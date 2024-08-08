كيفية إضفاء الطابع الإنساني على محتوى الذكاء الاصطناعي: الاستراتيجيات + الأدوات

حان الوقت لتقبل حقيقة أننا جميعًا استخدمنا أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى في مرحلة ما من حياتنا المهنية.

ولمَ لا؟ النص الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي مريح وسريع. ولكن، إذا أردنا أن نكون صادقين، يمكن أن يبدو أيضاً رقيقاً وبلا حياة.

كان من المفترض دائمًا أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة - شيء يستخدمه البشر لتحقيق نتائج أفضل. ولا يجب أن يكون المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي الخاص بك، ولا يجب أن يكون كذلك. يجب على الكُتّاب والمحررين المتمرسين تحديد النص الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي وإضفاء الطابع الإنساني عليه، والاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي وفوائده المذهلة مع الحفاظ على النبرة والصوت البشريين.

في هذه المقالة، سوف أشارك الاستراتيجيات الدقيقة التي نستخدمها أنا وفريقي لبث الحياة في المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي. إذا كنت تتطلع إلى رفع مستوى استخدامك ل أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي بإضافة لمسة شخصية وإنسانية فريدة من نوعها، فقد جئت إلى المكان الصحيح.

دعنا نكتشف كيفية جعل الذكاء الاصطناعي يعمل لصالحك لإنتاج محتوى شبيه بالبشر.

ما هو محتوى الذكاء الاصطناعي؟ كيف يتم إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي؟

يشير محتوى الذكاء الاصطناعي إلى النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو أو الوسائط الأخرى التي تم إنشاؤها أو تحسينها بواسطة الذكاء الاصطناعي. يمكن لأدوات كتابة الذكاء الاصطناعي إنشاء مقالات ومنشورات مدونات وأوصاف المنتجات وأشكال أخرى من المحتوى المكتوب بناءً على مدخلات ومعلمات معينة.

يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا إنشاء الصور أو تحريرها، وإنتاج الموسيقى ومقاطع الفيديو، وغير ذلك. عادةً ما يكون الهدف من الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى هو توفير الوقت وزيادة الكفاءة والحفاظ على الاتساق.

إليك كيفية عمل توليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي:

المدخلات وجمع البيانات: يتم تغذية أدوات الذكاء الاصطناعي بمجموعات بيانات كبيرة من أنماط الكتابة والموضوعات والأشكال المختلفة. تساعد هذه البيانات نماذج الذكاء الاصطناعي على تعلم بنية وتشكيل أنواع مختلفة من المحتوى

يتم تغذية أدوات الذكاء الاصطناعي بمجموعات بيانات كبيرة من أنماط الكتابة والموضوعات والأشكال المختلفة. تساعد هذه البيانات نماذج الذكاء الاصطناعي على تعلم بنية وتشكيل أنواع مختلفة من المحتوى التدريب والتعرف على الأنماط: تخضع نماذج الذكاء الاصطناعي للتدريب، حيث تتم معالجة البيانات لتعلم قواعد اللغة والعبارات الشائعة والسياق وراء أنواع مختلفة من المحتوى

تخضع نماذج الذكاء الاصطناعي للتدريب، حيث تتم معالجة البيانات لتعلم قواعد اللغة والعبارات الشائعة والسياق وراء أنواع مختلفة من المحتوى توليد المحتوى: عندما تزوّد الذكاء الاصطناعي بمطالبة، فإنه يستخدم مواد التدريب والأنماط التي تعلّمها لتوليد نص يناسب السياق. يتنبأ بالكلمات والجمل التي يجب أن تأتي بعد ذلك بناءً على الأنماط التي تعلمها

تتضمن هذه العملية مزيجًا من التقنيات، مثل التعلم الآلي (ML)، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، وشبكات الخصومة التوليدية (GANs)، وغيرها.

لقد أحدث نمو شركة OpenAI، وهي شركة ناشئة طرحت ChatGPT في عام 2020، تغييرًا جذريًا في الطريقة التي نتعامل بها مع توليد المحتوى اليوم. فهي تمتلك نماذج لغوية كبيرة (LLMs) مثل GPT-3 و GPT-4 القادرة على توليد محتوى متماسك وواقعي في غضون ثوانٍ.

ولكن، مثل جميع المحتويات التي يتم توليدها بالذكاء الاصطناعي، فإن لها عيوبها.

على الرغم من التدريب المكثف، إلا أن المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي له قيود، مثل:

غياب اللمسة البشرية: يمكن لهذه التقنية أن تولد محتوى عالي الجودة بسرعة، ولكن هل ستتواصل مع جمهورك؟ ليس دائمًا. فالجوهر الإنساني الذي يرتبط به القراء ويتفاعلون معه غالبًا ما يكون مفقودًا في المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي

يمكن لهذه التقنية أن تولد محتوى عالي الجودة بسرعة، ولكن هل ستتواصل مع جمهورك؟ ليس دائمًا. فالجوهر الإنساني الذي يرتبط به القراء ويتفاعلون معه غالبًا ما يكون مفقودًا في المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي هلوسة الذكاء الاصطناعي: تتعرض نماذج الذكاء الاصطناعي لخطر الهلوسة، مما يعني أنها قد تقدم نتائج غير صحيحة أو مضللة. إذا قمت بالتحقق من كل ما ينشئه الذكاء الاصطناعي، فقد يستغرق ذلك الوقت نفسه تقريبًا لصياغة المحتوى الخاص بك من الصفر. على سبيل المثال، يعرض ChatGPT تحذيرًا واضحًا يقول: "ChatGPT يمكن أن يرتكب أخطاء. تحقق من المعلومات المهمة."

تحقق مرة أخرى من المعلومات للتأكد من صحتها وموثوقيتها

التحول المفاجئ في المواضيع: إحدى الطرق التي يكشف بها الذكاء الاصطناعي عن نفسه هي افتقاره الواضح للتدفق. فعلى عكس الكتابة البشرية، غالبًا ما ينتقل محتوى الذكاء الاصطناعي فجأة بين المواضيع دون توفير انتقالات سهلة القراءة ومنطقية للقراء

إحدى الطرق التي يكشف بها الذكاء الاصطناعي عن نفسه هي افتقاره الواضح للتدفق. فعلى عكس الكتابة البشرية، غالبًا ما ينتقل محتوى الذكاء الاصطناعي فجأة بين المواضيع دون توفير انتقالات سهلة القراءة ومنطقية للقراء القيود الخاصة بالتخصص: في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكنه التدقيق بسرعة في كميات هائلة من المحتوى عبر الإنترنت، إلا أنه يكافح من أجل تكرار عمق المعرفة المتخصصة لدى خبير بشري. ويؤدي ذلك إلى نص عام وسطحي من إنشاء الذكاء الاصطناعي، مما يجعل نسختك مجرد جزء آخر من المحتوى غير المتمايز على الويب

لماذا يعد إضفاء الطابع الإنساني على محتوى الذكاء الاصطناعي ضروريًا؟

نحن نعلم أن محتوى الذكاء الاصطناعي وحده لا يمكن أن يحافظ على تشغيل محرك المحتوى الخاص بك، ولكن هل هذا يعني أن تتخلى عنه؟ بالتأكيد لا! يمكن لمحتوى الذكاء الاصطناعي أن يسرّع من كتابتك بل ويعززها، ولا يوجد سبب يجعلك تعود إلى قضاء ساعات أو حتى أيام في كتابة محتوى جيد.

إليك حلاً وسطاً: إضفاء الطابع الإنساني على محتوى الذكاء الاصطناعي ليناسب احتياجاتك.

القيام بذلك ضروري للأسباب التالية:

تعاقب جوجل المواقع الإلكترونية ذات المحتوى الضعيف جوجل تعطي الأولوية للمحتوى الذي يركز على الأشخاص أولاً وهو ما يعني أن المحتوى الخاص بك يجب أن يُظهر خبرتك ويقدم قيمة كبيرة للقراء، وأن يتمحور حول احتياجاتهم. بالإضافة إلى ذلك,

يُفضِّل جوجل المحتوى الإلكتروني الذي يرمز إلى الخبرة والخبرة والسلطة والجدارة بالثقة.

على الرغم من أن جوجل لا يعاقب المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي على وجه التحديد، إلا أن المحتوى الذي يقوم فقط بإعادة صياغة وتكرار المواد الموجودة على الإنترنت ويفتقر إلى الخبرة الحقيقية لن يتم تصنيفه. ولضمان أداء المحتوى الخاص بك بشكل جيد وتماشيًا مع أفضل ممارسات تحسين محركات البحث، تحتاج إلى إضافة طبقة من الخبرة والمنظور البشري.

الانتحال

وجدت Copyleaks أن ما يقرب من 60٪ من محتوى ChatGPT مسروق من موقع ChatGPT . التداعيات؟ يمكن أن تؤثر سلباً على ترتيبك في تحسين محركات البحث، وسمعة علامتك التجارية، وجودة المحتوى. لماذا يأتي القراء إليك للحصول على المحتوى بينما يمكنهم الحصول عليه مباشرةً من المصدر الأصلي؟

في الواقع، قد يؤدي استخدام محتوى مسروق تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي إلى إبطال الغرض من إنشاء المحتوى بالكامل. لذا فإن إضفاء الطابع الإنساني على النص الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي هو المفتاح.

تحسين سهولة القراءة

الهدف النهائي من كتابة النص هو التواصل مع جمهورك وتلبية احتياجاتهم. يتيح لك إضفاء الطابع الإنساني على محتوى الذكاء الاصطناعي إضافة أمثلة وسياق مفيد. يتيح لك تحرير المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي أيضًا تخصيص النص بحيث يكون ذا معنى لقرائك.

التأثير العاطفي

يعد المحتوى الذي تم إضفاء الطابع الإنساني عليه أفضل بكثير في نقل المشاعر التي تشجع جمهورك على الارتباط بما تقوله. دائمًا ما يستخدم المحتوى الذي يتم إنشاؤه من قبل البشر أطوال جمل متنوعة وإيقاعات تعكس الكلام البشري، وحتى العامية التي تعزز تدفق المقال.

تميل معظم مقالات الذكاء الاصطناعي إلى إظهار طول الجمل وبنيتها المتطابقة. يمكن أن يكون إضفاء الطابع الإنساني على هذا المحتوى مهمًا بشكل خاص في التسويق وخدمة العملاء ورواية القصص، حيث يقدّر الجمهور المصداقية والثقة والمصداقية.

صوت العلامة التجارية وهويتها

يمكنك أنت ومنافسيك إنشاء محتوى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ما يميز المحتوى الخاص بك هو صوت وهوية العلامة التجارية المميزة. من خلال إضفاء طابع إنساني على المحتوى الخاص بك، فإنك تضمن توافقه مع قيم علامتك التجارية وشخصيتك، مما يخلق صوتًا فريدًا ومتسقًا.

القضاء على سوء التواصل

أخيرًا، مع النص الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تفوتك الفروق الدقيقة في رسالة معقدة أو يساء فهمها. ويضمن إضفاء الطابع الإنساني على المحتوى الحفاظ على المعنى والسياق المقصودين ونقل الرسالة بالنبرة المناسبة. Bankrate.com وهو موقع إلكتروني مالي راسخ، استخدم الذكاء الاصطناعي بفعالية لإنشاء محتوى لاستفسارات محددة مثل "ما هو هامش المساهمة؟ وقد عززت هذه الاستراتيجية بشكل كبير من عدد الزيارات للموقع، حيث جلب محتوى الذكاء الاصطناعي مئات الآلاف من الزيارات شهريًا.

فكيف حققوا ذلك؟

لم يقوموا بنسخ ولصق النص الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي مباشرةً؛ وبدلاً من ذلك، حرصوا على أن يقوم العديد من الخبراء المتخصصين بمراجعة وإضافة خبراتهم إلى المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، مما يعكس خبراتهم في المجال.

كما التزموا أيضاً بإرشادات Google من خلال الإقرار الواضح باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الوجبات الجاهزة: لضمان الأداء الأمثل، قم بإضفاء الطابع الإنساني على المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي ومراجعته وتنقيحه قبل نشره على موقعك الإلكتروني.

لقد تناولنا سبب أهمية إضفاء الطابع الإنساني على نص الذكاء الاصطناعي. دعنا الآن نلقي نظرة سريعة على متى يكون ذلك ضروريًا.

متى يجب عليك إضفاء الطابع الإنساني على نص الذكاء الاصطناعي؟

إليك بعض الحالات التي يجب عليك فيها إضفاء الطابع الإنساني على نص الذكاء الاصطناعي:

التسويق أو العلامة التجارية

عند إنشاء علامة تجارية أو مواد تسويقية، من الضروري التأكد من أن صوت العلامة التجارية يبرز من خلالها، وأنك تبني اتصالاً حقيقياً مع جمهورك.

التواصل مع العملاء

عندما التفاعل المباشر مع العملاء من خلال تذاكر الدعم أو بوابة خدمة العملاء، تأكد من إضفاء الطابع الإنساني على نصوص الذكاء الاصطناعي بحيث تبدو التفاعلات شخصية وتكون تجربة العميل إيجابية.

إنشاء محتوى المدونة

عند كتابة منشور مدونة، فإن إضفاء طابع إنساني على المحتوى لبناء وإشراك جمهورك بنص سهل القراءة ومفيد حقًا أمر ضروري لجعل المحتوى الخاص بك مميزًا. تريد أيضًا أن تنعكس شخصيتك أو شخصية علامتك التجارية في المحتوى الخاص بك.

التواصل عالي المخاطر

أخيرًا، في السيناريوهات التي يكون فيها تأثير الرسالة حرجًا أو حساسًا بشكل خاص - مثل التواصل في الأزمات - يساعد إضفاء الطابع الإنساني على المحتوى على الوضوح والتعاطف واللمسة الدقيقة والمدروسة. كما أنه يقلل من خطر سوء الفهم.

والآن، إليك بعض الاستراتيجيات المجربة والمختبرة التي استخدمتها لجعل المحتوى الخاص بي يبدو أكثر إنسانية وجاذبية وملائمًا لمقاصد البحث.

كيفية إضفاء الطابع الإنساني على محتوى الذكاء الاصطناعي: 7 استراتيجيات قابلة للتنفيذ

1. اختر أداة الذكاء الاصطناعي التي تعمل كمساعد شخصي

هناك مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة لأغراض مختلفة. قد يساعدك بعضها في إنشاء محتوى من الصفر، بينما يساعدك البعض الآخر في تحسين النسخ المكتوبة بالفعل. ابحث عن أفضل ما يناسب متطلباتك.

والمنطق بسيط: كلما كان أداء أداة الذكاء الاصطناعي أفضل، قلّ الوقت والجهد المطلوبان لتصميم نص الذكاء الاصطناعي وإضفاء الطابع الإنساني عليه.

عند اختيار الأداة، ضع في اعتبارك نوع المحتوى واللغة والجمهور المستهدف والميزانية التي تعمل بها.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تستخدم حاليًا نموذج ChatGPT المجاني، لكنك تضطر باستمرار إلى تحرير نص الذكاء الاصطناعي لأنه لا يقدم محتوى سياقي يستفيد منه فريقك. هذا عندما تجرب أداة ذكاء اصطناعي مثل انقر فوق الدماغ .

ClickUp Brain هو حل شامل يتيح لك كتابة المحتوى وتلخيص النصوص المطولة، وتحرير المحتوى, إنشاء ملخصات المحتوى وتنظيم نسخة جذابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وغير ذلك الكثير. فهو يحلل سياق المحتوى لتقديم تحسينات وتحسينات مصممة خصيصًا لضمان الملاءمة والترابط.

أنشئ محتوى ملائمًا وجذابًا باستخدام ClickUp Brain

يمكنك أيضًا دمج مستندات ClickUp Docs لتحرير المستندات التعاونية في الوقت الفعلي . باستخدام المستندات، يمكنك أنت وفريقك العمل على المحتوى معًا بسلاسة.

وبفضل تكامله مع ClickUp Brain، فإن المستندات مثالية للتجريب والتفكير. بفضل ClickUp Brain، يصبح مستندك ملعبًا متعدد الاستخدامات لتجربة العديد من مطالبات الذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى بالطريقة التي تريدها.

إذا كنت قد كتبتَ محتوى بالفعل، فإن ClickUp Brain يوفر لك رؤى واقتراحات في الوقت الفعلي، مما يساعدك على ضبط كتابتك وجعلها أكثر تأثيرًا.

تعاون مع جميع أصحاب المصلحة وعزز الكتابة في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs

2. درّب أداة الذكاء الاصطناعي على الكتابة مثلك

فكر في الذكاء الاصطناعي كمتدرب على الكتابة. يجب عليك تدريب النموذج على توليد نص ذكاء اصطناعي بناءً على توقعاتك ومتطلباتك.

إليك كيفية تدريب أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك على الكتابة مثلك:

قدم عينات من نسختك السابقة أو مقالاتك التي تعكس صوت علامتك التجارية

شارك أدلة الأسلوب الخاصة بك وأدخل جميع متطلباتك الفريدة

كرر المطالبة بمزيد من المواصفات لتحسين المحتوى

من خلال اتباع هذه الخطوات، سيتمكن نموذج الذكاء الاصطناعي تدريجياً من محاكاة صوت العلامة التجارية ونبرة الصوت، وبالتالي يتم تقليل جهدك في إضفاء الطابع الإنساني على المحتوى. تذكّر أنه كلما كانت مطالبتك أكثر تفصيلاً وتوضيحاً، كانت النتائج أفضل.

ولتقليل الجهد المبذول في كتابة مطالبة مفصّلة، يقدم ClickUp قوالب مطالبة الذكاء الاصطناعي مصممة لأغراض فريدة. يمكنك إدخالها مباشرةً في ChatGPT والحصول على النتائج المطلوبة.

إليك مثال على موجهات ClickUp ChatGPT لقالب التسويق ، والذي يتيح لك تعزيز جهودك التسويقية بأكثر من 600 مطالبة ذات صلة.

سواء كنت ترغب في وضع فكرة لحملة تسويقية جديدة أو تعزيز المبيعات على وجه التحديد، فإن هذه المجموعة من المطالبات هي ما تحتاجه.

عجّل بكتابة نسخ تسويقية مقنعة باستخدام موجهات ClickUp's ChatGPT للتسويق

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

استخدام مطالبات فعّالة ومفصّلة لإنشاء نص بالذكاء الاصطناعي لعناوين جوجل، وأوصاف المنتجات، ونسخة الحث على اتخاذ إجراء، والمزيد

اطلب المساعدة للمطالبات عبر أكثر من 40 فئة، مثل العلامات التجارية، والتسويق بالعمولة، والتسويق بالعمولة، والتسويق للفعاليات، وإعلانات فيسبوك، والمزيد

اكتب مطالبات خاصة بالكلمات المفتاحية وغنية بالكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث إلى إنشاء نص ذكاء اصطناعي عالي الترتيب قم بتضمين طلبات مطالبة شخصية المستخدم لتشجيع المشاركة في المحتوى الذي تم إنشاؤه



⭐️ مكافأة: إلى جانب هذا القالب، يحتوي ClickUp على مجموعة من المطالبات التي تستهدف حالات استخدام مختلفة، مثل ClickUp قالب موجهات ChatGPT للموارد البشرية والتوظيف , انقر فوق موجهات ClickUp ChatGPT لقالب إدارة المنتجات و انقر فوق موجهات ClickUp ChatGPT لقالب كتابة الإعلانات .

3. تخلص من المصطلحات والعبارات المبتذلة، واستخدم صيغة المبني للمعلوم

غالبًا ما يتضمن المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي عبارات مثل 'إتقان فن'، 'في عالم ديناميكي'، و 'نسيج من تحرير المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ضروري لضمان توافق المخرجات مع صوت علامتك التجارية.

حدّد هذه المصطلحات الشائعة في نص الذكاء الاصطناعي واستبدلها بلغة أكثر طبيعية ومتنوعة وشبيهة بالبشر.

على سبيل المثال، عندما سألتُ ChatGPT عن معنى البرمجة اللغوية العصبية (NLP)، إليك كيف أجابني:

_ChatGPT ردًا على مطالبة بكتابة تدوينة عن البرمجة اللغوية العصبية

إذا كان هدفك هو إنشاء محتوى مفيد، فمن المستحسن تجنب استخدام الكثير من المصطلحات التقنية أو المصطلحات التي تعيق تجربة القراءة.

قم بفحص المحتوى الذي تم إنشاؤه بحثًا عن عبارات الصوت المبني للمجهول وحاول أن تعظيم استخدام الصوت المبني للمجهول . هذا غالبًا ما يجعل الجمل أقصر وأكثر تأثيرًا، مما يحسن من سهولة القراءة ويحافظ على انتباه القارئ.

على سبيل المثال، في منشور المدونة أعلاه الذي أنشأته ChatGPT عن البرمجة اللغوية العصبية في المدونة أعلاه، المقدمة جافة وتفتقر إلى أمثلة واقعية أو إحصائيات أو لمسة شخصية.

إليك طريقة محتملة أكثر إنسانية لمحاولة نفس المقدمة:

هل تساءلت يومًا كيف تعمل أنظمة مثل Alexa أو Siri أو الروبوتات الصوتية؟ البرمجة اللغوية العصبية اللغوية أو معالجة اللغة الطبيعية هي التكنولوجيا الكامنة وراء هذه البرامج. وتجعل البرمجة اللغوية العصبية التفاعل بين البشر والتكنولوجيا ممكناً بأقل جهد ممكن."

4. دمج التجارب والخبرات الشخصية والخبرة في المجال

يتسم نص الذكاء الاصطناعي، على عكس الكتابة البشرية، بالعمومية ويفتقر إلى الخبرات الشخصية.

قم بإثراء هذا المحتوى بإضافة تجارب وخبرات شخصية لجعل المحتوى الخاص بك مميزًا. أنت تكتب للبشر وليس للآلات، والبشر يستجيبون للعواطف أكثر من فقرات وفقرات المعلومات.

أنشئ سردًا سرديًا، وعالج نقاط الألم التي يعاني منها القارئ، وخذهم في رحلة مع المحتوى الخاص بك حتى يثقوا بك ويتفاعلوا معه.

الغرض بسيط - نحن لا نحاول فقط تقديم تفاصيل واقعية؛ بل نريد الوصول إلى الجمهور والتحدث معهم ومساعدتهم على اكتساب نظرة أعمق في الموضوع.

💡 نصيحة احترافية: لا تنسَ إضافة اقتباسات من قبل قادة الصناعة، ودمج الحقائق والإحصائيات الداعمة، والتعمق في شرح تعقيدات المحتوى. اجعل المحتوى الخاص بك غنيًا بأمثلة من العالم الحقيقي، وتناول التحديات الشائعة، وقم بتضمين الفكاهة حيثما أمكن.

لنطرح سؤالاً آخر على ChatGPT حول التسويق عبر الفيديو.

يُطلب من ChatGPT أن يشرح بإيجاز التسويق عبر الفيديو. على الرغم من أن الإجابة جيدة، إلا أنها تفتقر إلى الحقائق والأرقام المستندة إلى الأبحاث التي تجعل الحجة (الخاصة بارتفاع معدلات التحويل) أكثر إقناعًا.

والآن، كيف يمكنك إضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي بإضافة المزيد من القيمة وجعله موثوقًا؟ ببساطة عن طريق إضافة إحصائية وقول:

'إن إشراك عملائك بمزيج من التحفيز السمعي والبصري طريقة رائعة لجذب انتباههم. في الواقع، 86% من الشركات تعطي الأولوية الآن لإنشاء الفيديو كأداة تسويقية رئيسية.'

5. إضافة صور مرئية إلى نص الذكاء الاصطناعي لضمان تحسين محركات البحث

طريقة أخرى لكسر رتابة محتوى الذكاء الاصطناعي هي ببساطة إضافة الصور.

نظرًا لأن العديد من الأشخاص الذين يستهلكون المحتوى على الإنترنت يجدون المحتوى المرئي أكثر جاذبية وجاذبية، فإن محركات البحث تفضله وترتبه بشكل أفضل. مارس حريتك الإبداعية لإضافة الصور وصور GIF والميمات والرسوم البيانية والرسوم البيانية والمرئيات التوضيحية.

حسِّن محتوى الذكاء الاصطناعي الخاص بك لتحسين محركات البحث عن طريق إضافة نص بديل لصورك. احرص على تضمين الكلمات المفتاحية والعلامات الوصفية.

تسمح العلامات البديلة لمحركات البحث بالبحث في الصور وفهم مدى ملاءمتها؛ كما أنها تعزز تجربة المستخدم إذا لم يتم تحميل الصورة، وأخيرًا، فهي مهمة للقراء الذين يواجهون تحديات بصرية.

يمنحك تحسين تحسين محركات البحث أيضًا ميزة تنافسية في سوق المحتوى الرقمي المتراكم. يمكن للمحتوى المحسّن لتحسين محركات البحث أن يستمر في جذب الزيارات وتوليد عملاء محتملين بمرور الوقت، مما يوفر قيمة وعائدًا على الاستثمار على المدى الطويل. معظم أدوات الذكاء الاصطناعي غير قادرة على إنتاج محتوى مدمج بالصور والمرئيات المناسبة.

6. استخدام كاشفات الذكاء الاصطناعي لتحديد نص الذكاء الاصطناعي الذي يحتاج إلى إضفاء الطابع الإنساني

إليك رهانك الأخير: قم مباشرةً بنسخ ولصق المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي في محول نص بشري وحدد الأقسام التي يضع عليها علامة. من المحتمل أن تكون هذه المقاطع مفرطة في الآلية وغير شخصية.

لنلصق نفس استجابة الذكاء الاصطناعي لتسويق الفيديو في Copyleaks. ها هي النتيجة

كاشفات محتوى الذكاء الاصطناعي يمكنها بسهولة اكتشاف نص الذكاء الاصطناعي

الـ تم اكتشاف المحتوى على أنه من إنشاء الذكاء الاصطناعي ويتم الإبلاغ عنه. لندخل الآن محتوى الذكاء الاصطناعي المتوافق مع البشر ونرى ما يقوله Copyleaks:

يمكنك دائمًا إعادة صياغة المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي لتجاوز أجهزة الكشف عن الذكاء الاصطناعي

لم يعد يضع علامة على المحتوى. ومرة أخرى، ساعد تعديل المحتوى بإحصائية وصياغة بسيطة في إضفاء الطابع الإنساني على نص الذكاء الاصطناعي وإلغاء وضع علامة عليه.

تذكر أن استخدام أدوات كاشفات الذكاء الاصطناعي لتعديل المحتوى الخاص بك يعمل فقط عندما يكون القسم الذي تم وضع علامة على أنه من إنشاء الذكاء الاصطناعي في أضيق الحدود. إذا كان المستند الطويل مليئًا بعلامات محتوى الذكاء الاصطناعي، فقد يتطلب الأمر إعادة كتابة كاملة من قبل شخص.

هنا يمكنك استخدام ClickUp Docs لنسخ ولصق المحتوى الذي تم وضع علامة عليه وتلقي اقتراحات من ClickUp Brain لتحسينه.

اعمل مع فريقك على مستند ClickUp واحد دون أي متاعب

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان فريق من الكتّاب يعمل على جزء من المحتوى، فإن استخدام ClickUp Docs يساعدهم على التعاون في مكان واحد. ويمكنهم إضافة مدخلاتهم واقتراحاتهم وتعليقاتهم في الوقت الفعلي والحصول على المحتوى في شكل سفينة في وقت أقرب.

إضفاء الطابع الإنساني على محتوى الذكاء الاصطناعي مع ClickUp يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي إنشاء محتوى على نطاق واسع وتجميع الرؤى وتلخيص نتائج الأبحاث في لمح البصر.

ومع ذلك، إذا كان هدفك هو جعل القراء يتفاعلون بعمق مع المحتوى الخاص بك، فأنت بحاجة إلى إضفاء الطابع الإنساني على نص الذكاء الاصطناعي. إن استخدام الاستراتيجيات والأدوات الموضحة أعلاه يمكن أن يمنحك أفضل ما في العالمين: محتوى يتم إنشاؤه على نطاق واسع وسريع، مع تعزيزه باللمسة الإنسانية.

اختر أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة بحيث تكون مسوداتك التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي في شكل لائق. ثم استخدم خبرتك البشرية، وارتدِ قبعة المحرر، واضغط على "نشر"!

جرّب أداة الذكاء الاصطناعي المتقدمة من ClickUp، ClickUp Brain، لمشاريعك واختبر الفرق. قم بإقرانها مع ClickUp Docs لسهولة التعاون في الوقت الفعلي وإثراء النص. اشترك في ClickUp اليوم وشاهد سحر إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي الإنساني.