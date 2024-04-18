أفضل 10 أدوات للتدقيق والتحرير النحوي بالذكاء الاصطناعي في 2025

يبدأ التواصل الجيد بقواعد نحوية واضحة وجمل بسيطة. ومع ذلك، عندما يفاجئك الإلهام، عليك أن تدون أفكارك على الورق بسرعة قبل أن تفقدها.

إن التوقف المستمر للتحقق من أخطاء علامات الترقيم والأخطاء النحوية والصياغة المحرجة يسلب منك متعة الكتابة. إنه يعرقل تدفقك الإبداعي، مما يجعل من الصعب أن تظل منخرطًا تمامًا في اللحظة.

بفضل المدققات النحوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، لم يعد عليك إصلاح الأخطاء النحوية بالطريقة القديمة.

صُممت أدوات التدقيق النحوي وأدوات التحرير التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لإصلاح كتابتك وتحسينها وصقلها. فكر فيها كمحرر افتراضي لك، حيث تقوم بتنقيح كتاباتك في الوقت الفعلي مع الحفاظ على منظورك الفريد.

دعنا نستكشف أفضل أدوات التدقيق النحوي بالذكاء الاصطناعي المتاحة. 👇

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في المدققات النحوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي؟

على الرغم من أن جميع أدوات التدقيق النحوي بالذكاء الاصطناعي تعمل لصالحك، إلا أن هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار أفضل أداة. يجب أن تضيف أدوات الذكاء الاصطناعي قيمة لكتابتك، مثل:

اقتراحات الأسلوب والنبرة: تصحيح الأخطاء النحوية شيء، ولكن وجود خيارات لتحسين الكتابة باقتراحات الأسلوب والنبرة ينقل كتابتك إلى مستوى آخر

تصحيح الأخطاء النحوية شيء، ولكن وجود خيارات لتحسين الكتابة باقتراحات الأسلوب والنبرة ينقل كتابتك إلى مستوى آخر الاندماج مع منصات الكتابة: ابحث عن مدققي قواعد الذكاء الاصطناعي الذين يتكاملون مع منصات الكتابة مثل مستندات جوجل ومايكروسوفت وورد وغيرها، مما يوفر اقتراحات وتحسينات في الوقت الفعلي

ابحث عن مدققي قواعد الذكاء الاصطناعي الذين يتكاملون مع منصات الكتابة مثل مستندات جوجل ومايكروسوفت وورد وغيرها، مما يوفر اقتراحات وتحسينات في الوقت الفعلي خيارات التسعير والاشتراك: أداة ذات نماذج تسعير واشتراك متميزة تساعدك على ملاءمة ميزانيتك بناءً على متطلباتك الشخصية

أداة ذات نماذج تسعير واشتراك متميزة تساعدك على ملاءمة ميزانيتك بناءً على متطلباتك الشخصية مراجعات وتوصيات المستخدمين: توفر مراجعات المستخدمين المباشرة من مواقع مثل G2 وCapterra نظرة ثاقبة حول سهولة استخدام الأداة وموثوقيتها

توفر مراجعات المستخدمين المباشرة من مواقع مثل G2 وCapterra نظرة ثاقبة حول سهولة استخدام الأداة وموثوقيتها التوافق وأسلوب الكتابة: تأكد من أن المدقق النحوي للذكاء الاصطناعي يستوعب أسلوبك الفريد في الكتابة

تأكد من أن المدقق النحوي للذكاء الاصطناعي يستوعب أسلوبك الفريد في الكتابة السرية وأمان البيانات: يجب أن تعمل الأداة وفقًا لمتطلبات أمان البيانات للحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية واستخدامك للأداة

يجب أن تعمل الأداة وفقًا لمتطلبات أمان البيانات للحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية واستخدامك للأداة سهولة الاستخدام وواجهة مستخدم بسيطة: اختر المدققات النحوية للذكاء الاصطناعي التي يسهل استخدامها وتأتي بواجهة مستخدم أنيقة وخالية من الفوضى

## أفضل 10 مدققات نحوية للذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

لقد اخترنا أفضل أدوات التدقيق النحوي ذات الميزات الرائعة والالتزام بالتميز:

1. ClickUp

استخدم ClickUp Brain لتبادل الأفكار وكتابة المحتوى وتحريره في ثوانٍ

تقدم لك ClickUp، منصة الإنتاجية المتكاملة، ClickUp Brain، وهي منصة إنتاجية شاملة تقدم لك ClickUp Brain، وهو مولد محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي و أداة كتابة التي تساعدك في كتابتك اليومية.

سواءً كان ذلك من خلال العصف الذهني للأفكار الجديدة، أو تجاوز عقبة الكتابة، أو تصحيح الأخطاء النحوية، أو تحرير المحتوى, ClickUp Brain قد قام بتغطيتك.

تم تصميم ClickUp Brain لتعزيز إنتاجيتك من خلال مطالبات مدعومة بالأبحاث لجميع احتياجاتك. أنشئ مطالبات وموجزات ودراسات حالة ومحتوى مدونة وأوصاف مشاريع جديرة بالملاحظة باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل.

يمكنك أيضًا استخدام AI Knowledge Manager لطرح الأسئلة المتعلقة بعملك في أي مكان داخل ClickUp وتلقي إجابات سياقية. ينشئ AI Project Manager أيضًا تحديثات المشروع وملخصات المهام وعمليات الوقوف والمزيد.

💡 نصيحة احترافية: تتوفر أداة الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مستندات ClickUp و مهام النقر فوق المهام ، بحيث يمكنك استخدامه للكتابة الخالية من الأخطاء في أي مكان داخل مشروعك، من رسالة محادثة إلى وصف مهمة ومستند إجراءات التشغيل الموحدة إلى ملخص المشروع.

أفضل ميزات ClickUp

أداة الكتابة المتقدمة: اكتب بدون أخطاء باستخدام أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي التي يمكنها إنشاء نسخة للمبيعات والتسويق وإنشاء أوصاف المنتجات والسير الذاتية ورسائل البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة. كما أنها تمنحك اقتراحات حول الكتابة بنبرة أو أسلوب معين

اكتب بدون أخطاء باستخدام أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي التي يمكنها إنشاء نسخة للمبيعات والتسويق وإنشاء أوصاف المنتجات والسير الذاتية ورسائل البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة. كما أنها تمنحك اقتراحات حول الكتابة بنبرة أو أسلوب معين كن أكثر إبداعًا في وقت أقل: مع أداة AI Writer for Work، يمكنك الكتابة بشكل أفضل وتوفير الوقت. ويمكنه إنتاج ملخصات محتوى كاملة، ومخططات موجزة للمدونات، وملخصات لمحتوى طويل. ويمكنه أيضًا نسخ مقاطع الفيديو وترجمة ملاحظاتك إلى لغات أخرى

مع أداة AI Writer for Work، يمكنك الكتابة بشكل أفضل وتوفير الوقت. ويمكنه إنتاج ملخصات محتوى كاملة، ومخططات موجزة للمدونات، وملخصات لمحتوى طويل. ويمكنه أيضًا نسخ مقاطع الفيديو وترجمة ملاحظاتك إلى لغات أخرى أكثر من 1000 تكامل: تبسيط مهام سير عملك الإبداعي والكتابي من خلال ربط جميع تطبيقاتك المفضلة (Slack وGoogle Drive وZoom وغيرها الكثير) مع ClickUp؛ لا مزيد من التبديل بين الشاشات

استخدم ClickUp AI لإنشاء اتصالات مقنعة

تدقيق إملائي ونحوي مدمج : قم بتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية بدون إضافات إضافية داخل المنصة لكتابة خالية من الأخطاء ونسخة العلامة التجارية

: قم بتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية بدون إضافات إضافية داخل المنصة لكتابة خالية من الأخطاء ونسخة العلامة التجارية القوالب : وفر الوقت والجهد مع القوالب القابلة للتخصيص لاستخدامات مختلفة.

: وفر الوقت والجهد مع القوالب القابلة للتخصيص لاستخدامات مختلفة. أمان البيانات : حافظ على أمان بياناتك؛ لا يستخدم ClickUp Brain بياناتك لتدريب النماذج

: حافظ على أمان بياناتك؛ لا يستخدم ClickUp Brain بياناتك لتدريب النماذج متعدد الاستخدامات: اكتب وحرر أثناء التنقل باستخدام تطبيق ClickUp للهواتف المحمولة

قيود كليك أب

تأتي ClickUp مع العديد من عمليات التكامل والميزات، لذا فإن لديها منحنى تعليمي حاد (مركز المساعدة والأدلة والدعم في متناول اليد لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من المنصة)

قد يستغرق تكوين مهام سير العمل على ClickUp بعض الوقت والجهد إذا لم تكن قد استخدمت أداة إنتاجية من قبل

أسعار ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp Brain

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. جرامرلي

عبر جرامارلي Grammarly هو مساعد في الكتابة للمعلمين ومحترفي التسويق وكتّاب المحتوى. وهو يوفر ملاحظات في الوقت الفعلي على كتاباتك من خلال التكامل مع منصات مثل محرر مستندات Google وغيرها.

يمكنك أيضًا استخدامه على تطبيق الويب كملحق أو تنزيله على الأجهزة المحمولة لتعديل وتحسين عمليات الكتابة أثناء التنقل.

أطلقت Grammarly مؤخرًا مساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي- GrammarlyGO. وهو يوفر مساعدة مخصصة مع أسلوب كتابة فريد من نوعه ولغة السياق ونبرة الصوت، كما أنه يساعد في كتابة الجمل أو إعادة صياغتها.

لحسن الحظ، يحتوي ClickUp على تكامل مع Grammarly، بحيث يمكنك استخدام ميزات الكتابة Grammarly حتى أثناء استخدام ClickUp.

👀ملاحظة: إذا كنت بالفعل من مستخدمي Grammarly وتبحث عن أداة قوية مماثلة، فراجع قائمة بدائل Grammarly .

أفضل ميزات Gramarly

الحفاظ على بيانات المستخدم آمنة مع الامتثال للخصوصية والأمان

صقل النص من خلال تسليط الضوء على الأخطاء المطبعية والأخطاء النحوية وأخطاء علامات الترقيم لتوصيل الرسالة بوضوح

احصل على اقتراحات لضبط الحالة المزاجية ونبرة الصوت لنقل الرسالة بوضوح

تحسين قابلية القراءة مع اقتراحات لتنظيف النص الذي يصعب قراءته

إنشاء صوت فريد للعلامة التجارية مع إرشادات مشتركة

القيود النحوية

يجب على الكاتب إجراء التصحيحات النحوية يدوياً. قد يكون هذا مربكًا لبعض الكتاب

Grammarly ليس جيدًا في فهم نية المستخدم ويمكن أن يقدم اقتراحات غير صحيحة

تسعير Gramarly

مجاني للأبد

القسط: 30 دولارًا شهريًا

30 دولارًا شهريًا الشركات: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8400 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

3. Wordtune

عبر ضبط الكلمات Wordtune هي أداة لإعادة الصياغة تساعد في إعادة كتابة المحتوى أو تلخيصه أو إنتاجه أو تحسينه. يمكنك استخدامه لتحسين بنية الجمل وتصحيح القواعد النحوية والتحقق من الأخطاء الإملائية.

أبرز ما يميز Wordtune هو أنه يتحقق من الحقائق من خلال خمسة مصادر على الأقل قبل الرد عليك بالاقتراحات ذات الصلة. إن مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه في أي مكان، من حاسوبك المكتبي أو جهازك المحمول أو أدواتك المفضلة. يمكنه أيضًا ترجمة المحتوى من عدة لغات إلى اللغة الإنجليزية.

لست متأكدًا من Wordtune؟ اطلع على قائمة بدائل Wordtune .

ذات صلة:_ Wordtune مقابل Grammarly

أفضل ميزات Wordtune

إعادة الكتابة أو إعادة صياغة محتوى البريد الإلكتروني أو المقالات أو حتى الرسائل في الوقت الفعلي بنقرة واحدة

تلخيص مقاطع الفيديو ومجموعات النصوص في تنسيق سهل الفهم وسهل الفهم

تدقيق الأخطاء النحوية والإملائية أثناء الكتابة

تبسيط سير العمل باستخدام معرض قوالب كتابة المحتوى لمختلف حالات الاستخدام، مثل رسائل البريد الإلكتروني، ومنشورات LinkedIn، والعناوين الرئيسية، وتوصيفات الوظائف، والمزيد

الوصول إلى المدقِّق النحوي المدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل محرّر مستندات Google وعلى الهاتف المحمول وسطح المكتب

استخدم بحث QandA المدعوم بالذكاء الاصطناعي لطرح أسئلة مثل "كيف تستعد لاجتماع تقييمي مع رئيسك في العمل؟

قيود Wordtune

التوصيات النصية متاحة فقط في الإصدار المتميز

قد تكون بعض الاقتراحات غير ذات صلة أو يصعب دمجها

تسعير Wordtune

مجاني للأبد

بالإضافة: 24.99 دولارًا شهريًا

24.99 دولارًا شهريًا غير محدود: 37.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر

37.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر الشركة: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

4. جرامارا

عبر جرامارا جرامارا هو مدقق نحوي يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعدك على تحسين كتابتك الأكاديمية والتقنية. يمكنك الاختيار بين النغمات الرسمية وغير الرسمية والموجزة للحصول على حلول مناسبة.

يتيح لك هذا المدقق النحوي المجاني ترجمة الردود إلى لغتك. يعمل جرامارا أيضًا كـ أداة للتدقيق اللغوي لتحسين الجمل أثناء الكتابة. الجزء الأفضل؟ إنها مجانية.

أفضل ميزات غراما

تصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية الشائعة من خلال تمييز تلقائي يقوم بتلوين الكلمات غير الصحيحة أو الكلمات ذات الصوت الغريب

ترجمة كتاباتك إلى أكثر من 10 لغات مختلفة

عزز مهاراتك في الكتابة مع اقتراحات الأسلوب المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الطلاقة

تحكم في الدرجة اللونية مع إعدادات مثل الخيارات الرسمية أو غير الرسمية أو الموجزة

قيود غراما

أداة بسيطة للتدقيق النحوي بميزات وخيارات تكامل محدودة

قد تقدم اقتراحات غير دقيقة، لذا من الضروري التحقق مرة أخرى من التغييرات المقترحة من الذكاء الاصطناعي

أسعار غرامارا

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات غرامارا

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: لا توجد تقييمات كافية

5. الورق

عبر بيبربال Paperpal هي أداة تدقيق وتحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا للأشخاص الذين يعملون في الكتابة الأكاديمية.

هذا المدقق النحوي عبر الإنترنت يتجاوز التدقيق النحوي الإملائي وعلامات الترقيم لمواءمة معايير الكتابة مع أعراف الكتابة الأكاديمية.

يقوم Paperpal بذلك من خلال تعزيز كتابتك بمصطلحات خاصة بالمجال. كما أنه يضمن لك اقتراحات تدقيق الحقائق لرفع مستوى مخطوطك الأكاديمي.

وبفضل هذه الميزات، يمكن للمستخدمين أيضًا الاستفادة من دعم إعادة الصياغة، والترجمة الأكاديمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمساعدة التوليدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Paperpal

استخدم التدقيق النحوي المتعمق لتصحيح الأخطاء بنقرة واحدة

العمل مع مساعد الذكاء الاصطناعي المساعد لإنشاء الخطوط العريضة والملخصات والعناوين والمزيد

إعادة صياغة النص لتحسين سهولة القراءة والوضوح واختيار الكلمات والنبرة

إجراء فحوصات ما قبل تقديم المخطوطة بكفاءة

ترجمة النصوص الأكاديمية من أكثر من 25 لغة إلى الإنجليزية

قيود الورق

وحدة اشتراك باهظة الثمن مقارنة بالأدوات الأخرى

لا يوجد تكامل مع البرامج الحديثة أو دعم متعدد المنصات

تسعير Paperpal

مجاني للأبد

الرئيسي: 9.91 دولار شهرياً

التقييمات والمراجعات تقييمات ومراجعات Paperpal

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

6. زنجبيل

عبر زنجبيل الزنجبيل هو مدقق نحوي شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي ويعزز الإبداع ويحسن تركيب الجمل ويصحح الأخطاء الشائعة. ويستخدم تقنية حاصلة على براءة اختراع لزيادة الإيجاز وتحسين الإبداع وتوفير أكثر من 100 تدقيق نحوي وإملائي.

يأخذ جينجر في الاعتبار الجمل بأكملها لاقتراح تصحيحات قائمة على السياق بدلاً من مجرد تصحيحات إملائية أو نحوية. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى تحسين وتسريع عملية الكتابة الإجمالية لإنشاء محتوى طويل. إلى جانب امتداد المتصفح، يتوفر Ginger أيضًا كتطبيق على نظامي iOS وAndroid.

أفضل ميزات الزنجبيل

استمتع بإمكانية الوصول السلس عبر المواقع الإلكترونية والأدوات والأجهزة

اختر من بين وحدات محددة للأعمال والتعليم

التكامل بسهولة مع كروم أو مايكروسوفت وورد

اختر واجهة برمجة التطبيقات (API) من Ginger لتطبيقاتك ومواقعك الإلكترونية

عبِّر عن نفسك بشكل طبيعي بأكثر من 40 لغة باستخدام مترجم Ginger المدمج

قيود الزنجبيل

يقتصر الإصدار المجاني على 14 عملية تحقق شهريًا

يوفر اقتراحات محدودة لإعادة الصياغة لا تتماشى أحيانًا مع نية المؤلف

أسعار الزنجبيل

مجاني للأبد

القسط: 19.99 دولارًا أمريكيًا

19.99 دولارًا أمريكيًا فرق الزنجبيل: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الزنجبيل

G2: 4.3/5 (أكثر من 35 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 35 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 85 تقييم)

7. لينجويكس

عبر لينجويكس أداة لتعزيز تواصلك الكتابي بشكل فائق، يجعل Linguix كتابتك خالية من العيوب عبر سبع لغات - الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية والبولندية. وبالإضافة إلى التصحيح النحوي البسيط، يمنح Linguix درجة المحتوى للحكم على سهولة قراءة المحتوى الخاص بك، ويأتي مع مساعد كتابة GPT-4، ومعيد كتابة النصوص لإعادة كتابة جمل كاملة.

يوفر Linguix مساعدة الذكاء الاصطناعي في مجالات المبيعات والتسويق ودعم العملاء.

كما يتمتع البرنامج أيضاً بدعم عالي الجودة وإعداد سهل الاستخدام لسهولة الاستخدام.

أفضل ميزات لينجويكس

تحليل جودة النص الخاص بك مع درجة الجودة

الحصول على اقتراحات وتصحيحات عبر لغات متعددة

الكتابة باستخدام مساعد الكتابة القائم على الذكاء الاصطناعي وإعادة صياغة جمل كاملة

أنشئ اختصارات من كلمة واحدة في رسائل البريد الإلكتروني ومواقع الويب الأخرى باستخدام امتداد متصفح Linguix

قيود لنغويكس

لا يوجد مدقق للانتحال والترميزات

أبلغ المستخدمون عن صعوبة في إعادة صياغة الجمل المعقدة وتحريرها

تسعير لنغويكس

مجاني للأبد

الشخصي للمحترفين: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا الشركات: 336 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات لنغويكس

G2: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييم)

8. محرر همنغواي

عبر محرر همنغواي محرر همنغواي هو محرر استثنائي للوصول إلى كتابة واضحة ونقية. وهو يقدم اقتراحات سريعة بشأن الأخطاء النحوية المتقدمة، مثل الاستخدام المفرط للمجهول، أو تراكيب الجمل المعقدة، أو الجمل الطويلة بشكل غير ملائم، أو انخفاض مستوى القراءة.

وقد طرحت الأداة مؤخرًا أداة Hemingway Editor Plus، وهي أداة مدمجة مع قدرات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بلعبة التحرير إلى الأمام مع أهداف شخصية ونبرة الصوت واستخدام الكلمات.

ويهدف إلى جعل التحرير أكثر إنسانية وتخصيصًا ومساعدتك في العثور على النغمة المثالية لنصك.

أفضل ميزات محرر همنغواي

إصلاح المشاكل النحوية ودلالات الألفاظ والصوت المبني للمجهول ومشاكل الجمل اللغوية ببضع نقرات

استمتع بتحرير مخصص مع Hemingway Editor Plus

حدد أهداف الكتابة بأساليب ونغمات مثل الأسلوب الرسمي أو الإعلامي أو الواثق أو الودود

قيود محرر همنغواي

لا تتعرف الأداة على جميع التعابير الاصطلاحية والعامية وتقترح إعادة الصياغة عندما لا تتوافق مع المعنى المطلوب

يركز أكثر على الأسلوب والأخطاء النحوية بدلاً من المحتوى

تسعيرة همنغواي

مجاني للأبد

خطة 5 آلاف دولار للفرد: 8.33 دولار شهرياً

8.33 دولار شهرياً خطة 10 آلاف دولار للفرد: 12.50 دولار/شهريًا

12.50 دولار/شهريًا خطة الفريق 10 آلاف دولار: 12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات محرر هيمنغواي

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

9. ترينكا AI

عبر ترينكا AI المدقق النحوي الموثوق به من قبل الناشرين والكتّاب في جميع أنحاء العالم، اكتسب Trinka AI مكانًا بين أفضل 10 مدققات نحوية للذكاء الاصطناعي بفضل تميزه في التحرير. إنه حل شامل للأخطاء الإملائية وإعادة الصياغة والتحقق من الانتحال.

تلبي ترينكا للذكاء الاصطناعي متطلبات مختلفة، بما في ذلك الكتابة الأكاديمية، والكتابة التقنية، والكتابة العامة، وما إلى ذلك.

أفضل ميزات ترينكا للذكاء الاصطناعي

دمج الأداة مع منصات متعددة مثل Microsoft Word ومحرّر مستندات Google وPowerPoint وغيرها

تدقيق المستندات بالكامل في MS Word والتحقق من مستند LaTeX دون التأثير على كود TeX الخاص بك

تحقق من النص الخاص بك بحثًا عن التناقضات والانتحال

استخدم أدلة أنماط مخصصة لتناسب المتطلبات الفردية

قيود ترينكا للذكاء الاصطناعي

لا توجد ميزات يمكن الوصول إليها بدون تسجيل

يتطلب وقتًا لإعداد أهداف مخصصة

أسعار ترينكا للذكاء الاصطناعي

مجاني للأبد

القسط: 7.56 دولار/شهريًا

7.56 دولار/شهريًا البريميوم بلس: 11.81 دولارًا أمريكيًا في الشهر

11.81 دولارًا أمريكيًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ترينكا للذكاء الاصطناعي

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

10. جراماتيكAI

عبر GrammatikAI بفضل الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعدك أداة GrammatikAI على تعزيز كتابتك وإعادة صياغتها وترجمتها. تقوم الأداة بإعادة الكتابة بدقة لسد الفجوة بين المحتوى المكتوب والمحتوى الذي تريد تقديمه.

إنه حل شامل يضع في اعتباره الجمهور ويقدم اقتراحات بشأن تحسين المحتوى بسرعة ودقة في نفس الوقت.

أفضل ميزات GrammatikAI

إنشاء كتابة مقنعة بصياغة ذات صلة من خلال الذكاء الاصطناعي

تحسين المحتوى الخاص بك من خلال التحسين والصياغة والهيكلة واقتراحات التحسين

حقق أقصى قدر من الكفاءة مع التصحيحات فائقة السرعة وإعادة الصياغة لتوفير الوقت

قيود GrammatikAI

صعوبة إعادة هيكلة الجمل المعقدة

لا يوفر حلولاً خاصة بالصناعة أو الكتابة

تسعير GrammatikAI

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات GrammatikAI

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

انتقل إلى ما هو أبعد من اقتراحات الكتابة الأساسية مع ClickUp

الذكاء الاصطناعي أدوات التدقيق النحوي أحدثت ثورة في كيفية عمل الكتاب الأفراد والمهنيين والشركات على المحتوى الخاص بهم. لقد جعلت الكتابة الخالية من العيوب حقيقة واقعة بالنسبة للكثيرين.

مع الأدوات التي تتعامل مع الجوانب الفنية للكتابة، يمكن للكتاب التركيز فقط على حرفتهم وتقديم نتائج أفضل.

فهي لا توفر الدعم النحوي فحسب، بل تساعدك أيضًا في التغلب على عوائق الكتابة وتحسين الكتابة في لمح البصر.

هل أنت محتار بشأن الأداة التي تختارها؟ مع ClickUp، لن تحصل مع ClickUp على أداة للتدقيق النحوي والكتابة بالذكاء الاصطناعي فحسب، بل ستحصل أيضًا على حل شامل مع ميزات إدارة المستندات والإنتاجية.

مع وجود الأداة المناسبة تحت تصرفك، يمكنك الاستفادة من المحتوى لتحقيق كل ما تريد. اشترك في ClickUp الآن !