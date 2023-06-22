كيفية إدارة ميزانية المشروع في 7 خطوات سهلة

إدارة الميزانية لها سمعة سيئة: يربط الناس بينها وبين جداول البيانات المملة وجداول البيانات المطولة تقارير النفقات . لكن إدارة ميزانيات المشاريع هي في الواقع شكل من أشكال الفن، وبالنسبة لأولئك الذين يعملون في الوكالات، فهي ضرورية لنموذج عمل شركتك.

إن ميزانية المشروع الجيدة هي أكثر من مجرد دولارات وسنتات - إنها سياق. إنها أداة للمساعدة في سرد قصة ما يقوم به فريقك ومدى نجاحه في القيام به.

يساعدك هذا النهج في إدارة ميزانية المشروع على رؤية ما ينجح وما لا ينجح في الوقت الفعلي. كما أنه يمنحك الأرقام الثابتة لتقييم عمليتك ورفع مستوى مهاراتك في وضع الميزانية بمرور الوقت. فيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتخاذها لتعيين وتتبع ميزانية كل مشروع تتولى مسؤوليته.

ما هي ميزانية المشروع؟

ميزانية المشروع هي خطة مالية تحدد التكاليف التقديرية لجميع الأنشطة المطلوبة لإكمال مشروع معين. وهي تشمل جميع الموارد المطلوبة لإكمال مشروع ما، مثل المواد والمعدات والعمالة والنفقات الأخرى.

ميزانية المشروع ليست "20,000 دولار" بل هي تفصيل واضح لكيفية إنفاقك لتلك الـ 20,000 دولار ولماذا ستنفقها بهذه الطريقة.

من الناحية النظرية، يجب أن يكون الموظف الجديد قادرًا على الدخول إلى وكالتك وتنفيذ الميزانية التي قمت بإنشائها دون مزيد من التوجيه. لسوء الحظ، الأمر ليس سهلاً تماماً بدون النهج والأدوات الصحيحة. تقارير النفقات

ما الذي يجب تضمينه في ميزانية المشروع؟

إنشاء تقارير الميزانية باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp

كنقطة بداية، يجب أن تتضمن ميزانيتك ثلاثة أشياء:

إجمالي تكاليف المشروع : العمالة والمواد والمعدات

: العمالة والمواد والمعدات كيف سيتم تخصيص الموارد : عادةً ما يتم تقسيم مخصصات ميزانية المشروع حسب المخرجات

سيتم تخصيص الموارد : عادةً ما يتم تقسيم مخصصات ميزانية المشروع حسب المخرجات الجدول الزمني للمشروع : هذا يفصل متى تتوقع إنفاق الأموال المرتبطة بكل مشروع قابل للتسليم سنتناول المزيد من التفاصيل حول كيفية بناء كل من هذه المكونات في ميزانيتك بعد قليل.

لماذا تعتبر إدارة ميزانية المشروع مهمة؟

نظرًا لأن ميزانيتك تتضمن سياقًا حول مشروعك، يمكن استخدامها لتوجيه فريقك وتتبعه. يمكن أن تساعدك الإدارة الجيدة للميزانية في:

نطاق المشروع : تتبع الإنفاق الخاص بك أثناء تقدمك سيؤدي إلى اكتشاف التجاوزات في وقت مبكر قبل أن تصل إلى نقطة لا تملك فيها المال الكافي لإنهاء المشروع. غالبًا ما تكون التغييرات في التكاليف خارجة عن سيطرتك (أو سيطرة فريقك)، ولكن كيفية معالجتها تكون تحت سيطرتك - إذا اكتشفتها في الوقت المناسب.

تتبع الإنفاق الخاص بك أثناء تقدمك سيؤدي إلى اكتشاف التجاوزات في وقت مبكر قبل أن تصل إلى نقطة لا تملك فيها المال الكافي لإنهاء المشروع. غالبًا ما تكون التغييرات في التكاليف خارجة عن سيطرتك (أو سيطرة فريقك)، ولكن كيفية معالجتها تكون تحت سيطرتك - إذا اكتشفتها في الوقت المناسب. تتبع التقدم: عندما تكون بنود ميزانية المشروع مرتبطة بالنتائج، من السهل معرفة أين وصلت في كل مهمة. إذا لم تكن قد أنفقت الأموال اللازمة للخطوط التي تحتاجها لصفحة الويب مثلاً، فستعرف أن مرحلة التصميم لم تكتمل.

عندما تكون بنود ميزانية المشروع مرتبطة بالنتائج، من السهل معرفة أين وصلت في كل مهمة. إذا لم تكن قد أنفقت الأموال اللازمة للخطوط التي تحتاجها لصفحة الويب مثلاً، فستعرف أن مرحلة التصميم لم تكتمل. التخطيط للمشاريع المستقبلية: ستساعدك مراقبة تقدم ميزانية مشروعك على وضع تقديرات أقوى لمشروعك القادم. يمكنك معرفة أين لا تتطابق توقعاتك مع الواقع وتحسين مهاراتك في التنبؤ.

كيفية إدارة ميزانية المشروع في 7 خطوات

الآن بعد أن عرفت مدى تعقيد إدارة ميزانية المشروع، قد تشعر بالخوف قليلاً. لا تقلق! فبقليل من التخطيط، يمكن لأي شخص بناء وإدارة ميزانيات المشاريع. دعنا نستعرض كيفية بناء الميزانية وإدارتها خطوة بخطوة.

1. قم بعمل ميزانية خطوة بخطوة مخطط تفصيلي للمشروع ستحتاج إلى البدء ب

خطة مشروع كاملة التي تم وضعها بالتعاون مع فريق مشروعك وأي من أصحاب المصلحة. لن يكون لديك حتى أرقام للعمل بها في هذه المرحلة - ولا بأس بذلك! تتطلب منك ميزانية المشروع الجيدة أن تعرف نطاق المشروع بالكامل وكل ما يمكن إنجازه سيكون فريقك مسؤولاً عنه.

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عرض المخطط الزمني في ClickUp

فقط لأننا نسمي هذا "مخططًا تفصيليًا" لا يعني أنه هيكلي. ستحتاج إلى تقسيم كل ما هو قابل للتسليم إلى تقدم خطوة بخطوة حتى تتمكن من رؤية كل مورد سيكون ضرورياً.

لنفترض أن مشروعك عبارة عن حزمة إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي. ستحتاج إلى أعضاء الفريق لـ

وضع مفهوم الحملة

كتابة النسخة وتحريرها

تنسيق وشراء الصور المخزنة

تنفيذ الحملة

تتبع الأداء والإبلاغ عنه

استعن بأعضاء فريقك للتحقق من المهام الفرعية لكل تسليم من التسليمات. فهم الذين ينشئون هذه المخرجات بشكل روتيني، لذا فهم على دراية بكل ما يدخل في صناعة المنتج النهائي.

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2. قائمة بكل مورد مطلوب

الوقت هو المال، وكذلك الموارد مثل الموظفين المستقلين والتدريب والبحث. كل خطوة يتخذها فريقك ستتطلب واحدة على الأقل من هذه الأشياء.

تحت كل مهمة فرعية، ضع قائمة بكل مورد مطلوب. فيما يلي بعض موارد المشروع الشائعة:

أعضاء الفريق: كم عدد الموظفين الداخليين الذين سيعملون في المشروع وكم من الوقت؟ هل ستحتاج إلى توظيف موظفين مستقلين أيضاً؟

كم عدد الموظفين الداخليين الذين سيعملون في المشروع وكم من الوقت؟ هل ستحتاج إلى توظيف موظفين مستقلين أيضاً؟ المعدات والتراخيص: هل ستحتاج إلى الوصول إلى أي معدات مادية أو أدوات عبر الإنترنت؟ هل ستشتريها مباشرةً أم ستدفع رسوم ترخيص - وإذا كان الخيار الثاني، فكم من الوقت؟

هل ستحتاج إلى الوصول إلى أي معدات مادية أو أدوات عبر الإنترنت؟ هل ستشتريها مباشرةً أم ستدفع رسوم ترخيص - وإذا كان الخيار الثاني، فكم من الوقت؟ التدريب: ما هي المهارات التي سيحتاج موظفوك إلى تعلمها والتي لا يمتلكونها بالفعل؟ ما هي الموارد التي سيستخدمونها لتعلم تلك المهارات، وكم من الوقت سيستغرق ذلك؟

ما هي المهارات التي سيحتاج موظفوك إلى تعلمها والتي لا يمتلكونها بالفعل؟ ما هي الموارد التي سيستخدمونها لتعلم تلك المهارات، وكم من الوقت سيستغرق ذلك؟ الأبحاث: هل ستحتاج إلى شراء أبحاث صناعية أو دراسات تجريبية لمعرفة ما سيستجيب له جمهورك المستهدف؟

هل ستحتاج إلى شراء أبحاث صناعية أو دراسات تجريبية لمعرفة ما سيستجيب له جمهورك المستهدف؟ السفر والضيافة: هل يخطط أي شخص للسفر إلى موقع العميل، أو استضافة غداء عمل، أو استئجار سيارة لتولي المهام المتعلقة بالمشروع؟

هل يخطط أي شخص للسفر إلى موقع العميل، أو استضافة غداء عمل، أو استئجار سيارة لتولي المهام المتعلقة بالمشروع؟ الخدمات المهنية: هل ستجلب استشاريين أو خبراء آخرين لتوجيه مشروعك؟

استخدم سجل المخاطر في ClickUp لمعرفة المهام أو المهام الفرعية المعرضة لخطر التأخير أو عدم الإكمال

قد يكون لديك نفقات أخرى, مثل المشتريات وتكنولوجيا المعلومات، المرتبطة بميزانية مشروعك، لكن القائمة أعلاه تغطي الموارد الأكثر شيوعًا المطلوبة لفرق مثل فريقك.

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3. تعيين تكلفة لكل مورد

بمجرد أن تقوم بتقسيم مشروعك إلى كل مورد ستحتاجه، حان الوقت لمعرفة تكلفة كل هذه الموارد.

هناك أربع طرق لوضع تقدير لميزانية المشروع. اقرأ أوصاف الطرق أدناه، واختر واحدة منها بناءً على هيكل وكالتك والأدوات المتاحة.

العملية 1: النهج التنازلي من أعلى إلى أسفل

إذا كان لديك بالفعل المبلغ بالدولار المخصص للمشروع، فإن مهمتك هي تحديد ما يمكنك تحقيقه بالمال الذي لديك. خصص مبلغًا معينًا لكل ناتج قابل للتسليم بناءً على مدى ثقل الموارد لكل خطوة. بعد ذلك، يجب على مديري المشروع تخصيص جميع المهام الفرعية.

قد يتطلب منك وضع الميزانية باستخدام نهج تنازلي من الأعلى إلى الأسفل أن تقلل من نطاق المشروع وفكر في طرق أكثر فعالية من حيث التكلفة لتحقيق أهدافك.

العملية 2: النهج التصاعدي من الأسفل إلى الأعلى

خصص مبلغًا بالدولار لكل مورد قمت بإدراجه في الخطوة السابقة، ثم اجمع كل شيء للحصول على ميزانية المشروع النهائية. ستحتاج إلى تقدير ساعات العمل وأسعار الموظفين المستقلين وتكاليف الأدوات للحصول على رقم دقيق. اطلب المساعدة من فريقك (أو من مديري المشروع) إذا لم تكن متأكداً من المبلغ المعقول لأي عنصر معين.

استخدم طريقة عرض عبء العمل في ClickUp لمعرفة من هو متقدم أو متأخر وسحب المهام وإفلاتها بسهولة لإعادة تخصيص الموارد

العملية 3: التناظرية

ابحث عن مشروع سابق مشابه للمشروع الذي تضع ميزانيته الآن، واستخدم التكاليف الفعلية من ذلك المشروع كتقديرات لما ستحتاجه لهذا المشروع. لا تنجح هذه الطريقة إلا إذا 1) تضمنت تكاليف مشروعك السابق مقارنات بين التكاليف المقدرة والفعلية وملاحظات عن أي نفقات غير متوقعة و2) كان المشروعان متطابقين تقريبًا في النطاق.

العملية 4: نهج النقاط الثلاث

تطلب منك هذه الطريقة وضع ثلاث ميزانيات مختلفة، ثم حساب متوسطها. ستحتاج إلى حساب

ميزانية السيناريو الأفضل: يتم إكمال كل خطوة في أقصر فترة زمنية ممكنة، ويمكن العثور على جميع الموارد اللازمة بأقل سعر عادل. ميزانية السيناريو الأسوأ: ميزانية السيناريو الأسوأ: تتخلف عن العمل وتضطر إلى دفع رسوم العمل الإضافي أو رسوم الاستعجال، وتضطر إلى شراء معدات أكثر تكلفة، وما إلى ذلك. ميزانية السيناريو الأكثر احتمالاً: يلتزم الناس بشكل أساسي بالجدول الزمني المحدد، على الرغم من أن بعض الخطوات تستغرق وقتًا أطول قليلاً مما هو مخطط له، ولا تحصل على أقل الأسعار، ولكنك لا تدفع رسومًا باهظة أيضًا.

خذ هذه الأرقام الثلاثة وقم بحساب متوسطها لحساب ميزانيتك الإجمالية. ضع في اعتبارك ترجيح أحدها على الأخرى، اعتماداً على السيناريو الذي تعتقد أنه الأكثر احتمالاً.

إذا كنت محتارًا بين طرق تقدير ميزانية المشروع، فلا تقلق! يمكنك دائمًا الجمع بينهما. على سبيل المثال، يمكنك استخدام التقديرات التصاعدية لبناء ميزانية مشروعك بالطريقة الثلاثية.

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5. توثيق ميزانيتك

بمجرد حصولك على جميع نواتجك والأرقام المرفقة بها، فقد حان الوقت لإعداد وثيقة ميزانية رسمية. نحن نحب استخدام ClickUp لإعداد ميزانية المشروع (وقد شاركنا بعض النماذج المفيدة أدناه!).

إذا كنت لا تستخدم انقر فوق (حتى الآن)، نوصيك باستخدام برنامج مجاني لإدارة المشاريع بدلاً من جدول بيانات. يسهل التطبيق الجيد تنظيم وتحديث جميع المعلومات التي تحتاج إلى تضمينها.

وبالحديث عن ذلك، يجب أن يتضمن مستند ميزانية المشروع الخاص بك:

كل إنجاز قابل للتسليم (وجميع المهام الفرعية لكل منها)، بالإضافة إلى تواريخ الاستحقاق النهائية بالإضافة إلى المواعيد النهائية الداخلية. بنود أسفل كل مهمة فرعية مع كل مورد مطلوب وتكلفته المتوقعة. متى تتوقع إنفاق الأموال لكل مورد بناءً على الجدول الزمني للمشروع. مساحة لسرد التكاليف الفعلية وتواريخ الإنفاق، حتى تتمكن من تحديث ميزانيتك مع تطور المشروع. من المسؤول عن كل بند: من سيجمع إيصالات السفر؟ من سيشرف على فواتير الموظفين المستقلين؟

بعد حصولك على كل هذه المعلومات، اجمع التكاليف الإجمالية لكل إنجاز أو مرحلة لحساب ميزانية المشروع المتوقعة.

اسحب التقدم المحرز على الفور بناءً على المعالم والمهام والوقت والنشاط والمزيد.

وكخطوة أخيرة، اطلب من أعضاء فريقك الذين يعملون في المشروع مراجعة الميزانية (مرة أخرى) للتأكد من أنك لم تفوت أي شيء. من الأفضل بكثير اكتشاف الخطأ في هذه المرحلة بدلاً من اكتشافه في منتصف عملية إعداد ميزانية المشروع.

6. احصل على الموافقة على ميزانية مشروعك

يمكنك عرض ميزانيتك على العميل أو ببساطة تقديمها إلى رئيسك أو أصحاب المصلحة الآخرين. صمم طلبك بما يتناسب مع الجمهور.

ولكن تأكد من تضمين التفاصيل التي توضح كيف ستؤدي ميزانيتك إلى نتائج المشروع المرجوة - وكيف أن أي انخفاض في التمويل سيستلزم إجراء تغييرات في النطاق. سيسهل عليك العمل الذي قمت به في الخطوات السابقة تبرير طلب ميزانية مشروعك.

حوّل التعليقات إلى مهام ClickUp أو قم بتعيينها لتحويل الأفكار إلى عناصر عمل على الفور

7. مراقبة (وتعديل) ميزانيتك

لا يمكن أن تساعدك ميزانيتك على تتبع تقدمك والتحكم في التكاليف والنطاق إلا إذا حافظت على تحديثها. لا تحتاج إلى تحديث ميزانيتك بعد كل عملية شراء مباشرة، ولكن يجب عليك تخصيص وقت لإضافة النفقات وقياس ما إذا كنت تبتعد كثيرًا عن التكاليف المقدرة.

سيختلف التكرار الأمثل للتحديث بناءً على طول كل مرحلة و/أو الوقت بين كل عملية تسليم. قد تحتاج الميزانية التي تتضمن الكثير من الإنفاق على الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى التحديث كل بضعة أيام؛ أما ميزانية مشروع لموقع إلكتروني مكون من 200 صفحة فقد يكون من الجيد أن يتم تحديثها أسبوعيًا أو كل أسبوعين.

إذا اكتشفت عدم تطابق كبير بين الإنفاق المدرج في الميزانية والإنفاق الفعلي، فانتقل إلى وضع التخفيف. أولاً، اكتشف الخطأ الذي حدث. هل فاتتك مهمة فرعية استغرقت من موظفك المستقل يوماً كاملاً لإكمالها؟ هل قام العميل بتمزيق خطة مشروعه في منتصف الطريق خلال التسليم، لذا كان عليك التراجع؟

من السهل إضافة قيم مالية إلى المهام لإبقاء ميزانيات المشاريع على المسار الصحيح

كلما حددت خطأً ما، انظر لمعرفة ما إذا كان قد تم تكراره في مراحل وتسليمات أخرى. أخيرًا، تحقق مما إذا كانت مخصصات الطوارئ الخاصة بك ستغطي الزيادة غير المتوقعة. إذا لم يكن كذلك، هل يمكنك إعادة تخصيص الموارد أو العثور على طريقة لاستخدام موارد أقل لأي مهام فرعية أخرى لم يبدأ فريقك فيها بعد؟

أو هل تحتاج إلى مناقشة خيارات أخرى؟

قد تتضمن هذه المناقشات رؤسائك أو العميل، وليس من الممتع خوضها. ولكن كلما أسرعت في إجرائها، كلما زادت احتمالية إيجاد حل يناسب الجميع على الأقل، حتى لو لم يكن مثاليًا.

احرص على تسجيل أي تغييرات في ميزانية مشروعك مع الملاحظات حتى تتمكن من تذكر الأخطاء التي حدثت والتخطيط للإنفاق بدقة في المستقبل.

تحقق من هذه

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## 5 قوالب لإدارة ميزانيات المشاريع

في هذه المرحلة، أنت تعلم أن الميزانيات معقدة - فلماذا لا تجعل حياتك أسهل باستخدام قالب؟ سوف توفير الوقت مع كل إعداداتك والوصول إلى لوحات معلومات ClickUp الممتازة في ClickUp للمساعدة في تصور ميزانية مشروعك وتقدمه.

فيما يلي خمسة من قوالب ClickUp المجانية المفضلة لدينا والتي ستجعلك محترفًا في إدارة الميزانية في وقت قصير:

1. قالب مخطط مشروع ClickUp

يجعل قالب ClickUp Doc هذا من السهل وضع الخطوط العريضة للمشاريع من البداية إلى النهاية

نظرًا لأن عملية وضع الميزانية تبدأ بمخطط كامل للمشروع، فلماذا لا تبدأ العملية بـ قالب مخطط المشروع الخاص ب ClickUp ? يحتوي على مساحة لك لإضافة كل ما تحتاجه لتخطيط ما قبل الميزانية:

خلفية المشروع

مقدمة المشروع

أهداف المشروع

القيود والافتراضات

الجدول الزمني

المنجزات الرئيسية

الميزانية والاستثمارات

لن يكون هذا النموذج هو النموذج الوحيد الذي تحتاج إليه لإعداد ميزانية المشروع، ولكنه سيكون أول نموذج يجب أن تستخدمه أثناء عملية إعداد الميزانية.

قم بتنزيل هذا القالب

2. قالب مصفوفة موارد مشروع ClickUp

التزم بالميزانية مع هذا القالب المتعمق لمصفوفة موارد المشروع من ClickUp

تتطلب تقديرات التكلفة إجراء عمليات حسابية... الكثير من العمليات الحسابية. قالب مصفوفة موارد المشروع من ClickUp يرشدك خلال هذه الحسابات من خلال إخبارك بمكان وضع الأرقام وحساب المبالغ النهائية باستخدام حقول الصيغة .

استخدمه لتقدير التكاليف لجميع أنواع الموارد (العمالة والمعدات والنفقات العامة وأدوات SaaS والمواد الخام)، لذلك لا تخف من استخدامه حتى في أكثر المشاريع غير المحتملة. تتضمن طرق العرض في هذا القالب ما يلي:

دليل البدء

لوحة كانبان

نموذج إدخال الموارد

قائمة الموارد

جدول التكاليف

الجدول الزمني

هذه الميزات تجعل من السهل إدخال تقديرات التكاليف، وتخطيط المشروع إدارة الموارد ، ومعرفة أين يجب أن تكون من حيث الميزانية في أي نقطة في الجدول الزمني للميزانية.

تنزيل هذا النموذج

3. قالب تسليمات مشروع ClickUp

احصل على نظرة شاملة لجميع مخرجاتك ومالكيها المعينين والجداول الزمنية والميزانية للبقاء على المسار الصحيح

عند هذه النقطة، أنت تعرف مدى أهمية تقسيم ميزانية مشروعك حسب النواتج (ثم حسب المهام الفرعية). قالب تسليمات مشروع ClickUp الخاص ب ClickUp يتضمن الحقول المخصصة للميزانية والميزانية المتبقية والنفقات حتى الآن.

وهو يوفر ست طرق عرض - بما في ذلك طريقة عرض جانت وقائمة ميزانية المشروع - وأتمتة من شأنها نشر تعليق عند تغيير أي حقل مخصص من قائد الفريق أو مدير المشروع.

بعبارة أخرى، هذا القالب عبارة عن أداة تعقب ميزانية مباشرة جاهزة للوكالة. ستكون إدارة الميزانيات أمرًا سهلاً للغاية مع هذا القالب إلى جانبك.

قم بتنزيل هذا القالب

4. قالب طلب مشروع ClickUp والموافقة عليه

يساعد هذا النموذج من ClickUp في تقسيم عملية الموافقة إلى مراحل مخصصة

إذا كنت تريد متتبعًا أكثر تقدمًا وتعمقًا من قالب تسليمات المشروع، انتقل إلى قالب طلب المشروع والموافقة عليه في ClickUp .

يأتي مع طرق عرض القائمة وكانبان وجانت المبنية مسبقًا حتى تتمكن من تنظيم قائمة المهام الخاصة بك ورؤية الجدول الزمني الخاص بك في لمحة.

لا تتطلب منك القائمة المحفوظة مسبقًا سوى إضافة التفاصيل، لذا فأنت لا تقوم ببناء مشروعك من الصفر.

هناك ستة الحقول المخصصة في ClickUp بما في ذلك الميزانية والمصروف والميزانية المتبقية.

يمكنك تعيين تواريخ الاستحقاق والأولويات - والتي يمكن أن تساعد في توجيه تعديلات الميزانية إذا أصبحت ضرورية.

تنزيل هذا النموذج

5. قالب إدارة تكاليف المشروع ClickUp

احصل على عرض من أعلى مستوى لميزانيتك بالكامل وقم بإدارتها كلها باستخدام قالب ClickUp هذا

إذا كان لديك الكثير من ميزانيات المشاريع لإدارتها، استخدم قالب إدارة تكاليف المشروع من ClickUp للحصول على عرض رفيع المستوى لكل شيء. يأتي هذا القالب مع ست حالات (لتغطية كل شيء من المشاريع الجديدة إلى الميزانيات المتطورة إلى المشاريع المكتملة) وستة طرق عرض:

قائمة المشاريع

جدول تكاليف المشروع

لوحة عملية الموافقة

دليل البدء

التقويم

نموذج طلب تكاليف المشروع

إنه نموذج إدارة ميزانية المشروع الوحيد الذي سيحكم كل النماذج - وسيبقيك منظمًا بشكل مثير للسخرية.

قم بتنزيل هذا النموذج

إدارة ميزانيات المشاريع: أفضل الممارسات للنجاح

بمجرد تسليم كل شيء ودفع جميع الفواتير الخاصة بك، فقد حان الوقت لإعادة النظر في الميزانية وتدوين الملاحظات حول أي تغييرات قمت بها أثناء المشروع. يمكنك توقع تطبيق الدروس التي تتعلمها على مشاريع مماثلة في المستقبل.

تحدثنا عن كيفية سرد كل ميزانية لقصة عمل فريقك. تساعدك الميزانية الواضحة والمفصلة على تذكر تفاصيل المشروع حتى لو لم تقم بالمراجعة على الفور.

اطلع على البنود التي أضفتها بعد وقوعها، ومهام المشروع التي استغرقت موارد أكثر من المتوقع، والتعديلات التي أجريتها في منتصف الطريق للحفاظ على التزام الجميع بالميزانية. قم بإنشاء مستند (أو استخدم قالب تشريح ما بعد الوفاة الخاص ب ClickUp للمشروع ) لتتبع أفكارك.

راجع هذه المعلومات قبل البدء في كل ميزانية حتى لا ترتكب نفس الخطأ مرتين. إن نجاح إدارة الميزانية يعني نجاح المشروع... لذا خذ الوقت الكافي لبناء عملية شاملة ومدروسة لوضع ميزانية المشروع.

اجمع بين معرفتك وأدواتنا الرائعة في متعدد نقاط سعر مناسبة لوضع الميزانيات التي من شأنها أن تؤدي إلى مشاريع ناجحة. ابدأ باستخدام ClickUp اليوم!