أفضل 10 أدوات برمجية لسير عمل المستندات في 2025

تحسين سير عمل المستندات هو مفتاح إدارة عملياتك بشكل جيد. هذا ليس تمرينًا لمرة واحدة بل هو أمر يجب عليك القيام به بانتظام لضمان أقصى قدر من الكفاءة.

عليك أن تسأل باستمرار عما إذا كانت عمليات سير العمل لديك فعالة ومنظمة بشكل جيد. هل تضمن موافقات سريعة وتشير إلى مسؤوليات واضحة؟ أو هل تجدها بطيئة وغير منظمة، مع وجود تأخيرات وارتباك يعيق التقدم؟

فكر في تدفقات العمل في شركتك التي تتضمن المستندات. فكر في السيناريوهات التالية لقياس موقف مؤسستك:

هل يتم الوفاء بالموافقات على الفور، وتسجيل طلبات المشروع بدقة، والأدوار واضحة تماماً؟

أم أنك تواجه موافقات متأخرة، وطلبات مشاريع عالقة في طي النسيان، وارتباكاً واسع النطاق حول من يقوم بماذا؟

إذا كانت تجربتك تميل نحو الخيار الأخير، فهذا يشير إلى أن سير عمل العملية لديك يحتاج إلى تحول. أدخل برنامج سير عمل المستندات - وهو حل مضمون لتبسيط العمليات اليومية. ستعمل هذه الأدوات على تحسين الكفاءة من خلال تبسيط عمليات عملك.

يعد اختيار برنامج سير عمل المستندات المناسب أمرًا بالغ الأهمية لتحسين وتحسين جهازك التنظيمي.

ما هي برمجيات سير عمل المستندات؟

تساعدك برمجيات سير عمل المستندات على إدارة دورة حياة المستند بأكملها. فهو يعمل على تبسيط عملية إنشاء المستندات، بدءاً من وضع الأفكار، ويتضمن التحكم في الإصدار، وتتبع الموافقات، ومشاركة وتخزين المحتوى.

دعنا نستكشف كيف يمكن لأفضل أدوات سير عمل المستندات لعام 2024 أن تحدث ثورة في عمليات عملك.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج سير عمل المستندات

عند البحث عن أفضل برنامج لسير عمل المستندات، يجب أن تركز على الميزات التي تعمل على تحسين الكفاءة وتبسيط العمليات وحماية بياناتك. تتضمن العناصر الرئيسية التي يجب البحث عنها ما يلي:

أتمتة سير العمل: اختر برنامج سير عمل المستندات الذي يمكنه أتمتة المهام المتكررة، من توجيه المستندات إلى عمليات الموافقة، مما يحرر فريقك من المهام اليدوية

اختر برنامج سير عمل المستندات الذي يمكنه أتمتة المهام المتكررة، من توجيه المستندات إلى عمليات الموافقة، مما يحرر فريقك من المهام اليدوية إدارة المستندات المستندة إلى السحابة : يمكنك الوصول إلى المستندات في أي مكان وفي أي وقت، مما يضمن بقاء فريقك على نفس الصفحة سواء كان يعمل عن بُعد أو في المكتب

: يمكنك الوصول إلى المستندات في أي مكان وفي أي وقت، مما يضمن بقاء فريقك على نفس الصفحة سواء كان يعمل عن بُعد أو في المكتب سير عمل شامل لإدارة المستندات : ابحث عن حلول توفر نظاماً قوياً لإدارة المستندات، بدءاً من الإنشاء والمسح الضوئي والأرشفة وصولاً إلى الاسترجاع والحذف، مما يعزز إدارة دورة حياة المستندات

: ابحث عن حلول توفر نظاماً قوياً لإدارة المستندات، بدءاً من الإنشاء والمسح الضوئي والأرشفة وصولاً إلى الاسترجاع والحذف، مما يعزز إدارة دورة حياة المستندات ميزات أمان متطورة: تأكد من أن برنامج سير عمل المستندات يحتوي على بروتوكولات أمان قوية، بما في ذلك أذونات الوصول ومسارات التدقيق، لحماية المعلومات الحساسة

تأكد من أن برنامج سير عمل المستندات يحتوي على بروتوكولات أمان قوية، بما في ذلك أذونات الوصول ومسارات التدقيق، لحماية المعلومات الحساسة إمكانيات التكامل: اختر برنامج سير عمل المستندات الذي يتكامل بسلاسة مع الأدوات والأنظمة الموجودة لديك، مما يتيح سير عمل موحد

اختر برنامج سير عمل المستندات الذي يتكامل بسلاسة مع الأدوات والأنظمة الموجودة لديك، مما يتيح سير عمل موحد التخصيص وقابلية التوسع: اختر الأنظمة الأساسية التي توفر قوالب مخصصة، ومعالجة النماذج، وواجهة السحب والإفلات، مما يسمح لك بتخصيص سير العمل حسب عملياتك التجارية الفريدة

اختر الأنظمة الأساسية التي توفر قوالب مخصصة، ومعالجة النماذج، وواجهة السحب والإفلات، مما يسمح لك بتخصيص سير العمل حسب عملياتك التجارية الفريدة إدارة متقدمة للمستخدمين: ابحث عن الميزات الرئيسية التي تمكنك من إدارة أدوار المستخدمين ومسؤولياتهم، مما يضمن أن الموظفين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى المستندات أو تحريرها أو مشاركتها

## أفضل 10 برامج لسير عمل المستندات لاستخدامها في عام 2024

يجب أن يتعامل برنامج سير عمل المستندات الصحيح مع تدفقات عمل المستندات المعقدة ببراعة ويوفر برنامج سير عمل مستندات قابل للتطوير وآمن ومتكامل لتلبية احتياجات عملك المتطورة. لنلقِ نظرة على أفضل 10 برامج لسير عمل المستندات في عام 2024.

1. ClickUp

إلى جانب كونه أداة شاملة لإدارة المشاريع، فإن ClickUp هو أداة شاملة لتبسيط إنشاء المستندات وإدارتها والتعاون فيما بينها. إنها محور مركزي لإدارة كيفية مشاركة المستندات وتحريرها ومراجعتها وتبادلها بين أعضاء الفريق، مما يعزز التحكم والتنظيم المعزز.

يتجلى تعدد استخدامات ClickUp في إمكانيات التكامل الواسعة التي تتصل بأكثر من 1,000 أداة. تتزامن عمليات التكامل الأصلية مع سير عملك الحالي وتوفر منصة موحدة للمهام والمشاريع.

أفضل ميزات #### ClickUp

مستندات ClickUp: يمكنك زيادة إنتاجيتك إلى أقصى حد باستخدام ClickUp من خلال الاستفادة من القوالب لتبسيط عملياتك بكفاءة. قوالب ClickUp، مثل قوالب توثيق العمليات, Regular markdown: قوالب مستندات التصميم , Regular markdown: قوالب إجراءات التشغيل الموحدة وما إلى ذلك، توفر أساسًا لإعداد وثائق سريعة لتلبية الاحتياجات المختلفة

قم بتوحيد عملياتك وتوثيقها باستخدام قالب لوحة بيضاء لتدفق العمليات من ClickUp

أهداف ClickUp: تُمكِّن DocuWare المؤسسات من تبسيط العمليات في مختلف الأقسام، مثل المبيعات والموارد البشرية والشؤون المالية. من خلال تصميم وأتمتة العمليات المصممة خصيصًا لتلبية متطلباتك الفريدة، تدفع DocuWare فريقك نحو زيادة مستويات الإنتاجية.

أفضل ميزات برنامج DocuWare

أتمتة عمليات سير عمل المستندات المخصصة بكفاءة باستخدام برنامج إدارة سير عمل المستندات من DocuWare باستخدام واجهة السحب والإفلات

ضمان دقة التعامل مع المستندات واتخاذ القرارات بدقة مع التحكم العميق والشفافية

الوصول إلى مهام سير عمل المستندات من أي مكان مع دعم الهاتف المحمول وإدارة المهام بكفاءة من خلال التحديثات التلقائية والتعيينات الواضحة والتصعيدات وقواعد الاستبدال

قيود DocumentWare

يمكن أن يشكل العمل مع المستندات دون اتصال بالإنترنت تحديات، مما قد يعيق الإنتاجية في الحالات التي لا يتوفر فيها اتصال بالإنترنت

تأتي الوظائف الشاملة ل DocuWare مصحوبة بمنحنى تعليمي قد يكون حادًا بالنسبة للبعض، خاصةً أولئك الذين ليس لديهم خلفية تقنية

أسعار DocuWare

التسعير المخصص

تقييمات DocuWare

G2: 4.5/5 (220 تقييم)

4.5/5 (220 تقييم) Capterra: 4.6/5 (88 صوتاً)

3. فلويكس

via

Regular markdown: Fluix

تعمل Fluix على تحويل العمليات الورقية المرهقة إلى تدفقات عمل رقمية مبسطة للمستندات. يسمح اعتماد Fluix لمؤسستك بتبني بيئة غير ورقية وأتمتة المهام الروتينية والتخلص من الاختناقات التي تعيق الإنتاجية.

سواءً كنت رائداً في السوق أو مؤسسة متنامية، فإن مجموعة أدوات Fluix مصممة لتعزيز إطار عملك التشغيلي بالوثائق الرقمية وأتمتة سير عمل المستندات.

أفضل ميزات فلويكس

إضفاء الطابع المركزي على برنامج إدارة المستندات مع Fluix لزيادة الدقة والأمان والامتثال

تحكّم في العمليات للحصول على موافقات أسرع وتحسين الامتثال مع Fluix

تحويل البيانات إلى رؤى استراتيجية لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين العمليات باستخدام Fluix

الوصول إلى معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب من مصدر موحّد، مما يتيح اتخاذ القرارات القائمة على البيانات

قيود فلويكس

قد تكون إمكانيات صنع النماذج في Fluix معقدة وقد تمثل تحديًا للمستخدمين العاديين

يعاني المستخدمون من الإزعاج مع الحاجة إلى التبديل بين أشرطة الأدوات المختلفة للتمييز والترميز، كما أن عملية إضافة الإشارات المرجعية مرهقة

تسعير فلويكس

الحزمة الأساسية: 50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، بحد أدنى 10 مستخدمين

تقييمات فلويكس

G2: 4.8/5 (18 تقييمًا)

4.8/5 (18 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (45 تقييم)

4. DocuSign

via

Regular markdown: DocuSign

تقدم DocuSign حلولاً برمجية لسير عمل المستندات لتبسيط عملية إبرام الاتفاقيات عبر مختلف وظائف الأعمال. وهو مفيد للتوقيعات الإلكترونية ويساعد على تحويل دورة حياة الاتفاقيات بأكملها من الإنشاء إلى التنفيذ والإدارة.

ميزات DocuSign الأساسية

يمكنك إرسال المستندات وتوقيعها والموافقة عليها رقميًا باستخدام ميزة التوقيع الإلكتروني الآمن والملزم قانونًا من DocuSign، والتي يمكن الوصول إليها على أي جهاز في جميع أنحاء العالم

أتمتة عملية إدارة العقود بأكملها باستخدام ميزة DocuSign's CLM، بدءًا من الصياغة وحتى التجديد، لتحسين الكفاءة وتقليل المخاطر

إنشاء مستندات دقيقة ومتناسقة تلقائيًا والاستفادة من تحليلات DocuSign للحصول على رؤى حول عمليات الاتفاقية لتحسين سير عمل المستندات

قيود DocuSign

يمكن أن تكون إمكانيات DocuSign غير المتصلة بالإنترنت محدودة في بعض الأحيان، مما يشكل تحديات للمستخدمين الذين يحتاجون إلى العمل مع المستندات دون الوصول إلى الإنترنت

أسعار DocuSign

شخصي: 15 دولارًا شهريًا لاحتياجات التوقيع الإلكتروني الأساسية

15 دولارًا شهريًا لاحتياجات التوقيع الإلكتروني الأساسية مستوى قياسي: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم للفرق

45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم للفرق محترف الأعمال: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات DocuSign

G2: 4.5/5 (2,327 تقييم)

4.5/5 (2,327 تقييم) Capterra: 4.8/5 (517 تقييم)

5. أفوكادو

via

_ / href/ _https://avokaado.io/features/storage-management Avokaado /%href/

Avokaado CLM هو برنامج شامل لسير عمل المستندات مصمم لتمكين فرق العمل في مختلف الأقسام من أتمتة العقود والتفاوض والتوقيع الإلكتروني عليها وإدارتها بسهولة وكفاءة. ويهدف إلى التخلص من العمل اليدوي، مما يمكّن المؤسسات من التركيز على المهام الاستراتيجية من خلال الاستفادة من قوة أتمتة سير العمل في عمليات التعاقد الخاصة بها.

أفوكادو أفضل الميزات

أتمتة إنشاء العقود والتفاوض بشأنها وإدارتها باستخدام Avokaado CLM لتسريع دورة الحياة وضمان الامتثال والدقة

تعزيز تعاون الفريق في العقود مع Avokaado، مما يتيح التواصل السلس وسير عمل المستندات مع جميع أصحاب المصلحة

تسريع عمليات الموافقة مع إمكانات التوقيع الإلكتروني الآمن في Avokaado CLM، مما يسمح بالتوقيع الإلكتروني من أي مكان وفي أي وقت

قيود أفوكادو

قد يجد المستخدمون الذين يعملون على شاشات الكمبيوتر المحمول الصغيرة صعوبة في قراءة النص في عملية إنشاء المسودة، خاصة عندما تظهر الخيارات على الجانب الأيمن، مما يحجب رؤية مربع النص الرئيسي

تسعير أفوكادو

حساب مجاني: عدد غير محدود من المستخدمين، حتى خمسة مستندات/شهر

عدد غير محدود من المستخدمين، حتى خمسة مستندات/شهر مساحة عمل خاصة: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة الحلول المحلية: أسعار مخصصة

تقييمات Avokaado

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

6. FileHold

via

Regular markdown: G2

تم تصميم FileHold لتبسيط وأتمتة سير عمل المستندات، مما يضمن الوصول الآمن والمضبوط إلى المستندات عبر المؤسسة. مصمم خصيصًا للشركات التي تسعى إلى تحقيق الكفاءة سير عمل إدارة المستندات ، يوفر FileHold العديد من الميزات لتعزيز أمان المستندات وإمكانية الوصول إليها والامتثال لها.

أفضل ميزات FileHold

تعزيز أمن المستندات والامتثال مع الوصول الآمن والمضبوط إلى المستندات من FileHold للمستخدمين المصرح لهم فقط

تبسيط العمليات من خلال عمليات سير عمل المستندات القابلة للتخصيص لمراجعة المستندات والموافقة عليها، وأتمتة العمليات التجارية

حافظ على الإنتاجية مع إمكانية الوصول إلى المستندات في أي وقت ومن أي مكان من أي جهاز باستخدام FileHold

قيود FileHold

إمكانات تطبيق FileHold للهاتف المحمول محدودة

يمكن أن يكون تعقيد تكوين الأدوار والأذونات الأمنية أمراً شاقاً، مما قد يؤدي إلى مخاطر أمنية للبيانات إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح

تسعير FileHold

التسعير المخصص

تصنيفات حجز الملفات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.7/5 (45 تقييم)

7. سي إف فلو

عبر CFlow CFlow عبارة عن نظام أساسي لسير عمل المستندات بدون رمز يُحدث ثورة في كيفية تعامل الشركات مع العمليات التشغيلية. فهي تلغي النماذج الورقية التقليدية ورسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات من خلال تقديم أتمتة سير العمل التي تعد بالكفاءة والإنتاجية.

أفضل ميزات CFlow

ابدأ أتمتة سير العمل مع مكتبة Cflow التي تحتوي على قوالب سير عمل المستندات الجاهزة للاستخدام لمختلف الأقسام

التكامل بسلاسة مع أدوات الطرف الثالث عبر تكامل Cflow السهل لواجهة برمجة التطبيقات مع G Suite وOffice 365 وغير ذلك الكثير

ضمان أمان البيانات من خلال التشفير القوي والنسخ الاحتياطية التلقائية في مراكز بيانات AWS المقاومة للرصاص

تمكين الموافقات المرنة، مما يسمح للمستخدمين من غير مستخدمي Cflow بالموافقة على الطلبات، مما يعزز المنفعة

قيود CFlow

كانت هناك حالات بطء في الأداء أثناء عمليات نقل البيانات بكميات كبيرة,

تسعير CFlow

الخطة السعيدة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بحد أدنى 10 مستخدمين

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بحد أدنى 10 مستخدمين خطة جوي: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بحد أدنى 10 مستخدمين

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بحد أدنى 10 مستخدمين خطة النعيم: 22 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم بحد أدنى 10 مستخدمين

تقييمات التدفق

G2: 5.0/5 (53 تقييم)

5.0/5 (53 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

8. دوكسومو

via

٪ / href/ https://www.docsumo.com/blog/intelligent-document-processing-workflow Docsumo /%href/

Docsumo هو برنامج لسير عمل المستندات مصمم خصيصًا لاستخراج البيانات بكفاءة ودقة من المستندات غير المنظمة.

يهدف Docsumo إلى تحويل سير عمل مستندات معالجة المستندات في صناعات مثل التمويل والتأمين والعقارات والإقراض، ويقدم مجموعة من الميزات المصممة لتقليل الجهد اليدوي وزيادة دقة البيانات إلى أقصى حد.

ميزات دوكوسومو

الاستفادة من واجهات برمجة تطبيقات Docsumo المدربة مسبقًا للنشر الفوري على المستندات مثل الفواتير والمعرفات

تحسين دقة استخراج البيانات مع التعلم الآلي من Docsumo الذي يتعلم من كل مستند

استخرج البيانات بكفاءة من جداول المستندات المعقدة باستخدام رؤية الجدول

تقييم موثوقية البيانات باستخدام درجات الثقة في دوكسومو لدقة البيانات

قيود دوكوسومو

يمكن أن يستغرق الإعداد الأولي للنماذج وتدريبها وقتًا أطول من المتوقع، خاصة بالنسبة للمستندات ذات التباين الكبير

تسعير دوكوسومو

خطة النمو: تبدأ من 500 دولار/شهريًا

تبدأ من 500 دولار/شهريًا خطة الأعمال: تسعير مخصص

تسعير مخصص خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات دوكوسومو

G2: 4.7/5 (46 تقييم)

4.7/5 (46 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

9. مستند لوجستيكس

via

_/مرجع/ _https://www.document-logistix.com/videos-of-digital-document-management/demo.html Document Logistix /%href/

عروض Document Logistix Logistix حلول إدارة المستندات لتبسيط عمليات سير عمل المستندات وأتمتتها في مختلف القطاعات، بما في ذلك الحسابات المستحقة الدفع والموارد البشرية والمشتريات وغيرها. تتسم الحلول بالمرونة ويمكن نشرها في مكان العمل أو في السحابة أو كخدمة SaaS لتلبية الاحتياجات الفريدة لمختلف الشركات.

أفضل ميزات Document Logistix للمستندات

أتمتة عمليات المكاتب الأمامية والخلفية من خلال حلول شاملة لسير عمل المستندات للتحول الرقمي للمستندات

الوصول إلى تطبيقات خاصة بقطاعات محددة للخدمات اللوجستية والتعليم والتصنيع وغيرها لمواجهة تحديات الصناعة الفريدة

تعزيز الكفاءة من خلال إمكانات التكامل للأنظمة القديمة وحلول سير عمل المستندات الرائدة دون تعطيل سير عمل المستندات الحالية

قيود لوجستيكس للمستندات

يفتقر Document Logistix إلى الدعم الفني الشامل وخدمات التدريب، مما يؤكد على عدم رضا العملاء والتعلم المستمر

تسعير Document Logistix

التسعير المخصص

تقييمات لوجستيكس للوثائق

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات غير كافية

10. ريفير

via

_ / href/ _https://www.businessnewsdaily.com/11259-best-low-cost-document-management-system.html مراجعة الأعمال /%href/

تعمل Revver، التي كانت تُعرف سابقًا باسم eFileCabinet، على تحويل أنظمة إدارة المستندات من مهمة معقدة إلى نشاط سهل لتحقيق النمو والتأثير الإيجابي. وتوفر هذه المنصة المبتكرة مجموعة شاملة من الأدوات لرقمنة العمليات المعتمدة على المستندات وأتمتتها وتحسينها، مما يعزز ممارسات العمل بشكل أفضل ويبسط العمليات التجارية في مختلف القطاعات.

أفضل ميزات Revver

أتمتة تخزين المستندات وتنظيمها لإنهاء فوضى المحتوى باستخدام Revver

ضمان الاسترجاع الفوري للمستندات، وتقليل وقت البحث بشكل كبير

تسريع سير عمل المستندات باستخدام التوقيع الإلكتروني والأدوات التعاونية لمشاركة المستندات بسلاسة

زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء البشرية من خلال أتمتة العمليات التجارية والمهام المتكررة

ضمان حماية المستندات من خلال ميزات الأمان على مستوى البنوك وميزات الحوكمة الشاملة

قيود المراجع

أعرب بعض المستخدمين عن حاجتهم إلى المزيد من موارد التدريب التي يمكن الوصول إليها للاستفادة من ميزاته بشكل كامل

تسعير Revver

التسعير المخصص

تصنيفات المصلح

G2: 4.3/5 (355 تقييمًا)

4.3/5 (355 تقييمًا) Capterra: تقييمات غير كافية

مكّن مستنداتك، ارتقِ بأعمالك مع ClickUp

يكشف استكشاف خيارات برامج سير عمل المستندات عن أهمية اختيار الحل الذي:

يدير مستندات الأعمال بكفاءة

يعمل على تبسيط العمليات من خلال سير عمل المستندات الآلي

يمكن أن يؤدي اختيار برنامج سير عمل المستندات المناسب إلى تحويل عملياتك التجارية من الفوضى إلى الكفاءة. وعلى الرغم من أن كل منصة تقدم ميزات فريدة من نوعها، إلا أن ClickUp يبرز كأفضل برنامج لسير عمل المستندات، حيث يتميز بقدرته على تحويل المستندات الورقية إلى تنسيق رقمي يسهل إدارته.

يعمل ClickUp على تبسيط نظام إدارة المستندات وتعزيز التعاون والإنتاجية من خلال مستندات ClikUp Docs متعددة الاستخدامات والقوالب القابلة للتخصيص والتكاملات القوية. كما تعمل أدواته المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط سير عمل المستندات، مما يضمن لفريقك إنجاز المهام بدقة وسرعة.

بالنسبة للشركات المستعدة للارتقاء بسير عمل المستندات لديها، فإن تبني منصة ClickUp المبتكرة هو الخطوة التالية نحو دفع عجلة الابتكار والنمو. اشترك مجانًا اليوم وابدأ رحلتك نحو التميز التشغيلي.