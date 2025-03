25+ أفضل ملحقات كروم للإنتاجية في عام 2025

هل تعمل في متصفحات الويب أكثر من تطبيقات سطح المكتب؟

من حظر المشتتات إلى إدارة المشاريع، يمكنك تحسين تجربة التصفح (والإنتاجية الإجمالية!) بمساعدة ملحقات جوجل كروم .

ملحقات كروم هي برامج مصممة لتزويدك بوظائف إضافية في متصفح كروم.

مع وجود أكثر من 100,000 إضافة متوفرة لمتصفح كروم، كيف تختار الإضافات التي ستساعدك توفير الوقت والجهد؟ لقد جئت إلى المكان الصحيح! لقد جمعتُ لك مجموعة من أفضل ملحقات جوجل كروم لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من تجربة استخدام كروم.

لنبدأ! ⚡️

أفضل 20 ملحق كروم للإنتاجية ## أفضل 20 ملحق كروم للإنتاجية

1. ملحق كروم ClickUp Chrome

ال ملحق كروم ClickUp Chrome هي واحدة من أفضل ملحقات كروم التي تجلب ميزات إدارة المشاريع المفضلة لديك إلى نافذة متصفحك. سواء كنت تقوم بعملك داخل أو خارج منصة ClickUp، ستوفر الوقت وتسرّع سير عملك.

ClickUp هو الاختراق النهائي للإنتاجية !

مع ميزة واحدة فقط من إضافة ClickUp Google Chrome، أنت في طريقك نحو ذروة الإنتاجية :

تدوين الملاحظات مع تحرير النص المنسق داخل المفكرة في ClickUp ضع إشارة مرجعية على موقع ما واحفظه كمهمة

لقطة شاشة لعلامة تبويب المتصفح بالكامل أو حدد منطقة معينة لإضافتها إلى مهمة أو تنزيلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

حدد موقع مهمتك في الامتداد وحددها لبدء تتبع الوقت

إرفاق رسائل البريد الإلكتروني في Gmail أو Outlook بالمهام وإنشاء مهام من رسائل البريد الإلكتروني

يتيح لك زر ClickUp العائم الوصول السريع إلى المفكرة والإشارات المرجعية ولقطات الشاشة وتتبع الوقت وإنشاء مهمة من أي صفحة ويب

متوسط تقييم المراجعات 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم) تحميل

2. ون تاب

بالحديث عن مشكلة علامات التبويب، يمكن لـ OneTab حلها. فبدلاً من فتح جميع علامات التبويب هذه، تضعها إضافة جوجل كروم هذه في قائمة سهلة الاستخدام في صفحة علامة تبويب جديدة واحدة فقط. بهذه الطريقة، تكون جميع الروابط الرئيسية التي تريد استخدامها على بعد نقرة واحدة فقط.

يمكنك توفير ما يصل إلى 95% من ذاكرة متصفح الويب لديك لأنه لن يكون لديك الكثير من علامات التبويب المفتوحة.

لا مشكلة، لا مزيد من علامات التبويب. وهذا يحافظ على إنتاجيتك وعلى نظافة سطح مكتب حاسوبك.

متوسط تقييم المراجعة: 4.6/5 (أكثر من 13,000 تقييم) تحميل

3. Loom لمتصفح كروم

باستخدام Loom، من السهل تسجيل الفيديو ثم مشاركته مع الفريق. توقف عن إرسال رسائل بريد إلكتروني لا طائل من ورائها واشرح نفسك بشكل أكثر وضوحاً وشمولاً من خلال فيديو سريع. لوم مسجل شاشة ملحق كروم هو ملحق متصفح الويب المثالي لملحق متصفح الويب لسرعة الحركة و الفرق الافتراضية الذين يرغبون في التواصل الشخصي

الفضول لمعرفة المزيد عن أفضل برامج تسجيل الشاشة , برنامج تسجيل الشاشة بدون علامات مائية و بدائل لنول ? تحقق من مقطع كليك أب التي تتيح لك تسجيل شاشتك مباشرةً داخل المهمة!

متوسط تقييم المراجعة: 4.8/5 (10,000+ تقييم) تنزيل

4. هب سبوت

يمكن أن يكون إرسال البريد الإلكتروني والتواصل أحد أكثر المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً وتكراراً التي يتعين على فرق خدمة العملاء أو فرق المبيعات لديك التعامل معها. إذا كنت تتطلع إلى اختصار الوقت في الكتابة رسائل البريد الإلكتروني، تعد إضافة كروم من HubSpot حلاً رائعاً. يمكنك تنزيل الامتداد مجاناً والحصول على وصول فوري إلى قوالب البريد الإلكتروني وتتبع الاتصالات وإدارة علاقات العملاء لـ Gmail والمبيعات أدوات الإنتاجية في بريدك الوارد

مع وجود أكثر من 900,000 مستخدم، فإن امتداد HubSpot يعني رسائل بريد إلكتروني أقل، ونتائج أكثر، وإنتاجية أكبر بكثير لك ولعملك.

متوسط تقييم المراجعة: 4.5/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

المكافأة:_ ملحقات كرومAI Chrome ! تحميل

5. صندوق الوارد الأيمن

قم بتغيير طريقة استخدامك لحساب Gmail الخاص بك مع امتداد الإنتاجية في Gmail Right Inbox. يتيح Right Inbox للمستخدمين قضاء وقت أقل في صندوق الوارد الخاص بهم والمزيد من الوقت في الأشياء المهمة.

مع 11 ميزة في المجموع، لا بد من امتلاكها لأي مستخدم للبريد الإلكتروني.

تشمل هذه الميزات:

رسائل البريد الإلكتروني المتكررة: توقف عن إرسال نفس البريد الإلكتروني مرارًا وتكرارًا

تتبع البريد الإلكتروني: اعرف من يفتح رسائلك الإلكترونية ومتى يفتحها

تسلسل البريد الإلكتروني: أتمتة عملية متابعة البريد الإلكتروني داخل Gmail الخاص بك

دمج البريد الإلكتروني: توسيع نطاق التواصل عبر البريد الإلكتروني مع إمكانيات إرسال بريد إلكتروني جماعي

متوسط تقييم المراجعة: 4.7/5 (أكثر من 12,250 تقييم) تحميل

6. حفظ في الجيب

بصراحة، لا أعرف كيف سأقضي يومي بدون بوكيت. هل تحتاج إلى مشاركة شيء ما غير؟ احفظ في Pocket. لقد برز كأفضل موقع قصاصات ويب في الوقت الحالي، متفوقًا على Instapaper وغيره بسبب محرك التوصيات والواجهة الرائعة وميزات المجتمع.

أحفظ كل المحتوى الذي أرغب في قراءته لاحقًا من خلال أيقونة امتداد Pocket ثم أشاركه لاحقًا مع الأصدقاء عبر الشبكات الاجتماعية من صندوق الوارد الخاص بي.

عندما أتصفح الويب وأصادف محتوى أجده مثيرًا للاهتمام؛ أحفظه في صندوق الوارد الخاص بمقتطف الويب الخاص بي باستخدام امتداد كروم المفيد هذا. سيظهر النص أو الرابط أو الصورة بعد ذلك على هاتفي أو جهازي اللوحي، حيث يمكنني النقر عليه لاحقاً.

إنه صندوق وارد رائع لقصاصات الويب للرجوع إليها، مما يتيح لك فرصة كبيرة للعودة لاحقاً والتصفح.

متوسط تقييم المراجعة: 4.1/5 (أكثر من 7500 تقييم) تحميل

7. جرامارلي لمتصفح كروم

أوه، كم أحبك يا Grammarly، دعني أحصي الطرق!

أنت تصحح لي كل شيء أخطئ فيه (وحتى بعض الأشياء التي أفعلها بشكل صحيح). يرتقي Grammarly بالتدقيق الإملائي إلى مستوى آخر لأنه قادر على التدقيق الإملائي بغض النظر عن البرنامج الذي تستخدمه، بما في ذلك محرر مستندات Google ووردبريس، حيث يكشف لي Grammarly نفسه في أغلب الأحيان.

من خلال الامتداد، يمكن لـ Grammarly أيضًا تصحيح منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني وأي محتوى آخر داخل متصفح كروم. وبالإضافة إلى ذلك، فهو مدقق إملائي لعمليات التحميل على الويب، مما يجعلنا جميعاً عاقلين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من المدقق الإملائي والمدقق النحوي على موقع Grammarly على الويب الخاص بـ Grammarly، كما يمكنك جوجل درايف تم فحص التحميلات بحثًا عن جميع أنواع الأخطاء المطبعية.

متوسط تقييم المراجعة: 4.5/5 (أكثر من 40,000 تقييم) تحميل

8. الزخم

قم بتشغيل هذه الخلفية مع كل علامة تبويب جديدة في متصفح Chrome. ستمنحك صفحة الويب هذه لحظة من الهدوء مع الإلهام لتكون أكثر إنتاجية. احصل على الإلهام من خلال صورة واقتباس يومي، وحدد تركيزك اليومي، وتتبع قائمة مهامك.

تخلص من المشتتات وتغلب على المماطلة مع تذكير بتركيزك لليوم على جميع صفحات الويب الخاصة بك.

متوسط تقييم المراجعة: 4.4/5 (أكثر من 13,500 تقييم) تحميل

9. StayFocusd

StayFocusd هو امتداد مفيد لمتصفح كروم يراقب مقدار الوقت الذي قضيته على مواقع معينة ويمنحك خيار حظر المواقع الشائعة - مثل Reddit أو Facebook أو Twitter أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي المزعجة - لإبقائك منغلقًا على المهمة التي تقوم بها.

ولكن إذا أردت تغيير إعداداتك، فعليك أن تجيب على تحدٍ وتكمله مما يزيد من صعوبة عودتك إلى طرقك القديمة!

متوسط تقييم المراجعات: 4.5/5 (أكثر من 7,000 تقييم) تحميل

10. داشلان - مدير كلمات المرور

يعد Dashlane أحد أكثر إضافات Google Chrome فائدة، وهو مفيد عندما تذهب إلى كل موقع ويب ولا يمكنك تذكر كلمة المرور الخاصة بك.

المشكلة ليست في ذاكرتك، بل في العالم الذي نعيش فيه (أو على الأقل أحب أن أعتقد ذلك). ولكن العالم ليس مكانًا سيئًا، خاصةً عندما يأتي فريق Dashlane لإنقاذك من أي كوابيس ناتجة عن كلمة المرور. ما عليك سوى النقر على زر Dashlane، وسيقوم بمشاركة كلمة المرور التي تحتاجها.

يمكنك معرفة المزيد عن Dashlane والحلول الأخرى في هذا المنشور عن مديري كلمات المرور .

متوسط تقييم المراجعة: 4.4/5 (أكثر من 1,500 تقييم) تحميل

11. Timewarp

هذه واحدة من إضافات المتصفح التي تبدو وكأنها مزحة، ولكنك تدرك بعد ذلك أنها الشيء الذي كان ينقصك طوال حياتك.

على غرار StayFocusd، ولكن عندما تكتب في غير إنتاجية, مضيعة للوقت موقعًا إلكترونيًا، فإنه ينقلك إلى موقع أكثر إنتاجية، أو إلى اقتباس تحفيزي أو صورة أو مؤقِّت حيث يظهر لك مقدار الوقت الذي قضيته بالفعل على الموقع.

حان الوقت لـ إنجاز الأمور ، ويضمن لك TimeWarp أن يكون لديك الكثير من الوقت للقيام بذلك.

متوسط تقييم المراجعة: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) تحميل

12. تعقب البريد الإلكتروني لجي ميل - Mailtrack

هل تساءلت يومًا ما إذا كان الشخص قد فتح بريدك الإلكتروني أم لا؟ مع Mailtrack، لن تضطر إلى ذلك.

سيُظهر لك امتداد كروم المجاني هذا لـ Gmail:

إذا تم استلام بريدك الإلكتروني

إذا تم فتحه

متى تم فتحه

كم مرة تم فتحه

يمكنك حتى تصفية رسائلك الإلكترونية بناءً على الرسائل التي تم فتحها أم لا. هذا تطبيق رائع إذا كنت تدير عملاء وتحتاج إلى معرفة ما إذا كانوا قد تلقوا بريدك الإلكتروني أم لا.

متوسط تقييم المراجعة: 4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم) تحميل

13. RescueTime لـ Chrome و Chrome OS

نعم، يراقب تطبيق RescueTime المواقع التي تزورها على الويب، ولكن مع تطبيق RescueTime، أنت من يقرر أي المواقع منتجة أو غير منتجة مع اقتراحات حول ما يشكل موقعًا "منتجًا" (بدون غش، هيا).

في نهاية اليوم أو الأسبوع، ستمنحك الأداة درجة إنتاجية تتيح لأصحاب الأعمال معرفة مقدار الوقت الذي يقضونه على المواقع الإلكترونية المنتجة مقابل تلك المواقع غير المنتجة المزعجة. هذه الأداة ضرورية لأي رائد أعمال جاد!

متوسط تقييم المراجعة: 4.1/5 (أكثر من 200 تقييم) تحميل

14. الغابة: حافظ على تركيزك وكن حاضرًا

الشعبية أداة الإنتاجية متاحة أيضًا على متجر Chrome على الويب.

يساعدك فورست على تخصيص فترات من الوقت للقيام بالعمل على قائمة مهامك دون التزحزح أو الاستسلام لدوافع التسويف. الهدف من امتداد كروم لقائمة المهام هذا هو زراعة شجرة من خلال الاستمرار في التركيز على مهمة واحدة في كل مرة، دون الذهاب إلى أي مواقع في قائمتك السوداء.

متوسط تقييم المراجعة: 4/5 (أكثر من 900 تقييم) تحميل

15. التقط لقطات شاشة لصفحة الويب بالكامل - FireShot

Fireshot هو إضافة أخرى لا غنى عنها في ترسانة الإضافات الخاصة بك. يعلم الجميع مدى فائدة ميزة لقطة الشاشة على الأجهزة المحمولة. يجلب Fireshot هذه الوظيفة إلى سطح المكتب. يمكنك التقاط لقطات شاشة لصفحة كاملة أو تحديد قسم لالتقاطه في ثوانٍ.

هل ترى وصفة أعجبتك على أحد المواقع؟ التقط لقطة شاشة لها. هل تريد التقاط لقطة لبعض البيانات التي وجدتها على الشبكة؟ التقط لقطة شاشة لها. وجدت قميصاً رائعاً تريد شراءه ولكنك بحاجة إلى رأي ثانٍ؟ صوّره.

يسمح لك Fireshot بالتقاط لقطات الشاشة وتحريرها وحفظها كملفات PDF وJPEG وGIF وPNG. يمكنك حتى إضافتها مباشرةً إلى OneNote أو الحافظة. سيتم تخزين كل هذه الملفات محليًا، ويمكنك حتى استخدامها دون اتصال بالإنترنت!

متوسط تقييم المراجعة: 4.9/5 (أكثر من 32,000 تقييم) تحميل

16. مارينارا: مساعد بومودورو® المساعد

هذا هو امتداد Chrome المثالي في متجر Chrome على الويب للحفاظ على المهام مع إيجاد وقت للاستراحة.

إن تقنية بومودورو هي تقنية إدارة الوقت التي تركز عملك في فترات زمنية محددة ثم تمنحك وقتًا للراحة.

عادةً ما تكون مدة البومودورو 25 دقيقة، ثم تحصل على استراحة من ثلاث إلى خمس دقائق. ثم، بعد بضعة بومودورو أخرى، تحصل على فترات استراحة ممتدة تتراوح عادةً من 15 إلى 30 دقيقة.

يسمح لك استخدام امتداد متصفح بومودورو هذا بتتبع بومودورو الخاص بك مباشرةً على متصفح كروم الخاص بك دون استخدام أداة إضافية لتتبع الوقت.

احصل على إشعارات على متصفحك أو داخل سطح المكتب.

متوسط تقييم المراجعة: 4.9/5 (أكثر من 1,000 تقييم) تنزيل

17. MightyText - الرسائل النصية القصيرة من الكمبيوتر والرسائل النصية من الكمبيوتر

حسناً، هذه الإضافة لمستخدمي أندرويد فقط، لكنها قد تغير قواعد اللعبة. مع MightyText، تأتيك الرسائل النصية على متصفحك، لذا لن تضطر إلى سحب هاتفك والنقر على زر الصفحة الرئيسية في كل مرة يرن فيها.

سيوفر لك ذلك الكثير من الوقت. يمكنك بسهولة تكوين علاقة حب/كراهية مع هذا الأمر لأنك في بعض الأحيان تفضل عدم تلقي أي رسائل على الإطلاق، خاصةً أننا نعيش في مجتمع الحمل الزائد للإشعارات من وسائل التواصل الاجتماعي .

باستخدام تطبيق MightyText، يمكنك إيقاف تشغيل ذلك. بالطبع، ستحتاج إلى تثبيت تطبيق الويب على هاتفك أيضًا.

متوسط تقييم المراجعة: 4.1/5 (أكثر من 8,800 تقييم) تحميل

18. صياد - ملحق الباحث عن البريد الإلكتروني

إذا كنت مثلي، فهذا يعني أنك تكره البحث في مواقع الويب للعثور على عنوان البريد الإلكتروني للدعم أو قسم معين.

يعمل تطبيق Hunter على إصلاح ذلك من خلال الزحف على موقع الويب بحثًا عن عناوين البريد الإلكتروني وإرجاع جميع النتائج في ثوانٍ مع الاسم وعنوان البريد الإلكتروني والقسم. بعد ذلك، انقر على أيقونة الإضافة على متصفح كروم، وستحصل على كل ما تحتاج إليه.

وأفضل ما في الأمر أنها تفعل ذلك مجاناً ومن خلال الامتداد. الخدمات الأخرى تتقاضى المئات للقيام بنفس الشيء من موقعها الإلكتروني!

بدلاً من ذلك، يمكنك أيضاً استخدام أداة البحث عن البريد الإلكتروني في UpLead .

متوسط تقييم المراجعة: 4.9/5 (أكثر من 12,000 تقييم) تحميل

19. كلوكفاي تعقب الوقت

أصبح تتبع الوقت أكثر شيوعًا حيث أصبح الناس يجربون العمل الحر بدلاً من العمل في وظيفة من 9 إلى 5.

يمكن لأصحاب الأعمال استخدام Clockify لإنشاء جداول زمنية مجاناً. يحتوي Clockify أيضًا على تطبيق للهاتف المحمول، والأفضل من ذلك كله أنه يتكامل بسلاسة مع ClickUp. ونتيجة لذلك، لن يواجه أصحاب الأعمال أي إحباط في محاولة تذكر عدد الساعات التي يجب أن يحاسبوا العميل عليها!

متوسط تقييم المراجعات: 4/5 (أكثر من 100 تقييم) تحميل

20. Ghostery - خصوصية أداة حظر الإعلانات

تحكم ببياناتك وإعلاناتك مع إضافة Adblock Chrome هذه. يضمن لك حظر الإعلانات هذا أن تتمكن من التصفح بشكل أسرع لأنه سيتم التخلص من المتتبعات في الإعلانات.

مثل Ublock Origin وMercury reader، يقلل Ghostery من الفوضى مثل النوافذ المنبثقة أو البرامج الضارة أثناء التصفح لتقليل إحباطك.

يتيح لك حظر الإعلانات هذا تحديد ما إذا كنت تريد حظر أدوات التتبع في الإعلانات على أي مواقع ويب أو إدراجها في القائمة البيضاء. بعد ذلك، الأمر متروك لك تمامًا. سيكون تصفحك أيضًا مجهول الهوية للمساعدة في أي مخاوف تتعلق بالخصوصية.

متوسط تقييم المراجعة: 4.6/5 (أكثر من 13,000 تقييم) تحميل

21. اربح اليوم

امتداد كروم المجاني هذا هو جزء من متتبع العادات جزء من أداة تحديد الأهداف. تقوم بتحديد موعد نهائي لهدفك، من يوم واحد إلى 13 أسبوعًا، ثم تتبع تقدمك.

يمكنك أيضًا مراقبة أنشطتك اليومية والتحقق منها لتكوين عادات أفضل - مثل التمرين أو الكتابة أو ممارسة لغة جديدة.

تُعد أيقونة امتداد كروم مكانًا رائعًا لأهدافك لأنها موجودة هناك بالضبط عندما تفتح شاشتك لبدء عملك اليومي.

المكافأة: يحجب تطبيق الويب أيضًا أكثر المواقع التي تشتت انتباهك حتى تتمكن من البدء في العمل.

متوسط تقييم المراجعة: 4/5 (أكثر من 40 تقييمًا) تحميل

22. نويزلي

ازدادت شعبية الإضافة Noisli بسبب فرضية واعدة: إنشاء ضوضاء في الخلفية تريد سماعها (لا يحددها المقهى العشوائي)! يحتوي على مجموعات ضوضاء مختلفة للقراءة أو الكتابة أو التركيز.

قم بإقران ذلك بمؤقت الإنتاجية، وستحصل على الصوت المثالي المصاحب ليومك.

متوسط تقييم المراجعة: 4/5 (أكثر من 800 تقييم) تحميل

23. مدير علامات التبويب وركونا

لا تفقد المزيد من المقالات في المقبرة الافتراضية بسبب التحميل الزائد على علامات تبويب Chrome!

امتداد Google Chrome هذا مناسب لك إذا لم يعد بإمكانك رؤية علامة تبويب واحدة بعد الآن لأن 36 علامة تبويب مكدسة في نافذة كروم واحدة.

يتيح لك Workona تجميع علامات تبويب كروم ذات الصلة في لوحات تحكم منفصلة (مساحات عمل)، بحيث يمكنك التبديل من علامة تبويب إلى أخرى بشكل مريح. ويساعدك نظام إدارة علامات التبويب على التركيز على المهمة التي بين يديك دون إغلاق علامات التبويب وإعادة فتحها مرة أخرى كل يوم.

هذا مثالي لأولئك الذين يعملون على مشاريع متعددة في وقت واحد. مع نمو مشروعك، تنمو مساحات العمل المرنة هذه أيضًا!

متوسط تقييم المراجعة: 5/5 (أكثر من 2,500 تقييم) تحميل

24. استشهد بهذا من أجلي - ويب سيتر

نحن في عام 2005، وأنت على بعد خطأ مطبعي واحد فقط من إنهاء تلك الورقة البحثية... على الرغم من أنك تعلم أنه لا يمكنك إكمال الواجب دون الاقتباسات المطلوبة. وبعد ساعات قليلة (وبكاء) تم تزوير قائمة مراجع كاملة!

إلا أنه يبدو أنك قمت بتنسيقها بأسلوب APA، وليس بأسلوب MLA المفضل. 🥲

تقدم سريعًا إلى اليوم، ويمكنك إنشاء اقتباسات تلقائيًا في غضون ثوانٍ! انقر على أيقونة Cite This For Me لنسخ ولصق النمط الذي تريده في المحتوى الخاص بك أو حفظه في ببليوغرافيا على الإنترنت لنسخه لاحقًا.

متوسط تقييم المراجعة: 4.9/5 (أكثر من 500 تقييم) تحميل

25. كلين ماستر - منظف ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح كروم

_نعم، لقد فعلت ذلك بالفعل

الكذبة الأولى التي قلتها لموظفي تكنولوجيا المعلومات عندما سُئلت: "هل مسحت ذاكرة التخزين المؤقت؟ عندما يتم اختياري (افتراضيًا) لتجربة غضب بطء الإنترنت، أشعر بالهلع وأرفض تصديق أن الأمر بسيط مثل مسح ذاكرة التخزين المؤقت .

وذاكرة التخزين المؤقت هي المكان الذي يحتفظ فيه متصفح الويب بالعناصر التي تم تنزيلها على القرص الصلب، مما يؤدي إلى إبطاء تجربتك أثناء زيارة المواقع.

تعمل إضافة كروم هذه على مسح ذاكرة التخزين المؤقت عن طريق إفراغ البيانات بحيث يتم تنزيل الصور والتنسيق في المرة التالية التي تزور فيها موقعًا ما.

الكذبة الثانية التي قلتها لتكنولوجيا المعلومات هي "سأتذكر ذلك للمرة القادمة!"

متوسط تقييم المراجعة: 5/5 (أكثر من 2,700 تقييم) تحميل

26. الكاتب - إدارة المعرفة

هل تقوم بإنشاء الكثير من الوثائق للموظفين أو زملاء العمل أو العملاء؟ هل يستغرق إنشاء مقاطع فيديو أو الانضمام إلى مكالمة سريعة لإظهار عملية ما الكثير من وقتك؟ الكاتب ينشئ هذه الأدلة لك. فهو يلتقط نقرات الفأرة وضربات المفاتيح أثناء إكمال عملية ما، ثم يحولها إلى دليل إرشادي - مع استكمال الخطوات ولقطات الشاشة.

يتم إنشاء الأدلة على الفور وتكون جاهزة للمشاركة، أو يمكن تحريرها لإضافة خطوات أو حذفها، وإضافة ملاحظات إضافية، وتنقيح المعلومات الحساسة، وغير ذلك.

يتوفر التطبيق كملحق لمتصفح Chrome أو تطبيق لسطح المكتب.

متوسط تقييم المراجعات: 5/5 (أكثر من 100 تقييم) تحميل هل تبحث عن المزيد؟ اطّلع على دليلنا على أفضل ملحقات كروم للمطورين

ما تضيفه إلى متصفحك مهم

آمل أن تساعدك هذه القائمة في تضييق نطاق بحثك عن أفضل ملحقات كروم الإنتاجية التي ستوفر عليك الوقت والجهد. إذا كنت تتساءل عن الامتداد الذي يجب أن تجربه أولاً، فإنني أوصي بامتداد ClickUp Chrome! ستحصل على الميزات الشائعة من منصة ClickUp عبر تجربة الويب بالكامل:

ملاحظات غير محدودة

تحويل الملاحظات إلى مهام

إرفاق رسائل البريد الإلكتروني بالمهام وإنشاء مهام من رسائل البريد الإلكتروني

حفظ المواقع الإلكترونية لوقت لاحق بنقرة واحدة فقط

تتبع الوقت والمزيد

قم بتنزيل إضافة ClickUp Chrome اليوم، وتركيز سعيد! 💡