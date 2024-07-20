أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي في Excel لتحسين سير عمل جداول البيانات لديك

هل شعرت يومًا بالإرهاق من البيانات أو تمنيت أن تكون إدارة مهام Excel المتكررة أسهل؟ حسنًا، أنت لست وحدك. فأدوات Excel للذكاء الاصطناعي التي تعدك بتقليل العمل الشاق في جداول البيانات هي الأكثر رواجًا في الوقت الحالي.

لا أحد يرغب في قضاء الوقت في الخوض في جداول بيانات Excel الضخمة في الوقت الذي يمكنه فيه تحليل الاتجاهات أو جمع رؤى مفيدة لتعزيز الأعمال.

في هذه المقالة، سوف نتعمق في هذه المقالة في أدوات Excel للذكاء الاصطناعي التي تساعدك على تحليل البيانات والتنبؤ بالاتجاهات وأتمتة سير عمل جداول البيانات بالكامل.

لقد حان الوقت لتحسين وتبسيط العمل مع جداول البيانات والاستمتاع بالعمل مع جداول البيانات!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي في Excel

هناك بعض الميزات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها عند البحث عن Excel أدوات الذكاء الاصطناعي بصرف النظر عن كونها سهلة الاستخدام:

إمكانيات الأتمتة: ابحث عن الأدوات ذات ميزات الأتمتة ل توفير الوقت وتقليل الجهد اليدوي. يجب أن يقوم بأتمتة وجدولة مهام محددة مثل إنشاء الصيغ وإجراء التحديثات وتحديث البيانات و إنشاء تقارير Excel التحليلات التنبؤية: تستخدم التحليلات التنبؤية البيانات التاريخية للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية وتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة. تأكد من قدرة الأداة على التحليل والتنبؤ، على سبيل المثال، اتجاهات المبيعات ومخصصات الميزانية والجداول الزمنية للمشروعات

ابحث عن الأدوات ذات ميزات الأتمتة ل توفير الوقت وتقليل الجهد اليدوي. يجب أن يقوم بأتمتة وجدولة مهام محددة مثل إنشاء الصيغ وإجراء التحديثات وتحديث البيانات و إنشاء تقارير Excel التكامل مع Excel: تأكد من أن الأداة تتكامل بسهولة مع Microsoft Excel، مما يجعل التعاون مع ملفات ووظائف Excel الحالية أمرًا سهلاً. بهذه الطريقة، يمكنك استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة Excel

تأكد من أن الأداة تتكامل بسهولة مع Microsoft Excel، مما يجعل التعاون مع ملفات ووظائف Excel الحالية أمرًا سهلاً. بهذه الطريقة، يمكنك استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة Excel متوافقة وقابلة للتطوير: تأكد من أن أداة الذكاء الاصطناعي متوافقة مع برنامجك الحالي وقابلة للتطوير لتلبية احتياجاتك المتزايدة بمرور الوقت

تأكد من أن أداة الذكاء الاصطناعي متوافقة مع برنامجك الحالي وقابلة للتطوير لتلبية احتياجاتك المتزايدة بمرور الوقت خيارات التخصيص: يجب أن تكون الأداة قابلة للتهيئة بسهولة. يجب أن تكون قادرًا على إنشاء قواعد مخصصة وتحديد التفضيلات وضبط الإعدادات وفقًا لمتطلباتك

الأهم من ذلك، تصفح مراجعات العملاء وتقييماتهم. ابحث عن أدوات Excel للذكاء الاصطناعي المفضلة للمستخدمين والتي تكون ميسورة التكلفة وتوفر إدارة جداول البيانات كفاءة وفعالية.

أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي في Excel في عام 2024

1. روبوت معادلة Excel

عبر روبوت الصيغة برنامج Excel Formula Bot هو مولد صيغ للذكاء الاصطناعي مع صيغة قوية أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء صيغ Excel، وتحليل البيانات، والدردشة مع جداول بياناتك (مثل ChatGPT).

يمكنك أيضاً إدارة الميزانيات، أو تحليل اتجاهات البيانات، أو أتمتة المهام - كل ذلك ضمن واجهة سهلة الاستخدام. لتحسين تجربتك، تُقدِّم الأداة مساعدة في الوقت الفعلي، واقتراحات ذكية، وخوارزمية تعلُّم تتكيف مع أسلوبك الفريد.

Excel Formula Bot أفضل الميزات:

إنشاء صيغ بذكاء عبر مدخلات نصية بسيطة. إجراء عمليات حسابية تلقائية باستخدام مشغلات قائمة على الأحداث لصفوف أو أعمدة محددة

استخراج المعلومات والتحقق من صحة المدخلات والبحث عن أنماط محددة بسهولة ضمن مجموعة بيانات أكبر. هذا أمر قيّم لإجراء تغييرات أو تصحيحات مجمعة في مجموعة بياناتك

إنشاء مخصص قوالب لأنواع مختلفة من جداول البيانات . ما عليك سوى تحديد بنية جدول البيانات وتنسيقه وسياقه للحصول على جدول بيانات جاهز قابل للتنزيل

ارفع بياناتك واطرح الأسئلة واحصل على النتائج. ستتلقى مخططات جداول البيانات والأسئلة الإضافية الموصى بها المتعلقة بأسئلتك

قيود روبوت صيغة Excel الآلية:

تعتمد المخرجات، مثل الصيغ والتفسيرات، بشكل كبير على المعلومات التي يقدمها المستخدم النهائي

يفتقر إلى خيارات التخصيص لمتطلبات محددة

منحنى تعليمي عالٍ للمستخدمين الجدد

تسعير روبوت معادلة Excel

مجاني للأبد

الخطة الاحترافية: 9 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات روبوت صيغة إكسل فورمولا بوت:

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

2. GPTExcel

عبر GPTExcel GPTExcel هي أداة مفيدة للذكاء الاصطناعي تسهّل إنشاء الصيغ واستعلامات SQL والبرامج النصية للتطبيقات والبرامج النصية لـ VBA في Excel وجداول بيانات Google.

هذه الأداة قوية بما يكفي لإنشاء الصيغ وذكية بما يكفي لشرح كيفية عملها. والأفضل من ذلك، أصبح GPTExcel أسرع وأسهل مع التحديثات الأخيرة. يناسب أي شخص يريد كتابة الصيغ أو إنشاء معادلات معقدة دون خبرة في Excel.

أفضل ميزات GPTExcel:

إنشاء قوالب جداول بديهية لجداول البيانات في غضون نقرات

قم بإنشاء وأتمتة العمليات الحسابية والتحليلات المعقدة في Excel أو جداول بيانات Google أو Airtable بسهولة

سهِّل عملك من خلال إنشاء برامج نصية لـ VBA لـ Excel، ونصوص تطبيقات لـ Google Workspace، ونصوص Airtable النصية

إدخال المتطلبات بلغة طبيعية والسماح للذكاء الاصطناعي بإنشاء استعلامات SQL. يوفر الوقت ويقلل من منحنى التعلم الذي يأتي مع برمجة SQL

قيود GPTExcel:

غير قادر على معالجة الاستعلامات المعقدة أو غير الواضحة. سيتعين عليك تبسيط أو تقديم المزيد من التفاصيل للحصول على نتائج أفضل

يفتقر إلى واجهة برمجة التطبيقات، وبالتالي لا يمكن أن يتكامل مع أدوات الطرف الثالث مثل Zapier أو Power BI أو Tableau

يفتقر إلى التحكم في إصدار الصيغ والاستعلامات والبرامج النصية، مما يجعل من الصعب تتبع التغييرات

تسعير GPTExcel:

مجانًا

الخطة الاحترافية: 6.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات GPTExcel:

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

3. SheetGod

عبر SheetGod SheetGod هي أداة Excel للذكاء الاصطناعي تجعل عملك أكثر كفاءة وأقل استهلاكا للوقت. تساعدك المنصة على أتمتة وإدارة مهامك اليومية المتعلقة ببرنامج Excel من خلال لوحة تحكم بديهية وواجهة نظيفة وسهلة الاستخدام.

يتوفر أيضًا مع SheetGod برامج تعليمية خطوة بخطوة لمهام Excel وجداول بيانات Google الأساسية. إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا، يمكن أيضًا استخدام SheetGod لإرسال رسائل البريد الإلكتروني التسويقية وإنشاء ملفات PDF وغيرها.

أفضل ميزات SheetGod:

استخدم الذكاء الاصطناعي لتأطير وفهم الصيغ المكتوبة بلغة بسيطة. يمنحك المعادلة الصحيحة ويتعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة بسهولة

أتمتة المهام في جداول بيانات Google وExcel. وبهذه الطريقة، يمكنك قضاء المزيد من الوقت في الأشياء المهمة ووقت أقل في المهام الشاقة والمتكررة

إنشاء وحدات ماكرو (مجموعات من التعليمات أو الأوامر التي تعمل على أتمتة المهام) باستخدام لغة بسيطة ومفهومة دون كتابة سطر من التعليمات البرمجية

استخدام التعبيرات العادية (Regex) للعثور على أجزاء محددة من المعلومات واستخراجها من بياناتك

قيود SheetGod:

لديه بعض مشكلات التوافق مع المتصفحات أو الأجهزة المختلفة

غالبًا ما تؤثر الأخطاء على أدائه ووظائفه

تسعير #### تسعير SheetGod:

مجاني

الأساسي: 10 دولارات شهرياً

10 دولارات شهرياً قياسي: 25 دولارًا أمريكيًا في الشهر

25 دولارًا أمريكيًا في الشهر الاحترافية: 50 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

عبر الصيغ المقر الرئيسي يساعد Formulas HQ في الوصول إلى الإمكانات الكاملة لسير عمل جداول البيانات الخاصة بك عن طريق تبسيط الصيغ المعقدة وجعلها في متناول الجميع.

تدرك المنصة أهمية الكفاءة والدقة عند التعامل مع أجزاء كبيرة من البيانات. ولهذا السبب تقدم نهجًا سهل الاستخدام لإنشاء الصيغ وفهمها وتحسينها. من العمليات الحسابية الأساسية إلى الدوال المتقدمة، يغطي Formulas HQ كل شيء.

أفضل ميزات برنامج Formulas HQ:

الوصول إلى موارد الصيغ باللغة التي تناسبك، حيث إنه يدعم لغات متعددة

احصل على المساعدة في الوقت الحقيقي ودعم الدردشة المطلع حتى تحصل على المساعدة التي تحتاجها بالضبط عندما تحتاج إليها

دمج نصوص بايثون بسلاسة في مهام جداول البيانات الخاصة بك لمعالجة تحديات البيانات الأكثر تعقيدًا

استخدم دروسه التعليمية سهلة المتابعة لإنشاء وشرح صيغ Excel المعقدة قيود #### الصيغ HQ:

تقتصر الخطة المجانية على خمسة طلبات صيغ شهريًا

لا تحتوي على خيار الإلغاء في أي وقت

لا يوجد ذكر لحماية البيانات الصريحة

تسعير #### الصيغ HQ:

مجاني

PRO: 5.99$/شهريًا

الصيغ HQ التقييمات والمراجعات:

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

5. الورقة+

عبر الصيغة HQ 👀ملاحظة: الورقة + أصبحت الآن جزءًا من Formula HQ. بغض النظر، ما زلنا ندرج الأداة في قائمتنا لأنها كانت أداة رائعة عندما كانت متاحة. إذا كنت تحب ميزات Sheet+، فلا يزال بإمكانك استخدامها ضمن مجموعة أدوات Formula HQ.

كانت Sheet+ أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتسريع توليد الصيغ لمستخدمي جداول بيانات GSheets وExcel. كانت هذه الأداة قادرة على إنشاء صيغ دقيقة من نص عادي. وقد سهّلت إنشاء الصيغ وشرحها بميزات مثل تحويل النص إلى صيغة والعكس.

علاوةً على ذلك، فإن واجهة +WYSIWYG (ما تراه هو ما تحصل عليه) جعلت من أداة Excel التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أداة Excel المفضلة، وذلك لتعزيز كفاءة جداول البيانات وكفاءة العمل داخل فرق العمل.

أفضل ميزات + الورقة +:

توفير الوقت باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صيغ معقدة في جداول بيانات Google Sheets وExcel

استخدم ميزة الشارح التوضيحي لتشريح الصيغ خطوة بخطوة، مما يسهل فهم الأخطاء وتصحيحها

تنظيم البيانات وإنشاء المخططات وإجراء العمليات الحسابية المعقدة بسرعة وسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي

التكامل مع Excel وجداول بيانات Google لإنشاء الصيغ واستخدامها دون مغادرة التطبيقات

حدود #### ورقة +:

لديه وظائف تصحيح أخطاء محدودة ويدعم اللغة الإنجليزية فقط

يقتصر على جداول بيانات Google و Excel - يفتقر إلى التكامل مع الأدوات الأخرى

تسعير + الورقة +:

مجاني للأبد

الإيجابي: 5.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات الورقة +:

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

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_/مراجع/ _ https://clickup.com/blog/google-sheets-alternatives// بدائل جداول بيانات جوجل /%href/

6. مولد الصيغة

عبر مولد الصيغة لا توفر لك أداة FormulaGenerator الحلول فحسب، بل تساعدك أيضًا في الحصول على فهم أعمق للصيغ. تتكيف أداة الذكاء الاصطناعي Excel هذه بشكل ديناميكي مع متطلباتك الفريدة وتلبي جميع متطلباتك المتعلقة بالصيغ.

إن التزامها بالبساطة والخبرة المركزة والقدرة على التكيف والمساعدة التي تركز على القيمة يجعلها أداة فريدة وقيّمة.

أفضل ميزات #### FormulaGenerator:

استخدم مدخلات نصية بسيطة لإنشاء صيغ Excel وحل مشكلات جداول البيانات

اكتشاف الأخطاء أثناء كتابة التعليمات البرمجية باستخدام أداة مكتشف الأخطاء المدمجة

استفد من ميزة شرح الصيغة للحصول على توضيحات شاملة خطوة بخطوة للصيغ بنقرة واحدة

تشغيل الصيغ مباشرةً في جداول البيانات وحتى الحصول على إجابات من الروبوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى مغادرة أوراقك

تكامل بسلاسة مع جداول بيانات GSheets لإنشاء الصيغ وتشغيلها على الخلايا واكتشاف الأخطاء في الوقت الفعلي

قيود FormulaGenerator:

لا يمكنه التعامل مع التعليمات النصية المعقدة أو الغامضة

لا يقوم بضبط تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفقًا للاحتياجات أو التفضيلات الخاصة بالمستخدمين

لديه مشاكل في التوافق مع المتصفحات أو الأجهزة المختلفة

تسعير #### تسعير FormulaGenerator:

نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام

العضوية المميزة: 4.9 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات FormulaGenerator:

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

7. روبوت مكتب الذكاء الاصطناعي

عبر روبوت مكتب الذكاء الاصطناعي AI Office Bot هو أداة إنتاجية تعالج البيانات الشاملة بدقة لتعزيز قدراتك التحليلية وعمليات اتخاذ القرار.

باستخدام الذكاء الاصطناعي، تساعد هذه الأداة في إنشاء وشرح الصيغ لمختلف التطبيقات. وهي تتكامل مع أكثر من 10 تطبيقات، بما في ذلك MS Excel و MS PowerPoint و Airtable و Slack و GSheets وغيرها.

AI Office Bot أفضل الميزات:

دمجه بسلاسة مع منصات مختلفة مثل Slack وGoogle Sheets و أدوات إدارة علاقات العملاء لتبسيط إدارة البيانات وجدولة المواعيد والاتصالات

توليد وشرح الصيغ المعقدة في جداول بيانات Google أو Excel أو Airtable

ربط روبوت الذكاء الاصطناعي المكتبي مع Photoshop وPremiere Pro لعمليات إبداعية أكثر سلاسة ونتائج أفضل للمشروع

يمكنك إنشاء الصيغ وفهمها بشكل تعاوني مع فريقك، مما يقضي على الارتباك ويقلل من الأخطاء

قيود AI Office Bot:

مشاكل أو أخطاء فنية أو أخطاء تؤثر على أدائه أو موثوقيته

لا يمكنه التعامل مع الطلبات الغامضة التي تتطلب حكمًا بشريًا أو إبداعًا بشريًا

تسعير روبوت الذكاء الاصطناعي المكتبي:

مجاني

الإيجابي: 2.08 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات AI Office Bot:

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

8. الصيغة العصبية

عبر الصيغة العصبية الصيغة العصبية هي عبارة عن مولد صيغ Excel مناسب للميزانية يساعدك على إنشاء الصيغ وأتمتتها وترجمتها. هدفها الأساسي هو تعزيز كفاءة جداول البيانات وتحليل البيانات من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي.

أفضل ميزات #### الصيغة العصبية:

تصور البيانات وتغييرها بعدة طرق. إنشاء رسوم بيانية ومخططات ومخططات بيانية ومدرجات تكرارية لمعرفة الاتجاهات في بياناتك

ترجمة الصيغ إلى لغات مختلفة باستخدام ميزة ترجمة الصيغ المدمجة

استخدام أدوات الصيغة العصبية بسهولة إلى جانب وحدات ماكرو VBA والبرامج النصية المكتبية للحصول على سير عمل أكثر انسيابية

احصل على رؤى حول كيفية إنشاء كل صيغة باستخدام ميزة الشرح التي توفر تفسيرات مفصلة للصيغ التي تم إنشاؤها.

ضبط أو تعديل الصيغ التي تم إنشاؤها ديناميكيًا وفقًا لاحتياجاتك وتفضيلاتك

قيود الصيغ العصبية:

تقتصر على Excel وجداول بيانات GSheets؛ لا تدعم الصيغ الأخرى برامج جداول البيانات لا يحتوي على تطبيق لسطح المكتب



تسعير الصيغة العصبية:

المبتدئين: 10 دولارات شهرياً

10 دولارات شهرياً المحترف: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا المؤسسات: 40 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات الصيغة العصبية

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

9. برومبتلوب

عبر حلقة موجه

تسعير PromptLoop:

مجاناً

السعر المبدئي: 29 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات PromptLoop:

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

10. جود لوك آب

عبر بحث جيد Goodlookup هو أداة موثوقة مصممة لتلبية احتياجاتك من جداول البيانات. فهي تمتلك القدرة الطبيعية على فهم المعلومات وتفسيرها تمامًا مثل GPT-3 (نموذج لغوي معروف بطبيعته البديهية).

لديه القدرات البديهية لـ GPT-3 مع قدرات مطابقة قوية لربط البيانات. إذا كنت قد استخدمت في أي وقت مضى vlookup أو مطابقة الفهرس، فاعتبر GoodLookup الإصدار التالي من المستوى التالي.

تم تدريب هذه الأداة على فهم بياناتك بالطريقة التي يفهم بها GPT-3 اللغة. يمكنها اكتشاف الأنماط والعلاقات بسرعة. لذا، إذا كانت لديك بيانات غير متطابقة تمامًا، لا يزال بإمكان GoodLookup ربط النقاط بدقة.

أفضل ميزات GoodLookup:

استخدم فهمه الدلالي للروابط بين الموضوعات لتنظيم الأشياء في مجموعات بناءً على أوجه التشابه

احصل على نتائج أكثر دقة وقيمة في تفسير البيانات من خلال مطابقة النصوص المحسنة

استفد من آلية التصنيف الخاصة به للمطابقات، والتي تشير إلى مدى تقارب الكلمات في فضاء متجه. يضمن نظام التصنيف الشفاف هذا نتائج دقيقة ومحسّنة.

قيود Goodlookup Goodlookup:

لا توجد نسخة مجانية

صُمم Goodlookup خصيصًا لجداول بيانات Google ولا يتوافق مع برامج جداول البيانات الأخرى

تسعير #### جودلوكوب:

اشتراك سنوي: 15 دولارًا أمريكيًا في السنة

تقييمات ومراجعات موقع جود لوكوب

G2 : تقييمات غير كافية

: تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

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أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى لتعزيز إنتاجيتك في Excel

على الرغم من أنها ليست أداة ذكاء اصطناعي في Excel، إلا أن ClickUp تضيف قيمة من خلال تبسيط سير العمل وتوفير مساحة سلسة لإنشاء الصيغ.

على عكس أدوات Excel الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، يتجاوز ClickUp مجال جداول البيانات ويقدم ميزات قوية لإدارة المشاريع وتتبع المهام وتنسيق الفريق. وعلى الرغم من أنه لا يعمل داخل Excel، إلا أنه يتفوق في تبسيط المهام المتعلقة بالبيانات من خلال واجهته سهلة الاستخدام.

ClickUp ClickUp AI يساعدك على إنشاء محتوى رائع من خلال توفير مطالبات تستند إلى احتياجاتك. يوفر وظائف قوية لإنشاء الصيغ في المستندات، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لإدارة المستندات والتعاون.

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صقل تواصلك ووفر الوقت مع ClickUp Brain

ما هو أكثر من ذلك, انقر فوق عرض الجدول توفر ميزة بديلاً ل Excel لتنظيم البيانات وتحليلها بفعالية. يتكامل ClickUp مع العديد من أدوات الإنتاجية لضمان سلاسة إدارة سير العمل عبر منصات مختلفة.

ClickUp أفضل الميزات:

إدارة المهام بكفاءة: تنظيم المهام وتحديد الأولويات وتتبع التقدم بسلاسة مع إدارة المهام بكفاءة إدارة المهام الميزات

تنظيم المهام وتحديد الأولويات وتتبع التقدم بسلاسة مع إدارة المهام بكفاءة إدارة المهام الميزات طرق عرض مرنة : يوفر طرق عرض مختلفة مثل القائمة واللوحة والتقويم ومخطط جانت لتصور المهام وإدارتها بطريقة تناسب تفضيلاتك

: يوفر طرق عرض مختلفة مثل القائمة واللوحة والتقويم ومخطط جانت لتصور المهام وإدارتها بطريقة تناسب تفضيلاتك إمكانيات التكامل : يتكامل مع العديد من التطبيقات والأدوات الخارجية لسير عمل سلس

: يتكامل مع العديد من التطبيقات والأدوات الخارجية لسير عمل سلس أدوات التعاون: مع ميزات مثل التعليقات والإشارات و التعاون في الوقت الفعلي فإن ClickUp يعزز التواصل الفعال والعمل الجماعي

مع ميزات مثل التعليقات والإشارات و التعاون في الوقت الفعلي فإن ClickUp يعزز التواصل الفعال والعمل الجماعي التوافق عبر المنصات: يمكن الوصول إليه عبر مختلف الأجهزة والمنصات لإدارة سير العمل بسلاسة في أي وقت وفي أي مكان

قيود ClickUp:

نظرًا لاحتوائه على العديد من الميزات وحالات الاستخدام، يمكن أن يكون ل ClickUp منحنى تعليمي حاد للبعض

بعض الميزات المتقدمة لا يمكن الوصول إليها إلا مع الخطط المدفوعة

تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

تقييمات ومراجعات ClickUp: متوفرة في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

ارفع مستوى جداول بياناتك باستخدام أدوات Excel للذكاء الاصطناعي

ارتقِ بمستوى جداول بياناتك إلى المستوى التالي مع أدوات Excel للذكاء الاصطناعي هذه. فهي تساعدك على كشف الرؤى الخفية وتوفير الوقت وتحقيق نتائج أفضل.

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