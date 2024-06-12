أفضل 15 تطبيقًا للتخطيط اليومي في 2025 (الميزات والأسعار)

سأبدأ باعتراف: أنا مهووس قليلاً بتطبيقات الإنتاجية والتخطيط. فأنا أبحث دائمًا عن أفضل التطبيقات وأكثرها فاعلية وأبهجها استخدامًا للتخطيط ليومي وإنجاز عملي.

وهذا يعني أنني جربت العشرات من الخيارات، بدءاً من أدوات إدارة المشاريع الأكثر شمولاً مثل ClickUp إلى القلم والورقة المباشرة.

واستناداً إلى تجربتي والاختبارات التي أجراها فريق ClickUp، أعددتُ قائمة بأفضل تطبيقات التخطيط اليومي لأي احتياج أو رغبة.

وقبل أن ندخل في كل واحدٍ منها، سأقدم لك تمهيداً لما كنت أبحث عنه.

ما هو تطبيق المخطط اليومي؟

تطبيق المخطط اليومي هو أداة إنتاجية تمكّنك من تنظيم المهام والاجتماعات وأنشطة التواصل التي تحتاج إلى إكمالها كل يوم.

على عكس أدوات إدارة المشاريع التي تركز على إنجاز العمل ضمن الجدول الزمني والموارد، تساعد معظم تطبيقات المخطط اليومي الأفراد والفرق على الاتفاق على ما يمكن وما سيتم إنجازه كل يوم.

لماذا تحتاج إلى تطبيق مخطط يومي؟

تطبيقات المخطط اليومي هي أدوات قوية لتنظيم يومك والتحكم فيه. فهي تساعد الأفراد والفرق بالطرق التالية.

الوضوح: من خلال استخدام أدوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني، و Slack، وإدارة المشاريع، وما إلى ذلك، يمكنك التخطيط وتحديد الأولويات والقيام بالأعمال المهمة.

التركيز: تجبرك تطبيقات التخطيط اليومي على التفكير في مقدار ما يمكن إنجازه بشكل معقول في اليوم. وبهذه الطريقة، ستركز على الأشياء المهمة.

الإدارة: اعتمادًا على دورك الوظيفي، قد يكون لديك نصف دزينة من الاجتماعات ومئات الرسائل الإلكترونية التي عليك معالجتها. تطبيقات المخطط اليومي تبقيك على المسار الصحيح فيما يتعلق بهذه الأنشطة.

القدرة على التنبؤ: باستخدام تطبيق المخطط اليومي، يمكنك تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام صغيرة، مما يتيح لك إمكانية التنبؤ بيوم عملك.

الإنتاجية: تقضي تطبيقات المخطط اليومي على الحمل الزائد للمعلومات. فهو يحميك من الانشغال بإشعارات Slack أو صناديق البريد الإلكتروني المتطلبة والتركيز على العمل المجدول.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات المخطط اليومي؟

يومي عشوائي بعض الشيء، مع وجود العديد من الأحداث/الاجتماعات المجدولة مسبقاً، ومهام ذات مواعيد نهائية واضحة، وبعض الأعمال العاجلة التي تنتظرني. لذا، كنت بحاجة إلى تطبيق تخطيط يومي يحتوي على الميزات التالية لإبقائي متقدمًا في عملي.

عرض التاريخ: وضع علامة تاريخ أو تعيين موعد نهائي لكل مهمة وعرضها حسب اليوم/الأسبوع/الشهر. هذا يعني، إذا كان لدي موعد نهائي لشيء ما بعد أسبوع، يمكنني تعيينه وتذكيري به في ذلك التاريخ المستقبلي.

الجدولة: القدرة على إنشاء مهام واجتماعات وفق جدول زمني يومي، ويُفضَّل أن يكون ذلك مدمجًا في التقويم. يرسل زملائي دعوات على تقويم Google. يحتاج تطبيق المخطط اليومي الخاص بي إلى دمج ذلك تلقائيًا في جدولي الزمني.

إدارة المهام: تتبع المهام مع الأوصاف الإضافية والتعليقات وقوائم المراجعة والمزيد. تأتي كل مهمة مع قائمة بالمتطلبات ومعايير القبول التي يجب أن تكون في تطبيق المخطط اليومي.

حجب الوقت: حجب الوقت لكل مهمة بناءً على التقديرات ومقارنة الوقت المتتبع به. تخيل أن يكون لديك خمسة اجتماعات مدتها ساعة واحدة وأربع مهام مدتها 90 دقيقة مجمعة كلها في يوم واحد! لتجنب ذلك، أحتاج إلى ميزة حجب الوقت.

إعداد التقارير: القدرة على إنشاء جداول زمنية تلقائيًا وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية وتتبع التقدم المحرز. أي شيء يقلل من العمل الإداري ويخلق رؤية واضحة هو مكافأة كبيرة.

التوافق: التكامل والعمل مع مختلف الأدوات المؤسسية الشائعة، حتى أتمكن من التعاون مع الزملاء والعملاء في المنصة التي يختارونها.

إمكانية الوصول: الحصول على تطبيقات الويب والجوال وسطح المكتب للوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

هذا هو الأساس فقط. لدعم إدارة المشاريع والإنتاجية الشخصية, تطبيقات المخطط الرقمي ستعمل بشكل جيد أيضًا على تضمين ميزات الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتكاملات وغيرها.

وبناءً على هذه المعايير، دعنا نرى كيف يكون أداء أفضل 15 تطبيقاً للمخططات اليومية المدفوعة والمجانية.

تطبيقات المخطط اليومي في لمحة سريعة

تطبيق المخطط اليومي الأفضل لـ أفضل ميزة القيود ClickUp مخطط يومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخطط يومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي منحنى تعليمي حاد تقويم Google حظر الوقت القدرة على رؤية تقويمات متعددة (شخصية، والعمل، والمدرسة، وما إلى ذلك) في عرض واحد لجدولة خالية من الأخطاء ميزات إدارة المشاريع وإعداد التقارير محدودة للغاية نوتيون التخطيط اليومي القائم على إدارة المعرفة الذكاء الاصطناعي في نوتيون لتبادل الأفكار من الصعب على الأشخاص بناء أنظمتهم الخاصة داخل نوتيون Clockify أصحاب العمل المستقل والفرق الصغيرة الذين يتقاضون فواتير الوقت ميزات بسيطة وقوية لتتبع الوقت ميزات إدارة الوقت تطغى على قدرات التخطيط اليومي. ونتيجة لذلك، يتم دفع المستخدمين إلى استخدام ميزات الجدولة للتخطيط أيضًا Todoist التخطيط أثناء التنقل أكثر من 80 تكامل ميزات للفرق محدودة Any.do دمج الخطط الشخصية والمهنية في أداة واحدة قوالب قائمة المهام الجاهزة للعديد من حالات الاستخدام غير مناسب لأطر عمل محددة لإدارة المهام مثل GTD Sunsama تخطيط يومي من نافذة واحدة الأهداف اليومية مع تقديرات الوقت توحيد البيانات من مصادر متعددة قد يصبح مربكًا بلاكي الشركات الصغيرة والمؤسسات غير الربحية مشاريع ومهام ومستخدمين غير محدودين محدودية المشاريع على مستوى المؤسسات التي تحتاج إلى تخصيصات معقدة تنظيم المهام اليومية واستكمالها وفق جدول زمني القدرة على إنشاء المهام من الأوامر الصوتية ورسائل البريد الإلكتروني وسيري والأدوات نغمات التنبيه والتنبيهات المزعجة قد تؤدي أحيانًا إلى تفاقم قلق الإشعارات منظم أولئك الذين لديهم الكثير من المهام والمواعيد الحد الأدنى من الخيارات لإدارة المهام الخالية من الفوضى لا يحتوي على ميزات إدارة المشاريع المعقدة للاهتمام بالصورة الكبيرة أشياء 3 التخطيط اليومي الشامل التخطيط اليومي الموجه وطقوس التصفية يقتصر على نظام Apple البيئي Trello فرق تنفيذ المهام المحددة بشكل جيد لا توجد أتمتة للعمليات المتكررة والمهام المتكررة يعمل فقط على تنسيق البطاقات والقوائم واللوحات مايكروسوفت آوتلوك فرق على مكدس مايكروسوفت الجمع بين البريد الإلكتروني والمهام والأحداث وجهات الاتصال والملاحظات في تطبيق واحد آوتلوك ليس الأداة الأكثر سهولة لإدارة البريد الإلكتروني nTask فرق تطوير البرمجيات إعداد التقارير مع مؤشرات الأداء الرئيسية المخصصة يجد المستخدمون الواجهة فوضوية وصعبة الاستخدام Evernote الإنتاجية الشخصية وإدارة العمل ربط الاجتماعات (الجدول الزمني) بملاحظات الاجتماعات (الوثائق وعناصر العمل) التخطيط اليومي لا يزال يدويًا، دون تدفقات عمل أو قوالب موجهة

لمحة سريعة عن تطبيقات التخطيط اليومي

أفضل 15 تطبيقًا للمخطط اليومي لاستخدامها في عام 2024

بدون ترتيب معين، إليك أفضل تطبيقات التخطيط اليومي التي يمكنك استخدامها في عام 2024. ولجعل الأمر أبسط وأسهل بالنسبة لك، قارنتُ الميزات، وحددتُ أفضل التطبيقات التي تناسب كل تطبيق، وأدرجت الأسعار أيضًا.

هل نبدأ؟

1. كليك أب

ClickUp عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع مع ميزات فريدة للتخطيط اليومي للأفراد والفرق.

يجمع ClickUp بين ميزات إدارة المهام، والجدولة، والنماذج، والخرائط الذهنية، وعشرات من طرق العرض القابلة للتخصيص لتوفير مرونة كاملة في التخطيط اليومي.

أنا أحب ClickUp لقدرته على القيام بكل شيء وأكثر من ذلك. يوفر التسلسل الهرمي من مساحة العمل > المجلدات > القوائم > المهام > المهام الفرعية دقة هائلة. تضمن لي طرق عرض التقويم والجدول الزمني ومخطط جانت عدم الإفراط في الجدولة والتخلف عن الجدول الزمني.

ClickUp Brain متكامل بشكل خيالي في مختلف جوانب الأداة. وباعتباري كاتباً على وجه الخصوص، فإن ClickUp Brain أداة مساعدة رائعة لتوليد الأفكار وتلخيص التدوينات الطويلة والتدقيق اللغوي وما إلى ذلك.

ClickUp: أفضل تطبيق تخطيط يومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

من بين جميع تطبيقات التخطيط اليومي المتوفرة في السوق اليوم، فإن قدرات الذكاء الاصطناعي في ClickUp لا مثيل لها. ClickUp Brain هو أول شبكة عصبية في العالم تربط المهام والمستندات والأشخاص وجميع معارف شركتك بالذكاء الاصطناعي.

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك:

إنشاء قوائم مهام للأشياء وإضافتها إلى مهام ClickUp تلخيص المهام المكتملة ونشر التحديثات

اطرح أسئلة للمساعدة في تحديد الأولويات، مثل: ما الذي يجب أن أعمل عليه بعد ذلك؟ ما هي المهام الأكثر إلحاحًا؟ ما هي المهام المحظورة؟

تحويل الصوت من اجتماعاتك ومقاطعك إلى نصوص مكتوبة

النصوص التلقائية مع ClickUp Brain

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

ClickUp Brain كمساعدك الشخصي ومساعدك في التخطيط

عرض تقويم ClickUp لرؤية المهام/الأحداث على مدار اليوم/الأسبوع/الشهر

تكامل ثنائي الاتجاه مع تقويمات Google و Outlook للمزامنة في الوقت الفعلي

تتبُّع الوقت لحظر التقويم والتخطيط اليومي الدقيق

تقارير الأهداف والتقدم المحرز

يتضمن ClickUp أيضًا عشرات القوالب لحالات استخدام التخطيط اليومي وإدارة المشاريع. خطط لأيامك باستخدام قالب المخطط اليومي من ClickUp . يمكنك إضافة المهام وتصنيفها، وتعيين تواريخ الاستحقاق والأولويات، والتحقق منها، وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك في مكان واحد. تنزيل هذا القالب

قيود النقر فوق

ClickUp هو أكثر من مجرد مخطط يومي. إنه مساحة عمل إنتاجية مع ميزات شاملة لإدارة المشاريع. قد يكون هذا الأمر مربكاً للمستخدمين الجدد ويسبب منحنى تعليمي حاد.

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهريًا



تقييمات ومراجعات ClickUp

G2:4.7/5 (أكثر من 9,400 تقييم)

كابيرا4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

التطبيقات المتاحة

تطبيق ClickUp هو متاح للتحميل على

أندرويد

iOS

ويندوز

ماك أو إس

لينكس

الويب

ساعة آبل

قريباً في Meta Quest - في كل مكان بشكل أساسي

2. تقويم جوجل

المصدر: تقويم جوجل

تقويم جوجل هو واحد من أكثر تقويمات التقويمات عبر الإنترنت المتاحة في السوق اليوم. يستخدم معظم مستخدمي Gmail/GSuite تقويم Google المدمج تلقائيًا مع تطبيق البريد الإلكتروني الخاص بهم.

كما قلت من قبل، أقوم بجدولة الكثير من الأحداث على تقويم Google. وأضيف اجتماعاتي الشخصية الخاصة - مثل وجبات الغداء، ووقت الصالة الرياضية، ووقت الذهاب إلى المدرسة، وما إلى ذلك - حتى لا يتوقع أحد أن أكون متصلاً بالإنترنت خلال تلك الساعات.

ومع ذلك، يحد تقويم Google من القدرة على تتبع المهام. ووجدت أنني بحاجة إلى أداة تخطيط يومية أخرى لتعويض قيود تقويم Google.

تقويم جوجل: الأفضل لحجب الوقت

إذا كنت مستشاراً أو مستشاراً أو مدرباً، فإن تقويم Google هو وسيلة رائعة لجدولة جميع الأحداث اليومية. فهو يساعدك على تحديد مواعيد معقولة خطط إنتاجية معقولة (عدم الإفراط في الجدولة) وإبلاغ الزملاء/العملاء وفقًا لذلك.

أفضل ميزات تقويم Google

ميزات مدمجة لإنشاء قوائم المهام والمواعيد النهائية وإدارة المهام

القدرة على رؤية تقويمات متعددة (شخصية، والعمل، والمدرسة، وما إلى ذلك) في عرض واحد لجدولة خالية من الأخطاء

ساعات العمل وموقع العمل لخيارات الرد التلقائي على الدعوات

مهام وأحداث أعضاء الفريق في طريقة عرض واحدة، مما يسهل التحقق من توافرهم وجدولة الاجتماعات

تقاويم جماعية مع أعضاء الفريق للمهام المتكررة مثل عطلات الفريق

التكامل مع أي أدوات أخرى تستخدمها عملياً

قيود تقويم Google

تقويم Google هو في المقام الأول تقويم مع بعض الإمكانيات الأخرى. وهذا يعني أن ميزات إدارة المشاريع وإعداد التقارير محدودة للغاية.

أسعار تقويم Google

مجانًا

بداية الأعمال: 7.2 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال القياسية: 14.4 دولار شهريًا لكل مستخدم

Business Plus: 21.6 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

جيميني تقويم الذكاء الاصطناعي : أضف إلى أي خطة للحصول على تجربة لمدة 14 يومًا بدون تكلفة

تقييمات ومراجعات تقويم Google

G2:4.6/5 (أكثر من 42,000 تقييم)

كابيترا4.7/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

التطبيقات المتاحة

يتوفر تطبيق تقويم Google في إصدارات Android وiOS والويب.

مكافأة: اختر من بين هذه قوالب حظر الوقت لتنظيم وقتك بشكل فعال ومتسق.

3. فكرة

المصدر: نوتيون

بدأ تطبيق Notion كتطبيق لتدوين الملاحظات، وقد توسع الآن ليشمل مجموعة واسعة من ميزات الإنتاجية والتخطيط اليومي. باستخدام Notion، يمكنك إنشاء المستندات، وكتابة ويكي الشركة، وإدارة المشاريع، وتخطيط العمل لكل يوم.

لقد استخدمت Notion كتطبيق للتوثيق لتتبع الأفكار التي لديّ للمقالات، وملاحظات الزملاء/المساهمين، وقوائم مراجعة الجودة، وما إلى ذلك. استخدمته على نطاق واسع لإدارة أدلة الأنماط، مما يتيح سهولة الوصول إليها كلما احتجت إليها.

ومع ذلك، كمخطط يومي، وجدتُ أن تطبيق Notion يفتقر إلى القدرة على تتبع الوقت وإنشاء التقديرات وحظر الوقت وما إلى ذلك، وهي أمور أساسية للإنتاجية.

نوتيون: الأفضل للتخطيط اليومي القائم على إدارة المعرفة

يُعتبر Notion موردًا رائعًا للأشخاص المبدعين وكذلك العاملين في مجال المعرفة الذين يجمعون بيانات متباينة لحل المشاكل المعقدة.

إذا كان عملك ينطوي على أكثر من عدد قليل من المهام البسيطة - مثل شراء الحليب أو دفع الرواتب - فيمكن أن يساعدك تطبيق Notion في دمج معلوماتك.

يمكنك إنشاء المهام والمستندات باستخدام تسميات وعلامات ومالكين ومفاتيح تبديل ومهام مخصصة وغير ذلك. يمكنك أيضاً استخدام عرض التقويم لتتبع الأعمال الجارية.

أفضل ميزات Notion

أداة مرنة لإدارة المعرفة مع مجموعة واسعة من الميزات القابلة للتخصيص

القدرة على تحميل الصور، وتضمين مقاطع الفيديو، وما إلى ذلك للحصول على سياق كامل

أكثر من 10,000 نموذج للمشاريع الشخصية والعملية والمدرسية

ذكاء اصطناعي لتبادل الأفكار دون الحاجة إلى محرك بحث، وتوليد الإجابات، وتعبئة الجداول تلقائيًا، كل ذلك في الوقت الفعلي

قيود الحركة

يشتهر تطبيق Notion بصعوبة فهمه على المستخدمين الجدد. يمكن أن تجعل مرونة التطبيق من الصعب على الأشخاص بناء أنظمتهم الخاصة داخل Notion.

تسعير نوتيون

مجانًا

زائد: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

مفهوم الذكاء الاصطناعي: أضف إلى أي خطة مقابل 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5,300 تقييم)

كابيترا4.8/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

التطبيقات المتاحة

يتوفر تطبيق Notion للتنزيل على أنظمة ماك وويندوز وأندرويد وiOS

4. Clockify

المصدر: Clockify

Clockify هو تطبيق شائع لتتبع الوقت لتتبع الإنتاجية والحضور والساعات المدفوعة. وهو يركز على إدارة الوقت، مع ميزات مثل المؤقت، والتقويم، وجداول الوقت، وإعداد التقارير عن الأنشطة، والجدولة، والموافقات، والفواتير.

وباعتباره تطبيقًا مبنيًا على التخطيط وتتبع الوقت، فإن Clockify مثالي للتخطيط اليومي. اعتدت على جدولة المهام في التقويم في الليلة السابقة، لذلك كنت أعرف بالضبط ما أحتاج إلى القيام به في كل يوم. كان من الرائع أيضًا أن أتمكن من معرفة مقدار الوقت الذي قضيته في مهمة ما على مدار عدة أيام في التقارير.

Clockify: الأفضل للعاملين لحسابهم الخاص والفرق الصغيرة التي تحاسب على الوقت

إذا كنت مستقلاً أو صاحب شركة صغيرة، فإن Clockify مثالي لمراقبة وتتبع الساعات المدفوعة. على الرغم من أنه ليس مصممًا كمخطط، إلا أن Clockify يتيح للمستخدمين جدولة العمل والمهام والمناوبات والإجازات.

استنادًا إلى هذه الإدخالات الزمنية، يمكنك أيضًا إنشاء جداول زمنية وفواتير تلقائيًا للحصول على فواتير أكثر انسيابية.

أفضل ميزات كلوكفاي

ميزات بسيطة وقوية لتتبع الوقت

التتبع التلقائي عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تستخدمها بانتظام

القدرة على تعيين المهام لأعضاء الفريق، وإنشاء معالم، والحصول على رؤى حول عبء العمل الزائد

قوالب لتحميل الأنشطة المتكررة كل أسبوع

قيود قيود القفل

تتغلب ميزات إدارة الوقت في Clockify على قدرات التخطيط اليومي. ونتيجة لذلك، يتم دفع المستخدمين إلى استخدام ميزات الجدولة للتخطيط أيضًا.

أسعار كلوكفاي

مجاني مع تتبع غير محدود

أساسي: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Clockify

G2:4.5/5 (أكثر من 150 مراجعة)

كابيترا4.7/5 (أكثر من 4,800 تقييم)

التطبيقات المتاحة

تطبيق Clockify متاح للتحميل على أنظمة ماك وويندوز وiOS وكروم وفايرفوكس وإيدج ولينكس.

5. تودويست

المصدر: تودويست

Todoist هو أداة بسيطة لإدارة المهام أثناء التنقل. يسمح لك تصميمها البسيط بتسجيل المهام بشكل طبيعي كما تدونها على قطعة من الورق. يمكنك بعد ذلك تنظيم جميع مهامك في مشاريع وإضافة الأولويات/التسميات.

الميزة المفضلة لدي هي "عرض اليوم"، والتي تساعد على التركيز على المهام المستحقة اليوم دون تشتيت الانتباه عن أي شيء آخر. على عكس طريقة عرض التقويم، التي تعرض مهام الأسبوع/3-4 أيام في كل مرة، تساعد طريقة عرض اليوم على البقاء في الحاضر، وتجنب الإرهاق في التفكير في المستقبل.

ومع ذلك، لتتبع الوقت، وتجميع المهام في مشاريع، وما إلى ذلك. تودويست مقيد. لقد وجدت نفسي أدير المشاريع على أداة أكثر شمولاً وأعود إلى Todoist للمهام اليومية البسيطة فقط. بمرور الوقت، أصبحت إدارة أدوات متعددة مملة.

تودويست: الأفضل للتخطيط أثناء التنقل

يوفر Todoist ميزات بديهية وسهلة الاستخدام على الهاتف المحمول لإدارة المهام. كما أن تصميمه البسيط يجعل استخدامه ممتعًا، حتى بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالتكنولوجيا.

أفضل مزايا تودويست

واجهة بسيطة وبسيطة لتسجيل المهام

طرق عرض مرنة، خاصةً طريقة عرض التقويم، لرؤية المهام على جدول زمني

مشاركة المشروع والتعاون والتعليقات

أكثر من 80 تكامل لتبادل المعلومات والتواصل والأتمتة

تصور الإنتاجية حسب الأسبوع والشهر لإبقاء أعضاء الفريق على المسار الصحيح (بالإضافة إلى Todoist Karma لإكمال المهام!)

قيود تودويست

الميزات الخاصة بالفرق محدودة

يقول المستخدمون أن التطبيق لا يوفر القدرة على إضافة تقسيمات زمنية لكل مهمة

يواجه بعض المستخدمين مشكلات في المزامنة أحيانًا أثناء دمجه في تقويم Google

تسعير Todoist

للمبتدئين: $0

للمحترفين: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Todoist

التطبيقات المتاحة

تطبيق Todoist متاح للتحميل على أنظمة Android وiOS وWindows وMacOS وLinux

يحتوي التطبيق أيضًا على إصدارات الويب وApple Watch

6. Any.do

المصدر: Any.do

Any.do هو تطبيق لإدارة المهام للأفراد والعائلات والفرق. والجزء الأكثر إثارة للاهتمام في Any.do هو أنه يقدم وحدة مصممة خصيصًا للتخطيط اليومي، والتي تشمل:

عرض خاص لكل ما يتعلق بك

بداية جديدة كل يوم للتخطيط بناءً على احتياجاتك

دفع الإشعارات وسير العمل الموجه للتخطيط اليومي

تكامل التقويم لإدارة الأحداث والمهام في مكان واحد

طرق عرض قابلة للتخصيص بناءً على تفضيلاتك

لقد استخدمت تطبيق Any.do لفترة قصيرة عندما كان لدي الكثير من الأمور التي كانت تشغلني في نفس الوقت - قطة في عملية جراحية، وطفل في فريق كرة القدم المدرسي، وإجازة قادمة، بالإضافة إلى العديد من المهام الكتابية.

لإدارة كل هذا معًا، دون أن يفوتني العمل الشخصي، فإن Any.do أداة رائعة. كما أن ميزات التركيز رائعة أيضًا لتقليل إرهاق الإنتاجية.

Any.do: الأفضل لدمج الخطط الشخصية والمهنية في أداة واحدة

مع تطبيق Any.do، يمكنك إدارة كل جانب من جوانب حياتك دون أن يتداخل أحدها مع الآخر.

أفضل ميزات Any.do أفضل ميزات

اقتراحات ذكية مخصصة على كيفية التركيز وما يجب التركيز عليه

التكامل مع العديد من أدوات إدارة المشاريع لدمج الاحتياجات الشخصية والمهنية

جاهز قوالب قائمة المهام للعديد من حالات الاستخدام

قيود أي قيود على المهام

المستخدمون غير راضين عن مستوى تفاصيل المهام التي يمكن إضافتها إلى كل عنصر من عناصر المهام

يذكر بعض المستخدمين أيضًا أنه غير مناسب لأطر عمل محددة لإدارة المهام مثل GTD

تسعير أي.دو

شخصي: 0 دولار

بريميوم: 5.99 دولار

عائلي: 9.99 دولار شهريًا ل 4 مستخدمين

الفرق: 7.99 دولار شهريًا لكل عضو

تقييمات ومراجعات Any.do أي تقييمات ومراجعات

G2:4.2/5 (أكثر من 150 مراجعة)

كابيترا4.4/5 (أكثر من 150 مراجعة)

التطبيقات المتاحة

تطبيق Any.do متاح للتحميل على الهاتف (Android وiOS) وiPad وسطح المكتب (Windows وmacOS) والويب والساعة الذكية.

7. سونساما

المصدر: سونساما

Sunsama هي أداة إنتاجية تركز على تمكين التوازن بين العمل والحياة. وهي عبارة عن مخطط يومي رقمي يدمج البيانات من جميع تطبيقاتك ليتم وضعها بشكل واضح في عرض جدول زمني.

كان أكثر ما جذبني إلى Sunsama هو قدرته على دمج جميع الاتصالات. في مرحلة ما، كان لديّ مهام في أداة ما، وأحداث في أداة أخرى، وأعمال شخصية في قائمة أخرى، وطلبات في رسائل البريد الإلكتروني - في أي يوم من الأيام، كنت أفوت شيئًا أو آخر. وعدت Sunsama بحل هذه المشكلة.

إن الطقوس اليومية لمراجعة كل يوم والتخطيط أمر جيد. كانت القدرة على نشر الخطة تلقائيًا على Slack أنيقة أيضًا.

ومع ذلك، أدركت بمرور الوقت أن دمج كل شيء كان مربكاً أكثر مما كنت أتوقع. كنت أعاني في تحديد أولويات الاتصالات المتعددة التي تردني كل يوم، لأن برنامج Sunsama وضع كل شيء في قائمة.

Sunsama: الأفضل للتخطيط اليومي في نافذة واحدة

يركز Sunsama على جعل الأفراد ينظمون الفوضى في حياتهم العملية ويخططون ليكونوا منتجين.

إذا كانت لديك معلومات متعلقة بالعمل في البريد الإلكتروني أو Slack أو التقويم أو Notion أو Trello أو ClickUp أو Github، فيمكن لـ Sunsama توحيدها في مكان واحد، حتى تتمكن من التحقق منها بأناقة!

أفضل ميزات سونساما

التخطيط اليومي المُوجَّه باستخدام روتين خطوة بخطوة

عرض يومي موحد

الأهداف اليومية مع تقديرات الوقت

تحديد الوقت والجدولة الزمنية

قيود سونساما

Sunsama هي أداة إنتاجية شخصية مع القليل من الإنتاجية للفرق

قد يصبح توحيد البيانات من مصادر متعددة أمرًا مرهقًا

قد يكون من الصعب استيراد رسائل البريد الإلكتروني غير المهمة/غير ذات الصلة ثم تجاهلها داخل سنسمه

تسعير سونساما

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

الاشتراك الشهري: 20 دولارًا شهريًا

اشتراك سنوي: 16 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Sunsama

كابيترا4.7/5 (أكثر من 20 مراجعة)

التطبيقات المتاحة

تطبيق Sunsama متاح للتحميل على الهاتف (Android و iOS) وسطح المكتب

8. بلاكي

المصدر بلاكي

بلاكي هو برنامج تخطيط مشاريع مرئي للفرق. وهو يسمح للفرق بإنشاء المهام، ومواءمة الفرق، وإضافة الأعضاء، والتعليق، وتتبع التقدم المحرز، وإدارة المشاريع. تشمل ميزاته إدارة المهام والتعاون وإعداد التقارير والإدارة.

إنها دعوة لا تقاوم بالنسبة لي عندما يكون التطبيق مجانيًا، لذلك بدأت في استخدام Plaky. بالنسبة لأداة بسيطة لإدارة المهام، أدى Plaky المهمة بالنسبة لي. ومع ذلك، بعد أن جربت تطبيقات أخرى ذات ميزات أكثر شمولاً، لم أجد في بلاكي أي شيء يستحق الكتابة عنه.

بلاكي: الأفضل للشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية

Plaky هو تطبيق تخطيط يومي مجاني يلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية بتكلفة منخفضة. ويُعد تطبيق Plaky مثاليًا للفرق الصغيرة، حيث يتيح للأشخاص في مختلف الأقسام مركزية جميع الاتصالات والتعاون في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات تطبيق بلاكي

عمليات سير عمل بسيطة للإعداد

قوالب جاهزة للتسويق، والموارد البشرية، والمبيعات، وإدارة علاقات العملاء، وحالات استخدام تطوير البرمجيات

مشاريع ومهام ومستخدمين غير محدودين

قيود غير محدودة

قد يكون Plaky مقيدًا للمشاريع على مستوى المؤسسات التي تحتاج إلى تخصيصات معقدة.

تسعير بلاكي

مجاني للأبد

احترافي: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: 10.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

باقة كيك دوت كوم: 15.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

التطبيقات المتاحة

يتوفر Plaky للتنزيل على إصدارات الهاتف (Android و iOS) والويب.

9. تيك تيك

المصدر: TickTickTick

TickTick أداة شاملة لتنظيم جميع جوانب الحياة. بالإضافة إلى التخطيط لكل يوم، يمكنك استخدام TickTick لتنظيم مهامك ومهامك وأهدافك وأحداثك.

TickTick هو تطبيق آخر كان فعالاً للغاية في دمج العمل والحياة في مكان واحد. الواجهة سهلة الاستخدام جذابة. كان مؤقت بومودورو طريقة أبسط وأكثر تنظيماً لتتبع الوقت. مولد الضوضاء البيضاء هو أفضل صديق للكاتب.

TickTickTick: الأفضل لتنظيم وإنجاز المهام اليومية وفقًا لجدول زمني

يأتي تطبيق TickTickTick مزودًا بمؤقت بومودورو مدمج يساعدك على التركيز على المهام التي بين يديك وإكمالها وفقًا لجدول زمني. هذا أمر رائع للأشخاص الذين لديهم الكثير من المهام الصغيرة لإنجازها. والأكثر من ذلك؟ يمكنك أيضًا تشغيل ضوضاء بيضاء في الخلفية أثناء العمل!

على سبيل المثال، إذا كنت مديرًا أو متخصصًا في نجاح العملاء، فقد تتضمن مهامك اتخاذ القرارات، ومراجعة المستندات، وإبداء الملاحظات، وما إلى ذلك، ويمكن إنجاز كل منها في غضون 25 دقيقة. TickTickTick رائع لهذا الغرض.

أفضل ميزات TickTickTick

القدرة على إنشاء المهام من الأوامر الصوتية ورسائل البريد الإلكتروني وسيري والأدوات

تحليل التاريخ التلقائي للمواعيد النهائية تلقائيًا إلى تذكيرات

"تنبيه مزعج" للعناصر التي لا يمكنك تفويتها

مستويات الأولوية والفرز

طرق عرض التقويم القابلة للتخصيص

قيود TickTickTick

يشعر المستخدمون بخيبة أمل من قيود الإصدار المجاني

يقول المستخدمون أيضًا أن نغمات التنبيه والتنبيهات المزعجة تؤدي أحيانًا إلى تفاقم قلق الإشعارات

تسعير TickTickTick

الباقة الشهرية: 3.99 دولار شهرياً

الخطة السنوية: 35.99 دولاراً في السنة

تقييمات ومراجعات TickTickTickTick

G2:4.5/5 (أكثر من 100 مراجعة)

كابيترا4.8/5 (أكثر من 100 مراجعة)

التطبيقات المتاحة

تطبيق TickTick متاح للتحميل على الهاتف (Android وiOS) وiPad وسطح المكتب (Windows وMacOS وLinux) وإصدار الويب وساعة Apple.

10. منظم

المصدر: منظم

Structured هو تطبيق متعدد الوظائف للإنتاجية مع ذكاء اصطناعي مدمج. بالإضافة إلى كونه مخططًا يوميًا بديهيًا، فهو أيضًا قائمة مهام، وتقويم، ومتعقب للعادات، ومؤقت للتركيز، وغير ذلك الكثير.

لقد استمتعت بتطبيق Structured لأنه يحتوي على ميزات محدودة. وبتجنب الأجراس والصفارات، أعطاني Structured الحد الأدنى لتخطيط يومي بشكل جيد. طريقة عرض الجدول الزمني مفيدة بشكل خاص لأنها طريقة عرض قائمة أرتاح لها، ولكن مع عرضها على جدول زمني. كانت القدرة على إضافة ألوان مخصصة للعناصر ممتعة أيضًا.

منظم: الأفضل لمن لديهم الكثير من المهام والمواعيد

تم تصميم Structured لمساعدتك على التحكم في عدد لا يحصى من الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها. لذا، يقوم التطبيق بهيكلة الكثير من المهام والمواعيد في جدول زمني واحد، مما يساعدك على إنشاء قائمة أولويات والتحقق من المهام.

أفضل ميزات تطبيق Structured

واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام

الحد الأدنى من الخيارات لإدارة مهام خالية من الفوضى

إمكانية التخصيص لتناسب الاحتياجات الفريدة

قيود منظمة

يتميز Structured بالبساطة والتركيز الفردي. لا يحتوي على ميزات إدارة المشاريع المعقدة للاهتمام بالصورة الكبيرة.

التسعير المهيكل

خطة مجانية

الباقة الاحترافية المهيكلة شهريًا: 2.99 دولار شهريًا

الباقة الاحترافية المهيكلة السنوية: 9.99 دولارًا في السنة

الباقة الاحترافية المهيكلة مدى الحياة: 29.99 دولارًا مدى الحياة

التقييمات والمراجعات المهيكلة

متجر التطبيقات: 4.8/5 (أكثر من 24,000 تقييم)

التطبيقات المتاحة

تطبيق Structured App متاح للتنزيل على الهاتف (Android وiOS) و macOS.

11. الأشياء 3

المصدر: أشياء 3

ثينجز 3 هو مدير مهام شخصي حائز على جوائز. فهو يجمع بين أحداث التقويم والمهام التي عليك القيام بها لإعطاء صورة أفضل لجدولك الزمني. يسمح لك بتخطيط يومك في الصباح، وتصفية المهام المتراكمة في المساء، والمهام المتكررة للمستقبل.

وبصفتي مستخدمًا لنظام ماك، فقد استمتعتُ بمدى سهولة دمج تطبيق Things 3 في نظامي البيئي، سواء على الكمبيوتر أو الهاتف. تطبيق Apple Watch أكثر شمولًا من أي أداة أخرى لإدارة المهام استخدمتها.

كان بإمكاني استخدام شريط اللمس، وإيقاف التشغيل اليدوي، والإجراءات السريعة للشاشة الرئيسية، وما إلى ذلك، كما لو كان تطبيقًا أصليًا! الدفع لمرة واحدة بدلاً من الاشتراكات الشهرية؟ سجلني!

الأشياء 3: أفضل تطبيق تخطيط يومي لمستخدمي Apple

صُمم تطبيق Things 3 لنظام Apple البيئي لنظامي macOS وiOS وiPadOS وحتى Vision Pro.

فهو يتميز بتصميم بديهي وأصلي سيشعر مستخدمو Apple بالألفة على الفور. ستعمل الاختصارات والأوامر الخاصة بـ Apple على Things 3 أيضًا.

أفضل ميزات أشياء 3

التخطيط اليومي الموجه وطقوس التصفية والتخطيط اليومي

عناوين لإنشاء فئات ومراحل رئيسية داخل المشاريع

قوائم مراجعة للمهام الفرعية

جدولة ذكية تعتمد على اللغة الطبيعية مع خاصية البدء السريع

الوضع النحيف والنوافذ المتعددة

القيود 3

تقتصر على نظام Apple البيئي. إذا كان لديك أعضاء فريق أو متعاقدون يستخدمون أنظمة تشغيل أخرى، فلن تتمكن من التعاون على Things 3

تكلفة تطبيقات iPhone وApple Watch وiPad إضافية

أسعار الأشياء 3

شراء لمرة واحدة بقيمة 49.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات الأشياء 3

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 مراجعة)

كابيترا4.9/5 (أكثر من 100 مراجعة)

التطبيقات المتاحة

تطبيق Things 3 متاح للتحميل على أنظمة macOS وiOS وiOS وiPad وVisualOS

12. Trello

المصدر: تريلو

Atlassian Trello هو حل لإدارة المهام مبني على طريقة كانبان، باستخدام البطاقات والقوائم واللوحات. من إدارة المهام البسيطة إلى سير العمل المعقد، يمكن ل Trello التعامل مع جميع أنواع المشاريع بسهولة.

في الأيام الأولى لرحلتي الإنتاجية، كان Trello هو المتجر الشامل. فقد كان لدي لوحات للأفلام التي أريد مشاهدتها، والكتب التي أريد قراءتها، والأعمال المنزلية اليومية/الأسبوعية/الشهرية، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى عملي. كانت لوحة كانبان البسيطة القائمة على البطاقات هي نقطة دخولي إلى إدارة المشاريع.

ومع مرور الوقت، احتجت إلى شيء أكثر تحديدًا للتخطيط اليومي. بدت Trello رائعة للمشاريع، مقسمة إلى مهام، لكنها لم تستطع استيعاب الأشياء الأخرى المختلفة، مثل الأحداث والردود والاجتماعات وما إلى ذلك، التي كنت بحاجة إلى التعامل معها.

تريلو: الأفضل للفرق التي تنفذ مهام محددة جيدًا

يتبع Trello تسلسلاً هرميًا للبطاقات واللوحات. عندما يكون لديك سلسلة من المهام المحددة جيدًا، يمكنك إنشاء بطاقات لكل منها وتنظيمها على لوحات مع ممرات سباحة لكل حالة.

يُستخدم Trello على نطاق واسع من قبل فرق تطوير البرمجيات التي تنشئ بطاقات لكل ميزة/قصة مستخدم تمر عبر خط سير العمل.

أفضل ميزات تريللو

عرض واضح لخط سير العمل في شكل لوحات وعروض تقويم وجداول زمنية والمزيد

أتمتة بدون رمز للعمليات المتكررة والمهام المتكررة

قوالب تم اختبارها من رواد الصناعة

قيود تريلو

بالنسبة للأنشطة التي تنطوي على المزيد من الإبداع وحل المشكلات المعقدة، قد لا تكون ميزات Trello المحدودة كافية

من المتوقع أن تقوم الفرق بتنظيم سير العمل الخاص بهم كبطاقات وقوائم ولوحات فقط - لن يعمل أي تنسيق آخر

أسعار تريلو

مجاني

قياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

قسط: 12.5 دولار شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تريلو

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,500 تقييم)

كابيترا4.6/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

التطبيقات المتاحة

تطبيق Trello متاح للتحميل على الهاتف (أندرويد وiOS) وسطح المكتب (ويندوز وماك أو إس) والويب

13. مايكروسوفت أوتلوك

المصدر: ويكيميديا كومنز يعد Microsoft Outlook أحد أقدم أدوات إدارة البريد الإلكتروني الباقية. يتيح لك أوتلوك في المقام الأول إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني من خلال صندوق وارد منظم. وكامتداد لذلك، فإنه يتضمن أيضًا:

التقويم لجدولة الاجتماعات والأحداث

تطبيق قائمة المهام

إدارة جهات الاتصال

ميزات تدوين الملاحظات وتسجيل اليوميات

الجميع يمرون بمرحلة يستخدمون فيها Outlook لإدارة بريدهم الإلكتروني، كما فعلت أنا. كان استخدامي له في المقام الأول في تلقي البريد الإلكتروني والرد عليه، ومع ذلك، قمت بجدولة الاجتماعات من هناك أيضًا. تم دمج Teams بسلاسة أيضاً.

ومع ذلك، ولأنني لم أكن أستخدم مكدس مايكروسوفت بخلاف ذلك، أصبح دمج أدوات الطرف الثالث تحدياً.

Outlook: الأفضل للفرق على مكدس مايكروسوفت

تُستخدم حزمة مايكروسوفت التقنية على نطاق واسع من قبل الفرق في جميع أنحاء العالم. بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون Microsoft بالفعل، يُعد Outlook مساحة عمل مدمجة رائعة.

يمكن أن يكون Outlook بمثابة نظام إدارة التذاكر الفعلي، خاصةً إذا كان دورك الوظيفي يدور حول البريد الإلكتروني، مثل نجاح العملاء أو صيانة البرامج.

أفضل ميزات برنامج Microsoft Outlook

إدارة البريد الإلكتروني متعدد الوظائف

الجمع بين البريد الإلكتروني والمهام والأحداث وجهات الاتصال والملاحظات في تطبيق واحد

التكامل مع أدوات Microsoft الأخرى، مثل Teams و Office 365

قيود مايكروسوفت أوتلوك

Outlook ليس الأداة الأكثر سهولة لإدارة البريد الإلكتروني

مقيد بمجموعة مايكروسوفت

تسعير مايكروسوفت أوتلوك

السعر المستقل 159.99 دولارًا أمريكيًا لجهاز كمبيوتر شخصي واحد أو جهاز Mac

للمنزل

للعائلة: 9.99 دولارًا شهريًا حتى 6 مستخدمين شخصي: 6.99 دولار شهريًا لمستخدم واحد

للأعمال (التسعير السنوي):

MS365 Business Basic: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم MS365 Business Standard: 12.5 دولارًا شهريًا لكل مستخدم MS365 Business Premium: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تطبيقات MS365 للأعمال: 8.25 دولار شهريًا لكل مستخدم



تقييمات ومراجعات مايكروسوفت أوتلوك

G2:4.5/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

كابيرا4.5/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

التطبيقات المتاحة

يتوفر Microsoft Outlook للتحميل على الهاتف (Android وiOS) وسطح المكتب (Windows وmacOS)

14. nTask

المصدر: nTask

nTask هو برنامج متكامل لإدارة المشاريع مع ميزات للتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحسين.

بدأت باستخدام nTask عندما فضله فريق البرمجيات في مؤسستي لإدارة مهامهم. كان البرنامج شاملاً وأعطاني نظرة شاملة على كيفية تطوير البرمجيات. تعلمت الكثير. ومع ذلك، لإدارة مشاريع ومهام الكتابة الخاصة بي، وجدت أنه غير قابل للتكيف بما فيه الكفاية.

nTask: الأفضل لفرق تطوير البرمجيات

تم تصميم nTask لدعم فرق تطوير البرمجيات السريعة والمرنة. يتيح التخطيط المتعمق للمشروع تخصيص الموارد والجداول الزمنية والميزانية وما إلى ذلك.

باستخدام nTask، يمكنك تصميم مهام سير العمل الخاصة بك، أو إنشاء حالات مخصصة، أو استخدام حالات معدة مسبقًا قوالب المخطط اليومي لإعداد نفسك للنجاح.

أفضل ميزات NTask

تتبع الوقت، والجداول الزمنية الآلية، وسير عمل الموافقة

تتبع المشكلات مع تخصيصات الخطورة والحالة

مزامنة التقويم للاجتماعات وجدول الأعمال وملاحظات المناقشة

إدارة المخاطر وأطر عمل الحلول

إعداد التقارير باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية المخصصة

قيود المهام

يجد المستخدمون الواجهة فوضوية وصعبة الاستخدام

مقارنةً بأدوات إدارة المشاريع البرمجية الأخرى، يمكن أن يكون nTask محدودًا في الميزات

تسعير nTask

نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام

قسط: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات المهام

G2:4.4/5 (أكثر من 10 مراجعات)

كابيترا4.2/5 (أكثر من 100 مراجعة)

التطبيقات المتاحة

nTask متاح للتنزيل على الهاتف (Android و iOS) وإصدارات الويب.

15. إيفرنوت

المصدر: إيفرنوت

Evernote هو أحد أقدم تطبيقات تدوين الملاحظات. ما كان في البداية أداة لتنظيم الملاحظات والأفكار في دفاتر ملاحظات رقمية تطور الآن ليصبح حلاً شاملاً لإدارة المعرفة والمهام والجداول الزمنية.

أنا من مستخدمي إيفرنوت من الجيل الأول. كتبت يومياتي على Evernote، وقصصت مقالات مثيرة للاهتمام من الإنترنت، وحفظت الصور لاستخدامها لاحقًا، وهكذا دواليك. كتطبيق لتدوين الملاحظات، كان يلبي جميع احتياجاتي.

وعندما زادت متطلباتي في إدارة المشاريع، لم تعد قدرات إيفرنوت تلبي جميع احتياجاتي. ما زلت أستخدم Evernote لإدارة المعرفة، وأحيانًا أخطط لأيامي فيه أيضًا. ومع ذلك، فهو ليس مخططي اليومي الأساسي.

إيفرنوت: الأفضل للإنتاجية الشخصية وإدارة العمل

يُعتبر Evernote أداة رقمية سهلة الاستخدام وتتمتع بمرونة وحرية شبيهة بالمفكرة المادية. باستخدام Evernote، يمكنك إنشاء ملاحظات مع النصوص والصور والصوت والمسح الضوئي وملفات PDF والمستندات.

يمكنك أيضًا إنشاء مهام وجدولة المهام لإدارة جميع أعمالك في مكان واحد.

أفضل ميزات إيفرنوت

التقاط صفحات الويب باستخدام Web Clipper

مسح الملفات والمستندات والصور وتخزينها، مثل ملاحظات الاجتماعات والإيصالات والكتيبات والوصفات العائلية

ربط الاجتماعات (الجدول الزمني) بملاحظات الاجتماعات (الوثائق وعناصر الإجراءات)

بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستكشف أيضًا ملفات PDF والمستندات والصور

قيود أيفرنوت

كأداة لتدوين الملاحظات، فإن Evernote محدود في إمكانيات إدارة المشاريع

لا يزال التخطيط اليومي يدويًا، بدون تدفقات عمل أو قوالب موجهة

أسعار إيفرنوت

مجانًا

شخصي: 14.99 دولارًا شهريًا

احترافي: 17.99 دولارًا شهريًا

الفرق: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات

G2:4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

كابيترا4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

التطبيقات المتاحة

يتوفر Evernote للتنزيل على الهاتف (Android و iOS) وسطح المكتب (Windows و macOS) وامتدادات الويب.

مكافأة: الدليل التمهيدي النهائي على كيف تخطط لأسبوعك

ضع خططًا يومية أفضل ونفذها بفعالية باستخدام ClickUp

سواء كنت تفرز البطاطس أو تشرف على بناء جسر بروكلين، يجب تخطيط عملك وتنفيذه يومًا بيوم. تأتي تطبيقات التخطيط اليومي مليئة بالميزات لمساعدتك في ذلك بالضبط.

يمكن أن تساعد أدوات مثل Evernote و Notion في توثيق المعرفة التنظيمية وبناء خطط العمل من هناك. أما TickTickTick و Structured فيضفيان أسلوباً على جنون يوم العمل الحديث.

أما "بلاكي" و"تريللو" فهما الأنسب لفرق تطوير البرمجيات. وتوحد Sunsama أدوات الاتصال والمعلومات التي لا تعد ولا تحصى التي نستخدمها اليوم.

اعتمادًا على ما تعمل عليه وتفضيلاتك الشخصية، يمكن أن يكون أي من التطبيقات الخمسة عشر المذكورة أعلاه أفضل تطبيق تخطيط يومي لك.

هل تحتاج إلى شيء شامل ومرن ينمو مع عملك واحتياجاتك؟ جرّب ClickUp مجانًا اليوم .