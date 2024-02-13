أفضل 10 تطبيقات تكتب مقالات لك في عام 2025 (مجانًا &؛ مدفوعة)

لديك ورقة بحثية أو مقال كبير من المقرر تسليمه قريبًا، وتبحث عن طريقة لتوفير الوقت والطاقة أو تحسين طريقة كتابتك. لقد سئمت من التحديق في صفحة فارغة، على أمل أن تصبح بطريقة سحرية أفضل واجباتك حتى الآن.

ما تحتاج إليه هو تطبيق يكتب لك المقالات.

هناك الكثير من أدوات كتابة المقالات المتاحة لكل استخدام ممكن. سواء كنت بحاجة إلى أداة ذكاء اصطناعي (AI) تساعدك في صياغة المخطط التفصيلي, إنشاء نص لأقسام مختلفة، أو تحسين مقالتك لجعلها تبدو أفضل بشكل عام، فأنت محظوظ.

في هذا الدليل، نشاركك أفضل 10 تطبيقات متاحة اليوم لكتابة المقالات. كل واحد منها يقدم للكتاب والطلاب وغيرهم من كتاب المقالات من جميع الأنواع طريقة أفضل لبدء أو إنهاء مهمتك.

دعنا نستكشف خيارات التطبيقات التي تكتب لك المقالات، ولنبدأ في كتابة مقالات أفضل معًا. ✔️

ما الذي يجب أن تبحث عنه في التطبيقات التي تكتب المقالات لك؟

مثل أي نوع من خدمات أو منتجات كتابة المقالات، ليست كل هذه التطبيقات مصممة بنفس الطريقة. فبعض أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي مصممة للبحث والتلخيص، بينما تتفوق تطبيقات أخرى في تحويل كلماتك إلى أفكار أو حجج أو بيانات مقنعة.

عندما تفكر في تطبيق كتابة المقالات الأفضل بالنسبة لك، فكر فيما يلي.

حالة الاستخدام: هل هذا التطبيق مصمم لكتابة المقالات؟ أم أنه أداة عامة لكتابة المقالات بالذكاء الاصطناعي؟

هل هذا التطبيق مصمم لكتابة المقالات؟ أم أنه أداة عامة لكتابة المقالات بالذكاء الاصطناعي؟ الميزات: هل يحتوي التطبيق على ميزات البحث أو الكتابة أو التدقيق اللغوي التي تحتاجها؟ هل يوفر لك المزيد من الخيارات؟

هل يحتوي التطبيق على ميزات البحث أو الكتابة أو التدقيق اللغوي التي تحتاجها؟ هل يوفر لك المزيد من الخيارات؟ سهولة الاستخدام: هل التطبيق سهل الاستخدام؟ كيف تبدو تجربة المستخدم؟

هل التطبيق سهل الاستخدام؟ كيف تبدو تجربة المستخدم؟ التقييمات والمراجعات: ما رأي المستخدمين في العالم الحقيقي في التطبيق؟

ما رأي المستخدمين في العالم الحقيقي في التطبيق؟ اللغة: هل يعمل التطبيق باللغة الإنجليزية فقط؟ هل يمكنني الكتابة بلغة أخرى أو ترجمة مقالتي؟

هل يعمل التطبيق باللغة الإنجليزية فقط؟ هل يمكنني الكتابة بلغة أخرى أو ترجمة مقالتي؟ التسعير: هل هناك نسخة مجانية من التطبيق؟ هل له تكلفة اشتراك شهري معقولة أو باهظة الثمن؟

قم بضبط نتائجك للوصول إلى محتوى أفضل بشكل أسرع باستخدام إعادة الطلب في ClickUp AI

يجب أن تقودك هذه الأسئلة إلى أفضل تطبيق لكتابة المقالات أو الأوراق الأكاديمية نيابةً عنك. فكّر في أكثر ما يهمك، وما هي الميزات التي يمكنك العيش بدونها، وما هي أولويتك الأولى لهذا التطبيق - ثم استخدم قائمة أفضل 10 تطبيقات للعثور على أفضل ما يناسبك. 🔗

## أفضل 10 تطبيقات لكتابة المقالات لتستخدمها في عام 2024

مع وجود عدد متزايد باستمرار من أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي التي تظهر إلى حيز الوجود، قد يكون من الصعب معرفة أي منها يستحق التجربة. ولهذا السبب قدمنا لك قائمتنا المختصرة لأفضل 10 تطبيقات لكتابة المقالات لعام 2024\2024.

يوجد هنا شيء ما يناسب الجميع - سواء كنت تريد أداة مخصصة لكتابة المقالات، أو أداة ذكاء اصطناعي يمكنها المساعدة في جميع أنواع الكتابة، أو تطبيق شامل يتيح لك القيام بأكثر من مجرد تحسين مهاراتك في الكتابة أو تحسين واجبك.

1. انقر فوق

استخدم ClickUp AI لإنشاء منشور مدونة في ClickUp Docs من مطالبة بسيطة لإضافة التفاصيل والجوانب المهمة الأخرى

قد يكون ClickUp معروفًا كأداة للإنتاجية وإدارة المشاريع للشركات، ولكنه أيضًا مكان رائع للكتاب والطلاب من أي مستوى. كليك أب يوفر لك وجهة لتخزين أفكارك وأبحاثك وكتاباتك والعمل عليها - وميزات لـ ترتيب أولويات عملك خلال العملية.

من أفضل ميزات كتابة المقالات ClickUp AI . تم تصميم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الجديد سهل الاستخدام الخاص بنا ليلائم دورك، مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من حالات الاستخدام والمهام والميزات، اعتمادًا على الطريقة التي تريد استخدام التطبيق بها. استخدم ClickUp لمساعدتك في العصف الذهني لأفكار موضوع المقال أو ورقة البحث، أو تلخيص مقالك لكتابة خاتمة مؤثرة، أو إعادة كتابة الفقرات حتى تبدو أكثر احترافية.

جميع الأفكار والكلمات التي تولدها مع مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بنا تعيش في الداخل مستندات ClickUp . لا يعتبر هذا البديل ل Microsoft Word و Google Docs مكانًا رائعًا لتخزين الملاحظات والأفكار فحسب، بل يمكن أن يصبح مستندك الشخصي ويكي أو مستودع لجميع احتياجاتك في كتابة المقالات - وهو أحد مواقعنا المفضلة حيل الإنتاجية .

قم بتخزين الأفكار والملاحظات والاستشهادات ومسودات المقالات وملاحظات المقابلات في مكان واحد. قم بتنسيق مستنداتك وإضافة الصور والألوان وإضفاء الطابع الشخصي على التجربة حتى تكون كتابة مقالك أكثر متعة.

إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ، فإن نموذج إرشادات الكتابة من ClickUp هو مكانك المفضل للحصول على توضيح حول كيفية كتابة أفضل محتوى. يتضمن القالب نصائح حول الاتساق في اللغة والنبرة والتنسيق حتى تتمكن من إنتاج محتوى خالي من الأخطاء ومتماسك ودقيق في كل مرة.

مع ClickUp AI، و ClickUp Docs، وClickUp Docs، و مكتبة القوالب يحتوي ClickUp على كل ما تحتاجه لبدء كتابة أفضل مقالاتك حتى الآن. 🤩

ClickUp أفضل الميزات

تخزين جميع ملاحظاتك ومسوداتك وملفاتك الخاصة بالمقالات أو الواجبات في مكان واحد

قم بدعوة الموجهين للتعاون معك أو مشاركة الملاحظات في الوقت الفعلي داخل مستنداتك

استخدم ClickUp AI لتوليد أفكار عالية الجودة وإعادة صياغة الجمل وإنشاء نص لمقالتك

تبسيط العملية والحصول على الإلهام من خلال القوالب ذات الصلة

وفِّر الوقت و العمل بشكل أسرع عن طريق استخدام ClickUp للمساعدة في البحث والكتابة وكأداة تطبيق التركيز أثناء عملك

قيود ClickUp

مع وجود العديد من الميزات وحالات الاستخدام، قد يحتاج بعض المستخدمين إلى بعض الوقت لاستكشاف جميع إمكانيات استخدام ClickUp

ClickUp AI هي ميزة جديدة، لذا فإن الوظائف ستنمو وتتطور بمرور الوقت

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار يتوفر ClickUp AI على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. فراس

عبر فراس فريس هو أداة إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي التي تجمع بين الكتابة وأبحاث تحسين محركات البحث لإنشاء نسخة سهلة القراءة ومصممة لتحتل مرتبة في محركات البحث. يمكن لبرنامج الكتابة بالذكاء الاصطناعي هذا أن يسحب الأبحاث والإحصائيات الأساسية من نتائج البحث، كما أن أداة التلخيص تجعل تنظيم أفكارك في مقال متماسك أسهل. 📝

Frase أفضل الميزات

الحصول على الإحصائيات والأبحاث والمعلومات الأساسية مباشرة من محركات البحث

إنشاء مخطط تفصيلي بعناوين وأقسام منظمة

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء المقدمات والأسئلة الشائعة والعناوين والمزيد

كتابة المستندات وتحريرها ومشاركتها بسهولة داخل Frase

قيود Frase

تم تصميم Frase للأفراد والوكالات التي تعمل على نسخ تحسين محركات البحث، لذلك قد لا تكون بعض الميزات ذات صلة بكتابة المقالات أو الكتابة الأكاديمية

أفاد بعض المستخدمين أن إخراج النص قد يكون متكررًا أحيانًا في تطبيق كتابة المقالات

تسعير #### Frase

منفرد: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أساسي: 44.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

44.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 114.99 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

تقييمات ومراجعات #### Frase

G2: 4.9/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

مكافأة: تحقق من

_/مرجع/ /مدونة؟ ص=106414 7 قوالب مجانية لكتابة المحتوى لسرعة إنشاء المحتوى*7قوالب مجانية لكتابة المحتوى %/%href/_

3. Writesonic

عبر وايتسونيكوايتسونيك هو أداة شاملة لكتابة النسخ وإعادة الصياغة تمنحك الميزات اللازمة لكتابة وتحرير وتحسين وتحسين كتابة المحتوى الخاص بك - بما في ذلك المقالات. تشتمل قائمة ميزات Writesonic على كاتب ذكاء اصطناعي، وأداة إعادة الصياغة، وموسع النص، وملخص المقالات، ومولد الأفكار. 💡

أفضل ميزات Writesonic

احصل على محتوى واقعي مع بيانات مستقاة من أفضل نتائج البحث للمساعدة في العثور على أفضل المقالات والأبحاث الأكاديمية

قم بتحميل المستندات لتوجيه الأداة على أسلوبك الفريد للحصول على أسلوب كتابة أكثر تخصيصًا

أعد صياغة نصك أو احصل على ملخص لمقالك بنقرة واحدة

تحقق من مقالك قبل إرساله باستخدام المدقق الإملائي المدمج والمدقق النحوي ومدقق الانتحال

قيود الكتابة

قد يواجه بعض المستخدمين مشاكل مع حدود عدد الكلمات، خاصةً بالنسبة لكتابة المقالات والواجبات الطويلة

قد تحتاج إلى المطالبة عدة مرات للحصول على ردود أطول، كما يقترح بعض المستخدمين

تسعير #### تسعير Writesonic

غير محدود: 20 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

20 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم الشركات: من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

4.8/5 (1,800+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

4. EssayAiLab

عبر EssayAiLab EssayAiLab هو تطبيق مجاني لكتابة المقالات بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور على الأفكار وكتابة المقالات وتحريرها من الناحية النحوية قبل إرسالها. يحتوي هذا التطبيق المخصص لكتابة المقالات نيابةً عنك على مجموعة من الميزات المتخصصة بما في ذلك اقتباسات جمعية اللغة الحديثة (MLA) وجمعية علم النفس الأمريكية (APA) ومدقق الانتحال. 🔍

أفضل ميزات #### EssayAiLab

البحث من خلال ملايين النتائج الموثوقة لإظهار المعلومات الأكثر صلة عند كتابة المقالات

ابحث عن طرق جديدة لتكوين الجمل باستخدام اقتراحات آلية لتسريع عملية الكتابة

تحقق من وجود مشكلات باستخدام المدقق النحوي المدمج ومدقق الانتحال

إنشاء اقتباسات MLA و APA تلقائيًا بنقرة واحدة عبر المقال بأكمله

قيود #### قيود EssayAiLab

لا يوجد الكثير من مراجعات المستخدمين لتطبيق EssayAiLab، لذلك من الصعب الحصول على فكرة عن رأي المستخدمين الآخرين في هذا التطبيق المجاني

صُمم تطبيق كاتب المقالات هذا خصيصًا لكتابة المقالات، لذا قد ترغب في استكشاف تطبيقات مقالات أخرى لأنواع أخرى من الكتابة الأكاديمية

أسعار تطبيق EssayAiLab

مجاني

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات EssayAiLab

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

5. جاسبر

عبر جاسبرجاسبر هي واحدة من أشهر أدوات كتابة محتوى الذكاء الاصطناعي المتاحة اليوم. تتخصص هذه الأداة الشائعة في توليد نسخ قصيرة وطويلة تتماشى مع علامتك التجارية - وهي نقطة إضافية للمستخدمين الذين يرغبون في كتابة مقالات متعددة تتماشى مع علامتك التجارية.

تشتمل ميزات Jasper على كاتب ذكاء اصطناعي، وروبوت محادثة، ومكتبة قوالب. يمكنك بسهولة تقديم اقتراحات لعدد الكلمات أو لتحسين الكتابة الأكاديمية بأسلوب أو نبرة معينة.

أفضل ميزات Jasper

شارك المستندات لتدريب الذكاء الاصطناعي على مهاراتك وأسلوبك الشخصي في كتابة الأوراق البحثية

الوصول إلى بيانات البحث الحديثة للتحقق من الحقائق وإضافة المصداقية

تحرير مقالاتك وتحسينها بحيث تُقرأ بشكل احترافي

التحقق من وجود أي مشكلات باستخدام مدقق الانتحال المدمج

قيود جاسبر

قد يجد بعض المستخدمين، وخاصة الطلاب، أن نموذج التسعير لا يمكن تحمله

في بعض الأحيان لا تبدو المخرجات ذات صلة دائمًا، كما يقترح بعض المستخدمين

لا توجد نسخة مجانية حقيقية مقارنة ببعض تطبيقات كتابة المقالات بالذكاء الاصطناعي الأخرى

تسعير جاسبر

المبدع: 39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم الفرق: 99 دولارًا/شهرًا لثلاثة مستخدمين

99 دولارًا/شهرًا لثلاثة مستخدمين الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

6. سودورايت

عبر سودورايت Sudowrite هي أداة للكتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتصف نفسها بأنها أداة مصاحبة للكتابة. صُممت هذه الأداة للكتاب المبدعين والمؤلفين الذين يعملون على القصص والنصوص، لكن العديد من ميزاتها - مثل الإكمال التلقائي وإعادة الكتابة - تترجم بشكل جيد للكتابة الأكاديمية.

يساعدك برنامج كتابة المقالات هذا أيضًا على صقل أسلوبك الخاص في الكتابة لمزيد من الوضوح وسهولة القراءة - حتى تتمكن من إنتاج أفضل مقال ممكن.

Sudowrite أفضل الميزات

إكمال الجمل والفقرات تلقائيًا أنا تطبيق الكتابة

استخدم إعادة الكتابة لإضافة التنوع إلى لغة مقالك وتحسين قابلية القراءة

احصل على اقتراحات بشأن الكلمات البديلة لتحسين تأثير جملك

احصل على تعليقات حول كيفية تحسين مقالك داخل التطبيق

قيود Sudowrite

تم تصميم Sudowrite مع وضع الكتابة الإبداعية في الاعتبار، لذلك قد لا يكون الخيار الأفضل لكتاب المقالات المحترفين أو المستخدمين من رجال الأعمال

نظرًا لأنها أداة جديدة نسبيًا، لا يوجد الكثير من المراجعات من مستخدمين حقيقيين حتى الآن

لا يحتوي تطبيق الكتابة على نسخة مجانية حقيقية

أسعار سودورايت #### تسعير Sudowrite

للهواة والطلاب: 10 دولارات شهريًا مقابل 30,000 كلمة

10 دولارات شهريًا مقابل 30,000 كلمة محترف: 25 دولار/شهرًا مقابل 90,000 كلمة

25 دولار/شهرًا مقابل 90,000 كلمة الحد الأقصى: 100 دولار شهرياً مقابل 300,000 كلمة

100 دولار شهرياً مقابل 300,000 كلمة المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات سودورايت

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

7. ريتر

عبر ريتر Rytr هو كاتب محتوى ومساعد في الكتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي وهو مثالي لمجموعة متنوعة من الاستخدامات بما في ذلك الأفكار التجارية ورسائل البريد الإلكتروني ورسائل الغلاف والمقالات. تطلب منك المنصة اختيار حالة استخدام وإضافة السياق، وستقوم بإنشاء محتوى بناءً على أهدافك ومطالباتك. ✏️

ريتر أفضل الميزات

اختر من بين أكثر من 40 حالة استخدام وقوالب مدمجة

استخدم صيغًا علمية لكتابة النصوص لجعل مقالاتك أكثر إقناعًا

قم بتوسيع الجمل وإعادة صياغتها وصقلها لجعلها تُقرأ بشكل أفضل

أرسل مقالاتك دون قلق بفضل مدقق الانتحال المدمج في البرنامج

قيود ريتر

أفاد بعض المستخدمين أن الحقائق المقدمة قد تبدو أساسية أو متكررة مقارنة بالتطبيقات الأخرى التي تكتب المقالات

يمكن أن يتوقف كاتب الذكاء الاصطناعي عن الكتابة في منتصف الجملة إذا نفدت أرصدة المقالات، وهو ما يمكن أن يحدث بشكل غير متوقع

تسعير #### Rytr

مجاني

التوفير: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات رايتر

G2: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

8. HyperWrite.ai

عبر فرط الكتابة HyperWrite.ai هو أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي التي تمزج بين البحث والكتابة والمساعدة الشخصية بالذكاء الاصطناعي لإنشاء أداة مفيدة للكتاب. تشمل ميزاتها أداة تلخيص، ومُنشئ مقدمة، وكاتب خطابات ومترجم عالمي. 💬

أفضل مزايا HyperWrite.ai

استخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في كتابة مقال عن أي موضوع

توليد قائمة بأفكار مواضيع المقالات قبل البدء في الكتابة

إعادة كتابة المحتوى بحيث يبدو أكثر قوة في تعزيز قدرتك على الكتابة

تلخيص النص لإنشاء ملخصات واستنتاجات تلقائيًا

قيود HyperWrite.ai

لا يوجد مدقق انتحال مدمج، لذا ستحتاج إلى استخدام تطبيق آخر لهذا الغرض

كأداة جديدة نسبيًا، هناك القليل من الأدلة الاجتماعية والمراجعات القليلة حول HyperWrite

تسعير HyperWrite.ai

مجاني

القسط: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إضافي: 44.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

HyperWrite.ai التقييمات والمراجعات

G2: 5/5 (2 تقييم)

5/5 (2 تقييم) Capterra: غير متاح

9. كاتب الذكاء الاصطناعي

عبر كاتب الذكاء الاصطناعي AI-Writer هي أداة جديدة للكتابة بالذكاء الاصطناعي تصف نفسها بأنها "أداة توليد النصوص بالذكاء الاصطناعي الوحيدة المصممة لتكون موثوقة" يركز هذا التطبيق بشكل كبير على الاقتباس والشفافية، وهي ميزة إضافية لمن يكتبون المقالات أو الواجبات. تتضمن ميزات تطبيق AI-Writer البحث، والكتابة بالذكاء الاصطناعي، والاقتباسات التي يمكن التحقق منها، وإعادة صياغة النص. 📚

أفضل ميزات برنامج AI-Writer

إنشاء مسودة مقالة كاملة تلقائيًا أو مسودة مقالة كاملة في دقائق

احصل على اقتباسات لكل مصدر يستقي منه AI-Writer البيانات أو الحقائق

إعادة صياغة النص الخاص بك بحيث يبدو أكثر احترافية أو إقناعًا

إنشاء قائمة بالمراجع التي يمكنك تضمينها تلقائيًا عند إرسال مقالتك

قيود برنامج AI-Writer

مثل العديد من تطبيقات كتابة المقالات بالذكاء الاصطناعي، تم تصميم هذا التطبيق مع وضع نسخ تحسين محركات البحث في الاعتبار، لذا قد لا يبدو سير العمل مناسبًا لكتاب المقالات

قد يجد أصحاب الواجبات الطويلة أن الحد الأقصى لعدد الكلمات لكل مقال صغير جدًا (خاصةً لمن يكتبون المقالات بانتظام)

تسعير #### AI-Writer

الأساسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم قياسي: 49 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

49 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين القوة: 375 دولاراً شهرياً ل 10 مستخدمين

تقييمات ومراجعات كاتبة الذكاء الاصطناعي

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 5/5 (مراجعة واحدة)

10. StoryLab.ai

عبر StoryLab.ai StoryLab.ai عبارة عن مجموعة أدوات شاملة لتسويق المحتوى بالذكاء الاصطناعي مصممة لفرق التسويق والوكالات التي ترغب في زيادة المشاركة والإيرادات من خلال إنشاء محتوى بكميات كبيرة ل تقويم المحتوى . كجزء من هذا، تحتوي المنصة على مجموعة من مولدات النسخ التي يمكن أن تساعدك في إنشاء عنوان مقال قوي، ونسخة مقال، وغير ذلك. 📣

أفضل ميزات StoryLab.ai

توليد المقدمات والعناوين وأفكار المحتوى والمزيد

احصل على مخرجات فريدة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل المولد

جرّب 13 نمطًا مختلفًا للكتابة

متوفر بأكثر من 17 لغة

قيود StoryLab.ai

تم تصميم StoryLab.ai لفرق التسويق، لذلك قد يجد كتّاب المقالات والواجبات أن مجموعة الميزات مشتتة أو غير ضرورية

لم يتم شرح المنتج بنفس القدر من التفاصيل مثل كتاب الذكاء الاصطناعي الآخرين، ولكن هناك خطة مجانية يمكنك تجربتها

تسعير StoryLab.ai

مجاني

المحترف: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات StoryLab.ai.ai

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

تفوّق في مهمتك التالية مع أفضل تطبيقات كتابة المقالات

هناك الكثير من تطبيقات كتابة المقالات التي تدّعي أنها الأفضل، ولكننا نعتقد أن التطبيقات الموجودة في قائمتنا المختصرة ترقى إلى مستوى اللقب. استكشف هذه التطبيقات التي تكتب المقالات نيابةً عنك، واختبر بعضها، واعثر على طريقة جديدة لتسهيل عملية كتابة المقالات.

أثناء استكشافك للتطبيقات المذكورة أعلاه، نوصي بإعطاء الأولوية لتطبيق ClickUp، فتطبيقنا المتكامل لا يأتي فقط بأداة كتابة بالذكاء الاصطناعي - بل هو وجهة لجميع ملاحظاتك ومسوداتك ومهامك ومقابلاتك وملفاتك طوال عملية كتابة المقال.

اجمع أفكارك، واكتب مقالتك، وقم بإجراء التحسينات والمزيد - كل ذلك من خلال تطبيق واحد. جرب ClickUp مجانًا اليوم لفهم سبب تقدير العديد من الكتاب والطلاب له. ✨