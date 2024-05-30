لقد اختبرنا أفضل 10 أدوات للكشف عن الذكاء الاصطناعي وأجهزة التدقيق في 2025

هناك جانبان للاستخدام المتزايد الانتشار للذكاء الاصطناعي (AI) في إنشاء المحتوى. فمن ناحية، الذكاء الاصطناعي أشبه بالساحر الذي ينشئ محتوى عالي الجودة في غمضة عين، مما يوفر لك الكثير من الوقت الذي يمكنك استثماره في مشاريع أخرى قيّمة. لكن الأمر ليس كله قوس قزح وفراشات - إن إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي له عيوبه.

فإلى جانب كونه غير أخلاقي، يمكن أن يكون المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي غير موثوق به وغير دقيق تماماً.

كما أدوات الذكاء الاصطناعي تصبح أكثر تقدمًا، ويصبح تحديد المحتوى الذي أنشأته أكثر صعوبة. وهنا يأتي دور أدوات الكشف عن الذكاء الاصطناعي - حيث تقوم بتحليل النصوص والصور لاكتشاف ما إذا كان قد تم إنشاؤها بواسطة إنسان أو ذكاء اصطناعي. 🕵️

في هذه المقالة، سنقدم لك أفضل 10 أدوات للكشف عن محتوى الذكاء الاصطناعي في السوق لمساعدتك على التمييز بين المحتوى الذي أنشأه الإنسان والذكاء الاصطناعي.

ما هو برنامج اكتشاف الذكاء الاصطناعي؟

تقوم أداة الكشف عن الذكاء الاصطناعي بتحليل المحتوى من أجل تحديد الاتجاهات والأنماط التي تؤهله لأن يكون من إنشاء الإنسان أو الذكاء الاصطناعي. عند تحليل النصوص، تبحث أدوات الكشف عن محتوى الذكاء الاصطناعي عن نقص في العمق والإبداع، أو تكرار كلمات وعبارات معينة، أو طول جمل معينة، أو معلومات غير دقيقة أو قديمة.

في حالة الصور أو مقاطع الفيديو، تقوم أدوات الكشف بالذكاء الاصطناعي بفحص عناصر مثل الأجسام أو الوضعيات أو الأحرف المكتوبة لتحديد مصدرها. 🔎

الأدوات المستخدمة لاكتشاف الذكاء الاصطناعي مدعومة بتقنية قوية، ولكن من المهم الإشارة إلى أنها ليست دقيقة دائمًا. يمكن أن يخطئوا، لذا يجب ألا تستبق الأحداث وتثق بالأداة ثقة عمياء.

كيف تختار أفضل أداة فحص للكشف عن الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاتك

هناك الكثير من أسماك الكشف عن الذكاء الاصطناعي في البحر - كيف تصطاد سمكة عالية الجودة؟ إذا كنت تريد أداة تصل إلى النقطة المثالية بين الوظائف وسهولة الاستخدام والموثوقية، فابحث عن الخصائص التالية:

دعم نماذج لغات متعددة: يجب أن يكون قادرًا على التقاط النص الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي الذي تم إنشاؤه في نماذج GPT-3 و GPT-4 و Bard و Claude وغيرها من النماذج الدقة: الدقة: يجب أن يكون لكاشف الذكاء الاصطناعي الصحيح الحد الأدنى من النتائج الإيجابية والسلبية الخاطئة وأن يقدم نتائج موثوقة إلى حد ما القابلية للتطوير: يجب أن يكون قادرًا على تحليل عناصر البيانات الكبيرة دون المساس بالدقة قابلية التخصيص: يجب أن يسمح لك كاشف الذكاء الاصطناعي بتخصيص عملية التحليل للتركيز على معايير معينة تتوافق مع احتياجاتك خيارات إعداد التقارير: يجب أن يوفر لك كاشف محتوى الذكاء الاصطناعي نظرة عامة على سجل التحليل الخاص بك ويسمح لك بتحديد الاتجاهات التي يمكن أن تعزز تحسين المحتوى الخاص بك التوافق عبر المنصات: يجب أن يعمل بشكل متساوٍ على أنظمة تشغيل وأجهزة متعددة

أفضل 10 أدوات للكشف عن الذكاء الاصطناعي لالتقاط المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي في عام 2024

لقد حللنا العشرات من أدوات الكشف عن الذكاء الاصطناعي واخترنا أفضل 10 أدوات تتميز بموثوقيتها ومراجعاتها الجيدة وميزاتها الرائعة. تحقق منها واعرف الأداة التي تتوافق مع احتياجاتك وتقدم لك أكبر قدر من الفوائد.

1. Copyleaks - الأفضل للاستخدام على مستوى المؤسسات

عبر نسخ التسريبات هل تبحث عن حل كاشف للذكاء الاصطناعي لمؤسستك؟ إن Copyleaks هو ما تحتاجه بالضبط - حيث توفر الأداة تحليلاً على مستوى الجملة، تغطية نموذجية كاملة (بما في ذلك Bard وGPT-4)، وموثوقية مذهلة.

في الواقع، يتمتع كاشف الذكاء الاصطناعي هذا بدقة مبلّغ عنها ذاتيًا بنسبة 99.1% ومعدل إيجابي كاذب بنسبة 0.2% عبر المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي.!

نظرًا لأن Copyleaks يحلل النصوص جملةً جملة، فإنه يمنحك معلومات دقيقة عن الأجزاء التي كتبها البشر والأجزاء التي يُحتمل أن تكون مكتوبة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك حتى رؤية الأجزاء التي تمت إعادة صياغتها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

يفهم Copyleaks 30 لغة، لذا فهو أداة ممتازة للشركات متعددة الجنسيات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه تحليل شفرة المصدر، مما يجعله خيارًا رائعًا لفرق البرمجة وتطوير البرمجيات.

أفضل ميزات Copyleaks

تحليل على مستوى الجملة

تغطية نموذجية كاملة

دقة 99.1% (تقرير ذاتي)

يدعم 30 لغة

قيود النسخ

قد يكون عرض النتائج بطيئًا مقارنةً ببعض أدوات الكشف عن محتوى الذكاء الاصطناعي

لا يوجد خيار لاستبعاد أجزاء معينة من النص

تسعير Copyleaks

9.16 دولار شهريًا ل 1200 صفحة (كل صفحة تغطي ما يصل إلى 250 كلمة من المحتوى الممسوح ضوئيًا)

\ * السعر المدرج يشير إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Copyleaks

G2 : 4.8/5 (أقل من 5 تقييمات)

: 4.8/5 (أقل من 5 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 مراجعة)

2. ZeroGPT - الأفضل لدعم متعدد اللغات

عبر ZeroGPT إذا كان كل ما يهمك هو الراحة والبساطة، فقد يكون ZeroGPT هو الطريق المناسب لكاشفات الذكاء الاصطناعي.

تقدم المنصة العديد من المزايا التي تجعلها جذابة. على سبيل المثال، يدعم ZeroGPT لغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإندونيسية والألمانية والهندية. هذا يجعلها مناسبة للمعلمين وفرق المحتوى في جميع أنحاء العالم للكشف عن النصوص التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وفهم محتوى الذكاء الاصطناعي الآخر.

من الميزات المثيرة الأخرى التي ستحصل عليها مع هذه المنصة واجهة برمجة تطبيقات ZeroGPT ، والتي يمكنك استخدامها لدمج الأداة في تطبيقات وبرامج أخرى والاستمتاع باكتشاف محتوى الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي.

عندما تقوم بفحص جزء من المحتوى باستخدام الأداة، ستحصل على النسب المئوية التي تُمثِّل احتمالات أن يكون قد كتبه إنسان أو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي/ GPT. أثناء التمرير لأسفل، سترى أجزاء من النص الذي يبدو أنه من إنشاء الذكاء الاصطناعي مظللة باللون الأصفر.

أفضل ميزات ZeroGPT

يمكن استخدام واجهة برمجة تطبيقات ZeroGPT بنفس الطريقة التي تستخدم بها واجهات برمجة تطبيقاتأدوات كتابة الذكاء الاصطناعي دعم لغات متعددة عبر المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي

لا توجد تكاليف خفية أو حدود لمقدار النص الذي يمكنك تحليله

قيود ZeroGPT

لا يوجد خيار لإرفاق ملفات للتحليل في كاشف المحتوى

قد تبدو الواجهة قديمة بالنسبة لبعض المستخدمين

تسعير ZeroGPT

مجاني

تقييمات ومراجعات ZeroGPT

لا توجد مراجعات

3. وينستون AI - الأفضل للتعرف البصري على الحروف

عبر جوينستون Winston AI هو أداة سهلة الاستخدام للكشف عن محتوى الذكاء الاصطناعي مع لوحة تحكم بديهية. يقوم بتحليل النص الخاص بك بشكل متعمق ويعرض الاحتمالية المئوية لكونه محتوى من إنشاء الذكاء الاصطناعي.

يدعم النظام الأساسي أنواع ملفات متعددة - يمكنك نسخ النص ولصقه أو تحميل ملف docx أو .jpg أو .png. يتميز Winston AI بتقنية التعرف البصري على الحروف (OCR) المتطورة التي تسمح له بقراءة النص من الصور وحتى التعامل مع النصوص المكتوبة بخط اليد بسهولة.

يتمتع كاشف الذكاء الاصطناعي بمعدل دقة يبلغ 99.6% حسب التقارير الذاتية. إلى جانب إظهار الاحتمالية الإجمالية للنص الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، يُقدِّم برنامج Winston AI تقييمًا لكل جملة على حدة، مما يتيح لك التعمق أكثر وتحديد المناطق التي بها مشاكل.

يدعم Winston AI حالياً اللغات الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية.

أفضل ميزات Winston AI

يتميز بتقنية التعرف الضوئي على الحروف

معالجة النصوص المكتوبة بخط اليد

تقييم كل جملة على حدة

واجهة كاشف الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام

دعم متعدد اللغات

أحد خيارات كاشف محتوى الذكاء الاصطناعي المجانية القليلة في هذه القائمة

قيود وينستون للذكاء الاصطناعي

يمكن أن يستفيد خيار إعداد التقارير من التحسينات

اللغات المدعومة أقل نسبيًا مقارنةً بالمنافسين

تسعير وينستون للذكاء الاصطناعي

مجاني

أساسي : 12 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 80,000 كلمة

: 12 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 80,000 كلمة متقدم: 19 دولار/شهرًا لما يصل إلى 200,000 كلمة

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات وينستون للذكاء الاصطناعي

Capterra: 4/5 (أقل من خمسة تقييمات)

4. كروس بلاج - الأفضل لكشف الانتحال

عبر كروس بلاج Crossplag هي أداة شائعة للكشف عن الانتحال. إحدى أحدث ميزاته الجديدة هي أداة كشف محتوى الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم خوارزميات التعلم الآلي لتحديد أصل النص بدقة وإخبارك ما إذا كان من إنشاء الذكاء الاصطناعي أو الإنسان.

يتم تدريب كاشف الذكاء الاصطناعي على التعرّف على الأنماط الموجودة في النصوص المكتوبة من قِبل البشر. يحدد Crossplag الانحرافات عن هذه الأنماط ويعرض النسب المئوية التي تشير إلى احتمالات أن يكون النص من إنشاء الذكاء الاصطناعي.

إن استخدام الأداة ليس بالأمر السهل - كل ما عليك فعله هو نسخ النص ولصقه، والضغط على "تحقق"، ودع Crossplag يقوم بسحره. 🪄

أفضل ميزات Crossplag

سهلة الاستخدام

سريع

مُدرَّب على أكثر من 1.5 مليار معلمة لتحقيق أقصى قدر من الدقة

قيود كروس بلاج

عدم وجود رسومات في الواجهة

اللغة الإنجليزية هي اللغة الوحيدة المدعومة

تسعير #### كروس بلاج

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كروسبلاج

G2: 4.6/5 (أقل من 5 تقييمات)

5. GLTR - الأفضل للمستخدمين البارعين في مجال التكنولوجيا:

عبر GLTR GLTR (اختصار لعبارة Giant Language Model Test Room) هي أداة للكشف عن الذكاء الاصطناعي طورها مختبر الذكاء الاصطناعي MIT-IBM Watson Watson AI Lab وHarvardNLP. تتيح لك هذه الأداة إجراء تحليل جنائي لنص ما لتحديد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قد أنشأه.

استنادًا إلى تقنية GPT-2، تقوم الأداة بتحليل كل كلمة لتحديد مدى احتمالية تنبؤ الذكاء الاصطناعي بها. وهي تقوم بذلك من خلال التركيز على السياق الذي يسبق الكلمة المعنية واحتمالية أن يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء تسلسل معين من الكلمات.

لذا، إذا قدّر برنامج GLTR أن أدوات الذكاء الاصطناعي غالباً ما تولّد الكلمة التي تهتم بها والكلمة التي تسبقها معاً، فسيقوم بوضع علامة عليها.

إذا كانت الكلمة التي تقوم بتحليلها ضمن أفضل 10 تنبؤات للذكاء الاصطناعي، فسيقوم GLTR بتلوينها باللون الأخضر. أما بالنسبة لأفضل 100 تنبؤ، فسترى اللون الأصفر، وبالنسبة لأفضل 1000 تنبؤ، ستكون الكلمة باللون الأحمر. كل ما هو أعلى من 1,000 سيكون باللون البنفسجي.

ببساطة، إذا كان النص في الغالب باللون الأخضر، فهناك احتمال كبير أن يكون الذكاء الاصطناعي هو من أنشأه.

أفضل ميزات GLTR

يقدم تحليلًا متعمقًا للنص في الذكاء الاصطناعي الخاص بهأدوات الكتابة ترميز النص بالألوان لتسهيل التصفح

يقيّم موضع الكلمات لتحديد ما إذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي

قيود GLTR

صُنع في عام 2019، لذلك قد لا يكون فعالاً للتقنيات الحديثة

قد يكون تفسير النتائج صعباً للمستخدمين لأول مرة

تسعير GLTR

مجانًا

تقييمات ومراجعات GLTR

لا توجد مراجعات

6. المحتوى على نطاق واسع - الأفضل لمسوقي المحتوى

عبر Contentatscale.ai يقدم كاشف الذكاء الاصطناعي في Content at Scale طريقة مباشرة وخالية من الرتوش لتقييم النص وتحديد ما إذا كان من إنشاء البشر أو الذكاء الاصطناعي أو مزيج من الاثنين.

تم تدريب الأداة على منشورات المدوّنات والمقالات وإدخالات ويكيبيديا وآلاف المقالات لعرض نتائج موثوقة ودقيقة. ويمكنها تحديد ما إذا كان النص قد تم إنشاؤه بواسطة ChatGPT، وبارد، وكلود، وأدوات أخرى.

عند تشغيل التحليل، تقوم الأداة بتلوين النص الخاص بك بالألوان للإشارة إلى الأجزاء التي من المرجح أن يكون قد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والأجزاء التي كتبها البشر. اللون الأخضر يعني أن النص الخاص بك من أصل بشري، بينما اللون الأحمر ينذر بالخطر ويشير إلى أن الذكاء الاصطناعي هو من قام "بالكتابة" يشير اللونان الأصفر والبرتقالي إلى أن النص الخاص بك قد يحتاج إلى إعادة كتابة لتجنب أن يبدو آلياً وأن يكون في الجانب الآمن.

المحتوى على نطاق واسع أفضل الميزات

نتائج سهلة التفسير

يوفر خيارًا لإعادة كتابة نص الذكاء الاصطناعي ليبدو بشريًا

يحلل كل جملة

قيود المحتوى على نطاق واسع

عمليات إعادة الكتابة بالذكاء الاصطناعي ليست موثوقة دائمًا

قد تكون النتائج غير واضحة

المحتوى على نطاق واسع

مجاني

الإصدار الاحترافي: 49 دولارًا شهريًا

المحتوى على نطاق واسع التقييمات والمراجعات

لا توجد مراجعات

7. Originality.ai - الأفضل لحل اثنين في واحد

عبر أصالة.ai Originality.ai هو حل اثنان في واحد - فهو يتميز بكاشف للذكاء الاصطناعي ومدقق للانتحال. ويمكنه اكتشاف النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة ChatGPT وBard وغيرهما من أدوات الذكاء الاصطناعي المعروفة بدقة ملحوظة.

Originality.ai مثالي للفرق، وذلك بفضل خياراته المبتكرة مثل إضافة زملاء العمل إلى المنصة، وعرض سجل الفحص، ومشاركة النتائج. وهو يستهدف في المقام الأول وكالات تسويق المحتوى ووكالات تحسين محركات البحث، ولكن يمكن لأي شخص يريد التأكد من أن محتواه خالٍ من الذكاء الاصطناعي استخدامه.

إلى جانب كاشف الذكاء الاصطناعي ومدقق الانتحال، يقدم Originality.ai اختبارات مجانية لقابلية القراءة لمساعدتك في إنشاء محتوى سهل الفهم وجذاب.

أفضل مزايا Originality.ai

كاشف الانتحال ومدقق الانتحال معًا

تقارير قابلة للمشاركة

خيارات تعاونية

اختبارات سهولة القراءة

قيود Originality.ai

خيارات محدودة في نموذج تسعير الدفع حسب الاستخدام

أبلغ العديد من المستخدمين عن نتائج غير دقيقة

تسعير Originality.ai

الدفع حسب الاستخدام : دفع 30 دولارًا لمرة واحدة مقابل 3,000 رصيد (رصيد واحد يمسح 100 كلمة)

: دفع 30 دولارًا لمرة واحدة مقابل 3,000 رصيد (رصيد واحد يمسح 100 كلمة) الاشتراك الأساسي: 14.95 دولارًا شهريًا مقابل 2,000 رصيد (كل رصيد إضافي 0.01 دولار)

تقييمات ومراجعات Originality.ai.ai

منتج هانت: 2.9/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

8. Undetectable.ai - الأفضل لإضفاء الطابع الإنساني على محتوى الذكاء الاصطناعي

عبر غير قابل للكشف Undetectable.ai هي أداة فريدة من نوعها لها وظيفتان مهمتان. فهي تتيح لك مسح النص الخاص بك وتحديد محتوى الذكاء الاصطناعي الخاص بك، ولكنها تتيح لك أيضًا "أنسنة" الأجزاء التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وتجنب وضع علامة على المحتوى الخاص بك. 🚩

استخدام المنصة سهل للغاية - قم بلصق النص في المربع المتوفر واضغط على زر تحقق من الذكاء الاصطناعي. يمكنك تخصيص قابلية القراءة المستهدفة والغرض منها لضمان فهم الأداة لقصدك.

إذا كانت النتائج تشير إلى أن بعض أجزاء النص الخاص بك من إنشاء الذكاء الاصطناعي، فاضغط على تحقق من وجود ذكاء اصطناعي لتحويلها إلى محتوى يمكن أن يتجاوز كاشفات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

Undetectable.ai أفضل الميزات

كاشف محتوى الذكاء الاصطناعي وأنسنة النص

يدعم ما يصل إلى 10,000 حرف في المرة الواحدة

سهل الاستخدام

يتعرّف على النص من GPT-3 و GPT-4 و Bard و Claude وغيرها.

قيود Undetetectable.ai

يجد بعض المستخدمين أن السعر مرتفع للغاية

قد تبدو الواجهة قديمة

تسعير Undetectable.ai

مجانًا (خيارات محدودة، لا يوجد مُؤنسن للنصوص)

(خيارات محدودة، لا يوجد مُؤنسن للنصوص) سنوياً : 5 دولارات شهريًا مقابل 10,000 كلمة - يمكن تخصيصها

: 5 دولارات شهريًا مقابل 10,000 كلمة - يمكن تخصيصها للأعمال: اتصل لمعرفة الأسعار

Undetetectable.ai التقييمات والمراجعات

منتج هانت : 5/5 (أقل من 10 تقييمات)

: 5/5 (أقل من 10 تقييمات) G2: 5/5 (أقل من 5 مراجعات)

9. كاتب - الأفضل من حيث البساطة وسهولة الاستخدام

عبر Writer.com هل تبحث عن مجانًا، كاشف محتوى بسيط للذكاء الاصطناعي بدون أجراس وصفارات؟ Writer يلبي جميع المتطلبات ويجمع بين الواجهة الخالية من الرتوش والوظائف القوية.

مهمتك الوحيدة هي نسخ ولصق النص الذي تريد فحصه وتحديد "تحليل النص" سيُقيّم الكاتب المحتوى ويعرض نسبة مئوية تُظهر ما إذا كان النص الذي تريده من إنشاء الإنسان أو الذكاء الاصطناعي.

هناك أيضًا خيار لإضافة عنوان URL وتحليل أصل محتواه.

ضع في اعتبارك أن الحد الأقصى لعدد الأحرف الذي تدعمه هذه الأداة المفيدة هو 1500 حرف، لذا قد تحتاج إلى إجراء عدة تحليلات متتالية للتحقق من نص كبير.

الكاتب #### أفضل الميزات

سهلة الاستخدام

يمكن تحليل المحتوى من خلال عناوين URL

يقدم مدققًا نحويًا مجانيًا

قيود الكاتب

لا يقوم بتلوين-رمز AI والجمل التي ينشئها الإنسان

لا يوجد خيار لتحميل ملفات نصية أو صور للتحليل

تسعير #### الكاتب

مجاناً

تقييمات ومراجعات الكاتب

لا توجد مراجعات

10. عناق الوجه - الأفضل لدعم المجتمع

عبر عناق الوجه Hugging Face هو مجتمع ذكاء اصطناعي حيث يتعاون المستخدمون للعمل على النماذج ومجموعات البيانات والتطبيقات ومناقشتها. ليس من المستغرب أن تقدم المنصة كاشفًا عالي الجودة لمحتوى الذكاء الاصطناعي يتيح لك فحص النصوص والتحقق من أصالتها.

يصنف الكاشف المحتوى على أنه حقيقي (من إنشاء الإنسان) أو مزيف (من إنشاء الذكاء الاصطناعي) ويعرض النتائج بالنقاط العشرية، وهو أمر ممتع ومنعش للمستخدمين البارعين في مجال التكنولوجيا.

إذا كنت لا تستمتع بهذا التنسيق، قم بالتمرير إلى أسفل صفحة كاشف محتوى الذكاء الاصطناعي للوجه المعانق وانقر على التوصية للحصول على تجربة مستخدم أفضل.

أفضل ميزات عناق الوجه

ممتاز للمستخدمين البارعين في التكنولوجيا

دعم المجتمع

مفتوح المصدر

قيود وجه المعانقة

قد لا يجده المستخدمون غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا مفيدًا

النتائج ليست واضحة كما هو الحال مع كاشفات محتوى الذكاء الاصطناعي الأخرى

تسعير عناق الوجه

مجاناً

تقييمات ومراجعات عناق الوجه

لا توجد مراجعات

أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي التي قدمناها من خلال منع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، بينما تسعى أدوات أخرى إلى تسخير إمكاناته الكاملة لجعلك أكثر إنتاجية. وخير مثال على هذه المجموعة الأخيرة هو ClickUp، الذي يتيح لك تبسيط سير العمل وإدارة المستندات، وتعزيز التعاون، وإيقاظ الجانب الإبداعي لديك. دعنا نرى كيف! 🖌️

انقر فوق

استخدام ClickUp AI لإنشاء منشور مدونة في ClickUp Docs من مطالبة بسيطة لإضافة التفاصيل والجوانب المهمة الأخرى

ClickUp هو تطبيق شائع إدارة المشاريع والمهام المنصة مع العشرات من الخيارات للتعاون السلس بين أعضاء الفريق ومراقبة التقدم المحرز وإدارة المستندات وتنظيم عبء العمل. ولكن دعنا نترك هذه الأمور جانبًا ونركز على الدرجة الأولى للمنصة مساعد الكتابة - انقر فوق الذكاء الاصطناعي .

ClickUp AI هو الحليف القوي الذي تحتاجه عندما تفتقر إلى الإلهام (أو الوقت) لكتابة بريد إلكتروني أو منشور مدونة أو عقد أو عرض أو مقال صحفي أو أي نوع من النصوص. إنها تذكرتك إلى أرض المحتوى المصمم بإتقان!

لفهم وظائف مساعد الكتابة المثيرة للإعجاب، يجب أن نذكر ميزة أخرى من ميزات ClickUp البارزة - وهي مستندات ClickUp . استخدمه لإنشاء مستنداتك وتحريرها ومشاركتها وإدارتها في مكان واحد. اعتبرها بمثابة خزانة ملفات افتراضية حيث كل شيء منظم بدقة ويسهل العثور عليه. 🗄️

ClickUp AI و ClickUp Docs أثناء العمل

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

يعمل ClickUp AI و ClickUp Docs معًا لمنحك أفضل تجربة مستخدم يمكن تخيلها. لنفترض أنك بحاجة إلى كتابة رسالة بريد إلكتروني إلى عميل. ستفتح مستند ClickUp Doc وتكتب "/ai" ثم اضغط على "أدوات الذكاء الاصطناعي" وحدد المطالبة الأولى: كتابة بريد إلكتروني. ما عليك سوى إدخال اسم العميل والغرض منه ونقاط الحديث ونبرة الصوت المطلوبة، وسيقوم ClickUp بإنشاء البريد الإلكتروني المثالي في ثوانٍ.

ClickUp AI ليست مجرد منشئ المحتوى -يمكن أن يساعدك في

لست متأكدًا من كيفية جني فوائد ذلك أداة كتابة الذكاء الاصطناعي ? قوالبClickUp تأتي للإنقاذ! 🦸

تقدم المنصة أكثر من 1,000 قالب لأغراض مختلفة، من إدارة سير العمل إلى تتبع الوقت . ستحب بشكل خاص القوالب التي تتميز بمطالبات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالأدوار -تأتي مع تعليمات جاهزة يمكنك لصقها في أدوات مثل ChatGPT لتوليد الردود المطلوبة.

ClickUp أفضل الميزات

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي

يجعل العصف الذهني، وإنشاء المحتوى، والتلخيص، والتحرير، أمراً سهلاً للغاية

ClickUp Docs-aإدارة مركزية للمستندات المركز والمكان المثالي لاستكشاف وظائف ClickUp AI

قابلية عالية للتخصيص - توفر الإرشادات التي تجعل ClickUp AI أكثر كفاءة وفعالية

يقدم مكتبة قوالب غنية

قيود ClickUp

قد تبدو خيارات المنصة العديدة مربكة في البداية

دعم الذكاء الاصطناعي لتطبيق الجوال غير متاح (حتى الآن)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

: الاتصال لمعرفة الأسعار

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,900 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

تحكّم في المحتوى الخاص بك باستخدام كاشفات الكتابة بالذكاء الاصطناعي

سواء كنت تستخدم أدوات الكشف عن المحتوى بالذكاء الاصطناعي أو منصة توفر مساعدًا قويًا للكتابة بالذكاء الاصطناعي، فإنك تضع نفسك في مقعد السائق وتضمن أن يكون المحتوى الخاص بك أصليًا وملائمًا وجذابًا وسهل القراءة.

مع ClickUp، تحصل على أكثر بكثير من مجرد أداة كتابة - تحصل على مشروع و منصة إدارة المهام وتتبع الوقت الرائع, تعاون الفريق والتنظيم، و إدارة المستندات على سبيل المثال لا الحصر. اشترك في ClickUp واستكشف كل ما تقدمه!