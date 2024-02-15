20 قالب جدول بيانات مجاني في Excel و ClickUp

جداول البيانات هي من بين أكثر جداول البيانات تنوعًا الأدوات التنظيمية يمكنك العثور عليها. من القوائم البريدية إلى إدارة المشاريع، يكاد يكون من المستحيل العثور على مهمة عمل لا يمكن تحسينها باستخدام تلك الخلايا والصفوف والأعمدة المفيدة.

لكننا نفهم ذلك.

من الصعب التحديق في جدول بيانات فارغ من Google أو Microsoft Excel وإنشاء أي من تلك الوظائف من الصفر. ولكن هناك أخبار جيدة - مع قوالب جداول البيانات، يكون إطار عملك قد تم إنشاؤه بالفعل وجاهزًا للعمل.

20 قالبًا مجانيًا لجداول البيانات لاستخدامها في 2024

سواء كنت تتطلع إلى تحسين إدارة الوقت أو إنشاء ميزانية، لدينا الكثير من أفضل قوالب جداول البيانات المتاحة لتناسب احتياجاتك الخاصة. ابدأ مع قوالب جداول البيانات العشرين الجاهزة للاستخدام.

1. قالب جدول بيانات ClickUp

اجعل الأمر بسيطًا مع قالب جدول البيانات هذا المقدم من ClickUp

أحياناً، تكون أفضل الأشياء في الحياة بسيطة. هذا صحيح بالتأكيد مع قالب جدول بيانات ClickUp ، والذي يوفر لك تخطيطًا أساسيًا ولكنه فعال يساعدك على تتبع عملاء B2B في جميع الأوقات.

ما عليك سوى إدخال المعلومات الأساسية مثل نوع العميل والصناعة وجهة الاتصال والموقع الإلكتروني والإيرادات في كل صف. بعد ذلك، استخدم طرق العرض الفردية (مثل التصفية حسب الصناعة، والعميل حسب النوع، والمزيد) لفرزها بسهولة والاحتفاظ بنظرة عامة على قاعدة عملائك.

هل تريد أن تسمع أفضل جزء؟ إن ClickUp برنامج جداول البيانات يتضمن حتى عميل نموذج الاستلام الذي يملأ معلومات العميل الجديد في حقول جدول البيانات في البداية مباشرةً. هذا يبسط إدخال البيانات ويسمح لك بالتركيز على أفضل ما تجيده: بيع منتجاتك وبناء عملك! تحميل هذا القالب

2. قالب جدول بيانات إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع

تتبع مشاريعك بسهولة باستخدام قالب جدول بيانات إدارة المشاريع هذا من ClickUp

تحتاج كل شركة إلى تخطيط مشروعها. ولكن ليس كل شركة لديها العمليات والأدوات المناسبة لجعل هذه العملية بسيطة. أنت بحاجة إلى مسار عمل إدارة المشروع وهذا نموذج جدول بيانات إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع يمكن أن يساعدك في الوصول إلى هناك.

كل مشروع عبارة عن صف في القالب، ويمكنك بسهولة تعديل حالته أو وضع علامة عليه كأولوية . تتبع تقدمك خلال مراحل المشروع المختلفة، ودوّن الموافقات، وحدد أوقات البدء والانتهاء لكل مرحلة. ثم، قم بالفرز حسب كل من هذه المتغيرات لتتبع دائمًا المشاريع التي تحتاج إلى العمل عليها بشكل أكثر إلحاحًا، وحيث يمكنك التنفس بسهولة.

الجزء الأفضل: تتكامل قوالب إدارة المشاريع هذه أيضًا مع بعض من قوالب خطة المشروع . احتفظ بالنظرة العامة في جدول بيانات إدارة المشروع ثم أرفق خطة المشروع لكل منها لمزيد من التفاصيل. وفويلا! سير عمل بسيط ولكنه فعال.

أو حوّل هذا الجدول بأكمله إلى ملف تم تنزيله (Excel أو CSV) لإنشاء جداول بيانات خاصة بك بسرعة في أدوات أخرى. تنزيل هذا القالب

3. قالب جدول البيانات القابل للتحرير ClickUp

حافظ على تنظيمك مع قالب جدول البيانات القابل للتحرير هذا من ClickUp

هل أنت مستعد لبيانك المالي التالي؟ إذا كنت مثل معظم المديرين، فربما لا. ولكن على الأقل يمكنك الحصول على الأدوات اللازمة لجعل هذه العملية المؤلمة أقل إيلاماً.

إن قالب جدول البيانات القابل للتحرير ClickUp يأتي للإنقاذ. تم تصميم قالب الميزانية هذا خصيصًا لمساعدتك في إنشاء البيانات المالية. حتى أنه يتضمن وظيفة المراجعة والموافقة لتتبع الإشراف الذي يجب أن يمر به البيان المالي الجديد.

وهذه هي البداية فقط. ستحصل أيضًا على حقول مخصصة للبنود مثل إجمالي المبيعات وتكلفة البضائع المباعة والمصروفات الإدارية وصافي المبيعات. ويمكنك حتى تضمين ملاحظات أكثر دقة، مثل مراحل الموافقة حتى المدير المالي والمدير التنفيذي، والمرتجعات والبدلات والمزيد. أضف كل ذلك معًا وسيكون هذا نموذج ميزانية شامل حقًا للأعمال التي تتطلع إلى تسهيل عملية إعداد التقارير المالية. تنزيل هذا القالب

4. انقر فوق قالب جدول بيانات العقارات

اجعل مكانتك أجمل مع قالب جدول بيانات العقارات هذا من ClickUp

يعرف الوكلاء العقاريون المتمرسون أن تتبع العديد من العقارات التي تبيعها حالياً يمكن أن يصبح مستحيلاً بسرعة. وهذا ما دفعنا إلى إنشاء قالب قالب جدول بيانات ClickUp للعقارات .

تتبع التقدم المحرز في حالة المشتري أو البائع وجميع التفاصيل التي تحتاجها مع هذا القالب متعدد الاستخدامات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعمل جدول البيانات هذا كقالب للميزانية مع حقول مخصصة محددة من أجل تتبع التسويق العقاري وتكاليف الإغلاق، والرسوم، والسعر المطلوب والسعر النهائي، وغير ذلك الكثير مما يأتي مع الصناعة.

يمكن للحقول المخصصة أيضاً أن تتضمن أيضاً قضايا إدارة الأموال المهمة مع عملائك مثل تكاليف التأمين على العقارات، وضرائب العقارات، وأسعار الشراء التقديرية، وتكاليف الإصلاح، وتوقعات الزيادة في السوق. إذا كنت تريد واحدًا من أكثر القوالب المجانية القابلة للتخصيص لأغراض العقارات، فهذا هو القالب.

لا حاجة إلى المزيد من قوالب Excel مع طرق العرض القابلة للتخصيص التي تتيح لك رؤية نظرة عامة على جميع العقارات في السوق أو التصفية حسب الموقع (عرض الخريطة)، وحالة المبيعات (عرض القائمة)، والمزيد. تنزيل هذا القالب

5. ClickUp ميزانية المشروع مع قالب جدول بيانات WBS

قم بإدارة ميزانيات مشاريعك بسهولة باستخدام هذا القالب

عملية إدارة ميزانيات المشاريع يمكن أن تتعقد بسرعة. قبل أن تعرف ذلك، تكون متأخرًا عن الجدول الزمني _والميزانية، وتحاول يائسًا اللحاق بالركب وتسليم ما تحتاجه في الوقت المحدد. يجب أن تكون هناك طريقة أفضل.

ولكن بالطبع، هناك طريقة أفضل! ادخل إلى ClickUp ميزانية المشروع مع قالب WBS هو جدول بيانات مصمم خصيصًا لجعل تتبع أي من مشاريعك التجارية بسيطًا ومباشرًا.

قم بتصنيف أنواع مختلفة من النفقات بسهولة. ضع علامة على تلك النفقات على مستويات مختلفة من الأولوية. تتبع معدلات وساعات العمل والتكاليف والمزيد. كمكافأة إضافية، يمكنك تعيين مرحلة WBS للتأكد من أن النفقات تتماشى مع التدفق الأكبر للمشروع والجدول الزمني عبر قالب الميزانية هذا! تنزيل هذا القالب

6. قالب جدول بيانات خطة الميزانية الشخصية ClickUp

قم بإدارة ميزانيتك الشخصية بسهولة أكبر مع هذا القالب

لا يجب أن تكون جميع الميزانيات، بالطبع، متعلقة بالعمل. في بعض الأحيان، تحتاج في بعض الأحيان إلى تتبع أموالك الخاصة، وهنا يأتي دور بديل مثل قالب خطة الميزانية الشخصية ClickUp في متناول اليد.

استخدم قالب القائمة هذا كمتتبع مالي لتحقيق أهدافك المالية ومنع خروج أموالك عن السيطرة. املأ قسمي المصروفات والدخل، ثم اجمع كل ذلك معًا في نظرة عامة على ملخص الميزانية، والتي تحسب تلقائيًا العناصر المرقمة في الحقول المخصصة (أي إجمالي الميزانية أو إجمالي التكلفة).

البساطة هي المفتاح هنا، مع وجود ستة أعمدة فقط تحافظ على تركيزك على الأمور الأكثر أهمية. أضف النفقات أو تواريخ الاستحقاق، والميزانية المخططة والفعلية، والمزيد لتخصيص أهم التفاصيل التي يمكنك تتبعها بأموالك. في نهاية الأمر، ستحصل في النهاية على النظرة العامة التي تحتاجها للحفاظ على السيطرة على أموالك. تنزيل هذا القالب

7. انقر فوق قالب جدول بيانات الميزانية البسيط

المزيد من الميزانيات؟ المزيد من الميزانيات

دعونا نبقى في موضوع الميزانيات، فقط من أجل المتعة. إن قالب الميزانية البسيطة لـ ClickUp يعمل بشكل جيد لأنه ليس فقط سهل الاستخدام، ولكنه أيضًا ينظم كل شيء حسب الشهر مما يتيح لك التطلع إلى الأمام والتخطيط للمستقبل بسرعة.

الهدف هنا هو نظرة عامة سنوية، وكل شيء في هذا القالب الإداري يشير إلى هذا الطريق. يوجد تحت قسمي الإيرادات والمصروفات مساحة كبيرة للبنود الفردية، بينما يمكنك أيضًا تحديد أنواع المصروفات والإيرادات والحسابات لتسهيل التصنيف لتتبع أهم الأمور المتعلقة بمسك الدفاتر .

تُظهِر قوالب إدخال البيانات مثل هذه أيضًا ميزة أساسية أخرى لجداول البيانات المصممة جيدًا: القدرة على إجراء الحسابات نيابةً عنك. يتم احتساب النفقات والدخل الشهري تلقائيًا، مما يتيح لك الاحتفاظ دائمًا بتلك الصورة الدقيقة التي تحافظ بها على تدفق أموالك السنوية. تنزيل هذا القالب

8. قالب قالب جدول إدارة الوقت ClickUp

إتقان جدولك الزمني مع نقطة بداية شاملة

لا مزيد من محاولة معرفة كيفية حساب الوقت في Excel . بالتأكيد، إنها مهارة مفيدة - لكنك لن تحتاج إليها بمجرد أن تبدأ في استخدام قالب جدول إدارة الوقت ClickUp .

تعد إدارة الوقت أحد أكبر التحديات في الحياة اليومية لمعظم الناس. فلديك الكثير من المهام اليومية التي تحتاج إلى جدولة الوقت. ولكنك تريد أيضًا إيجاد الوقت لتحقيق أهدافك الأكبر. يساعدك هذا القالب على تحسين جدولك الزمني وتتبعه لتحقيق التنظيم في حياتك اليومية.

يتم تنظيم الأنشطة حسب الأيام، مع وجود فئات في قائمة منسدلة بسيطة لتحديد أشياء مثل المهام الشخصية والمدرسية والعمل، مما يضيف إلى الهيكل التنظيمي. يمكنك تقدير الوقت اللازم لكل مهمة في وقت مبكر، أو تتبعها في الوقت الفعلي. والأفضل من ذلك كله، يستخدم هذا القالب كل هذه المدخلات لإنشاء عبء عمل يتيح لك معرفة أين تقضي وقتك وأين قد تحتاج إلى إبطاء العمل قليلاً. قم بتنزيل هذا القالب

9. قالب جدول بيانات ميزانية الأعمال إكسل

عبر مايكروسوفت إكسل

إذا كنت تبحث عن قالب جدول بيانات للميزانية خارج ClickUp، فقد يكون هذا هو الخيار المناسب لمن يمتلكون مهارات Excel. من بين قوالب إكسل المجانية في هذه القائمة، فإن قالب ميزانية الأعمال من مايكروسوفت هو الأفضل في مساعدتك على تتبع دخل مؤسستك ونفقاتها بسهولة، وكلها منسقة بطريقة تسمح لك فقط بإدخال الأرقام للبدء.

بالطبع، لا يزال بإمكانك تخصيص جدول بيانات Excel هذا إذا كنت بحاجة إلى ذلك. جميع النصوص والصور والرسومات غير مقفلة بالكامل ويمكن تغييرها أو وضع علامة تجارية عليها. يتضمن ذلك المخططات الموجودة على جانب قالب Excel هذا التي تلخص المعلومات بصريًا للحفاظ على نظرة عامة سريعة وفعالة لأي شخص يقرأ أو يراجع ميزانيتك. قم بتنزيل هذا القالب

10. قالب ورقة تعقب مشروع إكسل

عبر مايكروسوفت

قد لا يكون خيار إدارة مشروع متكامل، لكن قالب جدول بيانات جدول بيانات متتبع مشاريع إكسل هذا يمكن أن يصبح جزءًا أساسيًا من وثائق المشروع الجهود على غرار قالب ClickUp لإدارة المشاريع المذكور أعلاه، هناك سطر لكل مشروع، إلى جانب بعض التفاصيل الأساسية للمشروع للحفاظ على نظرة عامة سهلة على قالب Excel المجاني هذا.

تتبع مشاريعك حسب الفئة، أو قم بفرزها حسب كل مالك مشروع لتحديد المسؤوليات وعبء العمل. أضف تواريخ البدء والانتهاء، والوقت المقدر المطلوب، ومستويات الأولوية، والمزيد لتحديد المشاريع الأكثر أهمية وتحديد المتابعة عند الحاجة.

بعد ذلك، شارك متتبع مشروعك مع أصحاب المصلحة الأساسيين لإبقاء الجميع على اطلاع دائم من خلال تنزيل نماذج القوالب في ملفات Excel. من بين جداول بيانات Excel الموجودة في هذه القائمة، هذا نموذج رائع قالب إدارة المخزون للحصول على جميع التفاصيل الأكثر أهمية في ملف Excel واحد. تنزيل هذا القالب

11. قالب مخطط جانت وجداول بيانات Excel Gantt من Vertex42

عبر فيرتكس 42

12. قالب جدول بيانات Excel CRM من Salesflare

عبر Salesflare

حان الوقت لحقيقة بسيطة: إذا كنت تدير العملاء بأي شكل من الأشكال، فأنت بحاجة على الأقل إلى بعض نوع من أنظمة إدارة علاقات العملاء . اعرف أين يقف عملاؤك المحتملون والحاليون في أي وقت من الأوقات لإشراكهم بأكبر قدر ممكن من الفعالية باستخدام نماذج جداول بيانات Excel مثل هذه.

يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى حلول برمجية كبيرة ومعقدة باستثمارات من ستة أرقام. ولكن، على الأقل وأنت في البداية، يمكنك البدء بالأساسيات في قالب Excel هذا.

قم بإدخال بيانات العميل الأساسية في قوالب جداول بيانات Excel Excel مثل هذا القالب ثم قم بتعيين مراحل مخصصة لإظهار المرحلة الحالية من دورة المبيعات لكل عميل. قم بتخزين معلومات الاتصال والقيمة والإيرادات المتوقعة والمزيد، ثم اعمل مع فريقك لنقل هؤلاء العملاء المحتملين عبر مسار التحويل وتتبع التقدم المحرز من خلال علامة التبويب Insights الآلية. تنزيل هذا النموذج

13. قالب تخطيط موارد إكسل بواسطة مدير المشروع التكتيكي

عبر مدير الموارد التكتيكية خاصة للفرق والمشاريع الكبيرة, تخصيص الموارد يصبح جزءًا أساسيًا من معادلة إدارة المشاريع والمؤسسات. وهذا ما يجعل قالب Excel لتخطيط الموارد هذا من قبل مدير الموارد التكتيكية ذا قيمة كبيرة.

منظم حسب الشهر من جهة وعضو الفريق أو القائد من جهة أخرى. توفر قوالب جداول البيانات مثل هذا القالب طريقة سهلة ثنائية الأبعاد لمراقبة من يحصل على الأموال ومتى.

وبنفس القدر من الأهمية، يمكن أن يعمل هذا المستند مثل قالب إدارة المخزون من خلال مساعدتك على التنبؤ بمن يحتاج إلى موارد للمهام القادمة. يندمج قالب Excel المجاني هذا بدقة في أي نوع من أنواع برنامج جدولة المشروع مصمم لدفع أولوياتك التنظيمية إلى الأمام. تنزيل هذا النموذج

14. قالب تقرير مبيعات مايكروسوفت إكسل ربع السنوي

قالب تقرير المبيعات الربع سنوي لبرنامج Excel

هل تتطلع إلى تتبع أداء منتجاتك المختلفة عبر إطار زمني متعدد الأشهر؟ لقد جئت إلى المكان الصحيح. يقوم قالب تقرير المبيعات ربع السنوي لمايكروسوفت Excel بذلك بالضبط، مع التركيز على النتائج ربع السنوية.

أدخل منتجاتك ومبيعاتها الدقيقة حسب الربع في قالب الجدول الزمني. بعد ذلك، شاهد برنامج Excel وهو يحصي المبيعات السنوية ويحول البيانات إلى مخطط شريطي يساعدك على تحليل الاتجاهات واتخاذ القرارات المستقبلية.

والأفضل من ذلك، يمكنك سحب تقارير المبيعات الفريدة لكل مشروع في قوالب جداول بيانات Excel مثل هذا القالب. وبالطبع، يمكنك الاستفادة من جميع الميزات المعتادة من Microsoft، مثل الرسوم المتحركة والرسومات والانتقالات التي تحسن مشاركة ملفات Excel ومراجعة التقارير التي تنشئها. تنزيل هذا القالب

15. قالب تتبع المشكلات في Excel بواسطة Template.net

عبر Template.net

سيكون لكل برنامج أو أي نوع آخر من المنتجات أخطاء ومشاكل في مراحل التطوير والتحديث. يمكن أن تساعدك العملية الصحيحة لتتبع المشكلات في تسجيل هذه المشكلات ومراقبتها للتخلص منها قبل أن تتحول إلى مشكلات خطيرة.

يعمل جدول بيانات تتبع المشكلات في Template.net Excel Excel مثل قالب قائمة المهام ولكن مع أكثر من ذلك بكثير. قم بتسجيل كل مشكلة يكتشفها فريقك أو عملية الاختبار، وقم بتعيين عضو في الفريق والأولوية والإطار الزمني لإصلاحها.

بعد ذلك، تتبع عملية حل المشكلة. يتيح لك ذلك الحصول على نظرة عامة سهلة على الأشياء التي لا يزال يتعين على فريقك القيام بها لتسوية الخطأ قبل الإطلاق أو بعده - كل ذلك بمساعدة قالب قائمة المهام هذا. تنزيل هذا القالب

5 قوالب جداول بيانات Excel الإضافية

ابدأ تتبع المشاريع باستخدام قوالب جداول البيانات

قوالب جداول البيانات الصحيحة هي هبة من السماء. ولكن، كما يمكن لأي شخص استخدمها أن يشهد، فإنها لا تزال موجودة في عزلة. فحتى أفضل قوالب جداول بيانات Excel لا يمكن ربطها بسهولة ببقية سير عمل مشروعك أو أعمالك الأخرى.

وهذا ما يجعل منصة برمجية مثل ClickUp ذات قيمة كبيرة. يمكنك استخدامه لإدارة المشاريع، والميزانيات، وجداول الوقت، والتفاعل مع الفرق، وغير ذلك. يمكنك حتى استخدامه كـ برنامج مشاركة الملفات لنقل الملفات والتعاون في الملفات من أي نوع - ونعم، يتضمن ذلك جداول البيانات.

فماذا تنتظر إذن؟ اشترك في حساب ClickUp المجاني الخاص بك اليوم لتتعلم كيف يمكنك تحويل جداول البيانات الرائعة ولكن الثابتة إلى جزء من الكل الأكبر.