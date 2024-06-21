11 نموذجًا مجانيًا لإدارة المهام في ClickUp و Excel

إدارة المشروع عمل معقد. أنت بحاجة إلى تجميع الفريق المناسب، والتخطيط لاستراتيجية قاتلة، والعثور على الأدوات المناسبة للمهمة.

ومع ذلك، حتى لو كان لديك كل هذه العناصر في مكانها الصحيح، لا يزال من الممكن أن تسوء الأمور.

والسبب؟ سوء إدارة المهام. بدون تنظيم مناسب على مستوى المهام، حتى أفضل الخطط يمكن أن تفشل حتى أفضل الخطط في الارتقاء إلى مستوى التوقعات.

وهنا يأتي دور قوالب إدارة المهام. فهي توفر طريقة سهلة لتنظيم و تحديد أولويات المهام لضمان عدم وجود أي شيء يحول بينك وبين الكمال في إدارة المشروع.

من مخطط المهام اليومي البسيط إلى مخطط المهام الشامل لوحات كانبان هناك قالب يناسبك أو يناسب سير عمل فريقك بشكل مثالي. في هذه المقالة، سنطلعك على 11 من قوالب إدارة المهام المجانية المفضلة لدينا للمساعدة في تبسيط سير عملك وتحسين الإنتاجية. لذا دعنا نبدأ!

ما هو قالب إدارة المهام؟

قالب إدارة المهام هو مستند يمكّن الأفراد أو الفرق من تخطيط مهام محددة وترتيب أولوياتها وتتبعها. تتضمن القوالب عادةً ميزات مثل تواريخ الاستحقاق، والمكلفين بالمهام، ونسب الإنجاز لمساعدتك على البقاء منظمًا وعلى المسار الصحيح في مشاريعك.

عادةً ما تتضمن قوالب إدارة المهام أيضًا طرق عرض متعددة. على سبيل المثال، قد تتضمن على سبيل المثال طريقة عرض لوحة كانبان بحيث يمكن للفرق أن ترى بسهولة مدى تقدم كل مهمة في سير العمل. بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن مخطط جانت حتى تتمكن الفرق من رؤية تواريخ الإنجاز القادمة والتخطيط لأيامهم وأسابيعهم وفقًا لذلك.

تصوّر المهام والمشروعات وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp

على عكس قالب إدارة المشروع ، والذي يركز على نتائج وأهداف العمل الأوسع نطاقًا، فإن قالب إدارة المهام هو يركز بالليزر على مهام محددة التي تشكل هذه المشاريع الكبيرة. لهذا السبب، تم تصميم نماذج إدارة المهام لمساعدة الفرق في نهاية المطاف على إكمال أي مهمة تم تكليفهم بها.

ما الذي يجعل قالب إدارة المهام جيدًا؟

يكون قالب إدارة المهام الجيد منظمًا ويسمح للأشخاص بالعثور بسرعة على ما يحتاجون إليه دون تشتيت انتباههم بالفوضى. يمكن تحقيق ذلك من خلال التصميم الذكي وخيارات العرض المتعددة التي تركز على أجزاء مختلفة من المستند.

يجب أيضًا أن يكون مرنًا ويسمح للأشخاص بتعديل المستند وفقًا لاحتياجاتهم الفردية. هذا يعني أنه بغض النظر عما إذا كنت تخطط لمشروع على مستوى الشركة أو فقط يوم الثلاثاء الأكثر إنتاجية، يمكن أن يساعدك هذا القالب على تحقيق أهدافك.

وأخيراً، يجب أن يكون مناسباً. لا أحد يريد قضاء الكثير من الوقت في ملء مستند تخطيط. يجب أن يسمح القالب الجيد باستيراد البيانات بذكاء من أي شيء برنامج إدارة المهام الذي تستخدمه.

وبهذه الطريقة، يمكنك قضاء وقت أقل في تحسين القالب الخاص بك والمزيد من الوقت في العمل أو الاسترخاء أو أن تكون على طبيعتك.

11 قالب مجاني لإدارة المهام

إذا كنت تبحث عن طريقة مجانية ومثالية لتتبع جميع مهامك ومشاريعك، تحقق من هذه القوالب الـ 11 المجانية لإدارة المهام من ClickUp وExcel.

1. قالب إدارة المهام ClickUp

احتفظ بجميع مهامك منظمة في مكان واحد مع هذا القالب

إدارة المهام بشكل أفضل هو شيء يمكن أن يستخدمه كل فريق. حتى إذا كنت تعتقد أن فريقك يقوم بعمل جيد بالفعل، فهناك دائمًا مجال لتحسين العمل الجماعي والتآزر وإدارة الوقت.

بالنسبة للفرق التي ترغب في الارتقاء بإدارة المهام إلى المستوى التالي، فإن قالب إدارة المهام ClickUp هو الحل الأمثل. يحتوي هذا القالب على جميع الميزات التي تحتاجها للبقاء منظمًا وعلى رأس المهام التي ستساعدك على إكمال كل ما أهداف المشروع التي تعمل على تحقيقها

يتضمن هذا القالب حقولاً مخصصة مبنية مسبقاً بحيث يمكنك أن ترى في لمحة سريعة من المسؤول عن هذه المهمة ومتى تتوقع إنجازها. بالإضافة إلى ذلك، فإنه ينظم مهام المشروع في ثلاث قوائم رئيسية- عناصر العمل والأفكار والتراكم - حتى تتمكن من العثور بمرونة على المعلومات التي تبحث عنها.

لكن القوة الحقيقية لهذا القالب تكمن في طرق عرضه المتعددة. خذ البيانات التي تدخلها في هذا القالب وقم بتنظيمها تلقائيًا حسب الأولوية أو القسم أو حالة المهمة. بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة استخدام هذا المستند بأي طريقة مفيدة لك ولفريقك.

يعد قالب ClickUp لإدارة المهام مثاليًا للفرق من جميع الأحجام الذين يرغبون في البقاء منظمين أثناء معالجة أعباء العمل الخاصة بهم . ابدأ اليوم على الرابط أدناه! قم بتنزيل هذا القالب

2. قالب إدارة مهام ClickUp حسب القسم

اطلع على ما يعمل عليه كل فريق حاليًا بسهولة

هل تكافح من أجل البقاء منظمًا عندما يتعلق الأمر بالمبادرات المشتركة بين الأقسام؟

عند العمل مع إدارات أو فرق متعددة على هدف واحد، قد يتطلب الأمر الكثير من العمل للبقاء منظمًا، ولكن قالب إدارة المهام حسب القسم من ClickUp يمكن أن يساعدك على القيام بذلك.

ينظم هذا القالب جميع مهامك بناءً على القسم المسؤول عن إنجازها. لا يمكنك فقط معرفة المهام قيد التنفيذ، ولكن يمكنك أيضًا الحصول على معلومات مثل تواريخ الانتهاء, مستويات الأولوية أو نسب الإنجاز

لن تتلقى مرة أخرى رسائل تسألك عن المسؤول عن أي مهمة ومتى تتوقع إنجازها. يمنح هذا المستند الجميع رؤية شاملة لما يحدث في فريق المشروع بأكمله.

ألم يحن الوقت لكي تحصل إدارتك على بعض المساعدة التنظيمية التي تشتد الحاجة إليها؟ قم بتنزيل هذا النموذج اليوم للبدء. قم بتنزيل هذا القالب

3. قالب إدارة مهام ClickUp حسب الأولوية

قم بفرز جميع مهامك في عرض القائمة حسب الأولوية لمعرفة مكان كل مهمة وما يحتاج إلى الاهتمام أولاً

في أي مؤسسة واحدة، هناك المئات أو الآلاف من المهام في وقت واحد.

بعضها سيكون حتماً أكثر أهمية من البعض الآخر. على سبيل المثال، قد تكون إضافة السير الذاتية للموظفين إلى موقعك الإلكتروني لمسة لطيفة، لكنها أقل أهمية من وضع اللمسات الأخيرة على إطلاق منتجك الجديد.

إذا كنت تريد التأكد من أن فريقك يعمل على المهام الأكثر أهمية، احصل على نسخة من قالب إدارة المهام حسب الأولوية من ClickUp . يتيح لك هذا القالب رؤية جميع المهام المفتوحة لفريقك مرتبة حسب مستوى أولويتها.

باستخدام طريقة العرض هذه، يمكنك التأكد من أن أعضاء الفريق يعطون الأولوية دائمًا للمهام الأكثر أهمية أولاً. بهذه الطريقة، يمكنك أنت أو أعضاء فريقك تجنب الاختناقات بشكل استباقي وإنجاز المشاريع المهمة في الوقت المحدد. تنزيل هذا النموذج

4. قالب لوحة إدارة المهام ClickUp

قم بإدارة المهام بسهولة عبر الفريق واستخدم طرق العرض المخصصة مثل طريقة عرض اللوحة لتفويض العمل بكفاءة أكبر

هل تجد أن العديد من مهامك تتطلب الكثير من التعاون؟

إذا كان الأمر كذلك، فإن قالب لوحة إدارة مهام ClickUp صُمم من أجلك. يتميز هذا القالب بتصميم كلاسيكي للوحة كانبان، مما يسهل على الفرق تصور مدى تقدم كل مهمة في سير العمل.

تسهل طريقة عرض اللوحة أيضًا التعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين وإضافة ملاحظات أو أوصاف لكل مهمة. بالإضافة إلى ذلك، فهي قابلة للتخصيص بالكامل، بحيث يمكنك تكييفها مع سير عملك.

من خلال بضع ضغطات فقط على المفاتيح، يمكنك إضافة تواريخ الاستحقاق والمكلفين والأوصاف لكل مهمة للحفاظ على تنظيم المشاريع والمضي قدمًا.

يمكنك أيضًا إضافة الوقت المتوقع للانتهاء حتى يتمكن الأشخاص من استلام المهام بناءً على الوقت المتبقي لهم في يومهم. يساعدك هذا على تحريك المشاريع بشكل أسرع وإبقاء الجميع في مهامهم. تنزيل هذا القالب

5. قالب تقويم إدارة المهام ClickUp

عرض المهام الخاصة بك في عرض تقويم شهري لجدولة أولوياتك

هل تجد صعوبة في تذكر اليوم الذي تستحق فيه مهام معينة؟ هل إدارة الوقت مهارة لا يمكنك إتقانها؟

إذا كان الأمر كذلك، فأنت بحاجة إلى قالب تقويم إدارة المهام ClickUp . يتيح لك هذا القالب تخطيط مهامك في شكل تقويم بحيث يمكنك بسهولة معرفة موعد استحقاق كل مهمة.

هذا العرض يجعل إدارة أعباء عمل أعضاء الفريق والتسليمات أسهل بكثير، مما يسمح بتسريع أوقات إنجاز المشروع. كما أنه يساعد المديرين على اكتشاف الاختناقات المحتملة في وقت مبكر، كما لو كانت هناك عدة مهام رئيسية مستحقة في نفس اليوم.

تتيح لك طريقة عرض التقويم أيضًا تخطيط جدولك الزمني بشكل أكثر فعالية. إذا كنت تعرف أن المشروع (أ) من المقرر أن ينتهي في نهاية الشهر، فيمكنك التأكد من أن كل شيء في مكانه الصحيح حتى يتمكن المشروع (ب) من البدء في العمل عند اكتماله.

أفضل جزء هو أنه إذا كنت بالفعل في نظام ClickUp البيئي، يمكن استيراد معلوماتك تلقائياً إلى نموذج التقويم المفيد هذا. تنزيل هذا النموذج

6. قالب إدارة المهام البسيطة ClickUp

اجعل الأمور بسيطة مع هذا القالب المثالي لإدارة المهام

بالنسبة للكثيرين منا، فإن البقاء على رأس مهامنا هو عمل روتيني بدوام كامل يستغرق وقتًا أطول بكثير مما نود على الأرجح.

لا يتعلق الأمر بالعمل فقط. علينا جميعًا أن نتذكر المواعيد وأعياد الميلاد وغير ذلك الكثير.

إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في تذكّر ما يفترض بك القيام به اليوم، فعليك التفكير في تجربة قالب إدارة المهام البسيط ClickUp .

يجعل هذا القالب من السهل بناء نظام تنظيمي شامل وبديهي يتتبع مهامك وأهدافك اليومية .

وهو يتميز بمجموعة متنوعة من طرق العرض، مثل طريقة عرض القائمة وطريقة عرض اللوحة وطريقة عرض المستندات، ليمنحك المرونة في تنظيم مهامك بالطريقة التي تناسب سير عملك.

يتضمن هذا القالب أيضًا خيارات تخصيص قوية تسمح لك بإضافة حقول، وتحديد أولويات المهام، وحتى إعداد التذكيرات. باستخدام قالب ClickUp لإدارة المهام، يمكنك بسهولة تنظيم يومك والبقاء على رأس ما يجب القيام به - بغض النظر عن حجمه أو صغره. تنزيل هذا القالب

7. قالب إدارة مهام الحالة ClickUp

قم بترتيب يومك في قالب إدارة مهام الحالة البسيط هذا

تخيل هذا: لديك قائمة طويلة من المهام التي عليك القيام بها، ولكنك لا تعرف ما الذي تم إنجازه وما الذي لا يزال يتعين عليك القيام به. ومما يزيد الطين بلة، يبدو أن القائمة في تزايد مستمر، مهما حاولت جاهداً الحد منها.

إذا كان هذا يبدو مألوفًا، فأنت بحاجة إلى قالب إدارة مهام الحالة من ClickUp . يحافظ هذا القالب على المهام اليومية في لوحة كانبان سهلة العرض. سترى بسهولة ما بدأته وما انتهيت منه وما لا يزال يتعين عليك إنجازه.

لجعل الأمر أفضل، إذا كان لديك مهام تم إعدادها بالفعل في ClickUp، فلن يتطلب منك هذا القالب إدخال البيانات من جديد. ما عليك سوى إضافة طريقة العرض، وسيقوم ClickUp باستيراد جميع البيانات من مهامك الحالية.

باستخدام هذا القالب، يمكنك بسهولة التفريق بين المهام التي يجب القيام بها والمهام التي تريد القيام بها حتى لا تنسى أي شيء يجب أن يحدث اليوم. قم بتنزيل هذا القالب اليوم واجعل عدم التنظيم شيئًا من الماضي. قم بتنزيل هذا القالب

8. قالب إدارة المهام اليومية لـ ClickUp

حافظ على التنظيم والإنتاجية مع خطة يومية مركزة باستخدام قالب إدارة المهام ClickUp

هل تمنيت يومًا أن تخطط لأيامك وأسابيعك بشكل أكثر فعالية؟ إن قالب إدارة المهام اليومية ClickUp تم تصميمه خصيصًا مع وضع ذلك في الاعتبار.

فبدلاً من التنقل باستمرار بين مخططك الورقي وملاحظات المهام والتقويم الخاص بك، يمكنك تجميع كل شيء في هذا المخطط اليومي سهل الاستخدام. استخدمه للحفاظ على تخطيط ساعات عملك وتنسيقها مع تحديد نقاط لكل مهمة أو حدث أو موعد جديد في يومك.

بالإضافة إلى ذلك، وبفضل تنسيقه السهل العرض، يمكنك أن تفحص التزاماتك الزمنية بشكل نقدي وتقرر ما إذا كان لديك الكثير من الأمور التي لا تستطيع الوفاء بجميع التزاماتك. هذا المخطط ضروري أيضًا لمساعدتك على تذكر كل تلك الأشياء الصغيرة التي تشغل بالك.

لا تفقد النوم مرة أخرى بسبب تفويت موعد مع الطبيب أو نسيان عيد ميلاد أحد الأصدقاء. فمع تسجيل هذه الأحداث بالفعل، يمكنك الاستيقاظ والتحقق من مخططك وإنهاء كل ما تحتاج إليه في الوقت المحدد. يمكن لمخططك أيضًا تتبع المستندات الأخرى التي تحافظ على تنظيم حياتك.

على سبيل المثال، يمكنك تضمين رابط إلى مستند إدارة مهام البريد الإلكتروني بحيث يمكنك النقر هناك خلال الفترة الزمنية التي خصصتها للرد على رسائل البريد الإلكتروني. أيضًا، لا يجب أن يكون مخططك للمهام والمواعيد الجدية فقط.

بل يمكن أن يساعدك أيضًا على تخصيص وقت للهوايات والعادات التي تستمتع بممارستها. على سبيل المثال، استخدم مخططك لتخصيص وقت لممارسة التمارين الرياضية اليومية، أو ممارسة التأمل، أو مجرد الاستحمام العلاجي في حوض الاستحمام.

يتضمن هذا القالب أيضًا خيارات تخصيص قوية مثل المهام المتكررة وتواريخ الاستحقاق المحددة، مما يتيح لك التخطيط ليومك بسهولة. وهذا يعني وقت أقل في التخطيط ووقت أكثر في التنفيذ. لذا إذا كنت ترغب في تحقيق المزيد من الاستفادة من كل يوم، فهذا القالب هو بالضبط ما تحتاجه. ابدأ على الرابط أدناه. قم بتنزيل هذا القالب

9. قالب قائمة مهام مشروع ClickUp

طريقة عرض قائمة مهام ClickUp للمهام التي يتم ترحيلها إلى مقياس نجم الشمال

ال قالب قائمة مهام ClickUp يوفر منصة منظمة لتتبع جميع مهامك في مكان واحد. هذا القالب قابل للتخصيص بسهولة ليناسب سير عملك المحدد، ولا يعرض هذا القالب قائمة شاملة لمهامك فحسب، بل يعرض أيضًا تقدمك في كل مهمة.

افهم في لمحة سريعة من هو المسؤول عن أي مهمة، ومتى من المتوقع الانتهاء منها. هذا القالب يصنف المهام إلى عناصر عمل، وأفكار، ومهام متراكمة، مما يسهل التنقل بسهولة عبر مهامك. يوفر القالب أيضًا خيارات عرض متعددة، مما يسمح لك بتنظيم المهام حسب الأولوية أو القسم أو حالة المهمة.

هذا القالب مثالي للفرق والأفراد الذين يهدفون إلى تحقيق الكفاءة وإدارة المهام بشكل منظم. تكامله مع ClickUp يعني عدم تكرار إدخال البيانات، مما يوفر لك وقتًا ثمينًا. قالب قائمة مهام ClickUp هو أداة مثالية لتتبع المهام وتحقيق أهداف المشروع بفعالية. تنزيل هذا القالب

10. قالب منظم مهام مايكروسوفت إكسل منظم مهام

عبر Vertex42

يحتاج بعض الأشخاص إلى البقاء منظمين ولكنهم لا يريدون دمج نظام جديد بالكامل في حياتهم. فهم يستخدمون بالفعل عشر منصات مختلفة وليسوا مهتمين بالحادي عشر.

بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، هذا قالب تتبع مهام مايكروسوفت من إكسل هو خيار رائع. فهو يسمح لك بإنشاء قائمة شاملة بالمهام التي تحتاج إلى القيام بها، كل ذلك ضمن الحدود المألوفة لبرنامج Excel.

يعد قالب Excel هذا خيارًا رائعًا لأي شخص مرتاح مع Excel ولا يريد استثمار الوقت في نظام إدارة مهام أكثر شمولاً. قد لا يكون جميلاً، لكنه يتضمن جميع الأساسيات، مثل قائمة المهام القابلة للتخصيص، وتواريخ الاستحقاق، والنسبة المئوية للإنجاز. حتى أن هناك مكانًا للملاحظات حيث يمكنك إسقاط الروابط المهمة أو تواريخ البدء أو ميزانية مشروعك. والأكثر من ذلك، يمكنك بسهولة تخصيص قالب تعقب المهام هذا ليناسب احتياجاتك الخاصة. سواء كنت تتبع المهام لمشروع واحد أو مؤسسة بأكملها، يمكن أن يساعدك هذا المستند على البقاء متقدمًا بخطوة واحدة.

لذلك إذا كنت تريد إدارة مهامك داخل نظام Office، فإن قالب تتبع المهام في Excel هو الحل الأمثل لك. قم بتنزيل هذا القالب

11. قالب مدير مهام Excel اليومية

عبر قوالب مايكروسوفت

يعد الحفاظ على المسار الصحيح كل يوم مهارة في حد ذاته. لدى الكثير منا الكثير من المهام المستمرة التي تحتاج إلى اهتمامنا، لذا فإن تتبعها جميعًا وإنجازها في الوقت المناسب يتطلب القليل من التنظيم.

إذا كنت تبحث ببساطة عن طريقة سهلة للحفاظ على تنظيم أيامك، فلا تبحث عن أكثر من قالب إدارة المهام اليومية من مايكروسوفت إكسل . يتيح لك قالب قائمة مهام المشروع هذا عرض وتنظيم مهامك اليومية بتنسيق بسيط وسهل القراءة. بهذه الطريقة، يمكنك تتبع المواعيد النهائية وترتيب أولوياتك قائمة المهام حتى لا ينزلق أي شيء من خلال الشقوق.

هناك خدعة أخرى مفيدة في هذا القالب المجاني وهي أنه سيقوم تلقائيًا بتمييز أي مهام مستحقة اليوم. من السهل تحديد هذه الإدخالات المميزة بحيث لا يفوتك أي شيء يجب القيام به في أسرع وقت ممكن. قد لا تعني هذه الميزة الكثير إذا كانت حياتك مسترخية إلى حد ما (لحسن حظك)، ولكن يمكن أن تكون منقذة إذا كان عدد مهامك في ازدياد.

ألست متأكدًا من أن قوالب Excel لإدارة المهام مناسبة لك؟ إذن اطلع على دليلنا لـ بدائل Excel للعثور على شيء أكثر سرعة بالنسبة لك. تنزيل هذا القالب

إدارة مهام المشروع باستخدام قوالب تعقب المهام

تُعد قوالب إدارة المهام طريقة رائعة للبقاء منظمًا وضمان إكمال مهامك قبل الموعد المحدد. بغض النظر عن نوع فريق المشروع لديك، من المحتمل أن يكون هناك قالب لإدارة المهام يمكن أن يساعدك في تبسيط سير عملك وإدارة مهام المشروع وتحسين إنتاجيتك.

إذا كانت شركتك تبحث عن طريقة سهلة لتحسين إدارة المهام في سير عملها، فلا تبحث عن غير ClickUp ميزات إدارة المهام تتيح لك القيام بما هو أكثر من مجرد الوصول إلى قوالبنا المعدة مسبقًا.

يمكنك أيضًا استخدام ClickApps لتخصيص تجربتك، أو إضافة وسوم ومهام فرعية، أو حتى تعزيز التعاون مع سلاسل التعليقات في الوقت الفعلي.

مع ClickUp، لا تحتاج إدارة المهام إلى أن تكون... مهمة. شاهد الفرق الذي يمكن أن يحدثه القليل من التنظيم في عملك من خلال التسجيل للحصول على حساب مجاني اليوم

تنظيم سعيد! 🎉