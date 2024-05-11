أفضل 11 بديلًا من بدائل إكسيل لـ Excel لـ Hojas de cálculo 2025 (الخصائص، الإيجابيات، الإيجابيات، المساوئ، الأسعار)

على مدار أكثر من 30 عامًا، استخدم الجميع تقريبًا جداول بيانات MS Excel، بدءًا من طلاب المدارس الثانوية وحتى العلماء في وكالة ناسا. 🚀

ومع ذلك، تستمر طريقة عملنا في التغير بسرعة الضوء، و إكسل كان بطيئًا في اللحاق بالركب.

لهذا السبب يبحث العديد من المحترفين أمثالك عن بدائل Excel التي يمكنها القيام بأكثر من ذلك بكثير.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على عشرة بدائل متقدمة لبرنامج Excel، بالإضافة إلى ميزاتها الرئيسية وإيجابياتها وسلبياتها وأسعارها.

لننتقل مباشرةً إلى ذلك!

أفضل 11 بديل لمايكروسوفت إكسل في 2024

لقد رأينا لماذا لم يعد Excel أداة رائعة كما كان في السابق. فيما يلي أفضل بدائل Excel التي يمكنك استخدامها اليوم من أجل ClickUp :

1. ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هي واحدة من الأعلى تصنيفًا الإنتاجية و أداة إدارة المشاريع s ClickUp في الشركات الصغيرة والكبيرة. تقدم منصة إدارة المشاريع والإنتاجية هذه كل حل جداول البيانات في الكتاب. تدعم الأداة أيضًا أداة قوية إدارة المهام ميزات لتحقيق أقصى استفادة من بيانات جدول البيانات الخاص بك.

الميزات الرئيسية

لنرى لماذا يُعد ClickUp أحد أفضل البدائل المجانية لبرنامج Excel:

تتبع عملك ونظمه باستخدام عرض الجدول بينما يعد جدول بيانات Excel طريقة رائعة لإدارة البيانات الأولية وتحريرها وتنظيمها، ماذا لو كان بإمكانك القيام بنفس الشيء لمهامك؟

حسنًا، الآن يمكنك ذلك. عرض الجدول الخاص بـ ClickUp يرتب جميع مهامك مع تفاصيلها (المكلفون والحالة وتاريخ الاستحقاق والمزيد) في شبكة رائعة.

قم بترتيب جميع مهامك على شبكة إلى جانب تفاصيلها الرئيسية بما في ذلك الحالة وتاريخ الاستحقاق والمكلفين والمزيد باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp

تتيح لك طريقة عرض الجدول تحديد التقدم المحرز في كل مهمة من مهام المشروع في لمح البصر.

إليك بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها باستخدام طريقة العرض هذه:

انسخ جدولك والصقه في برنامج جدول بيانات آخر مثل ملف Excel أو ورقة Google

ثبّت عمودًا ترغب في رؤيته في جميع الأوقات أثناء تصفحك لجدولك

تحديد حجم أعمدتك تلقائيًا لمنع اقتطاع النص من النص

مشاركة جداولك مع أي شخص عبر رابط شخصي

إجراء العمليات الحسابية باستخدام حقول الصيغ باستخدام ClickUp، يمكنك إجراء عمليات حسابية بسيطة ومعقدة في الأرقام

الحقول المخصصة ضمن مهمتك.

دعنا نحلل ذلك:

يمكن للحقل المخصص الرقمي تخزين تفاصيل المهمة مثل الساعات والأرقام والميزانيات. يمكنك جمع كل هذه الأرقام بمساعدة حقول الصيغ.

ابحث عن تكلفة الحملات بأكملها، والساعات المدفوعة والمزيد باستخدام الصيغ المتقدمة في ClickUp Custom Fields

يمكنك تحديد تكلفة الحملة الإعلانية وعدد ساعات العمل والمزيد من خلال إجراء هذه الحسابات.

هل تريد استخدام صيغة Excel القديمة التي خدمتك جيدًا؟ يمكنك إنشاء صيغك المتقدمة من قائمة تضم 70 دالة فريدة في ClickUp!

إجراء عمليات حسابية سريعة باستخدام حسابات الأعمدة يمكن أن يساعدك ClickUp أيضًا في العثور على المجموع أو المتوسط أو النطاق لعمود كامل. يمكنك تحديد ميزانيات المشاريع بسرعة,

نقاط سكروم وتقديرات الوقت والمزيد.

ابحث عن الأرقام الدقيقة على الفور باستخدام صيغ بسيطة أو متقدمة في الحقول المخصصة في ClickUp Custom Fields

جرب مع طرق عرض مرنة يمنحك MS Excel طريقة عرض واحدة مملة لجميع بياناتك.

أما ClickUp فيقوم بالعكس تمامًا؛ حيث يمكنه أن يتشكل وفقًا لأسلوب عملك. ونتيجة لذلك، يمكنك عرض المشاريع والمهام من زوايا مختلفة بنقرة واحدة فقط.

إليك قائمة بالمناظر المفيدة التي يمكنك تصفحها في أي وقت:

عرض اللوحة : إضافة جميع مهامك إلى تفاعليةكانبان أو لوحة سكروم عرض التقويم : قم بإدارة جدولك المزدحم باستخدام تقويم مفيد

إضافة جميع مهامك إلى تفاعليةكانبان أو لوحة سكروم عرض الصندوق : شاهد ما ينوي أعضاء فريقك القيام به

شاهد ما ينوي أعضاء فريقك القيام به عرض القائمة : رائعة لأولئك الذين يحبون استخدامقائمة المهام عرض جانت الخاص بClickUp :: يتيح لك تصور وجدولة جميع مهام مشروعك في جدول زمني صغير وأنيق.

رائعة لأولئك الذين يحبون استخدامقائمة المهام

الايجابيات

زد من إنتاجيتك وأنجز المزيد من المهام من خلال واجهة مستخدم تطبيق ClickUp البديهية

التعليقات و عرض الدردشة إتاحة إمكانية التعاون في الوقت الفعلي

وضع عدم الاتصال يجعل من الممكن العمل حتى بدون اتصال بالإنترنت

إنشاء نماذج استطلاع رأي ديناميكية للعملاء باستخدام طريقة عرض النموذج

أطنان من اختصارات لوحة المفاتيح لمساعدتك في إنجاز عملك بسرعة

القدرة على تتبع الوقت المستغرق في المهام باستخدام المؤقت العالمي

يقدم اختصارًا مدمجًامعالج النصوص للمستندات المكتبية يسمى Docs (مشابه لـمستند جوجل ولكن أفضل!)

لا تنس أبدًا تعليقًا أو مهمة أو اجتماعًا مهمًا باستخدام التذكيرات أكثر من 50 الأتمتة لمساعدتك في أتمتة المهام المتكررة

يقدم الكثير من عمليات التكامل مع أدوات العمل الشائعة مثل تكبير , فريق المبيعات , تايم دكتور و المزيد سلبيات

لا توجد ميزة تصدير لوحة التحكم

لا تتوفر جميع طرق عرض ClickUp على تطبيق الجوال... حتى الآن!

التسعير

كليك أب ClickUp مليئة بالميزات وتدعم عددًا غير محدود من المستخدمين. تبدأ باقاته المدفوعة من 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 3,300 تقييم)

*Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

2. تطبيق يساوي

المصدر: Equals.appEquals.app هي أداة جداول بيانات ناشئة تتكامل بسلاسة مع مستودعات البيانات وتتميز بميزات متقدمة في الإصدار والتعاون. إنه الحل الأمثل لمؤسسي الشركات الناشئة والمشغلين، مما يتيح لهم إجراء أي تحليل بسهولة.

الميزات الرئيسية

يتصل بقواعد البيانات ومستودعات البيانات وبرامج إدارة الأعمال الأخرى

استيراد البرامج النصية

تكامل مع أدوات مثل Hubspot وGoogle Analytics وSalesforce وQuickbooks

الاستعلامات المحفوظة

الإيجابيات

سهولة الاستخدام لمستخدمي Excel وأوراق Google الحاليين

يدعم التعاون في الوقت الفعلي

تمكين زملاء الفريق الأقل تقنية من تشغيل استعلامات SQL المعقدة

واجهة مستخدم نظيفة

القيود

مكتبة قوالب صغيرة

عمليات التكامل الأصلية محدودة ولكنها تتزايد

التسعير

تتراوح الأسعار من مجاناً إلى 18 دولاراً شهرياً. كما تتوفر حسابات مصممة خصيصاً للشركات والمؤسسات.

3. جداول بيانات جوجل

عبر Google Sheetsجداول بيانات جوجل هي أداة جداول بيانات لها نفس إمكانيات Excel تقريبًا.

يعمل بديل Excel هذا عبر الإنترنت ويوفر تخزينًا سحابيًا، مما يعني أنه يمكن للعديد من أعضاء الفريق العمل على نفس ورقة جوجل في نفس الوقت

ولكن نظرًا لأن MS Office Suite لديه تطبيق جداول البيانات المستند إلى الإنترنت (Excel Online)، هل لا تزال جداول بيانات جوجل بديلاً جيدًا لبرنامج Excel أم أن برنامج مايكروسوفت إكسل قد تخلص منه للأبد؟ لنكتشف ذلك!

الميزات الرئيسية

يدعم وحدات الماكرو التي يمكنها أتمتة المهام المتكررة

تحافظ ميزة الحفظ التلقائي على بيانات أوراق Google

يمكن استخدام التعليقات لترك تعليقات سريعة على ورقة جوجل

يمكن توسيع وظيفة Excel باستخدام الوظائف الإضافية

الإيجابيات

واجهة سهلة الاستخدام

يدعم التعاون في الوقت الحقيقي

يتكامل بشكل جيد معأدوات جوجل (مستندات Google، والعروض التقديمية، وما إلى ذلك)

سلبيات

يقدم تصورات ومخططات ورسوم بيانية ومخططات ورسوم بيانية أقل من ملفات Excel

يمكن أن يتباطأ برنامج جداول البيانات عند إدارة الكثير من البيانات

لا يحتوي على اختصارات كافية للوحة المفاتيح مثل مايكروسوفت إكسل وإكسيل أونلاين

من الصعب تكوين التنبيهات والتذكيرات في ورقة جوجل

التسعير

على عكس حزمة Office Suite التي تستضيف Microsoft Office Excel عبر الإنترنت، فإن أدوات G Suite، بما في ذلك جداول بيانات Google، متاحة مجانًا.

تقييمات العملاء

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1400 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 11,900 تقييم)

4. غنوميريك

عبر غنوميريك Gnumeric هو برنامج جداول بيانات مفتوح المصدر لأي نظام تشغيل يستند إلى UNIX (مثل لينكس).

تتميز هذه الأداة بميزات تحليلية متقدمة ودقة فائقة، مما يجعلها خيارًا جيدًا للعلماء والمهندسين والطلاب.

ومع ذلك، تبدو واجهة Gnumeric وكأنها عالقة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

هل ميزاته قديمة كما تبدو؟ دعنا نرى..

الميزات الرئيسية

يقدم جميع وظائف مصنف Excel و 200 وظيفة فريدة أخرى

يمكن استخدام توليد أرقام عشوائية واسعة النطاق للإحصاءات والتشفير

حلول خطية وغير خطية للعمليات الحسابية المتقدمة

الإيجابيات

وظائف عالية الدقة تجعلها رائعة لتحليل البيانات

يمكناستيراد أي تنسيق ملف تقريبًا، بما في ذلك مايكروسوفت أوفيس تنسيقات Excel، ولوتس 1-2-3، و HTML، وغيرها

نظرًا لأنها أداة مفتوحة المصدر، يمكن تعديل Gnumeric لتناسب احتياجاتك

السلبيات

قد لا تكون واجهة مستخدم التطبيق المجردة جذابة لبعض المستخدمين

يفتقر إلى جداول محورية لتلخيص بيانات جداول البيانات

لا توجد وحدات ماكرو لأتمتة المهام الوظائف المتقدمة مربكة للمستخدم الجديد



التسعير

نظرًا لأنها أداة مفتوحة المصدر، فإن Gnumeric مجاني!

تقييمات العملاء

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

5. الأرقام

عبر الأرقامورقة ذكية هو تقاطع بين أداة إدارة المشاريع وتطبيق جداول البيانات. يمكن أن يساعدك في إدارة وتتبع المشاريع مباشرةً من طريقة عرض "الشبكة" المميزة. هل تبحث عن بديل "أذكى" لـ Smartsheet؟ هذه القائمة من بدائل Smartsheet قد وفرت لك التغطية.

ولكن ما مدى جودة بدائل Excel هذه مقارنة بالبرنامج الحقيقي؟ دعنا نلقي نظرة:

الميزات الرئيسية

طرق عرض متعددة مثل عرض الشبكة، وعرض التقويم، وعرض جانت، والمزيد

لوحة تحكم تفاعلية لرؤية تقدم المشروع في الوقت الفعلي

تعيين تنبيهات وتذكيرات للمواعيد النهائية

سير العمل الآلي لتقليل المهام المتكررة

الإيجابيات

ميزات مخصصة لإدارة الموارد

قوالب مشاريع مبنية مسبقاً (على غرار قوالب Excel)

تطبيق لكل الأجهزة المحمولة مثل Android و iOS والأجهزة اللوحية وغيرها.

سلبيات

تنسيق شرطي محدود وصيغ إكسل المتقدمة

ليس حلاً متكاملاً لإدارة المهام

لا توجد ميزات مدمجة لتتبع الوقت

أغلى من بدائل Excel الأخرى

التسعير

تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهرياً للأفراد و25 دولاراً لكل مستخدم شهرياً للشركات.

تقييمات العملاء

G2 : 4.3/5 (أكثر من 2300 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 2300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1500 تقييم)

قم بزيارة ورقة ذكية

7. زوهو شيت

عبر زوهو جزء من حزمة زوهو أوفيس سويت ، Zoho Sheet هو بديل لبرنامج Excel قائم على السحابة.

تسمح أداة جداول البيانات هذه للفرق البعيدة بتنظيم بيانات المشروع وإنشاء تقارير مفصّلة من أي جهاز.

الميزات الرئيسية

تنسيق شرطي جذاب بصريًا مع مقاييس ألوان وأيقونات مدمجة

سجل تدقيق لمعرفة من قام بإجراء تغييرات على الورقة

منظف البيانات يزيل التكرارات، ويمنع عدم تطابق البيانات، وغير ذلك الكثير

الإيجابيات

مجموعة كبيرة من صيغ Excel المحددة مسبقًا

القدرة على قفل خلايا محددة في تطبيق جدول البيانات لمنع التعديلات غير المقصودة

يدعم جميع تنسيقات الملفات تقريبًا، والتي تشمل تنسيقات ملفات Excel و .csv و .ods و .tds و .html و .pdf

السلبيات

لا يوجد وضع غير متصل بالإنترنت

عدم القدرة على ربط البيانات بين أكثر من جدول بيانات واحد

عمليات التكامل الأصلية مقصورة على تطبيقات Zoho الأخرى

التسعير

Zoho Sheet مجاني.

تقييمات العملاء

G2 : 4.5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

8. Apache OpenOffice Calc

عبر Apache OpenOffice Calc Apache OpenOffice Calc هو أحد أشهر البدائل المجانية لبرنامج Excel ويستخدم على أكثر من 100 مليون جهاز كمبيوتر حول العالم.

يزعم برنامج Open Office Calc أنه يعمل كأداة قوية لتحليل البيانات للباحثين عن الأرقام.

ولكن هل يحتوي Open Office Calc على ما يهم؟ دعنا نكتشف ذلك..

الميزات الرئيسية

جدول بيانات قابل للتنزيل للعمل دون اتصال بالإنترنت

هو برنامج مفتوح المصدر يمكن تعديله ليناسب متطلبات العمل المختلفة

يمكن حفظ البيانات بصيغة المستند المفتوح (OpenDocument)

الإيجابيات

يدعم وظيفة LOOKUP

تحويل جدول بيانات إلى ملف PDF لسهولة مشاركة الملفات

ميزات تحليل بيانات شاملة لمجموعات البيانات الأصغر حجمًا

السلبيات

يفتقر إلى الوظائف السحابية

كونه برنامج مفتوح المصدر، فهو عرضة للمزيد من المخاطر الأمنية

يتعين على المستخدمين الاعتماد على منتدى مجتمعي للحصول على الدعم الفني

التسعير

يعد Apache OpenOffice Calc أحد بدائل Excel المجانية القليلة.

تقييمات العملاء

G2 : 4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

9. LibreOffice Calc

عبر حساب LibreOffice مثل Apache OpenOffice، LibreOffice هو برنامج مجاني مفتوح المصدر.

وهو أحد بدائل برنامج Excel الذي يحتوي على وظائف جداول بيانات بديهية وشاملة.

هل هذا يجعل من LibreOffice Calc هو البديل الشامل لجداول البيانات؟ لنكتشف ذلك..

الميزات الرئيسية

تقنية DataPilot المتقدمة لاستخلاص البيانات الأولية من قواعد البيانات، وتبويبها وتلخيصها

القدرة على العمل على تحليل بيانات "ماذا لو" بمساعدة مدير السيناريو

دليل المعالجات المدمج للميزات المتقدمة

الإيجابيات

يدعم أحدث تنسيقات المستندات مثل docx وxlsx وpptx

واجهة مستخدم بديهية للتطبيق للمبتدئين

يدعم عدة مستخدمين للعمل التعاوني

السلبيات

دعم محدود لتسجيل الماكرو

يمكن أن يستوعب 1,024 عمودًا فقط (15 عمودًا أقل من Excel)

لا يوجد تطبيق كامل الميزات لأجهزة أندرويد أو iOS

التسعير

LibreOffice Calc هو بديل مجاني لبرنامج Excel.

تقييمات العملاء

G2 : 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

10. هانكوم سيل: **5

عبر خلية مكتب هانكوم هانكوم سيل هو جزء من حزمة Hancom Office Suite (المعروفة سابقًا باسم ThinkFree Office). يتيح لك البرنامج تنظيم بياناتك وإعادة تنسيقها وإعادة ترتيبها لتحليلها ونمذجتها.

لنكتشف كيف يكون تطبيق جداول البيانات هذا كبديل حقيقي مجاني لبرنامج Excel..

الميزات الرئيسية

ميزة Hancom Office Mobile لتحرير مستنداتك وعرضها على الأجهزة المحمولة

يدعم تنسيق الخلايا مثل تنسيق الأرقام والمسافة البادئة والتفاف النص والحدود

ميزات التعاون المتاحة عبر Hancom Space

الايجابيات

توفر ميزة توصيات الرسم البياني أفكارًا تصورية بناءً على بياناتك

إنشاء وحدات ماكرو متوافقة مع Excel وتشغيلها وتحريرها

استخدم الجداول المحورية لتلخيص بياناتك وتحليلها واستكشافها وتقديمها

السلبيات

لا توجد خطة مجانية

احتمالية فقدان البيانات أثناء تحويل الملف

عدم وجود دروس تعليمية

التسعير

يعد Hancom Office Cell أحد برامج جداول البيانات باهظة الثمن. تبدأ الباقات المدفوعة من 59 دولاراً للكمبيوتر الشخصي للأفراد والطلاب!

تقييمات العملاء

G2 : 3.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 3.8/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

11. جداول بيانات مكتب WPS

عبر جداول بيانات مكتب WPS جدول جداول بيانات WPS Office هو بديل قوي لبرنامج Excel يحتوي على مئات الدوال والصيغ الأكثر استخدامًا.

يعمل تطبيق جداول البيانات هذا على أنظمة Microsoft Windows و Linux و iOS و macOS و Android.

ولكن هل يحتوي جدول بيانات WPS Spreadsheet على جميع ميزات جدول بيانات Excel التي تبحث عنها؟ دعنا نكتشف ذلك.

الميزات الرئيسية

القدرة على حل المشاكل المعقدة باستخدام تحليل البيانات "ماذا لو"

يدعم الجداول المحورية المتقدمة

توفر مخططات بيانية قابلة للتخصيص، بما في ذلك المخططات المبعثرة والخطية والعمودية والدائرية والشريطية وغيرها.

الإيجابيات

يدعم أكثر من 50 اختصارًا للوحة المفاتيح

يسمح لك بتحرير مستندات متعددة

يدعم تتبع تعليقات التغيير

السلبيات

يتأخر جدول بيانات WPS Spreadsheet أثناء التعامل مع البيانات واسعة النطاق

عدم وجود تكامل للتدقيق الإملائي التلقائي في جدول بيانات WPS

التسعير

يحتوي جدول بيانات WPS Office Spreadsheet على إصدار مجاني مدعوم بالإعلانات مع ميزات محدودة. تبدأ خططه المدفوعة من 29.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم، سنويًا.

تقييمات العملاء

G2 : 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 650 تقييم)

لماذا تحتاج إلى بديل Microsoft Excel؟

لا شك أن مايكروسوفت Excel هو برنامج جداول بيانات مميز. ربما تكون قد استخدمته مرة واحدة على الأقل لحساب الأرقام، أو تخزين بيانات المبيعات، أو إنشاء تحفة فنية! 🎨

ومع ذلك، لا يعني مجرد كونه شائعًا أنه مثالي. 😬

لقد أصبحت مشاكل Excel أكثر وضوحًا الآن بعد أن حلت بدائل أخرى محلها. يمكن لأدوات جداول البيانات الجديدة هذه تصحيح المشاكل التي قد تواجهها أثناء استخدام Microsoft Excel.

تتضمن بعض هذه المشكلات ما يلي:

أ. خيارات التخصيص المحدودة

عندما يتعلق الأمر بالتخصيص، فإن أفضل ما يمكن لـ Excel فعله هو توفير القوالب. في معظم الحالات، قد لا تحتوي القوالب على كل ما تحتاجه لإدارة المهام المتخصصة.

القوالب مثل البذلة التي تشتريها من المتجر؛ إذا كانت تناسب غرضك بشكل جيد، فهذا رائع. أما أفضل بدائل Excel فهي مثل البدلات الفاخرة المصممة خصيصًا؛ فهي ستكون مناسبة تمامًا لعملك. 😎

ب. ميزات إعداد التقارير المحدودة

بالتأكيد, يقدم Excel مخططات بيانية , المخططات والرسوم البيانية حول مشروعك، لكنها تصور فقط البيانات الموجودة على شاشتك.

مكافأة:

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/53912/undefined/ هياكل تقسيم العمل في برنامج Excel* %/%href/_

لا توجد طريقة لمعرفة المدة الزمنية التي يستغرقها إنهاء مهمة ما أو مقدار العمل الذي يقوم به أحد أعضاء الفريق.

ونتيجة لذلك، فإن إعداد خطة إدارة المشروع في برنامج Excel أمر صعب مثل تجميع أثاث ايكيا لأول مرة!

ج. إنها مكلفة

هل تريد شراء Excel؟ ستحتاج إلى دفع مبالغ كبيرة - 139.99 دولارًا أمريكيًا على وجه الدقة.

يمكنك أيضًا الحصول على ميزات Excel كجزء من حزمة Microsoft 365 مقابل 6.99 دولار شهريًا.

ومع ذلك، سيتعين عليك شراؤه إلى جانب أدوات أخرى مثل MS Word وPowerpoint وOutlook حتى عندما لا تريدها.

مكافأة:

/هريف/ https://clickup.com/ar/blog/138487/undefined/** أدوات الذكاء الاصطناعي لبرنامج Excel /%/href/

!

أفضل بديل لبرنامج Excel في الانتظار

Excel مثل مشغل أسطوانات الفينيل. إنه إكسيل في ما يقوم به ولديه العديد من المعجبين المخلصين.

ومع ذلك، يواجه Excel نفس المشاكل التي يواجهها مشغل الأسطوانات؛ فهو ضخم الحجم، وصعب الاستخدام، ولا يقدم العديد من الميزات مثل معاصريه.

تمتلك أفضل بدائل Excel جميع الميزات التي يمتلكها Excel وبعض الميزات الأخرى. ومع ذلك، في حين أن كل أداة من الأدوات التي ذكرناها هنا لديها ما تقدمه، إلا أنه لا يوجد شيء مثل ClickUp!

يحتوي ClickUp على عرض الجدول لإدارة البيانات, حقول الصيغة لإجراء العمليات الحسابية لوحات المعلومات لإنشاء تقارير فائقة التفصيل، وحتى ما يشبه الماكرو الأتمتة لإنجاز المهام المتكررة بسرعة! فلاش في ClickUp مجانًا اليوم للحصول على أداة جداول البيانات التي ستساعد عملك على النمو بسرعة الضوء!