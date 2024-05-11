أفضل 15 أداة لإدارة أعباء العمل لفريقك 2025

الإجهاد هو أحد العوامل الرئيسية قاتل الإنتاجية . 💀

عندما تتراكم الضغوط الداخلية الخارجة عن سيطرتنا، يصعب علينا التركيز أو الوصول إلى أهدافنا أو حتى إنهاء المهام البسيطة. يحدث ذلك لأفضلنا! حتى أعضاء فريقك.

في الواقع، يُظهر الموظفون المتوترون 60% تغيب أعلى بنسبة 60% وأقل فعالية بشكل ملحوظ عندما يكونون في العمل.

عندما يكون هناك الكثير من الأمور على عاتقنا، نشعر بالتشتت وعدم الاستعداد، وكأنه لا يوجد وقت كافٍ في اليوم لإنجاز الأمور. وهذا يزيد من هامش الأخطاء، وتفويت المواعيد النهائية، ونعم، التغيب عن العمل - أي نمط تجنب الالتزامات الصعبة.

وبصفتك مدير مشروع، من الصعب أن تفصل بين إغراق فريقك بالعمل وبين تكليفهم بمهام قليلة جدًا، لدرجة أن المشروع يتباطأ أو يتخلف بشكل خطير.

أدوات إدارة عبء العمل هي الحل الفعال لمديري المشاريع الذين يتطلعون إلى معالجة هذه المشكلة. لحسن الحظ، هناك الكثير من البرامج التي يمكن الاختيار من بينها، ولكن هذه البرامج هي استثمار! تحتوي كل أداة على ميزات محددة لملء حالات استخدام مختلفة، ولكن أي منها سيكون الأفضل لفريقك فريقك؟

في هذه المقالة، سنتناول في هذه المقالة كل ما تحتاج إلى معرفته عن البرامج الفعالة إدارة عبء العمل وقم بتفصيل 15 من أفضل أدوات إدارة عبء العمل لمساعدة فريقك على إنجاز المهام دون أي دموع. /%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/ClickUp-Tables-Feature-CTA.png انقر فوق الجداول المميزة للمدونة CTA /%img/

ما هي أدوات إدارة عبء العمل؟ إدارة عبء العمل هي عملية تحديد ومراقبة وإدارة العمل المسؤول عنه أنت وفريقك. هذا هو المكان الذي يمكن أن تتألق فيه مهارات مدير مشروعك - من خلال عمليات مصممة خصيصًا لحجم فريقك ومجال عملك وحالة الاستخدام وأسلوب المشروع.

إن الهدف الأسمى من الإدارة الفعالة لعبء العمل هو أن يشعر الجميع بالرضا عن قوائم مهامهم والمسؤولية عنها. كما أنها يمكن أن تساعد الأعضاء على الشعور بمزيد من المشاركة في عملهم مما يؤدي إلى نتائج مشروع أعلى جودة!

استخدم طريقة عرض عبء العمل في ClickUp لمعرفة من هو متقدم أو متأخر وسحب المهام وإفلاتها بسهولة لإعادة تخصيص الموارد

تم تصميم أدوات إدارة عبء العمل لمساعدتك في بناء هذه العمليات وتقديمها ودعمها مع فريقك. تتمتع جميع البرامج بمجموعة فريدة من المزايا الخاصة بها، ولكن في جميع المجالات، هناك بعض الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها لإنشاء أنظمة إدارة عبء العمل الوظيفية والمنظمة:

تتبع التقدم المحرز

تحديد أولويات المهام

إدارة المهام

إعداد التقارير والرؤى

تواريخ الاستحقاق والمواعيد النهائية

تبعيات المهام

دردشة داخل التطبيق

عمليات تكامل متعددة

هناك أيضًا الكثير من الفوائد التي تأتي من استخدام أدوات إدارة أعباء العمل التي تتجاوز قائمة الميزات القياسية بما في ذلك تحسين التعاون , إدارة الوقت وتنظيم أكثر وضوحًا للمشروع، والمزيد!

أفضل 15 أداة لإدارة عبء العمل

أفضل طريقة لتنفيذ عملية إدارة أعباء العمل لفريقك هي بمساعدة برنامج قوي لتوجيه عملية الانتقال. فيما يلي 15 من أفضل أدوات إدارة عبء العمل لتنظيم المهام والفرق والمشاريع:

1. ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك ClickUp هو منصة الإنتاجية المثالية للفرق في مختلف الصناعات لإدارة المشاريع، وتركيز أعمالهم، وتبسيط العمليات اليومية في مساحة عمل تعاونية وقابلة للتخصيص. إنه الحل المثالي لإدارة أعباء العمل للفرق من أي حجم أو حالة استخدام لقائمة متنوعة من ميزات قوية بما في ذلك اللوحات البيضاء الرقمية، ومحرر المستندات الديناميكي، وأكثر من 15 طريقة عرض ClickUp فريدة من نوعها والدردشة داخل التطبيق والمزيد.

من بين طرق ClickUp الفريدة العديدة لتصور قائمة مهام فريقك طريقة عرض عبء العمل. صُممت طريقة عرض عبء العمل لتلبية جميع احتياجات إدارة عبء العمل الخاصة بك وتجاوزها، وهي تتيح لمديري المشاريع تعيين وتتبع قدرات العمل للفريق لمعرفة من هو مشغول بشكل زائد بسرعة.

وإذا كنت جديدًا على إدارة عبء العمل أو ClickUp - فلا مشكلة! اعتمد على أحد قوالب ClickUp المُنشأة مسبقًا والقابلة للتخصيص مثل هذا قالب عبء عمل الموظف من ClickUp . إدارة عبء عمل فريقك وتفويضه المهام للمشاريع الجديدة مع تقديرات الوقت ونقاط السرعة والحقول المخصصة والمزيد!

قم بإدارة القدرات الأسبوعية لأعضاء الفريق بسهولة باستخدام قالب إدارة عبء عمل الموظف من ClickUp

تنزيل هذا القالب

ولكن لا يزال هناك الكثير مما يمكن لـ ClickUp تقديمه للفريق بأكمله! إليك نظرة أعمق على الميزات والإيجابيات والسلبيات والأسعار التي يقدمها ClickUp. ⬇️

الميزات الرئيسية لـ ClickUp

مرنة التسلسل الهرمي لتنظيم المشاريع المعقدة وصولاً إلى آخر مهمة فرعية

تعاوني انقر فوق اللوحات البيضاء لالتقاط أفكارك وتحويلها على الفور إلى مهام

ClickUp Docs لإنشاء كل شيء بدءًا من الملاحظات البسيطة إلى مستندات الويكي المنسقة بشكل جميل مع تحرير في الوقت الفعلي وصفحات متداخلة

العديد من المعينين والمراقبين على المهام لتحقيق الشفافية الكاملة في حالات المهام والتقدم المحرز فيها

تعليقات مترابطة مع @إشارات لتحويل الأفكار بسرعة إلى عناصر العمل يمكنك تفويضها إلى الفريق

أولويات المهام لتعيين ترتيب واضح للعمليات في عبء العمل اليومي

أتمتة المهام للتخلص من الأعمال المزدحمة التي تنطوي عليها المهام المتكررة والحفاظ على تقدم العمليات في جميع الأوقات

رؤى فورية وتقارير مخصصة باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp إيجابيات ClickUp

أطنان من الميزات والوظائف في كل خطة تسعير، حتى مجاني للأبد واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام

ميزات قابلة للتخصيص بالكامل وتجربة مستخدم شفافة

مئات القوالب المجانية والمصممة مسبقًا لأي حالة استخدام فيمكتبة قوالب ClickUp أكثر من 1,000 عملية تكامل مع أدوات العمل الأخرى لجعل إدارة عبء العمل أكثر سهولة

مخصص الخصوصية والأذونات خيارات لمشاركة عملك في ClickUp عبر رابط بسيط

سلبيات ClickUp

يمكن أن يكون منحنى التعلم صعبًا بعض الشيء للتكيف مع العديد من الميزات - راجع دعم عملاء ClickUp على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ووثائق المساعدة لا تتوفر جميع طرق عرض ClickUp على تطبيق الجوال... حتى الآن!



تسعير #### ClickUp

خطة مجانية للأبد : عدد غير محدود من المشاريع والمستخدمين، والعديد من طرق عرض المشاريع، والمستندات، واللوحات البيضاء، وسعة تخزين 100 ميجابايت، والمزيد

: عدد غير محدود من المشاريع والمستخدمين، والعديد من طرق عرض المشاريع، والمستندات، واللوحات البيضاء، وسعة تخزين 100 ميجابايت، والمزيد خطة غير محدودة (7 دولارات لكل مستخدم، شهريًا) : تخزين غير محدود، وتكامل، ولوحات معلومات، والمزيد من طرق العرض المتقدمة، والأهداف، والمزيد

: تخزين غير محدود، وتكامل، ولوحات معلومات، والمزيد من طرق العرض المتقدمة، والأهداف، والمزيد خطة الأعمال (12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا) : فرق غير محدودة، ومشاركة متقدمة، وميزات متقدمة لإدارة أعباء العمل، والمزيد

: فرق غير محدودة، ومشاركة متقدمة، وميزات متقدمة لإدارة أعباء العمل، والمزيد خطة المؤسسات ( اتصل للحصول على أسعار مخصصة): وضع العلامات البيضاء، والعلامات البيضاء (White labeling)، وAPE للمؤسسات، وMSA وHIPPA، وSSO، والمزيد

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

2. تريلو

عبر تريلو تريلو

هو برنامج بسيط ومعروف لإدارة المشاريع لعرض سير عملك، وإنشاء المهام، وتدوين الملاحظات، وغير ذلك الكثير. يشتهر البرنامج بما يلي نهج لوحة كانبان في إدارة المشاريع، يحتوي Trello أيضًا على العديد من أدوات إدارة عبء العمل لتعاون الفريق والإشراف على التقدم المحرز.

تعرف على الـ *أفضل بدائل Trello* !

5. وريك

عبر وريك مثل العديد من الأدوات في هذه القائمة, وريك هو برنامج إدارة المشاريع الذي يمكن أن يساعد الفرق الصغيرة والكبيرة على تخطيط المشاريع، وتفويض المهام، وإدارة أعباء العمل. ومع ذلك، يستهدف Wrike في المقام الأول المستخدمين على مستوى المؤسسات. عندما يتعلق الأمر بإدارة أعباء العمل، فإن تحليلات Wrike ومخططات Wrike البديهية هي الأصول الرئيسية!

تعرف على أهم بدائل Wrike !

الميزات الرئيسية لـ Asana

تفويض المهام بناءً على الأدوار والمهارات وأعباء العمل وغير ذلك الكثير

إنشاء مشاريع متكررة باستخدام قوالب سير عمل قابلة للتخصيص

يتكامل مع أكثر من 100 أداة أخرى مثل Excel وDropbox وتقويم Google

إنشاء قوائم مهام لترتيب أولويات مهام مشروعك حسب الأولوية

محترفو أسانا

سهولة تصور تقدم مشروعك باستخدام لوحات كانبان وعرض التقويم والمزيد

ميزات الدردشة والتعاون في الوقت الفعلي لكل مهمة

سريع الاستخدام مع واجهة مستخدم بسيطة وبديهية

سلبيات أسانا

لا توجد ميزة تتبع الوقت الأصلية

لا يمكن تعيين عدة أشخاص لنفس المهمة

لا يوفر خيارات تخصيص متقدمة

تسعير #### تسعير أسانا

أساسي : مجاني

: مجاني بريميوم : 10.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم، مستخدم شهريًا

: 10.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم، مستخدم شهريًا الأعمال : 24.99 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 24.99 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا المؤسسات: اتصل ب Asana لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء Asana

G2: 4.3/5 (أكثر من 8,900 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,400 تقييم)

7. جيرا

عبر جيرا يركز في الأصل على تتبع الأخطاء, جيرا هو الآن برنامج ضخم لإدارة المشاريع لتخطيط وتتبع وإدارة أعباء العمل. تستهدف هذه الأداة في المقام الأول تطوير البرمجيات الرشيقة ولكن إذا كنت تعمل على عدة مشاريع كبيرة في وقت واحد، فإن Jira لديه القدرة على التعامل مع كل تلك البيانات!

بحثًا عن سبب لـ

_/مرجع/ مدونة؟p=26491 التبديل بعيدًا عن Jira %/%href/_

**_? لقد حصلنا على خمسة!

الميزات الرئيسية لـ #### جيرا

قوالب مشاريع جاهزة للاستخدام

مراقبة المشاريع مع تقارير المشاريع في الوقت الفعلي

زيادة الشفافية مع تدفقات العمل التفصيلية

يمكن استخدام عرض الجدول الزمني الخاص به لتعيين تبعيات المهام

إيجابيات Jira

تحديد أولويات العمل المتراكم لإنجاز الأعمال المهمة أولاً

مزامنة عملك عبر الأجهزة لإدارة المشاريع أثناء التنقل

أكثر من 3,000 تكامل بما في ذلك جداول بيانات جوجل وسلاك وإيفرنوت

سلبيات Jira

منحنى تعليمي حاد ويتطلب مشرفًا بدوام كامل لإعداده وصيانته

غير مناسب للفرق غير التقنية أو حالات الاستخدام غير التقنية

صعب التخصيص

بطيء التحميل

يفتقر إلى ميزات التعاون المدمجة

مكلف للوصول إلى ميزات إدارة أعباء العمل الأساسية

تسعير #### جيرا

مجاني : يشمل ثلاثة وكلاء

: يشمل ثلاثة وكلاء معيار : تقديري 21 دولارًا لكل وكيل شهريًا

: تقديري 21 دولارًا لكل وكيل شهريًا علاوة : يقدر ب 47 دولارًا لكل وكيل شهريًا

: يقدر ب 47 دولارًا لكل وكيل شهريًا المؤسسة: اتصل ب Jira لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء Jira

G2: 4.2/5 (أكثر من 4,800 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 12,300 تقييم)

8. مشروع MS

عبر مايكروسوفتمشروع مايكروسوفت أو إذا كانت لديك معرفة عملية بمنتجات مايكروسوفت بشكل عام، فقد يكون MS Project مناسبًا لك! لكنه لا يناسب الجميع.

مايكروسوفت بروجكت رائع لتخطيط المشاريع وجدولتها. يمكنك إنشاء مهام ملخصة، ومهام فرعية، وتعيين الموارد، وموازنة أعباء العمل، واستخدام إدارة محفظة المشاريع (Microsoft PPM) لإبقاء الأمور على المسار الصحيح.

الميزات الرئيسية لـ MS Project

مجموعة من القوالب المعدة مسبقًا

يساعدك عرض الجدول الزمني الخاص به على رؤية التقدم الإجمالي

مراقبة مقدار العمل الذي تم إنجازه من خلال التقارير

العمل على مشاريع متعددة في وقت واحد باستخدام خطة المشروع الرئيسية

تنظيم عملك باستخدام لوحات المعلومات المرئية

محترفي MS Project

سهل الاستخدام عن بُعد وغير متصل بالإنترنت

يتوافق بسلاسة مع أدوات مايكروسوفت الأخرى

يوفر تكاملات لتواصل الفريق مثل سكايب ويامر وأوتلوك

سلبيات MS Project

ليس بديهيًا للتعلم ومربكًا للمبتدئين

تعتمد ميزات التعاون على عمليات التكامل

غير متوافق مع العديد من أجهزة الكمبيوتر

خطط وهياكل تسعير مربكة

لا توجد خطط مجانية وخطط مدفوعة باهظة الثمن

تسعير مشروع MS Project

حلول قائمة على السحابة:

خطة المشروع 1 : 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً خطة المشروع 3 : 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة المشروع 5: 55 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

الحلول المحلية:

خطة المشروع القياسية 2021 : دفعة لمرة واحدة بقيمة 679.99 دولارًا أمريكيًا

: دفعة لمرة واحدة بقيمة 679.99 دولارًا أمريكيًا المشروع الاحترافي 2021 : دفعة لمرة واحدة بقيمة 1,129.99 دولارًا أمريكيًا

: دفعة لمرة واحدة بقيمة 1,129.99 دولارًا أمريكيًا خادم المشروع: اتصل بمايكروسوفت للحصول على التفاصيل

**_ملاحظة: يغطي كل ترخيص جهاز كمبيوتر شخصي واحد

تقييمات عملاء MS Project

G2: 4/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1400 تقييم)

9. توجل

تتبع خط زمني في توغل Toggl هي أداة لإدارة عبء العمل مع ثلاثة منتجات منفصلة لتتبع الوقت وتخطيط العمل وتوظيف أعضاء جدد. عندما يتعلق الأمر بإدارة عبء العمل، فإن Toggl Plan هو أفضل رهان لك. فهي تتيح لك موازنة عبء العمل في الفريق من خلال توفير نظرة شاملة عن تخصيص الموارد في الوقت الفعلي

هل تعبت من التبديل بين المهام؟ تحقق من هذه بدائل_التبديل !

ميزات Toggl الرئيسية

واجهة مستخدم بسيطة وبديهية

إنشاء مخططات جانت مرمزة بالألوان

وظيفة السحب والإفلات لإعادة جدولة المهام وتخصيص الموارد

إيجابيات Toggl

أفضل للفرق الصغيرة

أتمتة عناصر الإجراءات المتكررة مع المهام المتكررة

تبسيط التواصل مع التعليقات والمشاركات الجداول الزمنية للمشروع توجل سلبيات

لا يوفر تجربة تطبيق جوال سلسة

خيارات تخصيص محدودة

يفتقر إلى ميزات إدارة أعباء العمل المتقدمة

غير مناسب للفرق متوسطة إلى كبيرة الحجم

يمكن أن يكون مكلفاً بالنسبة لمجموعة أساسية من الميزات

تسعير Toggl

لدى Toggl خطط تسعير منفصلة لمنتجاتها الثلاثة. بالنسبة لخطة Toggl Plan، هناك مستويان:

فريق : 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركة: 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

Toggl تقييمات العملاء

G2: 4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

10. زوهو بروجكتس

عبر مشاريع زوهومشاريع زوهو هو برنامج لإدارة المشاريع مع ميزات عبء العمل للتعاون مع الفريق، والعمل مع أصحاب المصلحة، وتتبع مشكلات المشروع. وهو أيضًا أحد الأدوات الرائدة في إدارة أعباء العمل لما فيه من استخدام الموارد الرسوم البيانية و مخططات جانت لتتبع المعالم الرئيسية تخصيص الموارد المسار الحرج الحساب، والمزيد.

ميزات مشاريع زوهو

طرق عرض المهام المختلفة لتخطيط المشاريع المختلفة

التبعيات بين المهام ذات الصلة

لوحات معلومات المشروع للحصول على رؤى حول الميزانية والمهام وحالة الفريق والعمل المتأخر

أدوات إدارة الموارد لتوزيع العمل بالتساوي بين الفريق

إيجابيات زوهو بروجكتس

العديد من الأدوات الإدارية للمساعدة في إدارة عبء العمل

طرق متعددة لتصور عبء العمل بما في ذلك طرق العرض والمخططات الانسيابية

تعمل العديد من منتجات Zoho على توسيع وظائفك بسلاسة دون الاعتماد على تكاملات الجهات الخارجية

سلبيات Zoho Projects

سيتعين عليك الاستثمار في العديد من تطبيقات Zoho للحصول على نفس ميزات إدارة عبء العمل التي توفرها العديد من الأدوات الأخرى في برنامج واحد

تكامل محدود مع أدوات عمل غير Zoho

الافتقار إلى ميزات إدارة العمل السريع

إصدار مجاني محدود

تسعير Zoho Projects

مجاني

قسط : 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا مؤسسة: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

تقييمات عملاء Zoho Projects

G2: 4.3/5 (أكثر من 290+ تقييم)

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 260+ تقييم)

11. nTask

عبر ن مهمة باعتبارها إحدى أدوات إدارة أعباء العمل الرائدة اليوم، تُعد nTask مثالية للتعاون والتخطيط وإدارة المهام اليومية. باستخدام nTask، يمكنك تعيين معالم المهام، وتتبع تقدم المشروع في الوقت الفعلي، و تحديد أولويات المهام لإنجاز المهام في الوقت المحدد.

nTask الميزات الرئيسية

تنظيم المشاريع في مهام ومساحات عمل منفصلة

تعيين المهام الفرعية وتبعيات المهام

تتبع الوقت للحصول على رؤى حول نشاط الفريق

إيجابيات #### nTask

طرق عرض متعددة, بما في ذلك مخططات جانت ولوحات كانبان

دعوات جماعية للفريق لتوفير الوقت

سلبيات nTask

يفتقر إلى ميزات إعداد التقارير المتقدمة لفريق أكبر

لوحات كانبان هي ميزة مدفوعة

قد يكون من الصعب تهيئتها للمبتدئين

تسعير #### nTask

أساسي : مجاني

: مجاني قسط : 3 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 3 دولارات لكل مستخدم شهريًا الأعمال : 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً المؤسسات: اتصل ب nTask لمعرفة الأسعار

nTask تقييمات العملاء

G2: 4.4/5 (أكثر من 15 تقييمًا)

كابيترا: 4.1/5 (أكثر من 90 تقييم)

12. سلاك

عبر سلاكسلاك هي أداة شائعة لإدارة أعباء العمل للتواصل النصي. تتيح لك أداة التعاون التواصل بسهولة مع أعضاء الفريق ومشاركة ملفات المشروع واستضافة المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مجموعة الرموز التعبيرية وردود الفعل الشبيهة بالصور المتحركة على التعليقات والرسائل في Slack لا مثيل لها حقًا. وعلى الرغم من أن هذا لا يرتبط بالضرورة بإدارة أعباء العمل، إلا أنه بالتأكيد يجعل العمل أكثر متعة على أساس يومي.

الميزات الرئيسية لتطبيق Slack

قدرات بحث قوية

إنشاء قنوات خاصة بالمشروع والفريق لإجراء مناقشات مركزة

تعاون عبر الصور والملاحظات وملفات المشروع

تذكيرات سهلة وتلقائية لتتبع عبء العمل اليومي

محترفو سلاك

البيانات داخل المنصة محمية دائماً بفضل الأمان الرائع

يمكن أن تكون القنوات عامة أو خاصة أو مشتركة أو متعددة المساحات - يمكنك اختيار ما يناسب فريقك بشكل أفضل

سهولة المشاركة والتعاون مع أي شخص في الوقت الحقيقي

أطنان من تكامل Slack

سلبيات سلاك

تخزين الملفات المحدود

قد تكون مشتتة للانتباه

سلاك أداة مراسلة رائعة، لكنها تفتقر إلى ميزات إدارة أعباء العمل المريحة

يتم حذف المحادثات بعد 14 يوماً

تسعير سلاك

مجاني

إيجابي : 7.25 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 7.25 دولار لكل مستخدم شهرياً الشركات : 12.50 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

: 12.50 دولاراً لكل مستخدم شهرياً شبكة المؤسسات: اتصل ب Slack لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 30,400 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

13. بروفهاب

عبر بروفهاب ProofHub هي أداة أخرى لإدارة عبء العمل للتخطيط والتعاون وإنهاء المشاريع في الوقت المحدد.

الميزات الرئيسية لـ ProofHub

طرق عرض متعددة للمشروع بما في ذلك لوحات كانبان ومخططات جانت والجداول وطرق عرض التقويم

حقول مخصصة لمهامك

قوالب لتخطيط المشروع وتنفيذه ببساطة

جدول الأعمال اليومي لمشروع الفريق المشترك

إيجابيات بروفهاب

وضع العلامات البيضاء

تحكم قوي في الإدارة والأذونات

ميزات متعددة لإدارة عبء العمل

العمل من أي مكان باستخدام تطبيق ProHub للأجهزة المحمولة

الاتصال بأدوات مثل Google Drive و Outlook و Dropbox

سلبيات بروهب

منحنى تعليمي حاد

يفتقر إلى القدرة على أتمتة المهام المتكررة

تسعير بروفهاب #### تسعير بروفهاب

يقدم ProofHub خيارين للتسعير:

أساسي : 45 دولارًا شهريًا

: 45 دولارًا شهريًا تحكم كامل: 89 دولارًا شهريًا

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء ProofHub

G2: 4.2/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

14. باسيكامب

عبر Basecampالمخيم الأساسي ليس شيئًا جديدًا - في الواقع، إنه موجود منذ أكثر من 15 عامًا.

يحتوي هذا البرنامج على الكثير من أدوات إدارة عبء العمل المعبأة فيه لمساعدتك على تنظيم وتوزيع المشاريع بين الفريق دون إثقال كاهل أي من أعضاء فريقك. باسيكامب مشهور بقدرته على إنشاء المهام ضمن قوائم المهام الخاصة بك، لكنه لا يزال يفتقر إلى بعض الوظائف الرئيسية التي تترك مستخدميه البحث عن بدائل Basecamp .

ميزات Basecamp Basecamp

قوائم مهام مع إشعارات وتواريخ استحقاق وتذكيرات للمتابعة

منصة دردشة داخل التطبيق للتواصل السريع

تقارير ورؤى حول قوائم المهام قيد التنفيذ

مخططات التل المرئية لتتبع التقدم المحرز

إيجابيات باسكامب

مناسب بشكل أفضل للمشاريع الأصغر أو الأبسط

سهولة التنظيم والبحث عن المهام داخل المنصة

تكامل لتوسيع وظائفه

سلبيات باسيكامب

محدودية طرق عرض المشروع لإدارة أعباء العمل

يفتقر إلى أولويات المهام لتنظيم قوائم مهام الأعضاء

ميزات إعداد التقارير وتتبع التقدم المحرز أساسية للغاية

صعوبة الإشراف على المشاريع أو الفرق الأكبر حجماً

تسعير باسكامب #### تسعير باسكامب

يقدم Basecamp إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة عام لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين. بعد ذلك، يكلف Basecamp 11 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء Basecamp Basecamp

G2: 4.1/5 (أكثر من 5,080+ تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 13,770 تقييم)

15. بيتريكس 24

عبر بيتريكس 24 Bitrix24 هو برنامج لخدمات الأعمال مع أدوات مختلفة لإدارة أعباء العمل للتعاون في المشاريع، وأتمتة عمليات الموارد البشرية، والإشراف على إدارة علاقات العملاء.

ميزات #### ميزات Bitrix24

التتبع التلقائي لوقت المهام

مراقبون ومشاركون متعددون في المهام

تفويض المهام وميزة مخطط المهام

إيجابيات Bitrix24

طرق متعددة لعرض مشاريعك وتبعيات المهام

الكثير من الميزات للموارد البشرية ورؤساء الأقسام لعرض التقدم الذي يحرزه أعضاء الفريق كل على حدة

محادثات منفصلة للمشروع

سلبيات Bitrix24

واجهة مستخدم قديمة وغير بديهية

يفتقر إلى ميزات إدارة أعباء العمل المتقدمة

أنت تعتمد على أدوات متعددة داخل نظام Bitrix24 البيئي لذلك من الصعب الوصول إلى الميزات التي تحتاجها دون زيادة خطة التسعير الخاصة بك

تسعير #### تسعير Bitrix24

مجاني

أساسي : 49 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

: 49 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين معيار : 99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 50 مستخدمًا

: 99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 50 مستخدمًا احترافي : 199 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 100 مستخدم

: 199 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 100 مستخدم المؤسسات: 399 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم لما يصل إلى 250 مستخدمًا (يزيد السعر حسب عدد المستخدمين)

تقييمات عملاء Bitrix24

G2: 4.1/5 (480+ تقييم)

Capterra: 4.1/5 (أكثر من 540 تقييم)

تحقق من هذه

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ClickUp: الأداة المثلى لإدارة عبء العمل

ستأخذ كل أداة من أدوات إدارة عبء العمل هذه فريقك إلى أبعد من ذلك دون ضغوط غير ضرورية أو ساعات عمل إضافية مفرطة أو إزعاج.

ولكن إذا كنت تتطلع إلى الاستثمار في برنامج مصمم لتعزيز الإنتاجية، وإشراك الفريق، وتحسين التعاون، وتوحيد جميع أعمالك، فهناك خيار واحد فقط على الطاولة - ClickUp!

مراقبة تحديثات المشروع وإدارة أعباء العمل والتعاون مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

ClickUp هو برنامج إدارة أعباء العمل المثالي مع أكثر من 15 طريقة لتنظيم المشاريع، وأتمتة سير العمل، ومحرر مستندات مدمج، ولوحات بيضاء رقمية، ومهام قابلة للتخصيص، ومئات الميزات الأخرى التي ترتقي بنظام إدارة أعباء العمل إلى آفاق جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم طريقة عرض عبء العمل الفريدة من ClickUp لتلبية حالة الاستخدام هذه بالضبط! قم بتخصيص قدرات أعضاء فريقك، وإدارة الوقت المستغرق في المهام، وعرض التقدم المحرز، وجمع الرؤى دون الحاجة إلى إدارة دقيقة أو الاضطرار إلى إرسال رسالة واحدة.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم لبدء عمليات إدارة عبء العمل وتبسيطها!

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