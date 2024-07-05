أفضل 10 بدائل ProWritingAid في عام 2025

الكتّاب دقيقون. فنحن نقضي ساعات لا تحصى في صياغة الجمل، ونعاني في اختيار الكلمات، ونصحح الأخطاء، ونسعى جاهدين للتخلص من الأخطاء النحوية المزعجة.

وهنا يأتي دور أدوات مثل ProWritingAid، التي تقدم يد العون لاكتشاف الأخطاء وتحسين عملنا. ولكن هل تعلم أن هناك عالماً كاملاً من بدائل المدقق النحوي التي تنتظر من يكتشفها؟

ProWritingAid أداة مفيدة للكتاب، لكنها ليست الخيار الوحيد المتاح. سواء أكنت تبحث عن بديل أقل تكلفة، أو ميزات محددة مثل المساعدة في الكتابة بالذكاء الاصطناعي أو أداة مجانية تلبي أسلوبًا مختلفًا في الكتابة، فهناك بديل مثالي من ProWritingAid في انتظار اكتشافه.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل ProWritingAid؟

يعتمد بديل ProWritingAid المثالي على احتياجاتك الكتابية وحدها. فيما يلي بعض الميزات والعوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:

الإمكانيات المتقدمة مقابل الاحتياجات الأساسية: تحقق من وجود مجموعة متنوعة من الميزات لرفع مستوى براعتك في الكتابة. تدمج العديد من الأدوات أدوات التحقق من الانتحال لضمان الأصالة. تعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي ميزة مفيدة، والأدوات التي يمكن أن تساعد في العصف الذهني الإبداعي وإعادة كتابة الجمل وتوليد أنماط كتابة مختلفة هي نقطة إضافية كبيرة

تحقق من وجود مجموعة متنوعة من الميزات لرفع مستوى براعتك في الكتابة. تدمج العديد من الأدوات أدوات التحقق من الانتحال لضمان الأصالة. تعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي ميزة مفيدة، والأدوات التي يمكن أن تساعد في العصف الذهني الإبداعي وإعادة كتابة الجمل وتوليد أنماط كتابة مختلفة هي نقطة إضافية كبيرة التكامل: اختر أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي تتكامل مع برنامج الكتابة المفضل لديك. ابحث عن الخيارات التي تقدم ملحقات المتصفح أو تطبيقات سطح المكتب أو التكامل مع منصات الكتابة الشائعة

اختر أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي تتكامل مع برنامج الكتابة المفضل لديك. ابحث عن الخيارات التي تقدم ملحقات المتصفح أو تطبيقات سطح المكتب أو التكامل مع منصات الكتابة الشائعة نقطة السعر: حدد ما إذا كانت الخطة المجانية ذات الميزات الأساسية كافية أو إذا كنت تحتاج إلى الوظائف المتقدمة التي توفرها الاشتراكات المدفوعة. حتى أن بعض الأدوات تقدم خيارات الشراء لمرة واحدة

حدد ما إذا كانت الخطة المجانية ذات الميزات الأساسية كافية أو إذا كنت تحتاج إلى الوظائف المتقدمة التي توفرها الاشتراكات المدفوعة. حتى أن بعض الأدوات تقدم خيارات الشراء لمرة واحدة الجمهور المستهدف: ابحث عن الأدوات التي تلبي احتياجات أنماط كتابة أو صناعات معينة. يمكنك اختيارها مع الميزات والوظائف التي تتماشى مع أهدافك الفريدة في الكتابة

من خلال فهم عملية الكتابة وأولوياتك، يمكنك تضييق نطاق خيارات بدائل ProWritingAid والعثور على أداة الكتابة التي تكمل بشكل مثالي سير عملك الكتابي.

## أفضل 10 بدائل لـ ProWritingAid لاستخدامها في عام 2024

دعنا نتعمق في أفضل 10 بدائل لـ ProWritingAid لعام 2024، ونستكشف نقاط القوة والضعف فيها لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير:

1. ClickUp

الأفضل للكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تتبع رؤيتك في الكتابة باستخدام لوحة معلومات ClickUp القابلة للتخصيص وميزة المستندات ClickUp يتجاوز إدارة المشاريع التقليدية، حيث يقدم مجموعة من الميزات المصممة لتمكين الفرق ورفع مستوى سير العمل. ومن أهم ما يميزه ما يلي مستندات ClickUp أداة قوية لإنشاء المستندات والتعاون. وهي تساعد في التعاون السلس، مما يتيح لأعضاء الفريق ترك التعليقات وتتبع المراجعات والتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة.

هنا حيث تصبح الأمور مثيرة: يتكامل ClickUp Docs بسلاسة مع ClickUp Brain مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل كمدرب قواعد اللغة والأسلوب.

فكّر في ملاحظات جلسات العصف الذهني، أو مقترحات المشاريع، أو نسخ التسويق، وكل ذلك في منصة مركزية يسهل الوصول إليها.

اسأل كاتب الذكاء الاصطناعي الخاص ب ClickUp Brain واستخدم اقتراحاته لتحسين المسودات الحالية أو توليد أفكار إبداعية

سواء كان الأمر يتعلق بالتصحيح النحوي أو التنقيح الأسلوبي أو تحسين الوضوح، يعمل ClickUp Brain كمحرر افتراضي يساعدك على صقل كتاباتك وضمان رسالة احترافية ومؤثرة. يمكنك تشغيل كاتب الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp Brain للعمل وصياغة المحتوى لرسائل البريد الإلكتروني أو المستندات أو حتى جلسات العصف الذهني الإبداعي.

أفضل ميزات ClickUp Brain

أنشئ مستندات ومواقع ويكي وقواعد معرفية مذهلة باستخدام مجموعة متنوعة من القوالب المُعدة مسبقًا

التعاون في الوقت الفعلي مع فريقك، وتعيين المهام والمواعيد النهائية داخل المستندات

استفد من ميزات التنسيق والتحرير القوية في ClickUp Doc لإنتاج محتوى احترافي المظهر

تخلص من الأخطاء المطبعية والنحوية باستخدام ميزات التصحيح النحوي الشاملة في ClickUp Brain

صقل أسلوبك في الكتابة مع اقتراحات بشأن بنية الجمل واختيار الكلمات والوضوح العام

العمل معًا بسلاسة داخل ClickUp مع قدرات الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain

قيود ClickUp

ClickUp Brain هي خاصية إضافية بتكلفة إضافية

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهرياً لكل عضو شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. جرامارلي: 5/5 (أكثر من 000+ تقييم)

أفضل مدقق نحوي شامل

via

Grammarly_

تبرز Grammarly كمؤسسة راسخة و مدقق نحوي سهل الاستخدام . أثناء الكتابة، يقوم بتحليل النص الخاص بك، ويحدد ويبرز الأخطاء النحوية والإملائية وعلامات الترقيم المحتملة. تسمح لك هذه الملاحظات الفورية بمعالجة المشكلات أثناء الكتابة، مما يضمن أن تكون رسالتك مصقولة واحترافية.

ويقدم اقتراحات للوضوح والإيجاز، مما يساعد على تحسين بنية الجملة واختيار الكلمات. يلبي Grammarly مجموعة متنوعة من أنماط الكتابة وأغراضها. سواء كنت تصيغ رسالة بريد إلكتروني رسمية خاصة بالعمل، أو منشورًا غير رسمي في مدونة، أو مقالًا إبداعيًا، يمكن ل Grammarly تعديل اقتراحاته لضمان توافق كتابتك مع الأسلوب والجمهور المقصود.

أفضل ميزات Grammarly

السلوكقراءة التدقيق في الوقت الحقيقيوالتدقيق النحوي، والأخطاء الإملائية وعلامات الترقيم

احصل على اقتراحات متقدمة للوضوح وتركيب الجمل وتحسين المفردات

اعثر على الكلمات المثالية مع اقتراحات قاموس المرادفات في Grammarly ووسّع مفرداتك

تأكد من الأصالة باستخدام مدقق الانتحال في Grammarly، الذي يفحص قواعد البيانات الواسعة على الإنترنت لتحديد الازدواجية المحتملة للمحتوى

حافظ على اتساق العلامة التجارية من خلال دمج دليل أسلوب مؤسستك مع Grammarly للالتزام التلقائي بتفضيلات الأسلوب

قيود Grammarly

تقدم الباقة المجانية ميزات محدودة ولا تتضمن مدققًا للانتحال أو اقتراحات متقدمة للأسلوب

قد لا يكتشف دائمًا الأخطاء النحوية الدقيقة، والأخطاء النحوية وعلامات الترقيم، أو فهم تراكيب الجمل المعقدة

وظائف محدودة للكتابة الإبداعية، حيث قد يتم وضع علامة على الأساليب غير التقليدية والكتابة التقنية كأخطاء إملائية

التسعير النحوي

خطة مجانية

القسط : 30 دولارًا شهريًا

: 30 دولارًا شهريًا الشركات: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات: #### التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8400 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

3. كتابة بارعة

التركيز على الوضوح والإيجاز

via

_/مرجع/ _ https://www.slickwrite.com/#!home Slick Write //%href/

يقوم برنامج Slick Write بتحليل النص الخاص بك ويقدم اقتراحات ثاقبة للارتقاء بكتابتك. فهو يحدد ويساعدك على التخلص من التكرار الذي يمكن أن يعيق رسالتك. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البرنامج توصيات لتحسين تدفق الجمل وقابلية القراءة بشكل عام، مما يضمن وصول كتابتك إلى صلب الموضوع مباشرةً ويجعلها تلقى صدى لدى جمهورك.

لا تركز الأداة فقط على تصحيح الأخطاء النحوية. فهي تدرك أن الكتابة الواضحة والموجزة هي مفتاح التواصل الفعال. وتساعدك هذه الأداة المجانية على صياغة جمل يسهل فهمها وتترك انطباعاً دائماً. سواء كنت كاتبًا متمرسًا أو مبتدئًا، يمكن أن تكون أداة Slick Write أداة قيّمة في صندوق أدوات الكتابة الخاص بك.

أفضل ميزات سليك الكتابة

تحليل بنية جملتك واقتراح تحسينات من أجل التدفق والإيجاز

تخلص من العبارات المتكررة والجمل المتضخمة باستخدام خاصية اكتشاف التكرار في Slick Write

استخدم المترادفات والبدائل المقترحة لتعزيز تأثير كتابتك

احصل على صورة واضحة لمدى تعقيد كتابتك باستخدام درجة سهولة القراءة في Slick Write

قيود سليك الكتابة

مجموعة الميزات المحدودة مقارنةً بأدوات التدقيق النحوي المدفوعة (لا توجد مراجعات نحوية تتجاوز الأخطاء الأساسية)

يمكن أن تكون الملاحظات متكررة، خاصةً بالنسبة للكتابات الطويلة

يفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل التحقق من الانتحال أو الاقتراحات الخاصة بالنوع الأدبي

خيارات تكامل محدودة (أدوات قائمة على الويب بشكل أساسي)

تسعير Slick Write

مجانياً للاستخدام

سليك اكتب التقييمات والمراجعات

G2: NA

NA Capterra مراجعات غير كافية

4. لينجويكس

مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي

via

_/مرجع/ _https://linguix.com Linguix /%href/

تستفيد Linguix من قوة الذكاء الاصطناعي لتحليل أسلوبك في الكتابة، وتحديد مجالات التحسين، وتقديم اقتراحات ثاقبة ترتقي برسالتك العامة. في حين أن القواعد النحوية هي أساس حاسم، تدرك Linguix أنها مجرد جزء واحد من اللغز.

من خلال التركيز على الأسلوب والوضوح والطلاقة وحتى الدعم متعدد اللغات، تقدم Linguix حلاً شاملاً لأي شخص يسعى إلى تحسين كتابته. وسواء كنت كاتبًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك، فإن Linguix يمكنها إرشادك.

أفضل ميزات لنغويكس

حلل أسلوبك في الكتابة واحصل على اقتراحات لتحسين لغتك لضمان أن تكون رسالتك واضحة وموجزة وتحقق التأثير المقصود

التخلص من التعقيدات غير الضرورية وصياغة جمل تتدفق دون عناء.

احصل على دعم متعدد اللغات للغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والبولندية والبرتغالية

احصل على اقتراحات قواعد اللغة والوضوح للغات متعددة، مما يضمن فهم رسالتك وتوصيلها عبر الحدود

إعادة صياغة بنية الجملة مع الحفاظ على المعنى باستخدام وظيفة إعادة الصياغة

الحصول على اقتراحات ذكية للمرادفات والعبارات البديلة

التكامل مع منصات مختلفة مثل محرّر مستندات Google وGmail ومتصفحات الويب

قيود لنغويكس

يمكن أن تكون اقتراحات الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان مفرطة في الحذر أو قد لا تتوافق مع النبرة المقصودة للكتابة

ملاحظات محدودة حول الانتحال مقارنةً بأدوات التحقق من الانتحال المخصصة

أسعار لنغويكس

خطة مجانية

شخصي للمحترفين: 15 دولارًا في الشهر

15 دولارًا في الشهر الشركات: 40 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Linguix

G2: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييم)

5. بيبر رايتر

مصمم للكتابة الأكاديمية* مخصص للكتابة الأكاديمية

via

PaperRater_

يتفهم PaperRater التحديات الفريدة للكتابة الأكاديمية ويقدم ميزات تلبي احتياجات هذا الجمهور مباشرةً. إنه مدقق نحوي مصمم خصيصًا لدعم الطلاب والأكاديميين من خلال تحديد الأخطاء وتقديم اقتراحات لتحسين الأوراق الأكاديمية.

سواء كنت تعالج ورقة بحثية أو تصوغ مقترحًا بحثيًا أو تضع اللمسات الأخيرة على أطروحتك، يمكن أن يكون PaperRater حليفك. استفد من ميزاته لتحديد الأخطاء النحوية وتصحيحها، ورفع مستوى المفردات، وضمان تنسيق الاقتباس الصحيح.

أفضل ميزات PaperRater

تحديد الأخطاء النحوية الشائعة في الكتابة الأكاديمية باستخدام خوارزميات مدربة خصيصًا

تأكد من أن مقالاتك وأوراقك البحثية وغيرها من المستندات مصقولة وخالية من الأخطاء

احصل على المرادفات والعبارات البديلة التي يشيع استخدامها في الكتابة الأكاديمية، مما يرتقي بتواصلك إلى المستوى التالي

احصل على إرشادات بشأن الاقتباسات، مما يساعدك على تجنب الأخطاء الشائعة في التنسيق وضمان أن تكون مراجعك واضحة ودقيقة

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Slack و HubSpot

قيود قيود PaperRater

ميزات محدودة في الباقة المجانية، مع إمكانية التحقق من الانتحال واقتراحات الاقتباس للخطط المدفوعة

يمكن أن تكون التعليقات موجهة نحو الأسلوب الأكاديمي الرسمي، والذي قد لا يكون مناسبًا لجميع أنواع الكتابة

يفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل اقتراحات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أو الملاحظات الخاصة بنوع الكتابة

تسعير PaperRater

خطة مجانية

الخطة المميزة: 14.95 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات مقيّم الورق

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10 مراجعات)

6. زنجبيل

التدقيق النحوي مع تحريف

via

_/مرجع/ _https://www.gingersoftware.com الزنجبيل /%href/

يتقدم الزنجبيل كمدقق نحوي وإملائي قوي، ولكن قدراته تتجاوز مجرد اكتشاف الأخطاء الأساسية. تساعدك هذه الأداة المبتكرة على صياغة محتوى واضح وموجز وجذاب يلقى صدى لدى جمهورك.

يحدد محرك التصحيح القوي الخاص به الأخطاء ويصححها، بدءًا من الأخطاء المطبعية وأخطاء علامات الترقيم إلى المشكلات النحوية الأكثر تعقيدًا. علاوة على ذلك، يوفر Ginger أيضًا ميزات مصممة لرفع مستوى أسلوب كتابتك ووضوحها.

أفضل ميزات الزنجبيل

احصل على اقتراحات ثاقبة لمساعدتك على إعادة صياغة الجمل لتحسين الوضوح والإيجاز باستخدام أداة إعادة الصياغة المدمجة في Ginger

استخدم القاموس المدمج لاستكشاف المرادفات والعبارات البديلة

اسمع كتابتك تُقرأ بصوت عالٍ باستخدام وظيفة تحويل النص إلى كلام

تلبية احتياجات الجمهور العالمي من خلال الدعم متعدد اللغات المتاح في الخطط المدفوعة. وبالتالي، يمكنك التواصل بفعالية

التكامل مع العديد من المنصات، بما في ذلك Microsoft Word وGmail ومتصفحات الويب

قيود الزنجبيل

قد تكون اقتراحات إعادة صياغة الجمل أحياناً غير طبيعية أو محرجة

قد لا تلتقط ميزات تحويل النص إلى كلام دائمًا نبرة الصوت المقصودة تمامًا

تسعير الزنجبيل

خطة مجانية

البريميوم: 7.99 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات الزنجبيل

G2: 4.3/5 (أكثر من 35 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 35 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 80 تقييم)

7. كويلبوت

سيد إعادة الصياغة* سيد إعادة الصياغة

via

كولبوت_

Quillbot هو أداة إعادة صياغة مصممة لمساعدتك في إعادة كتابة الجمل مع الاحتفاظ بمعناها الأصلي. إنه خيار رائع لأي شخص يرغب في تجنب الانتحال أو ببساطة إعادة صياغة النص الموجود لتوضيحه أو تنوعه بشكل أفضل.

إنه متجرك الشامل لإعادة الصياغة الإبداعية والتنقيح الشامل للكتابة. تتجاوز هذه الأداة المبتكرة مجرد تبديل المرادفات الأساسية. فهي تقدم مجموعة من أوضاع إعادة الصياغة لتلبية احتياجاتك الخاصة.

أفضل ميزات Quillbot

اختر من بين أوضاع إعادة الصياغة المتعددة، بما في ذلك "الوضع القياسي" للتغييرات الدقيقة و"الطلاقة" لإعادة كتابة أكثر إبداعًا

اكتب إعادة الصياغة المحسنة باستخدام الوضع القياسي الذي يحافظ على جوهر النص الأصلي

تقديم المزيد من عمليات إعادة الكتابة الإبداعية باستخدام وضع "الطلاقة"، مما يتيح لك استكشاف طرق جديدة للتعبير عن أفكارك

تأكد من أن نصك المُعاد صياغته يحافظ على نبرة راقية ومصقولة مع الوضع الرسمي

احصل على إمكانية الوصول إلى عمليات إعادة صياغة فريدة ومبتكرة في الوضع الإبداعي، وهو وضع مثالي للعصف الذهني أو توليد أفكار جديدة للمحتوى

اضبط مستوى المرادفات لإعادة الصياغة المخصصة

قيود القلم الآلي

يحتوي المستوى المجاني على إعادة صياغة محدودة ويفتقر إلى التدقيق النحوي

يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على المرادفات في بعض الأحيان إلى صياغة غير طبيعية، مما يتطلب تحريرًا يدويًا

وظائف محدودة للنصوص المعقدة أو الكتابة الإبداعية التي تتطلب نبرة معينة

تسعير Quillbot

خطة مجانية (إعادة صياغة محدودة)

(إعادة صياغة محدودة) شهريًا : 9.95 دولار شهريًا

: نصف سنوي : 6.66 دولار/شهريًا

: 6.66 دولار/شهريًا سنوي: 4.99 دولار/شهريًا (تُدفع سنويًا)

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 25 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 130 تقييم)

8. Wordtune

إعادة صياغة مع الذوق

via

_ / href/ _https://www.wordtune.com Wordtune /%href/

مثل Quillbot، يركز برنامج Wordtune على الأخطاء النحوية، ويساعدك على إعادة كتابة الجمل مع الحفاظ على معناها الأصلي. ومع ذلك، يركز Wordtune على الحفاظ على نبرة وأسلوب كتابتك إلى جانب الوضوح.

يدرك Wordtune أن النبرة تلعب دوراً حاسماً في التواصل الفعال. سواء كنت تصوغ منشورًا فكاهيًا في مدونة أو اقتراح عمل رسمي، فإن ميزات Wordtune الخاصة باكتشاف النغمة والحفاظ عليها تضمن بقاء نبرتك المقصودة متسقة طوال عملية إعادة الكتابة.

أفضل ميزات Wordtune

الاستفادة من أوضاع إعادة الكتابة المتعددة: خيارات مثل "غير رسمي" و"رسمي" و"قصير" تلبي الاحتياجات الأسلوبية المختلفة

احصل على اقتراحات مرادفات لتحسين تنوع الجمل دون فقدان المعنى

استخدم قوة أداة التلخيص لإنشاء ملخصات فورية وتوفير الكثير من الوقت والموارد في هذه العملية

حافظ على النغمة المقصودة (على سبيل المثال، الفكاهة والجدية) أثناء إعادة الكتابة باستخدام وظيفة اكتشاف النغمة

استكشف العبارات البديلة، واكتشف طرقًا جديدة للتعبير عن أفكارك، وأضفِ طاقة جديدة إلى كتابتك

الوصول إلى إجابات الذكاء الاصطناعي لمعرفة وتعلم المزيد أثناء التنقل مع رؤى الخبراء التي تتم مشاركتها من مصادر موثوقة

قيود الضبط

مثل غيرهاأدوات إعادة الصياغة، قد تتطلب الجمل المعقدة تحريرًا لضمان الدقة بعد إعادة الكتابة

وظائف محدودة للكشف عن الانتحال (أكثر ملاءمة لإعادة الصياغة من إنشاء المحتوى الأصلي)

تسعير Wordtune

خطة مجانية (إعادة كتابة محدودة في اليوم)

(إعادة كتابة محدودة في اليوم) القسط : 24.99 دولارًا شهريًا

: 24.99 دولارًا شهريًا غير محدودة : 37.50 دولارًا في الشهر

: 37.50 دولارًا في الشهر الشركات: أسعار مخصصة (ميزات إضافية للفرق)

تقييمات ومراجعات Wordtune: تقييمات ومراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

9. Copy.ai

آلة المحتوى الإبداعي

via

_/مرجع/ _https://www.copy.ai Copy.ai /%href/

إن Copy.ai ليس تهجئة قياسية و المدقق النحوي . إنه مساعد كتابة بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك في إنشاء تنسيقات نصية مبتكرة للتسويق ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي واحتياجات المحتوى الأخرى. لا يتعلق الأمر فقط بالمحتوى المُعد مسبقاً. فهو يوفر أيضًا أدوات العصف الذهني وتوليد الأفكار لتحفيز تدفقك الإبداعي.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من خيارات توليد المحتوى والميزات الموسعة وحدود إخراج أعلى، تلبي الخطط المدفوعة احتياجات الشركات المتنامية ومنشئي المحتوى ووكالات التسويق. سواء كنت صاحب عمل منفرد، أو مدير تسويق محتوى، أو صاحب وكالة إبداعية، يمكن ل Copy.ai أن يحوّل عملية إنشاء المحتوى لديك.

أفضل ميزات Copy.ai

أنشئ مقدمات منشورات المدونة، وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأوصاف المنتجات، وغير ذلك الكثير

صمم مقدمات جذابة ومخططات منظمة لتوجيه كتابة مدونتك وضمان مشاركة القارئ

أنشئ تعليقات جذّابة على وسائل التواصل الاجتماعي تجذب الانتباه وتجذب الزيارات إلى ملفاتك الشخصية

استخدم القوالب التي تشمل نسخ التسويق عبر البريد الإلكتروني، وتنويعات الإعلانات، وحتى المطالبات الخيالية الإبداعية

اختر من بين نغمات كتابة متعددة مثل الإقناعي أو الإعلامي

التكامل مع بعض منصات التسويق وإدارة المحتوى

احصل على فئة مجانية بميزات محدودة، بينما تقدم الخطط المدفوعة المزيد من خيارات ووظائف إنشاء المحتوى

قيود Copy.ai

قد يتطلب المحتوى الذي تم إنشاؤه تحريرًا وضبطًا دقيقًا ليتوافق تمامًا مع صوت علامتك التجارية واحتياجاتك الخاصة

قد يفتقر الناتج في بعض الأحيان إلى الأصالة أو قد يحتوي على تناقضات واقعية، مما يتطلب مراجعة دقيقة

إمكانيات محدودة للتدقيق النحوي والتحرير (أكثر ملاءمة لإنشاء المحتوى من التدقيق اللغوي)

تسعير Copy.ai

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 36 دولارًا شهريًا

36 دولارًا شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كوبي.ai

G2: 4.7/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

10. جاسبر

إنشاء محتوى طويل مدعوم بالذكاء الاصطناعي

via

٪ / href/ https://www.jasper.ai Jasper.ai /%href/

جاسبر هو مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي يتجاوز مجرد التدقيق النحوي والتحرير. فهو يتفوق في إنشاء محتوى طويل، مما يجعله أداة قيمة للمدونين والمسوقين وغيرهم. أخبر جاسبر بما تحتاج إليه، وشاهده وهو يولد محتوى عالي الجودة وملائم يتوافق تمامًا مع رؤيتك.

تعمل هذه الأداة كمساعد طيار مساعد للذكاء الاصطناعي الخاص بك، حيث تقدم مجموعة شاملة من الميزات لتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك، والارتقاء بمستوى كتابتك، وتحقيق هيمنة تسويق المحتوى. تساعدك الأداة على إنشاء محتوى طويل عالي الجودة من البداية أو باستخدام قوالب معدة مسبقًا.

أفضل ميزات جاسبر

إنشاء تنسيقات محتوى طويل: إنشاء منشورات مدونة ونسخة موقع الويب والمقالات والمزيد من الصفر أو باستخدام القوالب

إنشاء محتوى في "وضع الرئيس" عن طريق إدخال أوامر وتعليمات بسيطة

إعادة توظيف منشورات المدونة القديمة، وتنشيط نسخة موقع الويب، وضمان بقاء مكتبة المحتوى الخاص بك جديدة وجذابة

تحسين المحتوى الخاص بك لمحركات البحث وتحقيق نجاح تسويق المحتوى

اختر من بين مجموعة متنوعة من أنماط المحتوى ونغماته

إعادة كتابة المحتوى الحالي وتحسينه باستخدام أداة تحسين المحتوى

اختر من بين أنماط ونغمات محتوى متعددة

قيود جاسبر

هناك منحنى تعليمي للمبتدئين

قد يتطلب المحتوى الذي تم إنشاؤه تحريرًا لضمان الدقة والواقعية والتوافق التام مع صوت علامتك التجارية

إمكانيات محدودة للتدقيق النحوي والتحرير (يناسب إنشاء المحتوى أكثر من التدقيق اللغوي)

تسعير جاسبر

المُنشئ: 39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) الفرق: 99 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

99 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) الشركات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

## اعثر على بديل ProWritingAid المثالي

كما ترى، لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع فيما يتعلق ببدائل ProWritingAid. يعتمد اختيار الأداة المثالية على احتياجاتك الخاصة وأسلوبك في الكتابة. سواء كنت تتوق إلى تحليل نحوي متعمق، أو اقتراحات كتابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو أداة لتحسين وضوح الجمل، فهناك خيار في انتظارك للارتقاء بمستوى كتابتك.

نوصي باستكشاف التجارب المجانية والعروض التوضيحية التي تقدمها العديد من هذه الأدوات. سيسمح لك ذلك بتجربة واكتشاف النظام الأساسي الذي يكمل سير عملك بشكل أفضل. العامل الأهم هو العثور على أداة أو أداة كتابة أو رفيق يمكّنك من التعبير عن نفسك بوضوح وثقة وتأثير. في الأساس، تقوم ClickUp بكل ذلك وأكثر. تكمن القوة الحقيقية لبرنامج ClickUp في تآزر ميزاته.

يوفر ClickUp Docs منصة تعاونية لصياغة المحتوى الخاص بك، بينما يقدم ClickUp Brain إرشادات في الوقت الفعلي للارتقاء بجودته. بفضل وظائف ClickUp القوية لإدارة المشاريع، وأدوات التواصل، وقدرات إدارة المهام، أصبح لديك حل شامل لتبسيط سير عملك وتحقيق أهدافك.

إذاً، ماذا تنتظر؟ ابدأ في استكشاف ClickUp اليوم!