.

إذا كنت مديرًا، فمن المحتمل أنك تقضي الكثير من يومك في الإشراف على مهام المهام وإعطاء ملاحظات على المشاريع، مثل أندريسن. باستخدام قالب خطة المشروع ، مثل هذا النموذج، طريقة فعالة لتعيين المهام وتقديم تحديد أولويات المشروع نظام يجعل إدارة أعضاء الفريق والموظفين المستقلين أسهل. تنزيل هذا القالب

6. قالب خطة العمل من ClickUp

قالب خطة العمل من ClickUp

إن وجود خطة عمل هو وسيلة لرؤية المستقبل.

حدد المهام التي تحتاج إلى إكمالها لتحقيق أهدافك مع قالب خطة العمل من ClickUp . قم بإنشاء مسار قابل للتخصيص لتحقيق أهدافك النهائية وتتبع تقدمك أثناء عملك على تحقيقها.

بالنسبة للفرق، استخدم القالب مع ClickUp Whiteboards بحيث يكون الجميع على نفس الصفحة عند البدء في التخطيط لكل شيء. يمكنك التعاون مع أعضاء الفريق لمتابعة كل شيء من خلال مشروع ما، أو إضفاء الحيوية على قائمة مهامك من خلال لوحة ملونة وتفاعلية حيث يمكنك بسهولة إضافة المهام من قوائم أو مجلدات مختلفة.

أصبح التخطيط للشيء الكبير التالي أسهل. تحميل هذا القالب

7. قالب مصفوفة الأولويات من ClickUp

قالب مصفوفة الأولويات بواسطة ClickUp

تحديد الأولويات أمر مهم، ولكن كيف تلتزم بأولوياتك بمجرد تحديدها؟ من السهل أن تطغى عليك كمية العناصر الموجودة في قائمتك وتبدأ في معالجة المهام بشكل عشوائي.

لحسن الحظ، لدينا حل لذلك: إن قالب مصفوفة الأولوية من ClickUp . استخدم هذا النموذج لتحديد المهام وتنظيمها وتصورها وفقًا للأهمية والإلحاح.

وبهذه الطريقة، يركز فريقك على المهام الأكثر أهمية فقط أولاً حتى يظل الجميع منتجين. أضف هذا القالب إلى مساحة عمل ClickUp الخاصة بك و ابدأ في تحديد أولويات مهامك للحصول على قوائم مهام أكثر كفاءة. تنزيل هذا القالب

8. قالب التقدم الأسبوعي من ClickUp

قالب التقدم الأسبوعي من ClickUp

مع هذا قالب التقدم الأسبوعي من ClickUp يمكنك الاطلاع على الحالة العامة لفريقك بالإضافة إلى التقدم المحرز أسبوعياً. هل تفضل استخدام التقويمات؟ من السهل عرض هذه المهام في تقويم ClickUp والعديد من طرق العرض الأخرى داخل المنصة.

عندما يتمكن المديرون من رؤية كيفية تقدم الجميع، تعمل المشاريع بسلاسة أكبر. لا يؤدي ذلك إلى تحسين المساءلة فحسب، بل يحافظ أيضًا على تحفيز الجميع.

يمكن لأعضاء الفريق أيضًا تحديد الاختناقات في الأسبوع بسهولة والوصول إلى التفاصيل المهمة لمعرفة ما يجب القيام به. وبصفتك مديراً، يمكنك اتخاذ إجراءات لإزالتها أو توفير المزيد من الموارد والأدوات لمساعدة فريقك على تجاوزها. تنزيل هذا النموذج

9. قالب مخطط إكسل اليومي من Vertex42

عبر فيرتكس 42

10. قالب قائمة المهام اليومية لبرنامج Excel بواسطة Spreadsheet123

عبر سبريدشيت 123 Spreadsheet123 هو مزود آخر للأدلة وقوالب الإنتاجية لبرنامج Excel. إذا كان معرض قوالب مايكروسوفت يندرج أكثر في استراتيجيتك، فسيكون هذا التنزيل المجاني مناسبًا لك.

قم بتنزيل وطباعة قالب مخطط الإنتاجية المجاني هذا إذا كنت ترغب في تصور مهامك حسب اليوم والمسؤوليات، خاصةً إذا كانت منفصلة عن مهام عبء العمل اليومي والعناصر القابلة للتنفيذ. قم بتنزيل هذا القالب

11. قالب تعقب العادات الغذائية

عبر Notion

هناك الكثير من قوالب Notion المجانية التي يمكن تصفحها - والكثير من القوالب غير المجانية أيضاً. لكن قالب تعقب العادات هذا هو مورد مجاني لإنشاء قائمة مرجعية مفصلة لعاداتك وما إذا كنت تلتزم بها. قم بتنزيل هذا القالب

12. قالب مخطط مشروع الفكرة

عبر Notion

إذا كنت تبحث عن قوالب Notion خصيصًا للحفاظ على إنتاجيتك في تخطيط مشروعك، فقد وجدنا القالب المناسب لك. قوالب Notion مصنوعة داخليًا وخارجيًا، وهذا القالب بالتحديد صممته أكاديمية كاجون كوي.

إنه خيار مثالي لتنظيم المشروعات الشخصية أو سباقات العمل. لذا، سواءً كنت فريقاً من عدة أشخاص أو فريقاً من شخص واحد، فإن قالب Notion هذا قد يكون مفيداً. قم بتنزيل هذا القالب

قم بزيادة إنتاجيتك باستخدام قوالب ClickUp

الإنتاجية هي التحدي الذي يواجهه الجميع. سواء كنت مندوب تطوير مبيعات جديد أو رئيس تنفيذي لشركة بمليارات الدولارات، فجميعنا لدينا 24 ساعة في اليوم، وجميعنا نحاول التوفيق بين العديد من المهام والقوائم والأهداف الشخصية والمهنية المتنافسة. 🤹

أدوات وقوالب الإنتاجية تجعل إدارة هذه المهام المتنافسة وعناصر العمل أسهل. لقد أنشأنا هذه القوالب وجمعناها لمساعدتك في التعامل مع تحديات الإنتاجية الشخصية والمهنية والفريق.

بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون ClickUp بالفعل، يمكن استخدام معظمها داخل المنصة على الفور، إلى جانب العديد من أدوات وميزات ClickUp، لتعزيز سير عملك.

هل أنت مستعد للارتقاء بإنتاجيتك إلى مستويات جديدة؟ ادمج قوالب الإنتاجية مع تطبيق إنتاجية قوي متعدد الإمكانات: اشترك في ClickUp اليوم . 🏆