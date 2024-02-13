7 قوالب مجانية لكتابة المحتوى من أجل إنشاء محتوى أسرع

كتابة المحتوى جذابة، لكنها تأتي مع تحديات مثل أي وظيفة أخرى. إن عوائق الكتابة، وتشتيت الانتباه، ونقص الإلهام، والمواعيد النهائية الضيقة، والمنافسة القاسية، وتأخر المدفوعات ليست سوى بعض المواقف في هذه المهنة.

لحسن الحظ، يمكنك التغلب على بعض هذه التحديات باستخدام قوالب كتابة المحتوى. فهي توفر لك الهيكلية وتوجهك نحو هدفك - تقديم محتوى عالي الجودة في وقت أقل!

في هذه المقالة، سنقدم لك أفضل القوالب لمساعدتك على تبسيط عملية الكتابة وإنشاء محتوى من الدرجة الأولى وملائم لتحسين محركات البحث. ✍️

ما هو قالب كتابة المحتوى؟

لإنشاء محتوى عالي الجودة، يجب أن يتمتع الكُتّاب بمهارات بحثية ممتازة، والاهتمام بالتفاصيل، وفهم نحوي وإملائي لا تشوبه شائبة. ولكن، حتى مع كل ذلك، غالبًا ما يعاني كتّاب المحتوى من مشاكل مثل: عرقلة الكاتب، والتسويف، وعدم الاتساق، ونقص الإلهام.

توفر قوالب كتابة المحتوى إطار عمل للتخفيف من هذه التحديات. فكر فيها كجسور تساعدك على عبور نهر التحديات وتوصلك إلى أرض عمليات الكتابة المبسطة والإبداع والبنية والجودة.

تقدم القوالب أقسامًا معدة مسبقًا توفر لك الإرشادات وتساعدك على إنشاء محتوى يلتزم بتنسيق متسق ويتبع مبادئ تحسين محركات البحث.

هناك أنواع مختلفة من قوالب كتابة المحتوى - بعضها يقدم قوائم مراجعة لمنع السهو ومساعدتك على الحفاظ على تركيزك، بينما يقدم البعض الآخر إرشادات لتقليل الحاجة إلى التحرير. في الوقت الحاضر، القوالب التي تحتوي على مطالبات ChatGPT شائعة أيضًا - فهي تساعدك على استخراج المعلومات المطلوبة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي في وقت قصير.

لماذا تتبع قوالب المحتوى عند كتابة المحتوى؟

غالبًا ما يشعر الكُتّاب وكأنهم قد أُلقي بهم في غابة بدون بوصلة وأدوات نجاة - فهم يستكشفون موضوعات لا يعرفون عنها شيئًا ولكن يُتوقع منهم إنتاج محتوى متميز. يمكن أن يكون نموذج كتابة المحتوى هو الخريطة التي تحتاجها للهروب من الغابة بأمان والوصول إلى وجهتك.

إليك الأسباب التي تجعلك تفكر في استخدام قالب:

التنظيم: يساعدك القالب على تنظيم أفكارك وتطوير الأفكار حول كيفية جعل المحتوى الخاص بك مبسطًا وسهل المتابعة الاتساق: باستخدام القالب، يمكنك التأكد من التزام المحتوى الخاص بك دائمًا بتنسيق العميل وأسلوبه وتفضيلاته النحوية وتجنب التحرير وإعادة الكتابة المكثفة تحسين محركات البحث: غالبًا ما تحتوي قوالب كتابة المحتوى على إرشادات لتحسين محركات البحث لمساعدتك على جعل المحتوى الخاص بك في مرتبة أعلى ومنح العملاء نتائج عالية الجودة وقابلة للقياس التعاون: إذا كنت تعمل في وكالة لتحسين محركات البحث، فمن المحتمل أن تعمل على مشاريع مع زملائك في العمل. مع القوالب التي تحتوي على ألواح بيضاء رقمية , التحرير في الوقت الحقيقي و التعليق وخيارات ترك الملاحظات، يمكنك تبسيط العمل الجماعي والحفاظ على جبهة موحدة الصحة النفسية: قد تكون كتابة المحتوى مرهقة وقد تؤثر على إبداعك. تساعدك قوالب كتابة المحتوى ذات الأقسام والإرشادات الواضحة على تقليل عرقلة الكاتب وتقليل التوتر

## 7 قوالب مجانية لكتابة المحتوى لكتابة أسرع

بعد بحث شامل، قمنا بوضع قائمة مختصرة بأفضل سبعة قوالب لكتابة المحتوى من ClickUp . سيساعدونك في إنشاء محتوى قيّم يصيب الهدف في الصميم! 🔨

استكشف قائمتنا واعثر على القالب الذي يتماشى مع نواياك ويساعدك في الوصول إلى أهدافك.

1. قالب كتابة محتوى ClickUp

قم بتوجيه فريقك باستخدام قالب كتابة المحتوى الخاص بـ ClickUp لأي نوع من أنواع المحتوى

غالباً ما يواجه كتّاب المحتوى ومؤلفو الإعلانات مشكلة في الالتزام بالمواعيد النهائية واتساق المحتوى، وهذا ينطبق بشكل خاص على أولئك الذين يعملون في الوكالات. إن قالب كتابة المحتوى ClickUp يساعدك على التغلب على هذه المشكلات وتسريع إنتاجك بفضل إرشادات الكتابة القيّمة.

يمكن أن يكون هذا القالب الأساس المثالي لتصميم محتوى على مستوى الوكالة استراتيجيات تسويق المحتوى لأنواع مختلفة من المحتوى. يتكون من عدة صفحات تحت مستندات ClickUp -الميزة الفريدة للمنصة التي تتيح لك إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها وتخزينها وربطها بالمهام.

تتيح لك كل صفحة مستند في القالب إنشاء بنية لتنسيقات محتوى مختلفة. بشكل افتراضي، لديك خمسة خيارات:

محتوى الموقع الإلكتروني منشور المدونة بيان صحفي دراسة حالة دعوة للعمل

لنفترض أنك تريد إنشاء منشور مدونة. انتقل إلى مستند النقر فوق منشور المدونة، حيث ستجد عدة أقسام (العنوان، والمقدمة، والجسم، والخلاصة، والنصائح السريعة). يأتي كل قسم مع تعليمات قصيرة حول كيفية كتابته، لتوجيهك نحو إنشاء منشورات مدونة عالية الجودة.

إذا كنت تتعاون في كتابة منشور المدونة مع أشخاص آخرين، فأضفهم إلى المستند وعيّن لهم مهمة. حدد مواعيد نهائية وأولويات للحفاظ على سير كل شيء بسلاسة.

مثل قوالب ClickUp الأخرى، فهو قابل للتخصيص بنسبة 100٪ - ما عليك سوى تعديل الأقسام لكتابة محتوى من الدرجة الأولى.

إذا كنت تمتلك وكالة لكتابة المحتوى أو تدير فريقًا لكتابة المحتوى، يمكنك استخدام هذا القالب ككتيب. كل ما عليك فعله هو تحديد هيكل وتنسيق أنواع مختلفة من النصوص لإبقاء الجميع على نفس الصفحة وضمان الاتساق. 😎

2. قالب إرشادات الكتابة ClickUp

تأكد من الاتساق والدقة في موادك المكتوبة باستخدام قالب إرشادات الكتابة ClickUp

إن المقالات التي تختلف بشكل كبير في تنسيقها وأسلوب كتابتها ونمط كتابتها ونبرتها وقواعدها لا تنقل الاتساق إلى عملائك. إذا كنت ترغب في تقليل المراجعات والتأكد من أن فريق كتابة المحتوى الخاص بك يعرف بالضبط كيفية كتابة جزء معين من المحتوى، استخدم نموذج نموذج إرشادات كتابة ClickUp . 💪

هذا القالب هو الكأس المقدسة لفريقك - فهو يحتوي على تعليمات قيّمة تساعد الكتّاب على إنشاء محتوى يفي بجميع المعايير. إذا استخدمت القالب بشكل مناسب، ستتمكن من توحيد عملية الكتابة في شركتك، وضمان الدقة، ومساعدة موظفيك على فهم توقعاتك.

يقدم قالب المستند هذا العديد من الأقسام التي تتيح لك تحديد صوت شركتك وشخصيتها.

بعد شرح أهمية إرشادات الكتابة في قسم المقدمة، يمكنك الانتقال إلى أشياء أكثر تحديدًا، مثل الصوت والنبرة وشخصية العلامة التجارية والقواعد النحوية والأسلوب. يقدم القالب إرشادات قصيرة حول كيفية كتابة كل قسم، لكن لك الحرية في تخصيص كل شيء.

عندما يتعلق الأمر بإرشادات الكتابة، من المرجح أن يتفق كل كاتب محتوى على أنه كلما زادت التفاصيل، كان ذلك أفضل. لا تخف من تضمين كل ما يمكن أن يجده كتّابك مفيدًا، بدءًا من كيفية استخدام الاختصارات إلى الرموز التعبيرية المقبولة. قم بمعالجة أوجه عدم اليقين الأكثر شيوعًا وتقليل مخاطر سوء الفهم.

بمجرد الانتهاء، أضف فريق كتابة المحتوى الخاص بك وأصحاب المصلحة الآخرين إلى النموذج، مما يتيح لهم الوصول إلى المعلومات في جميع الأوقات. يمكنك أن تطلب منهم تقديم تعليقاتهم على الإرشادات والتحقق مما إذا كانوا يريدون تضمين أي شيء آخر في المستند.

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3. قالب إجراءات التشغيل الموحدة لإنشاء محتوى ClickUp

استخدم قالب إجراءات التشغيل الموحدة لإنشاء المحتوى من ClickUp لتوفير إرشادات متسقة وواضحة لكتابة المحتوى لفريقك

الإرشادات التفصيلية والواضحة هي أساس عمليات إنشاء المحتوى الناجحة. باستخدام قالب إجراءات التشغيل الموحدة لإنشاء المحتوى ClickUp يمكنك أن تقدم لفريقك تعليمات شاملة حول إجراءات الكتابة في شركتك.

يكمن جمال قالب المستند هذا في تعدد استخداماته. يمكنك استخدام أقسامه لتحديد إرشادات الكتابة على مستوى الشركة أو التعليمات الخاصة بالمشروع.

لنفترض أنك قد حصلت على عميل جديد ويجب عليه كتابة مجموعة من المقالات حول التسويق الرقمي. استخدم هذا النموذج لتحديد المشروع في بضع خطوات:

ابدأ بقسم الغرض: هذا هو المكان الذي ستحدد فيه أهمية اتباع إجراءات التشغيل الموحدة انتقل إلى قسم النطاق: هنا، يمكنك إضافة مواضيع إلى القالب وتعيينها لأعضاء فريقك. يمكنك أيضًا تحديد من يتولى تحسين محركات البحث وتحميل المقالات انتقل إلى قسم الإجراءات: حدد الخطوط العريضة لـ خطوات إنتاج المحتوى . قدم معلومات عن المقالات ذات الأولوية القصوى وكيفية كتابتها وما يجب الانتباه إليه. هذا القسم هو المكان الذي يمكنك فيه تضمين تعليمات الأسلوب والنحو والتنسيق أو تلخيص تقويم المحتوى لهذا العميل المعين

قسم الموارد ذات الصلة مخصص للأسئلة الشائعة - معالجة أوجه عدم اليقين لمنع سوء الفهم والأخطاء.

يتيح لك قسم مخصص إرفاق روابط مفيدة مثل مدونة العميل أو المقالات عالية الأداء.

4. قالب موجز محتوى تحسين محركات البحث ClickUp SEO

يمكنك إدارة ملخصات محتوى تحسين محركات البحث بسهولة ومشاركتها داخليًا أو خارجيًا باستخدام قالب موجز محتوى تحسين محركات البحث ClickUp SEO

نعم، يجب أن تكون مقالاتك ذات صلة بالموضوع، ولكن يجب ألا تنسى أنك تكتب أيضًا لمحركات البحث. إذا لم "تعجب" محركات البحث بمقالاتك، فلن تحتل مقالاتك مرتبة عالية، مما يؤثر على مدى انتشارها. مع قالب موجز محتوى ClickUp SEO ، يمكنك التأكد من أن مقالاتك تجذب الخوارزميات الصحيحة وتحتل المراكز الأولى في نتائج البحث.

يحتوي هذا قالب الموجز على أقسام مصممة بعناية تتيح لك إنشاء ملخصات شاملة تساعد الكتّاب على تطبيق أفضل ممارسات تحسين محركات البحث.

يركز القسم الأول، نظرة عامة، على الإرشادات العامة المتعلقة بمقالك. هنا ستدرج العنوان وعدد الكلمات والأهداف وشكل المحتوى. أضف الأشخاص المعنيين بالمشروع لمنحهم إمكانية الوصول إلى الموجز والسماح لهم بتتبع التقدم المحرز.

يهتم قسم الجمهور المستهدف بتحديد ملامح المشاهدين الرئيسيين. وللتأكد من أن المقال في محله، قدم معلومات عن أعمارهم ومستواهم التعليمي وحالتهم الاجتماعية ومهنهم وسلوكياتهم.

في قسم الرسالة، حدد الغرض من المحتوى الذي تقوم بإنشائه. سلّط الضوء على كيفية تميز منتجك عن منافسيك ولماذا يستحق الاهتمام. يعد هذا القسم أيضًا مكانًا رائعًا لتقديم النبرة التي تريد أن يتم التعرف عليها.

بعد تحديد هذه الجوانب العامة لمشروعك، قدم إرشادات خاصة بالمقالة من خلال الأقسام التالية:

الكلمات الرئيسية : لخص الكلمات المفتاحية الأساسية والثانوية التي يجب عليك تضمينها في مقالتك للحصول على ترتيب أعلى

: لخص الكلمات المفتاحية الأساسية والثانوية التي يجب عليك تضمينها في مقالتك للحصول على ترتيب أعلى المخطط والموضوعات الفرعية: قدم هيكلاً لمقالك واستخدم الجدول لتلخيص المواضيع الفرعية التي يجب أن تتناولها بناءً على تحليل تحسين محركات البحث يوفر القسمان الأخيران مساحة للموارد الإضافية ومقالات المنافسين لمساعدة كتابك على القيام بعمل ممتاز.

5. ClickUp ChatGPT موجهات الدردشة للكتابة قالب الكتابة

عزز مهاراتك في الكتابة باستخدام قالب ClickUp ChatGPT موجهات للكتابة ClickUp ChatGPT

يمكن أن تكون كتابة المحتوى عندما تفتقر إلى الإلهام من أكثر المهام إرهاقاً. لحسن الحظ، هناك أداة يمكنها إيقاظ ساحر الكتابة بداخلك - وهي ClickUp ChatGPT موجهات للكتابة قالب الكتابة . 🧙

قالب المستند هذا عبارة عن مجموعة من أكثر من 200 مطالبة تساعدك على "التحدث" إلى ChatGPT، روبوت الدردشة الآلي الشهير للغاية القائم على الذكاء الاصطناعي. وبمساعدة المطالبات الصحيحة، يمكنك تحويل ChatGPT إلى منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي وقوي أداة كتابة الإعلانات لمشاريع تسويق المحتوى.

المطالبات مقسمة إلى فئات متعددة، بما في ذلك مطالبات لكتابة المدونات، والكتب، وروايات المعجبين، والروايات. الشيء الوحيد المتبقي لك هو العثور على المطالبة المناسبة، ونسخها إلى ChatGPT، والسماح لها بالقيام بسحرها.

لنفترض أنك تكتب منشور مدونة عن برنامج إدارة المشاريع وتحتاج إلى مقدمة جذابة. افتح موجهات ChatGPT لكتابة المدونة وانسخ هذه المطالبة:

"_قم بصياغة مقدمة جذابة لمنشور مدونة يناقش '{موضوع محدد}' أبرز أهميته في سياق "{مجال/صناعة محددة}"، مع مراعاة عوامل مثل "{العامل 1}" و"{العامل 2}" و"{العامل 3}"

لا تنس استبدال الكلمات الموجودة بين قوسين بتعبيرات مناسبة! 😁

تجدر الإشارة إلى أنه ليس عليك اتباع التعليمات حرفياً. لا تتردد في التجربة واللعب بالصياغة للحصول على الردود المطلوبة من ChatGPT. يمكن أن يكون روبوت الدردشة الآلي مولد الخطوط العريضة إذا كنت العصف الذهني للأفكار لمنشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي والمحتويات الأخرى.

6. نموذج نطاق العمل الخاص بـ ClickUp لكتابة الإعلانات

يساعدك نموذج نطاق عمل ClickUp لكتابة الإعلانات في ClickUp أنت وعميلك على إنشاء متطلبات المشروع وتبسيط التعاون

قد يكون العمل مع العملاء صعباً وغير سار إذا لم تحدد متطلبات المشروع. إذا كنت ترغب في تجنب سوء الفهم والمراجعات المكثفة والتأكد من حصول عملائك على ما يريدون، استخدم نموذج نطاق العمل الخاص بكتابة الإعلانات في ClickUp .

يحدد هذا قالب نطاق العمل العمل الذي ستنتجه لعميلك ويتناول أدق التفاصيل.

أولاً، لديك قسم "نظرة عامة"، حيث يمكنك تقديم التفاصيل الأساسية لتأسيس ملخص المشروع . بعد ذلك، يمكنك الغوص في التفاصيل الجوهرية ومناقشة أهداف المشروع لتحديد الغرض منه.

الخطوة التالية والأكثر أهمية هي ملء قسم المنجزات. هنا، يمكنك

تحديد مسؤولياتك ومسؤوليات العميل

تحديد المعالم الرئيسية والجداول الزمنية

تخصيص خطة التواصل مناقشة الميزانية

اترك مجالًا للموافقات والتوقيعات

القالب مفصّل بشكل لا يصدق ويغطي جميع الأمور المتعلقة بالمشروع، ولا يترك مجالاً لسوء التواصل. إذا كنت تعمل مع آخرين في المشروع، فأضفهم إلى القالب - فوجود جميع المعلومات في مكان واحد يجعل العملية سلسة.

بمجرد إكمال القالب، قم بإرفاق المستند بمهام محددة وتولى مشاريعك بثقة! 🤹

نصيحة: لست متأكدًا من كيفية ملء القالب؟ استفد من تطبيق ClickUp AI، وهو تطبيق فريد من نوعه الكتابة القائمة على الذكاء الاصطناعي و أداة إنشاء المحتوى . يحتوي هذا المساعد القوي على مطالبات خاصة بالأدوار لمساعدتك في توليد الأفكار والتلخيص وإنشاء المهام وكتابة محتوى واضح.

7. قالب خطة محتوى ClickUp

قم بإدارة عملك مثل المحترفين باستخدام قالب خطة محتوى ClickUp

تعني إدارة عبء العمل بشكل صحيح أنك لا تفوت المواعيد النهائية أو تتسابق مع الزمن لإكمال مقالاتك بينما ترتفع مستويات التوتر لديك إلى أعلى مستوياتها. إذا كنت بحاجة إلى دفعة إضافية لـ تنظيم أيام عملك وتصور الجداول الزمنية، فإن قالب خطة محتوى ClickUp مصنوع من أجل ذلك.

يتميز هذا القالب بما يلي طرق عرض متعددة تتيح لك فحص عبء عملك من وجهات نظر مختلفة.

ابدأ ب طريقة عرض قائمة خطة المحتوى، حيث يمكنك إنشاء مهام لكل مقالة وتحديد أولويتها وحالتها والغرض منها ونوع المحتوى والجمهور والكلمات المفتاحية والكاتب (الكتّاب). يمكنك تعديل الحقول المخصصة لعرض التقدم أو القوائم المنسدلة أو أي شيء آخر يتوافق مع أهدافك.

عرض عرض لوحة الموافقة هو عبارة عن لوحة كانبان عرض المهام كبطاقات مرتبة حسب حالة التقدم (لم تبدأ، قيد الانتظار، قيد التنفيذ، قيد التقدم، إلخ). وبفضل تصميم السحب والإفلات في ClickUp، يمكنك بسهولة نقل البطاقات والبقاء على رأس أعباء العمل.

يعرض عرض تقويم المحتوى مهامك في تقويم وفقًا لتاريخ استحقاقها. بشكل افتراضي، تستخدم طريقة العرض أشهر، ولكن يمكنك تغيير العرض إلى كل يوم أو أربعة أيام أو أسبوع، بناءً على مدى انشغال جدولك الزمني. إلى جانب اسم المهمة، يشير التقويم إلى معلومات مثل حالة الموافقة والأصول المطلوبة ونوع المحتوى.

قم بدعوة أعضاء فريقك إلى القالب وتأكد من تحقيق أقصى قدر من الشفافية في جميع المجالات.

استبدل الخوف بالإلهام: جرب هذه القوالب الرائعة لكتابة المحتوى

تأتي كتابة المحتوى بفرص تعلم مذهلة ويمكن أن تكون مجزية إذا كنت على استعداد لاستثمار وقتك وجهدك في صقل مهاراتك باستمرار.

إن قوالب كتابة المحتوى المدرجة تجعل عملك أسهل من خلال توفير أساس متين لتبسيط العمليات، وتعزيز التعاون، وإنشاء نصوص عالية الجودة لأغراض مختلفة.

تعمّق في مكتبة قوالب ClickUp الرائعة، واستكشف 1,000+ قالب وابحث عن تلك التي تساعدك على الارتقاء بكتابة المحتوى الخاص بك إلى المستوى التالي! 🧚