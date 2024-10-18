أفضل 10 بدائل لتطبيق همنغواي في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

هل تعاني من عقدة الكاتب؟ هل تحتاج إلى تشديد تسويق المحتوى أو النثر الخاص بك؟ ألست متأكداً من علامات الترقيم؟

هذا يحدث لأفضلنا. 🤷

لحسن الحظ، لست بحاجة إلى أن تكون كاتباً بارعاً لصياغة نسخة مقنعة. أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي مثل تطبيق همنغواي - أو أحد بدائل تطبيق همنغواي العديدة - يمكن أن تساعدك على إنتاج نسخة ممتازة وخالية من الأخطاء بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من أن أداة همنغواي هي الأداة المفضلة للمدونين والكتاب المستقلين ومحترفي التسويق وعدد لا يحصى من منشئي المحتوى الآخرين، إلا أن لها بعض القيود - وهي ليست أداة الكتابة الوحيدة في المدينة. ✍️

دعنا نستكشف ما الذي يجب البحث عنه في محرر النصوص بالذكاء الاصطناعي ونتعمق في بعض أفضل بدائل محرر همنغواي للارتقاء بكتابتك إلى المستوى التالي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيق همنغواي البديل؟

ينطوي العثور على بدائل لتطبيق همنغواي على القليل من البحث. ففي النهاية، إنه مشهور لسبب وجيه.

يعد محرر همنغواي مفيدًا جدًا كـ أداة تدقيق لغوي بالذكاء الاصطناعي التي تحلل نسختك وتنشئ درجة سهولة القراءة - وهي مقياس لمدى سهولة أو صعوبة قراءة النص. كما أنها تقدم اقتراحات لاختيار الكلمات لتبسيط تراكيب الجمل المعقدة من خلال محرر الأسلوب والتدقيق النحوي المتقدم. ⚒️

ومع ذلك، فإن وظائفه أساسية إلى حد ما وقد لا تناسب أسلوبك في الكتابة. (لا يرغب الجميع في الكتابة مثل مؤلف التطبيق الذي يحمل نفس الاسم)

لحسن الحظ، هناك بعض البدائل الرائعة لمحرر همنغواي بقدرات متفاوتة لعملية الكتابة الخاصة بك.

ابحث عن أدوات الكتابة والتدقيق النحوي التي يمكنها:

إنشاء نسخة لك بناءً على الكلمات الرئيسية والإرشادات التي تدخلها

التحقق من الأخطاء الإملائية والنحوية الأساسية

اقتراح طرق لجعل تراكيب الجمل المعقدة أكثر وضوحًا وإيجازًا

تسليط الضوء على الاختيارات السيئة للكلمات واقتراح مرادفات قد تعمل بشكل أفضل

التقط صيغة المبني للمجهول وقدم بدائل أكثر فاعلية

اكتب النص بأسلوب الكتابة الذي تختاره ✍️

بعض أدوات الذكاء الاصطناعي للكتابة حتى تقدم خارقة للإنتاجية التي تبسّط سير عملك وتوفر عليك ساعات من الوقت - والقلق. ⏳

## أفضل 10 تطبيقات تطبيق همنغواي بدائل لاستخدامها في عام 2024

عندما تبحث عن بدائل محرر همنغواي، فكّر في الوظائف التي تحتاجها للمهمة التي بين يديك لتحديد التطبيق الذي يناسب احتياجاتك. لتبدأ مهمتك في العثور على أفضل تطبيق للكتابة بالذكاء الاصطناعي ومحرر الأسلوب، دعنا نرى ما يمكن أن يفعله كل من بدائل تطبيق همنغواي هذه.

1. انقر فوق

استخدم أداة ClickUp AI لتحرير أو تلخيص أو تدقيق إملائي أو تعديل طول المحتوى داخل المستندات

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة تساعدك على كتابة نسخ أفضل - وأكثر من ذلك بكثير. ClickUp سهلة الاستخدام إدارة سير العمل أدوات تبسط الجدولة, تبسيط العمليات والتواصل، وضمان إنجاز كل شيء في الوقت المحدد.

ابدأ باستخدام قالب تقويم المحتوى لتخطيط إنشاء المحتوى الخاص بك. بمجرد أن يكون لديك نظرة عامة وجدول زمني في مكانه، فقد حان الوقت لبدء الكتابة.

استخدم انقر فوق الذكاء الاصطناعي مساعد الكتابة لتبادل الأفكار من المطالبات, إنشاء مخطط تفصيلي أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني أو المدونات أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو صفحات الويب. يمكن لمساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي ClickUp المساعدة في جميع أنواع النسخ من الكتابة التقنية لشعارات التسويق

يتم حفظ كل المحتوى الخاص بك في مستندات ClickUp المتصلة بسير عملك. وهذا يعني أن كل شيء في مكان واحد يسهل العثور عليه. 🙌

كمكافأة، فإن ClickUp جيد جدًا بحيث لا تحتاج إلى جرامارلي للتدقيق النحوي تكتشف أداة التدقيق اللغوي الخاصة بـ ClickUp AI الأخطاء الإملائية والأخطاء الإملائية والأخطاء النحوية والاستخدام المفرط للظروف.

ثم تقوم بعد ذلك بتحرير نسختك للتأكد من أنها موجزة وجذابة - بل وتقوم بتنسيقها نيابةً عنك، بحيث يبدو المستند النهائي احترافيًا تمامًا. لقد أصبحت مهاراتك في الكتابة أفضل بكثير!

أفضل ميزات ClickUp

استخدم انقر فوق الخرائط الذهنية أو ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار حول المحتوى الخاص بك، ثم تحويل النسخ مباشرةً إلى مهام قابلة للتنفيذ والتتبع

تتبع التقدم المحرز مقابل خطة إنشاء المحتوى الخاص بك على لوحة المعلومات القابلة للتخصيص لوحة معلومات ClickUp إتقان تحسين محركات البحث للمحتوى الخاص بك مباشرةً من خلالقالب إدارة وأبحاث تحسين محركات البحث ClickUp SEO التكامل مع أدوات أخرى مثل Microsoft Office وGmail وGmail ومحرّر مستندات Google وLinkedIn وWordPress

استخدم تطبيق ClickUp على ويندوز أو ماك أو لينكس، وكذلك على جهازك المحمول

قيود تطبيق ClickUp

تطبيق الهاتف المحمول لا يعمل بعد بنفس المستوى العالي الذي يعمل به تطبيق سطح المكتب

لا يتوفر تطبيق ClickUp AI في الإصدار المجاني

ClickUp الأسعار

مجاني للأبد: مجانًا

مجانًا غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

2. جرامارلي

عبر جرامارلي Grammarly هو مدقق إملائي ومدقق نحوي على المنشطات. فهو يستخدم معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي للتحقق من الأخطاء ونقص الوضوح والافتقار إلى الوضوح واللفظ، من بين أمور أخرى. تقدم الأداة اقتراحات لتحسين كتابتك حتى تقدم مستنداً مصقولاً وجذاباً وخالياً من الأخطاء. 📝

هذا هو أحد بدائل محرر همنغواي الأكثر شيوعًا للمحترفين من جميع الاتجاهات. استخدمه لصياغة رسائل البريد الإلكتروني ومستندات العمل والمحتوى التقني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أفضل.

أفضل ميزات همنغواي

وفِّر الوقت عن طريق إنشاء نص باستخدام أحد مطالبات Grammarly القائمة على الذكاء الاصطناعي

تحقق من نبرة صوتك للتأكد من أنك تتكلم بالطريقة الصحيحة للسياق

استخدم مدقق الانتحال لاكتشاف النص المشابه جدًا للنسخ المنشورة الأخرى

استخدم Grammarly على سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو المتصفح، وكذلك في مجموعة واسعة من الأدوات الأخرى، بما في ذلك تطبيقات معالج النصوص مثل Microsoft Word وتطبيقات التواصل مثل Gmail أو Slack

تعد خطط Grammarly Business المدفوعة رائعة لفرق التسويق لإنتاج كتابة خالية من الأخطاء

قيود جرامارلي

يقوم المحرر عبر الإنترنت أحيانًا بوضع علامة خطأ على النص الصحيح وأخطاء علامات الترقيم

ستحتاج إلى إحدى الإصدارات المدفوعة للحصول على ميزات متقدمة مثل ضبط نبرة الصوت والتحقق من الانتحال

Grammarly الأسعار

مجاناً

القسط: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5,700 تقييم) ل Grammarly Business

4.7/5 (أكثر من 5,700 تقييم) ل Grammarly Business Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6,900 تقييم) للأعمال

مقارنة

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3. PaperRater

عبر PaperRater يقوم PaperRater بتدقيق مخطوطتك وتدقيقها بحثاً عن الأخطاء الإملائية والنحوية وعلامات الترقيم. ما عليك سوى تحديد نوع المستند الذي تكتبه ومستواك التعليمي، ثم الصق نصك في المتصفح أو قم بتحميل ملف. تقدم أداة الذكاء الاصطناعي ملاحظات فورية - بما في ذلك التقدير الذي يمكنك توقعه - وتقدم اقتراحات لتحسين كتابتك. 💯

تندرج هذه الأداة في قائمتنا لأفضل بدائل محرر همنغواي لأنها تقدم بعض الموارد المفيدة للكتابة. على سبيل المثال، ستجد قوائم بالكلمات التي يشيع الخلط بينها، ومنشئ المفردات، وإجابات على الأسئلة الإملائية والنحوية المتداولة.

أفضل ميزات PaperRater

استخدم PaperRater عبر الإنترنت، لا حاجة للتنزيل

احصل على نتائجك من النظام القائم على السحابة في غضون ثوانٍ

التقط أي سرقة أدبية غير مقصودة باستخدام أداة اكتشاف الانتحال المدمجة

اقرأ الإحصائيات التفصيلية التي يوفرها PaperRater للكشف عن أخطائك حتى تتمكن من القيام بعمل أفضل في المرة القادمة

قيود قيود PaperRater

لا يوجد تطبيق للجوال، لذا من الأفضل استخدامه على سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول

لا يتكامل مع أي أدوات أخرى - ستحتاج إلى نسخ نسختك النهائية ولصقها في مكان آخر لتنسيقها لتقديمها

مقياس الورق الأسعار

الأساسي: مجاني

مجاني القسط: 14.95 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات مقيّم الورق

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (11 مراجعة)

4. ProWritingAid

عبر ProWritingAid يحظى هذا المحرر البديل لمحرر همنغواي بشعبية لدى مؤلفي النصوص والمحررين والطلاب ورجال الأعمال المحترفين. فهو يتحقق من مستندك في الوقت الفعلي ويقترح إصلاحات سريعة لأي مشاكل نحوية أو إملائية أو مشاكل في أسلوب الكتابة، مما يساعدك على التعلم أثناء الكتابة. 💡

يقدم ProWritingAid ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل مدقق الانتحال وأدوات مثل إعادة الصياغة. تقوم هذه الأخيرة بتحويل كلماتك وفقًا لتعليماتك - يمكنك جعلها أطول أو أقصر، أو أكثر أو أقل رسمية، أو إضافة تفاصيل وصفية لجعلها أكثر جاذبية. يمكنك أيضًا إعادة كتابة نسختك أو تلخيصها أو أن تطلب من الذكاء الاصطناعي أن يكملها لك تلقائيًا.

ProWritingAid أفضل الميزات

ضمان الاتساق عبر فريقك من خلال القاموس الداخلي وقواعد أسلوب العلامة التجارية

اختر من بين أكثر من 25 نوعًا مختلفًا من التقارير لتزويدك بتعليقات على كتاباتك

استخدم المكونات الإضافية لدمج ProWritingAid مع تطبيقات أخرى مثل Microsoft Office و Outlook وWordPress وGoogle Docs

احصل على راحة البال، مع العلم أن بياناتك خاصة وآمنة بنسبة 100%

ProWritingAid القيود

النسخة المجانية لها وظائف محدودة وتسمح لك فقط بتحرير 500 كلمة في المرة الواحدة

لا يتوفر لدى ProWritingAid حتى الآن تطبيقات مخصصة للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام iOS أو Android

ProWritingAid الأسعار

مجاناً: مجاناً

مجاناً القسط: 30 دولارًا/شهريًا

30 دولارًا/شهريًا المحترف المميز: 36 دولارًا شهريًا

ProWritingAid التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

5. كتابة بارعة

عبر كتابة بارعة Slick Write هي أداة تحرير مجانية وسريعة عبر الإنترنت. تتحقق من الإملاء والنحو وأسلوب الكتابة وتتيح لك تصحيحها في الوقت الفعلي. يخبرك فهرس قابلية القراءة بالمستوى الذي تقرأ فيه كتابتك حتى تتمكن من التأكد من أنها مناسبة لجمهورك.

استخدم الملاحظات المفيدة من بديل محرر همنغواي هذا لتحسين مفرداتك وجُملك وبنيتك. وإذا كنت تشعر بالامتنان، فلا تتردد في ترك نصيحة لهم. 💸

أفضل ميزات الكتابة السريعة

تعلم من الإحصائيات مثل مؤشر المبني للمجهول، وتنوع المفردات، واستخدام الظروف والضمائر

إذا لم تكن متأكدًا من أي شيء، راجع القائمة المفيدة لنصائح الأسلوب

استخدم خيارات التخصيص لزيادة الخط لتسهيل القراءة عليك

استخدم لعبة الربط بين الكلمات المدمجة لكسر حاجز الكاتب وإلهام أفكار جديدة

قيود الكتابة السريعة

وظائف تطبيق Slick Write محدودة إلى حد ما

لا يوجد تطبيق لسطح المكتب أو الهاتف المحمول، لذا يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لاستخدامه

Slick Write الكتابة السريعة التسعير

مجاناً

سليك اكتب التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات بعد

لا توجد تقييمات بعد Capterra: 4.4/5 (5 مراجعات)

6. زنجبيل

عبر زنجبيل صُمم Ginger لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع، مما يزيد من الإنتاجية. محرر همنغواي البديل هذا هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي على الويب تقوم بالتدقيق الإملائي والنحوي وعلامات الترقيم، وتقدم تصحيحات أثناء الكتابة. كما أنه يتنبأ أيضًا بالكلمات ويعيد صياغة النسخة نيابةً عنك.

النسخة الأساسية من أداة الذكاء الاصطناعي هذه مجانية، ولكن هناك نسخة مدفوعة إذا كنت ترغب في التكامل مع أدوات مثل فيسبوك ووردبريس وGmail وX.

الزنجبيل أفضل الميزات

استخدم زر "تصحيح" للعثور على المشكلات النحوية وزر "إعادة الصياغة" لكتابة المحتوى الخاص بك بطريقة مختلفة

انقر نقرًا مزدوجًا على أي كلمة للاطلاع على قائمة مفيدة من المرادفات

ترجمة نسختك الإنجليزية إلى أكثر من 40 لغة 🌎

قم بتنزيل التطبيق لسطح مكتب ويندوز أو ماك أو iOS أو جهاز أندرويد المحمول

الزنجبيل القيود

لا تحتوي المنصة على مدقق للسرقة الأدبية

يشعر بعض المستخدمين أن اقتراحات جينجر ليست دائماً صحيحة

الزنجبيل الأسعار

مجانًا: مجانًا

مجانًا الزنجبيل القسط: 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الزنجبيل الشركة: 29.97 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين

الزنجبيل التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 80 تقييم)

7. مثالي

عبر مثالي هذا البديل لمحرر همنغواي هو أداة للتدقيق اللغوي وتحرير النسخ تستهدف المحترفين. وهو مفيد بشكل خاص للكتابات التقنية مثل التقارير والعقود والمقترحات والمقالات والكتب. 📚

يركز PerfectIt على ضمان اتساق استخدام الكلمات في جميع أنحاء المستند. كما أنه يسلط الضوء على الاختصارات غير المحددة ويتأكد من تطبيق دليل الأسلوب الخاص بك في جميع أنحاء المستند.

أفضل ميزات برنامج PerfectIt

التحقق من اتساق الإملاء والأحرف الكبيرة وعلامات الترقيم

تطبيق دليل الأسلوب الخاص بمنزلك أو دليل أسلوب العميل أو دليل أسلوب شيكاغو المدمج

مشاركة أوراق الأنماط بسهولة مع الزملاء

اختر العمل باللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا

القيود التي تفرضها PerfectIt

لا يقوم PerfectIt بالتدقيق النحوي

قد يكون السعر باهظاً بعض الشيء بالنسبة للمستخدم العادي

PerfectIt الأسعار

محترف : 90 دولاراً في السنة لكل مستخدم

: 90 دولاراً في السنة لكل مستخدم النخبة: 119 دولارًا في السنة لكل مستخدم

119 دولارًا في السنة لكل مستخدم الفريق: 129 دولارًا في السنة لكل مستخدم

129 دولارًا في السنة لكل مستخدم المؤسسات: 149 دولارًا في السنة لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 370 تقييم)

8. لينجويكس

عبر لينجويكس Linguix هو تطبيق للكتابة قائم على الذكاء الاصطناعي يتحقق من قواعد اللغة ويضمن أن تكون كتاباتك واضحة وفعالة. تقيس نقاط جودة المحتوى سهولة القراءة والتفاعل والامتثال لدليل الأسلوب. 🎯

استخدم هذا التطبيق البديل لتطبيق همنغواي على موقع Linguix الإلكتروني أو العديد من التطبيقات، بما في ذلك WordPress وGoogle Docs و Mailchimp.

لنغويكس أفضل الميزات

حماية سمعة علامتك التجارية من خلال تطبيق دليل الأسلوب الخاص بك على جميع الاتصالات

استخدم امتداد المتصفح لإعادة كتابة الجمل أو توسيعها أو اختصارها

قياس أداء الكتابة في فريقك لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين

راجع المستندات باللغات الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية أو الإيطالية أو البرتغالية أو الإسبانية أو البولندية

لنغويكس القيود

لا تكون التوصيات الإملائية والنحوية صحيحة دائمًا

لا يقدم Linguix أداة للتحقق من الانتحال

لنغويكس الأسعار

شخصي مجانًا: مجانًا

مجانًا شخصي للمحترفين: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 100 دولار شهريًا لمستخدمين اثنين

لنغويكس التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييم) للأعمال

4.5/5 (أكثر من 120 تقييم) للأعمال Capterra: 4.5/5 (90 تقييم)

9. حبر

عبر الحبر INK هو مساعد لتسويق المحتوى بالذكاء الاصطناعي. يركز على إنشاء محتوى عالي الجودة وملائم لجمهورك.

استخدم هذا البديل لمحرر همنغواي لإجراء بحث عن الكلمات الرئيسية وإنشاء مجموعات كلمات رئيسية. ثم قم ببساطة بتوجيه الكاتب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لكتابة عناوين ونسخ محسّنة لتحسين محركات البحث باستخدام تلك الكلمات الرئيسية.

اعرف أفضل الميزات

إنشاء نسخ ومرئيات محسنة لتحسين محركات البحث بسرعة وسهولة 🛣️

الحصول على ترتيب أعلى وزيادة نسبة النقر إلى الظهور باستخدام درجة محتوى الذكاء الاصطناعي الدلالي في INK

حماية علامتك التجارية الرقمية من خلال كل المحتوى الخاص بك

استفد من مقاطع فيديو تسويق المحتوى المجانية ودعم المجتمع

قيود INK

المحتوى الذي يتم إنشاؤه لا يكون دائمًا ملائمًا تمامًا في المرة الأولى

INK ليس في متناول الشركات الصغيرة بسهولة

INK الأسعار

احترافي : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين

التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.5/5 (4 مراجعات)

10. وايت سموك

عبر وايت سموك WhiteSmoke هي أداة للتدقيق اللغوي عبر الإنترنت تستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لالتقاط الأخطاء النحوية التي لم يتم اكتشافها من قبل واقتراح تعديلات لتحسين نسختك.

أفضل ميزات وايت سموك

قبول التصحيحات المقترحة بنقرة واحدة فقط 🖱️

استخدم أداة الانتحال للتأكد من أن نسختك فريدة من نوعها

ترجمة النسخ بأكثر من 50 لغة

تطبيق بديل تطبيق همنغواي هذا على نظامي ويندوز أو ماك أوس، بالإضافة إلى متصفحات مثل فايرفوكس وسفاري وأوبرا ومايكروسوفت إيدج

قيود قيود وايت سموك

أحيانًا لا تكون الترجمات صحيحة تمامًا

لا توجد خطة مجانية لتجربته

الدخان الأبيض التسعير

الويب : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 13.33 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

13.33 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 22.99 دولارًا شهريًا لكل 3 مستخدمين

تقييمات ومراجعات وايت سموك

G2: 4.6/5 (10 تقييمات)

4.6/5 (10 تقييمات) Capterra: 3.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

أحسن كتابتك مع أفضل أفضل أدوات التحرير و أدوات التحرير

سواء كنت تنشئ مستندات تقنية أو نسخة تسويقية للمحتوى، فإن أدوات التحرير توفر لك الوقت وتحسن جودة النص الخاص بك.

كحد أدنى، تقوم معظم الأدوات بالتدقيق الإملائي والنحوي، لكن العديد منها يقوم بأكثر من ذلك بكثير. على سبيل المثال، قد تضمن لك الاتساق عبر مستندك أو تعمل مع مدقق الانتحال للتأكد من أن نسختك أصلية. ✅

على الرغم من أن تطبيق همنغواي هو المفضل، إلا أن هناك العديد من الخيارات الأخرى المتاحة. أحد أفضل بدائل محرر همنغواي هو ClickUp، فهذا التطبيق المستند إلى السحابة لا يحسّن نسختك فحسب، بل يعمل أيضًا على تبسيط سير عملك وتعزيز إنتاجيتك وتحسين التواصل بين فريق العمل - كل ذلك في مكان واحد مريح وسهل الاستخدام. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجاناً اليوم لجعل نسختك تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك بكل الطرق. ✨