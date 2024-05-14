اختبرنا أفضل 10 بدائل ومنافسين ل Grammarly في عام 2025

بصفتي رئيس قسم المحتوى في ClickUp، أعلم عن كثب مدى صعوبة اكتشاف خطأ مطبعي أو خطأ نحوي في مقال أو بريد إلكتروني أو عرض تقديمي - خاصةً عندما تكون الكتابة جزءًا أساسيًا من عملك! سواء كنت مدير مبيعات تقوم بصياغة عرض تقديمي مقنع أو موظف موارد بشرية مبتدئ تتطلع إلى التواصل بوضوح في وثائقك، فإن وجود أداة كتابة موثوقة بجانبك أمر ضروري.

بالتأكيد، Grammarly هو الخيار الأفضل للكثيرين عندما يتعلق الأمر بأدوات التدقيق النحوي. فهو يعالج ببراعة المسائل المتقدمة مثل المشاركة والنبرة والتوصيل والتحقق من الانتحال.

ومع ذلك، فإن Grammarly لا يناسب الجميع. إذا لم تكن مهتمًا بـ Grammarly ولكنك لا تزال ترغب في إبهار العالم بكتابة ممتازة، تحقق من قائمتنا لأفضل بدائل Grammarly في عام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Grammarly؟

إذا كنت لا ترغب في استخدام Grammarly ولكنك تريد شيئًا مشابهًا له، فابحث عن المنصات التي تتمتع بالوظائف التالية.

المدقق النحوي و المدقق الإملائي : كحد أدنى، يجب أن تلتقط الأداة الأخطاء الإملائية وتوفر التدقيق النحوي

كحد أدنى، يجب أن تلتقط الأداة الأخطاء الإملائية وتوفر التدقيق النحوي سهولة القراءة و أسلوب الكتابة : الأداة الجيدة تقيس سهولة القراءة وتقترح تحسينات على بنية الجمل وتقدم اقتراحات بشأن الأسلوب لجعل نسختك أكثر جاذبية

أسلوب الكتابة : الأداة الجيدة تقيس سهولة القراءة وتقترح تحسينات على بنية الجمل وتقدم اقتراحات بشأن الأسلوب لجعل نسختك أكثر جاذبية مدقق الانتحال : ستخبرك بدائل Grammarly الجيدة إذا كانت نسختك مشابهة جدًا لما هو موجود بالفعل

: ستخبرك بدائل Grammarly الجيدة إذا كانت نسختك مشابهة جدًا لما هو موجود بالفعل التوافق: يجب أن تعمل الأداة بشكل جيد بغض النظر عما إذا كنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز أو ماك أو iOS أو أندرويد

يجب أن تعمل الأداة بشكل جيد بغض النظر عما إذا كنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز أو ماك أو iOS أو أندرويد التكاملات: ابحث عن الأدوات النحوية التي تتكامل مع مستندات جوجل وأوتلوك ومايكروسوفت وورد وأوبن أوفيس ل توفير الوقت العمل ضمن منصة واحدة.

ابحث عن الأدوات النحوية التي تتكامل مع مستندات جوجل وأوتلوك ومايكروسوفت وورد وأوبن أوفيس ل توفير الوقت العمل ضمن منصة واحدة. دعم اللغات: هذا ليس إلزاميًا، ولكن إذا كنت تعمل في فريق متعدد الجنسيات، ففكر في بدائل Grammarly ذات الميزات المتقدمة التي تدعم لغات مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية

أفضل 10 بدائل لـ Grammarly لاستخدامها في عام 2024

Grammarly هو الأداة الوحيدة في هذا المجال، لكنه ليس الأداة النحوية الوحيدة في المدينة. هذه هي أفضل 10 بدائل ل Grammarly في عام 2024، بما في ذلك الخيارات المجانية المناسبة للميزانية.

1.

ClickUp

استخدم ClickUp AI لتحرير أو تلخيص أو تدقيق إملائي أو تعديل طول المحتوى داخل المستندات

Grammarly رائع، ولكن ألن يكون رائعًا إذا كان بإمكانك التخلص من أي أخطاء نحوية وإملائية على الفور؟ ClickUp AI يفعل ذلك وأكثر. ⚡

هذه الأداة الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للتدقيق الإملائي هي أداة التدقيق الإملائي الذكية الوحيدة في العالم التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الخاص بالأدوار. ما عليك سوى إخباره بدورك وما تحاول القيام به وسيتولى المساعد الأمر من هناك. يلخص الذكاء الاصطناعي ClickUp AI النسخ، ويُنشئ عناصر العمل من جداول الأعمال، وتنسيق النسخ، وتحرير رسائلك حتى تكون مثالية.

ليست هناك حاجة لفتح أداة منفصلة للقيام بعملك أيضًا. كل ما عليك هو تسجيل الدخول إلى ClickUp للوصول إلى جميع مشاريعك ومهامك ولوحات المعلومات والمحادثات والمزيد في مكان واحد. ونعم، هذا يشمل مستندات ClickUp . يجعل معالج النصوص هذا المستند إلى السحابة في الوقت الفعلي من السهل جدًا التعاون والكتابة وتحرير أفكارك الكبيرة دون الحاجة إلى تبديل المنصات. 🙌

ClickUp أفضل الميزات

احتفظ بعلامات تبويب على مهامك ومواعيدك النهائية مع مهام ClickUp لوحات معلومات ClickUp تصور التقدم الذي يحرزه فريقك، وهو أمر مثالي لإدارةسير عمل إنشاء المحتوى مع Slack و Google Drive و Togl و YouTube و Calendly وغيرها الكثير

قم بالتبديل إلى عرض الدردشة للاطلاع على محادثات فريقك دون مغادرة ClickUp

قيود ClickUp

قد تحتاج إلى التدرب على مطالبة ClickUp AI بإنشاء ما تريده بالضبط

لا يتوفر ClickUp AI إلا على الباقات المدفوعة فقط

أسعار ClickUp ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. ضبط الكلمات

عبر ضبط الكلمات Wordtune هو أداة إعادة كتابة والملخص، والذكاء الاصطناعي مساعد الكتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذا يعني أنه يمكنه بالفعل ابتكار أفكار أو نسخ جديدة، وليس مجرد إعادة صياغة المطالبات التي تقدمها له. يحتوي على قوالب مختلفة ل

النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني

ومنشورات LinkedIn، وعناوين المدونات التي تسرّع عملية كتابة الإعلانات بشكل كبير. ⏩

أفضل ميزات Wordtune

إنشاء ملف مخصص قاعدة المعرفة في مكتبة Wordtune

وفّر الوقت من خلال الطلب من Wordtune تلخيص مقاطع فيديو يوتيوب والمدونات وملاحظات الاجتماعات

يقدم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي اقتراحات بنقرة واحدة مصممة خصيصًا لأسلوبك الفريد في الكتابة

يكتب Wordtune تلقائياً نسخة صحيحة نحوياً وخالية من الأخطاء المطبعية

قيود Wordtune

يقول العديد من المستخدمين إن الباقة المجانية محدودة للغاية مقارنةً بالباقات الأخرى بدائل Wordtune

يتمنى مستخدمون آخرون أن يكون لدى Wordtune المزيد من عمليات التكامل

أسعار Wordtune

إصدار مجاني

بالإضافة: 9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا غير محدود: 14.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

14.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

Wordtune التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

مقارنة

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/112645/undefined/ Wordtune مقابل Grammarly %/%href/

!

3. ProWritingAid

عبر ProWritingAid ProWritingAid هو بديل جيد ل Grammarly للكتاب المحترفين - أو أي شخص يريد كتابة نسخة احترافية. فهو يحلل نسختك في ثوانٍ ليقدم لك التعديلات النحوية والإملائية والأسلوبية التي تقبلها بنقرة واحدة. 🖱️

والأفضل من ذلك كله، يعمل ProWritingAid مع المنصات التي تستخدمها بالفعل في الكتابة، بما في ذلك Google Chrome و MS Word و Facebook و Google Docs و Slack و WordPress و HubSpot.

أفضل مزايا ProWritingAid

تقدم دروس ProWritingAid الرئيسية نصائح احترافية في الكتابة

تُنشئ الأداة أكثر من 25 تقريرًا لتحسين كتابتك

تسليط الضوء على جملة ما لإعادة صياغتها على الفور

استخدم شرارات الذكاء الاصطناعي لتغيير الأزمنة أو تحسين سهولة القراءة أو صياغة الحوار

قيود ProWritingAid

يقول بعض المستخدمين أن برنامج ProWritingAid يغفل الأخطاء الإملائية الواضحة

لا يحتوي ProWritingAid على تطبيق للهاتف المحمول

تسعير ProWritingAid

خطة مجانية

الخطة المميزة : 10 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا

: 10 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا الخطة الاحترافية المميزة: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات ProWritingAid #### تقييمات ومراجعات ProWritingAid

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 430 تقييم)

4. كتابة بارعة

عبر كتابة بارعة Slick Write هو بديل مجاني 100% لبرنامج Grammarly، مما يجعله مثاليًا للكتاب ذوي الميزانية المحدودة. وهو يعمل عبر امتداد متصفح، لذا إذا كنت تكتب في الغالب في التطبيقات المستندة إلى الويب أو السحابة، فقد يكون مناسبًا لك.

إنه ليس قويًا مثل بدائل Grammarly المدفوعة في قائمتنا، ولكن إذا كنت بحاجة إلى أداة مجانية خالية من الرتوش لالتقاط الأخطاء الإملائية البسيطة، فإن Slick Write هو خيار قابل للتطبيق للإصلاحات النحوية الأساسية. ⚒️

أفضل ميزات Slick Write

ترتيب كتابتك عن طريق إصلاح المبني للمجهول

إزالة الظروف غير الضرورية

تسليط الضوء على الأخطاء المطبعية والنصوص غير الواضحة لسهولة إصلاحها

قم بتمرير نسختك من خلال أداة Slick Write Vocabulary لتبديل اختيارك للكلمات

قيود الكتابة الماهرة

لا يحتوي على الكثير من المراجعات

لا تأتي أداة Slick Write معأدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي تسعير الكتابة البارع

مجانًا

تقييمات ومراجعات سليك الكتابة البقعة

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.4/5 (5 تقييمات)

5. وايت سموك

عبر وايت سموك وايت سموك هو التدقيق اللغوي وأداة لتحرير النصوص تتيح لك تصحيح الأخطاء بنقرة واحدة. تتحقق الأداة من الأخطاء الإملائية والنحوية والنحوية والنحوية باستخدام تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP). 🤖

وايت سموك أفضل الميزات

يخطط WhiteSmoke لإضافة دروس في الكتابة وقوالب رسائل في المستقبل

تعمل أداة WhiteSmoke عبر امتداد كروم وإنترنت إكسبلورر وفايرفوكس وأوبرا وسفاري وتطبيق سطح المكتب

تأتي الأداة مع أداة ترجمة مدمجة

هناك تطبيق لنظام ماك قيد العمل

قيود WhiteSmoke WhiteSmoke

ليس لديه الكثير من المراجعات

لا يقدم WhiteSmoke أدوات الذكاء الاصطناعي

تسعير وايت سموك #### تسعير وايت سموك

الويب: 5 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا

5 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا القسط: 6.66 دولار/شهرًا، تُدفع سنويًا

6.66 دولار/شهرًا، تُدفع سنويًا الشركات: 11.50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات وايت سموك

G2: 4.6/5 (10 تقييمات)

4.6/5 (10 تقييمات) Capterra: 3.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

6. جاسبر

عبر جاسبر يعد Jasper من بين أشهر بدائل Grammarly للأشخاص الذين يحبون مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي. لقد بدأ كـ أداة إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي ولكن جاسبر اليوم هو أداة متكاملة لكتابة الإعلانات. يكتب جاسبر النسخ وفقًا لدليل الأسلوب والقاعدة المعرفية الخاصة بك، وينشئ صورًا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويبني محتوى متكاملًا

ملخصات الحملات التسويقية

.

جاسبر أفضل الميزات

يأتي Jasper مزودًا بقوالب جاهزة للذكاء الاصطناعي للملخصات النصية، ونسخة المبيعات AIDA، والمزيد

انتقل إلى دردشة جاسبر لتبادل الأفكار مع روبوت الدردشة الآلي الخاص بـ ChatGPT

تكتب الأداة نسخة بأكثر من 30 لغة

التكامل مع Google Drive وWebflow وSurfer SEO وZapier و(بالطبع) Grammarly

قيود جاسبر

يقول بعض المستخدمين أن جاسبر تميل إلى تكرار المحتوى لتلبية متطلبات عدد الكلمات

يقول آخرون أن المنصة تكافح لضبط النسخ حسب نبرات الصوت الفريدة

تسعير جاسبر

المنشئ: 39 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، تُدفع سنويًا

39 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، تُدفع سنويًا الفرق: 99 دولارًا/شهرًا لثلاثة مستخدمين، تُدفع سنويًا

99 دولارًا/شهرًا لثلاثة مستخدمين، تُدفع سنويًا الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

7. برامج الزنجبيل

عبر زنجبيل يقدم Ginger أداة مجانية للتدقيق النحوي وإعادة الصياغة على شبكة الإنترنت إذا كنت بحاجة إلى مساعدة سريعة في الكتابة. اضغط على زر "إعادة الصياغة" لإعادة صياغة نسخة مثيرة أو جرب زر "تصحيح" لاكتشاف الأخطاء النحوية. لدى Ginger أيضًا إصدارًا متميزًا يتكامل مع Gmail وSalesforce وX وWordPress وFacebook والمزيد.

أفضل ميزات Ginger

يدعم Ginger ما يصل إلى 100,000 مستخدم في حساب واحد

يوفر واجهة برمجة تطبيقات نحوية لدمج Ginger في منتجاتك أو سير عملك مباشرةً

اطلع على مركز مساعدة الكتابة للحصول على نصائح احترافية في الكتابة

يقدم Ginger برنامج ترجمة مجاني لأكثر من 40 لغة

قيود Ginger

أبلغ بعض المستخدمين أن برنامج Ginger قد يكون به أخطاء

يقول مستخدمون آخرون أن اقتراحات Ginger ليست دائماً صحيحة

تسعير Ginger

الزنجبيل الفرق: 4.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

4.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا خطة السنتين: 4.99$/شهرًا، تُدفع كل سنتين

4.99$/شهرًا، تُدفع كل سنتين الخطة السنوية: 6.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

6.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا الباقة الربع سنوية: 11.19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع كل ثلاثة أشهر

11.19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع كل ثلاثة أشهر خطة شهرية: 13.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات الزنجبيل

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4/5 (أكثر من 80 تقييم)

8. الترياق

عبر الترياق قد لا يكون لديه الكثير من المراجعات، لكن Antidote يعمل على تصحيح الإملاء والقواعد منذ 25 عامًا. يأتي مزودًا بمصحح وقواميس شخصية وأدلة واضحة لتحسين كتابتك. إنه بديل أقل تكلفة من Grammarly ويمكن الوصول إليه عبر سطح المكتب، وتطبيق الويب، والآيفون، والآيباد. 📲

أفضل ميزات الترياق

بالنسبة للفضوليين اللغويين، يعرض Antidote نطق الكلمة وقوافيها وأصل الكلمة

يحتوي Antidote على وحدة فرنسية إذا كنت تكتب بالفرنسية

يُبرز البرنامج الأخطاء ويتيح لك تصحيحها جميعاً بنقرة واحدة

ابحث عن المرادفات باستخدام قاموس المرادفات المدمج فيه

قيود Antidote

يقول Antidote إنه يحتوي على الكثير من السجلات، ولكن ليس لديه الكثير من المراجعات

الأداة غير متاحة دون اتصال بالإنترنت

تسعير #### تسعير Antidote

أنتيدوت + شخصي: 59.95 دولاراً في السنة

59.95 دولاراً في السنة Antidote+ العائلي: 99.95 دولارًا أمريكيًا في السنة

99.95 دولارًا أمريكيًا في السنة مضاد الترياق 11: 129.95 دولارًا أمريكيًا لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات الترياق

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

9. سابلينج

عبر شتلة هل تعمل في فريق يواجه العملاء؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن Sapling AI هو أحد أفضل بدائل Grammarly بالنسبة لك. فهو يعمل مع منصة إدارة علاقات العملاء (CRM) لتقديم اقتراحات كتابية في الوقت الفعلي. إذا سبق لك أن أرسلت خطأً مطبعياً عن طريق الخطأ في دردشة مع أحد العملاء، فإن Sapling سيجعل ذلك شيئاً من الماضي. 🤸

أفضل ميزات Sapling

يقترح Sapling معالجة الدردشات وتذاكر مكتب المساعدة بكفاءة

توفر خاصية الإكمال التلقائي في كل مكان اقتراحات الإكمال التلقائي لتسريع أوقات الدردشة

اكتشاف المشكلات الإملائية والنحوية باستخدام خوارزمية التعلم الآلي من Sapling

إنشاء ملف داخلي قاعدة بيانات المحتوى عبر مكتبة مقتطفات Sapling

قيود Sapling

يتمنى بعض المستخدمين أن يكون لدى Sapling المزيد من عمليات التكامل والوظائف الإضافية

ليس لديه الكثير من المراجعات

تسعير Sapling

مجاني

المحترف: 25 دولارًا شهريًا

25 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (10 مراجعات)

10. تطبيق همنغواي

عبر همنغواي إذا كنت كاتبًا، فأنت على الأرجح تعرف محرر همنغواي على الإنترنت. لطالما كان هذا البديل المجاني لـ Grammarly بديلاً مجانيًا لـ Grammarly، وهو الدعامة الأساسية للمسوقين والكتاب المستقلين والمدونين وهواة القواعد الذين يرغبون في تبسيط الجمل المعقدة. يقدم التطبيق سهل الاستخدام والمستند إلى الويب الكثير من القيمة مجانًا، ولكن يمكنك أيضًا دفع رسوم ترخيص لمرة واحدة لإضافة أداة التدقيق النحوي هذه إلى سطح المكتب.

همنغواي أفضل الميزات

يقوم Hemingway حالياً باختبار ميزة تسمح لك بإصلاح جميع المشكلات التي تم تمييزها بنقرة واحدة

التحقق من مستوى التقدير وسهولة قراءة نسختك

انتقل إلى وضع الكتابة إذا كنت تريد التأليف دون تشتيت انتباه محرر همنغواي

اختبر ميزة Rewrite Pro لتجديد نسختك باستخدام الذكاء الاصطناعي

قيود همنغواي

يركز همنغواي بشكل أقل على الأخطاء الإملائية وأكثر على سهولة القراءة. قد تحتاج إلى الجمع بينه وبين المدقق الإملائي تحسبًا لأي خطأ إملائي

يتمنى بعض المستخدمين أن يكون لدى همنغواي ميزات تنسيق أكثر قوة

همنغواي التسعير

مجاني

ترخيص سطح المكتب: 19.99 دولارًا أمريكيًا

هيمنغواي التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10 مراجعات)

قم بإدراج أداة التدقيق اللغوي في سير عملك

لا تدع الأخطاء النحوية أو الرسائل الغامضة تعيقك. سواء كنت تكتب خطاب عمل هام، أو رسالة بريد إلكتروني في Outlook، أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قم بتشغيل كتابتك من خلال بدائل Grammarly هذه قبل أن تضغط على "نشر"

تُحدث أداة الكتابة الصحيحة فرقاً كبيراً، لذا عندما تكون الجودة مهمة، اختر ClickUp، فهذا الحل الشامل لا يجمع فقط بين بديل Grammarly مع المستندات وكاتب الذكاء الاصطناعي، بل يجمع أيضاً كل أعمالك (نعم، كلها) في منصة واحدة لزيادة الإنتاجية بشكل فائق. 🎯

ولكننا في ClickUp نعلم أن المشاهدة تعني التصديق. أنشئ مساحة عمل ClickUp مجانية الآن للاطلاع على أداة الكتابة القوية هذه أثناء العمل.