10 قوالب مجانية لميزانية المشاريع في Excel و ClickUp

إنشاء ميزانيات المشاريع من الصفر؟ المفضل لدي! لم يقل أي مدير مشروع على الإطلاق. 😅

كم مرة تعاملت مع تقديرات غير دقيقة لتكاليف المشروع؟ ما لم تكن تستخدم نماذج ميزانية المشروع منذ البداية، فأنت تعرف شعور مشاهدة النفقات تزحف أكثر من أي وقت مضى بعد التكلفة الإجمالية المتوقعة.

يجب أن تكون ميزانيتك سهلة الإدارة والتخصيص والفهم والتحديث - حتى عندما تحتاج إلى حساب تجاوز التكلفة غير المتوقعة وتعديلها.

وهنا يأتي دور قوالب ميزانية المشروع! 🌻

لا يمكن أن تقوم بكل العمل نيابةً عنك، ولكن يمكن أن يكون نموذج ميزانية المشروع البسيط مغيرًا لقواعد اللعبة. بمجرد أن يكون لديك مخطط تفصيلي جيد، يمكنك التركيز على تحديد نفقات المشروع ووضع خطة ميزانية موثوقة.

لقد جمعنا لك 10 قوالب مجانية لميزانية المشروع على برنامجي Excel و ClickUp، لذا كل ما عليك فعله هو اختيار أحدها.

ما هو نموذج ميزانية المشروع؟

يوفر نموذج ميزانية المشروع هيكلاً لتخطيط وتتبع جميع تكاليف المشروع. من خلال تقدير التكاليف الإجمالية للمهام والموارد المطلوبة لدورة حياة مشروعك، يمكنك تحقيق هدفك في حدود الميزانية (وفي الوقت المحدد).

تحافظ قوالب ميزانية المشروع على سهولة وتنظيم عملية إعداد الميزانية، مما يمنحك ميزات مثل:

جداول بيانات قابلة للتصدير والتنزيل لسهولة المشاركة والتحديثات

عروض مرئية لميزانيتك وفئات النفقات

أوراق عمل الميزانية سهلة المتابعة لتتبع وتقدير النفقات وتكاليف المواد

ستساعدك أفضل القوالب على تحسين تخصيص الموارد وتتبع النفقات، وتحديد المجالات التي يمكنك التوفير فيها، ووضع أهداف واقعية.

يمكن أن توفر قوالب ميزانية إدارة المشروع أيضًا إمكانات تتبع الوقت، وتحذيرات التبعية، وتسميات الأولويات، والحالات المخصصة، وتخصيصات المهام للحفاظ على سير مشروعك بسلاسة.

ما الذي تبحث عنه في قالب ميزانية المشروع

أنت تريد أفضل الأدوات والقوالب لتحقيق النجاح خطط المشروع حقيقة واقعة. ففي نهاية المطاف، من المفترض أن تعمل هذه الخطط على تبسيط حياة مدير المشروع وليس تعقيدها.

إليك بعض الأشياء التي يجب البحث عنها في قوالب ميزانية المشروع البسيطة:

ميسور التكلفة: تحتاج الشركات الصغيرة إلى وضع أموالها في المشاريع، مما يعني العثور على قوالب ميزانية مجانية وبرامج جداول البيانات 💸

تحتاج الشركات الصغيرة إلى وضع أموالها في المشاريع، مما يعني العثور على قوالب ميزانية مجانية وبرامج جداول البيانات 💸 مباشر : يجب أن تكون أنت وأعضاء فريقك قادرين على الحصول على نظرة سريعة على ميزانيتك

: يجب أن تكون أنت وأعضاء فريقك قادرين على الحصول على نظرة سريعة على ميزانيتك قابلة للتخصيص : يختلف كل مشروع عن الآخر، وستحتاج على الأرجح إلى إنشاء بعض الحقول المخصصة

يختلف كل مشروع عن الآخر، وستحتاج على الأرجح إلى إنشاء بعض الحقول المخصصة ديناميكي: ميزانيات المشاريع هي مستندات حية ستحتاج إلى تحديثها في الوقت الفعلي

ميزانيات المشاريع هي مستندات حية ستحتاج إلى تحديثها في الوقت الفعلي قابلة للمشاركة: التعاون هو المفتاح! يجب أن تكون قادرًا على مشاركة ميزانيتك مع أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق وأي شخص آخر معني بالمشروع

قبل كل شيء، أنت تريد قالب ميزانية المشروع الذي يناسبك. إدارة ميزانيات المشاريع أمر صعب بما فيه الكفاية دون العمل على قوالب غير عملية لا تقوم بما تحتاج إليه.

10 قوالب مجانية لميزانية المشاريع ## 10 قوالب مجانية لميزانية المشاريع 2024

لقد سلطنا الضوء على مجموعة كبيرة من قوالب ميزانية المشاريع، وجميعها مجانية. لذا تناول مشروبًا، وارفع قدميك، واستعد لمقابلة نموذج أحلامك.

1. قالب ميزانية مشروع ClickUp مع WBS

قالب ميزانية المشروع ClickUp مع WBS

هل تستعد لمشروع معقد؟ إذا كان الأمر كذلك, ميزانية مشروع ClickUp's ClickUp مع قالب WBS هو حلم أصبح حقيقة. ✨

استخدم قالب ميزانية إدارة المشروع هذا لإنشاء هيكل تفصيلي للعمل وتقسيم مشروعك إلى مكونات يمكن التحكم فيها. إنه مصمم لمساعدتك على تتبع إنفاق المشروع، وتنظيم بيانات مشروعك، وتخطيط تقديرات التكلفة.

يمكن لمديري المشاريع استخدام هذا القالب لضمان حساب كل دولار. وهو سهل الاستخدام سواء كنت تبدأ مشروعاً جديداً أو تتولى زمام مشروع قائم.

ClickUp هو واحد من أفضل برامج OKR في السوق، لذلك سيكون لديك إمكانية الوصول إلى الكثير من ميزات إدارة المشاريع الإضافية. لقد قمنا بتغطيتك بكل شيء بدءاً من أدوات التعاون إلى إدارة الفريق عن بُعد إلى نماذج مقترحات الميزانية . تنزيل هذا القالب

2. قالب الميزانية البسيطة ClickUp

قالب الميزانية البسيطة ClickUp

إذا كنت تبحث عن جدول بيانات مباشر لميزانية المشروع، فإن قالب ميزانية المشروع قالب الميزانية البسيطة ClickUp هو المكان الذي يوجد فيه.

سيساعدك هذا القالب على تنظيم أموالك، والعثور على خط الأساس لمشروعك، وإنشاء تقديرات دقيقة للتكاليف، وتتبع التكاليف الفعلية في الوقت الفعلي. استخدم الحالات والحقول وطرق العرض المخصصة لإبقاء الجميع على نفس الصفحة. ولا تقلق؛ إنه بسيط للغاية لدرجة أنه يعمل كقالب ميزانية شخصية أيضًا.

فالأمر بسيط مثل إضافة القالب إلى لوحة التحكم الخاصة بك، ودعوة أعضاء الفريق أو الضيوف، وتسجيل التكاليف التقديرية والثابتة، وتتبع النفقات أثناء التنقل.

بمجرد التسجيل، يمكنك الوصول إلى كل ما يقدمه ClickUp من أدوات إدارة المشاريع . سواء أكنت تريد مخططات جانت سريعة وسهلة أو إدارة المشاريع الإنشائية الأدوات، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى ما تحتاجه لتحقيق ذلك. ⚒️ تنزيل هذا القالب

3. قالب ميزانية التسويق ClickUp

نموذج ميزانية التسويق ClickUp للتسويق

تُعد ميزانيات التسويق جزءًا لا يتجزأ من نجاح الأعمال التجارية اليوم، و قالب ميزانية التسويق ClickUp يبسط عملية تخطيط وإدارة جهودك التسويقية.

تأكد من أن دولاراتك التسويقية تذهب إلى الأماكن الصحيحة، وراقب إنفاقك، وتتبع ضوابط المشروع والمخرجات

استخدم نموذج الميزانية المجاني هذا لتعظيم العائد على الاستثمار، وتحديد الوفورات المحتملة، وإنشاء عرض تنازلي لأنشطتك التسويقية وتكاليفها. يمكنه القيام بكل شيء بدءًا من تتبع التقدم المحرز مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية إلى حساب التكاليف الفردية.

ابقَ على اطلاع على ميزانية مشروعك باستخدام الأدوات اللازمة لتحديد الأهداف، ومراجعة الأداء السابق، وحساب ميزانيتك، وتخصيص أموالك، ومراقبة التقدم المحرز، وإجراء تعديلات في الوقت الفعلي. وقم بكل ذلك بمساعدة أتمتة ClickUp للتخلص من بعض الأعمال الشاقة لجميع المعنيين. تنزيل هذا القالب

4. قالب ميزانية الأعمال ClickUp

قالب ميزانية الأعمال ClickUp

نموذج قالب ميزانية الأعمال ClickUp يتيح لك تبسيط مشروعك وإنشاء ميزانية مع تقسيمات مفصلة وأدوات مفيدة لإدارة المشروع. 🧰 برنامج إدارة المشاريع المالية من ClickUp خريطة طريق للنجاح، مما يمنحك الأتمتة وخيارات التخصيص التي تحتاجها في كل خطوة على الطريق. لم يكن من السهل أبدًا تحديد مجالات التحسين وإدارة التدفق النقدي وتتبع أداء المشروع.

تم تصميم هذا القالب لتركيز نفقات وإيرادات مشروعك لإبقاء مشروعك على المسار الصحيح.

سيكون لديك إمكانية الوصول إلى ميزات ClickUp القوية لإدارة المشروع أيضًا. حتى تتمكن من التعاون مع فريقك طوال دورة حياة المشروع، وتعيين مهام المشروع، وتتبع التقدم المحرز في جميع المجالات. تنزيل هذا النموذج

5. قالب ميزانية حدث ClickUp

قالب ميزانية الحدث ClickUp

إذا كنت تنظم فعالية، أزل بعض العبء عن كاهلك باستخدام قالب قالب ميزانية فعالية ClickUp .

احرص على إدارة نفقاتك ومواردك بشكل صحيح سواء كنت تخطط لتجمع شركة أو مؤتمر أو إطلاق منتج أو معرض تجاري. سيساعدك هذا النموذج على تحديد الأهداف والميزانيات وتتبع النفقات وتكاليف العمالة وتحليل ميزانيتك التقديرية.

والأهم من ذلك، سيساعدك هذا على ضمان تقديم حدث ناجح في كل مرة. 🤩

يجعل هذا القالب المجاني لميزانية المشروع المجانية تخطيط وإدارة وتتبع فعاليتك أمرًا سهلاً من خلال الحالات والحقول والعروض وأدوات إدارة المشروع المخصصة.

ستبدأ بإضافة القالب إلى مساحة العمل المجانية الخاصة بك إلى الأبد إلى الأبد ClickUp. من هناك، يمكنك دعوة الأعضاء المعنيين والاستفادة الكاملة من قالب الميزانية هذا من تاريخ البدء إلى اليوم الكبير وما بعده. تنزيل هذا القالب

6. قالب مقترح ميزانية ClickUp

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إذا كنت تقوم بإعداد مقترح ميزانية، فلسنا بحاجة إلى إخبارك بمدى ما يمكن أن يكون عليه الأمر من توتر. ولكن قالب مقترح ميزانية ClickUp يمكن أن يجعله أكثر قابلية للإدارة.

تأكد من أن الأمور المالية الخاصة بك منظمة وسهلة الفهم حتى يسهل عليك نقل الخطة إلى أصحاب المصلحة. واحصل على تكلفة تقديرية دقيقة، بحيث يكون اجتماعك القادم معهم حول شيء آخر غير تجاوز الميزانية.

يحتوي هذا النموذج على صور واضحة لتسهيل إنشاء عرض من أعلى إلى أسفل لتكاليف المشروع وخارطة طريق محددة من البداية إلى النهاية.

سيرشدك خلال جمع المعلومات، وإنشاء الجدول الزمني، وحساب التكلفة، وإنشاء مقترح الميزانية النهائي، وأي مراجعات ضرورية لتحديث معلوماتك. 📅

سيكون لديك أيضاً إمكانية الوصول إلى الكثير من أدوات إدارة المشروع والأدوات المالية، ويمكن لكل عضو من أعضاء الفريق الحصول على لوحة تحكم مخصصة. استخدم هذه الأدوات لتحسين تتبع مقترح الميزانية, قيد المشروع الإدارة والتعاون وتخطيط المشروع. تنزيل هذا النموذج

7. قالب تقرير ميزانية ClickUp

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إعداد الميزانية يستغرق وقتاً طويلاً. قم بذلك بشكل أسرع مع قالب تقرير الميزانية ClickUp .

استخدم هذا القالب لتتبع التقدم المحرز مقابل الأهداف في الوقت الفعلي، وشرح التناقضات بين ميزانيتك المخططة والفعلية، وإنشاء نظرة عامة مفصلة عن أموالك السابقة والحالية.

لقد أنشأنا هذا القالب لنمنحك التحكم في أموالك، سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة. فهو يتيح لك تنظيم معلومات ميزانيتك وفهمها وتوصيلها بسرعة، كما أنه خيار ممتاز لميزانية المشاريع.

سيساعدك على جمع البيانات، وإنشاء تقرير ميزانيتك، وإدخال البيانات، والتحقق من دقتها، وتحديث معلوماتك في الوقت الفعلي. تنزيل هذا القالب

8. قالب ميزانية مشروع Excel من ProjectManager

عبر ProjectManager

سيساعدك قالب ميزانية مشروع Excel على تنظيم التفاصيل المالية لمشروعك بتخطيط بسيط.

إنه قالب مايكروسوفت إكسل، بحيث يمكنك بسهولة ترميز العناصر الخاصة بك بالألوان، وإدخال الصيغ، ومراقبة أموالك. بمجرد الاستفادة من هذا التنزيل المجاني، يمكنك إنشاء ميزانية مشروعك على الفور وملء حقول القالب.

احصل على تأكيد مرئي في لمحة سريعة عندما تكون في المنطقة الحمراء أو عندما تكون في حدود الميزانية، وشارك المستند مع أعضاء فريقك لإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

يمكنك استخدام هذا القالب المجاني لميزانية المشروع وجميع أدوات ProjectManager الإضافية لمدة 30 يومًا لفترة تجريبية مجانية. بعد ذلك، يمكنك الاشتراك مقابل 13 دولاراً شهرياً. قم بتنزيل هذا القالب

9. قالب الميزانية الشهرية لـ Excel img/

عبر مايكروسوفت

هل تريد ميزانية شهرية فائقة البساطة بدون زخرفة؟ قالب الميزانية الشهرية لإكسل من مايكروسوفت سيفي بالغرض. ✅

يعرض قالب جدول بيانات الميزانية القابل للتخصيص هذا دخلك أو ميزانيتك، والنسبة المئوية للدخل الشهري الذي تنفقه وملخصًا لنفقاتك في مكان واحد. تحقق من المجاميع الفرعية الحالية لكل فئة من فئات الإنفاق في علامتي تبويب الدخل والمصروفات الشهرية للحصول على نظرة أكثر تفصيلاً.

إذا كنت بارعًا في Excel، فإن تخصيص هذا القالب بما يتجاوز ملخص النفقات والمخطط أمر بسيط، مما يسهل إدارة المشاريع المعقدة التي تحتاج إلى تتبع الكثير منها.

سواءً كنت تنشئ ميزانية لمشروع تجاري صغير أو مشروع أكبر، فإن هذا القالب سيغطي لك كل شيء. وهو مباشر بما يكفي لاستخدامه في إعداد الميزانية الشخصية! تنزيل هذا القالب

10. قالب ميزانية المشروع التفصيلية لبرنامج Excel من Vertex42

عبر Vertex42

إذا كنت ترغب في إنشاء جدول بيانات مفصّل، فقد يكون قالب ميزانية المشروع التفصيلي في Excel هو ما تبحث عنه. إنه مجاني ومتوافق مع Excel وجداول بيانات جوجل، وهو مثالي للتعاون بين أعضاء الفريق.

قم بإنشاء ميزانية مشروع مفصلة كاملة مع WBS للمشاريع الكبيرة والمعقدة، أو ميزانية مشروع أساسية أو شهرية لإبقاء الأمور بسيطة، أو كليهما لإلقاء نظرة شاملة على أموالك.

صممت Vertex42 هذا القالب للاستخدام مع مختلف المشاريع التي تتراوح من إعادة تصميم المنزل إلى مشاريع تكنولوجيا المعلومات الكبيرة، وكل شيء بينهما. وستجد تنزيلات مجانية أخرى لأشياء مثل إدارة القيمة المكتسبة لإكمال أوراق Excel الخاصة بك.

وبالإضافة إلى قوالب Vertex42 المجانية، يمكنك الدفع مقابل قوالب Excel وجداول بيانات Google المتميزة للحصول على الحلول التي تحتاجها لتوسيع نطاق عملك. تنزيل هذا القالب

حافظ على ميزانية مشروعك من البداية حتى النهاية

تعتبر ميزانية المشروع الناجحة أمرًا بالغ الأهمية للنجاح، وتتطلب تخطيطًا دقيقًا للنفقات وتتبعها ومراقبتها. يعرف مديرو المشاريع في كل مكان مدى صعوبة تنظيم كل شيء.

باستخدام أحد هذه النماذج المجانية، يمكنك إنشاء ميزانية واقعية وتحديد المخاطر وتعديلها حسب الحاجة لتجنب الإفراط في الإنفاق والتأخير.

سواء كنت بحاجة إلى نموذج ميزانية مشروع مفصلة أو بسيطة، اعثر على نموذج يتيح لك تحديد أولويات النفقات واتخاذ قرارات مستنيرة عند تخصيص أموالك. سيكون لديك وقت أسهل في تحديد فرص توفير التكاليف وتوصيل خططك إلى أصحاب المصلحة بتنسيق سهل الفهم.

يعمل ClickUp على تسهيل كل ذلك من خلال وظائف المتصفح وسطح المكتب والتطبيق، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات التعاون للفرق من جميع الأحجام. لدينا أيضًا أكثر من 1000 عملية تكامل مع أدوات إدارة المشاريع الشائعة لجمع كل أعمالك معًا في لوحة تحكم واحدة.

يحصل المستخدمون الذين لديهم باقة ClickUp المجانية للأبد على إمكانية الوصول إلى الكثير من القوالب، وطرق العرض، وخيارات التخصيص. فماذا تنتظر إذن؟ اشترك في ClickUp الآن! 🏃