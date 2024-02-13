أفضل 10 تطبيقات تكتب مقالات لك في عام 2025 (مجانًا &؛ مدفوعة)

لديك ورقة بحثية أو مقال كبير من المقرر تسليمه قريبًا، وتبحث عن طريقة لتوفير الوقت والطاقة أو تحسين طريقة كتابتك. لقد سئمت من التحديق في صفحة فارغة، على أمل أن تصبح بطريقة سحرية أفضل واجباتك حتى الآن.
ما تحتاج إليه هو تطبيق يكتب لك المقالات.
هناك الكثير من أدوات كتابة المقالات المتاحة لكل استخدام ممكن. سواء كنت بحاجة إلى أداة ذكاء اصطناعي (AI) تساعدك في صياغة المخطط التفصيلي, إنشاء نص لأقسام مختلفة، أو تحسين مقالتك لجعلها تبدو أفضل بشكل عام، فأنت محظوظ.
في هذا الدليل، نشاركك أفضل 10 تطبيقات متاحة اليوم لكتابة المقالات. كل واحد منها يقدم للكتاب والطلاب وغيرهم من كتاب المقالات من جميع الأنواع طريقة أفضل لبدء أو إنهاء مهمتك.
دعنا نستكشف خيارات التطبيقات التي تكتب لك المقالات، ولنبدأ في كتابة مقالات أفضل معًا. ✔️
ما الذي يجب أن تبحث عنه في التطبيقات التي تكتب المقالات لك؟
مثل أي نوع من خدمات أو منتجات كتابة المقالات، ليست كل هذه التطبيقات مصممة بنفس الطريقة. فبعض أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي مصممة للبحث والتلخيص، بينما تتفوق تطبيقات أخرى في تحويل كلماتك إلى أفكار أو حجج أو بيانات مقنعة.
عندما تفكر في تطبيق كتابة المقالات الأفضل بالنسبة لك، فكر فيما يلي.
- حالة الاستخدام: هل هذا التطبيق مصمم لكتابة المقالات؟ أم أنه أداة عامة لكتابة المقالات بالذكاء الاصطناعي؟
- الميزات: هل يحتوي التطبيق على ميزات البحث أو الكتابة أو التدقيق اللغوي التي تحتاجها؟ هل يوفر لك المزيد من الخيارات؟
- سهولة الاستخدام: هل التطبيق سهل الاستخدام؟ كيف تبدو تجربة المستخدم؟
- التقييمات والمراجعات: ما رأي المستخدمين في العالم الحقيقي في التطبيق؟
- اللغة: هل يعمل التطبيق باللغة الإنجليزية فقط؟ هل يمكنني الكتابة بلغة أخرى أو ترجمة مقالتي؟
- التسعير: هل هناك نسخة مجانية من التطبيق؟ هل له تكلفة اشتراك شهري معقولة أو باهظة الثمن؟
قم بضبط نتائجك للوصول إلى محتوى أفضل بشكل أسرع باستخدام إعادة الطلب في ClickUp AI
يجب أن تقودك هذه الأسئلة إلى أفضل تطبيق لكتابة المقالات أو الأوراق الأكاديمية نيابةً عنك. فكّر في أكثر ما يهمك، وما هي الميزات التي يمكنك العيش بدونها، وما هي أولويتك الأولى لهذا التطبيق - ثم استخدم قائمة أفضل 10 تطبيقات للعثور على أفضل ما يناسبك. 🔗
## أفضل 10 تطبيقات لكتابة المقالات لتستخدمها في عام 2024
مع وجود عدد متزايد باستمرار من أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي التي تظهر إلى حيز الوجود، قد يكون من الصعب معرفة أي منها يستحق التجربة. ولهذا السبب قدمنا لك قائمتنا المختصرة لأفضل 10 تطبيقات لكتابة المقالات لعام 2024\2024.
يوجد هنا شيء ما يناسب الجميع - سواء كنت تريد أداة مخصصة لكتابة المقالات، أو أداة ذكاء اصطناعي يمكنها المساعدة في جميع أنواع الكتابة، أو تطبيق شامل يتيح لك القيام بأكثر من مجرد تحسين مهاراتك في الكتابة أو تحسين واجبك.
1. انقر فوق
استخدم ClickUp AI لإنشاء منشور مدونة في ClickUp Docs من مطالبة بسيطة لإضافة التفاصيل والجوانب المهمة الأخرى
قد يكون ClickUp معروفًا كأداة للإنتاجية وإدارة المشاريع للشركات، ولكنه أيضًا مكان رائع للكتاب والطلاب من أي مستوى. كليك أب يوفر لك وجهة لتخزين أفكارك وأبحاثك وكتاباتك والعمل عليها - وميزات لـ ترتيب أولويات عملك خلال العملية.
من أفضل ميزات كتابة المقالات ClickUp AI . تم تصميم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الجديد سهل الاستخدام الخاص بنا ليلائم دورك، مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من حالات الاستخدام والمهام والميزات، اعتمادًا على الطريقة التي تريد استخدام التطبيق بها. استخدم ClickUp لمساعدتك في العصف الذهني لأفكار موضوع المقال أو ورقة البحث، أو تلخيص مقالك لكتابة خاتمة مؤثرة، أو إعادة كتابة الفقرات حتى تبدو أكثر احترافية.
جميع الأفكار والكلمات التي تولدها مع مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بنا تعيش في الداخل مستندات ClickUp . لا يعتبر هذا البديل ل Microsoft Word و Google Docs مكانًا رائعًا لتخزين الملاحظات والأفكار فحسب، بل يمكن أن يصبح مستندك الشخصي ويكي أو مستودع لجميع احتياجاتك في كتابة المقالات - وهو أحد مواقعنا المفضلة حيل الإنتاجية .
قم بتخزين الأفكار والملاحظات والاستشهادات ومسودات المقالات وملاحظات المقابلات في مكان واحد. قم بتنسيق مستنداتك وإضافة الصور والألوان وإضفاء الطابع الشخصي على التجربة حتى تكون كتابة مقالك أكثر متعة.
إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ، فإن نموذج إرشادات الكتابة من ClickUp هو مكانك المفضل للحصول على توضيح حول كيفية كتابة أفضل محتوى. يتضمن القالب نصائح حول الاتساق في اللغة والنبرة والتنسيق حتى تتمكن من إنتاج محتوى خالي من الأخطاء ومتماسك ودقيق في كل مرة.
مع ClickUp AI، و ClickUp Docs، وClickUp Docs، و مكتبة القوالب يحتوي ClickUp على كل ما تحتاجه لبدء كتابة أفضل مقالاتك حتى الآن. 🤩
ClickUp أفضل الميزات
- تخزين جميع ملاحظاتك ومسوداتك وملفاتك الخاصة بالمقالات أو الواجبات في مكان واحد
- قم بدعوة الموجهين للتعاون معك أو مشاركة الملاحظات في الوقت الفعلي داخل مستنداتك
- استخدم ClickUp AI لتوليد أفكار عالية الجودة وإعادة صياغة الجمل وإنشاء نص لمقالتك
- تبسيط العملية والحصول على الإلهام من خلال القوالب ذات الصلة
- وفِّر الوقت والعمل بشكل أسرع عن طريق استخدام ClickUp للمساعدة في البحث والكتابة وكأداةتطبيق التركيز أثناء عملك
قيود ClickUp
- مع وجود العديد من الميزات وحالات الاستخدام، قد يحتاج بعض المستخدمين إلى بعض الوقت لاستكشاف جميع إمكانيات استخدام ClickUp
- ClickUp AI هي ميزة جديدة، لذا فإن الوظائف ستنمو وتتطور بمرور الوقت
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- يتوفر ClickUp AI على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8700 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)
2. فراس
عبر فراس فريس هو أداة إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي التي تجمع بين الكتابة وأبحاث تحسين محركات البحث لإنشاء نسخة سهلة القراءة ومصممة لتحتل مرتبة في محركات البحث. يمكن لبرنامج الكتابة بالذكاء الاصطناعي هذا أن يسحب الأبحاث والإحصائيات الأساسية من نتائج البحث، كما أن أداة التلخيص تجعل تنظيم أفكارك في مقال متماسك أسهل. 📝
Frase أفضل الميزات
- الحصول على الإحصائيات والأبحاث والمعلومات الأساسية مباشرة من محركات البحث
- إنشاء مخطط تفصيلي بعناوين وأقسام منظمة
- استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء المقدمات والأسئلة الشائعة والعناوين والمزيد
- كتابة المستندات وتحريرها ومشاركتها بسهولة داخل Frase
قيود Frase
- تم تصميم Frase للأفراد والوكالات التي تعمل على نسخ تحسين محركات البحث، لذلك قد لا تكون بعض الميزات ذات صلة بكتابة المقالات أو الكتابة الأكاديمية
- أفاد بعض المستخدمين أن إخراج النص قد يكون متكررًا أحيانًا في تطبيق كتابة المقالات
تسعير #### Frase
- منفرد: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- أساسي: 44.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الفريق: 114.99 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين
تقييمات ومراجعات #### Frase
- G2: 4.9/5 (أكثر من 200 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)
مكافأة: تحقق من
_/مرجع/ /مدونة؟ ص=106414 7 قوالب مجانية لكتابة المحتوى لسرعة إنشاء المحتوى*7قوالب مجانية لكتابة المحتوى %/%href/_
3. Writesonic
عبر وايتسونيكوايتسونيك هو أداة شاملة لكتابة النسخ وإعادة الصياغة تمنحك الميزات اللازمة لكتابة وتحرير وتحسين وتحسين كتابة المحتوى الخاص بك - بما في ذلك المقالات. تشتمل قائمة ميزات Writesonic على كاتب ذكاء اصطناعي، وأداة إعادة الصياغة، وموسع النص، وملخص المقالات، ومولد الأفكار. 💡
أفضل ميزات Writesonic
- احصل على محتوى واقعي مع بيانات مستقاة من أفضل نتائج البحث للمساعدة في العثور على أفضل المقالات والأبحاث الأكاديمية
- قم بتحميل المستندات لتوجيه الأداة على أسلوبك الفريد للحصول على أسلوب كتابة أكثر تخصيصًا
- أعد صياغة نصك أو احصل على ملخص لمقالك بنقرة واحدة
- تحقق من مقالك قبل إرساله باستخدام المدقق الإملائي المدمج والمدقق النحوي ومدقق الانتحال
قيود الكتابة
- قد يواجه بعض المستخدمين مشاكل مع حدود عدد الكلمات، خاصةً بالنسبة لكتابة المقالات والواجبات الطويلة
- قد تحتاج إلى المطالبة عدة مرات للحصول على ردود أطول، كما يقترح بعض المستخدمين
تسعير #### تسعير Writesonic
- غير محدود: 20 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
- الشركات: من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
التقييمات والمراجعات:
- G2: 4.8/5 (1,800+ تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)
4. EssayAiLab
عبر EssayAiLab EssayAiLab هو تطبيق مجاني لكتابة المقالات بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور على الأفكار وكتابة المقالات وتحريرها من الناحية النحوية قبل إرسالها. يحتوي هذا التطبيق المخصص لكتابة المقالات نيابةً عنك على مجموعة من الميزات المتخصصة بما في ذلك اقتباسات جمعية اللغة الحديثة (MLA) وجمعية علم النفس الأمريكية (APA) ومدقق الانتحال. 🔍
أفضل ميزات #### EssayAiLab
- البحث من خلال ملايين النتائج الموثوقة لإظهار المعلومات الأكثر صلة عند كتابة المقالات
- ابحث عن طرق جديدة لتكوين الجمل باستخدام اقتراحات آلية لتسريع عملية الكتابة
- تحقق من وجود مشكلات باستخدام المدقق النحوي المدمج ومدقق الانتحال
- إنشاء اقتباسات MLA و APA تلقائيًا بنقرة واحدة عبر المقال بأكمله
قيود #### قيود EssayAiLab
- لا يوجد الكثير من مراجعات المستخدمين لتطبيق EssayAiLab، لذلك من الصعب الحصول على فكرة عن رأي المستخدمين الآخرين في هذا التطبيق المجاني
- صُمم تطبيق كاتب المقالات هذا خصيصًا لكتابة المقالات، لذا قد ترغب في استكشاف تطبيقات مقالات أخرى لأنواع أخرى من الكتابة الأكاديمية
أسعار تطبيق EssayAiLab
- مجاني
تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات EssayAiLab
- G2: غير متاح
- Capterra: غير متاح
5. جاسبر
عبر جاسبرجاسبر هي واحدة من أشهر أدوات كتابة محتوى الذكاء الاصطناعي المتاحة اليوم. تتخصص هذه الأداة الشائعة في توليد نسخ قصيرة وطويلة تتماشى مع علامتك التجارية - وهي نقطة إضافية للمستخدمين الذين يرغبون في كتابة مقالات متعددة تتماشى مع علامتك التجارية.
تشتمل ميزات Jasper على كاتب ذكاء اصطناعي، وروبوت محادثة، ومكتبة قوالب. يمكنك بسهولة تقديم اقتراحات لعدد الكلمات أو لتحسين الكتابة الأكاديمية بأسلوب أو نبرة معينة.
أفضل ميزات Jasper
- شارك المستندات لتدريب الذكاء الاصطناعي على مهاراتك وأسلوبك الشخصي في كتابة الأوراق البحثية
- الوصول إلى بيانات البحث الحديثة للتحقق من الحقائق وإضافة المصداقية
- تحرير مقالاتك وتحسينها بحيث تُقرأ بشكل احترافي
- التحقق من وجود أي مشكلات باستخدام مدقق الانتحال المدمج
قيود جاسبر
- قد يجد بعض المستخدمين، وخاصة الطلاب، أن نموذج التسعير لا يمكن تحمله
- في بعض الأحيان لا تبدو المخرجات ذات صلة دائمًا، كما يقترح بعض المستخدمين
- لا توجد نسخة مجانية حقيقية مقارنة ببعض تطبيقات كتابة المقالات بالذكاء الاصطناعي الأخرى
تسعير جاسبر
- المبدع: 39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
- الفرق: 99 دولارًا/شهرًا لثلاثة مستخدمين
- الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات جاسبر
- G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)
6. سودورايت
عبر سودورايت Sudowrite هي أداة للكتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتصف نفسها بأنها أداة مصاحبة للكتابة. صُممت هذه الأداة للكتاب المبدعين والمؤلفين الذين يعملون على القصص والنصوص، لكن العديد من ميزاتها - مثل الإكمال التلقائي وإعادة الكتابة - تترجم بشكل جيد للكتابة الأكاديمية.
يساعدك برنامج كتابة المقالات هذا أيضًا على صقل أسلوبك الخاص في الكتابة لمزيد من الوضوح وسهولة القراءة - حتى تتمكن من إنتاج أفضل مقال ممكن.
Sudowrite أفضل الميزات
- إكمال الجمل والفقرات تلقائيًا أنا تطبيق الكتابة
- استخدم إعادة الكتابة لإضافة التنوع إلى لغة مقالك وتحسين قابلية القراءة
- احصل على اقتراحات بشأن الكلمات البديلة لتحسين تأثير جملك
- احصل على تعليقات حول كيفية تحسين مقالك داخل التطبيق
قيود Sudowrite
- تم تصميم Sudowrite مع وضع الكتابة الإبداعية في الاعتبار، لذلك قد لا يكون الخيار الأفضل لكتاب المقالات المحترفين أو المستخدمين من رجال الأعمال
- نظرًا لأنها أداة جديدة نسبيًا، لا يوجد الكثير من المراجعات من مستخدمين حقيقيين حتى الآن
- لا يحتوي تطبيق الكتابة على نسخة مجانية حقيقية
أسعار سودورايت #### تسعير Sudowrite
- للهواة والطلاب: 10 دولارات شهريًا مقابل 30,000 كلمة
- محترف: 25 دولار/شهرًا مقابل 90,000 كلمة
- الحد الأقصى: 100 دولار شهرياً مقابل 300,000 كلمة
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
تقييمات ومراجعات سودورايت
- G2: غير متاح
- Capterra: غير متاح
7. ريتر
عبر ريتر Rytr هو كاتب محتوى ومساعد في الكتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي وهو مثالي لمجموعة متنوعة من الاستخدامات بما في ذلك الأفكار التجارية ورسائل البريد الإلكتروني ورسائل الغلاف والمقالات. تطلب منك المنصة اختيار حالة استخدام وإضافة السياق، وستقوم بإنشاء محتوى بناءً على أهدافك ومطالباتك. ✏️
ريتر أفضل الميزات
- اختر من بين أكثر من 40 حالة استخدام وقوالب مدمجة
- استخدم صيغًا علمية لكتابة النصوص لجعل مقالاتك أكثر إقناعًا
- قم بتوسيع الجمل وإعادة صياغتها وصقلها لجعلها تُقرأ بشكل أفضل
- أرسل مقالاتك دون قلق بفضل مدقق الانتحال المدمج في البرنامج
قيود ريتر
- أفاد بعض المستخدمين أن الحقائق المقدمة قد تبدو أساسية أو متكررة مقارنة بالتطبيقات الأخرى التي تكتب المقالات
- يمكن أن يتوقف كاتب الذكاء الاصطناعي عن الكتابة في منتصف الجملة إذا نفدت أرصدة المقالات، وهو ما يمكن أن يحدث بشكل غير متوقع
تسعير #### Rytr
- مجاني
- التوفير: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- غير محدود: 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات رايتر
- G2: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)
8. HyperWrite.ai
عبر فرط الكتابة HyperWrite.ai هو أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي التي تمزج بين البحث والكتابة والمساعدة الشخصية بالذكاء الاصطناعي لإنشاء أداة مفيدة للكتاب. تشمل ميزاتها أداة تلخيص، ومُنشئ مقدمة، وكاتب خطابات ومترجم عالمي. 💬
أفضل مزايا HyperWrite.ai
- استخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في كتابة مقال عن أي موضوع
- توليد قائمة بأفكار مواضيع المقالات قبل البدء في الكتابة
- إعادة كتابة المحتوى بحيث يبدو أكثر قوة في تعزيز قدرتك على الكتابة
- تلخيص النص لإنشاء ملخصات واستنتاجات تلقائيًا
قيود HyperWrite.ai
- لا يوجد مدقق انتحال مدمج، لذا ستحتاج إلى استخدام تطبيق آخر لهذا الغرض
- كأداة جديدة نسبيًا، هناك القليل من الأدلة الاجتماعية والمراجعات القليلة حول HyperWrite
تسعير HyperWrite.ai
- مجاني
- القسط: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- إضافي: 44.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
HyperWrite.ai التقييمات والمراجعات
- G2: 5/5 (2 تقييم)
- Capterra: غير متاح
9. كاتب الذكاء الاصطناعي
عبر كاتب الذكاء الاصطناعي AI-Writer هي أداة جديدة للكتابة بالذكاء الاصطناعي تصف نفسها بأنها "أداة توليد النصوص بالذكاء الاصطناعي الوحيدة المصممة لتكون موثوقة" يركز هذا التطبيق بشكل كبير على الاقتباس والشفافية، وهي ميزة إضافية لمن يكتبون المقالات أو الواجبات. تتضمن ميزات تطبيق AI-Writer البحث، والكتابة بالذكاء الاصطناعي، والاقتباسات التي يمكن التحقق منها، وإعادة صياغة النص. 📚
أفضل ميزات برنامج AI-Writer
- إنشاء مسودة مقالة كاملة تلقائيًا أو مسودة مقالة كاملة في دقائق
- احصل على اقتباسات لكل مصدر يستقي منه AI-Writer البيانات أو الحقائق
- إعادة صياغة النص الخاص بك بحيث يبدو أكثر احترافية أو إقناعًا
- إنشاء قائمة بالمراجع التي يمكنك تضمينها تلقائيًا عند إرسال مقالتك
قيود برنامج AI-Writer
- مثل العديد من تطبيقات كتابة المقالات بالذكاء الاصطناعي، تم تصميم هذا التطبيق مع وضع نسخ تحسين محركات البحث في الاعتبار، لذا قد لا يبدو سير العمل مناسبًا لكتاب المقالات
- قد يجد أصحاب الواجبات الطويلة أن الحد الأقصى لعدد الكلمات لكل مقال صغير جدًا (خاصةً لمن يكتبون المقالات بانتظام)
تسعير #### AI-Writer
- الأساسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- قياسي: 49 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين
- القوة: 375 دولاراً شهرياً ل 10 مستخدمين
تقييمات ومراجعات كاتبة الذكاء الاصطناعي
- G2: غير متاح
- Capterra: 5/5 (مراجعة واحدة)
10. StoryLab.ai
عبر StoryLab.ai StoryLab.ai عبارة عن مجموعة أدوات شاملة لتسويق المحتوى بالذكاء الاصطناعي مصممة لفرق التسويق والوكالات التي ترغب في زيادة المشاركة والإيرادات من خلال إنشاء محتوى بكميات كبيرة ل تقويم المحتوى . كجزء من هذا، تحتوي المنصة على مجموعة من مولدات النسخ التي يمكن أن تساعدك في إنشاء عنوان مقال قوي، ونسخة مقال، وغير ذلك. 📣
أفضل ميزات StoryLab.ai
- توليد المقدمات والعناوين وأفكار المحتوى والمزيد
- احصل على مخرجات فريدة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل المولد
- جرّب 13 نمطًا مختلفًا للكتابة
- متوفر بأكثر من 17 لغة
قيود StoryLab.ai
- تم تصميم StoryLab.ai لفرق التسويق، لذلك قد يجد كتّاب المقالات والواجبات أن مجموعة الميزات مشتتة أو غير ضرورية
- لم يتم شرح المنتج بنفس القدر من التفاصيل مثل كتاب الذكاء الاصطناعي الآخرين، ولكن هناك خطة مجانية يمكنك تجربتها
تسعير StoryLab.ai
- مجاني
- المحترف: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- غير محدود: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات StoryLab.ai.ai
- G2: غير متاح
- Capterra: غير متاح
تفوّق في مهمتك التالية مع أفضل تطبيقات كتابة المقالات
هناك الكثير من تطبيقات كتابة المقالات التي تدّعي أنها الأفضل، ولكننا نعتقد أن التطبيقات الموجودة في قائمتنا المختصرة ترقى إلى مستوى اللقب. استكشف هذه التطبيقات التي تكتب المقالات نيابةً عنك، واختبر بعضها، واعثر على طريقة جديدة لتسهيل عملية كتابة المقالات.
أثناء استكشافك للتطبيقات المذكورة أعلاه، نوصي بإعطاء الأولوية لتطبيق ClickUp، فتطبيقنا المتكامل لا يأتي فقط بأداة كتابة بالذكاء الاصطناعي - بل هو وجهة لجميع ملاحظاتك ومسوداتك ومهامك ومقابلاتك وملفاتك طوال عملية كتابة المقال.
اجمع أفكارك، واكتب مقالتك، وقم بإجراء التحسينات والمزيد - كل ذلك من خلال تطبيق واحد. جرب ClickUp مجانًا اليوم لفهم سبب تقدير العديد من الكتاب والطلاب له. ✨