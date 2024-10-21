أفضل 12 ملحق كروم للمطورين في 2025

العثور على الأدوات المناسبة ل زيادة كفاءتك يمكن أن تكون مربكة. كيف تعرف أيها يستحق وقتك أو المناسب لحاجتك؟

لهذا السبب قمنا بتحليل الأدوات الأكثر شيوعًا لمتصفح كروم لنقدم لك 10 من أفضلها ملحقات كروم لمطوري الويب المتاحة اليوم! 👨‍💻

في هذه المقالة، قمنا بتغطية العديد من أدوات مطوري الويب لمساعدتك على زيادة وقتك وتقليل الضغط في سير عملك، إلى جانب أفضل ميزاتها التي تمنحك لمحة عن كيفية تعزيز كل أداة لإنتاجيتك وتبسيط عملياتك.

كيف تعمل ملحقات كروم؟

ملحقات كروم لمطوري الويب هي برامج صغيرة يمكنها تخصيص وتحسين وظائف متصفح الويب جوجل كروم.

أُنشئت هذه الأدوات لإضافة وظائف إضافية إلى متصفحك، مثل حظر الإعلانات أو إدارة كلمات المرور أو حتى التكامل مع تطبيقات وخدمات أخرى، و مساعدة المطورين على تعزيز الإنتاجية .

لإضافة امتداد إلى متصفحك، انتقل إلى متجر كروم الإلكتروني، وابحث عن أفضل امتداد كروم للمطورين الذي تريد تثبيته وانقر على زر "إضافة إلى كروم".

بعد ذلك سيكون بإمكانك الوصول إليه من قائمة كروم أو بالنقر على أيقونة الإضافة في شريط أدوات المتصفح.

من المهم ملاحظة أنه يمكن لملحق واحد فقط من نفس النوع أن يعمل في نفس الوقت. على سبيل المثال، إذا كان لديك برنامجان لحظر الإعلانات مثبتان، يمكن لواحد فقط أن يحظر الإعلانات، وسيؤدي الأول إلى تعطيل الآخر.

أفضل 12 امتدادًا لمتصفح كروم لمطوري الويب في 2024

1. انقر فوق #### أفضل استخدام لإدارة المشاريع وزيادة الإنتاجية

مراقبة المشروع التحديثات، وإدارة مهام سير العمل، والتعاون مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

إذا كنت تجد نفسك باستمرار تعاني من ضيق الوقت وتسبح عكس التيار لمواكبة خططك التي تخطط لها نطاق العمل ، لدينا علاج لألمك!

ClickUp هو برنامج شامل لإدارة المشاريع و أداة إنتاجية لكل مستخدم وفريق عمل وصناعة، بما في ذلك مطورو الويب الذين يتطلعون إلى تبسيط سير عملهم من إدارة المهام وتتبع المشكلات, الإبلاغ عن الأخطاء وغير ذلك الكثير.

إنه يستحوذ على عالم الإنتاجية من خلال منح المستخدمين منصة قابلة للتخصيص بالكامل مع مئات من ميزات متقدمة بما في ذلك ملحق كروم لربط خمسة من أكثر الميزات المطلوبة في حل واحد.

يُلغي ملحق كروم من ClickUp الحاجة إلى فتح علامة تبويب أو متصفح جديد ويسرّع سير عملك من خلال منحك وصولاً سهلاً إلى الميزات الرئيسية مثل:

👨‍💻 إدارة المهام لتبسيط وتنظيم سير عملك

⏳ متتبع الوقت من أجل تتبع الوقت المستغرق في مهام المطورين ووضع علامة على الساعات المدفوعة والمزيد

مفكرة لتدوين الملاحظات

📌إشارة مرجعية لحفظ الصفحات

📧 البريد الإلكتروني لإرفاق رسائل البريد الإلكتروني بالمهام بسهولة وإنشاء المهام من رسائل البريد الإلكتروني

يجمع ملحق ClickUp Chrome الإضافي خمساً من أكثر ميزات إدارة المشاريع المنفصلة في تطبيق واحد مذهل. إنشاء المهام، وتتبع الوقت، وتخزين لقطات الشاشة، ووضع إشارات مرجعية لمواقع الويب، وحفظ الملاحظات، وإرفاق رسائل البريد الإلكتروني - كل ذلك من ملحق ClickUp Chrome

إلى جانب إضافة ClickUp لملحق كروم، يمكنك استخدام ClickUp لإدارة كل نوع من أنواع العمل، والتواصل مع فريقك وعملائك، والحفاظ على عملك في المسار الصحيح ومنظمًا في جميع الأوقات.

ألقِ نظرة على الميزات الرئيسية الأخرى التي تجعل ClickUp الخيار الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون. 👇

أفضل الميزات

مناظر مخصصة : اختر من بين أكثر من 15 طريقة لعرض عملك، بما في ذلك عرض اللوحة والجدول الزمني وعبء العمل

: اختر من بين أكثر من 15 طريقة لعرض عملك، بما في ذلك عرض اللوحة والجدول الزمني وعبء العمل منصة قابلة للتخصيص بالكامل : قم ببناء ClickUp ليناسب احتياجاتك الفريدة ودورك وتفضيلات سير عملك

: قم ببناء ClickUp ليناسب احتياجاتك الفريدة ودورك وتفضيلات سير عملك لوحة تحكم مخصصة مع تقارير في الوقت الفعلي : قم بإنشاء لوحة التحكم المثالية الخاصة بك واحصل على نظرة عامة عالية المستوى لمهامك مع التقدم المحرز وقوائم المراجعة والمزيد

: قم بإنشاء لوحة التحكم المثالية الخاصة بك واحصل على نظرة عامة عالية المستوى لمهامك مع التقدم المحرز وقوائم المراجعة والمزيد مجموعة من أدوات التعاون: مستندات ClickUp لتوثيق إجراءات التشغيل الموحدة والملاحظات والمزيد, السبورات الرقمية للاستراتيجية وتخطيط العمليات الخرائط الذهنية لمساعدتك في تخطيط خطة عملك وتنظيمها وتنفيذها

التسعير

مجاني للأبد (يشمل ملحق كروم)

(يشمل ملحق كروم) غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار ### 2. مطور ويب

الأفضل لتحليل التعليمات البرمجية وتصحيح الأخطاء

تحليل التعليمات البرمجية وتصحيح الأخطاء باستخدام ملحق مطور الويب Chrome مطور الويب هو امتداد كروم لمطوري الويب يضيف شريط أدوات قوي إلى متصفحك.

يتكون من وظائف مختلفة يمكنك استخدامها يوميًا، بدءًا من التحقق من أبعاد الصور إلى تحرير CSS. كما يتضمن أدوات أخرى متعددة، مثل محرر النماذج، ومحرر ملفات تعريف الارتباط، وغير ذلك، مما يجعله حلاً شاملاً لا مثيل له لتطوير الويب.

كل هذه الميزات تجعل منه أداة قيمة لكل من المطورين ومصممي الويب.

أفضل الميزات

فحص نموذج كائن المستند لصفحة الويب (DOM) والاطلاع على HTML وCSS وجافا سكريبت

إجراء تعديلات مباشرة على CSS وجافا سكريبت لصفحة الويب

تعطيل ميزات متصفح معينة لاختبار كيفية عمل صفحة الويب في ظروف مختلفة

ضبط أبعاد نافذة المتصفح

تحديد الجوانب المختلفة لصفحة ويب

التحقق من صحة HTML و CSS وإمكانية الوصول مباشرة من الإضافة

مراقبة نشاط الشبكة ومشاهدة كيفية تحميل صفحة الويب للموارد

التسعير

مجاناً

3. أدوات مطوري React

الأفضل للمساعدة في تحديد مشكلات الأداء في مشروع React الخاص بك

تحديد مشاكل الأداء باستخدام امتداد كروم ل React Developer Tools Chrome

إن أدوات مطوري React امتداد كروم مفيد لمطوري React ويوفر العديد من الميزات لمساعدة المهندسين في عملهم وتعزيز كفاءتهم.

تتيح للمستخدمين تتبع الأخطاء بسهولة من خلال تحليل شجرة مكونات React وخاصيات كل مكون وحالته وسياقه. توضح هذه الإضافة مقدار الوقت الذي يستغرقه تصيير المكونات الفردية، مما يساعد على تحديد الشيفرة غير الفعالة وتحسينها.

علاوة على ذلك، بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توظيف مطوري React عن بُعد، سيساعد اعتماد هذه الأداة في عملياتهم على تحسين أداء تطبيقاتهم.

أفضل الميزات

فحص وتعديل خاصيات وحالة مكونات React، وتصفح شجرة المكونات، وعرض التسلسل الهرمي والعلاقات الخاصة بها

تحديد الاختناقات في الأداء من خلال قياس أداء مكونات React

تحديد أداء تطبيقات React الخاصة بهم وتحديد مشاكل الأداء المحتملة

عرض جدول زمني لكل مكوّن - متى وكم من الوقت قام الحاسوب بعرضه

فحص وتعديل حالة مخازن Redux أو MobX وتعديلها

تصحيح الأحداث التي يتم الاستماع إليها بواسطة مكونات React

تصحيح الأخطاء في تطبيقات React الخاصة بهم، بما في ذلك تتبُّع المكدس ومواقع المكوّنات ورسائل الخطأ

التسعير

مجانًا

4. صديق الجلسة

الأفضل لإدارة علامات التبويب والإشارات المرجعية بكفاءة

قم بإدارة علامات التبويب والإشارات المرجعية بكفاءة أكبر باستخدام ملحق كروم "صديق الجلسة

لقد مررنا جميعًا بهذا الموقف، حيث نبحث بشكل محموم في عشرات علامات التبويب في محاولة للعثور على صفحة الويب المراوغة التي نحتاجها لعملنا أو بحثنا. إنه نشاط محبط ويستغرق وقتاً طويلاً ويمكن حله باستخدام إضافة صديق الجلسة ملحق كروم - مساعد علامات التبويب الذي يسمح للمستخدمين بإدارة جميع علامات التبويب في مكان واحد واستعادة علامات التبويب المغلقة.

إذا كنت تشعر بالضجر من تحميل النوافذ الزائد وترغب في ترقية تصفحك، جرّب إضافة كروم هذه للمطورين!

أفضل الميزات

حفظ وتنظيم جلسات تصفح متعددة، بما في ذلك القدرة على وضع إشارات مرجعية واستعادة علامات التبويب.

ترتيب علامات التبويب في مجموعات وإعادة تسميتها ونقلها بين النوافذ

البحث عن علامات التبويب وتصفيتها حسب العنوان أو عنوان URL أو المجال

النسخ الاحتياطي ومزامنة الجلسات عبر الأجهزة باستخدام خدمات التخزين السحابي مثل Dropbox وGoogle Drive

تحديد علامات التبويب المكررة وإغلاقها بسرعة

تصدير الجلسات بتنسيقات متعددة، مثل HTML وJSON وCSV

استيراد الجلسات من الإشارات المرجعية أو ملحقات المتصفح الأخرى

التسعير

مجاني

5. BrowserStack

الأفضل للاختبارات المبسطة عبر المتصفحات

ملحق Browserstack Chrome BrowserStack هو الحل الأمثل، ليس فقط لمطوري الويب ولكن أيضًا لمتخصصي ضمان الجودة.

توفر هذه الإضافة وقت المطورين ومهندسي ضمان الجودة وتضمن التوافق عبر جميع المتصفحات والأجهزة الرئيسية. كما أنها تسرّع عملية الاختبار حيث يمكنك تقييم موقعك الإلكتروني على 12 متصفحًا في نفس الوقت دون تبديل علامات التبويب.

أفضل الميزات

اختبر مواقع الويب وتطبيقات الويب على مختلف المتصفحات وأنظمة التشغيل.

محاكاة منافذ عرض الجهاز بأحجام ودقة شاشة متعددة.

أتمتة عملية ضمان الجودة عبر مختلف الأجهزة والمتصفحات.

التسعير

سطح المكتب : 29 دولارًا لكل عضو/شهريًا

: 29 دولارًا لكل عضو/شهريًا سطح المكتب والجوال : 39 دولارًا لكل عضو/شهريًا

: 39 دولارًا لكل عضو/شهريًا الفريق : 125 دولارًا لكل عضو/شهريًا

: 125 دولارًا لكل عضو/شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تعرف على الأفضل: تعرف على الأفضل أدوات مطور ماكنتوش !

6. عارض CSS

الأفضل لتحليل خصائص CSS

قم بتقييم وتدقيق أنماط وخصائص CSS لأي صفحة ويب باستخدام ملحق CSS Viewer Chrome

إن عارض CSS امتداد Chrome للمطورين مفيد لعرض خصائص CSS وتحديدها من أي مكان على صفحة الويب. يساعد المطورين على توفير الوقت عند تحليل صفحة ويب واكتشاف سمات CSS.

باستخدامه، يمكنك تقييم وتدقيق أنماط وخصائص CSS لأي صفحة ويب بسرعة. يمكنك التمرير فوق أي عنصر على الصفحة، مثل النص أو الصورة أو الزر، والحصول على تقرير على لوحة عائمة. ويعرض جميع المعلومات، بما في ذلك الخطوط والألوان والتأثيرات وما إلى ذلك.

أفضل الميزات

عرض وفحص CSS لصفحة الويب، بما في ذلك الأنماط المطبقة على العناصر الفردية وقيم خصائص CSS

انتقاء الألوان واستخراجها من صفحة ويب بتنسيقات مختلفة

عرض نموذج الصندوق الخاص بعنصر ما، بما في ذلك أبعاده الدقيقة وحشوه وحدوده وهوامشه

عرض تموضع عناصر صفحة الويب وحجمها وترتيب تكديسها

إنشاء كود CSS للعناصر المحددة ونسخه إلى الحافظة

التسعير

مجاناً

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7. كولورزيلا

الأفضل لمنتقي الألوان المتقدم ومولد التدرج اللوني

استخرج الألوان من أي كائن على الصفحة باستخدام ColorZilla Chrome Extension كولورزيلا هو أحد أفضل ملحقات Сhrome للمطورين ومصممي الجرافيك.

يتيح لك محلل ألوان صفحة الويب هذا النقر على أي مكان على صفحة الويب والحصول على رمز اللون الدقيق وأكثر من ذلك. من بين الميزات الإضافية القدرة على انتقاء الألوان من كائنات الفلاش ومحلل تدرج CSS.

وباستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، يمكنك بسهولة نسخ اللون الذي تم إنشاؤه تلقائيًا إلى الحافظة ولصقه في مكان آخر. يساعد على تحسين سير عمل التصميم الجرافيكي ويوفر الوقت عند البحث في لوحات مختلفة للعثور على لون مثالي.

أفضل الميزات

استخرج الألوان من أي كائن (الخلفية والصور والأزرار والنصوص والروابط) على الصفحة، حتى العناصر الديناميكية، وشاهد قيمها بتنسيقات RGB وHex وغيرها من التنسيقات

تحليل لوحة ألوان موقع الويب لتحديد الألوان الأكثر انتشارًا

إنشاء العديد من تدرجات CSS، بما في ذلك خيارات التدرجات القطرية، والشعاعية، والأفقية، والرأسية، والمتعددة التوقفات المعقدة

التسعير

مجاناً

8. مولد لوريم إيبسوم

أفضل استخدام لإنشاء النص الافتراضي

إنشاء نصوص افتراضية لصفحات الويب باستخدام ملحق Lorem Ipsum Generator Chrome

قد تكون كتابة النصوص النهائية مسبقًا غير ضرورية وتؤدي إلى نتائج عكسية عند إنشاء نموذج أولي لصفحة ويب.

ولتوفير الوقت، يمكنك إضافة نص افتراضي مكتوب بواسطة مولد لوريم إيبسوم امتداد كروم بدلاً من ذلك.

تُعد إضافة كروم هذه حلاً عملياً للمهام الشاقة، مثل ملء صفحات الويب بنص عنصر نائب.

أفضل الميزات

إنشاء نص عنصر نائب لوريم إيبسوم بأطوال وتنسيقات مختلفة، بما في ذلك الفقرات والعناوين والقوائم

تعيين عدد الكلمات أو الأحرف في النص الذي تم إنشاؤه بما يتناسب مع متطلبات المستخدم

التسعير

مجاناً

9. هيفر

الأفضل لتعاون فريق العمل المثمر وأتمتة خدمة العملاء

إدارة رسائل البريد الإلكتروني وتعزيز التعاون باستخدام ملحق Hiver Chrome الإضافي هيفر هو حل إدارة البريد الإلكتروني والتعاون للفرق التي تشترك في حساب Gmail واحد أو أكثر.

يعمل هذا المساعد الشخصي لـ Gmail المستند إلى المتصفح على تحسين رؤية البريد الوارد ويسمح للفرق بالتعاون في رسائل البريد الإلكتروني وتعيين الرسائل إلى شخص معين وتتبع أنشطة البريد الوارد.

أفضل الميزات

مشاركة صندوق بريد إلكتروني وإدارة رسائل البريد الإلكتروني داخل Gmail

تعيين رسائل البريد الإلكتروني وحلها معاً، مع إمكانية إضافة التعليقات والتسميات والملاحظات إلى رسائل البريد الإلكتروني

إنشاء قوالب البريد الإلكتروني واستخدامها للرد على الأسئلة المتداولة

عند فتح رسائل البريد الإلكتروني والنقر عليها، يمكنك مراقبة موقع المستلم وتفاصيل الجهاز

إدارة خط أنابيب المبيعات وتتبُّع تفاعلات العملاء

تعيين رسائل تذكير للمتابعة عبر البريد الإلكتروني حتى لا تفوتك أي رسالة مهمة

التسعير

لايت : 15 دولارًا لكل عضو/شهريًا

: 15 دولارًا لكل عضو/شهريًا محترف : 39 دولارًا لكل عضو/شهريًا

: 39 دولارًا لكل عضو/شهريًا لايت: 59 دولاراً لكل عضو/شهرياً

10. واباليزر

الأفضل للمجموعة التقنية للموقع الإلكتروني والأدوات والتكاملات التي تكشف عن

تحليل بنية موقع الويب وتخطيطه وعناصر تصميمه باستخدام ملحق Wappalyzer Chrome وابالايزر هو امتداد مفيد لمتصفح كروم لأي مطور ويب يتطلع إلى تحليل مواقع الويب.

مثل المحققين، تقوم إضافة المتصفح هذه بفحص وتحليل الشيفرة البرمجية وتوفر تفصيلاً لجميع الأنظمة الأساسية والأطر وأنظمة إدارة المحتوى المستخدمة في صفحات الويب.

أفضل الميزات

التعرف على التقنيات المستخدمة في موقع الويب، بما في ذلك نظام إدارة المحتوى (CMS)، ومنصة التجارة الإلكترونية، ومكتبات جافا سكريبت، ولغات البرمجة من جانب الخادم، والتسويق، وأدوات التحليل، وبوابات الدفع، وما إلى ذلك

الوصول إلى المعلومات بتنسيق سهل القراءة، مع إمكانية عرض قائمة بالتقنيات وإصداراتها

تحليل بنية الموقع الإلكتروني وتخطيطه وعناصر تصميمه

التسعير

مبتدئ : 149 دولارًا شهريًا (1 مستخدم)

: 149 دولارًا شهريًا (1 مستخدم) فريق : 249 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين)

: 249 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين) شركة : 449 دولارًا شهريًا (15 مستخدمًا)

: 449 دولارًا شهريًا (15 مستخدمًا) المؤسسات: 849 دولارًا شهريًا (50 مستخدمًا)

11. التحقق من تجربة المستخدم

الأفضل لتشخيص مشكلات قابلية استخدام المواقع الإلكترونية

تشخيص مشاكل قابلية استخدام مواقع الويب باستخدام ملحق UX Check Chrome فحص تجربة المستخدم هي أداة إضافية لمطوري الويب لتحديد ومعالجة مشكلات تجربة المستخدمين النهائيين على أي موقع ويب.

وهي واحدة من أفضل ملحقات كروم للمطورين و اختبار قابلية الاستخدام لأنه يوفر تحليلاً متعمقًا لعناصر الموقع الإلكتروني مثل التخطيط والتنقل وسهولة القراءة.

أفضل الميزات

إجراء تحليل سريع لقابلية استخدام الموقع الإلكتروني وتجربة المستخدم، بما في ذلك التخطيط والتنقل والتصميم العام

تحديد العناصر التي لا تفي بالاستدلالات، وإضافة تعليقات، و أخذ تسجيلات الشاشة قم بتصدير تحليلك كملف docx لمشاركته مع فريقك التقني



التسعير

مجاني للاستخدام الشخصي والتجاري

12. تيلسكان

_عبر Tailscan

هل تواجه صعوبة في تصور أنماط Tailwind CSS؟ مسح الذيل يعمل كمساعد تصميم داخل المتصفح الخاص بك في المتصفح كمفتش مائل للتصميم لـ Tailwind. قم بتحرير فئات Tailwind مباشرةً على الصفحة، وشاهد التأثير المرئي على الفور، واضبط تخطيطك بدقة متناهية.

يمكنك التحليل والتعلم من فئات Tailwind المستخدمة في أي صفحة ويب لالتقاط أنماط تصميم جديدة. حتى مع مهارات التصميم الأساسية، يمكّن Tailcan المطورين من إنشاء واجهات مستخدم مذهلة.

أفضل الميزات

رؤية تغييرات التصميم تنعكس مباشرةً أثناء تعديل الفصول، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين المتصفح ومحرر التعليمات البرمجية

تحويل عناصر HTML إلى مكونات Tailwind القابلة لإعادة الاستخدام دون عناء

توفير الوقت في تكرار تخطيطات Tailwind وتصحيحها

التسعير

رخصة شهرية : 15 دولارًا شهريًا (ل 3 أجهزة)

: 15 دولارًا شهريًا (ل 3 أجهزة) رخصة سنوية : 120 دولارًا أمريكيًا في السنة (ل 3 أجهزة)

: 120 دولارًا أمريكيًا في السنة (ل 3 أجهزة) ترخيص دائم: 249 دولارًا (ل 3 أجهزة)

الأسئلة الأكثر شيوعًا حول ملحقات كروم ## الأسئلة الأكثر شيوعًا حول ملحقات كروم

ما هي الأدوات التي أحتاج إليها كمطور؟

يعد محرر النصوص، والتحكم في الإصدار، وبيئة البرمجة، ومصحح الأخطاء من أهم الأدوات الأساسية لتطوير الويب. ثم ركز على أدوات Сhrome لمطوري الويب الموفرة للوقت والمُحسِّنة للحياة.

كيف يمكنني إضافة ملحقات المطورين إلى كروم؟

انتقل إلى متجر Google Chrome الإلكتروني، وابحث عن أفضل ملحقات Сhrome للمطورين التي تريد تثبيتها وانقر على زر "إضافة إلى كروم".

هل يمكنك استخدام إضافتين لمتصفح كروم في آن واحد؟

يمكن تشغيل امتداد واحد فقط من نفس النوع في وقت واحد.

وفر الوقت واجعل حياتك أسهل مع ملحقات كروم ## وفر الوقت واجعل حياتك أسهل مع ملحقات كروم

باختصار، فإن أدوات مطوري الويب مثل امتدادات كروم المذكورة أعلاه هي أسلحة سرية للقضاء على قائمة المهام التي لا تنتهي والتغلب على تحديات البرمجة بسرعة.

وفّر الوقت واجعل حياتك أسهل - استخدم هذه الإضافات Сhrome مع إدارة المشاريع و أداة تطوير البرمجيات مثل ClickUp لإنجاز قائمة التحقق من مطوري الويب ومراقبة التقدم المحرز وتتبع الأهداف وإدارة مهامك دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب باستمرار! 🧑‍💻⚡️ /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/ClickUp-Blog-Simple-CTA.png ClickUp مدونة CTA بسيطة /%img/ ---

الكاتب الضيف:_

فيتالي ماخوف هو الرئيس التنفيذي لشركة DOIT Software، و IT Staff Augmentation Agency . فريق DOIT Software متحمس لبناء فرق عمل عن بُعد وحل تحديات الأعمال للشركات الناشئة وشركات المنتجات والوكالات الرقمية.