اختبرنا أفضل 10 أدوات لتلخيص المستندات بالذكاء الاصطناعي في 2025

بصفتنا عاملين في مجال المعرفة، نقضي أياماً وأسابيع في قراءة واستيعاب المعلومات التي تساعدنا على تحسين أدائنا في وظائفنا. فبين كومة التقارير المتزايدة باستمرار في هذا المجال، وأبحاث العملاء، ورسائل البريد الإلكتروني المعتادة الخاصة بالعمل ووثائق العمليات، هناك شيء جديد يتطلب دائماً انتباهنا المعرفي.

وأسوأ ما في الأمر؟ يبدو أن قائمة ما يجب قراءته لا تقل أبداً. وعلى الرغم من تخصيص الكثير من الوقت لها يومياً، ما زلت أشعر أنني بحاجة إلى اللحاق بالركب.

لهذا السبب كنت متحمسًا لأدوات تلخيص الذكاء الاصطناعي. يمكن لهذه الأدوات المفيدة أن تعالج ملفات PDF من 50 صفحة عمل أو تلخص النقاط الرئيسية من التقارير البحثية المطولة في دقائق. وإذا كنت مثلي، فربما تكون قد جربت بعضها بالفعل أيضاً!

في هذه التدوينة، سأتحدث في هذه المدونة عن بعض أفضل مولدات ملخصات الذكاء الاصطناعي التي اختبرتها أنا وفريقي مؤخرًا. هذه ستساعدنا أنا وأنت على متابعة قراءتنا بشكل أسرع من ذي قبل وإغلاق تلك المائتين وسبعة وثلاثين علامة تبويب مفتوحة.

ها نحن أولاء!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في ملخصات مستندات الذكاء الاصطناعي؟

عند تجميع هذه القائمة، قمت باختبار أكثر من اثنتي عشرة أداة تلخيص بالذكاء الاصطناعي. استخدم العديد منها محرك GPT الخاص ب OpenAI لتقديم ملخصات موجزة. ومع ذلك، وجدت أيضاً بعض الأدوات المبنية على نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) الخاصة. وعلى الرغم من أن هذه الأخيرة تأتي مع المزيد من خيارات التخصيص، إلا أنها كانت ذات أسعار باهظة.

إليك ما بحثت عنه عند اختبار هذه التطبيقات:

نموذج اللغة : هل كانت الأداة تستخدم نموذج لغة كبير مخصص (LLM) أم تستفيد من النماذج الموجودة مثل GPT؟ وإذا كانت الأخيرة، فما هو الإصدار من محرك GPT الذي يجب أن نشترك فيه؟

: هل كانت الأداة تستخدم نموذج لغة كبير مخصص (LLM) أم تستفيد من النماذج الموجودة مثل GPT؟ وإذا كانت الأخيرة، فما هو الإصدار من محرك GPT الذي يجب أن نشترك فيه؟ التخصيصات : هل يمكنني تعديل طول أو تنسيق الملخص؟ ربما إعطاء تعليمات خاصة أو طلب معلومات محددة؟

: هل يمكنني تعديل طول أو تنسيق الملخص؟ ربما إعطاء تعليمات خاصة أو طلب معلومات محددة؟ جودة الملخص الذي تم إنشاؤه : قمت بتقييم مدى جودة التقاط كل أداة لجوهر المستند الأصلي. هل حافظوا على الصياغة الأصلية والتقطوا الجمل الرئيسية، أم أنهم قاموا بتبسيط اللغة لتحسين سهولة القراءة؟

: قمت بتقييم مدى جودة التقاط كل أداة لجوهر المستند الأصلي. هل حافظوا على الصياغة الأصلية والتقطوا الجمل الرئيسية، أم أنهم قاموا بتبسيط اللغة لتحسين سهولة القراءة؟ التكلفة : بالإضافة إلى التسعير، تعمّقتُ أكثر في عرض "التكلفة مقابل القيمة" للأدوات المدفوعة. هل أتاحت الرسوم الإضافية ميزات مفيدة، أم أنها كانت مجرد أجراس وصفارات؟

: بالإضافة إلى التسعير، تعمّقتُ أكثر في عرض "التكلفة مقابل القيمة" للأدوات المدفوعة. هل أتاحت الرسوم الإضافية ميزات مفيدة، أم أنها كانت مجرد أجراس وصفارات؟ سهولة الاستخدام: ما مدى بساطة وسهولة استخدام الواجهات؟ شمل ذلك خيارات تحميل الملفات، وملحقات الكروم، والتنقل في واجهة المستخدم

بالنسبة لأدوات تلخيص الذكاء الاصطناعي التي تدعم لغات متعددة، اختبرت أيضًا بعض هذه الإمكانيات - مع التركيز على دقتها بالفرنسية والإسبانية (باستثناء الإنجليزية).

دعونا نواصل مراجعتنا ونرى كيف كان أداء كل أداة تلخيص بالذكاء الاصطناعي!

أفضل 10 أدوات لتلخيص المستندات بالذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

في هذا القسم، سنستكشف في هذا القسم أدوات التلخيص الفردية، ونعرض نقاط قوتها وضعفها حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير.

1. كليك أب الأفضل لإدارة مستندات الذكاء الاصطناعي

ClickUp عبارة عن منصة شاملة لإدارة العمل تساعدك في

التعاون في المستندات

وإدارة المشاريع والاتصالات الداخلية من تطبيق واحد.

والجزء الأفضل؟ كل هذه الأدوات مدمجة بإحكام مع

ClickUp Brain

. يمكن أن يساعدك هذا الكاتب-المساعد-المساعد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في كل شيء بدءًا من البحث عن المعلومات وكتابة المحتوى إلى تلخيص تحديثات المشروع وترجمة المستندات.

تلخيص الاجتماعات

استخدم ClickUp Brain لإضافة ملخص إلى كل مستند نص الاجتماع للحصول على خلاصة المحادثة

كل ما عليك فعله هو إضافة مستنداتك إلى

مستندات ClickUp

(برنامج تعاون المستندات المدمج) واطلب من الذكاء الاصطناعي تلخيص النص. يمكنك أيضًا تقديم مطالبات حول نبرة الملخص ومستوى سهولة القراءة والجمهور لجعله أكثر ملاءمة للسياق.

إنشاء قوائم مهام من المعلومات المستخرجة

هناك طريقة أخرى لاستخدام ClickUp Brain وهي أن تطلب منه العثور على بعض المعلومات ثم إنشاء مستند أو قائمة مهام منها. على سبيل المثال، يمكنني أن أطلب من ClickUp أن يخبرني عن عملية التأهيل في شركتي ثم إنشاء قائمة مهام تأهيلية داخل ClickUp ليرجع إليها الموظف الجديد.

تحويل المستندات إلى قوائم مهام في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

تلخيص خيوط المشروع

تلخيص سلاسل رسائل المشروع للحصول على تحديث سريع للتقدم المحرز فيها باستخدام ClickUp Brain

مشاريع ClickUp

يوفر أيضًا زر "تلخيص" لكل من

مهام النقر فوق المهام

وخيوط التعليقات. كل ما عليّ فعله هو النقر فوق هذا الزر لـ

تلخيص جميع تحديثات المشروع

. يساعدني ذلك على البقاء على اطلاع دائم دون البحث في 50 رسالة إضافية يدويًا.

تلخيص تحديثات الحالة

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام ميزة Ask AI في ClickUp لتلقي تحديثات العمل وتتبع التقدم الأسبوعي (أو اليومي) لفريقك.

استخدم ClickUp Brain لتلخيص تحديثات المشروع بسرعة وأسئلة وأجوبة مساحة العمل وتقارير الاستعداد والمزيد

هذه ميزة ملائمة، خاصة للمديرين.

قم بإنشاء ملخصات تلقائية لتقدم عمل فريقك باستخدام ClickUp's AI Standups

كل ما عليك فعله هو إضافة أعضاء الفريق الذين تحتاج إلى تحديثات عملهم، واختيار الفاصل الزمني - أسبوعيًا أو يوميًا أو مخصصًا - وتحديد التنسيق الذي تريد تقديمه به. يمكنك الحصول على جميع تحديثاتهم أو أن تطلب من ClickUp Brain أن يقدم لك ملخصًا أو قائمة نقطية. يمكن أن يكون الخيار الأخير مفيداً إذا كان لديك الكثير من تحديثات العمل التي تحتاج إلى استعراضها.

أتمتة إنشاء الملخصات

هل تريد تتبع مشاريع متعددة في نفس الوقت؟ يمكنك استخدام

الحقول المخصصة في ClickUp

خيار لإضافة ملخصات AI و تحديثات مشروع AI كعمودين في مهامك - والحصول على ملخصات تلقائية دون فتح مهامك أو مشاريعك في كل مرة.

قم بإنشاء ملخصات مجمعة لمشاريعك ومهامك من خلال جعل ملخصات الذكاء الاصطناعي حقلاً مخصصًا في مهام ClickUp Tasks

ترجمة المحتوى (وتلخيصه)

قد يكون التواصل مع فريق عالمي أو عملاء لا يتحدثون الإنجليزية صعباً في بعض الأحيان. وقد تغلبت على هذا الأمر من خلال إضافة مستنداتي باللغة الإنجليزية والطلب من ClickUp Brain تلخيصها بلغة مختلفة، والتي يمكنني مشاركتها مع عملائي غير الناطقين بالإنجليزية.

أنشئ ملخصات مترجمة للمحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp Brain وقم بتبسيط التواصل

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

تلخيص كل شيء: من سلاسل رسائل المشروع إلى ملاحظات الاجتماع ورسائل الدردشة، أنشئ ملخصًا لكل المحتوى داخل ClickUp مباشرةً

من سلاسل رسائل المشروع إلى ملاحظات الاجتماع ورسائل الدردشة، أنشئ ملخصًا لكل المحتوى داخل ClickUp مباشرةً أضف مربع ملخص : امنح أعضاء الفريق خلاصة كل مستند أو صفحة في ClickUp من خلال إدراج مربع ملخص يتم إنشاؤه تلقائيًا

: امنح أعضاء الفريق خلاصة كل مستند أو صفحة في ClickUp من خلال إدراج مربع ملخص يتم إنشاؤه تلقائيًا اسحب عناصر العمل : دع ClickUp Brain يراجع مستنداتك ومحادثاتك ونصوص الاجتماعات الخاصة بك ويضع لك قائمة بعناصر الإجراءات أو الخطوات التالية

: دع ClickUp Brain يراجع مستنداتك ومحادثاتك ونصوص الاجتماعات الخاصة بك ويضع لك قائمة بعناصر الإجراءات أو الخطوات التالية ترجمة النصوص : إنشاء ملخصات سريعة للمستندات بلغات مختلفة وإبقاء الفرق العالمية على نفس الصفحة

: إنشاء ملخصات سريعة للمستندات بلغات مختلفة وإبقاء الفرق العالمية على نفس الصفحة احصل على ملخصات على الهاتف المحمول: إذا كنت تستخدم ClickUp على هاتفك الذكي، فيمكنك تمكين الملخصات التلقائية لسلاسل التعليقات ورسائل البريد الوارد

قيود ClickUp

لا يمكنك تلخيص ملف PDF مباشرة (إلا بنسخ ولصق كل المحتوى)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولار/مستخدم شهرياً

: 12 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

النقر على التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. احصل على ملخص الأفضل لتوليد ملخصات متفاوتة الطول

عبر

الحصول على ملخص

الأداة التالية التي اختبرتها هي أداة Get Digest، وهي أداة تلخيص مباشرة تعمل بالذكاء الاصطناعي مع واجهة سهلة الاستخدام وتلخيص قوي للمستندات.

ما يبرز في هذه الأداة هو أنه يمكنك الاختيار من بين أوضاع تلخيص مختلفة وتحديد طول الملخص. يحتوي قسم "النسبة المئوية للمصدر" على ستة خيارات للاختيار من بينها - 5 و15 و25 و35 و45 و55. كلما زاد الرقم الذي تختاره، زاد طول الملخص.

أوصي بهذه الأداة التلخيصية إذا كنت تعرف مقدار المعلومات التي تحتاجها من قطعة مكتوبة. على سبيل المثال، إذا كنت تريد فقط المعلومات الأكثر أهمية من مقال ما، يمكنك اختيار '5%'. أما إذا كنت تريد جوهر المقال بأكمله، أي نصف طول المقال تقريبًا، فاختر '55' بدلاً من ذلك.

لكن قدرته على تلخيص المقالات محدودة - فهو يمنحك مجموعة من الكلمات الرئيسية وخلاصة النقاط الرئيسية. لا يمكنك الحصول على ملخص المستند في فقرة واحدة أو طلب نقاط بارزة محددة.

الحصول على ملخص أفضل الميزات

إنشاء ملخصات عن طريق لصق النص مباشرةً أو إدخال عنوان URL أو تحميل مستندات PDF

تنزيل الملخصات كملفات نصية

الحصول على ملخصات لنصوص بأكثر من 33 لغة

تحديد عدد الكلمات الرئيسية التي يمكنك استخراجها من النص

الحصول على قيود الملخصات

لها حد أعلى يبلغ 7000 كلمة

كانت الملخصات التي تم إنشاؤها من عناوين URL أقل موثوقية وشمولية من تلك التي قمنا بلصق النص مباشرة من المصدر أو تحميل مستند

الحصول على ملخص الأسعار

مجاناً

شركة: يبدأ من 133 دولارًا لكل ترخيص شهريًا

احصل على تقييمات ومراجعات Digest

G2 : المراجعات غير متوفرة

: المراجعات غير متوفرة Capterra: المراجعات غير متوفرة

3. سكريبر أفضل ملخص نصي مجاني للبحث الأكاديمي

عبر

سكربر

يوفر Scribbr أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي للعلماء والباحثين، مع ميزات مثل الكتابة والتحرير الأكاديمي، والتحرير على غرار APA، والاستشهادات، وبالطبع التلخيصات.

أفضل جزء هو أنك لست مضطرًا للتسجيل لاستخدام أداة التلخيص هذه. يمكنك حتى التحقق مما إذا كان الملخص الذي تم إنشاؤه خالٍ من الانتحال. وهذا أيضًا يتم مجانًا. لذلك، إذا كنت طالبًا تبحث عن أدوات تلخيص اقتصادية، فهذا خيار جيد.

Scribbr أفضل الميزات

إنشاء ملخصات نصية أو ملخصات نقطية للنص الخاص بك

تخصيص تركيز الملخص الخاص بك عن طريق اختيار الكلمات الرئيسية

تنزيل ملف TXT من الملخصات الخاصة بك

استخدم خيار إعادة التلخيص لتغيير طول الملخص الذي تم إنشاؤه

قيود Scribbr

قد يكون تلخيص مقال طويل أمرًا صعبًا نظرًا لأن الحد الأقصى لعدد الكلمات هو 600 كلمة

تسعير Scribbr

مجاناً

تقييمات ومراجعات سكربر #### تقييمات ومراجعات سكربر

G2 : المراجعات غير متوفرة

: المراجعات غير متوفرة Capterra: المراجعات غير متوفرة

4. ملخص المولد: الأفضل للطلاب وغير البارعين في مجال التكنولوجيا

عبر مولد الملخص لقد قمتُ بعرض مُلخِّص الملخص - وهو مُلخِّص مستندات أساسي مع واجهة مستخدم بسيطة (ثلاثة أزرار فقط) - للطلاب أو الأشخاص غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا الذين قد تخيفهم الأدوات الأكثر تقدمًا في هذه القائمة.

إليك طريقة عمل هذه الأداة - تقوم بإضافة كتلة من النص، فتعطيك نسخة أبسط وسهلة الهضم، مع تضمين القوائم. يمكنك الضغط على زر "نسخ" ولصق هذا النص على معالج النصوص أو المفكرة.

نظرًا لأن الأداة تحتوي على الحد الأدنى من الميزات، لا يمكنك تنزيل الملخص كملف نصي أو طلب ميزات محددة.

ملخص مولد الملخص أفضل الميزات

إنشاء ملخصات موجزة وسهلة القراءة في ثوانٍ معدودة

قيود مُنشئ الملخصات

لا يمكنك إنشاء ملخصات مخصصة

يمكن للإعلانات أن تجعل التجربة تبدو مشوشة بعض الشيء

تسعير مولد الملخصات

مجاناً

ملخص مولد الملخص التقييمات والمراجعات

G2 : المراجعات غير متوفرة

: المراجعات غير متوفرة ج2: المراجعات: المراجعات غير متوفرة

5. نوتا: الأفضل لتلخيص محاضر الاجتماعات

عبر

Notta.ai

نظرًا لأن Notta هو تطبيق لتدوين الملاحظات في المقام الأول، فهو جيد جدًا في تحليل الفروق الدقيقة في الحوار. وهذا يجعله الأداة المثالية لتلخيص نصوص الندوات عبر الإنترنت والبودكاست.

أعجبتني الطريقة التي ينشئ بها تطبيق Notta فصولاً لكل ملخص نص، حيث يبدو الأمر وكأنك تقرأ منشور مدونة أو كتاب، وليس مجرد مجموعة من النقاط.

يمكنك أيضًا استخدام Notta في

مستندات ملخص الاجتماع

لاستخراج رؤى قابلة للتنفيذ.

نوتا أفضل الميزات

توليد ملخصات على مستوى الفصل لجميع النصوص الخاصة بك و إنشاء مستندات عملية

استخدام قوالب قابلة للتخصيص لأنواع مختلفة من الاجتماعات

مشاركة النص الملخص باستخدام رابط

قيود نوتا

منشئ الملخص متاح فقط في الخطة المدفوعة

لا يمكنك تلخيص ملفات PDF أو مقالات الويب مباشرةً

تسعير #### تسعير نوتا

مجاني

المحترف: 14.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

14.99 دولارًا/مستخدم شهريًا الشركات: 27.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

27.99 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

نوتا التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: غير متوفر

6. Paraphraser.io: أفضل ملخص نصي طويل مجاني

عبر

Paraphraser.io

هل تريد تلخيص مستندات كبيرة؟ Paraphraser.io خيار رائع. لقد جربت تلخيص ورقة علمية مكونة من 15,000 كلمة، وكانت النتائج رائعة.

كما أنه يعرض تفاصيل مثل عدد الكلمات والأحرف والجمل والفقرات في النص الأصلي. وهذا يساعد في مقارنة الملخص مع النص الأصلي. ومع ذلك، لا يمكنك إنشاء ملخصات مخصصة استنادًا إلى أشياء مثل النغمة أو الكلمات الرئيسية.

بينما يتيح لك Paraphraser.io أيضًا إنشاء ملخصات على شكل نقاط، إلا أنني وجدتُ أنها مفككة ومفقودة السياق الأصلي في بعض الحالات. اختبرت أيضًا قدرات التلخيص باللغة الفرنسية، وكانت النتائج في محلها.

أفضل مزايا Paraphraser.io

إنشاء ملخصات بتسع لغات، بما في ذلك الفرنسية والتركية والبرتغالية

إعادة صياغة الملخص الذي تم إنشاؤه لمزيد من التبسيط

التحقق من الانتحال والأخطاء النحوية كجزء من الخطة المجانية

تلخيص المقالات المطولة والوثائق الأكاديمية بسهولة

قيود Paraphraser.io #### قيود Paraphraser.io

لا توجد مطالبات بالملخص

بعض الميزات في واجهة المستخدم - مثل شريط تمرير طول الملخص - يمكن أن تكون مربكة

تسعير Paraphraser.io

مجاني

الأساسي: يبدأ من 7 دولارات/مستخدم شهريًا

يبدأ من 7 دولارات/مستخدم شهريًا المؤسسات: يبدأ من 35 دولارًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Paraphraser.io

G2 : المراجعات غير متوفرة

: المراجعات غير متوفرة Capterra: المراجعات غير متوفرة

7. جاسبر الأفضل لفرق المؤسسات

عبر

جاسبر

يشتهر Jasper بكونه منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي المصمم لفرق المؤسسات. ولكن إحدى ميزاته تتضمن أيضًا أداة تلخيص النص بالذكاء الاصطناعي.

قمتُ بتحميل نصي إلى جاسبر وأنشأتُ ملخصات باستخدام واحدة من ثلاث مطالبات افتراضية للملخصات ومطالبتي الخاصة. بينما تعمل المطالبات الافتراضية بشكل جيد، ستحصل على نتائج أفضل بإضافة المزيد من السياق إلى مطالباتك المخصصة.

إحدى الميزات التي أعجبتني هي خيار "الجمهور"، الذي يُنشئ الملخص لأنواع مختلفة من الجمهور. على سبيل المثال، حصلت على ملخص سهل الفهم لمقال متعلق ب NFT.

يقدم Jasper إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 7 أيام (مطلوب بطاقة ائتمان) حتى تتمكن من استكشاف ميزاته قبل الشراء.

أفضل ميزات Jasper

إنشاء ملخصات بأكثر من 25 لغة

استخدم إضافة Jasper Chrome لتلخيص رسائل البريد الإلكتروني ومحرّر مستندات Google بسهولة

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات بصوت ونبرة علامتك التجارية

قيود جاسبر

لا توجد خطة مجانية

لا يلخص ملفات PDF

تسعير #### تسعير جاسبر

المؤسس: 49 دولارًا/مقعد شهريًا

49 دولارًا/مقعد شهريًا المحترف: 69 دولارًا/مقعد شهريًا

69 دولارًا/مقعد شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1800+ تقييم)

8. كيبسونيك أفضل مُلخص نصي للذكاء الاصطناعي لتوليد خطافات تسويقية

عبر

يكتبونك

بينما يستخدم Writesonic برنامج OpenAI's LLM للتلخيص، فقد تم تدريبه خصيصًا على المحتوى التسويقي. وهذا يجعله مولد ملخصًا رائعًا للمسوقين. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب منه توليد خطاف لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي استنادًا إلى مقال طويل. ويمكنك إعادة إنشاء الملخص للتنويع.

الميزة الجيدة بشكل خاص هي كاتب المقالات 6. كل ما كان عليّ فعله هو إعطاء موضوع (عروض تفاعلية) واختيار بعض المراجع. أنشأ Writesonic مسودة مع مدخلات من جميع تلك المراجع في بضع دقائق فقط. كما أنه يستشهد بالمراجع، حتى تتمكن من العودة إلى تلك المقالات لإجراء بحث أعمق.

يا له من موفر للوقت بالنسبة للكتّاب في مرحلة البحث ووضع الخطوط العريضة!

أفضل ميزات برنامج Writesonic

تلخيص منشورات المدونة المتعددة وإعادة كتابتها كمقال واحد طويل

إنشاء ملخصات خاصة بقناتك لمقالاتك بنقرة واحدة وتوزيعها بسهولة

إنشاء ملخصات بأكثر من 25 لغة، بما في ذلك الفرنسية والإسبانية واليابانية

قيود Writesonic

تعتمد جودة الملخص على عدد الاعتمادات. لذلك، يمكن أن يكون إنشاء ملخصات عالية الجودة مكلفًا

تسعير Writesonic

قياسي: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يشمل 1 عضو في الفريق)

99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يشمل 1 عضو في الفريق) احترافي: 199 دولارًا شهريًا (يشمل 3 أعضاء في الفريق)

199 دولارًا شهريًا (يشمل 3 أعضاء في الفريق) متقدم: 399 دولارًا شهريًا (يشمل 5 أعضاء في الفريق)

تقييمات ومراجعات كتابيسونيك

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1900+ تقييمات)

9. Gimme Summary AI: أفضل ملخص مجاني لمقالات الويب لمتصفحات Chrome

عبر

متجر كروم الإلكتروني

كم مرة قمت بوضع إشارة مرجعية على مقال ما لقراءته لاحقًا لأنك كنت في أزمة وقت؟ باستخدام إضافات متصفح كروم أو Brave لمتصفح Gimme Summary AI، يمكنني الحصول على نظرة عامة على النقاط الرئيسية في أي مقال على الويب في غضون ثوانٍ قليلة.

والجزء الأفضل؟ لست مضطرًا لنسخ المقالات ولصقها في علامات تبويب مختلفة للحصول على الملخص.

ومع ذلك، نظرًا لأن Gimme Summary AI مبني على ChatGPT، يُطلب مني الانتقال إلى نافذة ChatGPT للمصادقة عندما أطلب إنشاء ملخص، وهو ما قد يكون غير مريح.

أفضل ميزات Gimme Summary AI

إنشاء ملخصات بنقرة واحدة لمقالات الويب مباشرةً من صفحة الويب الخاصة بهم

احصل على ملخصات مجانية بالذكاء الاصطناعي دون إعلانات أو الحاجة إلى الكشف عن بياناتك

قيود Gimme Summary AI

يدعم اللغة الإنجليزية فقط

نظرًا لأنه مشروع مفتوح المصدر، فقد يكون به أخطاء في بعض الأحيان

أسعار الذكاء الاصطناعي ل Gimme Summary AI

مجاني

ملخص Gimme Summary AI التقييمات والمراجعات

G2 : المراجعات غير متوفرة

: المراجعات غير متوفرة Capterra: المراجعات غير متوفرة

10. Copy.ai: الأفضل لتلخيص المستندات بالجملة

عبر

Copy.ai

في بعض الأحيان، حتى تلخيص المحتوى يمكن أن يصبح قاتلًا للوقت بشكل كبير - خاصةً إذا كنت مسوقًا يتعين عليك تلخيص المدونات في نقاط لوسائل التواصل الاجتماعي أو طالب بحث يتعين عليه قراءة مائة مقالة بحثية مختلفة لورقة بحثية تكتبها.

إذا كان الأمر كذلك، فإن Copy.ai هو الخيار الأمثل. فهو

ميزات أتمتة سير عمل المستندات

تمكينك من تبسيط عملية التلخيص.

لقد استخدمتها لصياغة منشور مدونة للقيادة الفكرية. قمت ببساطة بإنشاء موجه ملخص يحدد متطلباتي المحددة. ثم قام Copy.ai بتلخيص مقابلاتي مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجمع النقاط الرئيسية من كل محادثة في ملخص واحد وموجز.

أفضل ميزات Copy.ai

استخدم قوالب ملخصات Copy.ai لكتابة "ملخصاتك" وتوفير الوقت

إنشاء مهام سير عمل تلقائية لإنشاء ملخصات متعددة للمستندات أو حتى ملخصات لنسخ مختلفة من مستند بمطالبة واحدة

إنشاء عناوين وأوصاف وصفية مُحسَّنة لتحسين محركات البحث لمشاركات مدونتك بنقرة واحدة فقط

قيود Copy.ai

لا تتوفر عمليات سير العمل الآلية إلا في الخطط المدفوعة فقط

لا يقوم Copy.ai بتلخيص مقالات الويب من عناوين URL

تسعير Copy.ai

مجاني

المبتدئ: 49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا متقدم: 249 دولارًا أمريكيًا ل 5 مستخدمين شهريًا

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (60 مراجعة)

إنشاء ملخصات وفهم النقاط الرئيسية على الفور باستخدام ClickUp

إذا كنت تبحث عن مُنشئ ملخصات الذكاء الاصطناعي للعمل - لتلخيص المستندات، وسلاسل الدردشة، ونصوص الاجتماعات، وما شابه ذلك - فأفضل اقتراح لي هو ClickUp. هل تحتاج إلى النقاط الرئيسية في اجتماع ما في نقاط لفحص سريع؟ أو ربما تريد تسليط الضوء على رسائل من شخص ما في سلسلة محادثات؟ كل ذلك ممكن مع ClickUp Brain.

أوافق على أن إنشاء الملخصات يمكن أن يوفر لك الكثير من الوقت. لكن لماذا التوقف عند هذا الحد؟ لماذا لا تستثمر في منصة تفعل أكثر من ذلك بكثير لتبسيط عملك وتوفير الوقت؟

لهذا السبب أنصحك باستخدام ClickUp، فبالإضافة إلى تلخيص النصوص، يمكن أن يساعدك أيضًا في إدارة المشاريع والتعاون مع فريقك وتنظيم مهامك. اشترك في ClickUp اليوم واحصل على تجربة عملية مع إمكانات التلخيص بالذكاء الاصطناعي في ClickUp.