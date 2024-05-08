أفضل 14 حل برمجي لجداول البيانات في 2025 (مجاني &؛ مدفوع)

سواء أكان العمل في مجال التمويل أو تطوير البرمجيات أو الموضة، يواجه جميع مديري المشاريع نفس التحدي في مرحلة ما - تمثيل البيانات وإدارتها. وكلما كانت مجموعة البيانات أكبر وأكثر تعقيدًا، كان التعامل معها أصعب.

وهنا تبرز حلول برمجيات جداول البيانات. وبفضل قابليتها للتخصيص وتعدد استخداماتها، تجعل هذه الأدوات التعامل مع الأرقام والقيم أمرًا في غاية السهولة. وإلى جانب توفير مساحة لإدخال البيانات وفرزها، فإنها تساعدك على حسابها باستخدام الصيغ.

هناك الكثير من أدوات جداول البيانات في السوق، وقد يكون العثور على الأداة المثالية أمرًا صعبًا. لقد استعرضنا عشرات الخيارات، وحللنا ميزاتها الرئيسية ومزاياها وعيوبها، واخترنا لك أفضل 14 برنامجًا لجداول البيانات لتبسيط إدارة بياناتك والعمليات الأخرى المتعلقة بإدارة المشاريع!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة برمجية لجداول البيانات؟

هناك بعض الخصائص الأساسية التي يجب أن يتسم بها حل برنامج جداول البيانات التالي، مثل

قابلية التخصيص: يجب أن يسمح لك بتعديل الأعمدة والصفوف، وإنشاء جداول، وإضافة عناصر مرئية، واستخدام الألوان لإنشاء مساحة فريدة تتماشى مع أهداف شركتك وعلامتها التجارية. يجب أن يحتوي النظام الأساسي على شريط أدوات تحرير ملائم لتمكين ذلك التنوع: يجب أن تكون قادرًا على استخدام البرنامج لأغراض مختلفة، سواء كان إنشاء ميزانية المشروع أو إنشاء تقارير مالية، أو تحديد الأهداف، أو وضع الخطوط العريضة للأهداف سهولة الاستخدام: لا ينبغي أن يتطلب استخدام البرنامج شهوراً من التدريب والاطلاع على البرامج التعليمية قابلية التوسع: يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع مجموعات البيانات الأكبر والأكثر تعقيدًا التي قد تظهر مع نمو الشركة دعم القوالب: يجب أن يسمح لك باستخدام القوالب التي تجعل إنشاء جداول البيانات وتحريرها أسرع وأسهل

## أفضل 14 تطبيقًا لجداول البيانات لاستخدامها في 2024

استخدمنا المعايير التي نوقشت أعلاه لتجميع قائمة بأفضل 14 منصة جداول بيانات تقدم أكبر قيمة. هذه المنصات تجمع بين الموثوقية وسهولة الاستخدام والوظائف ويمكن استخدامها في أي مجال. 💪

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع. ومن استخداماتها العديدة إنشاء جداول بيانات وقواعد بيانات نظيفة ومنظمة جيدًا وتعاونية، وكل ذلك بفضل عرض جدول ClickUp .

يتيح لك هذا العرض تصميم جداول بيانات وظيفية لـ إدارة المستندات والمشاريع والعملاء وفريقك. وبفضل أكثر من 15 طريقة عرض، يمكنك تمثيل أي نوع من البيانات والعمل معها، بدءًا من الصيغ وتقدم المهام إلى التكاليف والأسعار والتقييمات. يمكنك رفع مستوى جدول البيانات الخاص بك عن طريق إرفاق المستندات والروابط بجدولك.

يساعدك ClickUp على إدارة بياناتك من خلال السماح لك بإنشاء علاقات بين المهام، وبالتالي ضمان تحسين سير العمل وتحديد الأولويات. يمكنك ربط العملاء بمشاريع محددة وأعضاء الفريق بتقارير الأخطاء وإنشاء تبعيات المهام.

توفر المنصة أيضًا قوالب جداول بيانات رائعة التي تجعل عملك أسهل. جرّب قالب جدول بيانات إدارة المشاريع من ClickUp إلى تقسيم مشروعك إلى مهام وأضف المكلفين تتبع المراحل ومراقبة المواعيد النهائية

ClickUp أفضل الميزات

عرض الجدول

تصورات البيانات لأي نوع من أنواع العمل

أكثر من 1,000 نموذج

يساعدك على ربط المهام لسير عمل مبسط

ميزات تعاون ممتازة

قيود ClickUp

واجه بعض المستخدمين مواطن الخلل

عدد الخيارات يمكن أن يكون مربكاً

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد : $0

: $0 غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. مايكروسوفت إكسل

استخدم Microsoft Excel وصيغه التي تزيد عن 450 صيغة لتنظيم وإدارة بياناتك وإجراء العمليات الحسابية

يُعد Microsoft Excel أحد أكثر برامج جداول البيانات شيوعًا على الإطلاق، فهو يقدم مجموعة من الميزات لتخزين البيانات ومعالجتها وتصورها.

ستكون أكثر ما يهمك هو شريط الصيغ الموجود أعلى الأعمدة. هذا هو المكان الذي تخبر فيه Excel بنوع العمليات الحسابية التي تريد أن يقوم بها. تقدم الأداة أكثر من 450 صيغة للتعامل مع البيانات، وأكثرها شيوعًا هي SUM وIFF وCount وMAX وAVERAGE.

هل تبدو معقدة؟ لا تقلق لأن Excel يشرح كل صيغة بالتفصيل. بالإضافة إلى ذلك، فهو يرشدك إلى كيفية استخدامها، وإذا ارتكبتَ خطأً، سيُعلمك Excel بذلك من خلال عرض قيمة خطأ مثل ##### أو #DIV/0!

Excel رائع أيضًا لـ تصوير بياناتك باستخدام المخططات والرسوم البيانية. ما عليك سوى تحديد البيانات المطلوبة وترك البرنامج يقوم بسحره.

أفضل ميزات Microsoft Excel

برنامج جداول بيانات مشهور

أكثر من 450 صيغة

وظائف أساسية سهلة الاستخدام

إنشاء مخطط ورسم بياني بسيط

قيود مايكروسوفت إكسل

ذكر العديد من المستخدمين أن النظام الأساسي يتجمد بسبب مجموعات البيانات الكبيرة/المعقدة

لا تبدو المنصة متشابهة على جميع أنظمة التشغيل

تسعير Microsoft Excel

تحقق من الموقع الإلكتروني لمعرفة حزم التسعير المختلفة

تقييمات ومراجعات Microsoft Excel

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,500 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 18,500 تقييم)

3. أونلي أوفيس

عبر أونلي أوفيس يحتوي OnlyOffice على واجهة شبيهة ببرنامج Excel، كما يتيح لك تحميل جداول بيانات Excel وتحريرها. تسمح المنصة بالتحرير في الوقت الفعلي، وهو ما يقودنا في النهاية إلى فائدتها الرئيسية - التعاون.

يتيح لك OnlyOffice وفريقك العمل على جداول البيانات معًا، وترك التعليقات، والدردشة لضمان أن يكون الجميع على اطلاع على آخر تطورات المشروع. يمكنك أيضًا تصفح سجل الإصدارات واسترجاع معلومات محددة.

تمنحك المنصة قوى خارقة لجداول البيانات مع أكثر من 400 صيغة ووظيفة. استخدم قوالب الجداول لتسهيل عملك، وتحليل البيانات باستخدام الجداول المحورية، وتصور المعلومات باستخدام الرسوم البيانية والمخططات، وإدراج الملفات، وحماية أوراقك بكلمة مرور، وأتمتة المهام، وحفظ الأوراق كملفات PDF، وغير ذلك الكثير!

OnlyOffice أفضل الميزات

واجهة مألوفة

يعمل دون اتصال بالإنترنت وغير متصل بالإنترنت

خيارات تعاون ممتازة

أكثر من 400 وظيفة وصيغة

يعطي الأولوية للأمان

قيود OnlyOffice فقط

ذكر بعض المستخدمين أن تحميل الملفات يستغرق وقتاً أطول من المتوقع

يمكن الاستفادة من المزيد من عمليات التكامل

تسعير OnlyOffice

Docs Cloud :

الشركات : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم كبار الشخصيات : اتصل لمعرفة الأسعار

: دوكس إنتربرايز :

للمنزل : 149 دولارًا (دفعة لمرة واحدة لما يصل إلى 10 مستخدمين) للشركات : قابل للتخصيص، يبدأ السعر من 1,500 دولار لما يصل إلى 50 مستخدمًا

:

OnlyOffice التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

4. إيرتابل

عبر جدول الهواء هل تريد المزج بين مظهر جدول البيانات القديم الجيد ووظائف قواعد البيانات؟ احصل على مقعد في أحد أفضل برامج جداول البيانات المجانية، Airtable!

يحتوي Airtable على واجهة تشبه جداول البيانات مع شبكات من الأعمدة والصفوف. ولكن، المنصة أكثر من مجرد برنامج جداول بيانات - فهي تدور حول قواعد البيانات.

يمكنك توصيل قواعد بيانات Airtable بجداول خارجية، واستيعاب جميع أنواع الملفات وأحجامها، وعزل مجموعات البيانات الفرعية، وإلقاء نظرة على البيانات من وجهات نظر مختلفة، مع الحفاظ على تكامل البيانات.

تُعد Airtable منصة ممتازة للتعاون حيث يمكن للعديد من الأشخاص تحرير قواعد البيانات وإدارتها في وقت واحد. يمكنك الاستمتاع بخيارات برامج جداول البيانات القياسية مثل إنشاء الرسوم البيانية والمخططات والجداول المحورية من بياناتك، وإجراء العمليات الحسابية، وتصفية المعلومات.

أفضل ميزات #### Airtable

بيئة مرنة لمعالجة البيانات

واجهة سهلة الاستخدام

يركز على قواعد البيانات

يدعم عددًا كبيرًا من أنواع الملفات وأحجامها

طرق عرض متعددة

قيود #### قيود Airtable

هناك منحنى تعليمي للميزات المتقدمة

المزيد من خطط التسعير ستكون إضافة جيدة لبعض المستخدمين

تسعير #### تسعير Airtable

مجاني : $0

: $0 بالإضافة : 10 دولارات شهريًا لكل مقعد

: 10 دولارات شهريًا لكل مقعد إيجابي : 20 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

: 20 دولارًا/شهرًا لكل مقعد المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Airtable

G2 : 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

5. سمارتشيت

عبر: ورقة ذكية ما الذي تحصل عليه عند مزج منصة إدارة المشاريع والعمل مع جداول البيانات؟ ستحصل على Smartsheet، وهو برنامج متعدد الاستخدامات مع واجهة شبكة توقيع.

من السهل إدخال البيانات، ويمكنك إضافة أعمدة وصفوف مخصصة لإنشاء مساحة تتوافق مع احتياجات شركتك حرفياً.

باستخدام Smartsheet، يمكنك إنشاء تقارير متعلقة بالمشروع مباشرةً من طريقة عرض الشبكة. يمكنك أتمتة المهام، وجمع البيانات من خلال النماذج، وإنشاء تبعيات المهام، واستخدام القوالب لجعل عملك أكثر ذكاءً بدلاً من أن يكون أكثر صعوبة!

تدعم طريقة عرض الشبكة العديد من أنواع الأعمدة مثل جهات الاتصال والتواريخ والرموز. يتيح لك إرفاق المستندات واستخدام التسلسل الهرمي للصفوف والتنسيق الشرطي لتنظيم بياناتك. طريقة العرض هذه قابلة للتكيف مع سيناريوهات متعددة، من إدارة المشاريع والعملاء إلى ضمان الامتثال ومراجعة ملاحظات العملاء.

يمكنك استخدام Smartsheet لـ تحليل سير العمل والعمليات لتحديد كفاءة فريقك والتخطيط للمساعي المستقبلية بثقة.

مقارنة

_/مرجع/ مدونة؟ p=69329_ ورقة البيانات مقابل أسانا* *%/%href/_

!

أفضل ميزات ورقة سمارتسهايت

عرض الشبكة المألوف

ميزات قوية لإدارة المشاريع والمهام

أتمتة المهام

التنسيق الشرطي

يدعم أنواع البيانات المختلفة

قيود سمارتشيت #### قيود سمارتشيت

يستغرق إتقان الخيارات المتقدمة وقتاً طويلاً

ذكر بعض المستخدمين أنه يمكن ترقية إعدادات مستوى الأذونات

تسعير #### سمارتشيت

مجاني : $0

: $0 محترف : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم (حتى 10 مستخدمين)

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم (حتى 10 مستخدمين) شركة : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (بحد أدنى ثلاثة مستخدمين)

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (بحد أدنى ثلاثة مستخدمين) المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Smartsheet

G2 : 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2900 تقييم)

6. ستاكبي

عبر ستاكبي هل تريد جدول بيانات وقاعدة بيانات هجينة تركز على التعاون وتتيح لك إنشاء مهام سير العمل وأتمتتها؟

Stackby يعتمد على قواعد بيانات خالية من التعليمات البرمجية بمظهر جدول بيانات مألوف. يمكنك استخدامه مثل منصة جداول البيانات العادية - إدخال البيانات والحساب وإنشاء التقارير. ولكن، مع Stackby، يمكنك أيضًا تحويل جدول البيانات الخاص بك إلى قاعدة بيانات ارتباطية قوية بدون تعليمات برمجية.

تتيح لك المنصة جمع البيانات من خلال النماذج وتقدم طرق عرض مثل الشبكة وكانبان والتقويم. استخدم أكثر من 25 نوعًا من الأعمدة وربط جداولك واستفد من التنسيق الشرطي وخيارات التصفية المتقدمة.

أفضل ما في الأمر أنك لست مضطرًا لتحديث بياناتك يدويًا - ببساطة اربط جداولك بواجهات برمجة التطبيقات ودع قاعدة البيانات تقوم بالعمل نيابةً عنك.

استنادًا إلى البيانات الموجودة في قواعد بياناتك، يمكنك إنشاء لوحات معلومات تحتوي على مرئيات مثل الرسوم البيانية أو المخططات أو أدوات تتبع الأهداف.

ستاكبي أفضل الميزات

يساعدك على إنشاء قواعد بيانات بدون تعليمات برمجية

يتيح لك ربط الجداول بواجهات برمجة التطبيقات

أنواع مختلفة من الأعمدة

طرق عرض متعددة

واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام

قيود Stackby

ذكر العديد من المستخدمين أنه يتم تسجيل خروجهم من المنصة في كثير من الأحيان

المزيد من اتصالات واجهة برمجة التطبيقات ستكون مفيدة

تسعير Stackby

مجاناً : $0

: $0 شخصي : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم اقتصادي : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي.

ستاكبي التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

7. سي تيبل

عبر جدول البحر مزيج آخر من قاعدة البيانات وجداول البيانات، SeaTable مليء بالميزات التي تجعل تنظيم البيانات ومعالجتها يبدو وكأنه يوم على الشاطئ!

يتيح لك SeaTable إدخال بيانات جديدة باستخدام النماذج أو واجهة برمجة التطبيقات أو عمليات التكامل. وهو يدعم جميع أنواع البيانات، من النصوص والتواريخ والأرقام إلى الصور ورسائل البريد الإلكتروني والملفات وعناوين URL.

أنت تتحكم بشكل كامل في كل ما يجري في قاعدة بياناتك. يمكنك تصفية البيانات، وتخصيص إعدادات الأذونات، وتحرير الألوان، والتبديل بين طرق العرض، ومشاركة العمل مع زملاء العمل والجهات الخارجية، وتحويل بياناتك إلى مخططات ورسوم بيانية.

يوفر SeaTable أيضًا خيارات أتمتة رائعة . يمكنك تحسين المهام المتكررة باستخدام البرامج النصية في جافا سكريبت وبايثون، وإجراء العمليات الحسابية عبر جميع الصفوف والأعمدة (كما هو الحال في Excel)، وإنشاء إشعارات مخصصة لإجراءات معينة، وتنفيذ عمليات محددة في أوقات مجدولة.

أفضل ميزات #### SeaTable

مزيج بين قاعدة البيانات وجداول البيانات

طرق متعددة لإدخال البيانات

ميزات أتمتة ممتازة

إشعارات مخصصة

قيود جدول سي تيبل

تحتاج إلى معرفة جافا سكريبت وبايثون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنصة

ذكر بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم يمكن أن تستفيد من التغييرات التي طرأت على واجهة المستخدم

تسعير #### تسعير SeaTable

مجاني : 0€

: 0€ بالإضافة : 7€

: 7€ المؤسسات : 14€

: 14€ سحابة مخصصة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات SeaTable

جيت آب : 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.6/5 (20+ تقييمات)

8. كويب

عبر كويب اعتبر Quip مزيجًا ديناميكيًا من جداول البيانات والمستندات وخيارات الدردشة. فهو يمزج بين ميزات قوية لـ تعميم عمليات المبيعات وتعزيز التعاون في الوقت الفعلي.

كونك شركة تابعة لـ Salesforce، فليس من المستغرب أن تحصل على جميع قوائم Salesforce والبيانات والتقارير مباشرةً من Quip، مما يضمن لك العمل بأحدث المعلومات.

مع جداول بيانات Quip، يمكنك إدارة بيانات المبيعات وإدارة علاقات العملاء، ومشاركتها مع زملاء العمل والعملاء، وإجراء العمليات الحسابية، وأتمتة العمليات، والاستفادة من القوالب والتكاملات لجعل عملك أكثر سهولة. تتيح لك إعدادات الأذونات تحديد من يمكنه القيام بماذا في أي جدول بيانات.

المنصة مزودة بأكثر من 400 وظيفة واختصار لمساعدتك أنت وفريقك على إنجاز المزيد من المهام في وقت أقل.

كويب أفضل الميزات

جزء من نظام Salesforce البيئي

يركز على المبيعات وإدارة علاقات العملاء

تبسيط العمليات وتحسين التعاون

أتمتة المهام

قيود Quip

ذكر العديد من المستخدمين أن النظام الأساسي يمكن أن يتعطل عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة

سيكون من الجيد إضافة واجهة مستخدم أكثر قابلية للتخصيص

تسعير كويب

مبتدئ : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم بالإضافة : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 100 دولار شهرياً/شهرياً لكل مستخدم

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي.

كويب التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

9. أثيركالس

عبر: حساب الأثير قد يبدو برنامج جداول بيانات بسيط ومجاني قائم على الويب لا يتطلب إنشاء حساب حلماً. لكن EtherCalc يجعله حقيقة واقعة!

كل ما تحتاجه لبدء استخدام المنصة هو زيارة موقعها الإلكتروني. بمجرد إنشاء جدول البيانات الخاص بك، يمكنك مشاركته مع الآخرين والعمل معًا في الوقت الفعلي.

هذه ليست منصة قاعدة بيانات قوية تتيح لك أتمتة المهام أو ربط الأوراق أو التكامل مع برامج أخرى. إنها منصة جداول بيانات بسيطة بواجهة خالية من الفوضى، وهي مثالية لأولئك الذين لا يحتاجون إلى أجراس وصفارات.

يعد EtherCalc مثاليًا لـ إدارة المخزون وإنشاء نماذج الاستبيان، ولكنه يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا لجلسات العصف الذهني.

فهو يتيح لك استيراد ملفات .csv و .ods و .xlsx واستخدام أنواع مختلفة من الأعمدة مثل النص والرياضيات والتاريخ والوقت، اعتمادًا على البيانات التي تريد تمثيلها. لديك أيضًا عشرات الصيغ للاختيار من بينها وإدارة بياناتك كالمحترفين!

EtherCalc أفضل الميزات

واجهة بسيطة

لا يتطلب حسابًا

يدعم التعاون في الوقت الحقيقي

يتيح لك استيراد الملفات

العشرات من الدوال والصيغ

قيود EtherCalc

ذكر بعض المستخدمين أن المنصة تواجه صعوبات في فتح الملفات الأكبر حجمًا

أسعار إيثركالك

مجاناً

تقييمات ومراجعات EtherCalc EtherCalc

TrustRadius: 9.9/10 (3 مراجعات)

10. ورقة زوهو

عن طريق: ورقة زوهو يأتي Zoho Sheet من Zoho، وهو مجموعة برمجيات شاملة للشركات، ويتيح لك Zoho Sheet إنشاء جداول بيانات وظيفية وإدارتها والعمل عليها مع فريقك.

تحتوي المنصة على أكثر من 350 وظيفة محددة مسبقًا، مما يسمح لك بمعالجة أنواع مختلفة من البيانات لأي غرض، سواءً كان ذلك لإجراء جرد أو تخطيط ميزانية أو إكمال مهمة متعلقة بمشروع ما.

وبفضل أكثر من 1000 تكامل، يتيح لك Zoho Sheet أتمتة جداول بياناتك واستيراد البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك Excel.

يعطي البرنامج أولوية للتعاون، بحيث يمكنك العمل على جداول البيانات مع زملائك في العمل والتعليق عليها وإجراء التغييرات ومناقشة المهام والمشاريع داخلها. يمكنك التحكم في كل جدول بيانات عن طريق حظر الخلايا للمتعاونين المحددين، وتعيين الأذونات، ومراجعة الإصدارات السابقة.

يحتوي Zoho Sheet على ميزة ثورية - مساعد ذكاء اصطناعي يُدعى Zia. Zia موجود للإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة ببياناتك وجداول بياناتك، وأفضل ما في الأمر أنه يفهم اللغة الإنجليزية البسيطة!

أفضل ميزات Zoho Sheet

جزء من نظام Zoho البيئي

أكثر من 1,000 تكامل وأكثر من 350 وظيفة محددة مسبقًا

خيارات تعاون متميزة

مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي

قيود Zoho Sheet

أفاد العديد من المستخدمين أن تحرير جداول البيانات في تطبيق الهاتف المحمول قد يكون بطيئًا

قد تكون سعة التخزين المحدودة مشكلة لمن يعملون مع مجموعات بيانات كبيرة

تسعير Zoho Sheet

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Zoho Sheet

G2 : 4.4/5 (أكثر من 140 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

11. ليبر أوفيس

عن طريق: ليبري أوفيس LibreOffice هو جناح مكتبي مجاني غير متصل بالإنترنت، ويعتبره العديد من المستخدمين بديلاً ممتازاً لمايكروسوفت أوفيس. يسمى برنامج جداول البيانات داخل الحزمة LibreOffice Calc.

يوفر النظام الأساسي أكثر من 300 وظيفة لإدارة مجموعات البيانات الصغيرة والكبيرة، وإذا كنت لا تعرف كيفية استخدام بعضها، يمكن للمعالج المدمج أن يساعدك.

الميزة البارزة هي DataPilot. فهي تتيح لك سحب البيانات الأولية من قواعد بيانات مختلفة وتحويلها إلى معلومات ذات معنى تقدمها في جدول بياناتك.

على الرغم من أنه برنامج غير متصل بالإنترنت، إلا أن Calc يتميز بـ دعم متعدد المستخدمين. يمكنك مشاركة جداول بياناتك مع الآخرين، والسماح لهم بإدخال بياناتهم، وتقليل مخاطر سوء التواصل وتكرار البيانات.

بشكل افتراضي، يحفظ Calc المستندات بتنسيق .odt. ولكن مع استمرار العديد من الأشخاص في استخدام Excel، يتيح لك Calc الاحتفاظ بجداول بياناتك بتنسيق .xlsx! يمكنك أيضًا تصدير جداول البيانات إلى ملفات PDF.

LibreOffice Calc أفضل الميزات

أكثر من 300 وظيفة

يتيح لك DataPilot معالجة البيانات الأولية

دعم متعدد المستخدمين

يتيح لك حفظ جداول البيانات بتنسيقات متعددة

قيود LibreOffice Calc

ذكر بعض المستخدمين أن خيار الحفظ التلقائي لا يمكن الاعتماد عليه

يمكن أن تستفيد الواجهة من الترقية

تسعير LibreOffice Calc

مجاني

تقييمات ومراجعات LibreOffice Calc

G2: 4.3/5 (أكثر من 20 مراجعة)

12. مايكروسوفت 365

عبر: المكتب Microsoft 365، المعروف سابقًا باسم Office 365، هو مجموعة برامج تتكون من برامج شائعة مثل Excel وWord وPowerPoint وOutlook وOutlook وTeams وOneDrive. في حين أن Excel غالبًا ما يكون مرادفًا لجداول البيانات، إلا أن التطبيقات الأخرى ضمن عائلة Microsoft 365 يمكن أن تساعدك أيضًا في إنشاء جداول البيانات والتعامل معها، على الرغم من أن هذا ليس الغرض الأساسي منها.

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل على مستند Word وتحتاج إلى إضافة جدول بيانات إليه، فلن تضطر إلى تشغيل Excel. بدلاً من ذلك، يمكنك إدراج جدول بيانات Excel وإدخال بياناتك و استخدام وظائف Excel مباشرةً من Word!

يمكنك فعل الشيء نفسه في PowerPoint و إثراء عروضك التقديمية بجداول بيانات Excel.

عند إضافة جدول بيانات Excel إلى Word أو PowerPoint، يظهر شريط أدوات Excel في أعلى الشاشة، مما يتيح لك الوصول الكامل إلى وظائف البرنامج وصيغه.

أفضل ميزات Microsoft 365

حزمة من البرامج لأغراض مختلفة

يتيح لك دمج جداول البيانات مع المستندات/العروض التقديمية

واجهة سهلة الاستخدام

يشجع على التعاون

قيود Microsoft 365

أبلغ المستخدمون عن أخطاء طفيفة عرضية

يمكن تحسين تجربة الهاتف المحمول

تسعير Microsoft 365

للأعمال :

للأعمال الأساسية : 6.00 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأعمال القياسية : 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال المميزة : 22.00 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تطبيقات للأعمال : 8.25 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: للمنزل : للمنزل :

شخصي : شخصي : 69.99 دولارًا في السنة (مستخدم واحد) للعائلة : 99.99 دولارًا في السنة (حتى ستة مستخدمين كحد أقصى)

: :

مايكروسوفت 365 التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 4,900 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 4,900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

13. جداول بيانات جوجل

عبر جداول بيانات جوجل جداول بيانات جوجل هي منصة جداول بيانات أخرى مستخدمة على نطاق واسع مع واجهة تشبه Excel .

تقدم المنصة مجموعة من الصيغ والوظائف التي تتيح لك معالجة أنواع مختلفة من البيانات بسهولة. نظرًا لأنها مستندة إلى السحابة، تتيح جداول بيانات Google Sheets التعاون في الوقت الفعلي، مما يتيح لك العمل مع فريقك بغض النظر عن الموقع.

تُعد المنصة جزءًا من نظام Google البيئي، لذا يمكنك سحب بياناتك من نماذج Google أو إضافة جداول بيانات إلى مستندات Google أو العروض التقديمية من Google.

من الخصائص الأساسية الأخرى لجداول بيانات جوجل هي قابليته. يمكنك استخدامه على جهاز الكمبيوتر والكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي والجهاز المحمول، مما يعني أنه يمكنك إنشاء جداول البيانات وتحريرها حتى أثناء تنقلك!

تقوم جداول بيانات Google Sheets بأتمتة الإدخالات المتكررة باستخدام خاصية التعبئة الذكية، فهي تكتشف الأنماط وتقترح الحلول الأنسب، وهو خيار آخر مريح وموفر للوقت.

أفضل ميزات جداول بيانات Google Sheets

يعمل بشكل مثالي مع الأنظمة الأساسية من عائلة Google

متوفر في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

أتمتة الدخول

يمكن استخدامه على جميع الأجهزة

صيغ ووظائف متنوعة لإنشاء جداول البيانات وتحريرها

قيود جداول بيانات جوجل

قد تقصر عند التعامل مع مجموعات البيانات المعقدة أو الكبيرة

الحفظ التلقائي لا يعمل دائمًا

تسعير جداول بيانات جوجل

مجانًا للاستخدام الشخصي (مع حساب جوجل)

للاستخدام الشخصي (مع حساب جوجل) مبتدئ الأعمال : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم معيار الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات جداول بيانات جوجل

جيت آب : 4.7/5 (أكثر من 12,700 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 12,700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 12,700 تقييم)

14. متعدد الصفوف

عن طريق: مدينة العنب إذا كنت تعمل في JavaScript، فأنت تعرف ألم التمرير عبر الشبكات العريضة للحصول على المعلومات المطلوبة. يساعدك MultiRow DataGrid على تخصيص شبكتك واختيار الأعمدة والصفوف التي تريد عرضها بتنسيق مكدس.

إلى جانب منحك المرونة في تصميمات التخطيط، يتيح لك MultiRow تجميع الحقول بناءً على بنيتها الهرمية، ودمج الخلايا، وتجميد صفوف/أعمدة محددة، واستخدام لوحة المفاتيح للتنقل في شبكاتك. يمكنك أيضًا استخدام خيارات التصفية المتقدمة للوصول إلى المعلومات الصحيحة بسهولة.

ملتي رو أفضل الميزات

تسهيل التنقل في الشبكات

خيارات تخصيص ممتازة

يلغي الحاجة إلى التمرير عبر مجموعات البيانات الكبيرة

خيارات تصفية متقدمة

قيود متعددة الصفوف

ليست منصة مثالية للمبتدئين

تسعير MultiRow

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات متعددة الصفوف

لا توجد مراجعات

برنامج جداول البيانات: لا بد منه في صندوق أدوات رئيس الوزراء الخاص بك

يمكن أن ترتدي حلول برمجيات جداول البيانات العديد من القبعات - يمكن استخدامها لتخطيط أهداف المشروع، وإنشاء قوائم المهام، وحساب ميزانيات المشاريع، ورسم المخططات والرسوم البيانية، وتتبع الوقت، وغير ذلك الكثير.

يمكن لأداة جداول البيانات المناسبة أن تحولك إلى بطل خارق في إدارة المشاريع وتساعدك أنت وفريقك في التعامل مع المشاريع بمزيد من الكفاءة وأقل ضغطًا.

ابدأ تشغيل مساحة عمل ClickUp